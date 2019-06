Carrusel Deportivo Último Tramo: Primera Parte (22/06/2019)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser gas del Deportivo

Voz 1704 00:06 qué tal saludos buenas noches once y media diez y media en Canarias bienvenido bienvenido a este último tramo de Carrusel deportivo hasta la una y media de la madrugada en este sábado veintidós de junio del año dos mil diecinueve por si no lo sabes España va a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio dos mil veinte es la principal noticia que no es el día después de la victoria de los de Luis de la Fuente Europeo sub veintiuno frente a Polonia cinco a cero goles de jornales Oyarzábal Fabio

Voz 0109 00:29 Juan Mayoral Ceballos España el jueves jugará las semis del Europeo en principio a las seis de la tarde según uno ve la página oficial de la UEFA teóricamente España al ser el primero del grupo A jugaría el jueves insisto a las seis pero bueno habrá que confirmarlo todavía la otra semifinal sería a las nueve de la noche la final el domingo de la semana que viene ojalá que estemos ahí en Udine a partir de las veinte y cuarenta y cinco hacía tiempo que no veía una selección española absoluta sub veintiuno Cougar de esa manera de verdad de qué forma de jugar al fútbol que es superioridad Ike intención en cada pase especialmente en la primera parte ha sido maravilloso una primera parte que ha sido un baño siempre aparecían en líneas de pase jugadores de la selección española la gran mayoría de jugadores por delante de la línea del balón parecían adultos contra niños España los adultos los niños los polacos recital de fe había ni de Ceballos que capacidad para asociarse y que buena pinta también tiene por cierto Daniel este futbolista que salía de las categorías inferiores del Barça con dieciséis años premisa Croacia y que ya tiene pinta de de un futbolista que algún equipo de España podría hacer una inversión porel enseguida vamos a estar ahí con Mario Torrejón también analizando el partido con Axel Torres con Aritz Gabilondo iconos ahora Benito pero la noticia es esa España ganado cinco cero a Polonia con lo cual con esa diferencia de goles daba igual lo que hiciese después Italia jugará las semifinales este próximo jueves gran noticia y otra noticia del día es que el Real Madrid tendrá equipo femenino el curso que viene o mejor dicho la noticia ya la contamos ya la avanzamos el pasado cinco de marzo aquí en la Cadena Ser con Pacojo hoy con Pedro Fullana y hoy el mundo ha informado que va a jugar con la licencia del tacón Club Deportivo tacón un equipo de Madrid que subió hace unas cuantas semanas ya sabéis que la Liga va a ser de nueva creación hasta el momento era la Liga Iberdrola ya a partir de ahora va a ser una Liga de nueva creación impulsada por la Federación Española de Fútbol que hasta el momento no se había metido de lleno en este asunto no es oficial pero si os podemos contar que va a ser así es decir que el Real Madrid estar en esa Liga de de nueva creación más vale tarde que nunca es el último gran club de fútbol europeo entre el Sección Femenina después cuando hablemos de ello dentro de un ratito o repasaremos las fechas en las que los otros grandes clubes de Europa y de España como Barça Atlético de Madrid París Anne Germaine Bayern de Múnich Juventus de Turín se han incorporado insisto que más vale tarde que nunca por ejemplo este próximo año tendremos un clásico también en fútbol femenino bienvenidos todos al siglo XXI dos mil diecinueve habrá un gran clásico entre el Barça y el Real Madrid también en fútbol femenino hay nuevo campeón de la Liga Nacional de Fútbol Sala de hecho creo que todavía lo siguen celebrando en el Palau Blaugrana debido a casi siete mil personas que han visto cómo el Barça ha ganado al Pozo Murcia hará el quinto partido quinto partido que no tendremos mañana en la final de la Liga Endesa ACB después de la victoria de ayer del Real Madrid frente al conjunto blaugrana y en un rato dentro de tres horas y media a las tres de la madrugada a las diez de la mañana hora local de Japón va a ofrecer Fernando José Torres Sanz la rueda de prensa de despedida deja el fútbol una leyenda del Atlético de Madrid del fútbol español firmó año y medio hace un año teóricamente le toca hasta diciembre de este año pero veremos si va a cumplir ese contrato o si se retira antes once y treinta y tres diez y treinta y tres en Canarias es lo más destacado del día pero lo más destacado de verdad lo que tenemos que hacer ahora es ir no esa Bolonia haya ganado España cinco cero a Polonia en un partido que ha sido un recital hay ciertos encuentros el Europeo sub veintiuno donde se nota quién está ya con categoría absoluta y quién no lo está y hay algunos jugadores como Fabian o como Ceballos que tienen categoría de selección absoluta ahí está Mario Torrejón hola Mario

Voz 1501 04:06 hola qué tal muy buenas desde la zona mixta de este estadio Dallara que bueno ahora mismo es te puedes imaginar una fiesta por parte de los españoles todavía casi no hemos visto ninguna salir Aaron muy sonriente el lateral izquierdo del manera que que ha salido pues es haciendo un partidazo habrá a su revolución de la Fuente y hay que reconocer que le ha salido muy bien muy bien cinco cambios España dominado lo decías tú de principio a fin cinco goles cinco goleadores diferentes exhibición en el centro del campo con Fabiani Dani Ceballos también ha pasado a Jorge Meré hace un ratito que ha sido titular en detrimento de Jesús Vallejo el capitán lo cual era desde luego noticia ir como digo empiezan a salir me los futbolistas de del Vestuario dónde estaría feliz que ha recibido la visita de Luis Rubiales el presidente de la Federación hice como digo ahora mismo celebra no solamente el pase a semifinales que puede ser más o menos importante poder seguir teniendo opciones a ganar el Europeo que es a lo que hemos venido pero sobre todo porque es que estamos a los Juegos Olímpicos y Álvaro y eso son palabras mayores representar a España en unos Juegos como los de Tokio dos mil veinte yo creo que el gran objetivo de todos ahí vamos a estar ahí va estar la selección española es verdad que por generación alguno de estos futbolistas unos cuantos se lo van a perder pero es importante que el fútbol español está representado en esos Juegos Olímpicos después de de la ausencia que que tuvimos en los últimos en breve te pido paso porque dentro de poco van a empezar a decir a los protagonistas y quiero saber qué sienten después de haber metido cinco goles tiene citábamos tres y al final lo que pareció una machada sido ocasión asegurada porque si hubiera ido normal y hubiéramos ha marcado ocho nueve o diez goles porque hemos tenido ocasiones de sol

Voz 0109 05:32 eh y creo que ya está el Torres hola Axel muy buenas qué tal Álvaro buenas noches áreas Gabilondo desde la reacción del diarias horario hola qué tal en esta por ahí mi tocayo de nombre y apellido Álvaro Benito Álvaro qué tal cómo estás España va a estar en los Juegos Olímpicos no estuvo en Río es muy complicado meterse en los Juegos y de hecho Arik igual tú lo sabes de las dieciséis selecciones que van a estar tan sólo cuatro son europeas que son sólo cuatro parecen poquísimos sólo cuatro

Voz 2 05:56 ha perdido una plaza Europa recientemente porque bueno lleva tiempo sin sin conquistar el título y también hay un Rankin un coeficiente que hace que se pierda en plazas y es Europa sólo tiene cuatro saques

Voz 0109 06:07 este cuatro de dieciséis son hoy por ejemplo el Mundial de fútbol IB que Europa sino llega al cincuenta por ciento en el Mundial de de tendidos equipos Mundial de fútbol ha pues pues pues la verdad es que tener la gran mayoría en este caso son sólo cuatro equipos de de dieciséis Mario por si después en olvidar sobretodo pensando ya en las semifinales del del próximo jueves Oyarzábal va a estar cómo cómo se encuentra después de esa acción en la que parece que en el tobillo no sé si será doblada es ahí se una torsión porque serán

Voz 1501 06:34 sado yo creo el tobillo al intentar rebañar ese balón para que no se fuera por la línea de fondo

Voz 0267 06:38 de hecho muchísimo daño mucho dolor han estado

Voz 1501 06:40 vendiéndola en el terreno de juego después ha salido lo ha intentado nadar el casi al primer apoyo al primer sprint intentado hacer ha visto que no podía lagrimas en los ojos ha salido en camilla luego apoyado en los fisios y halagando preguntábamos a alguno de los fisios que acaba saliendo me preguntó qué tal estaba tiene pinta de que no está tan mal como parecía que que eso ya es es un avance lo que pasa es que esto muy claro es que esto estamos hablando de que el jueves son las semifinales de que el próximo domingo será la hipotética final es tan corto que Ruff yo por poco que tenga claro es difícil pensar que vaya a llegar pero de momento lo que nos ha dicho el primer ha salido de El Vestuario que no está tan mago parecía que sólo ha torcido bien torcido como todos hemos visto que a ver cómo amanece mañana cuando ya en frío vamos a ver

Voz 0109 07:20 eh puntualizar lo de antes en un Mundial de fútbol el cuarenta por ciento de las elecciones son europeas y aquí un veinticinco por ciento los Juegos Olímpicos es decir es una reducción Ariz bastante importante muy complicado meterse los Juegos Olímpicos sí absolutamente Axel que aparecido el encuentro de de España porque estamos haciendo las en en la previa de Bono dan a uno cero Si gana dos cero Italia tal y al final fíjate tres cero en el minuto cuarenta

Voz 0267 07:42 impecable me ha parecido no se le puede poner ningún pero ante un equipo que acumula mucha gente que te intenta atascar que de hecho frustró a la selección italiana que que nos ganó a nosotros sí de hecho contra contra Polonia realmente tuvo dificultades serias para rematar desde dentro del área no aunque tu bastantes tiros pero no en posiciones ventajosas y Antesa Polonia que es un equipo que consigue muchas veces que el partido sea tosco del partido sea pesado del partido te cueste que te vayas frustrando desde el primer minuto es que decíamos a los diez de partido que se le iba a hacer larguísimo porque España desbordaba a España movía la pelota rápido España encontraba permanentemente a los hombres de banda los laterales que llegaban que doblaban eh con con varios jugadores entre líneas a a un enorme nivel el Fabián Ruiz por supuesto Ceballos Fornells que partía de la Izquierda pero acaba dentro Dani Olmo que jugaba un poquito más abierto y siempre encaraba siempre retaba en el uno contra uno creo que ha sido un partido en el que difícilmente se le podía pedir más a a España probablemente el partido más redondo de todos los que se han jugado no sólo por parte de la selección española sino de todas las que están disputando este Europa

Voz 0109 08:59 de os queréis no sé si hablo a la vista más partidos pero Arish Si tu Axel el mejor partido de de este Europeo estamos viendo grandes partidos pero es que esa primera parte increíble de la selección eh

Voz 0267 09:11 términos de que el partido sea un monólogo no ha habido ninguno como este sea mi a Rumanía me ha gustado mucho en varios paros en los dos partidos que ha jugado sobre todo por por lo que propone que es son partidos de de mucho vértigo de ida y vuelta y es un equipo que que se despliega con con cuatro o cinco jugadores siempre pero pero no ha tenido Rumanía ningún partido en el que realmente haya ninguneado al rival de esta manera alemán ha también ha ganado con bastante contundencia pero yo yo es que tampoco se ha sufrido prácticamente ha sacado un al final ha sido la única en un remate de cuatro cero Geli cuando ya estaba el partido muy muy sentenciado no creo que ningún partido se ha jugado a una sola dirección como como eh

Voz 0109 09:55 Álvaro en de escuchaba en Carrusel en la primera parte en cada pasarían intención joder Sport por delante del balón

Voz 0104 10:02 sí de superar línea no de de Bono se volvía la lento que al final se hiciera a un lado lado sin sin intentar superar la primera línea que tenían coloca a los polacos y luego me ha gustado mucho como estaba diseñado cuando conquistadas tres cuartos de campo una zona cercana a la línea de fondo que todos los pases serán hacia atrás que todos los rematadores iban de de delante hacia detrás son los que llegaban en segunda línea nunca se metían a la altura de los defensores siempre en ese intervalo entre la defensa y el centro del campo yo siempre han en contra a los rematadores han sido una de las de las cosas más difíciles que que que que es es que hay para realizar cuando llegas a línea de fondo que se encontraba

Voz 3 10:39 matador ante una defensa tan poblada

Voz 0104 10:41 encontró siempre el agujero no lo estaba preparado porque si os fijáis todos los centros han sido rasos hacia detrás o incluso alguno que era caro arrasó carrera era templado hacia hacia hacia segunda línea no hay no ha dado muchos dividendos pero sobre todo lo que lo que dije eso de que de que los pasa ese han con una intención de superar línea no un poco me recordaba lo que era el Ajax en esta Champions que cuando lo comparaban con el tiqui taca bonos juego el Barça yo decía que era un juego mucho más vertical que siempre era con intención de superar línea no es lo que ha hecho España yo creo que el plan ha salido a la perfección incluso seguramente mucho mejor de lo previsto porque es que los polacos han pareció un equipo absolutamente menor

Voz 0109 11:19 hacía cuanto tiempo Aritz su que sigue a la sub-veintiuno que no se juega de esta manera hombre

Voz 2 11:24 a recordar algunos partidos míticos las semifinales de la última Eurocopa contarían a Italia precisamente que ganó España con un recital de Saúl Ñíguez la final de dos mil once en Dinamarca con con un partido para el recuerdo de Thiago o de Ander Herrera pero sí sí está evidentemente entre los cinco incluso tres mejores partidos de la sub-veintiuno en en mucho tiempo porque además ha conseguido reducir a la nada a una selección que venía de ganar a Italia hoy seguramente el análisis que hagamos desde una pueblo de una Polonia de un nivel muy muy bajo no pero venía de conquistar seis puntos en el grupo de ganarle al aire a la anfitriona Italia o sea que es una buena selección y luego lo que más me gustaba mi de España ha sido el corazón que ha tenido yo creo que nadie discute la calidad que tiene esta selección es un grupo de jugadores magníficos pero tenían que jugar con con la fe con la que lo han hecho hoy no y para mí en ese sentido ha sido clave la entrada de de Fabian en el equipo que al final es un poco el líder de esta selección aunque futbolísticamente hablando quizá Ceballos pues esté por encima

Voz 0109 12:23 pero con el partido de los dos el no

Voz 2 12:26 es impresionante lo de los dos

Voz 0109 12:27 Álvaro eh lo de lo de Dani Ceballos bueno a marcó un golazo el cuarto que yo no sé si el portero ha sido de falta directa para todo aquel que no haya visto el partido no lo haya escuchado en Carrusel no sé si el portero no ve cómo sale el Balón de de la Bota de de Ceballos pero es que más allá de eso da la asistencia en el segundo Yarza Val esquela durante prácticamente todo el partido no supieron cómo defender los polaco

Voz 0104 12:50 percebe Ceballos hoy me ha dado la impresión de que a todos nos ha pasado cuando nos hemos puesto a jugar con niños pequeños en la calle entre cuatro-cinco no consiguen quitarte la pelota porque tienes su superioridad física no hay capacidades desarrolla todavía todas sus capacidades pues es Álvaro

Voz 0109 13:09 sí

Voz 1501 13:09 no los dos Álvaro Benito es os interrumpa por delante lazo centro que se llama Borja Mayoral o la Borja muy buenas

Voz 3 13:16 hola buenas enhorabuena por el gol

Voz 1501 13:18 por completar la goleada por como está jugando yo creo que no ha sido una manera normal de de lograr la machada de de esos tres goles ha sido una sobrada dicho yo al principio mucho

Voz 3 13:27 tiempo habrá que sigue así un partido de bien no yo creo que no nos ha faltado nada no sabíamos desde el minuto una lo que íbamos a salir yo creo que se ha visto reflejado en el en el juego en la intensidad en en el resultado que que al final lo que lo que importa Hay ya ya había

Voz 4 13:45 está cerrando la goleada Álvaro hoy esta sintonía de carruseles hora Borja buenas noches hola buenas noches y de cómo está el estuario pues imagínate no después puede

Voz 3 13:56 de cómo empezó todo no porque sigue habrá que que el torneo empezó la mejor manera luego contra Bélgica pues no fue nuestro mejor partido pero ganamos si yo soy pues yo creo que ha sido ya me lo lo increíble no el partido que hemos hecho hoy imagínate como estaba al vestuario de puede clasificarnos a unas olimpiadas así pasar a semifinales de puede como lo hemos hecho pues pues ya te lo puedes imaginar eh

Voz 0109 14:21 descansos ha tenido que decir algo de seleccionador porque os habéis hecho el partido perfecto pero es que la primera parte no es que haya sido perfecto sino lo siguiente dado algún tipo de de implica ignorancia falta

Voz 3 14:32 la verdad que ha dicho do dos cosas no porque te puede como como estaba viendo el partido no no había mucho que decidí ir bueno ya lo lo ha visto todo como como has ido

Voz 0109 14:44 a meteros en entre los cuatro primeros semifinales en algún momento después de la derrota frente frente a Italia de la semana pasada seis arrojar la toalla dieciséis dependemos más de otros encima lo que os costó sacar adelante el partido contra Bélgica como que siempre habéis tenido que ir a remolque en este Europeo

Voz 3 15:01 sí que ha arrojado la toalla no pero sí que verá que el primer partido pues fue duro no fue una derrota dura que nos hizo daño pero sabíamos que no están fuera no y cuando hay posibilidades pues no tenemos que que tira la toalla ahí así hicimos no siquiera que contra Bélgica no fue nuestro mejor partido pero ganamos que era lo importante y yo he pues ha sido brutal no sabemos de la importancia que tenía este partido hoy lo bueno que hemos ido de menos a mano y ahora pues estamos en semifinales que es el

Voz 0109 15:35 aquí claro Avis vacilado mucho hace varios los golazos que han marcado además

Voz 3 15:39 no no no te vayas estás en el doping no hemos podido hablar con él Le hemos dicho que tira alguna vez

Voz 0109 15:45 sí sí eso es que es que tiró Doha dos antes de Mario tiró dos antes al

Voz 1501 15:49 algo es seguro cuadras ese dos a la escuadra espectacular y la tercera me decía me los compañeros que estamos en la tribuna que cuando vamos no había salido el balón del pie dicho goles que iba a las tres Iván también Borja que es imposible no fuera

Voz 3 16:01 ha sido perfecto de la que había tirado dos también que han rebotado gratis al cinco veces pero al final se merecía el gol después

Voz 0109 16:09 los para acabar Borja en te ha dado rabia no

Voz 3 16:12 pero no no no rabia no ha sido ahora que no me lo esperaba la verdad no me lo esperaba pero pero bueno bueno al principio te quedas un poco pensativo pero esto es fútbol no y al final lo que no dependa de mí no no me tengo porque me preocupan mucho y al final estamos en un campeonato son mucho partidos y hay muchos compañeros Si el míster ha decidido poner a Oyarzábal de nueve y bueno eh no no yo al principio no no me lo esperaba no como te he dicho pero la hora cayó un partido de de nuevo el equipo ha hecho un gran partido ahí y estamos en en semifinales estamos vamos a estar las Olimpiadas que lo que es lo importante así que ahora a descansar y a prepararse para semifinales

Voz 0109 16:57 a ti te tocaría ir a los Juegos prelado

Voz 3 16:59 sí sí de El noventa y siete bueno bueno hay algo que da

Voz 0109 17:04 si quiera los Juegos no es fácil meterse los Juegos Olímpicos es casi imposible y es cada cuatro años así que bueno si tienes la oportunidad el año que viene lo primero de todo sacar adelante el partido el jueves un abrazo Borja

Voz 3 17:13 muchas gracias y enhorabuena a las palabras

Voz 0109 17:16 de Borja Mayoral que tiene esa oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos porque Arish y Axel creo que son de menos eventos

Voz 2 17:22 tres años no tres seis buenos veintitrés nacidos desde el uno de enero del noventa y siete hay muchos en esta selección eh por ejemplo

Voz 4 17:27 lo Vallejo me iré Oyarzábal Soler el propio Mayoral es decir hay varios de

Voz 2 17:34 los que están en este torneo que van a poder ir por edad y luego hay que recordar que hay un cupo de tres mayores que generalmente lo que suelen hacer los técnicos es tirar de chicos que han estado en el torneo clasificándose con la selección pero que no tienen la lo que no tiene nada exacto eso es lo que harán coger chicos de noventa y seis vamos a que nos iban a descolgar con veteranos crudo algunas elección alguna

Voz 0109 17:53 pero en España no es muy habitual que se descuelguen con veteranos au claros que podrían descolgarse pidiendo a cualquiera claro

Voz 2 17:59 hombre acordados que fue Ronaldinho con Brasil y creo que me costaba aquí en el me parece que Messi cuando fue a Pekín ya estaba bonifica esto no no recordó viene pero pero lo Ron Ronaldinho seguro Ronaldinho seguro

Voz 0267 18:10 en Bélgica se metía quería que le llamaran para jugar los Juegos Olímpicos el año que viene al final no se ha metido Bélgica no va a ocurrir pero pero sí sí sí tenía veintiuno porción no

Voz 2 18:23 sí fue Mascherano Mascherano fue el que era mayor de edad en ese en ese juego

Voz 0267 18:27 no que la posibilidad es tu tú puedes elegirá cualquiera mayor de veintitrés años de hecho el Europeo sub veintiuno estaría habían cambiarle el nombre porque en realidad es un torneo sub veintitrés ahora mismo lo que pasa es que evidentemente se juega el año que viene en los Juegos Olímpicos y hay un año sólo hubo uno que que penaliza esos jugadores que ahora mismo están Jan XXIII y que el año que viene entrarán en veinticuatro pero todos los demás podrían ir

Voz 0109 18:55 eso será ya bueno sucede cada cuatro años es es lo que hay son unos Juegos Olímpicos sí pero esto será a finales de julio del año que viene quiero decir que también para estamos hablando de jugadores que están en la élite los jornales Oyarzábal Ceballos tal bueno pues el año que viene muchos de estos estarán en los Juegos Olímpicos que arrancan el veinti seis creo que no el veinticuatro de julio del año que viene y el fútbol empezaron vivo antes con lo cual pues empieza el fútbol pues fíjate veintidós de julio cuando están en plena pretemporada la gran mayoría de de clubes antes de Borja creo que estaba hablando mi tocayo acerca de de Dani Ceballos te hago la pregunta directa a ver por nivel en este Real Madrid debería tener hueco lo pasa es que con Herráez Mario Torrejón Antón Meana ya hemos contado que a Zidane no le gusta

Voz 0104 19:40 a ver yo yo el problema también son varios el primero que que la posición en la que Ceballos se rinde a más más nivel no existen en el Real Madrid en ese cuatro tres tres no termina de ser un volante aunque puede jugar ahí para mí es más un mediapunta se acerca más a un diez que aún ocho sin duda y él necesita lo que ha sucedido hoy llevar el peso del equipo llevar el peso del juego acaparar mucho balón marcar el ritmo del partido es en el Real Madrid nunca nunca lo va a tener no eso lo ha tenido Luka Modric por momentos y poco más no hay hay tal nivel de jugadores que te tienes tú que adaptar un poco a a lo que hay no por nivel vanidad es un jugador excepcional es un jugador que maneja unos registros técnicos una visión de juego excelente quizá pues a lo mejor en el en el altísimo nivel es obra algún contacto eh que aquí se lo puede permitir porque lo que he dicho antes que daba la sensación de estar jugando era un profesional contra juveniles hoy por la superioridad que ha mostrado en la toma de decisión en la velocidad de las acciones pero bueno por cierto que en el Real Madrid no ha terminado de romper como como a lo mejor podía haber hecho por talento y quizá una de las claves para mí es la posición en la que la que

Voz 0109 20:52 la de media punta no

Voz 0104 20:53 que es lo mismo le pasa Isco Noise con no ha terminado de explotar como lo hemos visto jugar

Voz 5 20:58 en otras circunstancias no dos contextos cuando jugaba más en su posición no es crear son jugadores muy característicos para esa posición no son muy son muy especialistas no por eso les cuesta a lo mejor brillar en el sistema que que tiene a día de hoy el Real Madrid Axel

Voz 0109 21:13 Aritz o ya hoy ha demostrado estar varios Hull varios cuerpos por encima de de los rivales de decir de de estar en una categoría diferente yo yo yo tenía esa sensación hoy instó es importante puntualizar no sé si el que lo decíais que que está Polonia AVE venía de que hacer buenos partidos quiero decir no llegaba con opciones hasta última jornada

Voz 0267 21:32 yo iba líder era el único equipo que tenía seis puntos en el grupo antes de empezar la Junta

Voz 0109 21:38 nada

Voz 0267 21:39 sí sí no será muy superior a los rivales ha desatado en en ese rol el que asumen la selección Sub veintiuno de saberse el mejor de saberse el líder de saberse aquel que tira de los demás yo creo que en el en el Madrid hemos comentado en la transmisión que probablemente es muy difícil por los compañeros que tiene porque yo creo que tampoco él ha ha conseguido aún a ganarse esa jerarquía sentirse como un jugador tan tan importante no creo que que es una cuestión también de personalidad aunque juega siempre sin complejos pero en el Madrid es mucho más difícil asumir ese perdona

Voz 1501 22:18 dentro y compañía eh aquí está el hombre que hoy ha hecho os decía Tote retoques al final ha sido para nosotros una revolución ha salido perfecto Luis de la Fuente muy buena

Voz 5 22:27 hola buenas noches enhorabuena pero que no salió perfecta

Voz 1501 22:29 la evolución que no pensábamos que iba a ver tantos cambios ha sido cinco en total salió perfecto

Voz 5 22:34 bueno es es fácil no equivocarse cuando tienes jugador están buenísimos como los que contamos nosotros y con una actitud

Voz 1 22:43 ganas de triunfar como lo cómodas que tienen estos chicos entonces haces esto es es más fácil aceptar como Álvaro Benito

Voz 1501 22:49 el Torres a Ares ya belong diciendo maravilla de lo que ha jugado hoy aquí tenéis San Luis de la Fuente Álvaro para que Juan Tato

Voz 0109 22:56 cuando quedan siete minutos para que hayamos a las doce de la noche las once en Canarias en Bolonia donde hoy se ha dado un festín la selección sub veintiuno

Voz 5 23:02 el seleccionador buenas noches Hall hola buenas noches enhorabuena

Voz 0109 23:07 muy bien muchas gracias me acuerdo justo antes de empezar el Europeo hablábamos contigo allí nos decías bueno ya lo tengo todo más o menos medio bastante preparado no no tengo muchos nervios hasta ahora te hago esta pregunta después haber acabado la primera fase en algún momento de las últimas noches pensaste cerrase los ojos si dijiste vamos a ganar cinco cero Íbamos a dar un recital increíble como el que habéis dado hoy bueno

Voz 5 23:32 mira eh ayer previa de este partido yo había hablado con vuestros compañeros esto total y absolutamente convencido de que íbamos a conseguir la clasificación no sabía el resultado de todas formas no soy amigo de poner a hacer ese tipo de de predicciones pero ya habíamos puesto en El Vestuario cuatro a cero coma cuatro hacer objetivo cuatro cero pero cuando ayer en la previa en la en la charla con los jugadores yo les puse serles hubiese dicho ser resultado de esta noche cuatro cero éxodo puesto en las piden y que te dijeran ellos puedo pues ya has visto que han dicho que no le han quitado la plano mil diecisiete

Voz 0109 24:13 mayo heráldico que no Mayoral digo que quería

Voz 2 24:15 todo yo barbaridad la verdad que estamos

Voz 5 24:18 estábamos convencidísimo si te lo pueden decir bueno Mario todo todos los compañeros que que íbamos a pasar que íbamos a hacer los goles suficientes y necesarios para para está en las semifinales

Voz 0109 24:28 a veces esto no es no es fácil seleccionador eso de vamos a golear antes que marca el primero hay muchas selecciones que iguales SA sea durarían no sé si os ha ayudado entre comillas también el hecho de que Polonia descaradamente escuchaba Mario Torrejón en la inicio de Carrusel diciendo línea de cinco delante un poquitín después una línea de cuatro de Polonia es que descaradamente han salido a defender

Voz 5 24:50 es que es polonio juega siempre así es decir casi ganó a Portugal así no Italia y en fin así ganó a Bélgica es una selección que realiza muy bien su trabajo quizás con este resultado y con el juego que está desplegando he pueda parecer fácil lo que se ha hecho no es nada nada nada tiene que ver con eso ha sido dificilísimo jugar al nivel que ha jugado este equipo eh nuestra selección no sólo materializar cinco goles es que podía haber una goleada de escándalo pero bueno decir no ha sido por por deméritos precisamente del rival sino todo lo contrario de méritos de estos chicos de estos jugadores que ido

Voz 0109 25:24 los amantes y te pido un ejercicio de concreción dime por favor la principal actitud que ha tenido hoy tu equipo porque ha tenido tantas que prefiero que lo diga esto

Voz 5 25:34 bueno convencimiento convencimiento del minuto inicial de que de que las cosas iba a salir como teníamos prevista

Voz 0109 25:41 lo que ha dicho no ha dicho aún mayor al hace un ratito con nosotros que al descanso sólo ha tenido que decir dos cosas luego porque el partido en la primera parte ha sido tan perfecto por favor que dos cosas has dicho al descanso has tenido que corregir algo

Voz 5 25:53 por qué no me lo creo no solamente el este dejado alguna todo tranquilos porque era momento para que estuvieran ellos se relajaron un poco oí simplemente dicho continuas así que que lo estáis haciendo muy bien la verdad es que no ha habido que retocar nada afortunadamente

Voz 0109 26:09 dos para acabar su clasificación para los Juegos Olímpicos es muy muy difícil clasificarse para unos Juegos muy diferente

Voz 5 26:16 lesión ante el cual

Voz 0109 26:17 con el transcurrir de las fechas suele pasar siempre quedaremos daremos la

Voz 5 26:22 la verdadera magnitud de lo que hemos realizado de lo que se ha concebido yo se parece que el primer objetivo era pelear por el campeonato que es es realmente lo que queremos pelear por este campeonato evidentemente la consecuencia luego se es o es conseguir los Juegos Olímpicos pero es es extraordinario nos daremos cuenta de lo que hemos hecho y lo que ha hecho esta generación esta llamada a ser una generación de una referencia de esto estoy de futbolistas de a nivel actual Natalio el Mundial durante muchos años los próximos en el futuro tenéis varios con esta acabó algún posible rivales el próximo jueves bueno

Voz 0109 26:55 primera todos han confirmado su país a las seis

Voz 5 26:57 no todavía no sabemos ni siquiera la sede Nos dicen el lunes parece ser que que si metalizado que quizás sea aquí era la que me por darnos aquí en Polonia pero no lo confirman el lunes y el horario y la el la sede sí

Voz 0109 27:11 enhorabuena míster

Voz 5 27:12 muchas gracias a un fuerte abrazo grande esta no gracias

Voz 0109 27:15 Luis de la Fuente que bueno también gracias al departamento de comunicación de la Federación porque cada día estamos charlando con algún futbolista de la de la sub-veintiuno hoy en la previa con con Santi Denia y el micrófono y Mario Torrejón en la previa ahí siempre también el partido con con Luis de la Fuente

Voz 1501 27:29 déjame decir una cosa al volante de tal era que aprovechó salidos ha marchado al míster que difíciles encontrase en el fútbol cuando estás en el foco de todo con con muy buenas personas Luis es un crack pero un crack como persona como fue como entrenador ya la habéis visto hizo carrera enorme en el Athletic como futbolista las aves todos también yo pocas personas poca gente es mejor que Luis de la Fuente en el mundo el futuro que haya conocía sólo merece la clasificación lo José fundamentalmente todo el grupo pero es sobre todo

Voz 0109 27:57 habla muy claro y aquí está el premio el próximo jueves cuando le preguntaba Arish lo de Bolonia Reggio Emilia porque estaba hablando con con Dani Garrido cuando acababa Carrusel y demás que teóricamente claro como primero del grupo A tiene que jugar y en Bolonia seis de la tarde contra el segundo el grupo B o primero del grupo C lo otro partido sería a las nueve de la noche serían resumía en principio sí el final el domingo a las veinte cuarenta fincas que en principio sería a las seis de la tarde pero bueno falta la confirmación que lo acaba de decir el mister pues si no tiene nada más que mandar desde Bolonia Mario Torrejón os hoy a a despedir no sé si queréis decir algo más y el rival por cierto este próximo jueves que no se sabe todavía podría ser Francia podría ser Rumanía

Voz 0267 28:36 podría hasta ver complicados ambos eh complicados porque Francia a mí me parece el otro gran equipo el torneo que Rumanía no venía con esa etiqueta pero ha marcado cuatro goles en cada uno de los dos partidos que ha jugado se despliega con con una verticalidad con un talento con Jaime con Man con iban con Puskas es un equipo bueno con con más nivel que nombres seguramente aunque yo creo yo preferiría jugar contra Rumanía creo que contra Rumanía seríamos favoritos contra Francia el partido sería muy parejo falta todavía por porosa

Voz 0109 29:11 alguien decía algo por ahí no tiene que ver tiene pinta de que va

Voz 2 29:13 ir de ese partido que los dos tienen seis puntos y con un empate van a estar clasificadas probablemente va a salir de Francia o de Rumanía y también apuntar el muy buen papel de Luis de la Fuente hoy que hay que recordar que ha marcado cinco cero ya tenía muchísimas ocasiones sin jugar con un delantero centro nato es arriesgado muchísimo pero ha entendido bien que a esa línea de tres centrales quizá lo que mejor le venía era pues una referencia falsa como lo que ha sido Mikel Oyarzabal y bueno le ha salido muy bien con jugadores que además algo que ya hizo Luis de la Fuente cuando fue campeón de Europa sub diecinueve no militan en grandes clubes si os fijáis en la alineación de la selección en la convocatoria de de digamos de los grandes clubes de España Real Madrid Barça Athletic

Voz 4 29:55 de Madrid sólo está Ceballos restos son Alavés Real Sociedad Villarreal es decir que ha ido trabajo

Voz 2 30:03 ando con los jugadores de varias canteras fantásticas calle en España y les ha sacado un rendimiento

Voz 0109 30:08 Máximo y la cantera del Betis eh con Ceballos aunque ahora sea el Madrid también con Fabián señales horarias doce de la noche once en Canarias gran día para el fútbol español estará en los Juegos Olímpicos y peleará por el Europeo sub veintiuno que se está celebrando en en Italia y en San Marino un abrazo Aritz Gabilondo Axel Torres y Álvaro Benito tocayo la próxima igualmente saludo a

Voz 0104 30:26 la pausa ir a ver si tenemos oportunidad hablar con