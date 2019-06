Los Dragones de Lavapiés, el fútbol que integra culturas

Voz 1 00:00 tu voto

Voz 0874 01:20 desde Radio Figueres como casi siempre lo viera cómo estás Luis buenos días porque dice que no se puede ser ni pobre ni hippy en estos días

Voz 0300 01:28 pues porque tenía que venir a Figueres a pasar el ITV en mi otra cara

Voz 0874 01:31 te la caravana con la que te vas a Sarajevo de vez en cuando

Voz 0300 01:35 pues resulta que hoy en día un motor viejo un cacharro de estos que tiene que hacer bricolaje ya tiene todos los impedimentos es un desastre esto

Voz 0874 01:42 claro porque no no cuentas piezas para motores también

Voz 0300 01:45 bueno más que nada Game una legislación y que no te permite ir con un tartán a distancia

Voz 0874 01:51 a pesar de que estáis insultando a autocaravana

Voz 0300 01:53 bueno no yo amo este tipo de de vida un poco por debajo diríamos de lujo

Voz 0874 01:58 estas cosas por debajo tú sabes que en Estados Unidos creo que gente como tú lo llaman dubstep crepes que son gente que está como preparada para el apocalipsis es capaz de sobrevivir pues en un lugar como el que estás ahora no en en tu granja de Figueres sin contacto con el mundo real durante un año con comida lio finalizada no para poder a no son gente con intuición de Joves de verdad ya que hablamos de pesimismo vengador etc pues que en este programa tenemos dos normas es que no hablamos con políticos en activo

Voz 0300 02:41 bien hablamos de fútbol pues mira con el que íbamos a hacer una excepción porque vamos a hablar de fútbol pero fútbol de barrio Lavapiés del fútbol como una actividad que fomenta la convivencia y la inclusión social entre vecinos niños y adultos

Voz 0874 02:54 sí sí te déjame decir que además fue sugerencia mía que te te sorprendió mucho que yo me lo propusiera pero tengo una amiga de mi hija americana Gemma Brenda está viviendo ahora mi casa unos unos meses si está participando en una ONG que Sala que habéis visitado porque me parecía que era interesantísimo lo que hacían y además no es la primera vez que en este espacio hablamos de este lugar de Madrid que era tu antiguo barrio hasta hace menos de un año cuando ya decidiste decirte con la autocaravana a ir recordemos que víctimas de la Hendrix ficción te has tenido que mudar aunque sigue guardando ese vínculo especial con el Valle no

Voz 0300 03:26 bueno en vivo no pero ahora no es que me haya ido no es que vivan en el campo de una autocaravana pero tiene razón que marcan me encanta al barrio me encanta Lavapiés por la mezcla de gente muy a menudo no estás ITV

Voz 0874 03:38 es de vivir en con la autocaravana en medio del bosque

Voz 0300 03:41 me me gusta Lavapiés precisamente porque multicultural hay gente creo que hay como cuarenta tipos de de países no hay Ecuador Senegal Gambia Colombia Marruecos el el problema que ocurre en Lavapiés oyes como muchos otros barrios de las grandes ciudades es que hay un en versión de turismo un aumento de los alquileres brutales y esto está rompiendo la la con la vida de los vecinos

Voz 0874 04:04 civil para fomentar la convivencia para crear vínculos entre vecinos tan distintos hay un grupo de padres y madres que se unieron hace unos años para crear un club de fútbol para los chavales Icon esto además de ofrecerles la posibilidad de hacer deporte en un lugar seguro han conseguido también que el equipo se convierta en casi una herramienta de inclusión social

Voz 0300 04:23 lo ves en los contaran que hay mucha había muchos jóvenes no hasta hoy que por ejemplo había absentismo escolar muchos chavales que se quedaban en casa que no sabían qué hacer no delante la tele iban a el gracias al al fútbol y a los monitores que los entrenar y tal pues han recuperado una serie de valores no el respeto por la igualdad de género que es muy potente en estos clubes hay niños y niñas etcétera Hay muchos chavales incluso han regresado al cole

Voz 0874 04:50 si continúan los estudios se hacen llamar los dragones de Lavapiés porque los dragones

Voz 0300 04:54 bueno el el nombre lo decidieron ellos el dragón es un símbolo universal que evoca fuerza coraje y que además representa muy bien el barrio no que es un barrio de multicultural pero el

Voz 0874 05:05 el club es un reflejo del barrio es decías que haya hasta cuarenta nacionalidades diferentes

Voz 0300 05:09 sí sí y con situaciones familiares y sociales muy distintas precisamente en en este en estos equipos que hay doscientos niños de entre cinco y dieciséis años se mezclan identidad muy distintas Prado desde El hijo de un cineasta hasta hijos de profesores y muchos hijos de cuidadores cuidadoras y cuidadores que sobre todo sudamericanos que se dedican a cuidar personas mayores muchas mujeres de la limpieza parados Fahmi de sin papeles etcétera

Voz 0874 05:35 un par de veces a la semana estos chicos y chicas entrenan en la calle Embajadores número dieciocho ir hasta allí supongo

Voz 0300 05:42 ha sido Valencia arrojo ido sí estuvimos conversando con Jorge Bolaños que es el presidente del club iban a llegamos que estaban entrenando los pequeñitos de cinco a seis años si te apetece los os escuchamos

Voz 1490 05:55 pues bien culpable

Voz 6 06:00 contarnos un poco

Voz 7 06:03 bueno pues empezamos en dos mil catorce ahí bueno éramos algunas familias del barrio que juntáramos en el parque compartimos también en el cole ya habíamos hecho alguna actividad igual no nos gusta Lozano encanta vivir en el en este barrio me gusta el fútbol también hicimos torneos en dos años que se sumó diecisiete goles y fue muy bonito fue en varios espacios del barrio doce es una metodología que de fútbol tres que bueno es un partido en tres fases una que se acuerdan las reglas

Voz 6 06:35 entre todas las personas que juegan otra en la que bueno

Voz 7 06:38 desarrolla el partido por ejemplo si hay chicas pues que no se pueda marcar hasta que el todas las chicas toquen el el balón en fin reglas también un poco es con las que se puede jugar con los objetivos esto te Desarrollo sostenible y luego en la tercera fase se analiza cómo se desarrolló dice puntúa según la las reglas que que ellos mismos se se se propusieron el fútbol bueno eso lo está se lo inventó una red que se llama actriz fútbol de Wall que estaba basada en Alemania hay bueno nosotros un poco la la aplican

Voz 8 07:14 este está cancha es es nuestro campo de fútbol de esto la historia voy este usted ahora se llama espacio deportivo embajadora esta no

Voz 0300 07:24 el número dieciocho sí

Voz 7 07:26 pues representa lo que somos dragones también no nos sentimos muy vinculados a este lugar le tenemos muy cariño porque bueno es representa la transformación de de los espacios públicos y es un vamos

Voz 9 07:39 los súper importante que en pleno centro que tengamos ahora una cancha de pequeñita pero bueno una cancha de la hierba artificial bastante condena

Voz 7 07:48 de nada para para entrenar y como lugar de ocio también hicimos hace poco la fiesta de del quinto cumpleaños de dragones ni de fin de curso intento en en total durante todo el día vinieron doscientas personas aproximadamente en fin pasa días fantástico igual gracias a que también con el apoyo de la Junta anterior sacude a acondicionar

Voz 10 08:16 ya

Voz 0874 08:18 pues anda que tú mismo has visto evolucionar ese espacio en el que ahora sí

Voz 0300 08:21 sí sí yo cuando yo vivía aquí al lado en la calle a Pajaritos que será cuando llegue al barrio era como explicó Jorge un solar abandonado y mallado luego fue una especie de Huerto de estos terapéutico chufa Ana bueno y ahora empezaron a entrenar niños Italia tienen esto hierba artificial y todo acción

Voz 0874 08:41 mientras escuchaba Jorge recordado un vídeo en el que ha dado mucho que hablar esta semana será un equipo de fútbol de niños que paran el partido que están jugando y le dan la espalda a unos padres que estaban peleándose en la grada imagino que en este equipo el ambiente es muy diferente me ha encantado lo que decían de que nadie puede tirar a gol hasta que todas las chicas hayan tocado la pelota

Voz 0300 08:58 sí hay muchas cosas mal cuando vimos a las a las madres jugar por ejemplo es muy emocionante no como se colaboran entre ellas no aquí la filosofía ya los dichos completamente distinta aunque se quiere ganar evidentemente no pero los chavales les preguntas y todos quieren ganar pero no sé Se trata de no machacar al contar

Voz 0874 09:15 ya antes del entrenamiento estuvisteis hablando con algunos de los niños que juegan al fútbol también conversamos con Munir

Voz 0300 09:21 es un chico madrileño de padre marroquí que uno de los

Voz 11 09:23 bueno

Voz 1490 09:29 pues a ver cuenta

Voz 12 09:31 por eso porque me gusta tener jugar en un equipo ir por qué

Voz 1490 09:35 estamos sabría gracias gracias te quedabas en caso lo ya es que no tengo entreno si mi madre es cocinera digo y vigilantes de unidad del Clínico San Carlos en mi padre falleció mima de trabaja el militar mi madre he trabajado tienen trabajando con ya me llamo Gorka trabajo en el Circo del digo tu trabajo no el Papa no pues así están siempre nos es un así suelo Ugarte la escuela es suelo entrenar de pues soy defensa ahí lateral izquierdo

Voz 8 10:47 hablábamos de la familia

Voz 1490 10:50 Mi padre es ingeniero de caminos y mi madre está en una oficina actuara cuando un médico se muere dan un dinero a sus hijos para que siga los estudios

Voz 11 11:01 sí

Voz 1490 11:07 Martín yo les aquí del barrio Lavapiés los más pese entramos en la nevada que está un poco más arriba pero como están haciendo obras pues a la vendimos entrenar aquí gusto no hubo al fútbol pues con mis amigos aprendo nueva Colsa así se lo jugarnos que entonces pues toco el piano Leo juegos tu fuego a videojuegos que es que el fútbol que aprendan aprendan jugando pues aprendo a pues como jugar en equipo tirantes porque su país ves los partidos de fútbol por lo tiene algunas lo es el Atlético de Madrid que soy de Atlético de Madrid hay ya lo hizo después lo escuálidos que somos bastantes cuando la Champions el Mundial o eso parece Ellos juegan como nosotros cuando termos balones aquí aprenden igual que lo hacéis aquí que ellos son más frutos son más competitivos los partidos de fútbol normalmente es lo más importante es ganar aquí es importante cosa que no más constante es participar y pasárselo bien si bien a bien

Voz 11 12:53 qué tal hola Flores el entrenador no vale sí sí del Benjamín benjamina

Voz 8 12:59 y cómo llegan este proyecto pues

Voz 13 13:02 el barrio y llevar al Barrena ellos entrenaban ahí

Voz 11 13:07 sí bueno conocía a Jorge

Voz 13 13:10 me dijo oye te apetece me sacaba una situación de Tafalla su técnico deportivo lo hicieron te apetece yo encantado de estamos en un barrio multicultural yo yo voy muy bien mi padre marroquí entonces por ahí te me me llega o me choca entonces dar darle oportunidad pues eso la banda que se mezclen la entre distintas razas chicas chicos

Voz 6 13:35 os a mí eso me ha gustado tú sabes

Voz 8 13:37 marroquí que llegó emigrante se niega a los diez y que hace tu padre se casó

Voz 11 13:50 en una madrileña de Lavapiés de la Davis

Voz 8 13:54 en estos momentos extra avales

Voz 1490 13:58 qué que tales como muy bueno y que tan bien

Voz 14 14:08 es una experiencia claro porque es el estudia eh nos suena bien Hesperia es un equipo

Voz 1490 14:19 muy que kitsch la muchas cosas

Voz 15 14:23 pero yo si Dios

Voz 0300 14:34 fácil avala mi anualidades que se habían aprendido una doctrina

Voz 6 14:38 no

Voz 0300 14:39 ahora estaban muy contentos porque iban a salir del barrio se iban a San Sebastián con autocar jugará la Donosti Cup que es una es un encuentro que en el que participan equipos de zonas también desfavorecidas para muchos de ellos era un primer viaje fuera de Madrid incluso de la Lavapiés

Voz 0874 14:56 claro pero para muchos de ellos para muchas de sus padres seguramente en entorno a la cancha de fútbol se ha encontrado con con historias del barrio no

Voz 0300 15:03 sí estuvimos hablando con luz con Miguel Ángel dos personas unidas por el fútbol pero que con vidas muy distintas

Voz 11 15:09 euros

Voz 14 15:11 no te queda preguntar yo de Bolivia a boliviana cuando llegaste tú Barrio España yo pues esto ya doce años acá pero en Madrid se años así en el barrio no me he movido en Valencia muy bien muy bien ahí tengo casi también familia y aquí pues tengo mi hermana sólo que este niña tú de diecisiete años sí que te diré

Voz 11 15:42 de todo eso queremos que así no

Voz 14 15:45 de las personas mayores luego cuidando niños y ahora pues a la peluquería

Voz 11 15:53 Alá su más que ser una peluquera

Voz 14 15:57 bueno no así a las amigas sólo pero ya a Nueva ahí es ahora actualmente pues la limpieza de le de cara de de todo de todo ahora pero tienes a tu hijo aquí sí él no se cansa yo os hecho amigas aquí amigos ejemplo el domingo pasado era la la fiesta de cinco años de aquí cada uno trajo un plato típico de nuestro país es que cocinas tú tiene yo Haditha que incluso un accidente que aparte de acá lo que ya estaba por llegar se me cayó la bandeja dirás un poquito para puede recato un poco regate un poco de la comida de toda que bueno claro que es parecida a la paella sólo que lo desmenuzado hice acompaña pues con huevo frito y un plátano sí

Voz 8 16:50 es con tus comidas día siempre

Voz 14 16:53 en tu casa encima de mi casa siempre la comida

Voz 11 16:56 tú no te has adaptado aquí no no no

Voz 14 16:59 no no yo no trabajo mira te cocino bien en otra vamos siempre cocinado mesa Iglesias cómo es posible que una latina le salga bien y la tortilla de patata el arroz al horno en Valencia lo conoce

Voz 8 17:09 si tú eres buena cocinera porque tenemos en casa

Voz 14 17:14 y en el trabajo de mi de que incluso mi hermana fue la que tuvo acá ya me explicó todo por teléfono

Voz 1490 17:20 cómo lo a gusto que estoy claro

Voz 8 17:34 sí somos de Navarra pero vivimos aquí en Lavapiés cineasta me he encontrado sí

Voz 16 17:40 bueno echó varias cosas vamos a varios cortometrajes largometrajes el primero en dos mil seis que tiene un título terrible dos rivales casi iguales que me lo cambió el distribuidor que Ángel Luna II El Mami Blue de una o el tercero que lo hemos estaba el año pasado es una fusión de cine teatro donde el bosque espesa

Voz 8 18:00 bueno estamos viendo que la gente que niños aquí es muy bueno

Voz 11 18:03 verso sí

Voz 8 18:05 al entrevistado cuando llegase estuviese entrevistando ahí sí lo he dicho que le que no se queda en este país que yo este aspecto pesar cada vez se está entusiasmado si veía no está bien calculados

Voz 11 18:25 pero lo que está bien no para que vean poco que no a la vida también real Nóbeles ya murió tú participas luego con los padres y poco a poco

Voz 8 18:34 estuviste en la comilona es si lo hace un par de semanas algo los espárragos pues mira a novio vamos pero ya me dio rabia e rabia no iba a los es para ver si hubiésemos está en Tudela hubiésemos tenido tomate ahora por ejemplo la semana San Sebastián A a ver si te va a dar a tu hijo y no vas a hacer una película de esto tengo la cámara se pasa a ver si os puedo decir es bueno

Voz 11 19:06 no

Voz 17 19:15 ya

Voz 6 19:18 ah vale pues de no ser por este equipo de fútbol Lucy Miguel Ángel no se habrían conocido no

Voz 0300 19:23 buenos se cruzaban por la calle pero sí si este es un espacio que has visto no hacen comidas hace muchas cosas incluso las madres que empezaron a llevar sus hijos ahora montado un equipo de fútbol de madres y el otro día mientras sus hijos se entrenaban ella se preparaban y calentaban motores y salieron a entrenar también Safar Michel

Voz 6 19:44 Elía hablaron con

Voz 11 19:48 yo me llamo de dónde eres pues mire desde las veteranas de la organización no

Voz 18 19:58 de hecho también me gustaba mucho el fútbol bueno me gusta empezar cuando empezó a participar mi hijo con los dragones el el mayor que ahora está en alevines B

Voz 1855 20:08 entonces luego surgió la idea de que bien no porque entre otras cosas tenía que hacer bossa así vamos que no soy de fútbol que a mi marido lo vea mucho nos coge mucho tiempo igual que tu marido de tu vida yo entonces yo ya estaba harta de de casa pero claro cuando Lope en niños es totalmente diferente súper gracioso te lo pasas bien bueno si se montó ya luego cuando surgió lo de fútbol femenino con somo aparte de ser femenino somos mamá

Voz 11 20:47 a todas todas del barrio madre sí citas del barrio me cómo ha sido tu experiencia como migrante llego

Voz 1855 20:55 mi experiencia no buena porque es que yo llevo muchos años aquí

Voz 18 20:59 a mí no me considero optarán

Voz 1855 21:02 lo considero más de aquí de España que que de Marruecos porque es que viene a los diez años treinta y tres

Voz 11 21:10 a veces el fútbol con tu marido no

Voz 1855 21:12 no ya veo ya me gusta ahora te eso de hecho es que su vicio es que me viciado cuando no no puedo por cualquier motivo venir a entrenar pues es que los siento siento que me falta algo

Voz 6 21:29 qué estáis haciendo

Voz 11 21:31 pues ordenando unas autorizaciones Ci para sois del equipo sus madres frases madrid jugáis también algún también tenemos un equipo de de la vista no he competido pues hemos estado partidos amistosos donde fue el partido ese te dices que han ganado experiencia cigalas mucho mejor pero lo que más mola es jugar luego Si gana el mejor no es que como te llamo yo leía barrio también si IT no a mi hijo en el equipo ahora la votar traducciones sí pero por encargo a amigos a los niños tú yo soy profesora de secundaria como cómo funciona porque aquí como cuarenta nacionalidades Éste es uno de los motivos creadores toda la actividad del fútbol la convivencia eh de la de las nacionalidades sobretodo es como crear vasos comunicantes en el barrio no entre los diferentes niños y niñas qué sino a lo mejor no se no se conocerían porque de ser un barrio donde podías vivir todo el mundo ha pasado a ser un sitio turístico y es muy es un rollo entonces bueno por lo menos esto todavía queda para la gente del barrio de hecho hay equipos no desde los pequeñitos que no sé qué edad tienen las pequeños cuatro cuatro cinco años hasta los veteranos y nosotros creceríamos veteranas señores que no se nuestro equipo antes sería señorita queríamos lo que bueno que en realidad estado abarca todas las no hay mujeres muy distintas muy diferentes de todo es verdad por ejemplo yo con ella no nos hubiésemos conocido porque queremos vida entre la escuela diferente de los niños de hábitos diferentes de buen rollo si no nos dejábamos bramó los goles de lo más diferente que los niños le faltan minutos son muy competir entre sí sino un partido el domingo perdimos eh cinco uno uno cinco a uno pero luego estuvimos tomándonos una un algo con con las contrarias no brasileñas pero baño cuando tú puedes imaginar pero bueno te lo tomas diferente luego voy muy hacer deporte no hiciera frente a pelota proviene de cabeza que eso ya les a Francesca una sala entrenadora que jamás un montón todo lo demás lo lo quiero ofender es bien conocido

Voz 5 24:42 sí

Voz 6 24:50 la vida de barrio está muy bien debe acortando contar la verdad

Voz 0300 24:53 es muy bonito realmente al ambiente además en la calle Embajadores que es esta calle súper estrecha claro oye como una especie de oasis

Voz 6 25:00 muy bonito y bueno hasta que es

Voz 0874 25:03 ahora van a gobernar Madrid vuelvan a permitir que todo eso sea hervía han visto bueno esperemos que no cambie por completo en ventas compromete

Voz 0300 25:11 voy a comprar una de esas tartas la voy a Michele es quién las hace osea que está brasileña vamos la tiene de todo tiene de pista hecho tiene zanahoria tú mismo eh

Voz 6 25:21 este es la llegué necesita la llevo comisión para que ve Rovira está dentro de un par de semanas venga días

Voz 19 25:39 en vivir que son dos días