La vida a ratos de Juanjo Millás

Voz 0874 01:49 tiene ya Juanjo un pie en Asturias

Voz 7 01:51 no sé ya enseguida beber

Voz 8 01:54 sí me voy a escapar en cuando pueda sea así si no me voy hacia finales de esta semana Neira Nunes

Voz 0874 02:02 no no echas de menos Madrid cuando te quieres dar cuenta regresa te Asturias regresa con ganas

Voz 8 02:07 mira cada vez hecho echo de menos de menos Madrid porque cuando era más joven y a lo mejor llevado meses Asturias silla

Voz 9 02:16 deseaba un poco en esta excitación

Voz 8 02:19 la ciudad ahora no ha hecho nada de menos incluso me da yo me quedaría quiero decir en septiembre me quedaría no te voy a decir que viviera todo el año a lo mejor en Asturias no a lo mejor yo creo que lo ideal sería vivir una mitad de irme en Semana Santa quedarme allí por ejemplo ya hasta octubre hasta el cambio de horario cuando cambiado ahora que ya se hace de noche muy pronto pero creo que soportaría vivir todo el año muy bien

Voz 0874 02:52 ver el otro día la última vez que estuviste por aquí estaba Arsuaga Arsuaga decían su libro que

Voz 7 02:56 y como decía algo así como

Voz 0874 02:58 como que la vida no es trabajar de lunes a viernes e ir los sábados al supermercado la vida es buscar la belleza y sospecho que encontrar la belleza es más fácil en Asturias que Madrid

Voz 8 03:07 claro

Voz 9 03:08 haga me dice un día que íbamos a ver un un viejo poblado prehistórico donde había habido mucha influencia celta decía decía somos celtas

Voz 10 03:22 eh porque cae que

Voz 8 03:26 porque yo no lo lo mejor que se puede ser en la vida es más cosas ser no dice porque que va a consistir en la vida entera hubiera lleva en los colegios entonces pues estás de todo no

Voz 0874 03:41 la filosofía vasca según él es las tres preguntas clave que es de dónde venimos a dónde vamos donde como hemos hoy

Voz 8 03:47 he ido de filosofía oye

Voz 0874 03:49 el otro día leí tu columna en El País que es lo que esta semana no quiso viernes

Voz 8 03:53 el viernes el viernes en la columna en el país

Voz 0874 03:57 en relataba hay una conversación que tuyo hemos tenido alguna vez es sobre por qué en la radio hablamos constantemente de lo que pasa en la televisión en la prensa se habla constantemente de lo que pasa en la televisión pero nadie habla nunca de la radio que apenas habla nadie de la prensa también pero desde luego la televisión

Voz 8 04:16 la televisión jamás la ignora

Voz 0874 04:18 por completa eso sí pero nosotros estamos como embobados hablando de la radio y ahí yo recuerdo que hemos charlado también sobre a mí me me resulta incómodo por ejemplo escuchar que en la radio se habla de televisión promocionando programas que seguramente son programas que contribuyen a hacer a la sociedad y que compiten honorario con programas como Hora Veinticinco por ejemplo que contribuyen a mejorar la sociedad o a informar a la sociedad no no entiendo porque lo hacemos

Voz 8 04:46 ya pues yo me doy muchas vueltas a esto porque la radio la televisión son medios idénticos es decir los dos tienen estas tres patas de las que hablaba Chicho Ibáñez Serrador no es decir la la información la formación y entretenimiento qué es lo que lo único que diferencia uno de otro hay margen no hay no hay otra diferencia no sin embargo en la radio se abre a todo el rato bueno es raro el espacio magacín de Radio que no tenga un espacio en la televisión a la crítica de la televisión y sin embargo la televisión la radio jamás pues mira qué bien no hace Javier del Pino los fines de semana estuvieron jamás entonces es un misterio no iba a mí lo único que se me ocurre pensar es que la televisión la radio perdón a televisiones de la realidad la radio no la realidad la radio aboga desde fuera de la realidad de la televisión es una realidad la atención genera modelos de comportamiento escupe realidad todo el rato

Voz 0874 05:52 sí sí te entiendo la televisión crea la realidad en la que luego se basa la realidad si crea de algún modo a crea genera la genera es un es un aparato que genera

Voz 8 06:01 realidad veinticuatro horas al día trescientos sesenta y cinco días

Voz 0874 06:05 yo yo yo yo no veo en televisión gente que va a trabajar cada mañana no había ese tipo de personaje que es el personaje de la realidad real veo personajes que chillan que se enfrentan hebreo aptitudes pues que son que promueven un poco la confrontación la falta de diálogo entonces tú lo que crees que luego eso se traslada a la sociedad

Voz 8 06:22 sí hay de todo eh también está que va a trabajar ahí hay de todo y hay modelos para todo pero efectivamente Si hablamos de de esto aunque tú te referías pues

Voz 10 06:33 ese modelo de modelo

Voz 8 06:37 de una tertulia política por ejemplo que es la única que hay que la de sábado

Voz 0874 06:44 la sexta de La Sexta

Voz 8 06:46 esa es la única ese único programa de debate político que hay pero cuál es el modelo de ese de ese mítico programa este de Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez no quiere decir que el comportamiento de los incluso cuando alguien que está ahí porque es lo único único sentido que tiene ese es oponerse de vez en cuando sobre pasarse insultarse pero no es un programa de debate político en el sentido de que vamos a

Voz 0874 07:12 a construir a construir vamos a poner tus ideas

Voz 8 07:15 así en la mía sobre la mesa vamos a ver si encontramos un punto de acuerdo o no no es se parece más a a cena de Navidad de familiar que a su vez la toma de ahí no en donde en fin los que votan a Podemos se tienen que o con los que votan a veto que sea sea imposible decir en la televisión

Voz 9 07:35 es un artefacto diabólico porque es porque está porque está sucediendo todo

Voz 8 07:43 trato esa esa impresión nosotros no la tenemos con la con la radio funciona las veinticuatro dos días pero tú no tienes la impresión de que la radio sucede

Voz 0874 07:53 bueno hasta el punto de que ocurre un fenómeno que tú describe muy bien recuerdo que lo contaste cuando estábamos comiendo en Coruña hicimos ayer programa es que tú que no ves casi Televisión sin embargo te enteras un poco de todo porque la televisión te permiten alguna

Voz 8 08:07 bueno esto es un misterio es un misterio esto como premio parecido donde la sustancia ción no por qué vino se convierte en Sangre de Cristo no eso es un misterio sea tú puedes ver cero televisión pero da igual la televisión te Beatie la tensión te penetra sea tuvo yo yo creo que jamás he visto a este programa Sálvame pero yo se hizo en los personajes que que interviene yo yo decía esto o sea yo podría pasar Mi vida sin saber a ver quién fue a Schopenhauer uno puede pasar por la vida vivir ochenta años en haber oído jamás en nombre de hecho

Voz 0874 08:51 que nadie lo menciona puedes pasar

Voz 8 08:54 pero tú puedes pasar por la vida sin saber quién es Belén Esteban eso sí imposible pero pero aunque no lo veas no entonces esto es es ahí hay hay algo misterioso en esa en esa capacidad de penetración poroso is de la de la televisión no a televisión lo penetra todo

Voz 9 09:12 sí

Voz 8 09:13 todo todo absolutamente hijo hijo contamina todo

Voz 9 09:18 lo conforma todo la vida es un plató de televisión no a mí por eso me impresiona mucho tiene mucho que ver esto con con mi último unirlo cada cada vez que pienso en aquella película The Show de Truman

Voz 10 09:36 dónde dónde

Voz 9 09:38 vamos que la vida de una persona es

Voz 8 09:41 el programa de televisión sin que ella lo sepa no

Voz 0874 09:44 pero fíjate yo te decía antes que incluso a mí yo tengo la sensación de que en España la televisión está mucho más presente en la vida marcan mucho más incluso los horarios de la gente que en el país que prácticamente ha inventado la industria cultura de la televisión que Estados Unidos no aquí en verano además hay un fenómeno muy curioso y es que con las ventanas abiertas

Voz 8 10:06 sí

Voz 0874 10:06 tú puedes pasear por una calle y puedes darte cuenta de cuánta gente tiene la televisión pueden hacer ese pone casi todo el día y a la gente yo creo que no entiende un fin de semana sin encender la televisión incluso dejar la apuesta por ahí no sé

Voz 8 10:20 eh con cosas realmente de que son que que funde el cerebro yo recuerdo una mujer que se murió hace unos años cuando era raro todavía que descubrieron un cadáver que llevaban una casa muerto tres años cuando cuando esto era noticia ahora ya no es noticia ahora en Madrid ahora en una ciudad como Madrid hay muchos pisos no sabemos no no sabíamos cuántos donde hay alguien muerto con la televisión encendida

Voz 0874 10:48 sí porque en esa noticia siempre hay ese detalle no si esta señora de mujer muerta

Voz 8 10:55 en el sofá de su casa en Telecinco

Voz 0874 10:57 Is tuvo cuatro años muertas viendo en fin

Voz 8 11:01 porque no podía haber tenido la suerte de pillar un canal de pago no pero eso no le tuvo tuvo a mal a lo mejor estaba pegando vete a saber

Voz 9 11:09 edad is it izó vamos son las más

Voz 0874 11:15 bueno eso las estadísticas

Voz 9 11:18 de de las horas que pasamos frente al

Voz 8 11:22 la división son espantosas y solo

Voz 9 11:24 son tremendas entonces tú te imaginas tú te imaginas una provocación una provocación viendo estas cosas que ves que son Fons fosfato que en el cerebro que lo que hoy quedan porque además tú te vas acostumbrando te vas haciendo vas reduciendo trámites de de exigencia

Voz 0874 11:47 te vas te vas convirtiendo en lo que te decía convirtiendo

Voz 8 11:49 queda es viendo exhibirá y eso ya es finalmente la sociedad es tremendo porque no no y entonces dice bueno y entonces porque la radio la televisión y no al revés porque la radio sus porque la televisión sucede cómo suceden los accidentes de automóviles hay un accidente de automóvil había ir a tener la radio da cuenta de ello San Esteban es la televisión la radio da cuenta de ello decir la radio la televisión sucede esta es la cuestión mientras que la radio

Voz 9 12:23 abra desde extramuros de la ciudad la radio se asoma por las murallas adentro dice

Voz 8 12:29 su cómo es esa ciudad cuando

Voz 9 12:32 esa ciudad descubre que quién emite quién emiten los modos

Voz 8 12:36 los de comportamiento es la televisión no

Voz 9 12:39 llene decía antes que en el Show de Truman a mí me impresiona mucho

Voz 8 12:43 cuando él se da cuenta de que vive en un plató de televisión

Voz 9 12:46 porque todos vivir porque nosotros vivimos

Voz 8 12:49 los en un plató de televisión yo yo te

Voz 9 12:51 o un cuento en que que narra

Voz 8 12:54 lo que hay hay un momento en que solamente una persona en el mundo que nunca ha salido por la televisión porque todo el mundo ha salido por la televisión quiero decir que a tú te vas a la calle Preciados ahí están haciendo encuestas para la de nuevo a la gente que acude a los programas a aplaudir debería es decir es muy difícil pasar una vida sin haber salido en la televisión entonces en este cuento mío Se sabe que hay una persona que no ha salido nunca porque evita cuando pasa por la calle Preciados sirvió un cámara todo esto ponga un valor porque llegará un momento en el que no haya absolutamente nadie que no haya salido en televisión y que ello además haya dado sentido a su vida porque a mí me ocurre esto cuento mucho con que sorprendente yo salgo en un programa de televisión pero me entrevistan por mi último algo que sea no durante unos cuatro o cinco días siguientes pues más pobre barrio la gente te dice

Voz 9 13:52 te bien la tele no no te dicen qué gilipollez dijiste la tele veo que va

Voz 8 13:58 en estoy no te vi en la tele sin embargo cuando alguien me para para decirme algo de un periódico es para decir oye me gusta una o no me gustó o incluso cuando me paran para decirme que me han escuchan la radio hecho pues oye qué bien estuvo ese programa o que desacierto o sea es la test de bien la tele

Voz 9 14:21 con lo cual aquí se produce otro misterio inexplicable que es que el único sentido de salir en la tele es el de salir en la tele claro que es esa respuesta quedaba alguien ha

Voz 8 14:34 la pregunta alguien le preguntaba alguien usted porque es famoso dice yo soy famoso porque soy famoso

Voz 0874 14:39 pero lo único que hay una bueno se puede ser famoso sabes lo que es lo contrario de ser famoso esto le pasó a Pedro Aznar cuando fue una vez a un estreno de una película iba con una persona que era famosa Pero Aznar es uno de los cómicos cuando tú lo conocer y entonces pasan por la alfombra roja la gente hace muchas fotos a la persona famosa que iba a su lado entonces pasa Pedro y hace fotos y escucha como fotógrafo le pregunta otro quién es ese piloto dice no es nadie es no ser Nadia oye entonces responde a esta pregunta porqué ahora mismo habrá un montón de gente que estará pensando que tu yo somos un par de es nos engreídos idiotas porque estamos hablando mal de la televisión no va bien

Voz 8 15:24 yo estoy además la televisión pero estamos

Voz 0874 15:27 estamos criticando el envejecimiento que provoca

Voz 8 15:30 yo estoy hablando de la realidad no porque ahí esta cosa es verdad que que dicen joder esto se es no va hacer muchos críticos de televisión que tienen que defender sus claro no estos que dicen que no ven la televisión yo digo no necesito verla porque me llega por ósmosis es que no necesito nada no pero bueno e Italia que son gente elitista no no no yo no yo lo que lo que pasa es que pienso y digo cómo es es que esto es los este solamente este hecho la reflexión de que Vicente

Voz 9 16:00 por qué en la radio se abra mucho

Voz 8 16:03 su tiempo de la tele y no al revés pues tiene que suceder tiene que haber algo amigo que se me ocurre es eso

Voz 9 16:09 que la la televisión es la realidad es ese la realidad en un sentido metafísico determinó esa realidad no

Voz 10 16:19 y entonces eso

Voz 8 16:20 en fin la realidad sucede con la realidad es que no me yo no estoy de acuerdo con la realidad en la que vivo estoy bien desacuerdo absoluto

Voz 0874 16:28 esto está de acuerdo conmigo en que deberíamos en la radio intentar hablar lo mínimo posible de la televisión salvo que sean los productos de calidad que se pueden consumir a cualquier hora no no no solamente cuando se emiten

Voz 8 16:40 no sé no sé si dirigiera para un programa me lo plantearía pero la verdad es que no sé porque a lo mejor dicen no hagas televisión entonces a lo mejor resulta que no está cuando el ochenta por ciento de la realidad de la vida a lo mejor dice precio Eurídice como decir no voy a hablar de lo que pasa en la Gran Vía pues hombre pues quiero decir no sé aún mejor a lo mejor desde el punto de vista informativo sería un error por claro la gente pasa el setenta por ciento de esos porcentajes no recuerdan los porcentajes pero muchas horas muchas horas del día viendo la tele pues está hurtando un montón de su propia existencia no

Voz 0874 17:22 la nuestra como dice versaba buscando la belleza que es lo que debería encontrar la belleza en la televisión es muy complicado oye

Voz 9 17:29 aparte de que en la televisión da la impresión de que emite

Voz 8 17:33 unos poquitos unos unos pongo Paul vistos un que que atónita esto vamos a ver a ti no te pasa incluso cuando por ejemplo dices esta tarde no voy a dar una panza de la serie de se favorita un esta tarde sábado te ves tres capítulos seguidos no acaba es como osea no te pasa yo leo cuatro horas

Voz 10 17:59 y joder ya enseguida estoy normal

Voz 8 18:03 no pero yo yo veo hacer eso hay una serie que me gusta mucho que se llamó Oficina de infiltrados y ayer dije venga hoy me voy a dar una paliza de difícil porque además es una serie de espías que es un poco complicada y no puedes dejar que pase mucho tiempo y no tengo

Voz 9 18:21 quedan no me gusta muchísimo

Voz 8 18:23 qué tiene esa serie inmediato tres

Voz 9 18:26 capítulos de una hora y acabé fundado por cómo sin la televisión yo estoy leyendo tres horas no acabamos tumbado

Voz 0874 18:34 ya existentes a lo mejor con los Beatles emite unos tengo maderas en el umbral de resistencia o o el umbral que define qué es un maratón televisivo para cada uno es muy distinto porque yo estoy contigo para mí un maratón de series es dos horas y media ya es y luego ya jazz ya estoy revolviendo con el sillón no para mi hija vamos diez horas de Netflix para empezar a hablar a partir de sesenta

Voz 8 19:00 es un pero luego no está como y dado que son más jóvenes se recuperará antes no será por eso pero yo veo tres estoy

Voz 11 19:12 al helado un poco un poco como cuando cuando yo cuando habitualmente no dure

Voz 8 19:18 me es una siesta está India duerme que tenga batas de humor sí sabe que eso la gente ya que ya día está perdido para todos los días es un malestar dice bueno ni un ibuprofeno

Voz 0874 19:34 esta definición no da si ésta de la que te levantas con el día ya se tira por la borda oye en El País Semanal de hoy el artículo de portada es tuyo

Voz 9 19:42 eh

Voz 0874 19:42 no recuerdo era cuál es el título de lo lo lo tiene

Voz 7 19:45 sí sí es su misión salvar el cerebro misión salvar el cerebro es un es un reportó

Voz 0874 19:51 Cage que tú hiciste hace unos cuantos meses en el que te meterte en un quirófano de un neurocirujano para asistir a una operación y cerebro abierto igual que a corazón abierto no sé si es eso

Voz 1648 20:02 sí ha abierto sí o sí

Voz 0874 20:05 un artículo fantástico que a veces

Voz 1648 20:07 provoca mucha inquietud porque bueno cada vez que les algo

Voz 0874 20:10 que describe síntomas pues tienes a pensar que tiene esos síntomas pero en fin al margen de la hipocresía de cada uno tú escribes desde la asepsia del quirófano tú estás allí con un batín con una libreta y un bolígrafo creo esto esto

Voz 8 20:24 eso es sí allí antes de entrar antes de entrar en la zona de quirófano en quirófano sino la zona de quirófanos que es un pasillo largo te tienes que poner tu te es que desnudar quedarte en ropa interior y te pones un pijama de estos típicos que se ve en las películas que son como de papel de un solo uso un gorrito y una mascarilla sí

Voz 0874 20:44 no en ningún momento pensaste antes de hacer esto yo sé que tú has hecho cosas similares en cierto sentido has estado en una autopsia por ejemplo para hacer también un reportaje en ningún momento pensaste igual me caigo redondo cuando le quiten el trozo de hacer el trozo de cráneo que da acceso al cerebro

Voz 8 21:01 no porque yo porque yo soy muy curioso y un poco morboso y entonces eh

Voz 0874 21:07 no no no sería capaz de decir eso Portu literatura

Voz 8 21:10 pero ya entonces me apetecía mucho me apetecía mucho hacer este reportaje desde que leí un libro yo creo que hace dos años así leí un libro maravilloso que se llama ante todo no hagas daño que es la traducción de la máxima hipocrático hipocrático de Primo Un no no

Voz 9 21:29 ante todo

Voz 8 21:30 que que entre todos no no entonces este libro es de un neurocirujano británico se llama Henry Barça que cuando se jubiló decidió contar su experiencia vital como neurocirujano no

Voz 9 21:47 ya en la en la entrada del Nilo

Voz 8 21:50 con una cita de alguien que no conozco boxear

Voz 9 21:53 el Erich cita dice todo cirujano lleva en su interior un pequeño cementerio al que acude a rezar

Voz 8 22:01 de vez en cuando un lugar lleno de

Voz 9 22:03 amargura y pesar en el que debe buscar

Voz 8 22:06 explicación a su fracasos

Voz 9 22:08 es esta cita es muy pertinente porque

Voz 8 22:11 en una de las cosas que él afronta con mucha valentía son sus errores los errores que cometieron las ves su vida profesional pero claro los errores de un erupción ojalá no pueden dejar un paciente en una silla de ruedas

Voz 0874 22:23 Diego dos errores que podemos

Voz 8 22:25 cometer tuyo aquí hablando de la radio no

Voz 9 22:29 eso unido

Voz 8 22:32 que está muy bien narrado porque este hombre tiene una gran formación humanística Angra en antes de ser neurocirujano estudió Humanidades

Voz 9 22:43 sí tiene esa sensibilidad que hace

Voz 8 22:47 nosotros hemos tenido una tradición de médicos humanistas en España que yo creo que está en vías de de extinguirse de perderse no pero que hace esto que hacía universal es que es que son gente que a que esa formación de de base humanística nos proporciona unas estrategias narrativas que te cuentan todo fabulosa mente

Voz 9 23:09 no fue un éxito

Voz 8 23:12 dial este estuvo en un par de años estuvo si hace un par de años no me acuerdo ahora quién lo publicó en España fue una editorial pequeña pero vamos cualquiera lo puede encontrar por el título ante todo no hagas

Voz 9 23:24 daño

Voz 8 23:25 sí y ahí me fascinó este libro porque te abra también de los avances que la medicina sufrió a lo largo de los años en que trabajó por ejemplo la introducción de microscopio quirúrgico que lo cambia todo no porque te permite observar el cerebro Iber cosas que antes no no veías no

Voz 10 23:48 muy bueno

Voz 8 23:50 va va mezclando eso con su propia vida sus dudas al principio cuando estudió Humanidades y es que no que ya digo estuvo número uno en la lista de New York Times fue en Estados Unidos y en Inglaterra fue pero fue un éxito yo creo mundial creo que ahora acaba de publicar una autobiografía que yo no conozco desde que

Voz 9 24:09 leí ese libro dijo como me gustaría

Voz 8 24:12 asistir a una operación a

Voz 0874 24:16 cráneos toreando abierto entonces empecé ahí

Voz 8 24:20 entonces me di cuenta de que ya de que al cerebro se hace de dos formas comunales abriendo aparecer tabique del cráneo no en Fini dejando han descubierto cerebro y otra es

Voz 9 24:33 sí

Voz 8 24:34 a través de la ingle a través de la femoral ahí se mete un catéter estos milagroso esos como una línea de metro metes un catéter que va subiendo va subiendo va subiendo va subiendo llega justamente

Voz 0874 24:47 a la base del cerebro a la base cero a punto

Voz 8 24:50 está en la Unión misma esto este esto se utilizaba en principio exclusivamente para dar mayor mayores recursos al neurocirujano sacar fotos de la zona para que neurocirujano pero de repente los que metían el catéter hacer oye si ya hemos llegado porque no operamos desde aquí nosotros entonces ahí resulta que aparece dos formas distintas de afrontar de llegar a cerebro de atacar

Voz 0874 25:22 un aneurisma por ejemplo no un aneurisma

Voz 8 25:24 es una atracción que les sale una vena no

Voz 0874 25:27 tú lo comparas con cuando una rueda de bici por ejemplo les sale como este que sale más aire antes de antes de pincharse herido

Voz 8 25:35 sí porque es una zona de la cámara es está más Devin insana un Vito no pues esto a una arteria le puede salir un Vito claro es un peligro que la que la sangre circule por la época

Voz 0874 25:49 después puede reventar de del reportaje me me han llamado la atención un par de cosas lo primero que hables de colgar óseo yo no sé si es el término médico con lo que se escribe algo o es

Voz 8 26:00 sí sí ése es médico esa parte del tabique craneal que se levanta para llegar al cerebro

Voz 0874 26:08 y que se ponen una mesa y luego se planta

Voz 8 26:11 si esto se se se comía no se Sierra primeros hace unos agujerito marcando los límites en la frontera y luego sale a veces sale plegado a la sobre todo en personas de cierta edad pegado a la dura madre que es la membrana que fue porque el cráneo es una caja fuerte cráneo te digo es una caja fuerte sea no no no no hay manera de entrar a él hace falta

Voz 0874 26:40 cien taladrar alargar Serra

Voz 8 26:43 dar esa Ivo hago te encuentras con la dura más

Voz 9 26:46 Sde que es una membrana la membrana

Voz 8 26:49 que protege y que puede salir pegar

Voz 9 26:52 a esto es que cortar de

Voz 8 26:54 eso es ese trozo ese trozo esa puerta que has quitado la guardar porque va a ser

Voz 0874 27:00 luego lo tapa Psicosis tú lo describe es todo entonces me me sorprende primero lo que te decía al principio que no te desmayarse en ningún momento ya te dijeron que existen te sentías mareado y y bueno que te que buscara una silla antes de carta al suelo porque no hay tiempo para ti que no te acercar a nada azul o verde porque significa que está esterilizar

Voz 8 27:18 estéril y me sorprende cómo describe es que

Voz 0874 27:21 en una operación en la que el médico está apartando los glóbulos el cerebro para llegar hasta la base que está trabajando con un con bueno pues es una persona a la que cualquier error como dices tú le puede dejar secuelas de por vida o le puede puede matar allí mismo como la sensación es de que no pasa nada

Voz 8 27:38 no pasa nada todo el mundo sabe lo que tiene que hacer todo el mundo da la impresión de que ha llegado perfectamente dormido de casa que ha descansado da la impresión de que no tienen con la familiares no tienen ningún ningún problema mental que enturbia cada uno se está moviendo tuve es un poco lo que ocurre no sé si has estado en un rodaje de cine que que cuando no se está rodando ves que todo el mundo están moviendo por allí como en los alrededores de un hormiguero todo el mundo está haciendo algo pero tú no sabes qué impresión que da es de caos no bueno aquí todo el mundo sabe lo que tiene que hacer hay se hace divos sin agobios sin prisa con serenidad todo el mundo está ya alrededor de pacientes dormido me están poniendo las vías está muy bien es claro cuando en quirófano ese pues a lo mejor hay diez personas no que fíjate esto yo también lo pienso no lo caro que es superar un aneurisma no esto en un hospital de la Seguridad Social no

Voz 0874 28:37 qué sabes del paciente por cierto pues claro

Voz 8 28:40 tres días estaba en casa perfectamente bien

Voz 0874 28:43 a saber la edad no en este hombre

Voz 8 28:45 tenía un entorno a sesenta años

Voz 0874 28:48 los aneurisma ocurre más cuando es más mayor creo no

Voz 8 28:50 claro a medida que te haces mayor pues tienen más problemas de que de de de tensión alta por ejemplo la tensión alta es un peligro tú sabes que en Estados Unidos me llaman el asesino silencioso no como se dice en inglés pues

Voz 0874 29:07 de verdad es decir

Voz 8 29:09 porque bueno porque una prisión muy alta puede provocar un aneurisma no entonces no

Voz 10 29:16 en la en

Voz 8 29:18 lo que hace el médico cuando opera tabique abierto como aclara otro como en esta operación a la que asistí yo es muy curioso porque tú piensas va a coger el bisturí iba a cortar para llegar a la base del cráneo no no no el cerebro no con con unos dedos de una vida sorprendente el base para unos muy buenos tú ves el cerebro con sus circunscripciones la malla maravillosa

Voz 9 29:45 de venas que es porque Cerén

Voz 8 29:47 algo como dice el médico

Voz 9 29:50 necesita sangre en todo en todo el tiempo

Voz 8 29:54 tú en una pierna puedes hacer un torniquete estar horas sin que pasan por ahí no pasa nada pero cerebro se queda unos minutos sin sangre y es un desastre no entonces el médico va abriendo apartado apartarnos nuevos Se va encontrando con el nervio óptico ese bancos como regiones no a que polígono

Voz 9 30:13 Félix Akita en la hendidura de Silvio el Bayern y el Bayer Silvano osea tu cerebro se puede cartografiar como una región no hasta que de repente llega a la aneurisma este aneurisma tenía un problema y es que tenía la base muy alto

Voz 8 30:33 esa

Voz 9 30:34 claro el modo de arreglar el aneurisma cuando

Voz 8 30:37 desde hace

Voz 9 30:38 a tabique abierto es convocar un cripta

Voz 8 30:42 en la base que lo estrangula con el caso

Voz 9 30:44 que de titanio eso se queda ahí ya para toda la vida ya la sangre no circula por el aneurisma no ya está reglado y asunto arreglado ya no

Voz 8 30:53 has arreglado

Voz 9 30:54 el para siempre pero en este caso cómoda base era muy ancha resbalaba no porta CRIT lleva

Voz 8 31:04 tú mental lleva un instrumental de juguete inicio no resbalaba entonces tuvo que cortar la circulación durante unos segundos que son quirófanos se puede hacer por como el paciente está medicado puede estar sin oxígeno unos segundos no cortó la circulación era aneurisma

Voz 9 31:21 cojo como Koke

Voz 8 31:23 o restauración la la circulación no pero claro todo esto era un trabajo

Voz 9 31:29 de de de una delicadeza de Un

Voz 8 31:33 porque además ves que está trabajando que no está trabajando con un pie es que está trabajando en la sala de máquinas no está trabajando en en la víscera más preciosa del ser humano que es el cerebro no

Voz 0874 31:44 estás por ahí Oscar López buenos días

Voz 1648 31:47 buenos días sí sí estoy por aquí eso es estoy escuchando

Voz 0874 31:49 lo bueno hemos puesto mal cuerpo no

Voz 8 31:52 por el tema médico no ha pero si algún

Voz 1648 31:56 par de comentarios por ejemplo cuando todo eso que había hablado de la tele

Voz 0874 31:58 sí yo no diré nada al respecto no me voy

Voz 11 32:01 por fuera los vi claro

Voz 0874 32:03 en tu caso es distinto yo yo te he dejado claro que nos referimos siempre a esos programas se construye que contribuyen al envejecimiento no es verdad

Voz 1648 32:12 tengo que decirte que yo también a veces he leído libros que me dejan el cerebro como corcho eh sí pero por malos vacantes por malos por malos por cierto Juanjo la editorial de Henry Marx Salamandra salgan a esta ese es un libro estupendo este del que hablaba se luego las memorias no han ido tan bien comercialmente pero el que tú comentabas como un tiro también aquí en nuestro país es PP

Voz 0874 32:33 tú y Óscar compara me los efectos de una siesta de tres de tres horas como decía Juanjo tres horas de lectura o tres horas de televisión barata yo soy de si está pero ganadas el día perdido una vez en fin cuál es tu límite de maratón de serie

Voz 8 32:49 sí

Voz 1648 32:50 pues hombre yo en verano sí he sido capaz de estar cuatro horas tranquilamente viendo se soy también muy de serie se lo que esta que comentaba Juanjo no la no la he visto alguna vez es estupenda es estupenda

Voz 8 33:03 lo que pasa es que tienes que ver a principio varios capítulos seguidos para no para para no perderte porque a veces al principio sobre todo es un poco complicada pero tiene unos diálogos y unos monólogos fantásticos en la recomiendo mucho os la voy a la voy a ver

Voz 1648 33:19 porque me gustan estas de espías se que en teoría

Voz 0874 33:22 Juanjo hoy teníamos que hablar o íbamos a hablar de tu libro lo bueno es que al final nos apoyamos como siempre el libro se llama la vida a ratos es tu última novela luego un poco sobre si se puede llamar novela en la publicado

Voz 12 33:34 en Alfaguara

Voz 13 33:41 todavía a vueltas con la prosa con una pura prosa no es fácil elegirla porque por lo general es ella la que te elige a ti acabas de escribir una novela la relee si te cagas entrado te has salido una novela constipado estreñido cuando tu intención era escribir una historia con disentería que ha ocurrido que la maldita prosa se ha colocado sobretodo como las lenguas de fuego sobre las cabezas de los apóstoles ha dictado el tono la prosa tiene capacidad para dictar el contenido también pero si logra imponerse el tono se da por satisfecha puesto que una cosa determina la otra haber donde encuentras ahora una editorial estreñido al que te la venda bien

Voz 14 34:20 lo que hay

Voz 1648 34:24 por qué tendríamos que pensar sobre si esto es una

Voz 0874 34:26 pero no bueno bueno porque

Voz 1648 34:29 eh porque es que es un híbrido

Voz 8 34:32 es cuando cuando yo me presenté en la editorial me dijeron que si digo hijas dije pues no sé si eso es una novela disfrazada de diario un diario disfrazado de novena dijeron bueno pusieron esto a la contra no pero el primer día que dice promoción que ya sabes que consiste de en qué te encierran en un despacho de la editorial pasa a un periodista cada media hora pues yo me di cuenta de que todos los periodistas que me lo habían leído se referían a ella como novela no sin que yo hubiera dicho nada sea voluntariamente decían esta novela esta novedad de manera que yo a la hora de de comer salir despacho grité es una novela toda la editorial se puso muy contenta porque es el género nacido en y pero lo que pasa es que es un diario

Voz 9 35:21 que tiene y que tiene una vocación de unidad que es más que es más

Voz 8 35:29 la estadística de la novena no porque el diario por su propia naturaleza es fragmentario disperso no pero el modo en que ello construido este diario

Voz 10 35:41 eh eh eh

Voz 8 35:44 dota de una unidad que es característica de este otro género no por ejemplo yo no lo voy yo no hago diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve yo lo que he hecho ha sido dividir un semanas cada semana lunes martes no todas las semanas tienen los mismos días no pero dividido semana uno semana dos semanas por qué porque a mí eso ya me parecía que era una innovación respecto a los diarios convencionales porque

Voz 9 36:10 es la semana en la propia vida de la gente es un cuento

Voz 8 36:12 dos nosotros los lunes empezamos la vida como si empezáramos un cuento eh

Voz 9 36:17 el índigo he procurado

Voz 8 36:20 aquello que ocurría el viernes tuviera alguna relación o cerrara algo de lo que ocurría el lunes con lo cual cada semana constituye una unidad narrativa cada semana es casi un cuento luego todas las unidades sumadas dan lugar a una unidad narrativa de mayor orden que es la que es la novena no entonces ahí se produce esta esta esta cuestión híbrida no que sin dejar de ser un diario de personal de tres años y pico de

Voz 15 36:48 de de mi vida tiene

Voz 8 36:52 tiene registros que evocan la novela no

Voz 0874 36:57 Oscar presente causa cuando lo le

Voz 1648 36:59 pues yo creo que sí que es una novela es una novela efectivamente escrita a modo de diario que además no le regala bueno pues un tipo que se llama casualmente como nuestro invitado de hoy se llama Juanjo Millás son ciento noventa y cuatro semanas en total de su vida en principio el empieza cuando tiene sesenta y siete años y se pregunta si ya es un hombre viejo y de ahí en adelante aunque uno va a encontrar evidentemente saltos en el tiempo no porque va contando muchas cosas muchos recuerdos cada asiento literario es verdad eso que decía Juanjo de que cada semana es como un gran relato

Voz 8 37:31 esto

Voz 1648 37:32 yo diría incluso que cada cada día es como un micro relato que forma parte de ese otro relato están todos unidos pues por la mirada perpleja del protagonista que bueno que nos va regalando a lo largo de la novela parado a reflexiones hay hay dudas hay ocurrencias logrando además que con todas ellas eh bueno nos quedemos todos los lectores como perplejos también ante lo que se nos va contando porque

Voz 9 37:58 cómo no vamos a quedarnos atónitos

Voz 1648 37:59 sí estamos frente a un protagonista un individuo del que vamos a descubrir entre otras muchísimas cosas que desde los trece años en que subió por primera vez al metro de Madrid sabe que bueno o eso dice él sabe que alguien le persigue para arrojarlo bajo las vías del tren que además necesita cada día resolver el juego de los ese juego que hay en la vanguardia de los siete errores porque sino lo resuelve tiene la impresión de que va a ocurrir algo terrible no un tipo que también siente pasión por la febril que no la fiebre que es capaz de leer artículos de física cuántica o no a un artículo sobre el síndrome del intestino corto que le gusta yeso y le gusta mucho más gintonic pero Le gusta tomarlo en vaso de sidra no en Copa que además sufre de una acusado sentimiento de culpa por haber cambiado de psicoanalista la figura del psicoanalista está muy presente a lo largo de toda la novela e incluso que se comería a una alumna suya que se llama Beatriz una alumna del Taller de escritura si fuera necesario lo haría y además confiesa también por ejemplo que le aterra las despedidas de soltero iba a decir que este protagonista nos cuenta el mundo y eso es verdad pero es que lo hace además a través de de una mirada muy particular que es esa mirada que todos ya conocemos de del Millás novelista y articulista que tiene esa capacidad que ya hemos comentado en alguna ocasión de ver lo que los demás no vemos por mucho que lo intentemos sea de hecho yo creo que hay muy pocos autores muy pocos articulistas que lo han conseguido que es que tú como lector ante algún algún gran acontecimiento histórico o ante cualquier tema por cotidiano que sea llegues a pensar

Voz 9 39:33 eh

Voz 1648 39:33 y esto cómo lo vería millas pues esta novela es un poco un acopio de todas esas percepciones de todas esas reflexiones como por ejemplo pues la de confirmarnos que la sobre información es uno de los síntomas de la desinformación o que la gente puede soportar cualquier cosa excepto y eso es verdad tiene mucha razón ahí millas que le digas que no sirve para escribir porque todo el mundo tiene la impresión de que sabe escribir hay que puede escribir la historia de su vida no ahora en esta novela no no está solo el protagonista están todos lógicamente todos esos protagonistas que van apareciendo en estas historias pero también hay secundarios con más papel yo destacaría el a la psicoanalista destacaría también a la esposa del protagonista y a una alumna sobre todo una alumna que se llama Beatriz que todas todos estos secundarios con papel van poniendo como como yo diría que como contra puntos como acotaciones casi a pie de página no pero como estamos evidentemente en el terreno de la ficción por eso os decía al principio que yo sí creo que es una novela los personajes han sido caricaturizado además de la misma manera que cuando uno se enfrenta a sus propios Cardoso o a cualquier hecho real narrado en el momento en que lo estás narrado pasa indefectiblemente al convertirse en ficción no como acabó como a mi me gusta mucho que me sorprendan en la vida hay sobretodo mes me gusta que me sorprendan también en la literatura algo que cada vez me cuesta más yo os invito a todos a pasar un rato delicioso con yo diría que con este maestro de la paradoja de la ironía que además no regalan en este libro a partes iguales risas estupefacción y estoy seguro que además lo hace sin proponérselo lo cual para mí tiene todavía muchísimos más méritos les sale como de natural los que conocimos a Juanjo ya sabemos que es así

Voz 0874 41:06 si además tienes lo conocemos sabemos que ese Juanjo de la novela no se parece nada de la realidad porque Juanjo algún gintonic por la tarde no toma nunca no

Voz 8 41:15 no todas las tardes no todas las tardes porque además ya te vas haciendo mayor tienes que aquí mayor

Voz 0874 41:23 de lo contrario pero bueno bueno

Voz 8 41:25 cuando Paquillo salimos

Voz 7 41:28 o de excursión siempre claro está

Voz 8 41:30 trabajando excursión no de reportaje investigando cuando estás trabajando todo al final de la tarde tienes que te tienes que premiar no sin las cosas han salido bien y qué mejor premio me acuerdo un gintonic que nos tomamos Paquillo fantástico en Canfranc te acuerdas en la estación de Canfranc el reportaje vaya sitio después de que estuvimos trabajando duramente no sentamos allí frente a la montaña pedimos dos gin tonics de si gran que es una es dice que y me gusta es digo una sidra una dato ni una que me gusta mucho pero que siempre me entienden como algo que quiero quiere ahí donde yo estoy esperando

Voz 16 42:12 por muy por muy asturiano que se les voy a dar una

Voz 1648 42:17 es una idea a cualquier editor perspicaz que le proponga Paqui un libro Mis

Voz 0874 42:22 Gescon Milla no tendría tampoco seguro éxito editorial seguro que te pasa Juanjo con los atraganta mientras es una de tus neuronas lo que codos atragantan vientos

Voz 8 42:34 porque porque porque la novela la gente esa otra

Voz 0874 42:36 Anta bueno sí

Voz 9 42:38 a mí es un es una preocupación porque yo leí hace tiempo no sé dónde que que la que nosotros adquirimos la facultad de los seres humanos al precio de poder Azca cantarnos osea que que hubo que hacer modifica

Voz 8 42:58 qué acciones ahí en esa zona del cuerpo

Voz 9 43:01 para poder hablar pero que eso el precio de eso era la capacidad de preguntarnos que antes no teníamos yo todas las navidades

Voz 8 43:10 es un lío que alguien se ha atragantado con un hueso de pollo

Voz 0874 43:13 pues es han muerto

Voz 8 43:16 también esto me parece que es así porque morir porque a la muerte por asfixia

Voz 9 43:22 es tremendo pero fíjate

Voz 8 43:23 la muerte por asfixia todos tenemos una imagen tremenda la muerte por asfixia no imágenes del ahorcado que tanto hemos repetido en nuestros pueblos gente en los pueblos sea volcaba Llorca seguramente colgándose de una cuadra no y sin embargo este juego que estamos viendo entregado

Voz 9 43:41 Fuentes de jugar asfixiadas asfixiar se da la impresión de que

Voz 8 43:47 placentero que pierden el sentido es curioso no porque a mí una de las muertas que me parecen más terribles es la de la asfixia y quizá no

Voz 1648 44:00 y el tema de la muerte ya estábamos hablando de los atraganta mientras la muerte está muy presente pero es que está presente desde por ejemplo el relacionado también con los envenenamientos otro tema también un poco recurrente el tema de los suicidios también está muy presente aquí y además suicidios en hoteles algo muy literario por otro lado no sí

Voz 8 44:18 los subsidios en hoteles yo muchas veces me

Voz 1648 44:20 pregunto porque yo sé que ha habido suicidios

Voz 8 44:23 les yo acompañé

Voz 1648 44:25 como que compañías bueno yo hice un hombre

Voz 8 44:28 voltaje sobre la eutanasia señor que bueno no sé si se se quitó la vida en un hotel que haya quedado por cierto y entonces sí dentro en la habitación de un hotel siempre me pregunto aquí porque ha muerto porque todos los hoteles oculta en claro sacan por la puerta de atrás y me gusta pero seguramente en una cama en la que tú estás viendo quién ha muerto no pero cuanto no pero pero mira os voy a arreglar pero en cuanto a la muerte de la que abro la muerte es que nos hemos equivocado en el modo es verdad no hay un periodista ya fallecido porque tenemos años cuarenta norteamericano o algo así que decidió entrevistar adiós

Voz 9 45:14 y para ello recurrió a una médium no

Voz 10 45:19 una médium que decían que era muy buena y entonces

Voz 8 45:21 se hacen muchas preguntas a Dios a través de esta medio se cierran en un piso supone una mesa bueno entonces una de las preguntas que este periodista le hace a Dios es el por qué de la muerte porque porque porque he introducido entonces Dios que habla en plural no como en un estático sino

Voz 9 45:44 como si fuese muchos alguna nosotros no como si fuese muchos dice bueno es que vosotros a la muerte a la otra pero en nuestra intención la muerte no es nuevo que vosotros habéis tomado la muerte para nosotros era un desplazamiento dentro de la vida entonces que te de la frase la muerte son desplazamientos dentro de la vida esta frase sigo piensa solamente puede ocurrir adiós porque es una frase de un talento de un imperio

Voz 8 46:15 efectivamente tomada la muerte como un desplazamiento

Voz 9 46:17 dentro de la vida pues es una cosa absolutamente natural estos días que

Voz 10 46:22 que hablábamos de de El libro de

Voz 8 46:25 Arsuaga se explica muy bien decir

Voz 10 46:31 en el cuerpo

Voz 8 46:32 dos líneas no la línea somática que es el cuerpo en línea y germinal que son los genes no cuerpos la cáscara de los de los genes muy importante son genes importantes que la especie ese se reproduzca por eso cita

Voz 10 46:50 este aforismo

Voz 8 46:52 lo que creo que es listo en ver qué genial que estén ver dice

Voz 9 46:57 es que el huevo

Voz 8 47:01 no que la gallina es el instrumento que utiliza el huevo para perpetuarse no es decir nosotros vemos una gallina vemos un huevo Nos parece que lo importante es la

Voz 9 47:10 Dina no

Voz 8 47:11 no es la cáscara Galerina no valen nada me importante ese juego dañina sirve para que huevo se perpetúe no pues en suma el cuerpo sirve para que en la línea germinal continúe en tus hijos hemos nuestros en los de los vecinos la idea es ese punto de vista es verdad que da muerte es un desplazamiento dentro de la vida y que por lo tanto es que la hemos mirado mal como casi todo no sitios de ánimo modo de mismo modo que nos equivocamos al considerar que la tierra es plana porque no se engaña la percepción sabes qué dices joder la tierra como lo va a ser claro que con quién quién me iba a decir a mí que es el que es la Tierra la que da vueltas alrededor del Sol si me pongo a ver una puesta de sol veo perfectamente asó caer sea toda nuestra percepción está equivocada

Voz 0874 48:02 no solamente no con donde vamos

Voz 8 48:05 también está equivocada en relación a la muerte que no es más que un desplazamiento dentro de la vida

Voz 0874 48:10 bueno no va a ser ninguna sorpresa para los lectores de Juanjo Millás saber que la muerte es uno de los elementos que está presente en esta novela y menos aún para los oyentes de este programa Oscar que recordaran un reportaje que hizo Juanjo en el Tanatorio donde estaba como como un niño en una juguetería quería me en un ataúd incluso no te estoy mintiendo el libro se llama la vida a ratos está publicado por Alfaguara firmado por Juanjo Millás y es una especie de diario Óscar no hay tiempo para recomendaciones que dentro de un par de semanas o un abrazo a todos Oscar adiós Juanjo Juanjo te escuchamos pronto creo que ya desde Asturias no debería haber entonces así que disfrutan mucho de esos meses y si te quieres quedar allí a mí me sirve igual eh

Voz 8 48:50 no te preocupes lo hacemos desde allí pero que si una persona

Voz 1648 49:56 a vivir que son dos días