Yola, la revelación del festival de música 'Black is back'

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 2 00:07 no

Voz 3 00:14 el año

Voz 0874 01:15 hace exactamente un año en este estudio escuchábamos al piano esta sonando de fondo medio las leyendas de la música negra que estaba participando en el Black is back Weekend un festival que se celebra en Madrid Iker regresa al frente de ese festival en la organización está David Jiménez que muestras David buenos días buenos días este año no ha venido piar no por lo que yo sé pero cuál es el Ayna cuál es un poco los artistas que traéis

Voz 6 01:38 tenemos hoy sabado a Yola a Vintage Trouble a Mavi Lahm que viene desde Colombia yo el Sara Acula es de Australia y los volcanes que vienen desde Zaragoza hay anterior hemos girado un poco nuestra mirada hacia el sur hacia África con unas nuevas propuestas que son de lo más refrescante y excitante que hay ahora mismo son Coco colocó son Blues que vienen desde Mali Valori y una de las figuras míticas de L'Escala británico jamaicano que es Neville State Poll de los especias bueno como todas las vertientes posibles dentro de la amplio espectro que la música negra

Voz 0874 02:13 nunca conseguí traer a Tom Petty no

Voz 6 02:15 yo nunca las costas que siempre tengo ahí como tengo tengo otra alguna otra por ahí como John Cougar por ejemplo que es la artistas favoritos de toda la vida pero bueno intentaremos ir cumpliendo poco a poco

Voz 0874 02:26 buenos deseos que es más complicado traer a un artista que está súper consolidado y que es que es caro o que es ya un grandísimo o convencer al público de que tiene que ir a ver un artista no creo que lo segundo

Voz 6 02:38 somos muy poco dados a descubre nuevos talentos vamos un poco a tipo fijo y es es un trabajo bastante arduo intentar hacer ver a la gente oye que en esto es The next big thing no que va

Voz 7 02:49 los alucinar con con esto cuesta cuesta bastante

Voz 0874 02:53 tenéis entradas vendidas tenéis miedo al fracaso porque estos festivales son festivales culturales al fin y al cabo

Voz 6 02:59 sí bueno realmente era el oficio de promotor dentro de la gestión cultural uno un oficio de alto riesgo no siempre es difícil saber con qué vas a acertar o no pero bueno nosotros yo personalmente Ivo veinticinco años en el negocio oí unas veces ganas otras veces pierdes y te mantienes un poco hay la expectativa pero bueno por lo menos yo estoy muy contento de trabajar con artistas a los que admiro claro

Voz 0874 03:18 eso es estoy yo creo que no no insistimos lo suficiente en ello y es que es muy fácil porque sabes que vas a agotar las entradas a cinco minutos pero intentar difundir una música que a ti te gusta y que lo hace poco más por pasión que por qué por negocio me tienes que vivir también pero desde luego no te hace rico con él sí pero bueno es una cuestión olas una lección vital no llegaron me he intentado ahorrar luego propia psicológica trabajando con artistas que que me gusta no no todo desde el negocio en esta vida y creo que que la satisfacción personal que tiene si la emoción que sientes cuando escuchas algo que admira eso es impagable planes comentabas que esta noche actúa Yola en el festival Yola está con nosotros iba a cantar en este estudios déjame que la salud de primero cómo estás hola buenos días gracias por venir en tu disco se llamaba o tu nuevo disco se llama Vox falla que es caminar a través del fuego no sé si esto es metafórico o es real

Voz 8 04:10 bueno un poco las dos cosas en da sufría una entendiendo casa ningún quien media del fuego decidí que quería volver a dedicarme a la música también me di cuenta que me había apartado de la música porque no era feliz y ahora que volvía a hacerlo podía regresar a la música el otro fuego el metafórico tiene que ver con el entorno de abusos que es el día antes de que ocurriera ese incendio por eso el fuego me hizo darme cuenta del contraste entre ver cómo se quemaba Mi casa y al mismo tiempo pensar que eso no era tan grave como la situación personal que había tenido que vivir así que es un poco las cosas siempre enseño a la gente mi medalla

Voz 0874 04:59 es

Voz 8 05:03 es una tomadura luché contra el fuego

Voz 0874 05:09 naciste en Bristol eres británica que hace una afroamericana británica cantando canto que es una música fundamentalmente blanca

Voz 8 05:21 esta se echan a creo que es a pensar que la música country es blanca y que una negra británica como yo viene de una cultura muy distinta a la afroamericana y lo es porque no nos domesticar a través de la esclavitud como en Estados Unidos la gente negra que vino a Inglaterra pertenece a la generación que es el barco en el que vino a mi madre may be tenemos una relación diferente con lo que llamaríamos Occidente en cuanto a nuestra herencia cultural pero hay una cosa que tenemos en común los negros británicos con los afroamericanos es haber participado en una diáspora haber sido llevados de un sitio exacto llevado a a otros lugares en un encuentro más algunos llegaron como pudieron mi madre llegó de Barbados en el barco Washington les enseñaron vídeos que les hacía creer que Gran Bretaña como la Costa del Sol si les hacían dejar Barbados pero es un sitio we have es como si me hubieran engañado para dejar nuestro eso estamos conectados con los afroamericanos a través de algo muy importante y es que la contribución de los negros a la música country es enorme es un delito que pensemos en ella como música de blancos sabes cuántos números uno tuvo Charlie Pride

Voz 9 06:58 sí si cuarenta

Voz 8 07:00 cuarenta tuviera cómo es posible que no sepamos esto es increíble mi hija Sabine mucho sentido que yo tenga esa conexión con la música a Jaime Mayor Oreja el disco más famoso era de música country por el que más Reina o Tina Turner esta también Zahir ITEL de las bizco tenemos una herencia y lo que tenemos que hacer es defenderlo no acabar con ella defenderla como osos en días de invierno

Voz 0874 07:42 tú crecía en Inglaterra donde la música está en todos los sitios hay una escena musical británica muy potente tú mira vas más bien al otro lado del Atlántico hacia Estados Unidos

Voz 8 07:56 yo sí lo voy justo la música country es quizá una cuarta parte de mis influencias tenemos pop clásico del tipo Phil Spector notas tenemos también Saura aunque sólo sea por el hecho de que tenemos incluso un poco de rock clásico no es un disco de un gen creo que buena parte del country que yo disfrutaba de ese eclecticismo

Voz 0874 08:25 pues vamos a escucharlo viola a interpretar un tema de este álbum hubo caminando a través del fuego ya ve ya sabemos muy bien porqué gracias por venir y también

Voz 7 08:36 Jíménes muchísimas gracias con mucha suerte gracias Yola el micrófono es tuyo

Voz 13 09:02 a la eh eh

Voz 12 09:25 quién no

Voz 14 09:38 no

Voz 12 09:48 sí no sólo

Voz 4 10:00 sí sí

Voz 12 10:09 a qué

Voz 14 10:33 claro

Voz 4 10:42 a sí

Voz 12 10:49 está dando

Voz 4 10:57 de media

Voz 16 11:10 aquí

Voz 4 11:12 sí

Voz 11 11:18 ah

Voz 12 11:33 ya

Voz 11 11:34 eh