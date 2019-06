Carrusel Deportivo Último Tramo: Segunda Parte (22/06/2019)

Voz 0906 00:00 Carrusel deportivo Cadena SER Radio en directo Palau Blaugrana hola Xavi sois

Voz 1 00:05 muy buenas Álvaro buenas noches la fiesta sigue ganando porque he visto que acababa el partido y que han estado celebrando el título durante un rato más sobre él sobre el parqué en los futbolistas del Barça

Voz 1982 00:16 sí sí la fiesta sigue aquí en las entrañas del del Palao y es que no es para menos Álvaro porque el Barcelona ha conseguido el triplete este año y además ha acabado con el reinado de cinco años del Inter Movistar no que que parecía eterno pero el Barcelona bueno pues al final ha ganado tres dos de este partido al al Pozo de Murcia en el quinto y definitivo igual lo pues sigue sigue la sigue la fiesta aquí en el Palau después de conseguir el título de Liga

Voz 0906 00:41 perdona Xavi enseguida creo que Raúl González con uno de los protagonistas pero volvemos a Bolonia donde esta Mario Torrejón protagonista Alain de Mario

Voz 1501 00:49 si iba a decir que me pongo pero como ya estoy de piano hace falta para saludar a la selección que se llama Dani Ceballos hola Dani muy buenas

Voz 2 00:55 hola buenas noches es que no se da un poco vergüenza decirlo ahora habla

Voz 1501 00:58 que vaya exhibición macho así increíble

Voz 2 01:00 bueno la verdad es que el equipo ha hecho un partido de diez no creo que nos puede reprochar nada el resultado refleja

Voz 1501 01:07 no pero el equipo no te has yo te digo que me da vergüenza pero que te estoy hablando de tique que vaya exhibición

Voz 2 01:12 sí la verdad es que me he sentido muy cómodo muy contento y la verdad que con confianza todo más fácil esto no todavía lo mejor de Dani te va yo que que aún esta política

Voz 1501 01:23 se hablo digo esto ponga me da vergüenza que se lo diga con la cara y al final estábamos hablando foráneo quirófano que ha tenido que que guardase un poco los tobillos porque porque el partido ha puesto peligroso con el cinco cero ya que está en sintonía de Carrusel

Voz 0906 01:33 a las doce y dos minutos charlamos con él creo que fue justo hace una semana después de de la derrota frente italianos decías lo hizo confiando en nosotros de nosotros balada animó buenas noches hola buenas noches si te lo dice Mario que está ahí contigo te lo digo yo que estoy a dos mil o tres mil kilómetros vaya recital te has pegado esta noche que lo sepas eh me latía barbaridad qué partidas hecho no tenéis ninguna dolencia física no quiero decir anoche dormí este Tous ocho nueve horitas sin ningún problema te has levantado bien has dicho hoy es mi día hoy la voy a liar

Voz 2 02:04 sí la verdad es que llevo todo día soñado con con el partido hoy en la fiesta Katy me he despertado alarma hay tenía unas ganas de que llegara partido para para empezar disfrutar y la verdad es que que ha salido todo como como esperábamos

Voz 0906 02:20 por momentos habéis jugado increíble pero pero con rabia desde el primer minuto que que que sabíais que que tienes que marcar goles en nos acaba de decir el míster en la Xarla os había dicho Luis de la Fuente cuatro cero

Voz 2 02:32 sí es una charla al míster no había dicho cuatro cero no ha transmitido lo que el grupo queríamos en todo momento y la verdad es que el míster que les debemos todo porque a plantear partido pero que a la perfección y bueno creo que es momento de de no caer en la rutina en hay seguir mirando hacia adelante para para un partido que tenemos frente las semifinales muy difícil alguien ha soltado una carcajada después de ese cuatro cero están convencidos que ibais a lograr no sólo la victoria sino la goleada no nos yo estaba cometido yo se lo dije ayer a mi familia te lo dije también que hablo mucho con Borja Mayoral que que no iba a yo te que yo mi billete para el día uno si no me pienso ir así que nuestro objetivo es llegar a la final y ganar la cosa que tú las vacaciones las tienes planificadas a partir el día uno antes pero estoy totalmente el día uno León no pagas el teléfono o ya la última eh tú ahora ya en frío dices

Voz 0906 03:31 ojalá alguien del Madrid haya visto este partido

Voz 2 03:35 bueno la pregunta bastante complicada pero creo que no no tengo que demostrar a nadie mi fútbol creo que soy consciente de lo que fue capaz de hacer y los y demostrando nuestro partido pero que que muy tranquilo que lo mejor aún está por llegar

Voz 1501 03:53 no has visto seguro seguro eh yo antes del partido de hablaba con gente en el Real Madrid ya hemos habló precisamente Dani Ceballos que me han dicho que es un jugadorazo una muy buena persona y un gran madridistas sobre todo muy profesional la cosa ayer decía tendrá que irse a jugar él tiene que es a jugar porque lo demuestra cada vez quedan noventa minutos caras que tiene peso el equipo como hoy por ejemplo lo demuestra que que lo tiene Álvaro es que es que es así

Voz 2 04:17 no no totalmente Piqué tiene un fútbol que que que que es evidente

Voz 1 04:22 te la última tu futuro lo tienes claro cómo estás pendiente de una llamada durante esta semana sonó

Voz 2 04:28 no no no no no me ha llamado pero pero está claro que el míster que ha jugado Fulvio sabe que en este momento debemos estar centrado la aceleración huy para partido como y no tengo que tiene ni una duda de de mi futuro sino centrarme en lo que realmente importa hay de todo como pero que haya suerte el próximo jueves muchas gracias palabras de

Voz 0906 04:51 Dani Ceballos el micrófono de Mario Torrejón me imagino que ya abandonando la zona mixta no sé si toca hoy manifiesta os ha producido en el vestuario porque claro dentro de cuatro días ya tocó un partido importantísimo

Voz 1501 05:01 pues sí es verdad el próximo jueves pero pero es que se merecía por lo menos una mini celebración ahí hombre sabio estuario estaban muy contentos acaben justo cuando cuando estás hablando con Dani salía por aquí Jesús Ceballos que hoy no ha jugado y que he contado al detalle en la retransmisión de que cuando Mikel Oyarzabal salido llorando ha ido detrás de él desde el banquillo hasta el Vestuario ver cómo estaba ya habrá salido gritando toque de Tokio dos mil veinte y es que desde ahora mismo lo más importante se merece una celebración la la gesta de de la selección española pensar ya en los Juegos pero también en el jueves que que es que esto ya que estamos aquí hay que ganarlo

Voz 0906 05:30 gran trabajo Mario aguántame que ha vamos a hablar en breve de la nueva sección femenina del Real Madrid y creo que cuenta sólo aquí recordó hasta ahora Mario doce ahora seis estaba hablando con Xavi Saisó de la victoria del Barcelona en la ley

Voz 1 05:44 la Nacional de Fútbol Sala tres dos al final frente a El Pozo Murcia eso que al final el pozo apretado un poco no porque iba tres cero dominando el Barça a falta de siete minutos que parecía que lo tenía hecho para al final ha tenido que bueno es cierto que el tres cosas en el minuto cuarenta

Voz 1982 05:56 Pero Aznar así como bastante lo que claro con el tres cero favorable al al Barcelona lo que ha hecho el pozo es porque situar el cinco contra cuatro es decir el portero jugador Ivano pues ha estado desde el minuto diez de partido justo al ecuador de la segunda parte pues que no lo ha intentado en lo que pasa es que los goles han llegado tarde no porque Andrés hecho tres a uno en el minuto catorce ya sólo faltaban tres segundos para el final cuando llegado el tres a dos solamente ha dado tiempo a que el Barcelona sacara de centro el conseguir el título los últimos diez minutos han sido de dominio del del Pozo de Murcia pero con el tres cero el Barcelona ha defendido bien y ha podido aguantar esa renta y al final al alzarse con el título

Voz 2 06:36 Inter Movistar dejara de ser campeón de Liga después de cinco años y ocho días mil ochocientos treinta y cuatro días de dominio del del Movi Star Inter en un año que decías antes Xavi increíble del Barça con ese triplete

Voz 3 06:50 sí sí bueno pues este año efectivamente

Voz 1982 06:52 Barcelona que ha hecho el el triplete ha conseguido le faltaba un poco lo que sería la la Champions que no pudo en Kazajistán ahí fue derrotado por el pero bueno yo creo que es una una muy buena temporada Andreu Plaza y hoy lógicamente jugadores destacados que riña que metido en uno cero en el minuto cinco y luego los dos goles del capitán Sergio Lozano para ronde Ares el tres cero luego llegaría el el tres a dos en el en el marcador

Voz 1 07:17 en otro punto del Palau Blaugrana está Raúl González con protagonismo delante Raúl

Voz 1610 07:21 qué tal Álvaro muy buenas con el protagonista no coprotagonista con el tío que permitió dos goles con el capitán que ha levantado hoy su primera Liga como capitán del Barça Sergio Lozano qué tal muy buenas enhorabuena hola buenas qué se siente al levantar una Liga como capitán del Barça

Voz 0260 07:36 claro una alegría inmensa hemos hecho un año espectacular habrá merecido la afición en volandas

Voz 1610 07:41 así que súper contentos con este Palau Sergio era imposible perder

Voz 0260 07:45 bueno posible porque esto es deporte y el otro día por ejemplo ganamos en Murcia pero pero súper contento la edad que darle las gracias a toda gente animarnos disfrutaron hoy

Voz 1610 07:54 pero ya te escucha Álvaro Sergio Lozano hola Sergio buenas noches hola buenas noches enhorabuena muchísima gracia

Voz 0906 08:02 como estaba El Vestuario todos forma litos tranquilos no

Voz 1610 08:05 sí por males no salimos no tranquila vamos a casa ahora a vista errada algún garito o no no sé si vamos a todos

Voz 0260 08:17 a la verdad después de un triplete de puede vamos sin ganar imagínate olla hay que salir

Voz 0906 08:21 pero vaya año eh llevaba lo acaba de decir ahora mismo mil ochocientos treinta y cuatro días de Movistar Inter predomina de Movistar Inter ya era hora

Voz 0260 08:31 bueno lo lleva diciendo el año pasado perdimos la final en el quinto partido a penaltis es anterior dos uno Jaume dando el árbol y algún año nos tenía que tocar estábamos muy cerca pero no éramos capaces así que este año por fin

Voz 0906 08:41 a quién se lo dedicas

Voz 0260 08:43 bueno sobre todo a mi familia a mi mujer a mi hija me da a mi padre que que sin él no estaría aquí y que falleció en enero no bueno si se fue muy rápido y no la esperábamos si ya es duro porque reponer te ante una pérdida sí pero bueno ya sabes que cada día que juego marcó lo gana un título va dedicado a él

Voz 0906 09:04 título para el evidentemente oye tú después de recuerdo una vez contigo aquí con Ortiz antes de un europeo de fútbol sala creo recordar y con Toni López también donde Nos hablabas de esas lesiones y demás también como que sabe mejor no saco conseguir un título de esto sucede después de todos los problemas has tenido

Voz 0260 09:21 he vivido un calvario la verdad no te voy a engañar está a punto de retirarme ha pasado por la cabeza imagínate dos operaciones de dos años cuando hay otra vez esa tele lesiones con mucho dolor jugando este año afortunadamente después de un par de años de mucho sufrimiento pues he podido volver a recuperar sin dolor jugárselo centro de fútbol sala imagínate cuando gala así y encima no tiene nivel para osa no tienes dolor para mí ese era el mayor título y la verdad estoy súper contento

Voz 0906 09:48 Nos alegramos mucho Sergio oyentes se que te vayas le hemos pedido a una persona que hemos encontrado por ahí que te dejara de este mensaje a ver si reconoces

Voz 4 09:54 tory todo torito torito mucha felicidad de madre mía que pasada la verdad es que los que los que tienen conocemos bien los que hemos estado durante muchos años sabemos las dificultades que has tenido fuera de la pista dentro de la pista el afán de superación pues es es un ejemplo para todos no es el espejo del Barça a día de hoy te llamaré ella deber bastante escenas sí y lo he dicho disfrútalo que lo merecen mucho tú lo sabe yo lo sé estas otra vez a tope es el torito está de vuelta de Buffalo Felicia es un abrazo de de Móstoles

Voz 0906 10:28 dile a los oyentes que Rosell quiénes

Voz 0260 10:30 bueno es Paco Sedano capital el año pasado ojalá les podíamos haber dedicado la Liga falló el penalti será dedico este año Paco es un amigo hemos vivido muchas cosas juntos de que llegamos practicamente vivíamos juntos y y la verdad es que él sabe todo lo que he pasado ya no extra deportivamente sino deportivamente ha sido año muy duros ha estado a mi lado y la verdad es que volver a poder jugar sin dolor es que no tiene precio

Voz 0906 10:56 a quemar Barcelona un abrazo Sergio enhorabuena

Voz 1610 10:59 lo intentaré interesaba lo no granase espera no logra adiós Crack muchas gracias a la buena gracias también a

Voz 0906 11:06 a González y a Xavi Saisó por el trabajo lo hemos contado en Carrusel hay evidentemente hemos escuchado a Sergio Lozano que era el eran protagonistas doce y doce once y doce en Canarias En seguida estamos con esa noticia que avanzábamos en SER Deportivos con Pacojó el pasado cinco de marzo acerca de la creación de la Sección Femenina del Real Madrid me parece una noticia realmente de de de impacto y que hoy de alguna manera ha confirmado después de que los compañeros del mundo hayan confirmado el hecho de que va a ocupar la plaza del Delta con pero antes nada darme veinte segundos yo os voy a hablar de un hombre que seguramente conozca AIS no se había visto alguna vez en televisión había sido haberlo pero seguro que si tenéis un poquito de cultura deportiva sabía perfectamente quiénes Miguel Ángel flaca en veinte segundos os cuento que ha pasado

Voz 5 11:51 empezamos con el empastes más pues

Voz 6 11:55 en algunos momentos es mejor no alargar los otros

Voz 0906 11:58 sí descartó que del niño

Voz 7 12:00 alarga la magia es con el cupón especial de San Juan de la ONCE entren en cupón especial punto podrás ganar una de las mágicas noches que sortea hemos en un hotel burbuja cientos de experiencias gourmet además puedes ganar cincuenta y cinco premios de treinta y cinco mil euros cupón especial de San Juan de la ONCE comprarlos ya alarga la magia

Voz 0906 12:20 Bases depositadas entera tarea es la peor noticia del día la del fallecimiento de uno de los mejores jugadores de voleibol de la historia de España yo todavía recuerdo hace unos años cuando uno empezaba en esto del periodismo estaba acabando la carrera de aquel equipo que fue campeón de Europa en dos mil siete con Moltó Rafa Pascual Israel Rodríguez Miguel Ángel Guillermo Fariñas a los hermanos José Luis Lobato de la Fuente vamos yo me lo sabía de memoria ganaron es europeo de de dos mil siete es la época un poquito dorada del voleibol español o ya fallecido Miguel Ángel y tenía cuarenta y seis años estaba entrenando en Italia de un de un infarto Rafa Pascual seguramente sea el mejor jugador de voleibol que quedado en nuestro país nos está escuchando hola Rafa buenas noches

Voz 8 13:06 hola buenas noches no siento mucho lo primero de todo

Voz 9 13:10 muchas gracias muchas gracias pero ante todo bueno decir aclararlo un poquito y no corregido no leer Miguel Ángel no entrenaba mi entrenador evidentemente sí estaba en una bola de segundo entrenador

Voz 8 13:26 había dejado los deseos para la primera semana de era así

Voz 9 13:30 ese no estaba en la boda de estaban un agobio y ha sido agradecido dormían en presencia de su mujer osea que te puedes imaginar el bueno el disgusto evidentemente primero ella hay después de todos igual no he los niños bueno no estaba los niños porque evidentemente era una fiesta digamos un matrimonio y estaban con los abuelos Málaga y nada pues ella se iba sufrido así en ese momento pues te puedes imaginar no ha sido levantarse esta mañana con esta noticia

Voz 8 14:02 tú cómo te enteras

Voz 9 14:05 pues mira yo me encuentro porque hace ya tiempo que no me muevo prácticamente de Madrid este República Checa estamos en un partido de veteranos un grupo que me convenció hace unos meses para poder participar en un torneo internacional presentado en España hay bueno me anime y la verdad es que estoy contentísimo de estar aquí con este grupo de veteranos mayores de los que incluye los que en aquella época pues la gente joven el entraba en en esas elecciones pronto de todos estos pues ya ya prácticamente salían para nosotros hoy recibir la noticia después del partido de esta mañana y por medio de Juan Carlos Robles que no llamó a uno de los jugadores de Palma de Mallorca ahí estaba aquí por amistad esperó a que acabara el partido inició la noticia pues pues pues bueno pues nos vamos todos no

Voz 8 14:56 que si has tenido trato con él

Voz 9 14:59 por supuesto no ha supuesto ese equipo es ese grupo teníamos que habernos la semana que viene con eso te digo todo ha quedado José Luis Montoro con unos amigos ex jugadores también para para que el estuviera en su casa esta semana que viene directores íbamos a la Academia de bodegón de Córdoba que todo es que vamos a estar juntos a pasar un rato a bastar con los niños en enseñar Voley a dejar un poquito nuestro legal hoy ha aprovechado por primera vez que Miguel Ángel nos brindaba esa posibilidad de de tenerle en el campus en la Academia de Córdoba goles gol enseñando no enseñando los niños lo que es el Voleibol ahora que él no está en equipos punteros esta vez monja estaba entrenando con él dijo que cosas como

Voz 10 15:52 en un rato y mira es acabó así bueno vamos a estar juntos pero sí Eli para nosotros pues porque te puedo contar puede tantísimos años juntos tantísimos años buscando objetivos

Voz 8 16:04 algunos de ellos conseguidos eh

Voz 9 16:07 sí señor después de veinte años de selección practicamente cuando yo me retiraba lo digo de verdad porque es un momento pues muchas veces cuando llegas a estos momentos parece que todo el mundo

Voz 10 16:17 la bien de todos no siempre he dicho lo mismo para mi ha sido

Voz 9 16:22 es una mente privilegiada dentro de este deporte para mí fue uno de los que me regaló una medalla de oro en el Europeo yo con treinta y ocho años ya llevaba un año y medio sigue al equipo nacional me volvieron a llamar volvieron a querer que estuviera el entrenador y ellos si ellos ese equipo que estaba ahí que estaba a tope liderado liderando lo tanto dentro como fuera pues me brindó la oportunidad de ganar ese trofeo tan deseado que que buscaba el equipo nacional

Voz 8 16:55 sí es complicado evidentemente será efectivo cuando le has tratado tanto cuando has estado con él de has querido tanto pero es que estamos hablando de uno de los poderes más importante de la historia del Espanyol es que como te digo el Voley en España que igual no pasa por su mejor momento la selección pero es que todos recordamos lo que sucedió hace una década ese insisto Moltó Rafa Pascual los hermanos falaz el Rodríguez nos acordamos de aquel equipo acordamos muchísimo es uno de los más grandes

Voz 0906 17:25 el argentino por cierto para todos aquellos que que me estaba hombre

Voz 8 17:28 contando pero pero español de de pura cepa ahí es que eso no se no se nos ha ido uno de los más grandes que mejor ha jugado ese deporte en España se no sabía uno de los más grandes y lo que más lamentó

Voz 9 17:40 sinceramente unos de los que podría haber sido todavía haber aportado a este deporte tanto tanto tanto que es de los que han seguido luchando hace ido entrenando voleibol jugando voleibol está dando unas nivel no muchos de nosotros lo hemos seguido ni lo hemos conseguido el sí hasta el máximo nivel ahí estaba yo estaba deseando ya estaba esperando tener la posibilidad de que Miguel otra vez volviera a España y que aportara pues lo que ha aportado siempre no pero esta vez como entrenador lástima que no no podamos en este en estos momentos poder volver a disfrutar de esa mente vuelvo me repito realmente prodigiosa que que que ayudó a adquirir ese nivel que fue el primer nivel mundial no

Voz 8 18:27 Rafa mucho ánimo vale

Voz 9 18:30 muchísimas gracias a todos muchas gracias

Voz 0906 18:32 no gracias por acompañarnos doce INI ECI nueve once diecinueve en Canarias queríamos que también tuviese sumó su parte en este tramo final de Carrusel se nos ha dejado uno de los más grandes del boli en España por cierto que también oro para Conchi Paredes diecisiete veces campeona de España en triple salto vaya a día de hoy que también nos ha dejado hoy cuya figura también ha recordado el profe López engrosa la antes con Dani Garrido enseguida estamos con esa noticia que avanzábamos el pasado cinco de marzo y que hoy de alguna manera aunque no lo han hecho oficial ni el Real Madrid pero sé que podemos contar que es así después de lo que ha informado los compañeros del mundo de que van a coger la licencia del del tacón de que el Real Madrid por fin llega al fútbol femenino doce veinte

Voz 11 19:15 desde que he introducido el sensor y en mi día a día Mi vida ha mejorado tanto ha sido orientarla hacia el norte y alcanzar el sueño profundo todo es armonía a mi alrededor dijo que las quince quieres que te ha tocado algo habrán tenido que ver en esa armonía

Voz 12 19:34 cada viernes con el Cuponazo de la ONCE Hajj un antes y un después del tamaño de nueve millones de quince con el XXL Cuponazo de la ONCE como para no probarlo

Voz 0906 19:53 que no se pierda nadie mañana la vuelta del pliego de ascenso a Primera División eh a las nueve de la noche con ese partido entre el Deportivo de la Coruña el Mallorca mejor dicho Mallorca Deportivo de la Coruña después del dos a cero con lo contaremos en Carrusel y después el tramo final a partir de las once y media de la noche con lo cual mañana sabremos el vigésimo y último equipo que va a estar el año que viene en la Primera división pero hablando de de fútbol femenino esa es la la noticia y ahora con Antón Meana Icon Mario Torrejón vamos a tener algún dato más está Antón Meana adelantó muy buenas hola qué tal Álvaro buenas noches Mario Torres consigues por ahí verdad aquí sigo agresivos y óptica Real madrid y lo que todo el mundo se está preguntando es este Real Madrid la Sección femenina del Real Madrid va a competir ya el año que viene de tú a tú con Barça Atlético de Madrid hizo va a ir poco a poco piano piano Mario

Voz 1501 20:38 yo creo que de tú a tú no que todavía es pronto para eso que va a ser un año de transición y que evidentemente Madrid de competir no puede crear a entendernos y exagerada no puede cada el último porque eso no evidentemente no es propio de de un Madrid que siempre quiere competir pero en los tiempos de esta esta idea y la propia idea primigenia yo creo que impiden que que se vaya a competir desde el primer momento porqué porque la idea del Real Madrid en todo momento ha sido crear una base de fue hemos femenino en el en el club para que desde abajo las niñas puedan formarse como futbolistas en el Real Madrid no y que son el futuro pues de un buen equipo un gran equipo para para al primer nivel y por eso yo creo que por lo menos de momento está descartado que en Madrid vaya a golpe de talonario fichar a todas las buenas jugadoras que hay ahora mismo en el mundo no se habló de la brasileña Marta por poner un ejemplo o de otros y nombres que han salido durante la tarde de hoy fundamentalmente yo creo que eso está ahora mismo descartado yo no digo que en un futuro no sea así pero creo que está ahora mismo está descartado y había del conjunto blanco a partir de aquí a partir de compra esta licencia de jugar en el primer nivel empezará a crear una estructura hacia abajo eh que tenga pues su filial es juveniles cadetes infantiles alevines para que las niñas puedan formarse en Valdebebas Si de verdad tengan un futuro como futbolista del Real Madrid cuidando la cantera creo que esa es la idea ya te oigo primigenia con la con la que estaba siempre jugando el Real Madrid y que ahora que es un hecho que va a ser un hecho bebé va seguir siendo así la idea original la otra cosa es que en un futuro si ven que el año no va muy allá o no sé muy bien que se pueda cambiar pero en principio la idea no es tirado a golpe de talonario hacer un equipazo de veinte súper futbolistas desde el principio vaya

Voz 0906 22:19 para coger la licencia del del tacón Antón además para dos años que me preguntaban también a lo largo del día esto es totalmente legal que decir porque hay algunos que dice es que ha comprado la plaza tal bueno habrá que hay gente que le parezca mejor gente que le parezca pero legal es absolutamente legal

Voz 0231 22:31 sí sí es legal y hay que recordar que este año empiezo una competición en el fútbol femenino desaparece la famosa Liga Iberdrola ya no está la competición tutelada por la Liga de Tebas es la nueva competición que organiza la Federación de Luis viales Easy es completamente legal el Madrid compra la plaza de un equipo casi amateur esto es como si un equipo quisiera comprar una plaza de primera división comprara un club que que va a jugar en Primera pero que tiene estructura de un segunda B de zona alta en el fútbol masculino es un hecho tipo que por ejemplo ahora mismo todavía no ha terminado de pagar la ficha a sus jugadores y que no tiene muy claro cómo lo va a hacer que continúa negociando con ellas y con la representantes legales de las jugadoras para ver cómo les va a pagar este año el el sueldo es un club con una estructura muy muy básica en el que está muy metido René Ramos el hermano de Sergio Ia al que le cambiar radicalmente la vida por lo que estaba leyendo ahora en el país un artículo que firma desde la concentración de la selección española en Francia Eleonora llovió va a seguir siendo el entrenador David Aznar que es el entrenador del ascenso este equipo ha subido de lo que es la Segunda División A Velilla Iberdrola iba a seguir siendo el técnico de el nuevo Real Madrid femenino a partir de que arranque la nueva Liga el día ocho de septiembre

Voz 0906 23:51 está por ahí ya habíamos quedado con ella para charlar del partido que tiene pasado mañana la selección española la selección femenina española de fútbol frente a Estados Unidos el partido más importante de la historia del fútbol femenino en España pero ya aprovechó lo vamos a preguntar por estos Vero Boquete hola pero muy buenas

Voz 14 24:10 hola muy buenas sí fíjate

Voz 0906 24:12 tengo tenían por aquí el el dato equipos de fundación de la Sección femenina crearon su sección femenina por ejemplo Lazio año mil novecientos sesenta y nueve Lyon en el setenta años setenta y uno el Arsenal en el ochenta y siete el Barça en el ochenta y ocho el Atlético de Madrid en el dos mil uno el Chelsea en el dos mil cuatro llega el Real Madrid gran noticia pero verdad

Voz 14 24:33 gran noticia sin duda muy buena noticia

Voz 0906 24:37 no sé tu tu tu ya de la esperabas pensabas que podía pasar au habían dicho algo bueno

Voz 14 24:43 yo creo que todos nos lo esperábamos ese es un tema que que se viene hablando desde hace mucho tiempo y todos sabíamos que era cuestión de tiempo que parecía que se iba a alargar un poquito más pero pero bueno tuve indica que ya casi practicamente es oficial sí yo creo que es algo muy bueno para el fútbol femenino internacional en general pero sobre todo para para el femenino español secundario El hecho de que

Voz 0906 25:11 hayan tenido entre comillas que bueno me sin comillas que comprar una plaza para empezar ya de hecho ya sé que es un Liga de nueva creación y lo hemos explicado que es absolutamente legal pero eso te duele un poco o te dicen es que están ahí porque han comprar una plaza

Voz 14 25:24 no estamos hablando de del Real Madrid y si todos creemos que que un club como el Real Madrid esté entonces es la manera de que se sí sí

Voz 9 25:35 comprando una plaza compran un club muy bien

Voz 14 25:38 a partir de ahí pues se crear todo lo que quieren crear que estuve todo el fútbol base yo creo

Voz 15 25:44 que que es necesario ahí creo que todos deberíamos hacer eh

Voz 0906 25:50 Nos atiende es es Estados Unidos donde no ha parado la Liga verdad por el Mundial

Voz 14 25:55 no hemos bueno hemos tenido una la primera semana así que ha sido de tendremos también la última de de mundial que coincide con las semifinales y la final pero

Voz 9 26:04 todo lo demás continuamos así

Voz 0906 26:08 a finales de octubre nota llamamos Florentino todavía no entonces

Voz 14 26:12 no no yo el teléfono lo he tenido encendido pero no me digo

Voz 8 26:17 sí

Voz 14 26:19 no no es verdad que no feria sería muy raro que recibí una llamada ya cuando ni siquiera ácido

Voz 0906 26:29 sabes que se va a hablar mucho esto porque claro parece que Vero Boquete lleva jugando Vero Boquete eso todavía sólo tiene treinta y dos años tienes contrato con los Utah Royals tu equipo hasta

Voz 8 26:42 hasta octubre y en octubre

Voz 0906 26:44 te tienes decidido qué vas a hacer vas a seguir en Estados Unidos porque yo recuerdo una vea lo una vez contigo charlando contigo o no no sé si fue en SER Deportivos son otro programa de deportes aquí de la Ser que que que decías que tú quieres volver a España

Voz 14 26:58 sí lo he dicho muchas veces Diego mucho tiempo fuera y he tenido que irme fuera de mi país para para ser profesional y para poder de hacer lo que lo que más me gusta si ahora puedo volver a mi país en algún momento oí tipo verse futbolistas profesionales en España sería mi gran su

Voz 15 27:17 bueno yo soy yo espero puedo volver pronto

Voz 0906 27:21 sí creo que en alguna entrevista decía no no te nota yo muy convencida con eso del Barça el Atlético el Real Madrid que te tira más el Atlético o el Real Madrid

Voz 14 27:31 bueno yo creo que a mí que él que me tira hacer español yo mi club fuera de volver a volver a España sería sería bueno a día de hoy estoy centrada aquí en necesita rollo intentando ganar esa este título y a partir de ahí veremos si si es volver a España sería fantástico Louis si es continuo

Voz 0906 27:54 cosa que no tiene preferencias no va más allá de que pueda ser el español no tienen preferencias

Voz 8 27:59 cuando llegue el momento preferencias pero ese día

Voz 14 28:01 que que el poder formar parte de un club como el Real Madrid pues sería sería bueno pero es la tele pico estamos hablando de otro de los grandes que lleva muchos años apostando también por el femenino así que no he preferencias ninguna

Voz 0906 28:17 qué ha dicho

Voz 1610 28:18 por en tiro seguro es que no puedo contener la foto Torrejón a Torrejón

Voz 0906 28:26 en Bolonia pero Jutta nosotros en Madrid

Voz 1610 28:30 es que esto ilusionado cualquier madridista pero es que además Florentino seguro es que no hay ninguna duda

Voz 14 28:35 yo yo debo decir que he recibido más mensajes y más llamadas hoy que en los últimos seis meses todo el mundo está emocionado femeninos y no sé que ha muchos de mis amigos les daría mucha ilusión pues me ve blanco pero pero bueno eso todavía no no lo sabremos dependerá de

Voz 1501 28:57 ver el Madrid que me han dicho recibió más llamadas hoy por el fútbol femenino para felicitarnos que por la liga de baloncesto que que hizo para la pagarlo pero es verdad que es que la gente está deseando que Madrid entre en el fútbol femenino pero como he dicho piano piano sí está claro que poco a poco

Voz 14 29:15 sí eso que también es bueno habla de insensatez porque no no sería tampoco lo más ideal en la hora volverse loco ni hacerlo de pues algo digamos a lo grande cuando tampoco hay esa experiencia en el fútbol femenino ese conocimiento así que lo importante es empezar que quieran Aduriz bienvenido salga adelante es muy buena noticia hay ya se sabe a nivel mundial

Voz 0906 29:40 fíjate que no les he dicho a Meana estaban abiertos y os pueden participar en cualquier momento en ningún problema no he dicho no participar con pero tal es que rápidamente ha sido asociar los nombres de Vero Boquete y el Real Madrid es si eso es como como como una unión que tiene que que tiene que pasar en fin el vamos a dar a tu teléfono a Florentino Pérez sí sí se está comiendo la de quiero que hablemos tranquilamente del Mundial femenino así que voy a aprovechar esta por ahí Sonia Lus en Francia hola muy buenas hola cómo estamos alguna reacción desde el seno de la de la selección española a esa noticia

Voz 1914 30:13 a ver a nivel oficial ninguna esta tarde ha habido rueda de prensa que se le ha preguntado por Estados Unidos luego por Estados Unidos y luego un poco también por Estados Unidos y sobre el Real Madrid no pero es una noticia que evidentemente ha llevado el run run al vestuario del equipo español aunque la verdad es que la gran mayoría ver nacionales tiren atado su destino para la próxima temporada así que no creo que haya ninguna nerviosa por si recibe la llamada de Florentino Pérez pero sí que es verdad que pues que hay comidilla en el seno de la selección española de fútbol

Voz 0906 30:47 darme un segundito despido a Mario y a mí me quedo con Sonia Lus y con que te adiós María Dios Antón un abrazo hasta luego hasta ahora doce y y dos nada al Adecco ya hablamos de ese partido clave que tiene la selección española ha pasado mañana Lord es que yo creo que no tienen absolutamente nada que nada que perder después de haber pasado a la primera fase por primera vez la selección española un cruce en un Mundial sigues escuchando láser