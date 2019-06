Los pactos del cambalache

no no

Voz 1113

01:40

una historia llena de ruido y de furia con tan puro nota la frases de Shakespeare pero se puede aplicar ahora a las negociaciones de los pactos municipales salvo los interesados no hay quién los entienda es sabido que la política es el arte de pactar pero lo que ha pactado miles de municipios más que Artis Cambalache en algunos casos con ruido y furia golf Astorga así putas dice a las mujeres del equipo municipal de Ada Colau que se les llamó al cruzar la plaza de San Jaime no basta la palabra de los insultados donde está Ovidio o el audio en el que se escuchen los insultos preguntan voces independentistas la salud sociopolítica del país no es buena un jesuita diría que siendo amada aún puede empeorar