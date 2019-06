Frases (des)hechas

Voz 1895

00:00

aquí no hay nada más triste que una frase hecha en desuso porque las frases hechas han sido inventadas para todo lo contrario es decir para ser utilizadas en el lugar de las frases normales es una frase hecha no es normal ya que lo normal es ir construyendo las frases mientras se habla la frase hecha lenguaje lo que la comida congelada la comida cada vez se tira más de frases hechas en estado de descomposición no es que ya estemos olvidando hemos de saber hablar por nosotros mismos sino que ni siquiera tiene vamos a servirnos de lo prefabricado pero es que en el fondo hasta para desenvolverse en el lenguaje oral no es necesario haber leído esto es lo mejor del verano el tiempo para leer se acuerdan de cuando la gente se llevaba un libro a la playa en unas de aquellas playas de los quince años me leí Las Crónicas marcianas de Ray Bradbury la arena ardiente de bocata se hundía bajo mi peso adolescente como la arena roja de martes pegaban libro la playa era lo más parecido al desierto desierto detrás de una vía lleno de gente mojada como salvada de un naufragio el espejismo del hombre de los polos las familias a la sombrilla mientras otros estaban a la sombra ya empezaban a pringar los amigos y la piel aceituna por la lata de nivel yo hubiera preferido decir ni vea como la objetivo de los dictados pero los nombres propios siempre acaban imponiendo su capricho algún día igual que hicieron una vez los presos comunes los nombres comunes es subieran al tejado del lenguaje de las frases hechas y nadie emplea las horas muertas la que me lleva a aquellas playas de los veranos en Barcelona