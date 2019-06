A Vivir Madrid | Entrevista a David Julián, Beatriz Sierra y Erika San Pol del Teatro Montalvo

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Madrid Puri Beltrán

Voz 1751 00:19 doscientas veinte butacas es lo que les vamos a contar ahora en los próximos minutos es una historia que empieza y termina en una butaca de un teatro pero en realidad lo más allá no milagro está en la sierra de Guadarrama en la calle de la de la fragua en Cercedilla y lo llaman el milagro de Montalvo

Voz 1751 00:40 el milagro de Montalvo o como el viejo y abandonado Teatro que hay en el pueblo bueno pues ha vuelto a vivir a funcionar la tarea era difícil no quién quién se iba a atrever a intentar poner en pie un negocio que vive permanentemente en crisis quién iba a querer hacerlo en la sierra de Madrid con qué dinero no siente aprestaba cerrado en muy mal estado bueno el milagro de Montalvo no hay ninguna multinacional Hinault son uno son bares

Voz 0911 01:07 esta mañana a Julian con nosotros hola David qué tal

Voz 1751 01:10 buenos días es uno de los impulsores no formas parte de de la compañía Le Coq quién te habla de este teatro entonces abandonado por primera vez

Voz 5 01:20 pues un actor que se llama muy seis Pérez que llevábamos trabajando con el mucho tiempo y siempre después de un evento de una obra de teatro os decía oye David el cine abandonado de Cercedilla yo muy sabes que yo no quiero saber nada de cines abandonar ya el cabo de El quinto año ya dijimos pues venga vamos la haberlo sí entonces ella fuimos si no estoy enamorado

Voz 1751 01:43 pero estaba muy mal en muy mal estado verdad pues estaba

Voz 5 01:46 muy mal estado porque aparte de estar abandonado poco porque nadie lo tenía alquilado bueno pues un grupo de chavales entraban ahí hacían Botelho a Roma

Voz 1751 01:56 pero no los camerinos en los camerinos

Voz 5 01:59 desde luego los extintores pues parece ser que era una fiesta hay una batalla campal goles el polvo blanco que que cubría todo nevado

Voz 1751 02:06 además es el teatro alquilado con opción a compra es un teatro que se encontrase es como decíamos son esto en un estado de deterioro el teatro estaba en manos de la Familia Montalvo pero se construyó en mil novecientos treinta atravesaba una una guerra civil también ha sido cine ha pasado eh David por varios periodos de abandono cuál es la historia de del teatro Montalvo

Voz 5 02:27 bueno parece ser que que un antiguo alcalde de de Cercedilla Montalvo el primer Montalvo pues el hombre quería hacer un cine para su pueblo nada pues lo lo hizo tenía una casita al lado preciosa la casa sigue existiendo está abandonada entonces pues el hombre ser ocurrió pues después del cine pues crear un casino debajo que el Casino sigue ahí con alquiler de otra familia Montalvo el hombre lo consiguió oí bonito el hombre quería llevar el cine al pueblo y lo consiga una maravilla de difícil increíble en la verdad pasa por la Guerra Civil año XXXVI luego se reabría ocre fue no

Voz 1751 03:04 doscientos cuarenta y cuatro y luego más tarde buena pasado por perdidos de abandonar que pasó a partir de mil novecientos cuarenta

Voz 5 03:11 pues nada parece ser que la actividad cine cinéfila en Cercedilla era muy alta porque se llenaba entonces había butacas hasta hasta donde nosotros ahora mismo ya tenemos el ambigú pero pero siempre se llenaba no hay vendían palomitas en lo que es la recepción nuestra y la gente se enamoraba Hay de hecho parejas que antes hay de adolescentes pues botes al teatro de ella

Voz 1751 03:37 perdona que el otro día el otro día que no te paso no sí si pasaba el día paso indica qué tal buenos días buenos días qué paso el otro día en una foto

Voz 6 03:47 sí ha pues es que pasa está pasando mucho no

Voz 0911 03:50 el tanto la fachada como la propia taquilla

Voz 6 03:53 si a la gente es como la taquilla se asoma acata aquí ahí

Voz 1751 03:55 como aquí compraba yo las entradas es una pasión que te dan ganas de pasar a pasar así butacas de mil novecientos cuarenta y cuatro que son las mismas que que que estaban entonces sientes Adís con esto que habéis hecho avisa abierto también la me día el baúl de los recuerdos de de de medio pueblo no de de Cercedilla de los más mayores sí sí totalmente el milagro de Montalvo vamos a explicar la fórmula cuáles son cuatro meses de obras quince horas diarias más o menos sí sí y luego con un presupuesto sí es muchísimo menor de de lo que esperáis principios

Voz 5 04:31 sí es verdad que Jose

Voz 7 04:34 es Erica Cecilia vea yo pues bueno pues conseguimos pues hay unos ahorrillos también

Voz 5 04:41 y tirar p'alante luego hicimos un crowdfunding que los vecinos y muchísima gente de España que todavía no conocemos porque la unidad recoge los carnets pues colaboraron con él se consiguieron veintitrés mil euros no fue

Voz 1751 04:56 luego tú tienes un máster en albañilería verdad se ha presentado como este temarios si no lo tienes en tu currículum ya

Voz 5 05:03 te soy David Julián ha creado una empresa de Deco

Voz 8 05:06 Nos decíamos con Alberto Lema que es un crack genios Leroy Merlin mañana serán también de Leroy Merlin

Voz 1751 05:20 al principio las constructoras os decían que tardarían un año un año y cuatro meses nuestras tendones se acuerden de nosotros

Voz 1 05:32 pero el día de Pérez

Voz 5 05:34 sí era ahí no alrededor las constructoras no decían eso no sí

Voz 1751 05:38 este Prince seis muchas esta Erika que es actriz y también nos ayudaba en esta en esta compañía ahora daremos a Beatriz Sierra conoceremos su historia pero es que quiero que antes me contéis porque estáis nominados seis candidatos al premio admite eso los premios de la Asociación Nacional de Amigos de los Teatros históricos de España que es un premio que el año pasado recayó sobre el Teatro Real

Voz 5 06:01 en premio a la verdad es que hacen una labor maravillosa de reconocimiento de la conservación del patrimonio teatral de los edificios del patrimonio teatral nacional creo que es un es un es un distinguido pues muy importante porque hace que decía bueno pues dándote cuenta que que es importante la labor de conservación

Voz 1751 06:22 memoria del patrimonio estas ensayando del discurso pues se Oscar no bueno pues

Voz 5 06:30 electos si caes tendremos que agradecer a

Voz 1751 06:34 pero no seáis los típicos que os tienen que bajar el micrófono que como dos años ahora agradecer no es que sintetizada ahí si no te preocupes

Voz 0911 06:42 no no gracias os quiero

Voz 8 06:45 no no es que vaya a

Voz 1751 06:49 claro cuánto subirá y sales osea Sir cuando se falla el premio

Voz 5 06:53 pues el año pasado se falló ya estaba

Voz 1751 06:55 por estas fechas ya estaba antes este año estará a punto no estará al caer vale unos quiero meter presión sobre el discurso pero es queda poco tiempo vea es la responsable de esto buenos días buenos días haber vea es vecina de Collado Villalba tiene veinticuatro años has estudiado la RESAD IU ha arrasado vamos a decirlo has arrasado con una con una obra que has escrito meninas que es estar representadas del teatro teatro ya está funcionando desde hace desde dos mil dieciocho creo que fue es de febrero dos mil dieciocho cuando

Voz 5 07:31 no el tres de noviembre de dieciocho

Voz 1751 07:36 cuenta un poquito porque claro has arrasado yo no sé si es tu primera obra que se representa en un teatro está

Voz 0911 07:43 hubo un antes boletus Morten siglo XVII que fue también el proceso fue un poco distinto pero también como eh a pie de escenario fue a través de los actores se escribía el texto además yo también actuaba entonces delito de siempre dirigido por David siempre hay mano a mano y esto

Voz 1751 08:07 meninas también te diría femeninas igual no es porque esté delante pero es bueno

Voz 0911 08:10 director es duro es muy das mucha es muy buen además es que es una suerte escribir allí y tener una persona que traducen exactamente cómo me imagino las cosas como me imagino el texto en pie incluso mejor parado es una suerte pero sí

Voz 1751 08:31 delante Beatriz que sentiste al ver que tu obra se representa en un teatro con tanta historia detrás como este el día del estreno

Voz 0911 08:40 es increíble no sé es que es muy fuerte es muy fuerte pero esta obra es muy fuerte está trabajando lo día a día porque yo también estuve en la obras tuvimos todos el darle color al teatro levantarlo y además que tus obras estén viviendo ahí pues es muy fuerte situándose la historia de de meninas

Voz 1751 09:06 esa es la obra que ha escrito Beatriz Sierra veinticuatro años y ha estudiado en la en la RESAD vecina de Collado Villalba son cinco hermanas hermanas encerradas en el Palacio de Aranjuez con una carta de por medio si con un padre muy chungo vamos yo estoy como sabéis días que pasó buenos resúmenes meninas

Voz 0911 09:28 empezó David me dijo pues es que tengo la cabeza Velázquez unas hermanas Las Meninas esto y tengo a estas actrices y vamos a ver qué hacemos Yves Le el proceso fue primero las actrices con ellas cómo se movían como

Voz 9 09:45 no interactúan entre ellas como

Voz 0911 09:47 cómo respiraban cómo respiraba Erika pues sexta respiraba cañera

Voz 8 09:57 la verdad

Voz 0911 09:59 qué es la hermana que que tiene un poco de miedo a cambiar la situación a este bar entero también es una cuestión de proteger también a las hermanas yo creo que te hay valía ese están encerradas ellas están en la casa del padre Si entonces pues ya una carta de pronto una carta extraña que no es el pagaré de siempre tienen otro color otra forma clara ellas en su vida aburrida pues dice o más que aburrida pues si la vida que tiene están encerrará pues no había videoconsola

Voz 10 10:39 hola vendidas el Barça en esa época

Voz 0911 10:42 no está mal y entonces pues van buscan a ver esta carta de que es de que es hasta que creen que es de un pintor este Pintor Velázquez pues las que retratar por lo que sea y el padre no las deja ya illa illa pues pues sí que no que no hay que salir hay que salir cada una va potenciando sus sueños una hecho habla de que quizás pudiese volar yo tengo la solución y lo puedo hacerlo pero ahí está ahí está el libreto que estamos ahí está nana que Agustina a entrar en escena ahora mismo Agustina va a entrar en escena ahora mismo

Voz 1751 11:24 Ana chunga me sitúa un poquito la escena sale del del del despacho del padre no sale del despacho del PAR

Voz 0911 11:30 la ir tiene ahí ya tienes los guantes esta sale con unos guantes de encaje Valentí porque está escondiendo la tinta que será derramado cuando leía la carita a la carta

Voz 1751 11:43 vale estamos preparadas estamos bueno que podamos Agustina sale del despacho de su padre chungo

Voz 11 11:51 pasa esto

Voz 0277 11:53 ver ahora que yo esto se pues aunque no debía entrar carta tenía que encontrar que distintos sellos se ve de las que yo ya miré la carta que hoy ha llegado que padre Viena guardado no era ni más ni menos que dio un pintor de los buenos que hasta el Rey ha retratado padre intención no tenía esta carta contestar pues lo iba a quemar justo cuando me escondía ambas para prender no había porla suerte salvó indemnizó ojos se quedó Benasque

Voz 11 12:22 el pintor de estafas avión el valor

Voz 0911 12:32 benignas está representado eslava

Voz 1751 12:35 la que esa es arrestar este teatro en la historia de de este teatro que hemos contado aquí de Cercedilla que han puesto en marcha bueno pues con mucha ilusión están nominados a esos premios que ojalá os lo de esta mañana bueno pues nos han acompañado antes de marcharnos llega el verano ya estamos en verano me gustaría que me contáis cuál va ser la programación del Teatro de Cercedilla sabían que nos está escuchando y hacer una excursión a este a este pueblo y este teatro vuelve a ser la programación de este de este verano

Voz 5 13:03 bueno pues el el los sábados de julio vamos a tener conciertos muy potentes de gente vamos maravillosa uva es Philharmonic con Enrique Martínez en también es All Together sé que es un es un homenaje a los Beatles el veinte de julio ya se estrena el Lázaro de Tormes para público familiar que es la la última producción de la ley le Kors la Petite que es para para para público familiar y luego en agosto lo vamos a un ciclo de autores vivos y a todos los sábados terminando con una obra que se llama la belleza del Sinaí que es una una obra de teatro imagen que vamos a hacer que es maravillosa con Marisa Muñoz iba a Torres pues sí