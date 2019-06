Las editoras que luchan por la igualdad en Wikipedia

Voz 6

01:46

la verdad es que a veces que tenga muchas referencias que pedía no es una una fuente primaria entonces se lo tienes que la entidad Iñigo también la forma que no asunción por qué no digas está está mujeres estupenda o pero es verdad que parece como que las entradas de mujeres somos mucho más que usted nada es que que los es otra de las cosas como me ha llamado la atención casi más que las mujeres que no está en que es abrumador eh muchos de las que están como están porque aparecen como mujeres de hijas de tenéis perfiles muy diversos Narcís Serra ahora sí sí luego te lo acompañada bonito banquillo porque bueno subraya para allí me Yamaha así con cariño yo me dedico algo bueno tiene una que ver Gonzo trabajo en una empresa de ingeniería el departamento jurídico Últimamente estoy bastante implicada en traducir del gallego al castellano el valle por grupos de música por ejemplo abandonada dada Loba son cinco músicas mujeres que además son feministas que como dicen ellos hacen musica con M D M M de mujer bueno y sobretodo venir aquí compartirlo es muy enriquecedor consuelo pero que está de acuerdo conmigo Sylvie estoy de acuerdo ver más