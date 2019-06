A Nicaragua le han robado la revolución

Voz 1 00:00 sí a mí me enamoré

Voz 0874 01:08 en espera de que la semana que viene el domingo será el último día ante Madrid Central ya sé que es un poco centralista hablar de cosas que pasan de Madrid pero para aquellos que piensan que votar no importa porque no se nota en lo práctico fíjate qué poco vamos a tardar en

Voz 3 01:21 lo que trabajar en el centro de levantar las multas que es como levantar la prohibición con lo cual a fluir

Voz 1791 01:27 el tráfico yo sugiero una medida es que todos los que íbamos a Madrid central o estamos en contra de esta medida que nos pongamos una mascarilla en la calle para qué si bien la prensa extranjera gas fotos Si la Comisión Europea hable con estamos mal idea misma línea porque es que es un problema de salud por lo que no entiendo en la política española es porqué no sabemos construir sobre lo construido por el hecho de que tú tengas una idea diferente a mi ático es el mala en la plaza de Oriente en Madrid la rehabilitó el peor alcalde que ateo Madrid que yo recuerde que es Alemania no lo hizo bien pues hombre enhorabuena

Voz 0874 01:59 gracias a la política ahora mismo consiste en deshacer no en nacer no vamos a demostrar que hacemos cosas deshaciendo lo que han hecho los temas en lugar de proponer cosas nuevas

Voz 3 02:07 aquí ha dado una lección Manuel Valls que Francia fracasar porque hizo de todo

Voz 1791 02:11 pues mal ministro de interior ministro del primer ministro y un Gobierno impopular forros destructores el país del Partido Socialista pero aquí ha hecho algo que es aplicar el sentido común nos han aparecido algo increíble hace mete

Voz 0874 02:25 elogiado Macron por cierto no había iba a Macron que lleva a todos

Voz 1791 02:27 los días pero no me lo logró desmiente no pero

Voz 1791 02:49 has escogido tú no sí porque estaba pensando las mil mujeres que han muerto en España me parecía que estaba canción Mi adecuada para para ellas

Voz 0874 02:57 si tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar bastante con lo que vamos a hablar porque de hecho ha de temporada ya estamos acabando nos comprometimos con la situación de un país que prestamos especial atención que es Nicaragua un país que sigue sufriendo más de cuatrocientos días de protestas contra Daniel Ortega y contra su esposa Rosario Murillo porque es un ejemplo de nepotismo asombroso más de un año alzando la voz contra un régimen que pisotea los derechos más fundamentales persigue a quienes lo denuncian Nicaragua quiere pasar página y recuperar su dignidad pero este conflicto parece estar todavía muy enquistada porque sí grabado el enfrentamiento entre sandinistas y opositores al régimen

Voz 1791 03:32 la cuestión de poder el régimen perdió por completo el momento que unas protestas en abril por la subida de las pensiones una modificación de la Seguridad Social es una represión ahí se rompió una especie de pacto que había sandinismo ya ahora mismo más sandinismo auténtico y la oposición que ese que protesta contra Ortega y su mujer que ellos eran

Voz 0874 03:57 es es el viejo sandinismo viejo sandinismo que muchos

Voz 1791 04:00 exiliado como Carlos Mejía Godoy otros no hay ahora mismo pues Ernesto Cardenal que que es uno de nuestros favoritos no que hemos tenido aquí alguna vez por pues eso ahora mismo un peligroso pro americano no todo ha sido un él él tenía el apoyo de la Iglesia el tenía el apoyo de los empresarios ha ido perdiendo absolutamente todo

Voz 0874 04:22 miles de nicaragüenses han tomado el camino del exilio como dices para huir de esa represión llevada a cabo por el Frente Sandinista de Liberación Nacional por la policía hay por los paramilitares que siguen siendo leales a Daniel Ortega en su mayoría ese es el caso de las dos personas que está asentadas aquí con nosotros nuestras invitadas son María Eugenia Gómez López Geni como buenos días el Gloria Calero Morgan cómo estás Gloría buenos días no sé si esta descripción que hemos hecho de vuestro país se ajusta a lo que vosotros sabéis lo que os cuentan a vosotros ahora mismo es un tiempo fuera

Voz 6 04:53 ya sí pero estamos todos los días en contacto con lo que pasa en Nicaragua de día a día es yo creo que lo refleja claramente sal tal vez sólo un matiz que podríamos hablar de lo que hay ahora es un gobierno europeísta no gobierno sandinista porque sólo perdieron hace muchos años mucho antes de abrir

Voz 0874 05:09 ese romanticismo que se produjo con la llegada de Ortega

Voz 6 05:13 al al poder donde quedó pues con la llegada al poder en el dos mil siete ya se había perdido para quién ha estado cerca de de lo que ha sucedido en Nicaragua para nosotras como partes muy feminista nicaragüense el uno de los momentos clave fue el noventa y ocho con la denuncia desoír la América por abuso sexual contra Daniel Ortega la complicidad de todo los poderosos para que eso nunca fuera esclarecidos fuera juzgado y a partir de ahí el pacto que hizo con Arnoldo Alemán para repartirse el poder en las instituciones hasta que haya logrado un poder total como ahora

Voz 0874 05:46 la gloria tocando ministra Madrid yo vine

Voz 7 05:48 en julio del año pasado del dos mil dieciocho

Voz 0874 05:51 sí como tomase esa decisión cuál fue tu tumba

Voz 7 05:53 a llegar pero yo no prácticamente no la todos me me obligaron a tomarlas verdad yo vine aquí de digamos de de visita me entiendes no yo no voy a como planes de quedarme pero una abeja que ya me sentía obligada a quedarme porque ya me avisaron de que no podía regresar a Nicaragua como me si me familiar amigos familiares yo me yo tengo un ego veían Nicaragua tengo familia que también andan a las protestas y me avisaron de que no me podía regresar porque me estaban esperando estaban esperando contra usted este tipo preguntarte porque quiero saber toda la historia

Voz 0874 06:31 estaba esperando

Voz 7 06:32 bueno que tenían orden de capturarle si me si me veían pasar por el aeropuerto realmente cuando yo cuando yo salí fui sometida a un interrogatorio que para que salía porque les salía que mbd guía a qué venía aquí a España de qué sería acusado allá sería de terrorismo financiar porque hechos decían que éramos hace que andábamos financiando el terror

Voz 8 06:58 ahorismo queda amo incitando al odio

Voz 7 07:02 y entonces sí entonces citan de sería acusada de terrorismo pero como mucho como mucho sandinista estuvimos ahí desde ahí que lo que no perdona Daniel Ortega es la traición dice él verdad porque él piensa que es lo que todos los sandinista que tuvimos en la lucha anterior ahora somos traidores hizo muy eso él no lo perdono

Voz 0874 07:23 lo lo que él considera terrorismo es es que criticar

Voz 7 07:26 exactamente qué piensas diferente que luché que seas crítico que señales los errores que pueda opinar él él no Él está acostumbrado a ser monólogo está acostumbrado a bajar órdenes ya es decir esto se hace y punto

Voz 1791 07:41 sé que sois unas auténticas madres vandálicas no porque hay una canción por las madres que luchar a favor de la de los hijos detenidos porque estamos hablando de de de una represión que tiene más de quinientos muertos decenas de desaparecidos gente detenida ha habido una amnistía es más un camuflaje que una amnistía si tanto ha habido represión el otro día en la catedral el domingo pasado no ha cambiado nada no

Voz 6 08:09 no yo creo que es lo que acá hay una intención del Gobierno de presentar una imagen hacia fuera de que hay cambios de que hay avances porque quieren parar las sanciones y las amenazas de de más sanciones entonces ha hecho ha excarcelado en en el mes de marzo en la segunda etapa de la negociación con la Alianza Cívica se comprometieron a dos cosas fundamentales liberar a todos los presos políticos en un plazo máximo de noventa días que se cumplió el día dieciocho de junio

Voz 7 08:35 en

Voz 6 08:36 tú y tu ir las libertades públicas la libertad de expresión e inmovilización de organización en la libertad de prensa que está totalmente limitada ninguna de esas promesas las ha cumplido ha excarcelado a muchos presos políticos pero mantiene un régimen de casa por cárcel están siendo continuamente asediado vigilados amenazados en sus casas y luego ha hecho una ley de amnistía que les decimos auto amnistía porque es más bien una ley para que nunca se puede investigar a los que sí han cometido crímenes han matado habían reprimido bajo la que supuestamente liberó a los ciento cinco ciento seis últimos presos políticos quedan ochenta y cinco más que se niega a liberar irse mantiene todavía el estado policial sean no hay forma de manifestarse como bien han dicho no no manifestarse en las calles sino ni siquiera ahora cada día cumplimos un aniversario de uno de los muchachos asesinados se ha sido una misa en homenaje a esas mismas son reprimidas nuevamente hay personas detenidas por ejemplo sale a cada día tan soltando a unos y están deteniendo

Voz 0874 09:34 a otros eso esos disidentes liberados esos pocos disidentes liberados cuentan pueden hablar contra algo de su situación en la cárcel

Voz 6 09:41 muy valientes son increíblemente valientes un poco el motor y el que está dando mucha esperanza a esta lucha no que ya es muy larga ellos salen de la cárcel lo primero que hacen es hablar cuando estos muchachos y muchachas llegan a sus casas no solo su familia sino su barrio el más a los últimos liberado a fue una gran fiesta ideas claras ni dicen a que torturas han sido sometidos en qué condiciones infrahumanas están están ellos incluso están hablando también por los presos comunes porque realmente las condiciones eso son infrahumanas y mantiene su compromiso de que ellos van a seguir luchando porque lo que yo dicen es que ya han perdido el miedo han pasado tanto sufrimiento y lo han torturado tanto que ya lo perdieron entonces bueno a veces a los de manos parece que son demasiado osados pero realmente yo ya no tienen cómo sienten que no tienen nada que perder y que si está lucha no se mantiene ni ellos ni nadie va a poder volver a ser libre en Nicaragua

Voz 0874 10:34 pues eso tras antes que en Nicaragua importa poco que el mundo no presta

Voz 6 10:38 sí sí totalmente totalmente es un país muy chiquito no representa un poderío económico para nada aunque Nicaragua un país rico tiene además ahora he cada vez hay más explotaciones mineras de oro pero no en grandes dimensiones porque en comparación a la economía mundial no representa nada totalmente vemos que cuando dejó de haber muertos en las calles que es lo que parece que logra llegar a las primeras páginas de periódico de prensa pues ya desaparece bueno parece que no importa no es muy difícil mucha gente dice que no hay información realmente no balbucea Gila buscas es muy difícil saber lo que ocurre en Nicaragua

Voz 1791 11:15 ser mujer en Centroamérica es complicado al agua en El Salvador y Guatemala en Honduras eh vosotros y feministas como es esta lucha de las mujeres en Centroamérica Nicaragua

Voz 6 11:26 pues es una lucha muy poderosa porque sí que hay condiciones difíciles pero hay movimiento feminista que ya tiene mucha larga vida y que ha sido muy valiente y muy potente porque se ha enfrentado a todos los poderes no sólo político sino no económicos si religiosos también a todo a todo esa hegemonía cultural que pretende que las mujeres ocupen un lugar secundario el movimiento feminista Nicaragua y en Centroamérica es es de los más activos de los que han logrado también más autonomía respecto a los partidos políticos que siempre tratan de de manipular y acallar y no lo han conseguido entonces en Nicaragua antes de abril había poco movimiento social que que hiciera una denuncia abierta sí lo ha hecho siempre el movimiento feminista desde antes que Daniel Ortega volviera al poder en el dos mil siete Nos hemos mantenido en las calles hemos sido reprimida en las calles hemos sido reprimidas de otra manera campañas de difamación y de desprestigio que continúan haciendo y que por eso en este contexto también no nos consideran que somos las que estamos promoviendo también estas estas protestas no

Voz 0874 12:30 pasado algunos periodistas nicaragüenses con los que hemos conversado todos ellos coinciden en decir que el cáncer quizá no se llama Daniel Ortega Rosario Murillo

Voz 6 12:38 bueno es una combinación no les podemos quitar responsabilidad

Voz 1791 12:41 es como si que

Voz 6 12:44 metro alimentan y además que tienen un origen sea el origen del poder Daniel Ortega de su complicidad y su silencio con la denuncia de soy la América a partir de ahí Rosario Murillo va ganando poder dentro de las filas del Frente hasta que bueno ya al frente ya no es un partido político es una cúpula de una familia con unos cuantos ha llegado porque no no hay nada de lo que un partido político debería de tener hay un monopolio de ese poder por parte de esta familia que además de ello está bien sus hijos están colocados en en lugares claves in no hay mayor debate entonces el poder de Rosario amoríos muy grande su probablemente su capacidad de organizar ir demandar de estructurar ese poder es mayor que la de Daniel Ortega en este momento porque bueno él se le ve aparentemente es tampoco ido y está viviendo en otro en otro lugar ella también viven una realidad paralela pero la responsabilidad de lo que ha pasado la comparten cincuenta cincuenta sean no hay también una tendencia a echar la culpa Rosario para tratar de salvar a Dani

Voz 0874 13:44 a una posible en países como el puesto en la Iglesia sigue teniendo un enorme poder y una enorme presencia social en el caso de este conflicto donde está la Iglesia

Voz 7 13:54 la Iglesia pues adaptado a la par del pueblo nos cuesta a nosotros reconocer verdad porque siempre ha sido la Iglesia como un obstáculo para el desarrollo social pero en este sentido ha estado a la par del pueblo pues la verdad es que lo hay curas que han expuesto su vida hay hay las mismas iglesias han sido centro de atención a los heridos a la persona los mismos cura han estado en parando sacando sacando gente pues te donde del peligro para ponerlos en la iglesia decía lo que permitió usarlas incluso se incluso como centros de reunión claro que sí claro que sí incluso para Semana Santa las misma las procesiones te de de las fiestas religiosas fueron utilizadas como para para manifestarse la gente pues fueron en ese sentido no

Voz 6 14:43 si el nivel de represión es tan brutal que que siempre se busca espacios un poco más seguros y las iglesias han sido esto entonces la Iglesia está ahora donde la Iglesia debería haber estado siempre al lado de ahí así lo están proclamando algunos de de las voces más críticas dentro de la Iglesia de lado de los oprimidos del lado de la Justicia del lado de quién más sufre las voces más fuertes también han sido reprimida hay una contradicción ahora entre lo que dice la Iglesia nicaragüense es lo que dice la posición del Vaticano Silvio Báez uno de los obispos más más claros en más contundente que en la población nicaragüense le tiene una estima increíble ha sido llamado al Vaticano hace unos meses como para quitarlo desde lugar y eso fue muy duro porque Nicaragua vivido muchas ausencias se han desbaratado todas las instituciones uno cuando tiene un problema no tiene dónde recurrir quedaban figuras como Silvio Báez que que fue llamado a Roma Seals la salida de Silvio Báez del país han sacado a todas las organizaciones nacionales de derechos humanos internacionales ideas pues la salida de Silvio Báez era como desamparo total no y aquí pues hay un cuestionamiento muy grande de que cuál es el rol de la Iglesia el la actual nuncio nueva como ex nuncio apostólico el embajador del Vaticano está fue ha estado fingiendo en este Diallo como mediador y garante en una posición que ha sido muy muy muy cuestionada por parte de la población que está en las protestas

Voz 1791 16:08 has dicho algo muy importante que a veces es de España al tenemos una visión ideológica de la gente de izquierdas Nicaragua sandinista de Izquierda Unida

Voz 6 16:17 sí así es y además yo sé que aquí cuesta mucho y eso es importante el Frente Sandinista dejó hace mucho tiempo de ser un partido de izquierda mantiene nada sobre que caracterizan al Frente Sandinista de Izquierda llegó al poder a partir de una alianza con los sectores más conservadores de las iglesias católicas Angélica penalizando absolutamente el aborto en un país en el que todavía las mujeres mueren por aborto inseguro

Voz 1791 16:40 te refieres a dos mil siete a dos mil siete

Voz 6 16:42 volvió al poder en ese en ese momento para poder volverá al poder había hecho ya un par con las fuerzas más reaccionarias del país para para reformar la ley electoral porque el ganó con los mismos votos que había perdido elecciones anteriores después ha tomado todo el poder ha tenido una política económica totalmente neoliberal ha gobernado estos doce años en en alianza con la únicos co con quién dialogará con los empresarios y con los empresarios fuertes ha vendido el país a la inversión extranjera incluso con la la la ley del canal entonces que le queda de Izquierda en lo económico en lo social lo cultural lo puedes calificar como Izquierda entre la gente tiene que enfrentar a despertar que el Frente Sandinista no es un partido de izquierda si lo fuera no tiene derecho a matar no tiene derecho a reprimir porque yo creo que la izquierda en este siglo tiene hemos calor de la Izquierda Democrática

Voz 0874 17:31 pero pero tú entiendes que en España en lugares como España sí que existe todavía esa idea romántica de la revolución y piensan que el régimen que tenéis

Voz 1791 17:39 ahora forma parte de esa revolución y por tanto hay que defenderlo es que la reunión estuvo muy bien cuando fue

Voz 6 17:43 cuando fue cuando se lo que fue en aquel momento

Voz 7 17:46 esto hay que ver que uno no se acuesta en el ochenta hizo hice despiertan al dos mil nueve dieciocho verdad

Voz 6 17:54 con qué paso en medio de todo eso

Voz 7 17:57 todo eso les dio a Daniel Ortega osea cambiar todo aquel sueño revolucionario que tenían para los nicaragüenses también fue muy duro despertar de esa realidad los que ya hemos venido haciendo ese ese luto ese duelo durante todos estos años

Voz 8 18:13 así lo robada ha sido robada con todo con toda la la el descaro del mundo no

Voz 0874 18:19 hablando un poco de vuestra vida en España que hacéis aquí claro es una vida nueva de repente gays

Voz 6 18:25 bueno tratamos de contribuir en todo lo posible va a dar a conocer la situación en la realidad que vive Nicaragua entonces pues vamos donde alguien quería escucharnos y practicar con nosotras ahí ahí andamos y luego estamos pues muy en función de de del apoyo que podamos dar acompañadas allá de tratar de también de fortalecer la organización de las nicaragüense y lo nicaragüenses acá it be tratando de bueno si hay una oportunidad de hacer algún trabajito que es poco claros

Voz 0874 18:51 que sí recelan fácil fácil bueno pero os habrán puesto no se ha encontrado ayudas dado respeto eso sí

Voz 6 19:01 sí yo creo que sí que que han que mira para no para la feministas ha más fácil porque por esa misma llevamos muchos años denunciando esto tampoco ha sido algo nuevo entonces tenemos una de alguna red de apoyo que de sonoridad que que no ha entendido perfectamente y que que sentimos que está en nuestro lado pero bueno siempre encontramos esas otras voces nostálgicas a las que siempre llamamos a a despertar claro que a todo el mundo le cuesta despertar de los sueños ni dejar las ilusiones pero hay que enfrentarla y además es muy bonito estar encantado con revoluciones que están a muy lejos aquí a muchos kilómetros desde la como ya dónde estás por ejemplo ahora alguien renunciaría a poder tener elecciones limpias y transparentes aunque haya amenaza de que gane la derecha no creo que nadie va a renunciar a eso para entonces hay que respetar más los procesos de cada de cada país y hay que conocer y hay que profundizar hay que querer dar menos menor lecciones no hay menos análisis de de enseguida se amparan en la geopolítica para para defender un Gobierno que ahora ya no es más que un gobierno criminal y violador de derechos humanos

Voz 0874 20:04 os agradezco la visita y el diálogo me María Eugenia o Geni Gómez López y Gloria Calero Morgan activistas del movimiento feminista de Nicaragua de colectivos feministas Madrid por Nicaragua gracias por la visita de suerte con todo gracias gracias se ocupan de vuestro país un abrazo yo soy de un pueblo pequeño

