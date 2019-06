El Larguero: Tercera parte (21/06/2019)

Voz 0654 00:00 el spot de dieciocho años apasionantes ha llegado el momento ha llegado el momento de poner punto y final a mi carrera próximo domingo día veintitrés a las diez de la mañana ofrecerá una rueda de prensa en Tokio donde llegaré a conocer todos los detalles y contestaré a vuestras preguntas

Voz 1 00:29 volvemos allí ahí hay una cosa que yo quería hacer

Voz 2 00:43 siempre desde que volví Se acabó la cesión y fui renovando año a año quiera elegir el momento donde yo me pudiera despedir de la gente en el campo en mi cabeza tenía que yo no me podía despedir la mitad de Un verano en

Voz 3 00:54 comunicado de decir un ya no volver no llegó

Voz 4 00:57 a un acuerdo con el club y no voy a volver ese va a ser un día

Voz 5 01:00 complicado complicado

Voz 1 01:11 para Fernando es un sueño hecho realidad es una confirmación de lo que él quería

Voz 6 01:24 desde hoy del parque Boecillo el Atleti el todo

Voz 7 01:30 pues bien

Voz 1 01:32 bien ha dicho que le gustaría que levantar la Copa con

Voz 7 01:34 él lo hace

Voz 1 01:37 toda la vida podría haber levantó la poco con él un momento muy difícil para mí

Voz 9 01:48 mucho tiempo durante toda mi carrera

Voz 10 01:52 he ganado muchas cosas pero sin duda esta es la mejor sin duda para todos los niños que tengan sueños nada es imposible menos for sale aquí

Voz 1 02:09 pues que que se le pone a uno los pelos de punta recordando lo que era Fernando Torres

Voz 1991 02:14 les en nuestra liga lo que ha sido en Inglaterra a lo que ha sido fundamentalmente con la selección española porque ella ha dicho adiós con treinta y cinco años dice que lo deja a que se retira del fútbol profesional yo ya le estoy echando de menos Miguel Martín Talavera o la tala qué tal muy buenas tardes

Voz 1576 02:30 el buenas noches Kiko Narváez buenas noches

Voz 11 02:33 muy buena Yago buenas noches y Kiko

Voz 1991 02:36 cómo se te acaba el cuerpo

Voz 12 02:38 pues mira cuando viene muy San decisión de Fernando Torres lo que los conocemos Yago sabemos que este de experimente de improvisación tiene poquitos lo tiene todo muy consensuado empezó con diecisiete años ve muy jovencito lleva ya dieciocho años de profesional y seguro que lo ha militado muchísimo allí en Japón y la decisión es es de ley es de verdad desde lo que lo siguiente lo ha repetido muchas veces que la gente tiene que estar donde desea eh Skaar no quiere engañar absolutamente a nadie es honesto con lo que ha sido toda la vida Abelló Fernando Torres lo que hay que felicitar sobre todo Yago yo creo en Tías que corriente muchos palmero está la familia porque no hay mejor consejo ven buen entorno y la educación de los que conocimos Fernando con diecisiete años lo vemos ahora con cinco qué ha sido de de chapó más de chapó masiva

Voz 1576 03:36 sí yo creo que evidentemente poco le conocen como como Kiko pero yo creo que la figura de Fernando más allá de lo que ha hecho como futbolista que ha sido muchísimo que ha ganado muchísimas cosas yo creo que a veces no se ha hecho justicia al futbolista se le ha visto más como ídolo en este caso a la afición del Atlético de Madrid pero tú es su palmarés quiero que menos una Liga ha ganado absolutamente todo lo gana que me parece una auténtica pasada practicamente siempre siendo siendo protagonista pero yo creo que lo que ha marcado ha sido sólo hay que ver hoy las redes sociales a sus rivales y a la gente del fútbol es su forma de ser dentro y fuera un terreno de juego lo ha marcado y sobre todo yo creo que su vínculo con los atléticos están ahí para siempre fusionado a fuego y sangre porque cuando el Atlético de Madrid baja a Segunda División cuando pasa seguramente uno de los peores momentos o sin casi de los peores momentos de su historia hay muy poco a lo que agarrarse muy poco a lo que ilusionar se hizo el Atlético de Madrid su afición se agarró a ese a ese niño de de las pecas de dieciséis diecisiete años Isère él eso se edificó un equipo entorno a él fue creciendo el proyecto hasta que al final consiguió pues fíjate lo que está consiguiendo ahora no yo creo que esa primera piedra más allá de lo que ha pasado Simeone la puso Fernando y por eso yo creo que en el Top uno dos dos tres que cada uno ponga no se sea Luis Vicente Calderón abarate lo que sea aquí con un jugador muy querido pero yo creo que para la afición del Atlético de Madrid Fernando siempre

Voz 1991 05:16 es decir yo creo Kiko que Fernando además tiene clavada la espina de de cuando tuvo que salir del Atlético de Madrid porque fue por necesidad económica del club le dijeron hoy miran necesitamos dinero porque estamos en una situación crítica llegó una oferta muy importante por Fernando Torres en ese momento se fue el Liverpool que coincidió con sus mejores años como como futbolista en los años de Liverpool son extraordinarios yo creo que tiene la espina esa espina de no ver bueno para empezar no haber estado toda la carrera deportiva en el en el Atlético de Madrid pero ese momento en el que se fue que era el mejor momento de su carrera

Voz 0267 05:51 sí sobre todo porque se va a un joven aficionado de de su club de hago una pura pasión de Castor recogiendo de loca cuando estábamos nosotros en el calentamiento en el Calderón el sabe que el paso es es duro no seguramente en otro jugadores lo coman con la profesionalidad de que es un curro y un trabajo y se va como se suelen ir mucho pero aquí lo que tiene que dejar en él no es una carnicera es un escudo claro que ver los años que transcurrían con Fernando tanto en lo que está dando la Premis sus primeros compases allí en en el Liverpool lo que todo hecho pero él no haberlo podido dar en el en el Atlético de Madrid pero era un momento convulso unos momentos de inestabilidad yo creo el niño es un tipo muy muy inteligente siempre lo ha sido ya sabía que el pasó no era por amor era por una necesidad una obligación que tenía el el club se duele muchísimo más y bueno después a compensar ganar destacar su banderas pero pierde cuando se habla de Fernando Torres la identificación de lo que es un niño y un aficionado que está en subían en el Calderón y ahora en el Metropolitano de que está cumplir un sueño que lo que estaba sentado en la grada

Voz 1991 07:18 sí sí tal cual el niño que soñaba jugar en el Calderón y que lo consiguió y encima oyendo corear a la gente Fernando Torres que es es una pasada tala tenía una obsesión tenía una obsesión que era volverá a Atlético de Madrid y poder celebrar un título lo consiguió

Voz 1576 07:32 sí evidentemente yo creo que además lo dijo en el discurso en la fuente de Neptuno que había ganado muchas cosas lo escuchábamos en ese en ese corte si lo decía no que ha ganado muchas cosas pero para él la más especial era el Atlético de Madrid pues porque es su equipo porque los de muy adentro porque él hemos visto en cualquier éxito de la selección siempre ha tenido un guiño para para equipo porque él entendía que además de jugador de la selección española además de jugador del Liverpool en ese momento del Chelsea el era era era jugador y símbolo del Atlético de Madrid siempre ha querido hacer ese guiño y recordar a a su gente yo creo que ganar algo con con su camiseta pues será es la razón por la que quería volver pero es lo que que cuarenta y cinco mil personas que es una auténtica pasada recibieron una fría mañana de enero cuando volvía yo creo que al final se juntó todo para para que se diera yo creo que el fútbol le debía eso a Fernando y al final bueno pues aunque fuera sobre la bocina se lo cobró yo creo que será un recuerdo que sea una foto que seguro que el que él tiene un sitio muy especial y que y que va marcado y ha valido la pena todo lo que ha pasado en estos

Voz 1991 08:46 los Kiko de Moria recuerdas cuando fue el primer gol de Fernando

Voz 11 08:52 pues mira claro que hoy en algo

Voz 13 08:55 las cuentas pienso

Voz 0267 08:58 dónde

Voz 12 09:00 creo que en Albacete allí el que al que cambiaron fue pues aquí he hecho yo cuando él iba a entrar cedía oye vete ya

Voz 0267 09:07 segundo palo que se van a que

Voz 13 09:12 no

Voz 12 09:15 sí sí recuerden sobre todo también lo que es el viaje de vuelta en el que él me pidió el brazalete para tenerlo de recuerdo de suelos más Purito lo hemos brindando en la parte de atrás ahí no hay con su carita como decía tal ay no suple quitas a mirar que lo que estaban haciendo y no dando una bolsa de comida con bocadillo nosotros habíamos comprado alguna bebidas isotónicas de Dimon hace un par de yogur para que brinda hace con nosotros lo con la victoria porque nos hacía soñar de poder ascender a a primera división que les fue con los goles con el Tenerife bueno nos quedamos con la miel en los labios

Voz 1991 09:58 voy a tener

Voz 12 09:58 el hallazgo yo creo que una cosa que con el tema en niños que sí que lo que se retira más que en tu por deportista es el yerno ideal con la niña mayor expulsado espectacular sobre todo deportista decía sala con el tema de las redes sociales que nunca una palabra más alta que otra siempre ejemplares lo que se refiere la victoria la derrota hizo lo comentaba antes en el tema de la familia de tantos palmeros he salido muy muy importante que se refiere a a lo que debe enseñar a un niño que está empezando que se te nubla con tantos billete tanto dinero y tanto amistades que te van tocando en el hombro es a lo que es de cara al futuro ojalá se cumpla los sueños de niño a la hora de ser pues eso no un ejemplo a seguir burlar y trabajar pero yo le decía yo lo todavía aconsejamos lo de que sea

Voz 0267 10:58 no

Voz 12 10:58 con mucha pasión que que se ha obligado y que tienen una tarjeta oye sí porque yo sé que el niño va a darlo los Pazos oportuno porque me consta que lo primero que quieren hacer prepararse muy bien ir después pues una vez que entre pues ser productivo oí está realizaba a la hora de de ejercer lo que le proponga el día de mañana el club que no tengo ninguna duda que si es inteligente le propaganda

Voz 1991 11:25 voy a contar la anécdota de cómo conoció a Fernando Torres porque esto sí que fue de casualidad yo estaba trabajando de Beckhan Telemadrid hace mil años y Fernando Torres acababa de debutar empezaba a despuntar en el primer equipo entonces había una marca de videojuegos de consolas que querían que probase un juego determinado de fútbol pero le mandaron la consola sale mandaron el juego no le mandaron la consola IAM dijeron teniéndola la que tiene tienes que tener consola fijo de los y sí y me dijeron pues trae tu consola la necesitamos para grabarla Fernando la entrevista mientras yo sola fui a currar pum pum pum allí entonces pusieron entonces los de la marca esta mandaron un juego de fútbol y otro de coches y entró lleva acuerdo que estaban allí los compañeros de Telemadrid y me dijeron no te preocupes que el de los coches te lo llevas tú él se lleva el de el fútbol pero el de los con te lo llevas tú por haber traído la consola no por haberles hecho el favor y tal era tengo para Fernando pero ese Fernando que sepas que me lo llevé yo ni te acordarás acuerdo que aquel día yo lleve la consola la puse allí delante yo estaba viendo a Fernando Torres ahí cuando cuando era la la puñetera sensación del fútbol español yo trabajando de Beckham Tele Madrid sea me acuerdo perfectamente aquel día que es una chorrada pero es una anécdota en fin no se deja sin palabras no

Voz 12 12:41 no te oye que él que me imagino que todo toco en el niño

Voz 1991 12:46 dado que si además tú sabes que habla muy bajo que que no levanta la voz en ningún momento bueno esa bueno en fin pero bueno tala tú con qué momento te quedas de bueno deportivo extradeportivo lo que quieras

Voz 1576 13:00 pues la verdad que es complicado porque ha habido habido muchísimos pero yo sinceramente porque podías admirar como como futbolista por lo que había conseguido con la selección propiedad de conseguido y en el Atlético de Madrid con el ascenso con con en Inglaterra sobre todo con el buró también con el Chelsea pero ello unos me di de bruces con lo que representaba Fernando Torres esa fría mañana de enero cuando volvió Yves un Calderón lleno lleno pero como en un partido que fue de auténtico fuma fuma auténtica locura y uno se da cuenta que al final lo lo que tú percibían ese discurso impecable esa forma al estar con rivales y con compañeros IS vínculo que se creó en los peores en los peores momentos de la historia del Atlético de Madrid que era un vínculo que era ya indestructible que era la afición del Atlético de Madrid con su niño Fernando que a mí me me dejó impresionado me dejó impresionado El que se le veía que había ganado absolutamente todo estaba como un niño con zapatos nuevo nunca mejor dicho porque miraba Hay no podía eliminar la sonrisa del rostro y la afición del Atlético de Madrid es fue una mañana desde luego vivirla en directo muy muy especial

Voz 1991 14:15 en fin pues nada nos va el Niño Torres con treinta y cinco años las seguiremos llamando el Niño Torres toda la vida y dar rueda de prensa el domingo a las diez de la mañana hora japonesa nos pilla a las tres de la mañana puñetera unos va a hacer trasnochar

Voz 1501 14:30 pero bueno lo haremos con gusto

Voz 1991 14:32 Kiko Narváez tala muchas gracias a los dos un abrazo

Voz 11 14:35 un abrazo fuerte señores la

Voz 1991 14:38 doce y cuarenta y cuatro minutos el domingo sabemos qué equipo sube a Primera División

Voz 14 14:46 sí lo quiero tanto

Voz 0717 15:40 el domingo a las nueve de la noche se disputa el partido de vuelta de la final del play off para el ascenso de Segunda División A primera lleva ventaja al Depor que ganó dos cero en Riazor veremos si es capaz de mantener esa ventaja o veremos si el Depor el el Mallorca es capaz de de remontar Fran Hermida qué tal muy buenas hola qué tal buenas noches aunque lo más importante

Voz 1991 16:00 en el día de hoy ha sido a Bergantiños salir de el hospital salir con la cara completamente hinchada porque el susto que Nos dimos ayer fue tremendo

Voz 0688 16:08 la verdad es que sobre el césped la cosa tenía muy mala pinta no afortunadamente cuando los retiraban del terreno de juego ya se podía apreciar que Álex Bergantiños estaba consciente de y a partir de ahí bueno la preocupación bajó relativamente porque sigue Se veía que se llevaba un buen destrozo bueno fue operado ayer por la noche en una intervención que duró casi dos horas esta mañana pues tenía el alta hospitalaria que no el alta médica le han tenido que poner setenta puntos en la boca

Voz 1991 16:35 casa para reconstruirle sobretodo

Voz 0688 16:38 especialmente el labio inferior ha sido mi intervención pues muy delicada como decías la imagen de Álex Bergantiños en cuanto salía del hospital era pues eso una zona de la boca de ese inferior tremendamente inflamado y desde luego pues muy diferente al Álex Bergantiños que todos recordamos un Alex que ha estado obsesionado con tres cosas en primer lugar un tranquilizar al deportivista y a su familia querer hacer todo lo posible por estar en Mallorca mañana con el equipo desde mañana van estar concentrados en Palma de Mallorca desde luego si está será pues para acompañar a sus compañeros de equipo porque va a ser imposible que pueda disputar ese partido ya estado también obsesionado con disculpar a Pedraza con Jarque claro que estos son lances del fútbol que es algo absolutamente fortuito que el futbolista del Mallorca pues no era en absoluto responsable intencionado de lo que él había pasado esto es lo que contaba Álex Bergantiños a la salida del centro hospitalario

Voz 17 17:36 de fútbol no hasta una mala suerte vivido en los dos a la vez el pues el pleno por delante impactan aclara que se tranquilo ya le dije hay cosas que cuando se lesión sí que estén tranquilos que que estoy bien te cuestión de música triste y verdad herida Hay a ver si es lo mismo podemos celebrar entre

Voz 1991 17:57 y pensando en el domingo Fran que se cree no

Voz 0688 18:00 bueno se cree y desde luego la gente está con la ilusión disparaba porque esté de por qué se ha metido en play off no tiene nada que ver con el de porque dos meses es antes de acabar la liga regular prácticamente peinaba por la Liga hay mucha gente en A Coruña pensaba que a estas alturas de la temporada estaría de vacaciones y planificando otra nueva campaña en Segunda sí desde luego se tienen mucho respeto al Mallorca se considera que el dos cero es una buena ventaja pero para nada absoluta es decir para nada garantiza que el Deportivo vaya a estar en primera división el próximo año así que esperanzas todas y más ilusión muchísima pero el propio José Luís Martí avisaba ya en la rueda de prensa pues partido ojito que noventa minutos se puedan hacer muy largos y más con bajas como las que va a arrastrar el Deportivo sin Álex Bergantiños que es un fijo en el centro del campo sin Miquel eso mal central italiano que es estaba entendiendo de maravilla con Duarte con el portugués y sin embargo bueno pues se va a perder el partido tendrá que volver Pablo Marí en principio bueno pues de los jugadores habituales esas son sobre todo las bajas que pueda arrastrar un deportivo que también va a estar pendiente del estado físico de Fede Cartabia siempre hay que estar con un ojo puesto en en el depósito de combustible del argentino quizás tras el desgaste del partido de Riazor se le pueda otorgar un poquito de descanso en el arranque del choque de somos

Voz 18 19:19 presidente Paco Zas qué tal buenas noches

Voz 1991 19:22 bueno lo primero ha podido hablar

Voz 19 19:24 con con Bergantiños

Voz 0354 19:27 bueno se ayer por la noche justo después de de la operación os permitieron

Voz 0267 19:32 hola con el unos minutos

Voz 0354 19:34 el labrada como bien decía su compañero pues es un jugador una persona muy especial para para todo el reporterismo y lógicamente no suban y pulso a querer jugar

Voz 1991 19:51 no no no va a jugar hombre ni de broma no bastara como recuerda el momento en el que el recibe el golpe en el campo porque había mucha confusión en la verdad es que fue un momento tenso

Voz 0354 20:02 sí sí la verdad que ocultamente fue el en el desenlace de aquella lesión famosa de Manuel Pablo porque ponen en misma zona del campo prácticamente incluso pensé en el momento que era un choque contra contra el pecho del dijeron a las personas que estaban a mi lado cuando dijeron le rompió todas las costillas de de pues ya se comprobó que el perdió perdió la consciencia durante unos durante unos segundos no

Voz 20 20:36 porque como los médicos pues

Voz 0354 20:38 pero bueno afortunadamente ese recupero se recuperó al momento de la verdad es que pueden fue un momento muy muy desagradables

Voz 1991 20:48 sí la verdad en el pobre chaval Pedraza que no no fue evidentemente hacerle daño aunque la entrada peligrosa pero ese no cuenta en el momento de esquemas reaccionó echó las manos a la cabeza no sabía qué hacer realmente

Voz 0354 20:59 no de ninguna manera donde vivido los altos lo que vamos todos sin ánimo ninguno de de las primas por Dios

Voz 1991 21:08 bueno en lo deportivo nunca mejor dicho el domingo ese partido de vuelta se imaginaba cuando llegó al cargo el pasado veintiocho de mayo estar en esta situación

Voz 0354 21:18 pues mira si quieren me imaginaba que podíamos jugar una final al sábado siguiente final tras final yo ahora queda la última final que es en todos como digo un una final como si no existiera nada de lo anterior porque es un partido que hay que jugar como si estuviese cero cero porque el Mallorca es un gran equipo un equipo muy experimentado muy fuerte no porque lo diga yo pero bueno nuestro entrenador lo dijo tácticamente les sino no esperamos otra cosa que que que una auténtica afinados

Voz 1991 21:54 el equipo llegó como sexto en la última jornada de Liga parece que ha llegado como con más energía no como el que han ido de menos a más como el que lo tenía todo perdido ha dicho de perdido nada no sé es es el que mejor ha llegado al leyó desde luego

Voz 0354 22:08 sí la verdad es que la trayectoria este año ha sido pues se de como una primera vuelta bastante buena muy buena después un un bajón inesperado por todos también causa de lesiones de jugadores importantes de baja forma de jugadores importantes pues bueno coincide precisamente el partido contra el Mallorca en Riazor con con un penalti pasando cinco minutos que que nadie espera nadie contaba con él ya yo lo que puedo fue un punto de inflexión a veces en el fútbol hay chispazo que hace que las cosas en algún momento el equipo produce no es que lo diga yo es que todo el mundo en ese momento cambio se vino arriba los jugadores de repente sienten todas la confianza del culto pelean los noventa minutos y se viene arriba pues esto es lo que ha pasado

Voz 1991 23:06 que que supondría esta ascenso para una entidad que arrastra a un ochenta millones de deuda

Voz 0354 23:12 bueno nosotros es la entregados al cardo tenemos que la obligación de de trabajar lo máximo posible pues para generar estabilidad generar ilusión a la afición no nos queda otra que trabajar si finalmente se consigue el ascenso pues de maravilla y no puede ser pues trabajaremos para que sea algún día

Voz 1991 23:36 a su llegada al club fue algo movidita digamos que las relaciones con Fernando Vidal no fueron del todo buenas en esas aguas se han calmado

Voz 0354 23:46 bueno me relaciones con Fernando al concretamente son bueno su éxito

Voz 19 23:50 bueno menos valoró de alguna forma nos su su su victoria

Voz 0354 23:53 sí que son momentos de de la pelea que que luego se se pasan y se olvidan vamos por partes enanismo de de mala situación

Voz 1991 24:07 tiene la sensación de que de alguna forma su presidencia de de que entre en la pelotita o no entre

Voz 0354 24:14 bueno en realidad no es la mía es la de todos pues es el del fútbol el fútbol es así y no normalmente el trabajo normalmente resultados al cabo del tiempo pero bien es cierto que el la suerte es un factor importante en el fútbol Canet

Voz 1991 24:32 no me lo que estaba claro es que al punto al que había llegado el deporte tenía pinta que Tino Fernández tenía que dar un lado sido si no

Voz 0354 24:40 bueno él en su momento así lo valoró la siglo así lo decidió también reconoció que que que quizá falta un puntito de ilusión en su trabajo como momento terminado pero vamos estoy seguro de que lo que hizo en en ese momento luego lo hizo pensando en lo mejor para el deporte

Voz 1991 25:01 a Martino trajo la anterior directiva pase lo que pase seguirá el año que viene

Voz 0354 25:06 en principio se piense

Voz 1991 25:09 San no va a depender de sí se sube a la primera o la segunda

Voz 0354 25:12 no se mantiene segunda no no va a depender

Voz 1991 25:14 de eso no no me queda una para terminar ha hablado ya con el tema de las peñas in controlar expulsar purgar a los Riazor Blues

Voz 0354 25:33 no sea que vienen sobre todo eso

Voz 1991 25:35 bueno viene Lele a que yo desde hace mucho tiempo tengo una lucha abierta contra los grupos ultras de Madrid Barcelona

Voz 0717 25:42 en Bilbao Andalucía

Voz 1991 25:45 esa me da exactamente igual donde sea entonces yo que presidente con el que hablo le preguntó por los radicales

Voz 19 25:51 no no no lo decía por si había pasado algo no no no no no lo pregunto lo pregunto en general por lo que todo porque

Voz 1991 25:57 por desgracia siguen estando hay muchos indeseables que siguen ensuciando nuestro fútbol lo hemos visto esta temporada hablando de los birdies en los del Betis también han pegado con no sé quién el Frente Atlético también la aliado también apareció los ultras hubo bucaneros también ha habido momentos en los que quiero decir que no estoy especie especifica de hablando de no no no no me pregunto como presidente del Deportivo de la Coruña y el va

Voz 0354 26:18 sólo perfectamente es ponente

Voz 1991 26:21 con ninguno que me que me dan asco me dan asco todos los ultras de los equipos vamos violentos

Voz 0354 26:26 no trato otra pensamientos obras

Voz 19 26:31 es algo no no nos hemos esperemos que no esperemos que no no no excusa pero digo que avance

Voz 1991 26:38 que si tiene pensado algo con los Riazor Blues

Voz 0354 26:40 lo que sé es que cualquier aficionado son los que son una imagen Open en cualquier estadio español digamos que es lo que a nosotros nos compete grandes cualquier aficionado que tenga comportamientos violentos desde luego sobran en el fútbol nosotros concretamente en unos deportivo pues la la la gente aficionados que tenga ese tipo de comportamientos porque no vamos a consentir que que permanece en el estadio es el mismo tema que nos ha pasado esta semana también con con con la reventa de entradas si este lunes cuando las entradas salen a la venta en en non hai Cruz hay ataques más y los para encontrar al grandes paquetes de entradas unos colapsan colapsa la página a la Liga de fútbol la banca nuestra muchísimos problemas incluso el propio deportivo instamos a la a la Policía Nacional a actuarse contra contra este tipo de de actos porque es verdad que

Voz 20 27:47 la atentan no solo contra el Deportivo

Voz 0354 27:49 encontrar una atenta contra el fútbol no se puede consentir

Voz 1991 27:54 yo le invito a que haga lo mismo con los ultras en cuando alguien una vez se identifique es a la puñetera calle que no vuelva a ir al fútbol estamos de acuerdo no

Voz 0354 28:01 estando de acuerdo siempre hay dominante pues ya lo hemos

Voz 1991 28:03 el presidente es la primera vez que hablamos espero que hablemos mucho de aquí en adelante ya ves es este este domingo con el equipo en Primera se mucha suerte un abrazo

Voz 0354 28:13 muy bien muchas gracias

Voz 1991 28:15 Fran el domingo es un partido en el que hay que empezar como si fuese cero cero porque como vallas con lo de la ventaja de dos cero Se te va de las manos

Voz 0688 28:24 no y además teniendo en cuenta que el Mallorca desde el pasado mes de diciembre no pierde en casa estas hablando de un equipo muy sólido y además que es un resultado bueno es una ventaja desde luego jugosa no yo creo que incluso mejor que la que llevó el Deportivo a La Rosaleda en la anterior ronda ante el Málaga pero un dos cero en contra también es un resultado perfectamente posible entre dos equipos de libre de Mallorca hay deportivo así que confianzas las justas y en eso vamos se ha incidido muchísimo en las últimas horas tanto el técnico como alguno de los capitanes como Eneko Bóveda al pasar por sala de prensa no hay nada hecho y quedan noventa minutos que van a ser de alto voltaje

Voz 1991 29:01 gracias Fran hasta luego por cierto probablemente estamos ante el partido más emocionante de la Liga Un dos tres es el domingo a las nueve de la noche es en mayor la Deportivo de la Coruña inseguro hay un montón de gente que quiere ver el partido sin que les distraigan que no lleguen a día a darles el coñazo el que está viendo el partido y que no que no que ahora mismo no vamos a hablar pero vamos la solución

Voz 11 29:26 Macarena Berlín qué tal muy buenas muy buenas noches Yago de Vega hola todo ya eso no te hubiese saludado nunca en El Larguero no creo

Voz 20 29:34 es la primera vez que está buenas de delantera consecutiva inclusive

Voz 11 29:38 lleva podría años pero yo entré contigo nuevo programa hablando de libros hace algún tiempo ya si no sí sí sí pero bueno tienen Larguero no no no un no me siento muy honrada eh

Voz 1991 29:54 bueno creo que tenéis una iniciativa en la que tú participas de forma activa para aquellos saque a todos aquellos que no les hacen mucho caso porque hay aún está pendiente del fútbol no

Voz 20 30:05 mira es que además necesita superó identificar porque como yo no tengo la idea de que

Voz 1991 30:08 el equipo de fútbol

Voz 20 30:11 a punto de ser adoptada por el Albacete pero claro les fue tan malo que no estaban para bromas así que me han adoptado pero yo necesitaba un equipo igual que todo el mundo tiene que tener pueblo no digo es que me hizo un equipo

Voz 1991 30:22 claro que de momento estoy aquí pero es

Voz 20 30:25 habrá que me me conmovió muchísimo la sensibilidad de la Liga cuando me llamaron me hicieron esto que es una acción pues que trasciende incluso la publicidad porque las

Voz 21 30:34 coproduce produce no se emiten en ningún sitio

Voz 20 30:37 yo pero sí es verdad que que bueno que

Voz 21 30:39 ciclista haciendo y que es bueno que se de cuenta muchísimas

Voz 20 30:42 cosas de los diferentes puntos de España yo soy la típica persona aquí quería hablar en los partidos latir mandaban a Laporta

Voz 0354 30:50 sí

Voz 1991 30:51 saque real de Macarena Herrero que durante lo ven noventa minutos del partido en el número de teléfono tú estabas coges el teléfono entiendes Illes dicen saber habla conmigo de qué quieres hablar de que hablaron contigo

Voz 20 31:03 pues mira me he dado cuenta que esto teléfono gratuito de la vida psicoterapéuticos que muchísima gente a la que por prescripción médica no le dejan ver los partidos por su salud porque no pueden someterse a emociones fuertes vientos fíjate me acuerdo del otro y ajuar de Málaga que era malaguista de pro de dijo setenta y cinco años había hecho a todos sus hijos del Málaga estaban todo el campo lleno que entonces se llamó

Voz 11 31:27 pobres para contarme me lo explicó todo eh

Voz 20 31:30 Nicole los inicios del club bueno todos voy aprendiendo muchísimo

Voz 1991 31:34 es que para eso también vale para los que no lo hacen casi un para los que sufren para desahogarse también vale

Voz 20 31:38 claro claro porque no pueden verlo el otro día un caballero lo mismo era la que lo estaba que preocupa contando poco a poco pero no podía estar delante de la tele ni con la radio puesta porque no tenía el corazón para sustos esto me ha hecho mucha gracia y luego me he hartado a organizar vacaciones

Voz 11 31:55 sí por ejemplo ayer jueves

Voz 20 31:58 hablo había quedado con unos amigos para programar las vacaciones pero éstos querían ver el partido en el Mallorca ver por así que me estuvo a mi pregunta lo que quieras

Voz 1991 32:10 pues mira a lo mejor te llamo yo este domingo para que organice la mía que las de aquella manera eh

Voz 20 32:15 bueno ya sabes que te las organizo rápido pero me da a mí que tú sí que vas a ver el partido

Voz 1991 32:21 a a los voy a tener que ver Macarena Berlín mil

Voz 11 32:25 besazo oye muchísimas gracias un abrazo pues ya sabéis esta iniciativa de la Liga un dos tres que sidra

Voz 1991 32:32 ante el partido no ni a nadie que os haga caso

Voz 11 32:35 llamáis al teléfono están Macarena

Voz 1991 32:37 que te atiende personalmente te escucha durante esos minutos esos noventa minutos pues me parece fantástico además tenemos que completar con lo de Marcos Llorente la Fullana muy buenas hola qué tal

Voz 18 32:50 hago muy buena ya es oficial ayer se había anunciado P

Voz 1991 32:52 hoy ya es oficial ya firmado podríamos decir

Voz 18 32:55 si faltaba un trámite que era el de el reconocimiento médico a primera hora de la mañana se ha presentado en la clínica en en Madrid tres horas de reconocimiento médico lo ha superado sin ningún problema evidentemente a partir de ahí ha dirigido a las oficinas de el Metropolitano para firmar el contrato cinco temporadas ciento veinte millones de cláusula de rescisión es decir el triple de lo que paga el Atlético de Madrid que desembolsa entorno a unos cuarenta millones de euros entre fijos y variables por su fichaje y marcó Llorente que reconocían estaba muy contento con este nuevo proyecto

Voz 22 33:24 muy sonado muy contento muy feliz era lo que quería venir aquí bueno aquí estoy con ganas de empezar a entrenar con mis compañeros que vengo aquí a a trabajar a darlo todo por por esta camiseta y bueno a a ganarme el cariño de la gente con mi trabajo y mi compromiso yo estaba seguro de que quería ir a un proyecto con ambición y que sobre todo apostaran barcos Llorente ya es jugar

Voz 1991 33:47 a dos de forma oficial del Atlético de Madrid gracias un abrazo hasta mañana

Voz 23 33:51 hasta mañana Pedro Morata qué tal muy buenas hola Yago buenas noches

Voz 1991 33:55 Borja Iglesias estaría en la órbita del Valencia

Voz 20 33:59 por eso es una cosa que ha solido

Voz 24 34:01 no es casualidad pero casi porque

Voz 20 34:04 pues yo no sé Esquilo yo para pedir precio por Rubén P fue central que os estado cedido la segunda parte de la vida en el delante en esas conversaciones el Valencia cómo está viviendo quiso está tranquilo la posibilidad de fichar a Gómez que surgido a través del interés del Celta de Vigo Cortina pues en ese caso el Valencia digamos que para tener ya alternativas ha preguntado por eso ya sabe al español y claro español le ha dicho que Valencia bueno pero si hablamos de Borja Iglesias entonces yo tendría que respetar comprando Santi Mina que es justamente el futbolista de por él que en Valencia sustituiría a chicos lo que ocurre es que es así mina fija mencionan la información que tenemos nosotros confirmado por su agente es que solamente quiere ir al Celta de Vigo y lo que está claro es que mi Maxi Borge es cierto para llegar al Valencia si no sales aspirina porque son del perfil de futbolistas que ocupa

Voz 1991 35:00 pues veremos qué es lo que pasa pero de momento Borja Iglesias les salen muchas muchas novias el Betis el Sevilla y ahora el valentía lo contaremos gracias morada un abrazo

Voz 20 35:08 buenas noches la una y cuatro minutos Nos no

Voz 1991 35:10 vamos de selecciones

Voz 25 35:20 ver más Madrid ciento cuatro punto tres los sábado

Voz 1991 35:24 a la una de la tarde Andreu Buenafuente

Voz 26 35:27 Berto Romero en una aviesa apenada

Voz 1 35:29 a mí no me queda bien el traje Parejo pum ventrílocuo de verdad muchas veces este atentado de ponerte la mano

Voz 26 35:38 una días apenada con Berto Romero y Andreu Buenafuente el programa en el que puede pasar más gente pero el nunca

Voz 1 35:46 pero es mi familia año mira te perdón de toda noticia que hay sitios sí sí

Voz 27 35:56 el corazón de Madrid esconde un palacio ártico de mil novecientos veinticuatro en el Casino Gran Vía el mejor resort de ocio juego emoción y diversión con dos restaurantes coctelería Sports pagar aparca y párking gratuito tras Casino Gran Vía Gran Vía veinticuatro una apuesta segura todos los días del año Casino Gran Vía punto es

Voz 0717 38:00 la selección sub veintiuno juega mañana el último partido de la fase de grupos es a las seis de la tarde jugamos contra Polonia lo jugamos la clasificación para semifinales ya sabéis que esto explica

Voz 4 38:11 venga vente a muerte súbita porque son

Voz 0717 38:15 tres equipos se meten los primeros y el mejor segundo en la pelea va a estar reñido máxima Mario Torrejón qué tal muy buenas hola qué tal buenas

Voz 1501 38:23 coches y si bastaba complicado cabalmente estamos desde desde el hotel de concentración como siempre donde hay mucho optimismo que eso es lo que más me gusta de todo pero una empresa complicada lo tenemos muy claro desde el principio lo bueno

Voz 1991 38:33 ya lo comentábamos anoche es que dependemos de

Voz 1501 38:35 los mismos que si ganamos tres cero a Polonia que es la cuenta más clara porque es verdad que hay otras muchas combinaciones luego habría que ver aunque se está complicando el resto de grupos monta diferencia de goles y de puntos habría que ver si había alguna posibilidad de clasificadas como segundo hay que ver qué hace Italia que que es a la misma hora en el partido contra la vejiga que ya está eliminada bueno hay diferentes combinaciones pero pero es verdad que que nuestra nuestra mentalidad lo único que tiene que estar es ganar tres cero hoy ha sido un día típico de de previa Yago hemos tenido la conferencia de prensa del Ministerio de los jugadores que han sido Firpo y Carlos Soler en la que se ha hablado mucho de esos famosos goles pero a mí un mensaje muy claro no intentar meter ni el segundo y el tercero antes que el primero lo importante es empezar ganando que es lo más a la el primer objetivo no los tres puntos que te pueden dar como digo muchas combinaciones dependiendo de lo a Italia de lo que hagan el resto de rivales y luego ya sí luego ya intentar no depender de nadie más atacar tener carácter en arriba y luego habido entrenamiento ahora nos contra el míster que tengo aquí a mi lado como has ido de calor las cinco y media de la tarde a cincuenta de la tarde ojo son treinta hay tres grados de cuatro pero sin despeinarse mucho esa gesto aquí aquí no no perdona ya aprieta mucho el calor ayer estaba insistiendo mucho Luis de la Fuente a los operarios de entrenamiento que lo regalan porque el otro día estaba muy seco así que ahí hemos tenido entrenamiento

Voz 1991 39:51 pero todos las miradas y los focos puestos eh

Voz 1501 39:53 Fabian Ruiz que como te vengo diciendo estos días está evolucionando bien pero hay que esperarle hasta el último minuto de mañana vamos a ver qué ocurre y si finalmente puede ese titular esperemos que sí ojalá llegue va a haber cambios sí que mejor que preguntárselo a al míster que que voy aprovechar o la Luis de la Fuente muy buenas desde esta es buenas noches de madrugada es decir felicidades porque ya ha pasado uno minuto de tu cumpleaños pero que cumplió cuanto veinticinco me dijiste no

Voz 19 40:15 así en los Veinticinco generalmente no un poco más puedo más influyentes tanto eh

Voz 1501 40:23 cuenta de ocho palos Yago que tiene Eloy de la Fuente que es un tipo que va todos los días religiosa de hacer deporte a gimnasio estaba haberle ya te lo dije el primer día sí le he visto las imágenes con la ojalá yo con treinta y siete tengo que detuviera al estado físico con cincuenta y ocho

Voz 1991 40:37 pues eso ponerse Mario oye iba

Voz 3 40:39 es sólo fruto de disciplina de trabajo disciplina y adelante todas las mañanas a toda la gente un ahorita una hora de media Hay como doloroso

Voz 19 40:50 bueno y que mil poco buenas noches sala hay que dormir poco cuidarse mucho a ser disciplinado

Voz 1501 40:56 mil poco yo esa parte de ella

Voz 19 40:59 a la madre madrugar sumando factores buena mucha felicidad

Voz 1991 41:04 ese yo también me sumo a esa a esa felicitaciones

Voz 19 41:07 déjeme que corrija algo que he dicho que juega

Voz 1991 41:09 la selección no ya confundo con las chicas que juegan el lunes a las seis nosotros jugamos la nueve de la noche lo digo para para dejarlo todo bien bien dicho cómo estamos míster

Voz 3 41:18 pues mira muy Animos la verdad es que el entrenamiento de hoy ha sido extraordinario la gente está muy motivada veo a la gente alegre le veo confiado oí bueno siendo insisto y que conscientes de la dificultad de de la de la empresa pero vamos con una fe ciega en que lo vamos a conseguir

Voz 1991 41:38 eh mister cuanto dolió la primera derrota contra Italia como fue digamos la recuperación en el partido contra Bélgica porque nos costó un montón eh

Voz 3 41:49 sí pero bueno sumida en el partido de Italia lo que nos dolió fue perder como perdimos de la manera que nos sentimos maltratados y que se de empleo el equipo italiano y sobre todo por por la inacción de del colegiado para parar esa sangría el con Bélgica es que fue otro partido totalmente diferente porque había que está en el campo Nos costó mucho entrar el partido es que hacía treinta y muchos grados el Sepecam posee quisimos era un día muy fue un partido muy difícil el segundo tiempo pudimos reaccionar y el equipo reaccionó y bueno yo creo que mañana se va a haber otra versión de del equipo porque estamos va recuperándose va ganando en confianza seguro que mañana vamos estas siendo conscientes de lo que nos jugamos si y cómo no lo tenemos que jugar seguro que vamos a dar una versión muy buena de de este equipo

Voz 1991 42:39 ayer hablamos con Junior Firpo le decíamos a ver venga son poco sincero no es decir os habéis puesto los compañeros con una hoja mirar a ver si hacemos es total no sé qué dice mira no te voy a engañar sí pero dice al final da igual quiere decir nosotros tenemos que hacer lo nuestro que es ganar si puede ser doce lo mejor que uno cero sí puede ser tres mejor que dos pero lo que tengo que hacer es ganar el resto ya no depende de nosotros

Voz 3 43:00 es decir estamos pensando en ese tres a cero pero es que puede no darse esa coyuntura esa circunstancia Si Si italiano gana el partido contra Bélgica con ganar el partido claro claro o sea que dice que hay muchas cábalas no nosotros lo que sí es verdad que no vamos a especular en ningún momento que de estar pendiente de resultados vamos a intentar ser muy solventes ganar con contundencia porque es que la única manera de tener garantías de poder pasar insisto con todo el respeto máximo respeto a Polonia que está haciendo un torneo sensacional y que en los dos últimos partidos pues bueno no haga nada Italia pero eliminar los dos últimos partidos importantes que tuvo Portugal Polonia Italia perdón pese a que es una una selección muy seria eh

Voz 1991 43:43 habrá pinganillo no lo digo porque por saber lo que pasa en el otro partido es Italia hasta al mando uno cero ibamos ganando nosotros uno cero tampoco no vamos a tirar la segunda edición de de tranquilidad no

Voz 3 43:52 bueno bueno hay que seguro que vamos a estar pendiente de estarán pendientes yo no yo desde luego garantizo que no pero sí estarán pendientes compañeros Si bueno pues buena información e irán pasando pero es que

Voz 1991 44:03 te quiere saber que cuando haya novedades que les ha dicho si hay cambios en el otro partido me lo decís o no

Voz 3 44:09 no tienen nada no me interesa de verdad vale yo lo que quiero es Mario no les diga nada eh no no no es la certeza de de

Voz 1501 44:17 damos una voz poco que amarga bajo ahorro perdón

Voz 3 44:23 no prefiero de verdad yo prefiero aislar me de todo lo que acontece entre fuera de que no es controlable por nosotros claro lo que lo único que podemos hacer es controlar nuestro trabajo nuestro cometimiento y eso es lo que vamos a intentar hacer

Voz 1991 44:36 de lo que tenemos controlado tenemos decidido el once de mañana tenemos alguna duda

Voz 3 44:40 sí está decidido pero pues ahora nos va tenemos todas las noches nos reunimos con el resto de compañeros de cuerpo técnico y bueno pues vamos a darle el último toque y repasar todo y brete a darle fuerza a la idea que tenemos yo no he decidido si

Voz 1501 44:57 la somos interrumpió la esta parte citada la noche que siempre la dedican al trabajo que un poquito ahora cuando se suba pese a que ya pasada la medianoche va a seguir trabajando en ello como él no me gusta decirlo yo sí que en la expedición estamos intuyendo los enviados especiales sobre todo que sí que va a haber algo de refresco que tiene pinta que aparte de esperar Fabian Ruiz puede puede haber algo más porque la pena está muy cansada porque la gasolina bajo está porque hace mucho calor si eso se nota mucho algo frescas que yo creo que en un par de cambios y que sigue podamos ver Yago sí

Voz 3 45:23 Nos vamos a intentar darle energía al equipo

Voz 33 45:27 darle cargarle de de combustible

Voz 3 45:30 necesario para para salir desde el primer momento con la intensidad que requiere el partido doce por eso hay que hilar fino hay que darse miras bien el estado de cada jugador muy bueno hay también la experiencia dice en este en en tipos de partido que son muy especiales de una gran exigencia eso también eso eso también hay que valora

Voz 1991 45:48 eh teme que si no se pasa a semifinales haya una mala interpretación del del trabajo me explico España cae en la fase de grupos tal no sé qué el coño pero es queda quise pasa a semifinales es decir es que pasan tres el sistema de competición es el que hay pero digamos queda como España no cumple el objetivo de pero que estábamos con Italia no quiero decir hay algún temor a decir oye mira a España no ha pasado de la fase de grupos o no ha cumplido con los objetivos o la o la famosa palabra desea fracasó

Voz 3 46:16 no no no verdaderos a sabe

Voz 1991 46:18 mundo enough sus presupuestos no no no tengo

Voz 3 46:21 el miedo a tilda a que que al fracaso no tengo miedo al que dirán porque además es que no creo en él yo desde lo y lo digo desde la sinceridad del documental con buenos compañeros es que yo tengo un equipo de trabajo que se ha volcado que hemos metido todas las horas del mundo que estamos a dedicados única y exclusivamente a trabajar por y para el equipo de por el bien del equipo y entonces cuando uno se deja todo y da todo lo que tiene eso no puedes una decepción pero fracaso desde luego no lo entiendas Sirio nunca nada no lo ve así

Voz 1991 46:53 bueno y además creo que el trabajo que se hace evidentemente esta es una selección que con Italia es la más laureada de Europa creo que ellos hablo de memoria igual me confundo creo que ellos tienen cinco nosotros tenemos cuatro

Voz 3 47:03 esa pues sí pues sí quiero decir que Seat

Voz 1991 47:06 ha bajado históricamente fenomenal y luego se ha visto en los últimos años los frutos Mister tenemos un futuro garantizado con esta generación sub veintiuno para nutrir a la absoluta pero de aquí a muchos años

Voz 3 47:16 sí sí sí sí es una generación muy brillante hombre yo estoy confío ciegamente en la idea dice que que íbamos a estar mañana en el partido desde el primer momento pero como bien apunta es es una una generación muy brillante que que no da tranquilidad que nos que nos hace sentirnos felices porque evidentemente son jugadores que en poco tiempo muchos de ellos van estar participando con la absoluta seguro

Voz 1991 47:39 pues nada Mister simplemente el desearle mucha suerte en la previa de este partido que vamos a estar como hemos estado en el resto de partidos animando y apoyando la distancia y que ojalá mañana está ahora estemos hablando de nuevo en en la SER estemos hablando de que España está en Semana finales vale

Voz 3 47:55 seguro que Dios quiera que sí muchas gracias un abrazo fuerte

Voz 1991 47:58 es un abrazo gracias a vosotros

Voz 1235 48:28 vamos con la selección española que ya sabéis que está disputando el Mundial de Francia jugamos el partido de octavos de final el lunes nos va a tocar el rival más complicado es Estados Unidos pero nadie dijo que esto iba ser fácil además ya que estamos aquí que vamos a jugar contra el fresco contra las mejores en este caso Sonia Lus qué tal muy buenas hola Yago muy buenas estás en el hotel de concentración de la selección española qué tal están las nuestras