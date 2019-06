Ser madre con una enfermedad mental

Voz 0874 00:00 te quiero decir muy muchas veces de la política la mayoría de las ocasiones gira en torno a las palabras políticos que dicen cosas realmente unos contra otros Lajusticia en cambio no se habla de la vida del mundo en el que vivimos por eso la sentencia del Supremo sobre la manada produce una extraña sensación de desahogo aunque también deja mucha inquietud que este tribunal pueda tener una opinión tan distinta de lo que se juzga entonces la clave de la justicia suele estar en las palabras ellos su defensa decían que lo que pasó aquella noche no fue nada que fue básicamente una juerga

Voz 1250 01:03 la juerga parece ser que se dice Si yo apunto que que juerga acaba con una persona tirada en un habitáculo de un portal dura calles conocida a las tres de la mañana desnuda

Voz 0874 01:18 se pregunta que se hace la fiscal Isabel Rodríguez es la que nos hacíamos todos salvo quiénes dictaron la primera sentencia obligar a una mujer a mantener relaciones sexuales es violación se haga por la fuerza o se haga por medio de la intimidación que estamos hablando de tipos que intimida no hay más que verlos entrar y salir de juzgado con aspecto de gustarse mucho a sí mismos ahora el Supremo rectifica esa condena anterior la eleva a violación no agresión sexual y los años de cárcel suben de nueve a quince

Voz 1250 01:43 nosotros sostenemos a través de este motivo que los hechos probados son constitutivos de un delito de violación de un delito continuado de de reduce violación recogido en el artículo ciento setenta y ocho seiscientos setenta del Código Penal por entender que concurre fuerza intimidatoria suficiente por parte de los cinco acusados que fue la que les permitió realizar los actos sexuales descritos en la sentencia

Voz 0874 02:08 tienen suerte los mimbres de la manada porque el Supremo también considera que los violadores lo que desde hoy es lo que son son violadores tenían que haber sido condenados a cincuenta años pero la justicia en primera instancia se equivocó al establecer que cada uno cometió un delito continuado en lugar de cinco delitos cada uno pero ni la Fiscalía corrigió ese error ni la Justicia permite ya modificarlo por cierto los nombres de los violadores por si alguien no lo sabe todavía Nos encanta repetirlo son José Ángel prenda Martínez Ángel Boza Florido Antonio Manuel Guerrero Alfonso Jesús Cabezuela Jesús Escudero

Voz 0874 02:47 sí sí mucha gente decía antes que la justicia nos conecta con la realidad y la realidad en la calle Génova en la sede del PP es que se puso en marcha una especie de trituradora de papeles ICOM algunos papeles no ya en la trituradora porque estaba en el disco duro pues se hizo lo que habían Mortadelo y Filemón que sacar un martillo básicamente escuchar a Luis Bárcenas en el juicio hemos tenido acceso a las grabaciones en el juicio por la destrucción de ordenadores y me provocó una sensación agridulce porque es escuchar a un bandido hablando seguramente de otros bandidos tiene un punto de justicia poética dan ganas de de de escucharlo como siempre una serie de Netflix pero el olor es demasiado fétido Si están desayunando tápense la nariz porque este es el show de Bárcenas

Voz 1539 03:44 le pregunté entonces sino si es que no había nada

Voz 6 03:47 la relevante en esos ordenador o he dicho hubiera muy relevante como es relevante pero antes de julio no era relevante siempre desde el momento en que estuvo dentro o fuera

Voz 6 04:01 el ordenador Apple había documentos escaneados recibís presupuestos de campañas electorales y que poseía en financiado quiénes a y abogado no pide que se entreguen los veladores si estaban los ordenadores vacío es absurdo no tiene ningún sentido esa es la principal prueba de que yo no entiendo que mienten y lo comprendo que usted defiende a sus clientes el señor Rajoy dos María lo era que quedaba a disposición del partido a partir de ese momento por ese motivo tuve despachos a la secreta

Voz 7 04:59 antes de que se me olvide mucha suerte quienes ahora mismo no escuchan y son uno de los dos

Voz 0874 05:03 dos mil aspirantes a profesores que hoy se examinan en las oposiciones en casi toda España es la mayor oferta en diez años es el día por el que han luchado por el que han soñado reconforta saber que tanta gente muchos de ellos muy jóvenes quieren dedicarse a una de las profesiones más nobles que existentes la de enseñar y educar como ahora mismo si nos escuchan estarán muy nerviosos que no se olviden de lo esencial

Voz 8 05:28 que no se les olvide llevar el DNI o el carné de conducir porque desecación no no puedes hacer al examen ella por una botella de agua porque con estas olas de calor que se nos vienen encima hay estar todo el día toda la mañana en el examen pues es un par de bolis porque siempre te puede pasan que se te quede sin tinta y oye es un poco frustrante el quedarte sin tienda a mitad el examen por lo menos poder tener otro de repuesto

Voz 7 05:52 los pies en el suelo también decía

Voz 0874 05:54 mucha concentración porque hay casi siete aspirantes para cada plaza disponible era Beatriz es secretaria de Juventud de la Federación de Enseñanza con dos consejos que la verdad sea dicha les van a servir también para cada día que vayan a trabajar al colegio si consiguen la plaza con treinta niños delante hay que beber mucha agua y tener los pies en el suelo

Voz 0874 06:19 sí podríamos dedicar ahora todo un bloque de información lo que dicen unos y otros sobre los pactos de investidura pero total para que mañana digan lo mismo ya lo escucharemos mañana así que nos fijamos mejor en tres apuntes que de nuevo tienen que ver con la justicia primero la sentencia contra las páginas web que albergaban enlaces a contenidos piratas los acusados han sido absueltos porque las películas los libros y la bueno los libros engaño libros había muy pocos has películas y la música no estaban en sus servidores es como si ellos publicaran una lista de casas con la puerta abierta los ladrones entraban gracias a esa lista pero ellos no entraban

Voz 9 06:51 el hecho de que de que nuestra cultura no tengamos no estemos de acuerdo en respetar si no te pillan es una barbaridad y se llama Robo y ya sabes Carla que otras veces te lo he dicho yo creo que el problema de raíz que que no sólo tiene ya que ver con el hecho del robo en sí sino con hasta con la nomenclatura lo de llamarle pirata tiene un punto romántico que a mí me enerva es verdad escuece especialmente porque yo creo que no es piratería sino romerías

Voz 0874 07:17 en buena definición gorro Almería informática acuñado Mariano Barroso director de cine y presidente de la Academia en Barcelona ha expropiado hoy la primera vivienda vacía en propiedad de un banco el BBVA tercero en Tarragona nuevo Arzobispado ha suspendido de sus funciones a tres sacerdotes que formaban parte de una especie de club católico privado en el que predicaban una doctrina dicen algo extraña también se les acusa de la violación del voto de celibato y otras prácticas prohibidas por la Iglesia dice el comunicado lo cual deja un amplísimo margen a la imaginación la maternidad ha sido noticia estos días por un lado la radiografía del Instituto Nacional de Estadística que muestra que en la última década ha defendido la natalidad en España cerca de un cuarenta por ciento por otro las desafortunadas palabras de Jesús Aguirre consejero de Salud y Familia de Andalucía que cree que la decisión de una mujer de abortar

Voz 7 08:18 es muy fácil informa vamos a informar vamos a tiempo la nada la información positiva por el tesón y la modelo date qué problema tiene Nadal mamá te apoyo social eso son las políticas ya le lo suelo Fadi llega y estupendo eso es lo fácil de su veto quién defienda no nacido

Voz 0874 08:46 Camp Gloria alguien que piensa una psicoanalista que durante siete años dedicada a la ayuda a madres y niños cuando escucha algo así

Voz 12 08:54 bueno aparte de un poco de asco porque hay que es buena si tras estas cosas yo yo preguntaría no que que se me ocurre para el que hizo el niño no también para él la otra parte que que idea no porque parece que la mujer sería la única responsable de de todo yo creo que bueno es todas las ayudas sociales pues ahora que verlo no y también es una decisión la maternidad que hay que pensarse la mucho porque llevan muchos años entonces creo que es precipitado decir algo así y aparte el sufrimiento que tiene una mujer al tener que abortar isla marca que deja en en digamos en el ciclismo y en la historia que puede afectar a otros embarazo siguientes pues yo creo que que es traumático

Voz 0874 09:45 a pero es decir lo que ha dicho este hombre desde mi punto de vista todo ha sido muy elegante no es desafortunado es es es patético del ocho alto desde julio de Menéndez Pelayo en Santander se va a celebrar un seminario que es escribir la maternidad no hay milagro más cruel que este tú participas en ese seminario se va a explorar el punto de vista de las madres de las mujeres que no pueden lo que no quieren ser madres de las relaciones con los bebés con los niños pequeños de las madres enferma las crueles las despechada ser madres mucho más complicado de lo que uno puede pensar no

Voz 12 10:18 es la complicación diría yo porque siempre hay un encuentro con alguien que no conocemos que imaginamos nos imaginamos ser una madre que que que luego no somos toda la relación con un bebé que aparece Ike llora grita y hace cosas no no responde a lo mejor cómo queremos siempre es un momento desestabilizador difícil ir conociendo a ese a esa niña o ese niño que que que está allí es un trabajo de a dos pero que necesita siempre ser comprendido también por los que están alrededor

Voz 0874 11:01 cómo se puede ser madre cuando es una enfermedad mental

Voz 13 11:05 de que con lo primero lo que necesita un niño es amor y entendamos el amor con el pastelitos no con con la búho ni a o no el amor es poder pensar que parece niño queremos lo mejor y hacerlo mejor no

Voz 12 11:22 entonces una enfermedad mental Se puede perfectamente tener amor yo creo que que que digamos el estigma que tiene la enfermedad mental tiene que ver con que todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido locos por alguna situación y eso no se ha dado mucho miedo y entonces cuando vemos a alguien que bueno que tiene este diagnóstico sentimos miedo pero hoy en día gracias a la medicación a los apoyo que se tienen Ical las madres perfectamente pueden tener un bebé a Mari Luz muchas madres de La casa verde decían estos yo los tregua La casa verde porque no quiero que les pase lo mismo que a mi juicio necesitó ayuda si todas las madres en los momentos que siente que necesitan ayuda la pidieran pues estaría estupendo

Voz 0874 12:17 Silvia te sientes reconocida en esas palabras

Voz 14 12:19 pues bastante bastante yo sobre todo el tema de de la ayuda no la ayuda que todos necesitamos para sacar adelante a nuestros hijos entonces bueno mi caso un poco particular porque yo tengo un trabajo analítico no psicoanalíticos que me ha permitido hace a la maternidad pero es otra manera de ayuda no creo que con el apoyo suficiente cualquier mujer tenga trastorno mental o no lo tenga acceder a la una maternidad felicitó

Voz 0874 12:49 cuál es tu diagnóstico esto no hay bipolar igual que Virginia Woolf Sylvia Plath casi una medalla de honor lo que dices si un club de élite no lo sé desde luego no impide hacer nada no para nada para nada alguna vez te planteabas antes de encontrar a gente pues como esta persona que te acompaña aquí te planteabas que tú nunca podría ser madre sí sí

Voz 14 13:12 completamente de hecho el trabajo de pensar mi maternidad fue un trabajo que me llevó más de un año laboral de análisis ver bien viendo que realmente no las hacía te dice que no puedes ser madre no es una buena madre pero en la leídas ahora es muy diferente no cuántas cosas hubiera perdido no dice que que la maternidad puede estabilizar a cualquiera

Voz 0874 13:38 en mi caso fue una factor de estabilidad de de esta milicia de estabilización la maternidad y la paternidad te vuelve loco también te lo puedo decir verdad gloria los efectos secundarios de tener hijos que de repente de El Mundo está al revés si todo lo que antes contemplaba de una manera ahora es de otra

Voz 12 13:56 exactamente es toda digamos que da vuelta te da vueltas entonces si te estabiliza sabes en qué a mí ahora me gusta un poco la cultura japonesa Iris es una cosa con esto de los hijos que dice que te enraizada no iba a mi me gusta esta palabra porque hay algo sí y si tiene algo de criterio de realidad que tiene un hijo que te que te conmueve y que al mismo tiempo te hace más más feliz porque te vas que como comprendiendo más que estás en un mundo que estás un rato que tienes que hacer que no sé que fíjate madura

Voz 0874 14:36 no en casos como como el tuyo le sirvió supongo que hay dos decisiones que son trascendentales os voy a pedirle opinión a las dos la primera es decidir si si quiero o no quiero tener hijos eso sí mi situación con mi diagnóstico voy a ser capaz de sacarlos adelante pero luego habrá otra situación a la que no sé si te has enfrentado yes sí le voy a decir a mis hijos cuál es mi diagnóstico

Voz 14 14:56 pues mira las dos las dos una formativas la primera pues sí que bueno yo partido de un deseo muy fuerte no entonces no quería ser madre y y bueno decidía es decir ya hacerlo ella trabajando lo mucho viendo que no había ningún realmente dentro de mí no había nada que me lo pudiera impedir no había deseo había amor entonces esa parte también y hace poco se lo conté a mi hija mayor que yo tenía un problema de salud mental

Voz 0874 15:27 que tiene cuántos trece años ha porque la otra

Voz 14 15:30 es más que ella tiene ocho y ella me dijo nunca lo hubiera pensado mamá me sorprende mucho lo que me dices nunca he notado nada fui yo creo que también de alguna manera también la la hecho bien saberlo de alguna manera a una pieza que igual ha podido colocar mejor pero esperamos que ya me ha dicho que nunca ha sentido porque yo jamás me he quitado del lugar no de lugar de madre de sostener las de nunca nunca les ha faltado ese ese apoyo no

Voz 0874 16:05 supongo que Gloria que hay un estigma todavía enorme en torno a las enfermedades mentales esto lo sabemos todos pero que afecta sobre todo a quienes la tienen tienen más miedo es de los que deberían no que tu trabajo es convencerles de que pueden tener una vida normal que la medicación está ahí

Voz 12 16:19 la terapia está ahí sí exactamente no yo Fundación Manantiales el pionera en este tipo de cosas no pero que tengan una vida porque hay que tener una vida

Voz 15 16:31 E ir realmente este

Voz 12 16:34 este estigma para para hacer vida que a mí me importa mucho yo hablo y ha hablado siempre de madres posibles Se puede tener la posibilidad de ser madre sin quitarnos quitarnos un poco esto de la buena de la mala y creo que bueno Silvia a lo lo dice claramente no y que los niños en el caso decir día pues no la reconocido como tal pero yo le contaba Paqui que que una niña que atendía en Casa Verde que tenía un padre con enfermedad mental y que había momentos que se oponía raro que jugando en mayo hicimos bueno este Papa veces hace cosas raras a como muy popa pero quiero mucho quiero decir que el cariño y lo que siente que les da su padre hombre no afecta a que eso sea algo para ella significativo

Voz 0874 17:31 hoy os agradezco mucho de la conversación con Gloria Holguín que psicoanalista Silvia García madre diagnosticada de una enfermedad mental dos de las ponentes en los cursos que sobre éste y otros temas relacionados con la maternidad todos ellos se iban a dar ocho van a celebrar del ocho al doce de julio en la Universidad de Santander suerte a las dos tú con tu terapia tú con tu maternidad porque además trece años es el principio de la adolescencia a qué viene encuentro sí sí sí señores gracias por venir a lo que esa aquí hace ya casi veinte años que para consultar cualquier nombre fecha suceso de la historia ya no sea cuidar los libros la gente todos lo buscamos en la Wikipedia que es la enciclopedia digital que ha puesto el conocimiento universal al alcance de todos pero de todas las biografías que podemos consultar en Wikipedia sólo en torno al quince por ciento son biografías de mujeres de sus miles de editores alrededor del planeta sólo un diez por ciento son mujeres Isabel Bolaño ha estado con las integrantes de cuarto propio que es un grupo de mujeres que se reúne cada martes en un centro cultural del barrio de las Letras en Madrid para luchar contra esa brecha de género en la enciclopedia digital más consultada del mundo

Voz 1539 18:51 donde ya me ha dicho usted directores de museos estamos especializada en el mundo del arte contemporáneo que es mi mundo profesional desde entonces tengo hechas bien dos se ninguno estaba en la Wikipedia son catedráticas de universidad directoras de museos con Publio acciones se hechas la galerista Soledad Lorenzo que es la mejor galerista española en los últimos veinte años salga ya cerrado ya es azul Bilbao no tenía Wikipedia a lo mejor entonces yo cuando tengo reunión con ellas digo mi exijan porque es que se posicionó yo Matilde Ucelay la arquitecta que fue la primera mujer arquitecta Cristina de Middle Juana de Aizpuru algunas me las han borrado tengo todavía todas estas para hacer

Voz 18 19:46 es que a veces que tenga muchas referencias a tu que pedía no es una una fuente primaria entonces eh tú lo tienes que referenciar y luego también la forma que no hagas juicios de valor que no digas esta esta mujer es estupenda o no pero es verdad que parece como que las entradas de mujeres somos mucho más que usted nada es que que las sombras es otra de las cosas que me ha llamado la atención casi más que las mujeres que no estanques abrumado eh muchas de las que están como están porque aparecen como mujeres de hijas de tenéis perfiles muy diversos Narcís Serra ahora sí sí luego te bonito porque bueno subraya por allí me llama así con cariño yo me dedico algo bueno tiene que ver Gonzo trabajo en una empresa de ingeniería el departamento jurídico Últimamente estoy bastante implicada traducir del gallego al castellano vaya por grupos de música por ejemplo hablan dada Loba son cinco músicas mujeres que además son feministas que como dicen ellos hacen música en vez del mujer en vez de mujer bueno y sobretodo venir aquí compartirlo es muy enriquecedor con pero que está de acuerdo conmigo Sylvie estoy de acuerdo además

Voz 19 21:06 jubilación le permite disponer de muchísimo más tiempo que antes tenía aquel el economista último artículo creado fue el de Dolores Cabezudo que ha sido la medalla al mérito de la ciencia la investigación en la educación universitaria lo que más me gusta es cuando me meto con alguien y logró descubrir y pioneras dieciocho pues estás nombrando abortar es que que que ahora mismo estarían en la actualidad que pues no pues son un referente escribirle abrieron caminos Sue porque eh

Voz 18 21:39 si lo que estamos haciendo construyendo nuevos artículos son también referir

Voz 1539 21:44 entonces claro ideas que es la pedía al siglo XXI y que cualquier persona puede evitar siempre con unos mínimos de objetividad de referenciar

Voz 17 21:54 el grupo de profesor de Secundaria entonces sesión muy bien que los chavales utiliza Wikipedia como fuente

Voz 1539 22:01 María de información no sea es lo primero que mira

Voz 17 22:04 sí que eso les llama mucha atención a veces creen que el conocimiento surge de que hay un señor con un consejo de listos y de listas son los que meten toda la información ahí bueno sobre todo de visto lo visto el la diferencia que hay no entre entradas de hombres y de mujeres

Voz 1539 22:20 lo llamamos sabiduría universal pero si no está hecha por mujeres ni trata de mujeres estamos seguros de que pueden ser universal es como un vicio sea cuando las ves subidas me entra un subidón diciendo ya he hecho algo por esta mujer no para que esta mujer se posicione y me da mucha felicidad satisfacción

Voz 20 22:44 bueno dedicar el tiempo libre cosas como ésta para que ellas estén también en la Wikipedia pues falta escuchar al escritor Javier Pérez Andújar para quién su hobby es jugar con las palabras por eso hoy nos quiere hablar de las frases hechas

Voz 21 23:01 el intruso

Voz 1895 23:14 aquí no hay nada más triste que una frase hecha en desuso porque las frases hechas han sido inventadas para todo lo contrario es decir para ser utilizadas en el lugar de las frases normales una frase hecha no es normal ya que lo normal es ir construyendo las frases mientras se habla la frase hecha al lenguaje lo que la comida congelada la comida cada vez se tira más de frases hechas en estado de descomposición no es que ya estemos olvidando Nos de saber hablar por nosotros mismos sino que ni siquiera tiene vamos a servirnos de lo prefabricado pero es que en el fondo hasta para desenvolverse en el lenguaje oral es necesario haber leído esto es lo mejor del verano el tiempo para leer se acuerdan de cuando la gente se llevaba un libro a la playa en unas de aquellas playas de los quince años me leí Las Crónicas marcianas de Ray Bradbury la arena ardiente de bocata se hundía bajo mi peso adolescente como la arena roja de martes se pegaba el libro la playa era lo más parecido al desierto desierto detrás de una vía lleno de gente mojada como salvada de uno frágil el espejismo de El hombre de los polos las familias a la sombrilla mientras otros estaban a la sombra ya empezaban a pringar los amigos y la piel aceituna por la lata de nivel yo hubiera preferido decir ni vea como la objetivo de los dictados por los nombres propios siempre acaban imponiendo su capricho algún día igual que hicieron una vez los presos comunes los nombres comunes se subieran al tejado del lenguaje de las frases hechas que hoy nadie emplea las horas muertas la que me lleva a aquellas playas de los veranos en Barcelona decíamos las horas muertas decíamos matar

Voz 7 24:56 el tiempo menudo espejismos era al revés