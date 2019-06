Paco Zas: "¿Si pase lo que pase seguirá Martí el año que viene? En principio sí"

Voz 1991 00:00 presidente Paco Zas qué tal buenas noches

Voz 1 00:02 hola buenas noches lo primero ha podido hablar con con Bergantiños

Voz 2 00:07 bueno se ayer por la noche justo después de de la operación os permitieron hablar con el unos minutos y ladra como bien decía su compañero pues es un jugador una persona muy especial para no para todo el reporterismo lógicamente no suban y uno puso estaba querer jugar

Voz 1 00:32 no no no va a jugar hombre ni de broma no bastara

Voz 1991 00:35 como recuerda el momento en el que el recibe el golpe en el campo porque había mucha confusión en la verdad es que fue un momento tenso

Voz 2 00:43 sí sí la verdad que fue el edil en el desenlace de aquella lesión famosa de Manuel Pablo porque pone en la misma zona prácticamente incluso pensé en el momento que era un choque contra contra el pecho del dijeron a las personas que estaban a mi lado cuando dijeron le rompió todas las costillas y después ya se comprobó que que él perdió perdió la conciencia Duran turnos durante unos segundos no dijeron los médicos después pero bueno afortunadamente ese recupero no se recuperó al momento de eh la verdad es que pueden fue un momento muy desagradables

Voz 1991 01:29 sí la verdad en el pobre chaval Pedraza que no no fue evidentemente hacerle daño aunque la entrada peligrosa cuenta en el momento de esquemas reaccionó echó las manos a la cabeza no sabía qué hacer realmente

Voz 2 01:39 no de ninguna manera donde vivido los hechos lo que vamos todos sin ánimo ninguno de ellos

Voz 1991 01:48 bueno en lo deportivo nunca mejor dicho el domingo ese partido de vuelta se imaginaban cuando llegó al cargo el pasado veintiocho de mayo estar en esta situación

Voz 2 01:59 pues ni si quieren me imaginaba que podríamos jugar una final para el sábado siguiente en final tras final yo ahora queda la última final que es como un una final como si no existiera nada de lo anterior porque es un partido que hay que jugar como si estuviese cero cero porque el Mallorca es un gran equipo un equipo muy experimentado muy fuerte no porque lo diga yo pero bueno nuestro entrenador lo dijo tácticamente es sino no esperamos otra cosa que que que una auténtica final

Voz 1991 02:35 el equipo llegó como sexto en la última jornada de Liga parece que ha llegado como con más energía no como el que ha venido de menos a más como el que lo tenía todo perdido ha dicho de perdido nada no sé es es el que mejor ha llegado al play off desde luego

Voz 2 02:48 sí la verdad es que esa trayectoria este año ha sido pues de de como una primera vuelta muy buena un un bajón inesperado por todos también causa de lesiones de jugadores importantes de baja forma adecuada pues bueno coincide precisamente el partido contra el Mallorca en en Riazor con con un penalti pasando cinco minutos que que nadie espera nadie contaba con él ya yo lo que fue un punto de inflexión a veces en el Unai chispazo que hace que las cosas en algún momento el equipo produce no es que lo diga yo todo el mundo en ese momento cambio se vino arriba los jugadores de repente sienten toda la confianza del culto pelean los noventa minutos y se viene arriba pues esto es lo que ha pasado

Voz 1991 03:47 eh que que supondría esta ascenso para una entidad que arrastra a un ochenta millones de deuda

Voz 2 03:53 bueno nosotros es la enterados al cardo tenemos que la obligación de trabajar lo máximo posible pues para generar estabilidad generar ilusión a la afición no nos queda otra que trabajar si finalmente se consigue el ascenso pues ver maravilla pues no puede ser pues trabajaremos para que sea algún día

Voz 1991 04:17 su llegada al club fue algo movidita digamos que las relaciones con Fernando Vidal no fueron del todo buenas en esas aguas se han calmado

Voz 2 04:27 bueno me relaciones con Fernando realizado conjuntamente son bueno su éxito

Voz 1 04:30 bueno de alguna forma nos su su su victoria

Voz 2 04:34 se llevó a son de de la pelea que que luego se separan y Sorvino por mi parte y de mala situación

Voz 1991 04:47 tiene la sensación de que de alguna forma su presidencia de de de que entre la pelotita o no entre

Voz 2 04:54 bueno en realidad no es la mía es la de todos pues del fútbol el fútbol es así o no normalmente el trabajo normalmente da sus resultados al cabo del tiempo pero bien es cierto que el la suerte es un factor importante en el fútbol Canet

Voz 1991 05:12 en lo que estaba claro es que al punto al que había llegado el Depor tenía pinta que Tino Fernández tenía que dar un paso a un lado si no

Voz 2 05:21 bueno él en su momento así lo valoró ha sido así lo decidió también reconoció que que que quizá falta un puntito de ilusión en su trabajo en un momento determinado pero vamos estoy seguro de que lo que hizo en ese momento luego lo hizo pensando no mejor para el deporte a Martín

Voz 1991 05:42 que trajo la anterior directiva pase lo que pase seguirá el año que viene

Voz 2 05:47 en principio se presente

Voz 1991 05:49 sea no va a depender de si se sube a la primera o la segunda osados se mantiene segunda no no va a depender de eso no no me queda una para terminar ha hablado ya con el tema de las peñas in controlar expulsar hurgar a los Riazor Blues

Voz 2 06:14 no sea que vienen sobre todo

Voz 1991 06:16 bueno viene Lele a que yo desde hace mucho tiempo tengo una lucha abierta contra los grupos ultras de Madrid Barcelona Bilbao Andalucía me da exactamente igual de donde sea entonces yo creo que hablo le preguntó por los radicales

Voz 1 06:31 no no no no lo decía por si había pasado algo no no no no no lo pregunto lo pregunto en general lo que todos porque

Voz 1991 06:38 por desgracia siguen estando hay muchos indeseables que siguen ensuciando nuestro fútbol lo hemos visto esta temporada hablando de los birdies en los del Betis también han pegado con no sé quién el Frente Atlético también la aliado también ha aparecido los ultras hubo bucaneros también ha habido momentos en los que quiero decir que no estoy especie especifican

Voz 1 06:54 hablando de no no no no me pregunto como presidente del Deportivo de la Coruña y va

Voz 2 06:59 perfectamente

Voz 1 07:01 con ninguno que me que me dan asco me dan asco todos los ultras de los equipos vamos lo bancales lo violento

Voz 2 07:07 no trato pensamientos obras lo mete pensar que a lo mejor lo había pasado

Voz 1 07:11 no no no suele estar Sor esperemos que no esperemos que no es adonde pero digo que si tiene pensado algo con los Riazor Blues

Voz 2 07:21 lo que sé es que cualquier aficionado son los que son los hay en cualquier estadio español vamos que es lo que a nosotros nos compete grandes cualquier aficionado que tenga comportamientos violentos desde luego sobran en el fútbol nosotros concretamente en unos deportivo pues a la gente aficionados que tenga ese tipo de comportamientos porque no vamos a consentir que que permanezcan en el estadio es el mismo tema que nos ha pasado esta semana también con con con la reventa de entradas si este lunes cuando las entradas salen a la venta en en un non hai Cruz hay ataques masivos para encontrar al grandes paquetes de entradas colapsan colapsa la página a la Liga de fútbol la banca Nuestra muchísimos problemas incluso nosotros propio deportivo instamos a la a la Policía Nacional ha actuarse contra contra este tipo de de actos porque es verdad que atentan no solo contra el Deportivo atentan contra la una atenta contra el fútbol no se puede consentir

Voz 1991 08:35 yo le invito a que haga lo mismo con los ultras en cuanto la alguien una vez identifique quiénes a la puñetera calle que no vuelva a ir al fútbol estamos de acuerdo no

Voz 2 08:42 estamos de acuerdo

Voz 1991 08:44 Don presidente es la primera vez que hablamos espero que hablemos mucho de aquí en adelante haberse es este este domingo con el equipo en Primera disolverse mucha suerte un abrazo