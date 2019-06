La tecnología que va a cambiar nuestra vida

Voz 2 00:00 y estrés

Voz 3 00:51 por aquí nuestros científicos Javier Sampedro pero estoy Piñar uno de ellos uno de ellos recién llegado de Rusia cómo estáis compañeros buenos días muy buenos días que a juzgar por el aspecto verdad Javier sabemos claramente que es el este de jet lag que oriental no sé muy bien pero esto piña

Voz 4 01:08 es químico bioquímico conductor en la dos del cazador de cerebros Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular colaborador con el con el país recuerdo de aquel ingeniero aeroespacial que trabajaba para la NASA que nos contó que tratar con los ingenieros rusos era lo peor de mundo porque trabajan a su manera en las cosas las entregan tarde hacen lo que quieren tratar con científicos rusos la verdad que hablan ruso para empezar

Voz 1730 01:35 eso es lo que más me sorprendió no

Voz 4 01:39 pero que muchos de ellas sólo hablaban ruso a la ciencia actualmente sea hace

Voz 1730 01:44 mucho en inglés pero en el Congreso que estuve ir actuando en druso incluso hablando con ellos dicen que en las escuelas está empezando a tener mucho interés por el chino y luego visitamos una empresa que también está haciendo acuerdos con China ya hablaba en ruso también en la empresa en la empresa las ante las personas que nos atendieron a los periodistas que fueron tenían dificultades para hablar en inglés esto es de lo que más me sorprendió porque estamos muy acostumbrados en el mundo científico que la lengua internacional es el inglés

Voz 4 02:14 esto lo decía recuerdo el ingeniero no es una broma contando el decía que en todos los intercambios de informes si se se pedía siempre una traducción al inglés los esos abusos no la daban no será sólo en Rusia

Voz 1730 02:25 la verdad es que tiene que también es científico

Voz 0902 02:28 los más jóvenes sí queda ya hablaban inglés no que era cuestión de los científicos viejos que

Voz 1730 02:32 sí sí sí sí no fue interesante de la expresión sociológicamente no vi tantísimas diferentes con diferencias como yo podía esperar a nivel científico era un congreso de Oncología hay pensaba ver si las terapias son un poco diferentes los tratamientos el diagnóstico no sea será la globalización pero tampoco vi unas diferencias tan significativas luego es verdad que el carácter y y claro yo fui un poco de turismo pero hay mucho con periodistas con gente de allí y ellos mismos reconocen que son menos expresivos cuando los preguntas pero a ver estamos aquí rodeados de periodistas científicos no sois de Rusia en los italianos y tampoco voy a tantísimas diferencias somos nuestros que os conocéis en que en que en que creéis que os diferencia AIS no dice mira es verdad que nosotros vamos son reímos menos somos menos expresivos Bratz son más directos yo creo que estábamos una noche en una cena les decía bueno ahora vamos a tomar algo y te decían no no estamos acostumbrada o notan directo es poco hay es que mañana trabajo buena excusa son más directos nada la verdad es que tres días pero cunde mucho antes Burgo en San Petersburgo evidentemente fui a la ermita es muy al Museo Zoológico de San Petersburgo que tiene especímenes felinos a aves de del disecados desde el siglo XVIII desde el mil setecientos Vico y entonces estaba lleno de un tipo de animales que posiblemente ya no existen y por primera vez Biel valor porque cuando entras un museo ves animales disecados Tex sorprende un poco e incluso te da un poco de angustia no lo es es muy agradable

Voz 0902 04:09 si tienen polvo encima

Voz 1730 04:11 pero luego cuando ves que es una manera de preservar esas ex es especímenes esos animales que quizás ahora mismo Gianni existen veías unos unos tipos de osos blancos que no eran los escolares pero no como blanquecino una especie de felinos que parecían esas panteras de las Nieves que decidir una parte de la nieve pero pero está no y luego también esqueletos de mamut allí en San Petersburgo ese museo es muy famoso porque además han investigados tienen eh común crías de mamuts medio congeladas que está muy bien preservadas pero luego esqueletos de los diferentes tipos de o sea verdad es que estuvo muy muy interesante podría estar hablando mucho más pero Jan Peter

Voz 4 04:48 era un congreso de oncología

Voz 1730 04:51 eh medio están intentando reforzar la ciencia Rusa derecho había una frase que era Make it Right

Voz 4 05:00 pero ellos no lo entenderíamos Laura en inglés

Voz 1730 05:03 es una buena buena esta no pero pero es un poquito a leer sí que lo entienden pero sí era interesante porque Rusia en el pasado fue una potencia científica muy grande después es verdad que hubo un retroceso y ahora se ve que sí que están intentando retomar con fuerza algunas áreas como la biomedicina o como la neurociencia que las tenían claramente olvidadas lo militar sí que están muy adelantados satélites y todo eso sí incluso aeroespacial pero en áreas así como la biomedicina oncología están todavía muy por detrás incluso de nosotros siempre me

Voz 4 05:35 China chinas curioso cómo sale este tema siempre que habíamos visto no te oye una cosa que quería plantearos haber resurgido el debate sobre los cigarrillos electrónicos porque San Francisco ha sido la primera ciudad en prohibirlos hasta que la agencia del medicamento de Estados Unidos la FDA pruebe su seguridad todo el mundo sabe que llevan también nicotina es es verdad que son menos perjudiciales que el tabaco pero sí que hay un debate sobre si ayudan o no como método para dejar de fumar es como fumar a medias que al fin y al cabo sí que es fumar

Voz 0902 06:03 no no yo no sé si tienes yo estaba fumando Mi cigarrillo electrónico esta mañana y de de cigarrillos vosotros

Voz 4 06:15 pero pero habla de dinero o la nicotina no

Voz 0902 06:18 eso es bastante caro es decir no no te ahorrar mucho dinero con eso no pero te te las no de nicotina no la nicotina del tabaco es como la cafeína café es lo que te hace más lo que te da el mono pero no es lo más dañino que hay en el tabaco porque en cualquier sustancia en combustión como un cigarrillo y ciento cuarenta compuestos cárcel calcinó y otros setecientos tóxico e es lo de menos entonces todo esto bueno otro yo tengo un mensaje para los niños niños no fumen y cigarrillo electrónico y del otro el mito muy drogas este cigarrillo electrónico que aparece esta el moviendo a algunos jóvenes en San Francisco a empezar a fumar porque cuando no había fuma tabaco

Voz 4 07:01 sí con la idea de que es menos perjudicial que Moltó

Voz 0902 07:04 sí pero eso es para mí un fumador adicto como yo comparado con fumar pero se los cigarrillos electrónicos son mucho mejores no hace falta que lo diga la FDA su composición tiene la nicotina como los chicles de nicotina y los parches de nicotina que los aconsejan los médicos a todos los humanos pues esto es lo mismo lo que pasa es que he echado a perder agua y entonces parece que que estar fumando tiene ese componente psicológico trece incluso dar un golpe en la garganta como hace el humo es una es una simulación muy buena de el de el acto de fumas te quita el mono de nicotina pues esto para para los los que ya fuma vamos es un yo creo que es un avance muy intensamente

Voz 4 07:43 en el paso hacia dejarlo bueno puede ser

Voz 0902 07:46 simplemente para fumar menos osea que será mejor fumar un cigarrillo que diez no

Voz 4 07:50 bueno pero será mejor no fumar

Voz 0902 07:52 por supuesto padre puesto que el otro día hablábamos de la el alcohol no lo mejor es no beber ir decía un especialista en esto una de cada cuatro europeos no bebe pues a ese le aconsejo que siga sin ver eh pero a los a los otros tres de cada cuatro que exhibe de lo que tenemos que hacer es reducir daño decirles que no beban y ya está porque eso es eso los médicos llevan diciéndonos varios siglos en este caso como todos sabemos no beba no fume es que en fin esa actitud poco moralista de que más vale cero que le cero cinco es una actitud dañino pública de una buena parte de la población estoy hablando como fugados por supuesto que se que es una polémica no te hable con el único en la Comunidad América pero no todos los médicos están contra mí

Voz 1730 08:42 claro claro el problema es eso que en jóvenes por la sensación de que no es dañino empiezan a fumar electrónico quizás después pasa

Voz 0902 08:54 por eso otros fatal no eso no lo

Voz 1730 08:57 pero eso lo quiere pero vamos a transportar

Voz 0902 08:59 jóvenes bebían vodka no lo que hacemos es comprar una botella de alcohol no prohibida para en una cacharrería y las cosa las las leyes seca ya sabemos adónde conducen

Voz 4 09:12 tenemos como siempre un número de teléfono para que hagan si quieren alguna pregunta pero Javier se tiempo al final pues guardamos un par de minutos escuchamos es su su pregunta si quieren pedirle su opinión es el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve es un número de whatsapp pueden llamar pueden escribir puede mandar una nota de seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve y hablábamos hace algunas semanas del código Morse que en su momento hace ya ciento setenta y cinco años fue revelador porque permitió comunicar por primera vez un mensaje de manera instantánea entre dos lugares muy alejados ese concepto de instantáneo ha cambiado mucho más desde luego desde entonces tanto es así que en la mejora de la velocidad que nos va a permitir la tecnología cinco G abre un mundo de posibilidades para la sociedad en general y para la ciencia en particular dicen muchos expertos que fijo el cinco G va a ser la nueva revolución industrial yo no sé si es bueno el otro día

Voz 0902 10:11 el otro día Nicholas Negroponte Doc daba la entrevista al país donde decía que esto era un avance incrementar es verdad que es un orden de magnitud de incremento no porque ahora mismo nuestros cuatro Ojeda en la cobertura cien mil aparatos por kilómetro cuadrado es cinco que va a dar un millón de aparatos Pulsómetro gana también se pues es usarlo para distribuir la banda en todas esas frecuencias o puedes usarlo para asegurar que una que una conexión es

Voz 4 10:41 prácticamente instantánea hablamos de cuatro milisegundos que eso para nuestro cerebro es un instante porque no la clave de cinco que hay que decirlo no es la velocidad sino la latencia que se llama que es la la el tiempo de respuesta Texas por ejemplo cuando un coche autónomo va solo medio segundo es una eternidad

Voz 0902 10:57 pero cuatro milisegundos es hable en para

Voz 4 11:00 es una operación a distancia en un quirófano se queríamos hablar no se escucha en Radio Barcelona se Figuerola que es director de Innovación y Tecnología en la Fundación Idescat director de tecnología de cinco G Barcelona es una iniciativa que busca convertir Barcelona en un laboratorio urbano para la adopción del del cinco que como está sería buenos días buenos días para cambiar el mundo tal como lo conocemos no

Voz 5 11:22 bueno por mi parte digamos va a cambiar el mundo digital es decir con lo que comentaba acompañado anteriormente estoy de acuerdo en que es un avance incrementar en cuanto a tecnología sin embargo es un avance de activo y ovación en cuanto al servicio y aquí está el cambio es decir no tanto en la tecnología así sino en el nuevo conjunto de servicios que cinco G va a habilitar

Voz 4 11:43 qué qué significa que estaremos más seguros en la calle por ejemplo

Voz 5 11:46 bueno digamos que no es que seamos que estemos más en la calle sino que vamos a estar híper conectados a partir de aquí vamos a disfrutar de servicios aun así cabe destacar de que el cinco G digamos no impactará inicialmente en los usuarios en sí pero sin la Industria y aquí tenemos industria como habíais comentado anteriormente ya sea la industria manufacturera ya sea a la salud temas de operaciones como comentabais digamos que es un cambio bastante importante respecto lo que es la tecnología cuatro aún así

Voz 0902 12:13 sí porque los usuarios

Voz 5 12:15 bueno digamos que no los van a percibir más así como en cuatro G lo percibieron de forma más inmediata creemos que el impacto global de cinco G lo va a tener inicialmente en la industria básicamente porque hay pocos termináis a día de hoy se están desplegando ya servicios son servicios más de lo que se llama be to be

Voz 1730 12:33 cuáles son ganas dices que habrá nuevos servicios pues el cuatro G por ejemplo permitió que pudiéramos ver los vídeos de manera instantánea en el teléfono o hoy el tres dos que los los mensajes electrónicos el tres que internet en el móvil éste cinco G a nivel industrial primero y a nivel usuario después estos servicios que dices que aparecerán cuáles son es que nos cuesta imaginarse las posibilidades de las tecnologías hasta que las vemos

Voz 5 12:59 no no no ser los únicos e en este sentido hay toda una comunidad a nivel de investigación europea también que está trabajando en la identificación y desarrollo de lo que serían las killer Applications a día de hoy a las tres principales digamos niveles de impacto de cinco G van a ser la experiencia de usuario como bien has dicho tener una baja latencia ya alta capacidad vamos a poder trabajar en tiempo real trabajar en tiempo real cambian muchas cosas iban a salir conjunta aplicaciones que quizá a día de hoy todavía no hemos pensado en él

Voz 4 13:29 es el doctor Antonio de Lacy jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Clínic de Barcelona lideró en febrero la primera cirugía Tele asistida con tecnología cinco G en España que tal Antonio cómo estás o la Antonio no sé si me escuchas hola ahora si me escuchas si te te iba a preguntar como médico que permite el cinco Geo que permitirá el cinco G en el campo de la medicina con un poco de ese hotel cinco G permitirá cuando sean necesarias porque con el cuatro G van fatal entre Madrid y Barcelona oye hasta que recuperemos esa conexión Sergi claro yo tengo un amigo que se dedica en Estados Unidos asegurarse de que por ejemplo en grandes concentraciones de personas como pues en un estadio de béisbol todo el mundo puede tener acceso a Internet es muy complicado que tanta gente pueda acceder en un lugar tan pequeño él él siempre dice que bueno poner cinco G les va a dar mucho trabajo y que llegará un punto si se desarrolla en el que todos los coches pues por ejemplo podrán conducir de manera autónoma pero en en ese escenario que pasa sí sí sin no ocurre lo que ocurrió en Argentina hace unos días

Voz 5 14:40 bueno si al final la infraestructura se que se Vaquer para todas aún así una de las ventajas que digamos tienes cinco G es que uno de los aspectos claves es el hecho su utilidad para misiones críticas para poner un ejemplo supongamos que nos encontramos en una manifestación hay centenares de miles de personas ocurre algún accidente qué pasa entonces pasa de que toda la gente se conectan a Internet ya sea whatsapp enviar imágenes de etcétera esto colapsa la red la infraestructura cuatro G es una red de medio compartido que la comparten todos sus usuarios sin embargo como bien decías anteriormente en fin coger lo que podemos crear es lo que se llaman es la es es es decir distintas redes virtuales el objetivo de esto es que podríamos ser capaces de dar redes específicas con capacidad específica para los cuerpos de emergencia ya sean de encías tele policía en caso de alguna es de algún desastre esto cambia mucho a la percepción que tenemos de del uso de la infraestructura y digamos que antes a las aplicaciones adaptable a la infraestructura y con el fin coger la infraestructura será poder adaptar a las necesidades de las aplicaciones

Voz 4 15:43 lesiones escucha ahora el doctor Antonio de Lacy esta pero hay buenos días hola buenos ahí te preguntábamos rápidamente que es en en tu terreno que es el de la medicina y la cirugía que permite el fin coge en en ese campo que que que que ves de aquí al futuro

Voz 6 15:59 bueno yo voy a poner dos ejemplos creo que son claros uno es aun sistema organizativo la ciudad de Barcelona quiere saber lo que es la sostenibilidad y lo que es la propia digamos el sistema de salud lo quiere mejorar y esto es lo mejor de forma muy importante con el cinco G imaginemos como se decía en una manifestación imaginarnos que no hay un accidente de tráfico en el cual pues hay un paciente que tiene unas lesiones determinadas importantes por ejemplo en el cerebro podrá enviar información inmediatamente esta información va a lo que llamamos clásicamente la nube se distribuirán entre hospitales y entonces se escoge el mejor sitio donde está el mejor equipo va cambiar el sistema la iniciativa no es no es coste eficiente tener equipos digamos de muy alta precisión y organización en todos los hospitales de Barcelona con lo cual tú podrás en movilidad esto es algo que creo que va a ser sustancial de segundo tema es el completo en la cirugía la cirugía sin coge va a permitir que hemos conectados todos los sistemas que tenemos en el quirófano es conectados con el resto del mundo estamos ahora haciendo una llamada de teléfono yo estoy explicando lo que creo que va a cambiar coge porque no usted está en el quirófano n'était necesita pues a lo mejor la ayuda de alguien en concreto le llama por teléfono despliega el teléfono enseña las imágenes en tiempo real y entonces le dice pues por donde tiene que que tiene que hacer entonces es algo que la gente a lo mejor no valora lo importante que es esto nosotros los cirujanos en ocasiones estas en el hospital y simplemente te llaman para que vas a quirófano lo que significa que cambiar el quirófano simplemente para enseñarte me imaginé decirte que que parece todo esto va a ser modificable porque además lo vas a poder tener con todos los del mundo ese poder teniendo Anatomía patológica osea mirar qué procedimiento y que estos días está haciendo y lo poder consultar con el resto especialistas del mundo a ser utilizado inteligencia artificial iba a poder llegar a diagnósticos mejores y más rápidos si después el futuro nosotros tenemos un plan a través de de Chanel que es la plataforma de educación que que hemos creado tenemos un sistema en el cual le llamamos el cirujano remoto muy probablemente estamos trabajando con varias empresas entre ellas Google entonces estamos marcando los vídeos para que la propia ordenador pueda digamos enseñar a la gente con menos experiencia

Voz 4 18:33 bueno entonces se va a establecer la comunicación

Voz 6 18:35 entre máquinas y humano que sea mejor que que que el Sky Net que pegó lideraba el Terminator seamos capaces de hacer mejor

Voz 4 18:48 con estos ejemplos de antaño del ex jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Clínic de Barcelona gracias doctor un abrazo muchas gracias hasta luego claro verdad es que se allí todo esto que hablamos es fantástico eso me viene a la idea hará que mencionas carnet que cualquiera podría hackear una operación en tiempo real

Voz 5 19:05 aquí uno de los grandes problemas que va contra el ese tema como decíais enteramente la seguridad es decir cinco Hess está empezando a considerar como una infraestructura crítica al nivel de países lo de gobiernos por el hecho de que lo va a interconectar todo tiene una de las características y es de que nos estamos moviendo hacia mucha infraestructura lo quiera anteriormente Harbour digamos equipos a lo que soga lo que es susceptible a ser atacado killer del conflicto

Voz 0902 19:34 entre Estados Unidos y China en particular condujo a way no y si quien piensa que tiene una relación muy directa con la implantación del cinco

Voz 5 19:45 bueno desde mi punto de vista como decía ahora Ibar psíquicamente también fue discusiones que hubieron durante el mes pasado y manteniendo pues en europea es el hecho de si debe o no ser una infraestructura crítica de país por el hecho de de que es la infraestructura que va interconectar como decíamos coches autónomos el futuro de personas mobiliario urbano cualquier tipo de elemento que sea susceptible a conectarse ya hoy en día hay una digamos guerra entre comillas en lo que son los fabricantes de telecomunicaciones aquí hay fabricantes chinos como Howe es desde que están muy avanzados por qué negarlo luego fabricantes europeos como Nokia Ericsson aquí lo que de alguna manera algunos Gobiernos temen el hecho de que todo la infraestructura o el Baco de comunicaciones sea basado con una única tecnología fabricantes

Voz 4 20:31 oye una una duda para terminar di no sé si o alguno de los dos científicos en el dos mil veinticinco va haber veinte billones de dispositivos electrónicos vamos a estar recibiendo radiación Veinticuatro horas en la calle claro estamos ahora todo con Chernóbil recién en nuestra memoria tenemos que ir con trajes de plomo dentro de unos cuantos años bueno

Voz 5 20:51 a mí cuando me dicen esto lo que también me gusta es que se compare con una familia de cuatro miembros están en casa tienen cuatro teléfonos tienen tres ordenadores en dos nodos Wi wifi tienen todos los elementos conectados en la casa ya y eso preocupa entonces yo creo que allí la cercanía las emisiones mucho más cerca de lo que puedas tener en en la calle donde las antenas están controladas por ley a nivel de potencia emitida

Voz 1730 21:10 sea no implica el cinco nuevas antenas nuevas sondas nuevo Riesgo es verdad que para la salud quizás no a veces sí que se habla de interferencias estuve en Italia hace poco con temas de coche eléctrico se hablaba de quizás toda esta masificación de señales podría interferir en alguien que lleva un marcapasos cosas así

Voz 5 21:28 no digamos de que como he dicho anteriormente imaginados como es de importante el cambio que cinco G lo cambia todo todos los terminales todas las antenas este fue uno de los motivos de crear también cinco G Barcelona hay un tanto todo el conocimiento que tenemos en la región junto o las entidades públicas para crear un ecosistema donde se potenciará el desarrollo de pilotos en cinco G de alguna manera acercarnos también a los ciudadanos para que vean la tangible la tecnología qué tipo de pilotos se puedan desarrollar es decir el objetivo final es que esta tecnología que entran no sea una amenaza sino que sería como una oportunidad lo que está muy claros de que si no somos creadores de tecnología en nos convertimos sólo en consumidores de tecnología vamos a tener un problema en el futuro

Serge Figuerola ex director de Innovación y Tecnología en la Fundación Idescat y director de tecnología de cinco G Barcelona esa iniciativa de la que hablaba Sergi gracias por venir