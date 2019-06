Yago de Vega: "Voy a echar de menos a Fernando Torres"

Voz 1991

00:00

Fernando Torres ha anunciado su retirada como futbolista profesional en un comunicado a través de sus redes sociales Torres ha dicho que tras dieciocho años en la élite ha llegado el momento de colgar las botas lo deja con tan sólo treinta y tres años es decir que hoy en día estamos viendo a jugadores de treinta y tres años jugando a alto nivel en bueno pues Fernando Torres ha dicho que no que no sigue más que hasta aquí hemos llegado lo deja un histórico del fútbol español una de las piezas clave de los mejores momentos de la selección de hecho suyo fue el gol contra Alemania en la final de la Eurocopa del dos mil ocho que habría ese camino la época más dorada en nuestro fútbol con la consecución de esa Eurocopa el dos mil ocho Mundial dos mil diez de nuevo la Eurocopa del dos mil doce icono del Atlético de Madrid con el que debutó con tan solo diecisiete años en dos mil uno cuando el equipo todavía militaba en Segunda División tan sólo tardó una semana en conseguir su primer gol fue contra el Albacete aquel día saltaba al campo de suplente lo hacía sustituyendo a un tal Kiko Narváez casi nada conseguía como digo ese primer gol de muchos que llegaron más tarde tras cinco años en el Atlético de Madrid se marchó al Liverpool Él no quería pero se tuvo que ir en ese momento el Atlético de Madrid pasaba una crisis económica muy grave y una de las soluciones que encontraron fue vender a la gran joya de de la Corona a Fernando Torres que le le habría gustado triunfar en el Atlético de Madrid ganar títulos en el Atlético de Madrid pero en este caso veía como los caminos se tenían que separar se iba como digo a Anzhi ahí estuvo cuatro temporadas yo creo que esos cuatro años ha sido el nivel más alto que hemos visto de Torres en toda su carrera deportiva y es curioso porque coincidieron sus mejores años con una época en las que cierto que con la selección siga no títulos pero con el Liverpool no de ahí se fue el Chelsea estuvo también cuatro años en el Chelsea aquella llegaron títulos consiguió la FA Cup consiguió una Europa League por supuesto consiguió lo más importante la Champions de ahí un breve paso por el Milán de nuevo vuelta casa vuelta a casa las últimas cuatro temporadas donde consiguió lo que ansiaba el poder ganar un título con el Atlético de Madrid consiguió es Europa League consiguió el celebrar un título con los suyos como él siempre ha dicho el vaya donde vaya siempre va a ser rojiblanco siempre va a ser Atlético lo ha demostrado siempre de hecho me estaba recordando antes Palacio que en una de las celebraciones que había conseguido el título con la Eurocopa el salio con la camiseta perdón con la bandera de España con el escudo del Atlético de Madrid en aquel momento estaba milita dando en Inglaterra estaba jugando no en el Atlético de Madrid y él salió en la celebración con la bandera de España y con el escudo del del Atlético de Madrid eh se va en yo creo que un tío que le caía bien a todo el mundo porque no era controvertido en no ha tenido nunca problemas de ningún tipo fuera del terreno de juego dentro tampoco creo acordar que sólo fue expulsado una vez en toda su carrera deportiva en yo creo que un ejemplo un ejemplo para todos tanto como profesional como la forma de de de comportarse fuera pues lo dicho se va Fernando Torres con tan sólo treinta y tres añitos XXXV años estoy donde estoy dando dos bueno con treinta y cinco años se va a Fernando Torres nos deja un poquito vacío yo desde luego yo lo voy a echar de menos porque los dos últimos años me da a mí que la esperanza en Japón no ha sido del todo buena no ha jugado mucho sobre todo este segundo año Barna rueda de prensa a las diez de la mañana en Japón nos pilla a las tres de la mañana aquí en España es decir que los muy atléticos los terroristas seguro que van a estar pendientes de esa rueda de prensa en pero bueno luego vendrá España hay seguro que tenemos opción de hablar con Fernando Torres que le vaya bien porque desde luego la carrera como como futbolista lo ha clavado