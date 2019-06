Rafa Pascual: "Miguel Ángel era una mente privilegiada. Él y el equipo que lideraba me regalaron una medalla de oro"

Voz 1558 00:00 es la peor noticia del día el fallecimiento de uno de los mejores jugadores de voleibol de la historia de España yo todavía recuerdo hace unos años cuando uno empezaba en esto del periodismo estaba acabando la carrera de aquel equipo que fue campeón de Europa en dos mil siete con Moltó Rafa Pascual Israel Rodríguez Miguel Ángel Guillermo Fariñas a los hermanos José Luis Lobato de la Fuente vamos yo me lo sabía de memoria Easy ganaron es europeo de de dos mil siete es la época un poquito dorada del voleibol español o ya fallecido Miguel Ángel y tenía cuarenta y seis años estaba entrenando en en Italia de un de un infarto Rafa Pascual seguramente sea el mejor jugador de voleibol que quedado en nuestro país nos está escuchando hola Rafa buenas noches

Voz 1 00:44 hola buenas noches no siento mucho lo primero de todo

Voz 2 00:49 muchas gracias muchas gracias pero ante todo bueno decir aclararon un poquito y no corregido no le dio el Ángel no entrenaba Miguel Ángel era ya entrenador evidentemente sí estaba en una bola de segundo entrenador

Voz 1 01:04 había dejado los desencuentros para hasta la primera semana de era así

Voz 2 01:09 ese no estaba en la boda de estaban un agobio ha sido agradecido dormían en presencia de su mujer Rosa que te puedes imaginar el bueno el disgusto evidentemente primero ella hay después de todos igual no he los niños bueno no estaba los niños porque evidentemente era una fiesta digamos un matrimonio y ellos estaban con los abuelos Málaga y nada pues ella se iba sufrido así en ese momento pues te puedes imaginar cómo cómo ha sido levantarse esta mañana con esta noticia cómo te enteraste pues mira yo me encuentro porque qué hace ya tiempo que no me muevo prácticamente de Madrid estoy República Checa estamos en un partido de veteranos un grupo que me convenció hace unos meses para poder participar en un torneo internacional representando a España Hay bueno me anime y la verdad es que estoy contentísimo de estar aquí con este grupo de veteranos de mayores de los que incluye los que en aquella época pues la gente joven el entraba en en esa selección muy pronto de todos estos pues ya ya practicamente salían para nosotros hoy recibir la noticia después del partido de esta mañana y por medio de Juan Carlos Robles que no llamó a uno de los jugadores el de Mallorca ahí estaba aquí por amistad esperó a que acabara el partido e inició la noticia pues pues pues bueno pues nos vamos todos los días teniendo otra por supuesta no ha supuesto de ese equipo es el grupo teníamos que habernos la semana que viene con eso te digo todo ha quedado José Luis Montoro con los amigos los jugadores también para para que el yo estuviera en su casa de esta semana que viene los toros íbamos a la Academia de de Córdoba que todo es que vamos a estar juntos a pasar un rato a bastar con los niños en enseñar Voley a dejar un poquito nuestro legado y aprovechado por primera vez que Miguel Ángel nos brindaba esa posibilidad de de tenerle en el campus de la Academia de Córdoba porque gol enseñando unos enseñando a los niños lo que es el voleibol ahora que él no está me lo equipos punteros a estaba en Italia esta vez monja estado entrenando con él días que cosas hace ahora un montón de cosas muy buenas con

Voz 3 03:31 en un rato y mira es acabó así bueno vamos a estar juntos pero Eli para nosotros pues porque te puedo contar puede tantísimos años juntos tantísimos años buscando objetivos

Voz 1 03:42 algunos de ellos conseguidos eh

Voz 2 03:46 sí señor después de veinte años de selección practicamente cuando yo me retiraba lo digo de verdad porque es un momento muchas veces cuando llegas a estos momentos parece que todo el mundo

Voz 3 03:56 el bien de todos no yo siempre he dicho lo mismo para mi ha sido

Voz 2 04:00 es una mente privilegiada dentro de este deporte para mí fue uno de los que me regaló una medalla de oro en el Europeo yo con treinta y ocho años pero llevaba un año y medio siguiera el equipo nacional me volvieron a llamar volvieron a a querer que estuviera el entrenador y ellos y ellos a ese equipo que estaba ahí que estaba a tope el liderado liderando lo tanto dentro como fuera pues pues me brindó la oportunidad de ganar ese trofeo tan deseado que que buscaba el equipo nacional

Voz 4 04:34 es complicado evidentemente será objetivo cuando le has tratado tanto cuando has estado con él le has querido tanto pero es que estamos hablando de uno de los poderes más importante de la historia del español es que como te digo el Voley en España que igual no pasa por su mejor momento la selección pero es que todos recordamos lo que sucedió hace una década ese insisto Moltó Rafa Pascual los hermanos Alaska el Rodríguez nos acordamos de aquel equipo acordamos muchísimo es uno de los más grandes de origen argentino por cierto para todos aquellos que me estaba preguntando pero pero español de de pura cepa ahí no se nos ha ido uno de los más grandes

Voz 1 05:13 que mejor ha jugado se deporte en España se lo sabe uno de los más grandes y lo demás lamentó

Voz 2 05:18 sinceramente unos de los que podría haber sido todavía haber aportado a este deporte tanto tanto tanto que es de los que han seguido luchando hace ido entrenando voleibol jugando voleibol está dando unas nivel no muchos de nosotros lo hemos seguido ni lo hemos conseguido el sí hasta ahora el máximo nivel ahí estaba yo estaba deseando ya estaba esperando tener la posibilidad de que Miguel otra vez volvió a España y que aportara pues lo que ha aportado siempre no pero esta vez como entrenador lástima que no no podamos en este en estos momentos poder volver a disfrutar de esa mente vuelvo me repito realmente prodigiosa que que que ayudó a adquirir ese nivel que fue el prime a nivel mundial no