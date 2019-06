Sergio Lozano: "He vivido un calvario, he estado a punto de retirarme y ahora estoy muy contento"

No hay resultados

Voz 1 00:00 qué tal Álvaro muy buenas con el protagonista no coprotagonista con el tío permitió dos goles con el capitán que ha levantado hoy su primera Liga como capitán del Barça Sergio Lozano qué tal muy buenas enhorabuena hola buenas qué se siente al levantar una Liga como capitán del Barça

Voz 1534 00:14 claro es que una alegría inmensa hemos hecho un año espectacular la verdad claro mereció la afición en volandas

Voz 0356 00:20 así que súper contentos con este Palau Sergio era imposible perder buena posible porque esto es deporte y el otro día

Voz 1534 00:26 no ganamos en Murcia pero pero súper bien siempre contentos la verdad que darle las gracias a toda gente que viene a animarnos y disfrutando con nosotros ya te escucha

Voz 0356 00:34 Álvaro Sergio Lozano hola Sergio buenas noches

Voz 1534 00:37 hola buenas noches enhorabuena muchísima gracia

Voz 0356 00:40 como estaba El Vestuario todos forma litos tranquilos no

Voz 1534 00:44 me por males no salimos no traen nada vamos ya a casa ahora habéis cerrado algún garito no nos llevábamos a uno o todos a la verdad después de un triplete de puede quedábamos sin ganar imagínate hoy hay que es ahí

Voz 0356 01:00 euro vaya año eh llevaba lo acaba de decir ahora mismo mil ochocientos treinta y cuatro días de Movistar Inter predomina de Movistar Inter ya era hora

Voz 1534 01:10 bueno lo lleva diciendo el año pasado perdimos la final en el quinto partido a penaltis anterior dos uno Jaume dando el árbol y algún año nos tenía que tocar estábamos muy cerca pero no éramos capaces has y que este año por fin

Voz 0356 01:20 a quién se lo dedicas

Voz 1534 01:22 bueno sobre todo a mi familia a mi mujer a mi hija Isabella a mi padre que que sin él no estaría aquí y que falleció en enero no bueno si se fue muy rápido y no la esperábamos si ya es duro porque reponer te ante una pérdida así pero bueno ya que cada día que juego marcó lo gana un título va dedicado a él

Voz 0356 01:43 título para el evidentemente oye tú después de recuerdo una vez contigo aquí con Ortiz antes de un europeo de fútbol sala creo recordar y con Toni Lope también donde no hablabas de esas lesiones y demás también como que sabe mejor no saco conseguir un título de estos sucede después de todos los problemas que has tenido

Voz 1534 01:59 he vivido un calvario la verdad no te voy a engañar está a punto de retirarme ha pasado por la cabeza imagínate dos operaciones de dos años cuando hay otra vez Buesa de lesiones con mucho dolor jugando este año afortunadamente después de un par de años de mucho sufrimiento pues he podido volver a recuperar sin dolor jugárselo centro de fútbol sala

Voz 0356 02:20 imagínate cuando gala si encima no tiene nivel para osa no tienes dolor para mí ese era el mayor título y estoy súper contento Nos alegramos mucho Sergio oyentes se que te vayas le hemos pedido una persona que hemos encontrado por ahí que te dejara de este mensaje a ver si reconoce genes dale

Voz 2 02:33 Boris todo torito torito mucha felicidad de madre mía que pasada la verdad es que los que los que te conocemos bien los que hemos estado tu lado durante muchos años sabemos las dificultades tenido fuera la pista también dentro de la pista y afán de superación pues es es un ejemplo para todos no es el espejo del Barça a día de hoy te llamaré ella deber bastante escenas y lo he dicho disfrútalo que te lo merece mucho tu lo sabe yo lo sé estas otra vez a tope eres el torito está de vuelta de Buffalo Felicia es un abrazo

Voz 0356 03:06 Móstoles dile a los oyentes carros el quiénes

Voz 1534 03:09 bueno es Paco Sedano la capital el año pasado ojalá les podíamos haber dedicado la Liga falló el penalti será dedico este año Paco es un amigo hemos vivido muchas cosas juntos de que llegamos practicamente vivíamos juntos y y la verdad es que él sabe todo lo que he pasado ya no sólo extra deportivamente sino deportivamente así un año muy duros ha estado a mi lado y la verdad es que volver a poder jugar sin dolor es que no tiene