Balada triste de Judy Garland

Voz 0544 00:00 oye que en realidad se llamaba inacción Minnesota en mil novecientos veintidós Su padre era dueño de cine su madre había sido artista de variedades y sus dos hermanas mayores formaban un dúo musical

Voz 2 00:17 yo también quiero cantar que te gustaría cantar querida la barca de la luna de plato o visto alguna vez a un conejo subirse a una Algorta han esas canciones quiero cantar una canción nueva estaba ayer por la noche mamá

Voz 3 00:30 por eso no lo puedes cantar visto a nadie es un verdadero encanto si me encanta su los sinvergüenza

Voz 0544 00:36 ya si el dúo pasó a convertirse en un trío las hermanas GAM y la familia se trasladaron entonces a Los Ángeles en busca de mejores oportunidades para las chicas en mil novecientos treinta y cuatro lograron aparecer en un corto titulado Fiesta de Santa Bárbara

Voz 4 00:51 donde captaban esta canción

Voz 0544 01:01 las dos hermanas mayores no le interesaban pero Luis y Mayer el fijado de la Metro le echó el ojo a la pequeña decidió contratarla para el estudio eso sí LODE heces GAM no le gusta

Voz 6 01:13 para nada bueno pero hay que poner remedio para fin de semana tendremos nombre nuevo la llamaron Judy Garland

Voz 0544 01:19 al principio la Metro no sabía muy bien qué hacer con ella participó en otros cortos musicales y en mil novecientos treinta y siete la metió en la película la melodía de Broadway mil novecientos treinta y ocho donde aparecía cantando una canción de amor a otra de las estrellas de estudios mientras miraba embelesado a su retrato Dir Mister Gable Querido señor Gable

Voz 7 01:38 sí que en un análisis venció a el sodio no

Voz 0544 01:46 la Metro decidió entonces unir a Judy con otra de las jóvenes estrellas del estudio Mickey Rooney

Voz 8 01:53 de Ximo Puig campo sabéis eso es estupendo interesantes Harvey

Voz 3 01:57 juntos trabajaron en varias películas

Voz 0544 01:59 gran éxito como la saga de anti Harvey otras tuve

Voz 9 02:03 los convertimos en grandes amigos cuando rodamos una serie de películas juntos que los estudios titulaban musicales sería al parecer al público le entusiasmaba las películas aunque los argumentos fueran sospechosamente similares sólo cambiaban los nombres de nuestros personajes

Voz 0544 02:17 la de las más famosas fue Los hijos de la farándula donde cantaba este tema que luego volvería aparecer en Cantando bajo la lluvia

Voz 0544 02:37 los hijos de la farándula fue la primera película del productor Arthur Fry el más grande que ha dado el cine musical esté tomó a Judy bajo su protección

Voz 11 02:45 no es que vi regado creo que te a hacer muy feliz lo hizo para leernos la de pequeño lo hemos comprado parate setenta y cinco mil dólares más de lo que pagó por lo que el viento se fue

Voz 0544 03:04 quién insistió a Mayer para que le diera el papel protagonista de El Mago de Oz aunque el jefazos de la Metro quería pedir prestada ha sido y Tempel la estrella infantil del estudio rival la Fox Free finalmente salió con la suya Judy de repente se encontró recorriendo el camino de baldosas amarillas

Voz 2 03:21 que lo viene con nosotros León vamos a pedirle al mago de Oz es un cerebro estoy seguro de que a ti te daría malo

Voz 12 03:31 como eso te cuesta Wallström siete seis van engañosa

Voz 0544 03:46 en realidad de Judy era ya demasiado mayor para interpretar a una niña tenía dieciocho años y hubo que disimular el tamaño de su busto con un vendaje especial que aplasta

Voz 4 03:55 sospecho que expulsa el aire

Voz 2 04:00 me siento los hombres como enfermos preciosa elegante pero no puedo respirar

Voz 0544 04:06 ya convertida en una gran estrella Judy Garland siguió rodando películas musicales junto a Mickey Rooney lo que no

Voz 6 04:11 no se veía en esas películas era la explotación a la que se verían sometidos los dos jóvenes actores ensayos rodado

Voz 0544 04:18 es presentaciones la pareja trabajaba dieciséis horas diarias para aguantar ese ritmo les atiborrada de estimulantes después de rodar somníferos para poder dormir los dos se veían sometidos a un ritmo sobrehumano de trabajo que hizo peligrar su salud en más de una ocasión

Voz 3 04:36 he desmayado traigan

Voz 0544 04:42 en esta época Judy realizó el tránsito a la edad adulta con películas como Little Nelly que el y donde encarnaba a una madre y a su hija a la vez o en chica el junto a Gene Kelly pero la película que le confirmó como una estrella adulta fue cita en San Luis de mil novecientos cuarenta y cuatro dirigida por Vincent Minnelli que al momento quedó maravillado

Voz 6 05:01 lo con su profesionalidad

Voz 13 05:05 podrías decir leer entre cosas por ejemplo muy familiar Asociación en una escena pasaría si estaba escuchando el porqué a todos así pero al final salía perfecto no daba ni una sola palabra de diálogo era un artista fantástica y sabía veinte forma diferentes de prestar una misma

Voz 6 05:25 durante el rodaje la admiración fue más allá de lo profesional los dos enamorados

Voz 4 05:29 vamos a casar el uno con el otro Oliver no dices nada debe estar pensando si le conviene al estudio que le con bien yo os felicito gracias no muy convencido pero gracias enhorabuena

Voz 0544 05:42 por si fuera poco cita en San Luis fue un éxito clamoroso y sus canciones hicieron muy populares

Voz 3 05:47 Button delante por favor Quentin peor para ello la María y el tranvía no espero nada bien adelante conductor

Voz 6 06:05 a los cuarenta fueron la mejor época profesional de Judy Garland rodado musical

Voz 0544 06:11 es como el pirata junto a Gene Kelly o desfile

Voz 6 06:13 de Pascua al lado de Fred Astaire el arranque es lo más sencillo empiece por el pit pierdo media vuelta a la derecha y después se inclina cuando la saludo

Voz 4 06:21 cuando cuente cinco arriba despacio vuelto a la derecha luego la izquierda el brazo derecho extendido preparado para el primer paso como dice lo ha entendido es verdad que idiota le ha dicho que usted bailarín usted sí

Voz 0544 06:36 sí lo dicho es bailarina en ella interpretaba otro de sus números más famosos el de los vagabundos

Voz 17 06:42 lo más bueno

Voz 0544 06:53 sin embargo para entonces ya habían empezado los problemas mentales y de salud de Judy Garland durante el rodaje de El Pirata sufrió una crisis nerviosa e intentó suicidarse cortándose las muñecas con vidrio cada vez estaba más enganchada al alcohol y a las pastillas llegaba tarde a los rodajes ya veces desaparecía durante días encerrándose en su casa sin salir su marido Vincent Minelli no sabía qué hacer con ella

Voz 4 07:17 piensas quedarte ahí sentada para siempre si esta noche

Voz 19 07:21 mañana todos los días ya está en Mi vida yo sé lo que intentas hacer lo mejor que puedes hacer es déjame par tu y todo el mundo

Voz 0544 07:30 tuvo que ser sustituida en varias películas a última hora y finalmente en mil novecientos cincuenta

Voz 4 07:36 la Metro sea harto de ella me han ordenado que liquide el resto de tu contrato totalmente los días en que una estrella podía emborracharse desaparecer y parar un rodaje porque Semana Santa

Voz 0544 07:46 Judy fue despedida y poco después se divorció de nivel

Voz 0544 08:01 la actriz se volcó entonces en la música y empezó a ofrecer recitales por todo el país pero no estaba bien de salud y a menudo sufría enormemente para poder terminar los conciertos Cavia

Voz 4 08:11 esa adoptan mal rato las rodillas me no desafinado muy bien pues me extraña

Voz 0544 08:17 en mil novecientos cincuenta y cuatro regresó al cine con la que sería otra de sus grandes películas Ha nacido una estrella dirigida por George Cukor en ella Judy era una actriz emergente que se enamoraba de James Mason una estrella de Hollywood acabada hay destrozada por la bebida

Voz 4 08:33 será una gran estrella pero no dejes que eso no permitas que la cólera se puso a la cabeza normal no sale es lo que siento parte todo lo que siempre lo he hecho Antena no soy bueno

Voz 0544 08:46 en realidad la película era casi una fotografía de su propia vida pero con la diferencia de que era ella en realidad la estrella alcoholizado en decadencia está en Osaka

Voz 4 08:56 si ha decidido dejar esta vez no esté intentando porque sí

Voz 0544 09:04 motivos tiene para querer autor destruirse los años siguientes de la vida de Judy Garland estuvieron jalonado por ingresos en clínicas psiquiátricas intentos de suicidio y problemas con el alcohol y las drogas aunque la actriz siempre lo negaba como en esta entrevista televisiva de finales de los años cincuenta

Voz 14 09:21 esto ya estoy cansada

Voz 21 09:26 no puedo tolerar tantas mentiras que se dicen los escriben sobre el único error que cometí de Mi vida es Cantaro Werder Bremen y que la gente me vea siempre como una niña desdichada estoy cansada de que se me asocie siempre con la tragedia me rebelo contra ello igual voy a contraatacar

Voz 0544 09:45 Judy volvió a cantar Se convirtió en la artista mejor pagada en Las Vegas hasta ese momento ir realizó algunos recitales míticos como El del Palladium de Londres o el del K

Voz 22 10:04 yo feos

Voz 0544 10:09 con este disco grabado en vivo en el Carnegie Hall obtuvo cinco premios Grammy incluidos el de mejor álbum del año mejor cantante Judy apenas aparecía en alguna película pero sí en televisión donde en mil novecientos sesenta y cuatro tuvo su propio So

Voz 23 10:23 me dais una huelga

Voz 25 10:41 en marzo de mil novecientos sesenta y nueve contrajo matrimonio con su cuarto marido el empresario ni tilín

Voz 0544 10:47 fue él quién la encontró muerta tres meses después en el baño de su casa víctima de una sobredosis de barbitúricos tan sólo tenía cuarenta y siete años pero con su muerte nació la leyenda se convirtió por ejemplo en un icono gay desde entonces sus discos no han dejado de venderse y sus películas se han convertido en clásicos el American Film Institute la ha catalogado entre las diez estrellas femeninas más importantes de la historia del cine siempre que pensamos en ella la recordamos en aquel Granero el Mago de Oz cantando y soñando con Un

Voz 26 11:17 lo mejor en Over the Rainbow la canción con la que cerraba sus recitales de alguna forma fue el resumen de su propia vida

