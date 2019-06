Música contra la esclavitud

Voz 1 00:00 eh

Voz 0874 01:11 por qué se come te eligen te haría en esa categoría de grandes canciones que a fuerza de haber sonado no demasiado sobre todo en la radio en en las tiendas pues ya no ya es otra cosa es el Hotel California de los bueno

Voz 1775 01:23 no no no no estoy de acuerdo en absoluto Pino te voy un poco obsesionada con esa idea pues en una sección con ese con este motivo no para el año que viene conmigo no cuenten de te avise pero bueno en cualquier caso miran calle canciones que puedan entrar en esa categoría que que tú te has inventado este Brown Sugar en absoluto ese riff de guitarra con el que arrancara hacían pueden seguir pasando décadas a años y años iba a seguir siendo algo especial

Voz 2 01:44 emocionante solo de guitarra que solos debajo rara se escuchen en la música

Voz 0874 01:57 a Bellver el bronce a la provocación Azúcar Moreno del título no hay detrás de una referencia a la a la heroína no es vuelven marrón bueno cuando se calienta

Voz 1775 02:05 esa es una de las explicaciones que se ha dado tradicionalmente a esta letra la referencia a la heroína pero en realidad la atleta está hablando de las esclavas negras africanas que eran vendidas en Nueva Orleans y bueno pues acabaron en algunos Casuals siendo violadas no sus usamos blancos alguno de ellos llegó al presidente incluso tema

Voz 0874 02:21 muy serio que después con el aire rockero que lleva la canción septiembre a menudo como si hablara sencillamente de un tipo Blanco teniendo relaciones sexuales con una chica

Voz 1775 02:30 el equipo blanco que le atrae una chica negra por lo visto Jagger se inspiró al escribir la letra en bueno la atracción que sentía por una corista de de la banda que estuvo acompañando hay Turner con quién ellos los Stones estuvieron de gira en el año sesenta y nueve pero más allá de eso está como decías esa referencia velada a la heroína con la que los Stones juegan en en la letra para comparar con otra esclavitud que es la esclavitud a la que te somete la adicción a la droga no hay más canciones que juegan con esa conexión entre la esclavitud como una entendemos históricamente la esclavitud de la escucha esta por ejemplo

Voz 0874 04:29 disco el mejor seguramente van a buen disco hablando de baja masa Alice tiene que glam que en paz descanse el sonido de las tortugas azules ochenta y fin de canciones La cruzada de los niños en referencia a esa leyenda poco conocida aquí sobre miles de niños alemanes y franceses que en el siglo XIII quisieron llegar a Tierra Santa para reconquistar las dicen sí acabaron vendidos como que

Voz 1775 04:50 es una historia bastante alucinante y como dices poco conocida creo yo aquí y que tiene mucho de leyenda pero también como casi todas las leyendas pues tiene una parte de conexión con hechos históricos no te resumo la parte leyenda Jesucristo aparece a dos chavales dos pastores y les pide que a un ejército de niños un ejército pacífico con el objetivo de cruzar Europa para reconquistar Tierra Santa plantarse allí conquistarla con la presencia de sus almas limpias no bueno al final esos niños se movilizan por miles llegan a Marsella donde dos comerciantes les ofrecen llevarles en barco embarcan pero bueno en vez de acaban entre las Santa acaban siendo vendidos como esclavos en Alejandría tienes que tiene algo de verdad la que dice sí es sí porque es verdad que en esos años sí que hubo mucho movimiento de personas en general en toda Europa no vagabundos que se movían por razones económicas por toda Europa no por una mala traducción del latín en las crónicas de la época pasaron a la historia como niños cuando en realidad no eran niños eran entre pobres que vivían del hambre habían tenido que sus tierras bueno muchos acabaron efectivamente siendo vendidos como esclavos

Voz 0874 05:47 y eso es lo que cuenta la canción de estén la canción de este encuentro

Voz 1775 05:49 la cuenta eso bueno toma la parte más de la leyenda con con esa Historia los niños que acaban como esclavos y hace una conexión con otros dos momentos históricos que golpearon a juventud europea según veía estigma la Primera Guerra Mundial y la presencia de la droga a comienzos de los años ochenta en Inglaterra donde él contaba que bueno a los traficantes esto era un hecho no repartía droga en las puertas de los coles para enganchar a los chavales no y con todo ese lío en la cabeza pues Steen hizo esta gran caja

Voz 1035 06:33 musical sobre drogas bueno Mila podía haber puesto sobre droga porque esta semana han incautado en Estados Unidos en que creo que es el mayor alijo de coca de la historia del país dieciséis toneladas no pero no va por ahí la noticia si te fijas las dos canciones que puesto hasta ahora tienen referencias verdad a la droga pero también a la esclavitud

Voz 1775 06:50 la noticia dinero esta parte ha arrancado en el Congreso de Estados Unidos ha arrancado las primeras sesiones en la última década para debatir si los descendientes de esclavos deben recibir algún tipo de compensación económica por parte de del país no del Gobierno de Estados Unidos porque vamos a seguir

Voz 0874 07:45 no es un tema delicado no como recompensas ese sufrimiento que compensa a terceras cuartas quintas general

Voz 1035 07:52 claro que un lado pues están los que dicen que remover todo esto puede incluso dañar las relaciones

Voz 1775 07:59 tendría entre blancos y afroamericanos no y en el otro lado pues están los que consideran que bueno pase lo que pase sea como sea pues sí que habría que hacer justicia de alguna manera de compensar todo

Voz 0874 08:06 aquellos tres primeros esta semana testificó un ex jugador de la Liga de Fútbol parques Owens afroamericano que vino a decir que lo que unos desconocidos hicieron a otros hace doscientos años no tiene nada que ver con con ellos

Voz 1775 08:17 día porque eso es algo que me tiene

Voz 0874 08:19 que ver con su ADN de ahora no entre los del segundo grupo Los que sí piden alguna compensación pues el actor Danny Glover la gente lo Recoder ha por arma letal si exacto para que esto es un imperativo moral democrático y económico dijo él

Voz 1775 08:33 eso dijo si hay debate no está claro además de todo esto llega el momento en el que bueno está arrancando otra campaña presidencial pero más a ellas ese debate la verdad es que veo pocas posibilidades de que es alguna decisión firme no porque el líder republicano Mitch McConnell en el Senado ya ha dicho que mientras él esté allí mandando ahí no se va a aprobar nada que tenga que ver con esto no así que bueno Nos quedamos de momento con la música que les estamos poniendo la noticia con esta banda sonora con esta gran canción de Randy Newman esto es del año siguiente al Brown Sugar con el que empezábamos y bueno la canción esta cuenta como un comerciante está hablando con los esclavos a los que va a trasladar a América les anima a navegar con él dice hacía algo así como un lateral

Voz 0874 09:10 cuando el sol en tan irónico pero sí bueno Newman decía

Voz 1775 09:13 ya que claro que él quería hablar del tema éste de la esclavitud sin hacer algo así muy explícito no no quedarse en eso de que más es la esclavitud que él no estaba haciendo raíces no la la serie en su canción pero es verdad que alguno no lo pilló según el propio animan incluso eh admitió esto al escuchar una versión si muy muy festiva muy festera que hizo de este mismo tema Bobby Daryl

Voz 0874 09:41 yo escucho Randy Newman y no puede evitarlo

Voz 1775 09:46 a ver si tengo que traer el Dirty que me encanta bueno vamos con otra más reciente que también está conectada con el tema de la esclavitud pero ya con Artur más moderna escuchen

Voz 14 10:05 he aquí si le en que aquí hay un halo once de es que era ahora es aquí ha dirigido

Voz 0874 10:55 no hace mucho tiempo de esta canción no ya de que se pero es una canción de amor bueno pero sí

Voz 1775 11:00 verdad puede ser una canción de amor es una contienda pero escucha la historia que hay detrás del grupo como sabes dónde clic Faith banda de Boston estuvieron activos en la década de de dos mil ya casi al final de su carrera estaban de gira por Asia tuvieron ocasión de pasar por Camboya y allí visitaron un albergue de una ONG la Fundación se llama somalí MAM fuera bueno una fundación que colabora con un programa contra la trata de personas y la explotación sexual no su forma de esclavitud por ahí voy exacto es es lo que ellos entendieron lo que más les impresionó lo fácil que resultaba allí en Camboya comprar un niño no bueno después estuvieron allí en ese albergue conociendo las historias de los niños y niñas que había allí tocaron unas cuantas canciones y salieron impactados por el efecto que tuvo en particular esta canción había allí dos chavales cuentan que se habían inglés les pidieron que fueran traduciendo la letra la letra habla de aferrarse a alguien y cuando bueno frases como intentas ocultar tus cicatrices con tanta fuerza siempre en guardia no dejes que me vaya notaron que algo especial pasado allí no decían que ni siquiera era un concierto pero que estaban tocando simplemente canciones una habitación pero la energía y los sentimientos que vieron era algo comparable al mejor concierto quebrando

Voz 2 13:15 en cuanto rápido esta canción que abre el último disco de Rihanna

Voz 1775 13:19 Jaden Se llama Freedom Highway el disco y la canción se llama a gusto del consumidor cuenta que sacó el título de un anuncio que vio un anuncio de esa otra nueva forma de esclavitud que es la explotación sexual conocidas hasta que no no pues está muy interesante hace blues country bueno canta compone toca el violín y toca también el banjo de hecho ha sido la primera mujer fue la primera mujer creo que de momento es la única en recibir el premio Steve Martin a la excelencia en el baño y bluegrass

Voz 0874 13:47 si alguna vez lo lleva Castelo no a ver si si

Voz 1775 13:50 la lleva cinco es iba titular el disco como esta canción porque pensaba que era bueno que tenía peso como para titular dos disco pero claro estábamos en el año dos mil dieciséis llegaron las elecciones ya sabes ganó Trump y hay buenos sintió que tenía más sentido llamarle como al final esto no disco la autopista a la libertad por cierto ha vuelto ya arrancado tras su campaña de cómo lo ves ha recaudado veinticinco millones de dólares en veinticuatro es calderilla hasta luego