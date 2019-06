Sucedió una Noche: Judi, Godzilla y Dustin Hoffman maquillada (23/06/2019)

Voz 2 00:00 bienvenidos a sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos

Voz 3 00:11 algo muy bueno no

Voz 5 00:34 la

Voz 0229 00:50 hola muy buenas a todos esto que estáis escuchando es un programa que habla de fibra de Cine de hoy de ayer y de siempre el mejor cine de todos los tiempos hoy vamos a recordar a una gran estrella del musical

Voz 7 01:02 acaban de llevarme diciendo que a Francesca disculpa a la señorita Judy Garland se la requiere para una audición en la media

Voz 0229 01:10 hasta ahora repasaremos la historia de uno de los monstruos más gigantescos y destructores que ha conocido el cine un valioso espécimen científico acabar con nosotros y recordaremos aquella vez que Dustin Hoffman se convirtió en una mujer

Voz 8 01:26 como si soy yo nadie está escribiendo ese papel sale de mí tú eres Michael Jackson más cómodo es lo mismo hay una mujer en

Voz 0229 01:33 todo esto y algunas cosas más en el programa que ahora comienza

Voz 2 01:44 vamos a ustedes no les cobraremos

Voz 10 01:52 el montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta

Voz 0544 02:01 la película de TCM esta semana

Voz 0229 02:04 apostamos por el cuervo un thriller sobrenatural dirigido por Alex propias en mil novecientos noventa y cuatro la película es famosa sobretodo porque durante su rodaje falleció su protagonista Brandon Lee el hijo del mítico Bruce Lee

Voz 11 02:17 antiguamente la gente creía que cuando alguien muere cuervos te llevas a la tierra de los muertos pero a veces sucede algo tan horrible que junto con Irán el cuerpo se lleva su procuren este alma no puede descansar a veces el cuerpo puede traer de vuelta

Voz 0544 02:39 un héroe misterioso que vuelve de la tumba una ciudad en llamas una noche maldita personajes y ambientes apocalípticos para una fantasía gótica de los años noventa

Voz 0229 02:49 Brandon Lee su novia son asesinado

Voz 0544 02:51 dos por una banda callejera en la noche de Halloween un año después inexplicablemente Lin regresa de la muerte guiado por un cuervo

Voz 12 02:59 The Sun Space pandas

Voz 2 03:03 no sé no necesito que me cuentes qué fue lo que hiciste el Salto del Ángel desde la ventana

Voz 13 03:12 hay que paliar

Voz 2 03:15 murió en el hospital a partir de ese momento el héroe de ultratumba recorre la ciudad en busca de sus verdugos para vengarse de ellos uno a uno

Voz 0544 03:25 eso es el cuervo una historia simple y tremendamente violenta que en su día consiguió enormes beneficios de taquilla a pesar de tratarse de una película de presupuesto bajo en su caso el morbo fue el mejor reclamo publicitario ocurrió pocos días antes de terminar el rodaje se rodaba una escena en la que Brandon Lee entraba en la casa de uno de los miembros de la banda para ajustar cuentas con él hojas a tu Page para el actor Michael Massey disparaba Brandon debía simular recibir el impacto y caer al suelo

Voz 0544 04:19 el actor no podía imaginar que aquel iba a ser el último plano que rodaría en su vida

Voz 2 04:23 hola trescientos veinte primeros aquí

Voz 13 04:29 es muy buena

Voz 7 04:38 unas horas después

Voz 0544 04:39 es Brandon fallecía en el hospital la tragedia volvía a cebarse en la familia Ali los periódicos recordaban cómo su padre también había muerto misteriosamente en mil novecientos setenta y tres durante el rodaje de su última película pero hay además otra curiosa coincidencia las escenas que acabáis de escuchar pertenecen a la película Juego con la muerte en la que Bruce Lee interpretaba a un actor al que le disparaban durante el rodaje de una película es decir con veinte años de antelación Bruce Lee anticipó casi al detalle cómo sería la muerte de su hijo Brandon hubo quién empezó a hablar entonces de la maldición de los líos pero en realidad la muerte de Brandon tiene una explicación mucho menos mágica como decía su madre Linda Lee

Voz 15 05:21 la muerte de Brandon fue el resultado de la cadena de acontecimientos más desafortunado y extraños frikis se podían haber producido en cierto modo en un hueco y me alegro de que Bruce no estoy aquí para ver lo que le pasó a Brandon porque lo hubiera destrozado

Voz 0544 05:39 lo que ocurrió es que el encargado de atrezzo un joven sin experiencia en películas de acción no puedo disponer de balas especiales para las escenas de tiroteo debido al bajo presupuesto por lo que decidió utilizar cartuchos de verdad a los que previamente les quitaba la pólvora también explosionó los detonadores pero a encasillarse la pistola que iban a usar no se dieron cuenta de que uno había quedado intacto al rodar la escena que el Massey disparó el detonador estalló con los restos de pólvora mal vaciados del cartucho la bala alcanzó a Brandon Lee en pleno estómago un dicho

Voz 12 06:12 quién es estoy favoreció ese no es tu cuerpo

Voz 0544 06:22 estás muerto te mataron aunque la película estaba casi terminada aún faltaban unas cuantas escenas por rodar la muerte de Brandon Lee obligó a una solución que en su día fue considerada un hito en el desarrollo del cine digital utilizando planos anteriores se reconstruyó por ordenador la imagen del protagonista insertó en su siete secuencias nuevas el resultado era una resurrección en toda regla Se puede decir que en algunos momentos es un auténtico fantasma el que protagoniza la película El cuervo se convirtió en un gran éxito de taquilla aunque su protagonista no pudo disfrutarlo tenía veintiocho años ya había previsto casarse con su novia Elisa la misma semana en la que acabara el rodaje la película está dedicada a ellos para Brandon Félix

Voz 0229 07:25 ahora a jugar en Sucedió una noche jugamos todas las semanas con otros títulos que también se pueden ver en la programación de tercero os damos un diálogo y un fragmento de su banda sonora vosotros tenéis que adivinar las películas luego al final os digo yo las soluciones vamos con la primera dos hombres se conocen por casualidad como no

Voz 16 07:43 aquí no hay ninguna relación entre ellos nunca se habían visto cada uno tiene una persona de la que quiere librarse con que intercambiar las muertes

Voz 17 07:52 intercambió las muertes cada uno más tal que estorba al otro nunca podrán relacionarlos cada uno habrá matado a un desconocido usted comete mi crimen y yo el suyo

Voz 14 08:29 te molestan Mambo es que tengo Le todo eh música heavy rock soul Kun días el mambo me encanta es que el mambo

Voz 15 09:06 bien

Voz 19 09:08 con la misma cara con la misma sabría que

Voz 0229 09:13 está

Voz 19 09:13 ya no es

Voz 13 09:42 Marruecos noviembre de dos mil quince después de varias semanas de proyecciones en colegios e instituciones emprendemos la ruta hacia el sur las jornadas son largas el ritmo lento esta es mi primer gran viaje voy descubriendo que la cadencia de la bicicleta contagian auténtica sensación de libertad

Voz 22 10:17 no bueno no

Voz 0229 10:32 hoy no os quejáis porque no ha sido muy difícil la última nada más que empezábamos con extraños emprende Alfred Hitchcock con su música compuesta por Dmitri a continuación Guillermo Montesinos no ofrecía música a bordo de su Thaçi Carmen Maura en Mujeres al borde de un ataque de nervios de Almodóvar Intras el dialogo sonaba el tema del taxi mambo de su banda sonora compuesta por Bernardo Bonet la tercera película era El exorcista para despistar un poco no hemos puesto el famoso tema musical de Mike Oldfield sino otro menos conocido de su banda sonora que es el que firma el compositor alemán Hans Werner Henze terminábamos con la más complicada de las cuatro África en un documental de producción propia de TCM dirigido por Juan Zavala del que ya os hablamos hace unos cuantos programas de su banda sonora aún suena este tema de guitarra y piano el Dúo tostadas esa firme

Voz 2 11:32 dale un título Enciclopedia curiosa Delfín este viernes ha llegado a las pantallas la raíz de los monstruos secuela

Voz 0544 11:44 la película estrenada en dos mil catorce que nos devuelve a la pantalla a uno de los personajes más clásicos del cine de monstruos del que se han rodado más de treinta películas en los próximos minutos os vamos a contar su historia

Voz 0229 12:00 ocurrió en mil novecientos cuarenta y cinco la conciencia del mundo entero iba estremecerse con algo para lo que nadie estaba preparado

Voz 24 12:07 menos de seis minutos ciento cincuenta

Voz 0229 12:10 muertos la suma en Nagasaki fueron el principio tras la guerra los experimentos nucleares continuaron en el atolón de Bikini en Siberia el presidente Eisenhower aseguraba en las Naciones Unidas que el poder atómico podría reconvertirse en bien de la humanidad

Voz 26 12:28 estás fue bajada en manos de quién se quitarme estos

Voz 0544 12:33 la militar y adaptarlas para el arte de la

Voz 0229 12:36 pero la gente no se olvidaba de la amenaza nuclear

Voz 14 12:39 es algo horrible pero son aún más horribles los efectos de la mutación atómicas

Voz 0229 12:44 los periódicos hablaban de los horribles efectos de la radiación

Voz 1217 12:48 cuando se libera una energía de tal magnitud nata acaba no conocemos el efecto acumulativo de estas explosiones atómicas sólo el tiempo lo dirá

Voz 0229 12:56 fue entonces cuando el cine decidió aprovechar esa fascinación llenaron las pantallas de catástrofes provocadas por la liberación del átomo a era del cine radioactivo había comenzado en realidad todo empezó con un relato de Ray Bradbury el maestro de la ciencia ficción

Voz 0544 13:12 bueno Lenglen Brassens que pone cuando vivía en Venice California con mi esposa una noche salimos a pasear por la playa IBI las ruinas del parque de atracciones lo habían desmontado la montaña rusa estaba en la arena con sus yerros retorcidos iré el esqueleto de la montaña y le dije a mi esposa me pregunto qué hacía es seguros audio tumbado en la playa

Voz 0229 13:34 a partir de aquella imagen Bradbury imaginó la historia de un dinosaurio vuelto a la vida que llegaba a los Estados Unidos relato que no tardaría en saltar a la pantalla con un título hoy ya mítico del cine fantástico tiempos remotos una explosión atómica despertaba al dinosaurio que había permanecido en estado de hibernación en el Ártico

Voz 17 13:53 empieza la Vito después de cien millones tiran

Voz 0229 13:56 la película estrenada en mil novecientos cincuenta y tres sirvió para abrir la veda pero aunque hubo otros monstruos parecidos como Corvo el cine americano iba a centrar sus pesadillas atómicas en mujeres de cincuenta pies increíbles hombres menguantes y arañas hormigas y demás insectos engrandecido por obra de la radiación el testigo de los monstruos ante diluvio manos lo recogió el país del sol naciente

Voz 1217 14:20 no está aquí

Voz 0229 14:25 no era extraño más que ningún otro pueblo los japoneses acusaron los efectos emocionales del SOC nuclear era terreno abonado para que el director Isidro Honda un antiguo soldado del emperador durante la guerra creara en mil novecientos cincuenta y cuatro su película Japón bajo el terror del monstruo qué marcaría la presentación en sociedad de coches y la

Voz 0229 14:51 si la funcionaba como una metáfora del horror atómico que estaba en el inconsciente colectivo de los japoneses

Voz 13 14:57 primero el pescado contaminado luego la lluvia ácida

Voz 0229 15:04 si la es una palabra japonesa que mezcla los términos ballena hay Gorila

Voz 2 15:08 los habitantes de la isla de otro

Voz 13 15:11 Gemma sirve llamaremos nosotros una leyenda

Voz 0229 15:17 en realidad la palabra venía de un mote con el que apodaban a un empleado con problemas de sobrepeso de la productora antojo y así bautizaron al monstruo que surgía de las aguas ya asolaba Tokio

Voz 1217 15:27 lo increíble es absolutamente impresionante pero lo cierto es un hecho que está ocurriendo ante nuestros propios ojos señoras y saña

Voz 7 15:34 la ciudad se va convirtiendo en un bar de fuego

Voz 1217 15:38 arrasa edificios instalaciones nada es un obstáculo para

Voz 0229 15:42 éxito de la película fue total no solo en su país de origen Estados Unidos cogieron la cinta original añadieron unas cuantas secuencias rodadas con actores americanos para aquellos también tuvieran protagonismo pero la verdadera explotación de la mina corrió a cargo de los japoneses cómo podemos acabar con cuchillo

Voz 13 16:00 lo intenté matarlo perderemos una oportunidad porque tuvo continuación increíble espeluznante después del éxito de Japón bajo el terror del monstruo vuelve

Voz 27 16:15 la el gigantesco taurino radioactivo en la película Edipo de cedida una explosión atómica le devolvió la vida ahora la humanidad tiembla no se pierdan este apasionante programa doble dijo de Godzilla distinto en contra concedida la más colosal batalla jamás vista en la pantalla

Voz 0229 16:34 entre mil novecientos cincuenta y cuatro y mil novecientos noventa y cinco el monstruo protagonizó veintidós largometrajes oficiales en Japón

Voz 7 16:41 no hay forma humana de acabar con ese maldito Mons

Voz 0229 16:43 siempre repitiendo más o menos el mismo esquema argumental sobre la base de unos efectos especiales que hoy parecen de juguete

Voz 1217 16:50 hemos puesto barreras por toda la se componen de un tendido eléctrico de cuarenta y cinco metros de alto y veintisiete de ancho los cables están conectados a la corriente eléctrica y hacer que se producirá una descarga de cincuenta mil Arnau Nakajima

Voz 0229 17:05 así se llamaba el tipo que se metía en el disfraz de goma del mostró movía sobre frágiles maquetas de edificios trenes puentes sistemáticamente pisoteados pero a quién le importaba chapucera sonó la emoción de estas películas estaba garantizada además la no era el único monstruo radioactivo de las pantallas otra la polilla gigante Vidor al dragón de tres cabezas Camera la tortuga lanzallamas Moll Gong el cerdo mastodóntico cifra el tiburón humanoide o giro en una especie de plátano de sentado que descuartizado a sus víctimas preparó texto para el Gobierno

Voz 14 17:42 estoy catalogando nuevas especies que se han creado como resultado directo de la contaminación nuclear

Voz 0229 17:47 ese censo recogería una treintena de ejemplares que parecía nacidos de la imaginación de un zoólogo en viaje lisérgico y que alimentó todo un género el llamado Kai Vega o películas de monstruos japoneses más de un centenar de títulos en total en los que a veces los viejos compartían al estrellato

Voz 13 18:04 eh que muestra puede

Voz 0229 18:10 para hacer la cosa más vistosas les enfrentaba en combates titánicos fue así como poco a poco Godzilla fue cambiando su estatus de villano por el de héroe a base de pegarse con varios de los maestros que hemos citado aún más malvados y destructores que he visto a su monstruo también destacaron sus enfrentamientos en varias películas con la una versión cibernética del propio Mons sin embargo cuando en mil novecientos noventa y ocho Godzilla regresó al cine en plan

Voz 28 18:42 bueno pronunció de Hollywood en la primera película norteamericana sobre el monstruo lo hizo no como un héroe sino con toda su ferocidad asesina

Voz 0229 18:52 apoyado en una de las campañas de marketing más ambiciosas de la historia del cine el Godzilla de Roland Emmerich llegó prometiendo emociones fuertes

Voz 29 19:00 no sé lo que pasa

Voz 30 19:04 con las Japón es que el personaje de golosinas iba convirtiendo cada vez más en un personaje de paraninfo y que nuestra consigna apunta masa aún sin comas algún

Voz 0229 19:24 su presupuesto de ciento cincuenta millones convirtió la película en un apocalipsis de explosiones y efectos especiales

Voz 14 19:30 me da igual el blando decano señor Blanco Ricardo Hispania el Michel lo gratuito

Voz 0229 19:39 está ver si la nueva atacaba a Tokio sino a Nueva York y una de las cosas más divertidas de la película ir a ver el sadismo y la saña con los que Aymerich destruye algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad

Voz 14 19:51 impacto negativo repito impacto negativo impacto negativo del maldito Edificio Chrysler de lo que estamos hablando dijo que tenía fijado el blanco uno no lo tenía picador los sensores de calor no pueden fijarlo es más frío que en los edificios

Voz 0229 20:06 luego verdoso con ojos dorados aliento radioactivo y un carácter de lo más irás Cycle además era enorme ciento setenta metros de altura tenía el audio lo que convertía a su antepasado japonés en un chiquitín a su lado

Voz 13 20:19 por su tamaño se deduce que con China teme medir unos cuarenta y cinco metros más

Voz 0229 20:26 en dos mil catorce el director Gareth Edwards reinició la franquicia dentro del cine americano con una nueva película titulada simplemente así con Cela y con un reparto que incluía a Juliette Binoche Elizabeth Olsen Bryan Cranston

Voz 1217 20:39 a quién quieren engañar diciendo que ha pasado ha sido un desastre natural no es de un tifón lo que pasa es que no es retroceder

Voz 0229 20:56 esta película órganos llega su secuela

Voz 31 21:02 un enorme agujero la

Voz 0229 21:14 n radioactivo pasó a mejor vida el día en que la gente dejó de tenerle miedo a la bomba pero mientras Hollywood sepa hacer del terror y la destrucción un espectáculo fascinante siempre habrá esperanzas para el futuro aunque eso signifique probablemente el fin de la civilización

Voz 17 21:31 cada vez que explota una de estas cosas que quiera pues escribir el primer capítulo de un nuevo gen desprecio que no estemos escribiendo el último capítulo delante

Voz 31 21:39 Thor sigue a los tanta cuerpo

Voz 15 21:54 un

Voz 0544 22:00 un ese avión despega Iturbe estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de tu tira de su vida este Casablanc toda divida Estados donde hace unas semanas hablamos de Guillermo Montesinos los a raíz del estreno de regresa el ZEPA el documental que contaba todas las vicisitudes que tuvo que pasar Pilar Miró antes de poder estrenar su película El crimen de Cuenca en ese feeling Guillermo Montesinos era precisamente el cepa ese hombre al que se creía muerto asesinado por dos hombres a los que juzgaron y condenaron esta semana Guillermo Montesinos se sienta a charlar con nosotros de su carrera cinematográfica en la que encontramos títulos como participar poco Mujeres al borde de un ataque de nervios

Voz 15 22:44 la vaquilla entre otros muchos

Voz 32 22:46 somos dos

Voz 7 22:49 no

Voz 15 22:53 soy de allí de Castellón del Mediterráneo

Voz 0091 22:55 resulta que mis padres conocían a los del Teatro Principal allí de Castellón pasó una compañía de Zarzuela por Castellón y necesitaban un anillos yo tenía ocho años es grande en Sallent hice las funciones triunfo hombre compañero cuando

Voz 7 23:09 pues yo es que pasaba por ahí

Voz 0091 23:13 Iván se ve que no lo hice mal igual no y eso me pillo ir a partir de ahí pues ya en el instituto en la Casa de Cultura pues todos los grupos de teatro pues yo ya me me

Voz 23 23:22 sí a actuar a dirigir

Voz 0091 23:25 vivir en fin perdón es que estoy estudiando

Voz 1217 23:27 para actor para la tele tiene tengo una hermana que es actriz qué casualidad pues me gustaría conocerla todo eso

Voz 0544 23:33 ese proceso lo años los años sesenta los grupos

Voz 0091 23:35 dependientes funde algún grupo ya te digo trabajando en la dirección y dicha Hernando como actor hasta que bueno decidí que quería dedicarme a esto profesionalmente y nada más terminar la mili pues decidí venirme a Madrid para dedicarme profesionalmente a esto

Voz 34 24:01 trabajé con Juan Antonio Bardem en siete días de enero también una película tremenda eh me siento extraña la película aquella de Bárbara Rey si Rocío Dúrcal Aythami nación papelito de la primera televisión y teatro pues estaba haciendo hizo precisamente teatro que Pilar Miró te las directoras de cine que sí van al teatro entonces me vieron el teatro y estaba preparando

Voz 0091 24:22 la película iba a preparar el crimen de Cuenca que también mandó llamar jam y fui la Gran Vía esas productoras maravillosas in cine por Dios Alfredo Matas

Voz 13 24:31 un mundo realmente

Voz 0091 24:34 para mí sensacional y de repente pues esa oportunidad

Voz 2 24:37 yo yo yo también quería

Voz 35 24:43 el cura me dijo que ya estaba bien con de familia llora cuando éste arreglar todos los papeles

Voz 0091 24:48 entonces el crimen supuso para mí un espaldarazo de cinco años tienes este hombre y me vino genial

Voz 36 24:59 entre luego

Voz 0091 25:06 porque a partir de ahí pues ve empezaron a llamar pues el muchas muchos directores separado muchas películas yo llevo cincuenta y cuatro películas la mayoría fue una década de los ochenta hay parte de los noventa

Voz 17 25:18 ahora que ellos han sacado la cárcel no no no a mí no

Voz 0091 25:22 el primero la suerte a las cincuenta y tantas películas pues hay unas veinte fantásticas Idi hay unas diez muy buenas y hay unas cinco casas

Voz 37 25:29 la obras maestras de cuerda lo de Amanece que no es poco

Voz 35 25:33 cualquier día va a haber una desgracia eh por esquivar a mí se va a salir alguno de la carretera hice va a matar él fíjate qué trabajo les costaría feliz derecho atropellar me eh pues no me esquiva

Voz 0091 25:45 la vaquilla con Berlanga trabajen tres películas pero la vajilla hacer un protagonista con Berlanga

Voz 7 25:52 como lo de la vaquilla sabes hemos venido para llevarlo a pasear nuestras líneas para joder la fiesta

Voz 13 25:59 es porque la cosa de comer

Voz 38 26:02 nuestra zona está muy mal pasamos mucha hambre

Voz 0091 26:05 a mí me hice películas infantiles las aventuras de Enrique y Ana también hice con Mercero Buenas noches señor monstruo otra película para niños que igual estaba en el cabaré que estaba en el teatro infantil que estaba haciendo películas en una década

Voz 18 26:18 no

Voz 0091 26:25 Juan Pedro vamos a olvidarnos que Pedro Solbes fatal Mujeres al borde del ataque de nervios fue a nivel internacional claro se distribuyó de una forma fantástica por todo el mundo y precisamente mi secuencias en Azca conduciendo el taxi pistolas éxito lío

Voz 39 26:42 no yo no necesito doscientos señoras pero a partir de ahora Se acabó la personación

Voz 0091 26:53 la distribuidora a nivel internacional escogió esas escenas sobre todo no para mí supuso también una a nivel internacional claro me me siguen viniendo noticias de la al respecto no

Voz 40 27:05 oiga señora yo sólo soy un simple taxista un cazador de recompensas yo cuando me subí al coche le advertí que era una mujer peligrosa y él me dijo que sabía tratarlas

Voz 2 27:26 yo tampoco quiero decir que

Voz 0091 27:29 el tiempo pasado fue mejor no me gusta nada eso no pero cuando fue bastante distinto yo cuando llegué desde luego yo sentía un respeto hacia los directores y los productores eran también de otra manera en el cine no y en el teatro yo recuerdo que que que teníamos un respeto a los actores mayores absoluto IV y admiración hacia los directores no se claro

Voz 38 27:52 no señor Jorge hola papá que es el padre de mi novia salud os Mañero pero bueno lo sabia escapado usted huya Tito

Voz 0091 28:02 yo nunca me acaba de gustar siempre veía algún defecto de la forma de decir algo como lo decía o como lo hacía siempre piensas esto porque tenía que estar mejor pero bueno

Voz 41 28:13 ha encargado los alimentos de Missouri lanzarnos que plantee con Lupe me cago en la madre que los parió

Voz 0091 28:19 pero bueno el cine sí que es verdad que a partir del dos mil no sé por qué pues es muy raro sólo hecho cuatro películas entonces lo que llevamos de de este siglo en fin yo para para quedarme más tranquilo pienso que es que ha perdido buen gusto

Voz 7 28:33 la verdad es que quiero trabajar bueno aquí no tenemos que seguir ahora mismo Harley

Voz 0544 28:40 lo dijo Paco Rabal en su momento que estos que es así se pidió varios años sin trabajar al bueno ahora estrena una película hecho con José Luis García Berlanga el hijo de Berlanga hay tan Visca la vida yo como soy de la tierra y tal pues bueno

Voz 0091 28:55 he hecho esta película otra vez

Voz 43 29:20 ah

Voz 0229 30:09 esta música del compositor dieron moros pertenece a la película El Rebelde orgulloso western del año mil novecientos cincuenta y ocho protagonizado por Alan Ladd y Olivia de Havilland la actriz que dentro de un par semanas el uno de julio cumplirá nada menos que ciento tres años de hecho Olivia era ya una estrella consagrada cuando nuestra siguiente protagonista otro mito de la historia de Hollywood comenzaba su carrera a mediados de los años treinta

Voz 45 30:36 López

Voz 0229 30:37 el cine los Tejo es tan difícil

Voz 45 30:39 en que la gente no

Voz 0229 30:42 ayer día veintidós se cumplieron cincuenta años del fallecimiento de Judy Garland una de las grandes estrellas de cine musical de todos los tiempos que hizo feliz a muchas personas con sus películas y sus canciones aunque ella nunca lograra encontrar la felicidad por cierto que en septiembre se estrenará en España una película que cuenta su vida contra Renée Zellweger como protagonista parece que su hija la el y no está muy contenta con el Phil a juzgar por sus declaraciones nosotros ahora vamos a contaros su historia

Voz 46 31:11 a nuestra manera

Voz 0544 31:19 en realidad se llamaba el inacción Minnesota en mil novecientos veintidós Su padre era dueño de cine su madre había sido artista de variedades y sus dos hermanas mayores formaban un dúo musical

Voz 47 31:31 yo también quiero cantar que te gustaría cantar querida la barca de la luna de plata o visto alguna vez a un conejo subirse a un árbol tan esas canciones quiero cantar una canción nueva estaba ayer por la noche mamá

Voz 48 31:44 por eso no lo puedes cantar no deja a nadie es un verdadero encanto me encanta su los sinvergüenzas

Voz 0544 31:50 ya si el dúo pasó a convertirse en un trío las hermanas GAM y la familia se trasladaron entonces a Los Ángeles en busca de mejores oportunidades para las chicas en mil novecientos XXXIV lograron aparecer en un corto titulado Fiesta de Santa Bárbara

Voz 38 32:05 descartaban esta canción

Voz 49 32:09 ya lo sabe porque decían que les

Voz 0229 32:12 Juan

Voz 0544 32:15 las dos hermanas mayores no le interesaba

Voz 2 32:17 pero Lewis vi Mayer el fijado de la Metro

Voz 0544 32:20 le echó el ojo a la pequeña decidió contratarla para el estudio eso sí LODE GAM no le gusta

Voz 50 32:26 para nada bueno pero hay que poner remedio para fin de semana tendremos nombre nuevo Illa llamaron Judy Garland

Voz 0544 32:33 al principio la Metro no sabía muy bien qué hacer con ella participó en otros cortos musicales cien mil novecientos treinta y siete la metió en la película la melodía de Broadway mil novecientos treinta y ocho donde aparecía cantando una canción de amor a otra de las estrellas de estudios mientras miraba embelesado a su retrato Dir Mister Gable Querido señor Gable

Voz 51 32:52 sí que hay en un Ana algo ofreció

Voz 52 32:58 son no

Voz 0544 33:00 Metro decidió entonces unir a Judy con otra de las jóvenes estrellas del estudio Mickey Rooney

Voz 38 33:05 buenos días soy de chivo voz

Voz 17 33:08 y eso es estupendo

Voz 38 33:10 Harvey juntos trabajaron en varias perico

Voz 0544 33:13 olas de gran éxito como la saga de anti Harvey otras

Voz 0846 33:16 los los convertimos en grandes amigos cuando rodamos una serie de películas juntos que los estudios titulaban musicales enviarlos al parecer al público le entusiasmaba las películas aunque los argumentos fueran sospechosamente similares sólo cambiaban los nombres de nuestros personajes una de las más famosas

Voz 0544 33:31 pues los hijos de la farándula donde cantaba este tema que luego volvería a aparecer en Cantando bajo la lluvia

Voz 53 33:39 muy bien

Voz 0544 33:50 los hijos de la farándula fue la primera película del productor Arthur Fry el más grande que ha dado el cine musical esté tomó a Judy bajo su protección

Voz 13 33:59 no sabría vivir regado muy feliz lo hizo leernos la de pequeño lo hemos comprado parate setenta y cinco mil dólares más de lo que pagó por lo que el viento se fue

Voz 0544 34:18 quién insistió a Mayer para que le diera el papel protagonista de El Mago de Oz aunque el jefazos de la Metro quería pedir prestada así Return Tempel la estrella infantil del estudio rival la Fox Free finalmente salió con la suya Judy de repente se encontró recorriendo el camino de baldosas amarillas

Voz 17 34:36 León vamos a pedirle al más bodegas que un cerebro regula que aquí pegaría

Voz 7 34:45 como

Voz 0544 34:59 en realidad de Judy era ya demasiado mayor para interpretar a una niña tenía dieciocho años y hubo que disimular el tamaño de su busto con un vendaje especial que aplastar a sus pechos

Voz 38 35:10 tras expulsa el aire

Voz 17 35:14 me incluso menos como enfermos precioso pero no puedo respirar

Voz 0544 35:19 ya convertida en una gran estrella Judy Garland siguió rodando películas musicales junto a Mickey Rooney lo que no se veía en esas películas era la explotación a la que se veían sometidos los dos jóvenes actores ensayos rodajes presentaciones la pareja trabajaba dieciséis horas diarias para aguantar ese ritmo como les atiborrada de estimulantes después de rodar somníferos para poder dormir los dos se veían sometidos a un ritmo sobrehumano de trabajo que hizo peligrar su salud en más de una ocasión

Voz 54 35:53 bueno cada planea Michael viejito

Voz 0544 35:56 en esta época Judy realizó el tránsito a la edad adulta con películas como Little Nelly que el y donde encarnaba a una madre y a su hija a la vez o en chica Gio junto a Gene Kelly pero la película que le confirmó como una estrella adulta fue cita en San Luis de mil novecientos cuarenta y cuatro dirigida por Vincent Minnelli que al momento quedó maravillado con su profesionalidad

Voz 0229 36:18 podrías decir cosas por ejemplo que cambiara su protección en una escena estaba escuchando el Portia todo decirlo así pero al final salía perfecto no daba ni una sola palabra de ya lo que era un artista fantástica historia veinte formas diferentes de interpretar una misma esto

Voz 0544 36:38 durante el rodaje la admiración fue más allá de lo profesional los dos enamorados

Voz 38 36:42 vamos a casar el uno con el otro Oliver no dices nada debe estar pensando si le conviene al estudio que le con bien claro yo os felicito gracias sin no muy convencido pero gracias enhorabuena

Voz 0544 36:56 si fuera poco cita en San Luis fue un éxito clamoroso y sus canciones hicieron muy populares

Voz 48 37:01 a delante por favor con tinte peor para ello la María y el tranvía no espero nada bien ante conductor

Voz 55 37:12 ajeno

Voz 7 37:15 bueno no

Voz 50 37:20 los cuarenta fueron la mejor época profesional de Yudi Garlan rodado musicales como el pirata junto a Gene Kelly o desfile de Pascua al lado de Fred Astaire el arranque es lo más sencillo empiece por el pit pierdo media vuelta a la derecha y después se inclina cuando la saludo

Voz 17 37:35 cuando cuente cinco arriba despacio vuelta la derecha luego la izquierda el brazo derecho extendido preparado para el primer

Voz 38 37:41 como dice lo ha entendido verdad

Voz 13 37:45 qué idiota le ha dicho que era usted bailarín

Voz 38 37:49 sí lo dicho es bailarina en ella interpreta

Voz 0544 37:52 daba otro de sus números más famosos el de los vagabundos

Voz 56 37:56 bien está que

Voz 14 38:01 sí bueno

Voz 0544 38:06 sin embargo para entonces ya habían empezado los problemas mentales y de salud de Judy Garland durante el rodaje de El Pirata sufrió una crisis nerviosa e intentó suicidarse cortándose las muñecas con vidrio cada vez estaba más enganchada al alcohol y a las pastillas llegaba tarde a los rodajes y a veces desaparecía durante días encerrándose en su casa sin salir su marido Vincent Minelli no sabía qué hacer con ella

Voz 38 38:30 piensas quedarte ahí sentada para siempre si esta noche

Voz 57 38:35 mañana todos los días ya está en mi vida yo sé lo que intentas hacer lo mejor que puedes hacer es déjame par tu y todo el mundo

Voz 0544 38:44 tuvo que ser sustituida en varias películas a última hora y finalmente en mil novecientos cincuenta

Voz 38 38:49 la metros sea harto de ella me han ordenado que liquidez del resto de tu contrato totalmente los días en que una estrella podían echarse desaparecer y parar un rodaje porque es Semana Santa

Voz 0544 39:00 Judy fue despedida y poco después se divorció de nivel

Voz 58 39:03 en años

Voz 38 39:06 no

Voz 58 39:09 mamá me Don Simón mi

Voz 14 39:13 ah

Voz 0544 39:14 la actriz se volcó entonces en la música hay empezó a ofrecer recitales por todo el país pero no estaba bien de salud y a menudo sufría enormemente para poder terminar los conciertos

Voz 38 39:24 nunca había pasado tan mal rato la rodilla no desafinado muy bien pues me extraña

Voz 0544 39:31 en mil novecientos cincuenta y cuatro regresó al cine con la que sería otra de sus grandes películas Ha nacido una estrella dirigida por George Cukor en ella Judy era una actriz emergente que se enamoraba de James Mason una estrella de Hollywood acabada hay destrozada por la bebida

Voz 38 39:47 será una gran estrella de esta pero es que eso no permitas que la Colin se puso a la cabeza normal no sale es lo que siento parte todo lo que toco siempre lo he hecho tenga no soy bueno

Voz 0544 40:00 en realidad la película era casi una fotografía de su propia vida pero con la diferencia de que era ella en realidad la estrella alcoholizado en decadencia esta empresa

Voz 38 40:09 datos porcino ha decidido dejar esta vez no esté intentando porque

Voz 0544 40:18 motivos tiene para que autor en los años siguientes de la vida de Yudi Garlan estuvieron jalonado por ingresos en clínicas psiquiátricas intentos de suicidio problemas con el alcohol y las drogas aunque la actriz siempre lo negaba como en esta entrevista televisiva de finales de los años cincuenta

Voz 2 40:38 ya estoy cansado

Voz 52 40:40 no puedo tolerar tantas mentiras que se dicen las escriben sobre el único error que cometí cometido Mi vida es Cantaro Werder Bremen y que la gente me vea siempre como una niña desdichada estoy cansada de que se me asocie siempre con la tragedia me rebelo contra ello les voy a contraatacar dado a la fuga

Voz 0544 40:58 Judy volvió a cantar Se convirtió en la artista mejor pagada en Las Vegas hasta ese momento ir realizó algunos recitales míticos como el del Palladium de Londres o el del

Voz 7 41:08 Carnegie Hall de Nueva York

Voz 31 41:13 esta es

Voz 0544 41:23 con este disco grabado en vivo en el Carnegie Hall obtuvo cinco premios Grammy incluidos el de mejor álbum del año mejor cantante Judy apenas aparecía en alguna película pero sí en televisión donde en mil novecientos sesenta y cuatro tuvo su propio So

Voz 13 41:37 mira mira

Voz 7 41:49 social

Voz 0544 41:50 el en marzo de mil novecientos sesenta y nueve contrajo matrimonio con su cuarto marido el empresario nítida Vince fue él quién la encono Dro muerta tres meses después en el baño de su casa víctima de una sobredosis de barbitúricos tan sólo tenía cuarenta y siete años pero con su muerte nació la leyenda se convirtió por ejemplo en un icono gay desde entonces sus discos no han dejado de venderse y sus películas se han convertido en clásicos el American Film Institute la ha catalogado entre las diez estrellas femeninas más importantes de la historia del cine siempre que pensamos en ella la recordamos en aquel granero del Mago de Oz cantando y soñando

Voz 37 42:30 con un mundo mejor Rainbow la canción con la que cerraba sus recitales de alguna forma fue el resumen de su propia vida

Voz 59 42:51 de nada

Voz 60 43:14 mi tú

Voz 50 43:32 risas de afines

Voz 61 43:34 a esto hebillas

Voz 0544 43:37 buena hola qué tal amigos en estos tiempos en los que se habla tanto de la igualdad de la mujer en el mundo laboral de la brecha salarial entre sexos o del acoso que a veces sufren las mujeres en el trabajo me acordé de una comedia que hace más de treinta y cinco años ya planteaba estos asuntos

Voz 17 44:06 sin me enteré Chris que ser mujer en los años ochenta es muy complicado

Voz 0544 44:09 muchísimas os estoy hablando de tutsi la película dirigida por Sidney Pollack en mil novecientos ochenta y dos y protagonizada por Dustin Hoffman

Voz 17 44:18 este es la primera mujer que interpretan nuestra propia personalidad femenina es capaz de hacer valer sus derechos sin despojar a los demás de los suyos es un valor decisivo para nosotros

Voz 0544 44:26 es una comedia sobre confusión de identidades que tiene mucha chicha dentro

Voz 63 44:36 bueno dice Jack Bourbon entre risas y sorpresas

Voz 0229 44:39 los Tucci unos propone también una reflexión

Voz 63 44:41 con sobre la desigualdad de las mujeres en el mundo la

Voz 64 44:44 sí ya sé lo que ustedes pretenden quieren una burda caricatura de la mujer para demostrar una afirmación idiota que el poder a febriles a las mujeres o que las mujeres con carácter son feas es una vergüenza para cualquier mujer que la obliga a hacer eso o incluso que no concreta una vergüenza

Voz 0229 44:57 los estereotipos femeninos el ambiente machista de las empresas

Voz 8 45:01 esperamos mientras anti ese individuo te trata como si fuera basura porque tú eres una mujer y el un médico famoso pero no tienes qué un millar de tratarle de tú a tú te enseñan se equivoca doctor Buster estoy muy orgullosa de ser mujer

Voz 0229 45:12 el sexismo los coqueteos innecesarios la falta de respeto de jefes y compañeros

Voz 8 45:17 tampoco me gusta su forma displicente me llama encanto tú chirimiri si siquiera sabe mi nombre

Voz 0229 45:21 el propio Dustin Hoffman explicaba que su percepción de la mujer había cambiado radicalmente tras rodar la película

Voz 8 45:27 si pudiera comunicar esta experiencia otras mujeres como llegó Europa Michael no hay otras mujeres como tú tú eres un hombre sí me doy cuenta de ello desde luego pero también soy una gran actriz

Voz 0229 45:35 en una entrevista grabada años después el actor confesaba emocionado

Voz 13 45:39 el

Voz 0544 45:42 fue en ese momento cuando tuve una epifanía me fui a casa y comencé a llorar hablando con mi esposa le dije tengo que hacer esta película porque cuando miro en la pantalla creo que soy una mujer interesante y sé que si me encontrara conmigo en una fiesta nunca hablaría con ese personaje porque no cumple con las exigencias físicas que deben tener las mujeres para salir con ellas según nos han educado con ella me miró mi hijo pero que estas diciendo yo le contesté que he dejado de conocer a muchas mujeres interesantes en esta vida porque me han lavado el cerebro a causa

Voz 0229 46:24 Dustin Hoffman interpreta en tutsi a un actor en paro muchísimas gracias señor darse y necesitamos saber poco mayor rechazado en todos los castings a los que se presentan gracias pero buscamos un poco más jóvenes harto de luchar un día se viste de mujer presenta una prueba para un papel de señora culebrón televisivo

Voz 64 46:42 el Carlisle cesó y actriz soy una actriz de carácter y puedo interpretar este papel tal como usted lo desee encanto pero esa idea del que depende este pero resulta cuando Ausejo amable y sensible no eres amenazados hoy bastante amenazadora gemelas bonos de cómo lo voy a sacar los bobos por la boca resulta bastante lo está

Voz 0544 46:58 el engaño funciona ahí el protagonista se convoque

Voz 0229 47:01 te en una estrella de la televisión esta situación dará pie a todo tipo de enredos sobre todo cuando se enamora de una de sus compañeras en la serie

Voz 8 47:09 estoy enamorado de Giuly tenías que haber visto la expresión de su rostro cuando creyó que yo era una lesión era lesbiana dijiste Marica sonoro piensa que soy Maric ahí Giuly que soy desvían Rey que conociera normal Dorothy es normal le es el hombre más dulce y amable del mundo ha digo mimando un tipo llamado les quiere casarse contigo si no no no quiere casarse con doce y sabe que es una lesbiana Dorothy no es lesbiana ya lo sé pero lo sabe él también

Voz 0229 47:32 además de sus reflexiones sobre el sexismo en el mundo laboral tutsi también le da un buen repaso a lo cruel que resulta a veces el mundo del espectáculo

Voz 8 47:40 había desempleo cuando yo empecé había desempleo cuando mis amigos empezaron eso no ha cambiado hay un noventa un noventa y cinco por ciento de desempleo pero eres un actor gestas en Nueva York no hay trabajo pruebas de encontrar algún modo de trabajar dos de carne magra de cerdo un consola de dos el Sadar ante la cara

Voz 0229 47:56 los momentos más divertidos de la película tienen que ver con la lucha de Dustin Hoffman paraba optarse a su nuevo rol de mujer sabes lo que me consta

Voz 8 48:03 la ropa interior del maquillaje no sé cómo las mujeres pueden conservarse atractiva sino morirse de hambre un poco de requesón llevabas esta peluca seco que penar la antes de acostarnos cuidado no pongas tanto estoy a régimen tengo que levantarme a las cuatro y media para ficharme

Voz 0229 48:16 el actor debía someterse todos los días a una sesión de de lado y maquillaje de más de tres horas

Voz 17 48:21 no te molesta llevar maquillaje te han pesado sobre la piel todo el tiempo no no me molesta

Voz 15 48:25 sí tenga un tengo

Voz 8 48:29 pequeño problema conmigo cita probablemente demasiadas hormonas masculinas o algo parecido

Voz 0229 48:34 pues Omega Meryl Streep le ayudó a encontrar la voz del personaje y los productores contrataron también a Hollywood Lounge la famosa transexual musa de Andy Warhol Illa Holy a la que se refiere Luis Ruiz de la canción Walk on the wall Shayk para que enseñara al actor el arte de ser un hombre que actúa hay se mueve como una mujer sin embargo Dustin Hoffman tenía muchas dudas en lo referente a su maquillaje

Voz 0544 48:57 no

Voz 13 48:58 bueno fui a la Columbia y les pregunte si se gastaría

Voz 0544 49:01 el dinero en hacer tests de maquillaje que demostraran que yo podía hacer de mujer de forma creíble es que intuía que a menos que pudiera pasear por las calles de Nueva York que vestido y maquillado como una mujer sin que la gente exigirá sea al pasar diciendo ahí va un travestido o menudo friki cosas sí me sería imposible hacer la película

Voz 0229 49:21 el actor probó la eficacia del maquillaje haciéndose pasar por la tía de su hija en una reunión de padres en la escuela

Voz 38 49:27 acabarán descubriendo nadie nota diferencias mira tú Alfredo puedo creer por qué mejor dicho te te te te te te creo pero nadie más podrá crestas iba

Voz 0229 49:35 pero es prueba definitiva de que su maquillaje funcionaba la tuvo un día en que iba vestido de mujer se topó con el actor José Ferrer en un ascensor Dustin se presentó como una gran fan suya y tras pedirle un autógrafo se ofreció a hacerle una felación allí mis Ferrer salió huyendo espantado del ascensor Hoffman se convenció totalmente de que su disfraz era un éxito

Voz 65 49:59 ah

Voz 0229 50:04 en la película Jessica Lange interpreta a la actriz de culebrón de la que se enamora el personaje de las Hoffman

Voz 17 50:10 es una cosa siempre odiados las mujeres que traten en este no es mujeres como de los que todo el mundo supuestos favores es distinta

Voz 0229 50:17 esta Trier ganó el Oscar a la mejor secundaria por este papel también está por ahí Bill Murray que da vida al compañero de piso y fiel amigo del protagonista

Voz 8 50:25 por qué dices que no tienes nada que ponerse Giuly ya conoce mis vestidos ese blanco aún no lo has estrenado este no puedo ir de blanco para una cena informal es demasiado vestido creo que estamos en un terreno espinoso puede que te parezca tonto pero es nuestra primera cita quiero estar guapa para ella

Voz 0229 50:41 aquí también nos encontramos a una debutante en el cine China Davis paseándose todo el rato en ropa interior por el camerino ante la mirada alucinada dejó

Voz 17 50:50 Nos vimos el otro día Julie Nichols la que depositar el hospital

Voz 0229 50:54 cada cierto que Dina Davis explicó años después que sabiendo que era una debutante Dustin Hoffman la tomó bajo su protección y le dio muy buenos consejos sobre el mundo de Hollywood que luego les serían útiles a lo largo de su carrera

Voz 17 51:06 contigo ha mejorado mucho el programa de ver te estamos muy agradecidos por cuarto ayuda hay tus consejos yo pienso que pienso en vosotros como si fueran mis hijas madre no le daría a sus el pecho consejos consejos

Voz 0544 51:21 así el director de la película

Voz 0229 51:23 hola tiene también un pequeño papel como el agente del actor al que interpreta Dustin Hoffman al parecer protagonista y director discutían mucho durante el rodaje y sus escenas junto reflejan bastante bien esas discusiones

Voz 8 51:35 hiciste de tomate durante treinta segundos y se pasaron un día

Voz 41 51:38 el rodaje previsto porque no quería sentarte claro no era lógico era un tomate los tomates no tienen lógica junto mate no puede moverse eso es lo que dije sino podía moverme como iba a sentarme

Voz 0229 51:48 la película tuvo un éxito arrollador en taquilla y fue nominada a diez Oscar de los cuales sólo ganó el de mejor actriz secundaria para ese Calaf curiosamente en aquella ceremonia de mil novecientos ochenta y tres había varios candidatos a la estatuilla por películas en las que aparecían travestidos

Voz 66 52:03 qué te parecen eso excelentes para sandez no para mí quiero decir crees que elevan al personaje

Voz 8 52:09 exagerada de Piedad Portús

Voz 0229 52:12 Julie Andrews y Robert Preston por Víctor o Victoria John Let's Go por el mundo segunda RT

Voz 0544 52:21 desde el año pasado se representa en Broadway un musical basado en la película que protagonizan Tino Fontana ya ha sido uno de los grandes éxitos de la temporada logrando once nominaciones al premio Tony no tardará mucho en estrenarse por aquí y una última curiosidad queréis saber de dónde viene el nombre de tutsi que da título a la película

Voz 8 52:43 te importa que te llame tutsi cuando no estamos trabajando tú

Voz 0544 52:45 sí es el apodo del personaje protagonista yo eligió el Pío Dustin Hoffman porque ese era el Noma

Voz 15 52:51 el el perro de la familia cuando él era un niño

Voz 50 52:54 en fin Amigos hasta la semana que viene

Voz 7 53:01 sí

