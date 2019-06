Adiós al colegio Estilo

Voz 3 00:00 yo ese colegio los del año cincuenta y nueve porque en aquel momento tenía una hija que tenía cuatro años lo mismo eso ocurría Mis amigos tenían hijos pequeños no sabíamos adónde enviarlos dado que yo dentro de la Facultad de Filosofía y Letras había elegido a la especialidad de Pedagogía y tenía un doctorado en esa especialidad acababa de llegar de Estados Unidos con una beca ya había visto muchas escuelas pues eso todo pero sobre todo la necesidad de tenía a mi hija y a los amigos en un centro liberal abierto progresista de corte humanista todas esas cosas me impulsaron a crear un colegio que va a hacer cuarenta años

Voz 4 01:05 pues que me dijo que que ya son muchos años

Voz 1 01:18 aunque

Voz 0874 01:25 la mujer que hace veinte años evocaba el impulso que le había llevado en el cincuenta y nueve a fundar un colegio de la escritora y pedagoga Josefina Aldecoa ese centro que sí prefería era el colegio Estilo en Madrid en la referencia de la educación libre y progresista que ha decidido cerrar sesenta años después de su fundación el colegio Estilo centra esta mañana la necrológica de El otro barrio que nuestra Luis Alegre cómo estás Luis buenos días hola

Voz 1326 01:47 qué tal Javier hacemos la necropsia algo que

Voz 0874 01:50 es realmente todavía no ha muerto no

Voz 1326 01:52 desde luego eso no no nos lo podíamos permitir con un ser humano pero sí con un colegio el estilo ha anunciado su cierre en este final de curso el viernes veintiocho de junio serán despedidos los empleados del collage

Voz 0874 02:04 el estilo fue un colegio de autor muy ligado a la personalidad de Josefina Aldecoa que escuchábamos

Voz 1326 02:09 totalmente ella lo concibió lo fundó permaneció al frente de su dirección durante cincuenta y dos años hasta el final de su vida en dos mil once cuando tenía ochenta y cinco años

Voz 0874 02:19 pues prefiere Aldecoa que era maestra

Voz 1326 02:21 no pero era hija nieta y sobrina de maestras desde siempre fue muy sensible a la importancia de la educación como contaba ya estudió Filosofía y Letras doctoró en pedagogía

Voz 0874 02:32 en qué se inspiró para crear el colegio Estilo bueno tuvo

Voz 1326 02:35 diversas influencias por un lado los principios de la institución libre de enseñanza de la que hablábamos el domingo pasado a propósito del Instituto Escuela de la Segunda República es decir una educación basada en la libertad el humanismo la tolerancia la cultura y el laicismo y por otro los modernos sistemas educativos que ya había conocido en Londres o Nueva York donde había ido como grave

Voz 0874 02:55 pero esos principios chocaban frontalmente con los del franquismo

Voz 1326 02:58 esos principios estaban en las antípodas del nacionalcatolicismo que dominó la moral y la educación de la mayoría de los españoles durante el franquismo el colegio Estilo era una especie de islote educativo en esa época

Voz 0874 03:10 recordaba Josefina que un estímulo fundamental para fundar el colegio fue que ella no sabía a qué colige llevar a su niña de cuatro años

Voz 1326 03:16 claro porque ya abominable de los colegios de monjas en los que estudiaban tantas niñas españolas y tampoco la quería llevar a los colegios públicos franquistas o a los colegios extranjeros que había en España Josefina diseña un centro que al principio fue un jardín de infancia a la medida de lo que ella quería para su hija

Voz 0874 03:33 colegio donde el arte y la cultura tuvieran un gran protagonismo

Voz 1326 03:36 sí además Josefina había dedicado su tesis doctoral a la relación de los niños con el arte en el colegio Estilo no se utilizaban libros hice fomentaba constantemente la creatividad de los no

Voz 0874 03:47 Nos es por esa razón tanta gente de la cultura llevaría luego a sus hijos al colegio

Voz 1326 03:51 bueno eso y la propia confianza que les inspiraba a Josefina Aldecoa ella estaba casada con el gran escritor Ignacio Aldecoa ayer amiga de los escritores de la Generación de los cincuenta de gente como Berlanga Rafael Azcona Carlos Saura Adolfo Marsillach o Juan Antonio Bardem que dudaron poco sobre cuál era el mejor colegio para sus hijos además el colegio Estilo era mixto algo muy raro en los colegios franquistas

Voz 0874 04:14 así que de algún modo al colegio Estilo era reflejo en el mundo educativo ante la resistencia antifranquista o de élite por lo menos

Voz 1326 04:20 sí exacto de la disidencia de élite por cierto que la música que nos acompaña es la de Plácido una genialidad de Azcona y Berlanga

Voz 0874 04:27 sí Aldecoa también de la escritora

Voz 1326 04:29 sí sí fue la autora de libros tan notables como los niños de la guerra la fuerza el destino o La Casa Gris su amor por la lengua y la literatura le hizo muy consciente de la importancia que debían tener en la educación de los niños

Voz 3 04:42 lo que me gusta mucho en este momento es la poca importancia que se da no sólo la literatura la lengua a la lengua y literatura en los programas escolares creo que aún niños electores de los tres cuatro años y en el mundo literario a través de poesías que todos los grandes poetas sobre todo veintisiete tienen para niños Lorca Alberti Machado entonces estudia el niño me tiene el idioma literario explicándole porque esa palabra otra que hay palabras bonitas y otras que suenan de otra manera es decir esos empieza a los cuatro años y se tiene que durar toda la

Voz 1326 05:22 Ignacio Aldecoa su marido murió en mil novecientos sesenta y nueve a los cuarenta y cuatro años y ese golpe le bloqueó de tal modo a Josefina que durante muchos años dejó de escribir hice volcó completamente

Voz 5 05:32 el colegio esta situado en la colonia de El Viso Madrid

Voz 1326 05:35 en un chalé de la calle Serrano aunque hasta el año pasado el Colegio llegó a ocupar dos chalets

Voz 0874 05:40 quién lo dirigía ahora

Voz 1326 05:42 pues de un modo muy simbólico Susana Aldecoa la hija de Josefina Ignacio la misma niña que con cuatro años inspiró a su madre la creación del Colegio Susana fue subdirectora durante mucho tiempo y asumió la dirección al morir su madre en dos mil once con María Jesús Álava Susana publicó en dos mil trece la buena educación donde proyectaba el modelo de enseñanza que representaba el colegio Estilo

Voz 0874 06:03 desde aquí cursos podía se podía estudiar

Voz 1326 06:06 en la última época Se podía estudia desde primero de educación infantil hasta sexto de primaria es decir más o menos entre los tres y los doce años muchos de los alumnos del colegio Estilo continuaban sus estudios en el colegio Estudio que comparte un espíritu muy similar al de

Voz 0874 06:21 esto los hijos de Berlanga de Saura o Bardem que alumnos ilustres tuvo el colegio

Voz 1326 06:25 pues por ejemplo dos tampoco afines como Willy Toledo Marcos de Quinto el sur fue vicepresidente de la

Voz 5 06:31 buen debate es diputado por Ciudadanos

Voz 1326 06:33 sí daría gusto verlos debatir ya al estilo han llevado a sus hijos gente como Jorge Valdano o las actrices Juana Acosta Asuán inri

Voz 0874 06:40 en total cuántos alumnos

Voz 1326 06:42 ahora tenía unos cuarenta ciento cuarenta y cinco contaba con quince profesores y otros empleados en administración cocina y limpieza pero llegó a tener muchos más alumnos al principio de este curso una especie de espantada porque ellas había extendido el rumor de que el colegio iba a cerrar

Voz 0874 06:57 en lo que ahora se preguntarán todos los oyentes es porque un colegio sí ha cerrado porque tampoco sería barato yo creo bueno

Voz 1326 07:03 en financiera era insostenible y además les rescindió el contrato de alquiler del edificio aunque por lo que parece el cierre se ha debido a una mezcla de razón es idéntica a la que provoca el declive de tantas empresas que algún día fueron muy poderosas o exitosas es decir una gestión equivocada incapacidad de adaptarse a los nuevos tiempos y el brillo de una competencia que ha sabido hacer mejor las cosas

Voz 0874 07:25 para el Madrid hay otros colegios que se distinguen por una educación libre Laika moderna y progresista

Voz 1326 07:30 exacto esa parece que es la competencia con la que el estilo no ha sabido convivir

Voz 6 07:35 Miren la bien

Voz 7 07:38 imperturbable llorando cuando el papel así lo exige absolutamente convincente que gran actriz la mejor es mi madre

Voz 8 07:50 buen Moner debilitarse

Voz 9 08:00 tú eres capaz de matar ni una mosca igualito que tu padre un pica algo

Voz 0874 08:09 en este diálogo entre Javier Bardem y su madre Pilar pertenece a la madre en corto ganador de del Goya han dirigido por Miguel Bardem hijo de Juan Antonio Bardem y alumnos del colegio Estilo cómo estás Miguel buenos días hola buenos días qué has pensado qué pensaste cuando tras tener que cerraba tu colegio

Voz 5 08:25 bueno me dio mucha tristeza porque hombre ya hace muchos años que no que es que no voy al colegio no vaya a tener treinta años tampoco Santo muchas gracias prácticamente olvidado pero me dio mucha pena que que eso no siguiese adelante de hecho yo ahora llevo a mi hija al colegio Estudio yo a mis hijos oye quítame ese ya enterarme de esto me dio pena porque he visto el estudio cómo ha crecido y ahora es un mega colegio porque antes en el reducto este franquista que habláis existía el estudio estilo sea no sólo el estilo el estilo ha conseguido él estudia conseguido pues eso no solo sobrevivir sino crecer y crecer muchísimo estilo no entonces da un poco de pena no sentía es parte de no según alumnado especial

Voz 0874 09:08 por estar en ese colegio tenía ese es muy pequeños

Voz 5 09:11 sí yo hay una cosa que cuando acabábamos sexto bueno es octavo de EGB mi época pasa al Instituto hacer BUP y todo eso sales de un de una especie de casa nido donde te cuidaban mucho ya sabían Instituto pues eso postre caigan tortazos por torneo iba a decir algunos no estáis preparados para eso claro era era era muy difícil no el poder salir de allí porque allí nos cuidaban mucho oí la asistencia era casi de individual no

Voz 0874 09:41 estar en un chalé la estar en colegio seguramente masificado creo que fuiste después la diferencia sería grande pero en términos académicos tú recuerdas no sé pues esa inclinación hacia las artes por ejemplo

Voz 5 09:51 sí sí se había vamos yo me acuerdo de paso era era nuestra profesora de dibujo escultura y demás artes era maravillosa salir de ahí con ganas de hacer cosas que que no no he visto en otros sitios tanta motivación no

Voz 1326 10:08 luso creo que había una asignatura au sigue habiendo una asignatura insólita que la historia de la ópera

Voz 5 10:13 ah mira eso me pongan no no no lo existía eso ha debido ser nuevo da nueva generación como eran las

Voz 0874 10:20 profesores y las clases

Voz 5 10:21 pues serán eran como clases con como familias eran como papás Nos cuidaba mucho nos dejaban muy libres pero uno piensa claro en un

Voz 0874 10:30 vamos a decirlo de manera un poco así

Voz 5 10:32 a grosso modo Un colegio rojo en una época franquista profesores modernos no eran profesores muy modernos con unas ideas bastante avanzada así distintas al pensamiento que había o de una sola dirección en en esa época no de hecho en el colegio y el día había un día el veinte de noviembre creo que todos los veinte de noviembre es venían a nuestro colegio todos los colegios de alrededor que vivíamos que que era la zona de El Viso que estaba lleno de corregir de entre comillas fachas claro ya para resumir venía como a cantarnos el Cara al sol

Voz 1326 11:08 Victorio comanche estábamos correspondía

Voz 5 11:11 me internacional no no no no que también se oye no coincidiría

Voz 0874 11:18 es allí con los hijos de Carlos Saura con Carlos con Antonio

Voz 5 11:21 yo iba en el colegio de en el autobús de reparto con con los hijos de Saura iconos de Berlanga a sí sí sí bueno hay mucha más gente

Voz 0874 11:29 que creo que nos escucha Antonio Saura Antonio buenos días buenos días solamente la Antonio de tu recuerdo supongo que serán similares no

Voz 11 11:38 hombre yo soy mayor es es es un enano si estamos a gusto de los pequeños bien

Voz 12 11:47 está la tabarra pero sí sí bueno la clase de mi hermano Carlos de dos años mayor que yo incluso ya estaba un hermano de nivel estaba Rafa estaba Jorge Berlanga esta Mi padre desde la trilogía El español pero me parece un poquito triste que asociamos el colegio Estilo sólo a a los a los chicos de la de gente que estaba luchando en aquel momento en en esa España tan complicada para hacer cosas que que lo lo lo yo creo que decir que era un colegio donde iban los hijos otros famosos bueno mi padre de famoso no tenía nada en esa época al colegio era un joven director molesto sí hombre desde luego que si el padre de Miguel porque ya era una especie de INEN hoy Berlanga también pero otra mucha gente no

Voz 5 12:36 ya se Marcos de Quinto

Voz 13 12:38 ah bueno

Voz 12 12:41 sí pero mira qué buen futuro ha tenido para conseguir claro que era abogado y había mucha gente más estaba yo en mi clase había pues una una una una chica maravillosa que era sobrina de de los pitos de Hortelano no ente entonces

Voz 1326 12:55 Suárez también estuvo en el colegio Estilo

Voz 12 12:58 no no no en mi época de mi época a tener en cuenta yo yo pertenezco yo ya tengo una edad y soy la la última generación del Bachillerato antiguos somos los que más tuvimos en el colegio porque la educación llegaba hasta sexto de bachillerato de ella hacer COU fuera y entonces yo deje el colegio con dieciséis algo y luego ya como ha descrito muy bien Miguel con con la llegada del cambio de educativo pues ellos tenían que dejarlo un poco antes luego todavía en las ya lo lo incluso antes todavía no los estudiantes pero yo no creo que lo más importante de de lo que hizo Josefina y el grupo de maravillosos profesores que tuvimos algunas odiados profundamente claro como debe ser prudente

Voz 11 13:45 es que es crear una una isla de libertad de tolerar llave de debate discusión

Voz 12 13:54 Jaime me solidarizo completamente con lo que ha dicho Miguel luego salías de ahí volvía otra vez a la España real en el carné de examina el año año de dejarlo en en en donde estudiaba COU me vinieron un grupo de gente de canoa pegar a pegar una paliza y me dieron una paliza por defender ideas de libertad de democracia Italia entornos que yo estaba muy acostumbrado con el colegio Estilo que se pudiera debatir y luego me di cuenta que en la España real la que ya no no correspondía estoy hablando de setenta y seis claros

Voz 0874 14:25 es curioso que los los profesores enseñaran a dialogar y hablar y al levantar la mano y a criticar himnos dijeran pero no lo hagáis fuera el centro es oye hemos hablado de los profesores hemos hablado de puestos padres pero los alumnos como como erais recordáis también a lo mejor si no se dueños de o pertenecientes a una élite de algún modo

Voz 11 14:47 pues no he pertenecido a todas nuestras octavillas rivalidades quién dijo el capitán del equipo

Voz 12 14:55 yo lo o donde se iba a celebrar el fin de curso de chino no de élite aparte de que insisto mucho en muchos de los nombres que han aparecido las trayectorias luego profesionales pues Carlos Carlos Berlanga qué maravilla no era era un año más porque yo estaba en en curso un curso más o gente mi clase estaba Patricia Gadea que murió desgraciadamente una pintura maravillosa había pero no eso no era una élite Éramos unos chavales que que nos permitían desarrollar determinadas inquietudes pero pero elite nada al revés si nos podíamos considerar buena perseguidos porque también una cosa que hay que ir es que Josefina abrió la puerta también y idioma formación gratuita a muchos hijos de líderes sindicales y de presionar políticamente significada tanto es así que el día de más pánico que yo recuerdo en el colegio fue el día del asesinato de Carrero Blanco en donde prácticamente venían todos los padres a sacar a los hijos por por por ver que podía haber como represión

Voz 0874 15:56 claro a encontrar

Voz 12 15:59 pero al mismo tiempo estaba al hijo de vizcaino los hijos de Vizcaíno Casas que que estaba en el colegio había gente de de de

Voz 13 16:07 se muy rojo no era no era no era no casas no

Voz 12 16:12 pero no no era un colegio donde se haga la ni de Rogelio ni como he leído en alguna de anticlericalismo al revés nos explicaba una relación muy bien explicado catolicismo más masa que el catolicismo de de de abierto hoy y pensamiento que el que el nacionalcatolicismo no de de que intentaban imponer entonces había había una reflexión es bonita si ir Josefina era una mujer maravillosa si deseaba suerte castigarán al despacho del desde en una conversación con

Voz 0874 16:42 pero tengo un rato a solas con ella que bueno hay una pregunta que queda en el aire y quiere fulminar a alguien que conoce muy bien la historia de del estilo que es Amelia Castilla periodista del país que escribió sobre sobre ese colegio memoria de un colegio que lo eligió además para educar a sus propios hijos cómo estás buenos días Amelia buenos días me han encantado está con vosotros la pregunta es cómo se explica que un colegio laico y tan progresista aunque con estos matices que nos contaban los invitados fuera tolerado por el franquismo que podría haberlo cerrados lógicamente

Voz 0139 17:11 bueno aquella una llamada tanto la atención el franquismo duró muchos años no siempre fue exactamente igual no no hacía daño a nadie eso se quedaba adentrado de las puertas del colegio no no salía mucho más allá no había por qué no lo iban a tolerar el colegio Estudio que hacía prácticamente lo mismo se había inaugurado pocos años después de acabar la Guerra Civil ya era gente muy muy liberal no tenían ideología no estaban tan marcadas allí no se hacía no se hacía militancia allí se respetaban todas las ideologías pero que esos dentro el franquismo era posible

Voz 1326 17:49 tú tuviste Amelia una relación muy estrecha no con Josefina Aldecoa que cosas de las que tú

Voz 0139 17:56 bueno se pues mira yo entonces estaba en la sección de Cultura del del diario El País

Voz 12 18:01 estás griego canilla

Voz 0139 18:04 varias ocasiones ahí me contaba muchas cosas del colegio de hecho mi hijo mayor empezó a ir al colegio pues cuenta con una nota porque es un poco la muestra de cómo era Jose asigna habíamos lo habíamos puesto en un colegio público porque el colegio al que nosotros queríamos acceder concertado no sólo había no no habíamos conseguido plaza Le contrajo designado lo que pasaba y me dejó oye pues que venga el invitado durante una semana al colegio y a ver si les gusta bueno pues me pareció son amenazando lleve el primer día cuando fui a recogerlo me dijo me quedo recursos

Voz 0874 18:40 no me gusta mucho este colegio

Voz 0139 18:43 Encinas ya era de colegio y luego pues me contaba historias fascinantes antes estaban hablando del día que que mataron a Carrero Blanco ese día fueron a buscar a dos niños a dos niños no aprendes me parece muy especiales uno era el hijo de Adolfo Suárez que su padre entonces estaba de Televisión Española a los hijos de Genoveva Forest Alfonso Sastre obviamente los padres y los otros tenían sus motivos para ir a buscar a los niños la página es la la detuvieron después como como responsable de de aquel acertado que hizo Josefina a partir de Sevilla pues nada que los di los hijos de lectores y de esas tres siguieran yerno al colegio con absoluta normalidad y por supuesto sin pagar los padres estaban en la cárcel los saques todavía no había dinero

Voz 0874 19:35 que bueno

Voz 0139 19:38 que ver un libro claro

Voz 0874 19:40 ya Amelia porque no o cuáles crees que han sido las claves del cierre del colegio

Voz 0139 19:45 desde el cierre bueno no yo creo que que que tanto Josefina como Susana vivían en un mundo que ya que ya se ha acabado los edificios en El Viso eran al lado pactaban carísimos el día en el alquiler de uno de ellos el año pasado tuvieron que cerrar porque eran dos de ellos porque había habido una estampida de de alumnos los rumores sobre la crisis del colegio eran enormes y eso preguntó también a que muchos padres pues gusta dan buscaron refugio para para o pero creo que esas dos causas muy importante se subsana intentado buscar un local para para estar al colegio pero pero

Voz 12 20:29 bueno la las condiciones de la canción

Voz 0139 20:31 quería de educación somos muy son muy lógicos un colegio no son el en enormes habían encontrado

Voz 12 20:40 un cero

Voz 0139 20:42 cerca de Arturo Soria bueno habría que hacer unas reformas enormes en la jardín de cambiar un montón de cosas económicamente no podían abordarlo el colegiado no era rentable además ellos nunca quisieron cambiar nunca hicieron construir un colegio grande con el colegio Estudio ellas tenían tuvieron muchas ofertas para para irse a las afueras de matriz y construido un colegio con dos mil alumnos pero pero pero ella madre de deja porque a ellas dos estaban de acuerdo en el mismo pensaba ante un colegio tan grandes en las iba a ir de la mano que que no iban a poder controlarlo realmente aquí va a ser otra cosa que su proyecto no ha funcionado

Voz 0874 21:21 era más eran partidarias no educación mucho más personalizada Amelia Castilla es periodista del país y escribió sobre este colegio Memorias de un colegio gracias a Amelia beso gracias hasta luego Miguel Bardem y Antonio Saura yo no sé si te de Bryce reuniones de antiguos alumnos de todavía pensando que luego vienen los grises a disolver las

Voz 5 21:38 no yo lo que tengo son muchos amigos de esa época de hecho destacar uno que es que empezó conmigo en el en el chalé uno S que que que tiraron un hombre que cerraron el año pasado que se la infancia es Eduardo nada en todas sus hermanos

Voz 0874 21:56 Antonio

Voz 11 21:58 hombre su compañera mía declaró su primera mujer de Marcos de Quinto ya estamos ahí

Voz 13 22:08 el resto Vadillo ya a velar

Voz 12 22:11 sí que fue arquitecto municipal no

Voz 0874 22:15 Miguel Bardem y Antonio Saura cineastas Hoyos agradezco mucho la conversación que ha hecho conocer mejor la historia de de ese colegio legendaria de la España de los últimos años sesenta el colegio Estilo de Madrid esta próxima semana cierra las puertas Antonio Miguel un abrazo

Voz 14 22:29 sí es un abrazo