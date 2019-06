Los políticos también lloran

Voz 1 00:00 tiene también han al teléfono

Voz 0874 00:21 pues bien hoy en tu Diccionario de conceptos políticos quieres hablar de políticos que lloran

Voz 0444 00:26 sí porque solo esta semana tenemos dos ejemplos el más sonado el de Ada Colau que lloró al rememorar los abucheos

Voz 2 00:31 el día de su toma de posesión como alcaldesa aquí descargas no

Voz 1 00:40 somos será a Colau

Voz 0874 00:44 pero pero Pardo e somos no minutos se ha seguido una pequeña pausa del segundo ejemplo de esta semana debido

Voz 0444 00:54 sí pues se fue en un sitio más pequeño en este caso una concejal del PSC en el pueblo de Quim Torra en Santa Coloma de Farners también fue abucheada por los vecinos por el apoyo de su partido a la aplicación del ciento cincuenta y cinco en Cataluña

Voz 3 01:06 ah Dolors Bassa tenga tenemos una foto

Voz 4 01:10 sí catorce puso a otros

Voz 4 01:26 estaba Unió

Voz 0874 01:46 se vaya cómo está el ambiente es si no es la primera vez que vemos yo

Voz 0444 01:49 aún político catalán en también lo hizo Oriol Junqueras hace años al hablar de la independencia

Voz 1 01:53 en el fémur no he pagado sus ello Ud en mano han además para Ansa yo no maté a a Mango yo de que hay que saca

Voz 0444 02:10 perdón luego están los que se emocionan cuando se van aquí varios ejemplos este es Pedro Sánchez el día que renunció al escaño

Voz 1 02:18 durante semanas he tenido que meditar acerca de la defensa de distintos valores en niveles de responsabilidad ahí aguantó sí

Voz 0444 02:28 también se emocionó Cayo Lara cuando anunció que no repetiría como líder

Voz 5 02:31 pierda unida horario déficit difícil continuar no he tomado la decisión porque me siento y sentiré siempre representado por la gente digna de esta organización bueno aquel entonces Izquierda Unida había llegado a suelo todavía

Voz 0444 02:48 sí también se emocionó Miguel Ángel Moratinos cuando dejó el Ministerio de Exteriores

Voz 6 02:54 me siento muy satisfecho muy muy satisfecho por el apoyo que todos ustedes los funcionarios los ordenanzas laborales los diplomáticos me han dado estos seis años y medio

Voz 0874 03:11 hombre sabían que les faltaba ambición a los recogepelotas es el bien en política pero a pesar de todo todo les cuesta mucho irse

Voz 0444 03:17 E incluso llegar este es Ignacio González cuanto sucedía a Esperanza Aguirre como presidente de la Comunidad de Madrid

Voz 7 03:23 yo quiero agradecerle públicamente la oportunidad que me ha dado de crecer políticamente a su lado su confianza Yeltes Lillo

Voz 0874 03:34 lloraba de emoción no pensando en cuentas bancarias

Voz 0444 03:37 no sé pero allí en la Comunidad de Madrid terminaban llorando todo

Voz 8 03:41 nadie me ha podido acusar de haber hecho alguna cuestión incorrecto y por tanto para mí sería lo de Ignacio González

Voz 2 03:51 muy lamentable

Voz 0444 03:55 Aguirre no debería hacer ni una cosa ni la otra al menos hubiera tenido presente lo que ella misma exigían Manuela Carmena estando en la oposición

Voz 9 04:02 funda la crítica señora alcaldesa

Voz 10 04:05 hay que venir llorado de casa así se viene a la policía

Voz 0874 04:07 eso debería haber aprendido a la política habría que ir llorado y si es posible sin pisar luego los jurados

Voz 0444 04:12 eso digo yo porque si no luego pasa lo que pasa este es un concejal del PP en Pilar de la Horadada en Alicante tuvo que abandonar su cargo tras ser acusado de extorsión a mí el cabe

Voz 7 04:25 gracias por haber confiado en mí para hacer para ser miembro de tu equipo

Voz 0444 04:31 si esta que vamos a oír no es la primera vez pero merece la pena es una diputada del PP valenciano hija del exalcalde Alicante Díaz Alperi imputa así reacciona ella cuando se dijo que su casa había pagado un constructor

Voz 10 04:42 dónde está ese dinero es que donde está que mi familia ellos personal normales tienes que Brno yo no me considero de clase alta años siendo normal esto me lo compro dobletes jefe esto lo llevo más de diez años el bolso esté mal o bien rebaja a seis que no soy de los que van gastando por ahí lo que no

Voz 0444 05:06 por eso hago no luego estás en otro tipo de emociones llorar ante una pérdida así recordaba Ruiz-Gallardón a su mentor político Manuel Fraga que el día

Voz 0444 05:19 es

Voz 11 05:20 que yo me retirase la política mirar la misma gratitud con el que yo miró a mano

Voz 2 05:32 es en esta vía Internet entonces yo también tuve sorprendentes cucharas Soraya Sáenz de Santamaría llorar la muerte de Miguel Delibes

Voz 12 05:43 tras hablado el teatro que yo con varios tenía quince años y desde ese día en el teatro pero Delibes se engancha que es tu tierra algo para un castellano leoneses nuestro pueblo muy pequeñito ese campo es y saber amar del medio ambiente no sé yo creo que nosotros para los que aprendimos Saleh escribir lo mal que es que el pues

Voz 13 06:16 eso ya difícil

Voz 0444 06:18 bueno hoy no voy a terminar con música voy a terminar con algo poco habitual dos casos no de España sino de otros países el primero es un político indio cuando se entera de que ha obtenido sólo seis votos a pesar de que su familia la componen nueve personas es decir no les votaron y los de casa

Voz 6 06:36 yo no voy a hacer

Voz 0444 06:51 y el último es el político japonés que comparecía con una gran contención para admitir las acusaciones de corrupción que pesaban sobre él

