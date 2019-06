Demografía: la 'japonización' de España

Voz 1 00:00 sí

Voz 0874 01:22 a pesar de corresponsales de ida y vuelta con Íñigo Domínguez que fue corresponsal en Roma durante quince años Lemos en las páginas del país como estas Íñigo buenos días hola buenos días nunca pueda trabajar en un periódico local por razones que la audiencia este programa sabe Hans Günter Kellner ex corresponsal en España de radio en la radio pública alemana Hans cómo estás

Voz 3 01:43 pero bueno es Rafael Méndez informó para el número

Voz 0874 01:45 Times desde Madrid qué tal Rafael buenos días Illana Fuentes trabajó para la Cadena SER en China y en Nueva York es la redactora jefe de la revista económica de córner catalana cómo estás

Voz 3 01:54 estos días por cierto el otro día el jueves

Voz 0874 01:57 noche estuvo en una cosa de Coín pis en el Jardín Botánico con una campaña que están lanzando y que querían involucrarnos de alguna manera hay de hecho pues lo haremos In toda la gente que había allí cuando me hablaba del programa yo siempre pregunto lo mismo cuando alguien me dices que me gusta programa yo siempre digo a quién tengo que despedir o a quién le doy más tiempo y todo el mundo decía es el problema de los corresponsables que lo sepáis algo estás haciendo mal

Voz 3 02:19 exacto

Voz 0874 02:22 nosotros seguramente como parte de la audiencia en la que se va de vacaciones en julio es quizá la última vez que es va a escuchar esta temporada vosotros dónde vas de vacaciones gente que había tanto tu tú vas a Roma la semana que viene lleva de la Familia creo

Voz 0798 02:35 único si luego bueno vuelvo atrás e seguir trabajando y mide en agosto pero iré a Italia si en

Voz 0874 02:42 bueno pues eso es

Voz 0798 02:44 por por allí con el coche y a ver amigos y esa cosa que coincido que te paras está bien aunque no Sada ahí en las vías incluso no

Voz 0874 02:54 Ana en tu casa yo me voy uno

Voz 3 02:57 esta violento que se lo pregunten no no no no yo me me me

Voz 0132 02:59 estoy dedicando a conoce España yo siempre he cuando vivía en Asia tenía un amigo de Ferrol que decía cómo es posible que estemos en estas playas de Tailandia no hayamos ido a Baldoví ño y al final pues estoy siguiendo esa política inversa conocer el exterior al el interior

Voz 0874 03:14 es verdad que yo también yo estoy conociendo España hombre también cierto que están haciendo muchos bolos fuera de España eso te permite viajar mucho pero lo conozco ahora mucho mejor que antes de marcharme

Voz 4 03:23 eh Rafael Bueno y oye es admitiera Suiza que Rafael lo que te vas a parar

Voz 0874 03:30 es es es fan de Federer

Voz 5 03:32 sí sí por razones obvias bueno

Voz 1798 03:35 sí y espero que hay algunos señor también que son fan de cualquier persona que les gusta de tenis tendría que reconocerle pero tu tu tu tierra es eso dicen es Suiza

Voz 6 03:46 yo soy de Ginebra Hay intento siete

Voz 1798 03:49 Pere volver en en agosto por lo menos a

Voz 7 03:53 a pasar unos días

Voz 1798 03:55 a las montañas accederán a la parte bonita del verano en las montañas donde se duerme bien no

Voz 4 04:02 de tanto calor hay mucho turismo en Ginebra por cierto es un lugar afectado por esta ola de masificación sí

Voz 1798 04:09 hay mucho turismo hay también mucho turismo de paso es decir conozco a muchos españoles que me dicen que han ido al aeropuerto de Ginebra porque muchos en el aeropuerto y luego hay es una ciudad muy internacional que vive de organizaciones internacionales siendo esa hay hay una gran población internacional y eso trae visitantes turismo el caso de Hans

Voz 0874 04:35 adelante lo comentabamos yo creo que es el más deprimente de cuantos están

Voz 3 04:39 lo bueno es que no porque te vas a pasar el verano preparando un maratón que luego se celebra en Fráncfort a ver todo el mundo quiere de votaciones tú eres muy parecido al que se conoce por el aeropuerto Central Europeo bueno no también vamos unos

Voz 5 04:57 el Almería las playas porque si no al divorcio

Voz 3 05:04 pero esto estoy dar no

Voz 0754 05:07 bueno en realidad Bages es lo que pasa es que a los a los que somos Geoff nos cuesta mucho decir que somos de Fráncfort pero también

Voz 3 05:15 cuesta más aún reconoce llenar y en el mundo conoce of

Voz 5 05:18 al final tienes que decir quiero decir

Voz 3 05:20 durante estos típicos de los de Offenbach una broma de Offenbach

Voz 0874 05:26 creo que además en en ese lugar hay una tenemos un alemán que trabaja en el programa que nos ha dicho que hay una sidra muy buena allí pero no

Voz 3 05:33 no vamos a decir el nombre para que no piques exacto estábamos

Voz 0874 05:38 el andantes de la masificación de como tú decías antes Íñigo que la Capilla Sixtina va a ser ya mucho mejor visitarla por Internet que ir allí porque se mete uno tienes que reservar entrada por Internet y hay que verla como quién va en el metro de Sol en hora punta y mirando hacia el techo en este caso no iba a pasar con todo las especies la exposición del Prado vosotros también habéis intentado verlas imposible

Voz 5 06:00 sí bueno el Prado

Voz 0798 06:03 hay con muchos sitios cabeza hay que reservar por Internet antes y pensar con antelación cosa que por lo menos a mí no me dan nada bien no porque quizá antes estabas acostumbrado a que ibas a un sitio así ya está cada vez es más difícil sí pero bueno este que este ejemplo de la Capilla Sixtina es quizá de los más extremos porque es uno de los lugares más visitados del mundo y es verdad que hay bueno pues no hay ningún deseo de limitar el negocio porque se trata de eso también no para la Iglesia obviamente es una fuente de ingresos muy importante

Voz 5 06:35 hay y cuando va a seguir lo notas porque si es como

Voz 0798 06:39 pues cualquiera que no estoy diciendo que haya estado allí tendrá una experiencia quizá no no muy hermosa no debe una de las grandes obras de la Historia del Arte porque recordará la la la gente el bullicio y bueno si vas con niños también es angustioso para ellos porque están rodeados de adultos que les aplasta no pero no no sé ese estas sensaciones que tenemos cada vez más a menudo de de de de que somos muchos si se está organizando de forma todo un poco loca que que bueno son es es es esta modificación del turismo que que están un problema tan insidioso y tan incómodo porque al final todos somos turistas también pues que los turistas que hay en un sitio y cuando tú lo eres y lo está siendo no te gustaría que no hubiera más obtuviera menos pero al final y y bueno pues es es un y luego lo el efecto que tienen en las ciudades en la en la deformación de la vida de las ciudades de los barrios pues bueno con los pisos turísticos etcétera no llevamos tiempo hablando de esto pero para mí es una

Voz 5 07:42 es uno de los grandes temas de sí sí sí bueno eso

Voz 0798 07:46 obviamente hay problemas más importantes del mundo pero el efecto que está teniendo en las ciudades es es muy fuerte lo vemos cada vez más

Voz 0874 07:53 no hay no las ciudades dentro en toda la economía no solamente de movilidad pero antes comentábamos que ya es muy difícil montarte en un avión que no esté lleno es muy difícil pero un asiento vacío en el avión

Voz 0132 08:03 sí pero de todas maneras yo comparto lo lo que decís a mí también me molesta no poder a una exposición pero hay que pensar también en en otro ángulo de del tema no hemos vivido muy bien siendo los privilegiados que podíamos ir en avión yendo a exposiciones pero esto también tiene la lectura de la democracia democratización de las cosas ahora hay más gente que puede acceder a viajar hay más gente que puede acceder a ir a un restaurante en familia entonces Se trata de racionalizar y de ver cómo se puede hacer para que todo el mundo disfrute y aumentar la oferta pero sin reducir tanto los costes que allá solamente un chico para para poner cafés en veinte mesas eso está claro pero tampoco podemos hacer esta lectura esnob de uy qué horror ahora hay mucha gente en las cafeterías no

Voz 1798 08:49 no han pero también les que la distribución no creo a ponerlo en Holanda están ahora con una campaña para hacer entender que Holanda es mucho más que Amsterdam y de hecho hay sitios espectaculares como en de nada museo donde puedes ver un Vermeer sin tener colas pero la gente va solamente a ver pintura cuando hay una temática especial incluido hacen colas para ver Bang aquí artes de manera y reproducida es decir el fenómeno del marketing hay que saber manejarlo mejor en Madrid hay sitios espectaculares museos que a mi me gustan mucho como lastrado de aldeano por ejemplo donde no hay gente

Voz 3 09:35 hasta ahora mismo que la acabas muchas gracias pueblo

Voz 1798 09:38 pero pero y lo digo lo digo con con la intención de que la gente vaya a ver otras cosas es decir incluido en el Prado yo cuando viene mi madre Mi madre hace una sala del Prado en cada visita porque dice es demasiado grande pero era gente hace el mismo recorrido para ver un poco en los Goyas los verdad sí sí eso pero pierde el ochenta por ciento del museo sin hablar del hecho que el cincuenta por ciento del museo está en el sótano a porque no tienen espacio es decir no hemos aprovechado en mi opinión bien y ahora estamos con este tema porque hemos llegado a niveles tan altos les suele ver esto obviamente obviamente no hay nada que no es que nosotros que que se queda inaccesible a nivel económico como ha dicho la verdad es que

Voz 0798 10:29 perdón perdón obviamente todo le

Voz 1798 10:31 cotización de la economía nuestra ropa comprarse hoy una Europa decente no cuesta lo que costaba antes los aviones

Voz 0132 10:40 pero tú no puedes aspirar a a coger un vuelo por treinta euros a una capital europea y luego pensar que a la azafata de vuelo le están pagando tres mil euros al mes es imposible la estructura de costes no lo aguanta entonces tenemos que pensar también un poco en cómo consumimos como queremos que que se nos presente El Mundo no en base a lo que estamos pagando por ello

Voz 0754 11:01 igual también es un una pregunta de Bercy sino estábamos todos ya muy manipulados en van poco en la línea de lo que dice Rafa que es cierto es somos víctimas que tienen en realidad no es decir por un lado existen y exige la masificación pero luego tan

Voz 0132 11:20 a la gente

Voz 0754 11:22 es decir realmente nosotros elegimos lo que vemos en las no solamente en las exposiciones también las hasta en en en Twitter de las cosas que se hacen virales todos vemos los mismos tuits todos vemos las mismas series íbamos a las mismas a exposiciones a las mismas Lemos en los mismos libros es es decir de alguna forma hemos perdido el propio cree criterio te elegir a Teatre vernos hacer algo que no hace nadie quizás

Voz 0798 11:54 bueno sí las tendencias son más más dominantes pero es verdad lo que decía Rafael que en cualquier sitio siempre hay un rincón donde no hay nadie porque todo el mundo va a los mismos sitios en Roma mismo cantes hablaba de la Capilla Sixtina si te sales de los raíles de las principales al puntos atracción hay lugares increíbles vacíos siempre en cualquier época del año no pero bueno supongo es lo que dices que si tienes un poco más de tiempo para pensar pues pues haces otras cosas pero cómo vamos siempre todos corriendo a todas partes verdad siempre

Voz 1798 12:26 sí de hecho sea hay un nuevo negocio del turismo alternativo yo he hecho un par de Tour es en ciudades con guías que no son oficiales y uno se siente orgulloso casi porque el Tour es el Tour que no vas a hacer en el turno normal oficial de la ciudad

Voz 0132 12:44 porque al final lo que se lo a lo que caminamos no esa compraron un bien un servicio sino un criterio determinados a esta todo el mundo luchando por eso por imponer un cierto criterio al final de la sensación de de escoger o de que escojan Portillo algo que no tiene el resto no

Voz 1798 13:00 es la esa es la nueva la nueva satisfacción no es nueva es es ese así es como lo los libros de de mesa que que la gente tenía que no que no leía yo me acuerdo cuando Stephen Hawking escribió su su libro todos tenían el libro yo intenté leer el libro y era imposible para mí emprender conoce entonces yo preguntaba a la gente pero qué has sentido de de de de del capítulo otra es este capítulo ha sido un poco complicado no he podido entenderlo del todo yo decía pero cada uno que quería tener el libro para forma parte del debate para tener la sabiduría que que venía con la compra

Voz 0874 13:41 todo esto que estamos hablando tiene que ver con la demografía irá además coincide con uno de los titulares de la semana y es que los nacimientos caen casi un treinta por ciento en España en la última década es el avance de los datos que arroja el Instituto Nacional de Estadística en la encuesta sobre movimiento natural de la población hemos invitado en Radio Cádiz a Juan Antonio Fernández Cordón como sea Juan Antonio buenos días

Voz 5 14:01 tiene que es economista es demógrafo y es miembro de

Voz 0874 14:03 donde mixtas frente a la crisis tú hablas de un artículo que publica este ayer mismo de jóvenes inhabilitados para la reproducción que es una forma de hablar de de una generación fracasada en cuanto a la reproducción

Voz 8 14:17 sí es una forma de decir que es una generación perdida para eso y para muchas otras cosas no y es una generación que no trabaja o cuando trabaja lo hace en unas condiciones que no les permiten afrontar el futuro que no o que sigue viviendo con sus padres en un gran mayoría que no tiene una capacidad de vivir por su cuenta ir naturalmente es una población que no tiene hijos

Voz 0874 14:50 Ana comentaba antes que hay hay empresas que no se adaptando un poco la masificación iremos restaurantes con con cincuenta clientes y solamente dos camareros cómo es posible es una contradicción

Voz 8 15:03 bueno no es una contradicción pero muy extendida en nuestro sistema no aquí hay dos y a los principios que que informan a la a las empresas en general uno es que hay que ahorrar al máximo los gastos de personal y lo segundo que va ligado a lo primero es lo primero tiene que ver con hay que maximizar el rendimiento el beneficio y lo segundo es que se trata de pagar exclusivamente sólo el tiempo en minutos Sí Se Puede que dedica cada trabajador a su tarea eso es lo que hacen ahora por ejemplo las plataforma que tienen a repartidores que pagan exactamente por los diecisiete minutos que tardan en llevar una pizza de de un sitio a al consumidor no

Voz 0874 16:05 si esto que dice de del del la sociedad en la que vivimos

Voz 8 16:08 pues dice muy poco en positivo creo yo no porque claro una sociedad que no es capaz de cuidar suficientemente a sus jóvenes que Losada en en en periodo reciente Rosa formado de una manera ejemplar porque los españoles jóvenes son de los mejor formado en en Europa y que ahora no les dan ninguna salida pues dice muy poco a favor de ese tipo de socia no hay otras cosas también que se añaden pero esa es una de ellas que me parece fundamental no porque de ahí está el futuro de la sociedad ahí está la capacidad de seguir de continuar no

Voz 0874 16:55 bueno a lo mejor tiene que ver un poco no se anda con nuestra idiosincrasia económica me acuerdo de un chiste de Forges que decía uno le preguntaba a otro que tal el negocio respondía pues es que me iba también que tuve que cerrar

Voz 0132 17:07 morir de éxito no no sé yo yo yo quería preguntarte Juan Antonio final hace sesenta años no había un sistema de sanidad a un público como el que tenemos ahora que bueno es mejorable pero es fantástico con respecto a otros lugares del mundo se Nos han facilitado mucho las cosas en ese sentido también con una educación pública y sin embargo las parejas pues con los que más suerte tienen trabajan los dos y les cuesta mucho poder formar una familia entonces qué políticas públicas introducimos para que la mujer pueda también estar en el mundo laboral y para caminar hacia la dirección que queremos porque al final de la los dos ejes clave que son educación sanidad que no lo tienen en Asia no lo tienen en Estados Unidos en Europa si lo tenemos

Voz 8 17:50 bueno aquí lo que lo que falla claramente es el mercado laboral en primer lugar no porque además rematado con la el desastre que ha supuesto para los jóvenes la reforma laboral no digamos que para decirlo de alguna manera la mejor política de natalidad ahora sería derogar la reforma laboral una de las mejores medidas ir después y lo segundo es que el mercado de la vivienda ya no es un mercado para los que necesitan vivir es un mercado para especular dos cuando los sueldos suben un dos por ciento la vivienda sube un treinta por ciento pues ahí eso no es posible por muy buena sanidad y muy buena educación que tengamos no es posible adecuar la vida a ese a ese entorno económico tan salvaje no

Voz 0798 18:50 yo también tengo tengo curiosidad porque al final hablar de de la porque baja la natalidad sí si pensamos se hace nuestros padres y cincuenta sesenta años cuarenta años eran eran familias más pobres la vida no era tan fácil sin embargo pues pues tareas tenía un ritmo mucho más alto oí eran habituales familias pues más numerosas de las de ahora no que ahora ya con tres la numerosa no entonces qué que ha cambiado por las expectativas de futuro quizá de que tenían esperanza de que esto iba a ir a mejor y ahora no se tiene que es lo que ha cambiado bueno eso

Voz 8 19:26 se dice también no eh las expectativas ahora no son no son muy buenas pero también han cambiado cosas muy en profundidad los ecologistas dan mucha importancia a lo que llaman la la calidad de los hijos frente a la cantidad no ahora tú no puedes tener un hijo que simplemente cuando tiene tres años lo echas a la calle y que juega en la calle con pero Dita de de papel no eso ya no se puede hacer los hijos hay que mandarlos al colegio pagarles clases de de esto lo otro llevarlos a en fin los hijos cuestan muchísimo más ahora y eso no se puede obviar porque forma parte de la de de nuestra sociedad al que no hiciera eso no tiene cabida a un elemento importante que que ha cambiado y eso yo creo que hay que felicitarse de que sea así porque o para tener un hijo que al final Ny recibe educación mi Ny recibe buena alimentación no merece la pena ahora tenemos unos hijos que están muy bien formados que son más altos porque comen mejor en fin tenemos más calidad después hay otra otra cosa es que

Voz 9 20:51 la la la madre

Voz 8 20:54 estaban dedicadas a eso hoy no lo están por fortuna no porque antes a las mujeres se las tenía en casa hice ocupaban de lo se ocupaban de los hijos por fortuna hoy las mujeres tienen una educación tienen unas expectativas de vida qué hace que busquen su realización fuera de la familia que trabajen y que aporten a la sociedad y que aporten la misma no todo eso es progreso pero un progreso que también tiene consecuencias por ejemplo las mujeres se dedicaban a tiempo completo a cuidar a los demás a hacer las tareas domésticas hoy que trabajan quién las hace porque los hombres ayudan pero poco y en todo caso ayuda no se ocupan de eso y Estado cada vez tienen menos pero ya el programa ayuda para facilitar lo que se llama la conciliación e trabajo y familia por lo tanto lo que hemos lo que hemos hecho es una cosa que es incorporar a las mujeres al trabajo ahí salimos todos ganando las mujeres saben llorando toda la sociedad sale ganando porque porque son personas formadas y que aporta mucho pero dejamos descubierto un un flanco que es el flanco del cuidado que hay que ocuparse de eso la es lo que llama la economía del cuidado es algo sobre la que hay que comenzar a reflexionar de forma muy seria y pensar que es una necesidad absoluta para que todo esto funcione

Voz 0754 22:42 no no son pocas si empezábamos a reflexionar ahora porque con los con los con hoy pero con los problemas económicos y el mercado laboral se podría explicar el la evolución en los últimos diez años no esa esa que dicen los últimos diez años aunque hay ha caído en la natalidad un treinta por ciento pero hay que recordar que España estuvo en la cola de Europa antes del dos mil ocho junto con Italia siempre no se pelean por el puesto de quién tiene menos hijos y además los jóvenes Mayor con mayor salen de casa de los padres el yo creo que eso apunta más pena lo segundo que es el cambio de modelo es decir las mujeres que estaban antes a los que además más el todos esos trabajos te cuidados también de los mayores si yo conozco casos así que cuando cuando por fin han entrenado a esos padres dicen que ya haya o no quiero cuidar otra esta otra persona es que no es decir también hay que ver que hay mujeres que pues su biografía pues los motivos que sean de decir en claramente voluntariamente y no puede problemas económicas no tener hijos o tener menos hijos y eh sí es cierto que la sociedad o en la la política que al que acompañan a tampoco hacen nada para para que para que puedan tomar otra decisión porque si Se España hablar de política familiar siempre sonaba incluso también para la izquierda sonaba siempre como muy conservador como si fuese esto para para que para que para las mujeres y cuantos más hijos es mejor no sé si es decir la izquierda tampoco se ocupaba mucho eso sí antes hablase de lateros costes de tener un hijo es es decir éste los los los los gastos de guardería o escuela infantil disculpa el tenemos un sistema escolar que se apoya mucho en los colegios concertados que toros cobran una barbaridad lo que cueste estudiar en España es que no tiene ni nombre compararlos con Alemania el estrés es realmente muy muy caro tener un hijo en España comparado con otros países y no hay ningunas políticas familiares que podrían cambiar eso y no las veo

Voz 0132 24:56 el hombre muy caro en España perdón pero pero quiero decirte en Estados Unidos Nueva York antes de los seis años no tienes ningún lugar para dejar a tu hijo público oí una guardería en un piso horror otros quince veces es porque es bueno ojalá fuera mil trescientos dos mil dólares

Voz 0754 25:14 será que Europa que son paraíso pero dentro del paraíso europeo es ya es decir

Voz 0132 25:19 hemos perder el foco Hans yo quería preguntar si me permites que añada a tu reflexión Hans una pregunta cómo impacta la inmigración en este sentido el caso de Japón por ejemplo parece paradigmático porque allí se invierte muchísimo en la educación de las mujeres han estado estimulando la economía pero no metiendo a las mujeres en el mercado de trabajo y entonces qué pasa que aparte de tener un montón de millones de mujeres deprimidas porque no pueden utilizar todos los conocimientos que han adquirido eh pues mantener el hijo punto y eso está incidiendo negativamente en la economía si no las incluyen ya además abren un poco más la puerta a la inmigración las cosas no van a funcionar entonces me gustaría saber cómo se contrarresta este discurso falso de muchos partidos de extrema derecha diciendo que la inmigración pues provoca daños cuando al final hay estudios que hablan del crecimiento neto que puede facilitar esa inmigración no en las economías que necesitan población que necesitan sostener Estados de bienestar y que ahora mismo están pasándolo mal con la natalidad

Voz 8 26:20 bueno todo tiene toda la razón en todas las sociedades necesitan apoyar el sistema el Estado de bienestar España tiene de hecho un modelo demográfico que consiste en tener muy poco dijo que como señalaba el la persona que ha hablado anteriormente hace ya tiempo que tenemos una fecundidad muy baja de hecho hace más de treinta y cinco años que estamos por debajo de lo que se llama el nivel de reemplazo generacional que es el que permitiría teóricamente que la población pudiera mantenerse no estamos muy por debajo de esos bastante por debajo sin embargo la población española ha seguido creciendo de hecho hace sólo dos o tres años que el saldo vegetativo la la el crecimiento natural es negativo en España contrariamente a otros países como Alemania no Hypo eh también somos un país donde el envejecimiento es menor que en la mayoría de los países de la Unión Europea osea demográficamente en la estructura por edad en el volumen de población no estamos tan mal y eso que se debe pues se debe a que hemos tenido un aporte migratorio una inmigración importante sobre todo entre los años noventa y ocho y dos mil ocho no y después también ha seguido o sea que de hecho te hemos resuelto el problema de alguna manera hay pocos hijos pero bien inmigrante y claro que es una hipocresía muy grande o una ignorancia todavía más grande el de él estar en contra de forma tan exagerada con en contra de la inmigración que está resolviendo un dará una gran papeleta a España y que en el futuro tiene que seguir haciéndolo porque mide aunque ahora cambiara empezáramos a tener hijos los por ejemplo ahora estamos el uno coma veinticinco hijos por mujer que es muy poco no pero supongamos que mañana pasáramos a dos hijos por mujer pues tardaríamos veinte años en que es niños nuevos pudieran ser trabajadores que pudiera entrar a producir para para la sociedad no por lo tanto no resolvemos el problema para el futuro

Voz 5 28:53 son necesarios inmigrante eso es claro si yo yo creo que sí

Voz 1798 28:59 cortante como lo ha hecho han ahora a ponerlo en un contexto más global por ejemplo Francia el vecino tiene una situación distinta a tiene creo una tasa de natalidad que es el doble que así de la España

Voz 8 29:13 tanto pero bueno uno coma nueve tiene

Voz 1798 29:16 es Francia tiene una emancipación que es seis años antes de de de la española pero que yo sepa vivir en la ciudad de París no cuesta menos que Madrid hay muchos de los de los problemas que cuando se habla en el contexto español me parece que realmente son los mismos problemas de cualquier ciudad en el mundo occidental entonces yo yo me cuestiono que ha hecho Francia por ejemplo a la de mejor o de distinto a España para para invertir una tendencia haciendo también un olvidamos un país católico

Voz 8 29:55 pues la gran diferencia entre España y Francia es que Francia tiene desde hace muchísimos muchísimo tiempo lo que podríamos llamar una política de Estado ha dado de la familia hirió una política de Estado porque todos los gobiernos que se han ido sucediendo en Francia ya sean de derechas conservadores o de Izquierda han mantenido en lo esencial la política de familia hilos réditos la los beneficios de esa política los han ido cosechando de forma ininterrumpida porque Francia no es un país por ejemplo como ha sucedido en Suecia donde la fecundidad haya caído hoy después subido otra vez después bajado en Francia se ha mantenido cercana al nivel de reemplazo cercana a dos hijos por mujer durante mucho tiempo eh la gran diferencia es una política de familia de ayuda

Voz 9 30:57 a las madres que

Voz 5 31:00 dura desde hace ya mucho tiempo con lo cual hay que decir que las hay políticas familiares que son eficaces

Voz 0874 31:08 embargo escuchamos hablar mucho de esto según las proyecciones presentadas esta semana por Naciones Unidas España va a perder catorce millones de habitantes hasta el próximo siglo esa estadística de la ONU implican una caída de la población española en edad de trabajar de los más de treinta y un millones actuales a veintidós millones dentro de treinta años serán solamente diecisiete casi la mitad en el dos mil cien te agradezco mucho la la conversación Juan Antonio Fernández Cordón desde Radio Cádiz es economista demógrafo y es miembro de Economistas frente a la crisis un abrazo Juan Antonio

Voz 8 31:40 he cantado hasta luego

Voz 0874 31:49 descolgado de teléfono

Voz 3 31:52 es de primero de Radio Olé no mover el micrófono sin no sé de quién estás muy contenta hoy mismo programa esta tarde es mañana Verona antes de

Voz 0874 32:06 desde hablar contigo déjame saludaron este programa que es Íñigo de marrón que Íñigo de Barrón corresponsal financiero del país cómo estás Íñigo buenos días

Voz 11 32:16 hola qué tal buenos días buenas para hablar de marrón eh

Voz 0874 32:19 este martes el diario El Mundo publicaba que la audiencia acaba de acreditar que la policía investigó sin autorización judicial el tráfico de llamadas de periodistas de diferentes medios de comunicación la orden venía dada por el ex comisario José Manuel Villarejo uno de esos periodistas era Íñigo es decir te llamamos solamente Íñigo porque tener tu teléfono pinchados quieres a alguien en este país así que enhorabuena

Voz 12 32:41 hombre yo Silvia preferido hacer alguien por otra cosa la verdad poquito Volvito amargo el premio pero bueno

Voz 0874 32:48 hay otros dos teléfonos de periodistas económicos son Jorge Zuloaga en aquel momento en el diario económico Expansión José Antonio Navas entonces en el Confidencial habéis hecho un grupo de Whatsapp pues otros tres ahora

Voz 12 33:01 bueno de los que conocemos la verdad e incluso que cuando unos cuando me enteré yo estaba con Jorge Zuluaga estábamos los dos en un curso de economía en Santander así que lo lo compartimos todo alarga el impacto el susto ideas reflexiones sobre esta cuestión en la verdad

Voz 0874 33:21 la primera impresión sería pretender una pinchados como un asalto a tu privacidad brutal

Voz 12 33:27 sí absolutamente sí la verdad es que hay que así no te lo puedes creer que uno no se dan a mí me llamaron a dos compañeros de el diario El Mundo antes de publicarlo en un detalle que ese es de agradecer para contarme que lo iban a dar que tenían la información de que había habido una escuchas ilegales por parte de la policía quiera un informe que tenía la Unidad de Asuntos Internos de la Policía ya había enviado al juez y que ellos habían accedido al al informe policial que ahí estaba mi teléfono y que yo he pinchado durante el mes de de julio de dos mil dieciséis no irán a las que si bien poco todo el mundo encima porque la mente para un periodista es algo gravísimo no

Voz 0798 34:13 claro que vamos a recordar en qué estaba trabajando porque esto es lo grave estaba trabajando un información que afectó a un banco

Voz 12 34:19 sí eso es verdad hay en este momento que te pasa esto empiezas a intentar mirar para atrás qué hacías podías estar haciendo algo que para alguien mira tan importante como para mover todo un sistema a delictivo de de policías que hagan unos pinchazos Si escuchen y eso o sepan los números que que ya es el momento y las radios cosas que estaba haciendo estabas estaba analizando y siguiendo y luego publiqué unos cambios que a día en la cúpula directiva de BBVA háganse modificaron al altos cargos en aquellos días Si bueno lo estábamos siguiendo algo que también seguí alguno de mis compañeros que estaba tan bien que está en esa lista no de de periodistas pinchados no entonces bueno pues esto es un hecho claro que tenemos eh Irak lo tenemos muy claro que estábamos en él siguiendo esa información y que que bueno pues que en ese momento se supone que era lo que alguien quería averiguar no

Voz 0874 35:24 bueno había una carpeta llamada datos con el tráfico de llamadas entrantes y salientes de esos tres teléfonos uno de ellos el tuyo que lo que pinchaba eran las conversaciones en si las el número de llamada los mensajes de Whatsapp no notas nada en ningún momento

Voz 12 35:40 no yo no noté nada será la más absoluta la verdad no es verdad diez algo que muchas veces comentamos entre nosotros te puedes hacer alguna vez te pinchan y tal pero nunca crees que que va a ocurrir esto no nunca crees que que la impunidad de los poderosos va a llegar a estos niveles eso eso es una verdad cuanto lo que parece que que han pinchado pues según los que podemos averiguar que todavía es muy poco porque no conocemos apenas nada a aparecer son los números que yo marcaba y aquellos que me llamaban a mi su suponen ya pareció que sí se hizo una lista con todos esos nombres ido alguien identificó uno a uno todos esos teléfonos se supone no

Voz 0874 36:28 bueno pues Íñigo de Barrón que es cosas pues al financiero del país se que es una de las personas que mejor explican desde el punto de vista económico lo que pasan de este país lo dicho enhorabuena cuidado con los teléfonos a partir de ahora pero ya les habían un abrazo fuerte Íñigo

Voz 11 36:43 bueno gracias a todos hasta luego

Voz 0444 36:46 no sólo lo adiós

Voz 3 36:48 entiendo también al teléfono no a mí me lo que yo sepa no va conmigo

Voz 0874 36:53 todo el mundo está pensando qué pasaría si pincha en mi teléfono y luego lo que estamos aquí yo estaba pensando cómo cómo salgan algunas de nosotros

Voz 3 37:00 Cristiano hablamos de otra cosa en las conversaciones de Whatsapp hablamos de otra cosa por eso en esta estas viajó hoy en tu Diccionario de conceptos políticos quieres hablar de políticos que lloran si eso

Voz 0444 37:13 esta semana tenemos dos ejemplos el más sonado el de Ada Colau que lloró al rememorar los abucheos del día de su toma de

Voz 3 37:19 sesión como alcaldesa aquí para casa

Voz 1017 37:27 somos a Ada Colau que pensábamos

Voz 3 37:32 pero no Pardo eh personas no sé si es una ha seguido una pequeña pausa del segundo ejemplo de esta semana

Voz 0444 37:41 pero sí pues se fue en un sitio más pequeño en este caso una concejal del PSC en el pueblo de Quim Torra en Santa Coloma de Farners también fue abucheada por los vecinos por el apoyo de su partido a la aplicación del ciento cincuenta y cinco en Cataluña

Voz 13 37:53 ha dado unos vas todo tenemos la foto

Voz 14 37:57 un mes sí catorce puso a otros a vale adiós vale sale así

Voz 3 38:28 me la está dando mucha cosa

Voz 0874 38:34 la cómo está el ambiente es si no es la primera vez que vemos yo

Voz 0444 38:36 aún político catalán también lo hizo Oriol Junqueras hace años al hablar de la independencia

Voz 7 38:40 me pongo a su lado

Voz 15 38:43 sus ello usan en mano han además para Ansa la tesis Themis también a Hambrán quisiera que el que saca

Voz 0444 38:57 perdón luego están los que se emocionan cuando se van aquí varios ejemplos este es Pedro Sánchez el día que renunció al escaño

Voz 1017 39:06 durante semanas he tenido que meditar acerca de la defensa de distintos valores y niveles de responsabilidad ahí aguantó sí

Voz 0444 39:15 también se emocionó Cayo Lara cuando anunció que no repetiría como líder

Voz 16 39:18 queda unida horario déficit difícil continuar no he tomado la decisión porque me siento y sentiré siempre representado por la gente digna de esta organización que por aquel entonces sí que había llegado a suelo todavía

Voz 0444 39:35 sí también se emocionó Miguel Ángel Moratinos cuando dejó el Ministerio de Exteriores

Voz 17 39:41 me siento muy satisfecho muy muy satisfecho por el apoyo que todos ustedes los funcionarios los ordenanzas laborales los diplomáticos me han dado estos seis años y medio

Voz 3 39:58 hombre sabían que les faltaba al horror lo bien en política pero a pesar de todo a todos les cuesta mucho irse

Voz 0444 40:05 E incluso llegar este es Ignacio González cuanto sucedía a Esperanza Aguirre como presidente de la Comunidad de Madrid

Voz 1017 40:11 quiero agradecerle públicamente la oportunidad que me ha dado de crecer políticamente a su lado su confianza Bielsa Lillo

Voz 0874 40:22 no pensando en cuentas bancarias

Voz 0444 40:24 no sé pero allí en la Comunidad de Madrid terminaban llorando todo no

Voz 18 40:29 nadie me ha podido acusar de haber hecho alguna cuestión incorrecto y por tanto para mí sería lo de Ignacio González

Voz 0874 40:37 sí muy lamentable

Voz 3 40:41 escuchen pues Aguirre no debería hacer ni una cosa ni

Voz 0444 40:43 la otra al menos si hubiera tenido presente lo que ella misma exigía Manuela Carmena estando en la oposición

Voz 19 40:49 no confunda la crítica a la alcaldesa que hay que venir

Voz 13 40:52 llorado de casa así servían a la policía

Voz 3 40:55 haber aprendido a la política habría que ver si es posible sin pisar luego los juzgados

Voz 0444 40:59 eso digo yo porque si no luego pasa lo que pasa este es un concejal del PP en Pilar de la Horadada en Alicante tuvo que abandonar su cargo tras ser acusado de extorsión hombre al cabe

Voz 1017 41:12 gracias por haber confiado en mí para hacer para ser miembro de vivos

Voz 0444 41:18 esta que vamos a oír no es la primera vez pero merece la pena es una diputada del PP valenciano hija del exalcalde Alicante Díaz Alperi imputa así reacciona ella cuando se dijo que su casa había pagado

Voz 0798 41:28 no

Voz 13 41:29 dónde está ese dinero es que donde está vamos a ver que mi familia ellos personal normales tienes que ver no yo no me considero de clase alta años y normal

Voz 0874 41:40 sí

Voz 13 41:41 esto me lo compré en manca o outlet es que esto lo llevo más de diez años el bolso este mal o bien rebaja estéis que no soy de los que van gastando lo que timo

Voz 0444 41:53 bueno hago comprar no y luego este otro tipo de emociones llorar ante una pérdida así recordaba Ruiz Gallardón a su mentor político Manuel Fraga

Voz 20 42:03 que el día es que yo me retirase la política Mis hijos me mirar la misma gratitud con el que yo miró mano

Voz 3 42:19 es usted y pidió Internet tantas veces el también sorprendente escuchar a Soraya Sáenz de Santamaría llorar la muerte de Miguel Delibes

Voz 21 42:30 y tiendas abordar el teatro que yo Mario tenía quince años y ese día sea el teatro pero también Delibes se engancha que es tu tierra no para común castellano leoneses nuestro pueblo muy pequeñito ese campo es y saber amar el medio ambiente no sé yo creo que nosotros para los que aprendimos alegría escribir lo mal que escribimos coronel pues de difícil

Voz 0444 43:05 bueno hoy no voy a terminar con música voy a terminar pues algo poco habitual dos casos no de España sino de otros países el primero es un político indio pues no se entera de que ha obtenido sólo seis votos a pesar de que su familia la componen nueve personas no les votaron y los de casa

Voz 17 43:23 yo tengo una idea

Voz 13 43:30 por el mundo

Voz 3 43:34 tiene cero tarda ocupados estabais ese día hasta diciendo

Voz 0444 43:38 el último es el político japonés que comparecía con una gran contención para admitir las acusaciones de corrupción que pesaban sobre él

Voz 22 43:46 está arreglando he visto allí un bote ah yo nada

Voz 3 44:07 muy llegado todavía oye gracias por venir y Cristina buen programa lunes por la promoción impagos puentes y Hans Günter Kellner gracias por estar aquí Íñigo queda un rato un rato que tenemos prensa local ahora hasta luego