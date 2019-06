El derecho animal y la 'doctrina Cachas'

Voz 1 00:00 no

Voz 0874 00:49 las críticas pero bueno es que eso es una obsesión tuya no no es verdad es que ven con porque yo creo que mucha gente no entiende que la hacemos con el mejor de los ánimos y sin querer ofender a nadie es es un simple repaso de hecho mira déjame empezar con un correo electrónico que nos ha remitido una compañera periodista dice lo siguiente trabajo una de las delegaciones del diario Levante propiedad de la empresa editora Prensa Ibérica que tan acertadamente da título a puesta sección de programa como oyente asiduo de este espacio el programa que dirige de Pino me encantaría que además de hacer zapping sobre titulares periférico singulares o dieciseis seco de los despidos que se están realizando en el Grupo Prensa Ibérica diario de mayo Lorca opinión de Murcia Opinión de Málaga la opinión de tenerife Súper Deporte Levante de Castellón está última cabecera bajará la persiana definitivamente en las próximas horas espero que no tenga es que cancelar la sección por la extinción del Periodismo ibérico de extrarradio de pueblo porque sería una pena gracias por vuestro programa soy fantásticos un abrazo a quienes ha escrito esto mil abrazos y en parte esto que dice es lo que está en la esencia de lo que hacemos Íñigo eso es lo que yo creo que no queda suficientemente claro cada vez que repasamos el trabajo que hace esta gente

Voz 0798 01:59 sí pero yo sí que creo que queda no y también creo que queda patente no nuestra pasión por el por el periodismo que se hace en estos en estos lugares y el placer de leer periódicos predicó gordos con historias extrañas pequeñas que que no es que también el mundo ni ni las Nini atienda las instituciones aunque a veces sí pero qué es lo que uno lee periódicos veinte para enterarse de lo que pasa en el mundo no

Voz 0874 02:24 claro pero por ejemplo en los periódicos mainstream casi no hay crónica de sucesos de esto se queja siempre José Martí a quién le encantan los sucesos los sucesos dice mucho de la vida en los periódicos locales hay muchas páginas con sucesos y algunos de ellos son muy divertidos cuando cuando no yo por ejemplo pues nos reímos de un suceso no estamos viviendo mide el periodista que lo cubre ni de que el periódico un cubra sino del suceso en sí porque algunos son muy graciosos

Voz 0798 02:49 sí es que además yo creo que la vida es graciosa en general

Voz 0874 02:52 hombre tiene me da rabia tener que explicar

Voz 0798 02:54 pero quería matar cuantos muy tantos no estoy aún pues con Berlanga no pues que piensa que en una situación dramática nunca es completamente dan un dramática porque siempre hay algo gracioso en una situación muy graciosa nunca es completamente cómica porque siempre hay un punto dramático pues yo creo en eso es que la realidad es así una buen periódico que refleja eso tiene que tener eso no sea un periódico completamente no es real no refleja la realidad y es que la vida es muy variopinta hay hay que la alegría de vivir también ese exceso ya mi leer periódicos muy variados que cosas extravagantes curiosas es como la vida misma me da alegría de vivir

Voz 0874 03:30 claro yo mira cuando estuvimos en Galicia haciendo el programa hace poco recuerdo que los directores de esta prensa regional nos hablaba de cómo se introduce muchas veces el humor de manera sibilina a través del sarcasmo a veces en algunos titulares para que ese periódico no parezca tan serio es muy fácil titular de manera correcta es lo que de manera correcta graciosa incorrecta incorrectas corrección que bueno es un abrazo desde aquí a todos los compañeros pedidos claro que nos ocupamos de ello y de hecho lo mencionamos siempre que podemos y lo seguiremos mencionando y hablaremos con ellos en en futuras emisiones dentro de unos minutos de hecho vamos a hablar de la labor de las dificultades para hacer periodismo local de nuestro país con una invitada que está asentada aquí con nosotros pero primero de un un repaso a las primeras portadas o páginas interiores que tendremos por aquí hablemos de ese afán que hemos comentado tantas veces aquí de la prensa local por colocarse en el epicentro de una noticia que es nacional en este caso última hora de Mallorca

Voz 0798 04:28 Baleares aportó el veinticinco por ciento del empleo que genera España durante mayo aquí está muy bien visto porque eso fuera noticia de de todos los los informativos SD titular pues todo el empleo que se había generado en mayo etc pero claro allí midan lo suyo descubren que es que el veinticinco por ciento fue en Baleares entonces te imaginas que es porque ya están preparando es verano y te das cuenta de tipo de empleo que es muy nacional ligado al turismo etcétera no es un dato muy relevante no que sino el el en él las noticias de alcance nacional era creados no tanto en mil empleos pues ya está muchos por el turismo pero claro pero es que el veinticinco por ciento en Baleares es significativo

Voz 0874 05:06 bueno sí ultimará lo destaca constituidas deportada también en última hora bueno en el Periódico de Ibiza también pertenece a última hora de Ibiza y pone pequeñito debajo y Formentera y Formentera lo pone debajo que no mereciera los compañero de este periódico que la proporción del tipo de letra entre Ibiza y Formentera yo creo que habría que equilibrar la un poco

Voz 0798 05:24 sí pero no haga sangre esto es el tipo de cosas que luego no está en problemas no hace sangre con las rencillas locales que bueno también hay que contarlas en fin el titular es en este caso un camión cisterna providencial es una historia muy curiosa un suceso como decías que es que un nombre que se le quema la casa justo pasa por allí en ese momento un camión cisterna de los bomberos casualidad iba apaga el fuego ya está pero no

Voz 0874 05:50 tener suerte para que se te queme en la casa cuando está pasando un camión de bomberos por delante

Voz 0798 05:54 sí sí sí no o mala suerte buena según cómo lo ves bueno el principio mala suerte y luego buena no pero pero es esta es una historia que no tiene casi nada pero es es una casualidad increíble en realidad no contarlo para mí me parece que está muy bien sea inmediatamente me lo leo quiero saber por qué me interesa sacas casual

Voz 0874 06:09 allí en a un titular que supongo que no es la mandado Aurelia no si esto es esto es día de Elio Martín el periodista de Segovia por ejemplo hacen un trabajo estupendo con grandes reportajes

Voz 0798 06:21 es Si rebuscando siempre en la realidad bueno como esta no dice la curiosa intrahistoria del Euromillón del hotel Los Arcos que fue en un sitio donde otro con un gran premio de lotería no todo viene porqué dice rey invirtieron cinco euros tras comprar una corona de flores para el funeral del padre de una compañía es decir pusieron dinero para la Corona de flores con lo que eso local le dije bueno comprado una lotería Illes tocó el Euromillón no el conmigo es para cada uno claro lo que decía antes de Berlanga no de la dramático

Voz 0874 06:54 en el muerte que trae suerte exacto pero es que hay más porque claro la la mujer ésta no compró no participo no me supongo no porque si no iba para mí también la Corona pero bueno repartido con ella no

Voz 0798 07:07 supongo o no no lo sé pero

Voz 0874 07:09 podría seguir siendo chicas tantas desgracias no bueno pero sobre el padre ex compañero pusieron dinero pagar con ella no estaría claro te puedes noticia de Íñigo que tienes que indagar antes de venir aquí con esto ya tengo que venir surgen dudas y luego no me lo resuelve sobre la marcha deberes se repartieron con la chica o no con eh la verdad de Murcia hay hay que decir que las preferidas de los seguidores de esta sección de Sucesos y también las de animales el whatsapp seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve está lleno de este tipo de noticias imagínate si cogemos la combinación de ambos temas y eso es posible dar por León de esta misma semana hay una noticia

Voz 0798 07:51 de abierto que estamos entrando en algo muy grande más grande que nosotros mismos todas

Voz 0874 07:55 lesiones de las manos esto no vaya los malos bueno

Voz 0798 07:58 el León noticias el veintiuno de mayo salió esta esta titular Un juez condena a un joven por dejar escapar al gato de su ex novia en Valladolid bueno este curiosísima en el que bueno la clave en este caso son la las ventanas de cristales osciló batiente es este término me encantados por qué porque bueno sabía ese para una pareja muy bien

Voz 0874 08:19 aplicar que son esas que se abren la parte de arriba pero no la parte de abajo digamos no eso creo que son esas no sí sí que sí

Voz 0798 08:26 abren o como todas las de toda la vida sino que sean es sólo por abajo en forma de forma vertical es difícil explicar esto sí sí porque lo que está pasando es que cuando hay muy claro

Voz 0874 08:36 como ineptos que somos que es bueno vale me enredado

Voz 0798 08:39 las ventanas osciló batiente es que estoy muy lejos todavía llegar al asunto bueno una pareja se separa se queda haciendo las cajas qué hace pues abre la ventana y el gato se escapa entonces pero pero no en la la abre la ventana aposta abre la ventana pero como estableció la sentencia porque esto llegó a juicio dice con conocimiento directo del riesgo abrió rejas y ventanas de par en par no en modo estilo batiente eh vale saber qué pasa pues que el gato se fue total

Voz 0874 09:09 que te ha asaltado una línea de la que las ventanas de cristales os cielo batiente Si de rejas una vez abiertas declaró la afligida dueña

Voz 0798 09:17 eso sí declaró que porque lo que dice el juez es que el hombre se quedó solo en casa donde bebido sabía de la existencia del gato y que se abría las ventanas se escaparía total que le ha impuesto una sentencia tres una multa de trescientos sesenta euros y una indemnización de seiscientos setenta y ocho por dejar escapar el gato etc doscientos

Voz 0874 09:35 sesenta pues a mi me parece un poco a poco no

Voz 0798 09:37 dentro de poco bueno no acababa nunca mejor no sé veremos porque opinan que esto no entremos en este dinero

Voz 0874 09:43 el daño moral puede ser muy superior no

Voz 0798 09:45 ah pero esto no es invitada a quién no hemos presentado

Voz 0874 09:48 no vamos a presentar asiente ella le parece que es poco dinero por un gato

Voz 0798 09:52 bueno esto nos lleva a la otra sentencia que ha salido de Murcia siempre hablando de mascotas y juicios que es un joven interpone una demanda para reclamar la custodia compartida de

Voz 0874 10:00 su perro indie del no que sea un perro de modelo indie es un perro alternativo no es su perro Norman

Voz 0798 10:07 la razas un perro normal

Voz 0874 10:09 o como decía que marca es el perro pero es que un foro normal esto teatral te van a bombardear con Dan Barber es como decir un señor normal señor de donde lo normal es un programa operativo uno ladra

Voz 0798 10:24 te voy a seguir leyendo no no me metas en estos berenjenales

Voz 0874 10:30 es un jugador de Murcia celebrar la vista en la que se ha reclamado la presencia del animal no sé quizás sea interrogado ghanesa no desea vimos que que todo lo que diga pues entonces pues bueno entonces

Voz 4 10:46 eh aquí

Voz 0798 10:48 esto parece un asunto baladí lo he dicho no baladí pues estás deseando contar esta palabra tan rancia bueno pero no pero no

Voz 4 10:56 porque este tipo de de de casas

Voz 0798 10:58 cada vez son más frecuentes de hecho aquí en una de las noticias de hecho emerge la doctrina del caso cachas el caso cachas pues fue en Valladolid y en este caso es el perro cachas sabemos la raza que era un pues Highland Perrier era mero

Voz 0874 11:13 pero normal eran Huéscar entre sí

Voz 0798 11:16 en total la la una pareja de Valladolid Se disputó la la custodia tras su separación sentimental y al final se decidió que es disfrutara de un régimen de estancia semestral con cada uno de los dueños no eso eso dictaminó el juicio y entonces estamos ante un asunto que cada vez hay más casos en los tribunales que esto no sólo la custodia de los hijos conceptual sino cuando la pareja separa qué pasa con la mascota no este es un te Mazo Mazo que nunca hemos hablado

Voz 0874 11:45 que está ahí y que por lo menos en este programa no nos hemos ocupado y no sé por qué lo hemos descubierto a través de este de esta serie noticia es de hecho tenemos al teléfono Antonio Verdugo que es el abogado en una de las partes en el caso cachas Antonio cómo estás buenas partes buenas partes si es que muy esta sección va acabar con nosotros muy buenas Antonio tú estás especializado en derecho penal derecho civil y derecho de familia y también en derecho animal son son más habituales estos casos como decía Íñigo

Voz 5 12:14 pues a ver lo que se discuta sólo y exclusivamente era custodiado de la animal no no es muy habitual que es más habitual en un divorcio a discutir por qué hacemos con el perro también pero sólo de animales muy muy poco habitual

Voz 0874 12:28 y en que te pasaste como defensa para alegar que cachas tenía que quedarse únicamente con tu cliente

Voz 5 12:36 pues yo nuevas en el interés de propio perro quiero decir si queremos utiliza la analogía del Derecho de Familia en derecho de familia lo que se busca es de Menorca donde va a estar mejor el niño nosotros entendíamos que el tarro iba a estar mejor como cliente porque tenía otro perro porque había una niña pequeña entre los vínculos él son muy grandes

Voz 0798 12:59 la legislación sobre esto dice algo hay un vacío que no

Voz 5 13:03 es un vacío tremendo actualmente de hecho ahora mismo en el animal se considera una cosa no en el Código Civil es decir objeto de apropiación que por lo tanto el titular Teoría quieren constara registro bienes ese caso también era mi cliente de hecho

Voz 0874 13:18 entonces no sí sí que hay una reforma

Voz 5 13:20 mismo convivían con el Congreso de los Diputados para considerarlos seres

Voz 0798 13:25 sí eso eso te iba a decir porque es verdad que estas reformas empezó en la última legislatura no de de que el animal deja de ser cosa común bien mueble que era hasta ahora Illa es un ser vivo dotado de sensibilidad etcétera no esto puede cambiar todo este tipo de de juicios de litigios

Voz 5 13:40 podría cambiarlo se podrá cambiarlo en cuanto a dejar de considerar animal Umbría mueble cómo repartir como un coche no quién es el titular soy yo toma para tiene el animal puede cambiar en ese aspecto

Voz 0798 13:51 claro que no se parecen nada a un juicio por la custodia de los hijos

Voz 5 13:55 nada nada hecho que ya te digo en en España hay muy poca legislación al respecto hizo sí que me ha tocado mirar por ejemplo para este asunto pues la situación europea porque sí que están más avanzados que nosotros no

Voz 0874 14:08 Antonio Verdugo que es jurista del despacho M L abogados de Valladolid como él mismo dice es viene ha luchado por el interés y el bienestar de casas gracias Antonio un abrazo

Voz 3 14:19 hasta luego

Voz 6 14:35 no

Voz 3 14:43 venga seguimos con te ríes

Voz 0798 14:46 seguimos con sucesos pero aquí

Voz 0874 14:49 sí con sucesos es una pareja que de momento no es así

Voz 0798 14:53 a mí me ponían Clyde no si no se ha separado por desgracia para porque siguen haciendo de las suyas es el comercio detenida una pareja en Gijón tras robar en una sidrería e intentar huir saltando por los tejados ambos detenidos ya habían perpetrado otros robos en varios bares de la zona oeste de la ciudad es verdad que es es es un equipo pareja que va robando por ahí viendo por los tejados no me bonito bonito qué te parece si como el prisionero decena estas cosas no dando bueno ir seguimos con sucesos en Asturias La Nueva España asaltan un bar en el pozo se llevan mil quinientos euros encarne cucurucho

Voz 0874 15:33 de difícil mercancía colocarle

Voz 0798 15:36 luego pero la quién le colocas el subtítulo está muy bien dice el propietario asegura que intentaron robar la tele de plasma saber comillas pero no les cogió por

Voz 0874 15:43 la Ventana usar el verbo

Voz 0798 15:46 también es una expresión curioso no pero esto también en la prensa o es interesante a la calle pero ahí porque son los giros de cada lugar no que hay elude están así desde fuera te parece raro pero es como se habla en cada sitio no

Voz 0874 15:56 a ver en la página siete oye otro suceso

Voz 0798 15:59 pero también es de última hora de Mallorca no si este en esta gracioso el titular de dice dos menores autores de un robo sufre un accidente de tráfico y huyen al grito de mi padre me mata

Voz 4 16:14 es es que bueno en fin se eh

Voz 0798 16:19 el encuentro cuenta bueno fue en Palma entonces empezaron a realizar temerarias maniobras el vehículo en uno de los trompos perdieron el control del vehículo es estrellaron contra unos arbustos en una zona pública ajardinada salieron rápidamente del coche y emprender la fuga a pie durante su vida uno de los menores empezó a gritar mi padre me mata

Voz 0874 16:38 entonces imagínate previenen que acabó esta historia está envían del Diario de Burgos y la verdad es que también es oro puro está buenísima

Voz 0798 16:46 lo que es bueno titular se emborracha reparte cuatrocientos euros en un bar denuncia luego que se los han robado no es que el esto es muy buena porque empieza en el día después el temible ya después no empieza así la crónica además dice con un resacón del diez es un burka ideó el plan perfecto para recuperar el dinero que había tirado en un bar del móvil que extravió durante la borrachera bueno el hombre se despierta tiene que ir al trabajo no ha ido esta resaca dice bueno voy a simular que lean Ramadan tras va a comisaría que dice que le han robado al salir del garaje cuatrocientos euros el móvil y tal como dice el texto la realidad era mucho más vulgar esa investigador es recelar desde el principio de los datos que aportó la supuesta víctima total que descubrieron todo hay pues eso es toma un local de la zona dad su estado de embriaguez fue tal que empezó a sacar billetes de su bolsillo es de tirar los entre la gente para alardear de su riqueza así hasta cuatrocientos euros enhorabuena a veces riqueza cuatro

Voz 0874 17:44 doscientos pues eso como al día siguiente no pudo acudir

Voz 0798 17:46 el trabajo debido a la resaca se inventó el robo para justificar su ausencia

Voz 0874 17:50 ya está muy bien explicada en la que sí que hay un último suceso esto es Diario de Noticias España

Voz 0798 17:56 bueno si no es una decía claro esto es otra cosa

Voz 0874 17:58 mira no hemos hablado de esto rectificaciones en la prensa local

Voz 0798 18:01 sí rectificaciones que a veces ocurre porque nos equivocamos todos nos equivocamos pero esta equivocación es muy curioso porque bueno ciudadanos entiende muy bien es un extra alambicada ahora la explico es el alcalde de Marcilla no ha hecho declaraciones de exaltación al franquismo o no esa es la corrección que hay que hacer del pobre alcalde de Marcilla que no ha hecho estas declaraciones exaltando al franquismo que pasa bueno Diario de Noticias pide disculpas a Mario Alcalde por un error etc bueno el diario de Noticias empecé a llamar a municipios para ver Seaman

Voz 8 18:31 a a a retirar

Voz 0798 18:34 pero según para revocar legislaciones alusivas a a a la retirada de símbolos fans pistas de Teherán todas empezaba llamar a todos los ayuntamientos sabe iba a ver qué iban a hacer mientras en el caso Macía se equivocaron de número y entonces en vez llamar al Ayuntamiento responde un señor de Extremadura que se hizo pasar por el alcalde respondió hijo no no voy a hacer nada si se despidió diciendo a vive al no entonces claro el relato alucina dijo este hombre está loco entonces es que la noticia pero que pasa que había sido un error una llamada pero es que la otra persona que coge el teléfono pues el siguió el rollo fíjate al final acabado claro el alcalde de Marcilla cuando lo vio dijo esto están locos yo no hablaba con nadie por teléfono no y al final ha obligado a una rectificación

Voz 0874 19:18 dicen correcta del individuo se sabía que ésta

Voz 0798 19:21 el señor Extremadura pues no sé decirle madura que queda así en el anonimato

Voz 0874 19:34 bueno pues como decía al principio en esta sección repasamos la prensa local pero de alguna forma ahí nació con ese espíritu reivindicamos la importancia de los periodistas de esas cabeceras son compañeros que contra viento y marea sobra decir que con presupuestos raquíticos y con sueldos que bueno alguna vez hablaremos con con cifras de los sueldos sacan adelante cada día una o varias páginas de un diario en papel Micaela cancela quizá es periodista de la agencia France Presse cómo estás Micaela

Voz 7 20:02 había buenos días nacida en Estrasburgo

Voz 0874 20:04 durante el último año ha sido sin celo de Google no es la app en muchos de los periódicos locales que lo hemos mencionar en esta sección

Voz 0798 20:10 eh

Voz 7 20:11 fíjate bien por cierto fantástico tú tú tú

Voz 0874 20:15 bajo con Google ha sido en dos sentidos por un lado era investigar y aprender sobre innovación periodística por otro era visitar redacciones de diarios locales en todo el país para luego hacer talleres de periodismo digital y trasladar esos conocimientos a otros compañeros en cuantas redacciones has estado has perdido la cuenta o

Voz 7 20:32 pues sí me he perdido la cuenta creo que he estado en unas treinta y cinco ciudades

Voz 0874 20:36 entre entre cinco cabeceras del Estado

Voz 7 20:39 bueno pues los principales de del gran grupo Prensa Ibérica del que acabamos de hablar también bueno pues periódicos como La Voz de Galicia al Heraldo de Aragón ha estado dos veces en Baleares estaba en Canarias Estado

Voz 0874 20:54 sí en Galicia a España muchas ocasiones supongo no porque Galicia no da mucho juego

Voz 7 20:59 Galicia no sea mucho fantástica

Voz 0874 21:01 que de esta sección la escuchan muchos periodistas que trabajan en esos periódicos y que ahora dirán hombre Micaela estuvo por aquí haciendo preguntas cuál es el balance general de lo que tú has encontrado en en esa prensa local

Voz 7 21:14 lo primero es que bueno en seres humanos increíbles lo acabas de decir de gente que se deja la piel trabajando muchísimas horas a nosotros no nos quejamos pero yo creo que empresas locales todavía más tienes gente llegan a las diez saliendo a las doce de la noche una siguen el viejo periodismo no

Voz 0798 21:32 el cierre es muchísimo más tarde exactamente

Voz 7 21:36 gente que muchas veces pues ha sacado historias increíbles Si permanecen un poco en el anonimato tengo llevado a un montón de historias como por ejemplo El Diario de Mallorca que fueron los primeros en España en hablar de los vuelos de la CIA no sé si os acordáis eso los vuelos con los prisioneros de la CIA el Diario de Mallorca hizo auténtico periodismo local de calidad ah porque simplemente alguien vio algo en un diario americano mencionando mencionando esa historia pero que todavía estaban las primicias decidieron indagar se dieron cuenta de que había unos aviones que pasaban por Mallorca y entonces hicieron el periodismo una de verdad es decir que se fueron a ver a gente de la torre de control se fueron a ver luego de ahí consiguieron saber en qué hotel les habían estado etc hasta que incluso New York Times les menciono que fue cuando el resto de la prensa española realmente les hizo caso y ahí es donde vengo es que muchas veces te das cuenta que bueno saliendo los sucesos que son muy divertidos pero también les debemos muchísimo a se investigaciones sobre corrupción en el PP no o para hablar de algo muy reciente yo admiro profundamente la gente de El Faro de Ceuta que son una redacción minúsculas son como monjes dedicados a contarnos pues las devoluciones en caliente se levantan a las cinco de la mañana o a las cuatro porque muchas veces los saltos se producen a primera hora entonces ellos van han creado ha montado un equipo de televisión pequeñito están ahí si se graba en imágenes muchísimas veces es gracias a la gente de El Faro de Ceuta que les quedó mencionar por el nombre Carmen Echarri que es una persona que nunca contestado ninguna entrevista pero trabaja todo el santo día que es la directora Ana Ramos y y Cardo sea es el prisma local está en primera línea lo tenemos que defender porque le debemos muchísimo

Voz 0874 23:36 a la prensa nacional mira por encima del hombro al al periodismo local

Voz 7 23:40 no sé si mira por encima nombre pero yo creo que a veces se olvidan poco reconocer de dónde vienen a noticia inicial creo que estaría bien de vez en cuando en vez de retomaran noticia una vez que ha salido en F ocho en otros sitios en la agencia de noticias Efe pues quizás es decir pues esto no lo reveló pues no se la información de Alicante o El Faro de Ceuta o el Diario de Cádiz

Voz 0798 24:03 sí es que además se fuerza no eso es una española de no citas nunca la competencia ni otro y no sé qué pero bueno

Voz 0874 24:10 copiar noticia del medio Times español sí

Voz 3 24:13 bueno pues hace mucho

Voz 0874 24:15 hablamos mucho de los sueldos en este programa no es que en las redacciones de la prensa nacional haya enormes sueldos salvo los que lo han heredado digamos de una época anterior a la gente de más edad en las redacciones todavía conserva grandes sueldos que eran los que se pagaban antes y también en la empresa Nacional se pagan bajos sueldos pero en la prensa local son todavía más que bajos si la

Voz 7 24:37 o es que no me he atrevido tampoco a preguntar a la gente que ganaba pero pero sí claramente Se viven viven con pocos medios y con mucha dedicación es curioso también decir bueno eran más sombra salir adelante porque estar en ciudades pequeñas donde los alquileres no todo Si bueno pues se se desenvuelven así pero desde luego que no lo está para mucho eso está claro

Voz 0874 25:04 la transición hacia lo digital que es un poco de experiencia lo que estaba indagando es aún más complicada con con un presupuesto más limitado

Voz 7 25:13 sí lo que pasa es que todavía están en como a mitad de camino es decir que yo tenía directores de medios locales contando de mí que yo una o dos páginas menos en mi diario se calcula en decenas de miles de euros de ingresos publicitarios me que dé menos no restado hasta entonces qué pasa que por una parte todavía están viviendo entre comillas del papel por otra son muy conscientes de que tienen que empezar a evolucionar tienen que ir hacia el periodismo digital porque las las audiencias más jóvenes las del futuro están ahí y entonces no saben por dónde tirar porque claro si tú te giras totalmente hacia lo digital pero todavía tengo audiencia es antigua pues igual vas a perder ahí entonces estarán en una entre dos y es curioso cómo se nos olvida que efectivamente a la prensa regional todavía vive del papel me llamaban la atención las cifras de resultados de Vocento que sabéis que aparte de ABC tiene doce diarios regionales y bueno pues resulta que la publicidad al todavía representa el cincuenta y cinco por ciento de los ingresos publicitarios del grupo sin embargo al mismo tiempo se ve que cae sigue cayendo la difusión la venta por ejemplar ese pues el año pasado cayó un cuatro por ciento que están ahí en ese dentro de dos

Voz 0874 26:33 hay hay otra cosa es que hay un compromiso de los periodistas que trabajan en la prensa local con el lugar en el que trabajan no son periodistas con la gran ambición de saltar al país o al ser au conseguir un Pulitzer no son las empresas que quieren un poco mejorar la ciudad en la que viven o el territorio en el que trabajan y también es digno de elogio

Voz 7 26:52 sí totalmente y al final es es democracia local no hay tanta preocupación ante la posible desaparición como hemos visto antes no estas fusiones estas desapariciones de medios de cabeceras locales porque también es democracia que Sara es políticos locales que no van a tener que rendir cuentas de la misma forma también pues esa esa sensación de comunidad no de que puede desaparecer hay un periodista del norte de Castilla que lo lo contábamos en una conferencia que contaba como bueno pues al final esté periodista se llama Encinas ha pedido al final pues se pueden hacer miles de cosas por ejemplo vamos a ver con la comunidad cuál es el lugar de Valladolid donde las mujeres se siente más inseguras y que bueno pues quizás sí lo contamos a veces se trata solamente a lo mejor de poner una bombilla en una calle no pueden ser cosas mucho más graves como La Voz de Galicia que si no llega a estar con sus catorce delegaciones pues igual no nos enteramos de de la amplitud del drama en el prestigio del vertido del Prestige entonces bueno pues dices disco

Voz 0798 28:10 además atadura lo local que pero que tiene consecuencias

Voz 7 28:12 concretas a nivel democrático se van creando

Voz 0798 28:15 grandes vacíos de zonas que no hay información tú piensas que lo ocurren a veces me antes que nadie lo estás contando

Voz 7 28:21 exactamente lo que ocurre más porque las ajenas

Voz 0798 28:24 ya los diarios tienen plantillas más reducidas llegan a menos sitios bueno los periódicos nadie Canales también han ido cerrando sus delegaciones entonces entonces parece hay una falsa sensación de que con internet etcétera Icon la los medios digitales nos enteramos de todo y estamos hiper conectado es al revés cada vez hay más grandes vacíos

Voz 7 28:43 te llaman los desiertos informáticos así

Voz 0874 28:45 sí sí bueno te has pasado un año y con este trabajo la cancela dicho en celo en Google no es la app supongo que entregar un informe auto

Voz 7 28:56 no ya está ya terminado lo un año y a la France Presse no la mudanza ya está lista me voy a París

Voz 0874 29:04 te vas a parilla de mañana a mira oye pues es gracioso porque aquí siempre hablamos de cómo los periódicos intentan hacer algo local de cualquier cosa que

Voz 3 29:13 no lo es lo han hecho de te lo sabes tú lo cuentas

Voz 0798 29:20 bueno la la la voz de sea lo hizo grandes artículo porque que tu tu abuelo es es gallego

Voz 7 29:26 sí mi abuelo era era gallego así de La Puebla de Caramiñal

Voz 0798 29:30 claro entonces posición a un artículo de eso es una una periodista de de origen pobres eh Geli pero bueno es una gran periodista que están mil sitios en muchos países

Voz 0874 29:42 pero el titular por ahí para que bueno si uno

Voz 0798 29:44 una pobreza en la elite del eso no es así no salió la Voz de Galicia pero has estado ya unos cuantos años en España ahora que te vas y miradas hacia atrás qué qué qué impresiones te te llevas que que que que recuerdos de tus impresiones del país

Voz 7 30:03 por cierto antes de responder qué bonito cierre porque os lo digo de verdad no es esa hipocresía es mi programa favorito estos últimos cinco años que es como una linda bueno qué qué impresiones me llevo pues es una una impresión dulce amarga no es decir que por una parte han sido cuatro años de corresponsalía y luego un año viajando fantásticos porque claro tú llegas de corresponsal de France Presse a España llegó en dos mil catorce que es cuando el primer congreso de Podemos no luego pues poder contar todo ese ese nacimiento esos nuevos partidos fuera hay que hay que tener en mente que no seguían es decir que por ejemplo el movimientos políticos franceses inspiraban de la comunicación el estilo de comunicación de Podemos no y luego ver ese Parlamento renovado con cuatro partidos luego todo lo que pasó en Cataluña pues ha sido apasionante por otra parte es un poco triste no porque creo que no se me da la sensación no sé si hablo como ciudadano como periodista pero que ahí los debates giran un poco sobre sí mismos y nos salimos de algunos debates cuando pues bueno el ya hablabais antes de la natalidad que cae en picado y cambio climático tenemos tantos temas tan importantes que tratar a nivel colectivo no me da la sensación que España a veces es tampoco en bucle momentos como corresponsal que dices juego tras esto que escribir

Voz 0798 31:41 lo estaba dando paso no te puedes imaginar lo que te lo contrario ver feliz

Voz 7 31:47 el mismo tiempo de haber vuelto a España donde yo crecí cinco años Si irme cargada de todos esos recuerdos de todos esos encuentros que tenía este año pasado

Voz 0874 31:57 sí pero también de ver nuestros defectos también como periodista Si como consumidores de información no metidos en ese bucle que tú hablas no te clase tú has pasado bien vamos si en París que va a hacer pues es

Voz 7 32:14 título es a la francesa super largo así que no lo voy a traducir pero básicamente voy a esta es como si no

Voz 0798 32:20 francés

Voz 7 32:24 no no nada

Voz 0874 32:27 claro

Voz 7 32:29 proyectos editoriales voy a trabajar en nuevos proyectos editoriales poco más en temas más a mediano y largo plazo y menos en la actualidad al día a día

Voz 0874 32:39 no echará de menos a no seguir escuchando

Voz 7 32:42 claro

Voz 0874 32:44 un beso muy fuerte suerte en el futuro y cuando pasas por España ven nuestras otro repaso

