Se venden ranas de segunda mano

Voz 0470 00:22 si después estoy estoy en la recepción de Prisa Radio sin alusión de la Cadena Ser que aquí nunca ha grabado nada yo creo yo creo que es la primera vez a ver si esto quiero decir a ver si esto por seguridad la estamos liando Javier

Voz 3 00:33 qué pasa muchas jefe eso te lo digo para que ha estado aquí

Voz 0470 00:36 a Adolfo Suárez por ejemplo todos tuyo ahora mismo quieto quieto Adolfo Suárez padre e hijo cabreados mucha gente iguala para pasa por aquí Usain Bolt este sitio donde estoy ahora es mítico este suelo parecer romanas mosaicos

Voz 3 00:50 ten cuidado porque si pasan jefes me que están grabando pues tendrás que mantener las formas que estás estás dentro te pido que estés dentro porque así de la gente no te molesta por lo menos mientras hacemos la presentación querella cuando salgas a la calle la gente ese ese avalanchas

Voz 0470 01:03 hay que parar hay que parar de hacerlo de echarme aquí como como cuando echaban una vaca en Parque Jurásico al tiranosaurio este año que quedan dos o tres semanas lo hacemos pero año que viene Javier hay que para el sentido

Voz 3 01:15 yo no sé yo no lo llamo periodismo lo llamó penitencia IES Marqués precede tú tienes que pagar el calvario yo yo quiero seguir pasando por eso suele te digo que estoy pensando algo todavía peor

Voz 0470 01:25 algo pero no podíamos dejarlo grababa por las noches un viernes por la noche en Malasaña mesias ahí nada que me que me admitirlo

Voz 3 01:32 bueno sabes de qué hablamos hoy no

Voz 0470 01:35 ni idea no me lo ha dicho Gemma es Gemma hoy no sé qué le pasa a pase ha bajado diciendo que lo tengo ella Beppe Elena a nivel personal está bien pero es que esa

Voz 3 01:44 peor sabes lo establece que se queja Gemma de qué se queja de que han llegado los becarios Gema se queja claro los becarios que lo que las cosas están ahora un poco así cogidas por los pelos por culpa de los becarios Gemma que es ella misma una bueno a ver si tú te acuerdas que el otro día Ángela Quintas se quejaba de que su libro está en que mucha gentes vende su luego no entonces queríamos no pregunta por el libro de Angela porque no queremos darle ese disgusto pero sí esta costumbre que ahora de aquello que no te gusta algo aquello que ya usado o ya estás Delgado pues para qué quiere el libro de Angela abuela pop no vale entonces parece que esto pues bueno no Ebay con Werther sí un poco el mercado de segunda mano no haber la gente que hace con sus discos gente que hace con sus libros y a ver si realmente es algo que está en la calle pues es una cosa solamente ocurre con el libro de Ángela Quintas vale perfecto vale ahora sal escucharemos un poco

Voz 0470 02:34 es una foto pero no fue abrumadora abre una cosa como he tenido que esperar a que un rato antes porque ve llegan muy pronto hay un grupo de chavales en la entrada con los que llame hecho fotos antes de entrar con lo cual porque ya en vamos a salvarlo ya has fotos preventivas está muy preventivas entonces hoy voy a poder empezar a trabajar llevo plátano eh estoy comiendo plátano que creo que la primera vez que lo hago da una información irrelevante para realmente Cusack mañana he tenido que mañana muy complicada de potasio ella ya en la calle saliendo fotos hace todo lo que tengo que perfil quieres que busque pues cualquier

Voz 3 03:09 Perfil hombre yo diría que esto es más entre quizá

Voz 0470 03:12 quince y cincuenta cincuenta no vale la pena que es que no pueden puertas cuando quería tirar el plátano a una de verdad lo que estos radios bisiesto cuesta dinero hacerlo Lavín Gemma voy a tirar está aquí a la basura casi cuerdo como tengo nueve plátano ha visto lo que ha pasado Gemma me que soy imbécil como tengo el plátano una página y el micrófono en la otra casi muerto el micrófono que inspira el museo régimen además porque te ríes de mi hijo que en estos momento que tiene algo que ayer

Voz 4 03:40 toda boca pero pero

Voz 3 03:42 Davy

Voz 0470 03:43 bueno claro templar Fernando hay ratos voy a preguntar al señor hola pregunta para la cosa muy rápidas como cual la verdad es que tratamiento plátanos muy importante el plátano e hombre te lo digo piezas de fruta al día Tomas cinco cinco pero que cuentas ahí chapo una cerveza cuenta como pieza no no esta pieza pero cuál es el baremo porque claro no cuenta una sandía

Voz 5 04:07 esta pieza llegamos a lo que es una cien doscientos gramos

Voz 0470 04:11 vale sea por ejemplo pero patrocine dejado pues no estoy de Japón

Voz 3 04:16 son minutos de radio que ésta no

Voz 0470 04:18 sí pero lo dejamos pues es originario de Japón inicio de Japón para que sea una pieza

Voz 5 04:23 pero hay un dicho popular muy antiguo mirar con un experto en frutas pero si yo soy experto en casi todos muy viejo

Voz 0470 04:32 a mí ahora voy con el tema Javier si no lo no determine lo del el dicho del pelo

Voz 5 04:36 nada o no me acuerdo muy bien el que Onís pero dice que ves una vieja esperó Ny besan y comen y fruta ni nada parecido peritos no es

Voz 0470 04:47 el dicho el ha quedado muy transformado en sí porque si no me acuerdo muy bien metro estamos hablando de la gente que vende cosas por Internet las cosas de segunda mano hemos todas estos portales que hay de compraventa de objetos ya usado no sé si tú lo has usado alguna vez no nunca lo tienen nada la venta que quiera comprar de segunda mano

Voz 5 05:08 no soy americano yo en eso poco americano si poco holandés también ya es una costumbre muy típica de los Países Bajos y de los americanos

Voz 0470 05:16 así seguro sabía estaba al tanto personal de una una cultura es posible Ripoll que crees cuáles son los cimientos históricos a los que se asienta esa tradición en los países nuevos enlaces

Voz 5 05:30 cultura en sobre todo la religión protestantismo

Voz 0470 05:32 por ejemplo que hace que el protestantismo lleve a a vender

Voz 5 05:37 con la filosofía osea vamos a ver la religión es importante porque tú el cristianismo el catolicismo por ejemplo tú tienes que ganarte lo que sea a través de su tu frente no es sin embargo el otro es no no no tú currante no tal y El money money el business es el business entonces claro no es lo mismo aquí de el Rico el autónomo el que progrese y tal

Voz 0470 06:03 no está muy bien visto en la otra cultura apuntó valora la generación de riqueza decidan también de una maravillosa hay hay eh no sé a lo mejor pues se pueden venga gracias gracias

Voz 6 06:17 hombre sí señor macho sí sí pero tienes que buscar el el el medio segundo de pausa que estaba hablando del protestantismo este es el primero de entrevistador

Voz 0470 06:27 cuando hago una entrevista que no tiene nada de fondo me dicen que no hago periodismo cuando hablo con un señor que me habla del histórico de lo que estamos hablando entonces te parece que me tengo que cortar

Voz 6 06:35 postura pues se busca gente un poquito más

Voz 3 06:38 jóvenes veinte veinticinco años sí

Voz 6 06:41 aquí hay dos chicas que deben tener veintitrés años

Voz 0470 06:43 hola a puedo preguntar para el cosas por favor por favor no importa no importa podemos hablar de dónde sois es sin eh podemos pudimos para falaz portugués que ponerlo juntas together pero habláis español un poco estamos preguntando es si vendéis cosas de segunda mano por internet entre sí que ha vendido por de segunda mano por Internet últimamente cuánta cantidad todas las semanas

Voz 7 07:17 no porque tiene como maestro

Voz 8 07:20 juez

Voz 0470 07:21 sí ir había comprado cosa también no nunca me que comprase una buenos vestido vestido incluso fue la transexual

Voz 9 07:34 tranquila falaz

Voz 0470 07:36 el portugués estaba última no lo hagas todo vale

Voz 9 07:40 no hay poco y aquí fue tren creo que fue fácil soy fan

Voz 0470 07:46 vale vale pues no tengo ya muchos más y no no nos entretenga

Voz 9 07:51 a él se cuenta

Voz 6 07:54 me ha faltado en este trabajo de campo absurdo sí muy del CIS

Voz 0470 07:58 Javier que se está liando aquí es que no es que me acabo de encontrar con Manuela Vellés que es una actriz que estuve el otro problema es que te indirecto en la radio yo quería

Voz 9 08:06 que si supiera es que se ha hecho famoso cesión Broncano hacer siempre yo significado es una práctica sexual que claro que dice que si te la dan con la mano

Voz 0470 08:17 verdad que estamos en pero pero qué es esto entonces estos chavales son unos locos que no conoces los medios pero tú eres una actriz de Sito que que hay Kerry más me hace eso

Voz 9 08:24 me he hecho mucho decía lo que dice la gente

Voz 10 08:27 no no es fíjate cómo se llama Manuela Velasco por que te quiero decir algo Javier hola hola Manuela cómo estás cómo estás Manuela

Voz 3 08:35 oye pero pero que es hacerse un Broncano ese hacerse un selfie con Broncano

Voz 9 08:39 no hace sin bronca no es verse un bronca no con la noche a bisexuales ver el programa

Voz 11 08:44 claro que cuando yo llegué en el el el móvil un poco

Voz 9 08:47 el Broncano lo que pasa es que la gente lo ha porque Manuela

Voz 0470 08:49 con toque y hacia eso en su casa vale llegando la gente interpretado que hacer superó en Cannes algún tipo de perversión

Voz 10 08:54 era una buena rima con muchas cosas claro claro claro claro vale vale muchas gracias ha sido un placer pasaje a David por favor venga un beso gracias saluda REM gracias Manuela beso todo debo hacer su bronce sabes que David hasta luego

Voz 6 09:14 se sube a su vez suave porque si no no hay hay cola ya para nosotros venga pues sube

Voz 1 09:19 lo que pasa unas que estoy

Voz 3 09:24 bueno pues era el boom de Marie cuando pero está surtiendo efecto las tiendas de compra venta de productos de segunda mano se multiplican cada vez son más las personas que en vez de tirar aquello que ya no usan prefieren venderlo y sacarse un dinero con ello estamos hablando por supuesto de los libros de Ángela Quintas también de vez en cuando algún videojuego para la consola que ya no tienes desde ser Málaga más escucha Carmen Junquera que ese responsable de comunicación de KAS con Werther es la franquicia mundial especializada en la compra venta de artículos de segunda mano cómo estás Carmen buenos días

Voz 0720 09:52 hola buenos días qué tal muy bien

Voz 3 09:54 nunca becas compartes cuáles es como una vieja tienda de empeños

Voz 0720 09:58 no no que va nosotros incas comerte tanto en tienda física como entienda online puedes comprar y vender tú

Voz 3 10:06 a mí lo que en ese cono

Voz 0720 10:08 es que en en online nosotros vamos a recoger te lo a tu casa así lo quiere vender que eso

Voz 3 10:13 no es una novedad que que

Voz 0720 10:15 tenemos desde hace unos años pero además de eso nosotros ofrecemos otro tipo de servicios como puede ser la venta recuperables y no quieres perder tú

Voz 3 10:23 el todo finalmente como pues bueno esto habrá una cosa te empeño estos dejamos de tu producto y luego podías a lo mejor recuperarlo si lo que pasa que a nivel

Voz 0720 10:30 tal es distinto no no tienen la misma implicaciones legales

Voz 3 10:34 que hay pues yo no sé en este caso en el que pop se ha impuesto tanto en este mercado de compraventa personal digamos que sí sí tiendas físicas como las vuestras tienen futuro os estáis sufriendo con con la venta online

Voz 0720 10:46 no la la competencia siempre es verdad que te te pone las pilas no lo que pasa es que servicios como da igual apodo no no tienen los mismos servicios que damos nosotros no todos nuestros productos tienen dos años de garantía tienen catorce días de de evolución son productos probados por profesionales lo puede financiar hasta doce meses no entonces nosotros damos una seguridad hay una garantía que que no encuentras en plataformas de de este tipo

Voz 3 11:10 pero puestos ya lleváis mucho tiempo me pregunto si esto que comentábamos al principio que son poco casi sociológico que tú lo has visto tú crees que la gente ahora recicla más sus pertenencias o intenta sacar más dinero que antes por las cosas que ya no usa

Voz 0720 11:24 sí claro que sí ahora se está notando mucho y que las personas están más concienciadas nosotros de hecho yo nacimos basados en eso no en en la economía circular es es algo en casa que no utilizas porque no venderlo oí que otra persona le de otro uso no además está creciendo mucho sobre todo el porcentaje de productos en desuso que que encima nos están reciclando electrónicos me refiero hay una buena opción es venderlo oí que son siga su ciclo

Voz 3 11:53 no claro la gente supongo que siempre quiere pedir más por lo que tiene de lo que realmente vale lo que tiene

Voz 0720 11:59 hombre sí pero

Voz 7 12:01 tenemos unas herramientas para d'Aro

Voz 0720 12:03 un precio que están conectadas con los precios que que tiene ese modelo esa marca imagínate o no o de Samson según el estado en lo que en el que nos lo traiga pues a través de esa herramienta vamos valorando el precio como

Voz 3 12:15 ya pero eso es fácil pero pañito de la abuela que quién puede pasar eso

Voz 7 12:21 hola hola qué tal hola

Voz 3 12:25 a este espera que responde sólo saludas que prefiere es escoge tu Carmen Javier puede ser es que yo acepto igual que cuando lo hago bien sí sí me importa reconocerlo si puede ser hoy de los peores reportaje que he hecho

Voz 7 12:36 es muy posible ha sido lamentable en alguno que recuerden nada estaba estaba esperando a ver qué qué decía la gente se lo han dicho arropa no aportaron nada pero eso es como una encuesta del CIS cuando vaya madre os conocéis que qué tal era hola May pero se diga Carmen

Voz 3 12:57 que hable de comunicación chicas con verter sobre sí sí sí

Voz 7 12:59 con qué era si a Junqueras Iker será yo para que nadie pueda pensar

Voz 3 13:05 a ver Carmen por cuanto se continuaría algo de todo el mundo tiene en casa por ejemplo un libro de Ángela Quintas según disco Egipto Manuel por poner a ir ahora lo que pasa es que

Voz 0720 13:14 disco no tiene claro

Voz 7 13:16 a tanta demanda claro ya la la gente la música online pero estamos dijo Víctor Manuel Chicano real pero piénsalo Carmen hablamos de Víctor Manuel y volver con el con el Rey

Voz 6 13:34 hable de compra de si de esa categoría que ha hecho viene

Voz 7 13:39 no no me puedo arriesgar

Voz 3 13:42 además de la gente en telefonía

Voz 0720 13:44 la consola todo tipo de cosas

Voz 3 13:48 Matic animales y lo más raro con lo que ha presentado aquí en la antena becas con Berta que tengo a mi abuela

Voz 7 13:54 yo no he ido han venido con ataúdes de segunda mano de segundo cuerpo no lo estoy seguridad pero lo que sí sé es que tardamos nada un par de días en venderlo serios si se lo llevó en señor para para hacer a la gente baila tiempo

Voz 12 14:11 aparte del bastante personal que era para ir calando

Voz 0470 14:13 cuando cuando los banquillos

Voz 12 14:17 pero entera tenían en Salou más rollo esa estantería no yo ahí no pondrían una foto un hijo bastante claro

Voz 3 14:24 en fin oye Carmen que muchas gracias por la conversación Carmen Junquera responsable de comunicación de KAS con Werther franquicia mundial especializada en la compra venta de artículos de segunda mano gracias Carmen nunca

Voz 13 14:34 esto esto gracias a Dios

Voz 3 14:36 ah mira está aquí Ángela echen va bien

Voz 6 14:39 lo esta Angela yo aquí hablando de hacerla para entrar van a entrar Ángela enfadada

Voz 3 14:44 que aquí todo yo delante a más conocido Ángela enfadada pero he conocido a pacientes suyos sí que conozco no sí yo también cuenta Ignacio a veces que a veces le da hostias en la barriga hostias a mano abierta la barriga

Voz 13 15:20 sigo sin quitarme de la cabeza lo de Ignatius

Voz 0470 15:22 bueno que Ángela de Ángela es así de pronto hay que utilizar a veces del conocimiento ya digamos la hace el acercamiento físico una buena hostia mano abierta en las tripas

Voz 3 15:32 no pero yo me encuentro muchas veces con pacientes suyos además es que oyente del programa que me reconozcan y que es famoso es paciente tuyo es que no hay no hay no hay de verdad es negra de tres pero Ángela del y tú sabes a que Miguel me refiero lo primero que me dice siempre que carácter tiene

Voz 0470 15:48 pienso Ángela va un poco primero con eso pues con con las proteínas los hidratos pero vamos no funciona pues te engancha te te da pellizcos a chichas

Voz 3 15:57 ciencia sabe que además Ángela transita para ver cuántos ejemplares de eso claro el precio medio de libros son como doce quiero no

Voz 0187 16:05 ah bueno Angola pues fíjate que esta semana hemos reeditado la vamos con la edición número catorce

Voz 3 16:10 de las otras trece estando en Kuala poco emeritense estarán vendiendo mucho pero nosotros seguimos réditos estarán vendiendo mucho o no vamos a preguntárselo a alguien que vende tu libro en guapo venga tú sabías que teníamos este hombre José Manuel cómo estás José Manuel buenos días

Voz 1418 16:26 hola buenos días jueves yo pues tiene a la venta

Voz 3 16:29 el libro de Angela no en esto

Voz 1418 16:31 que se había leído ya pensé que lo podía utilizar toda persona

Voz 12 16:36 por eso espera espera no lo cuenta es como una obra de caridad lo primero te lo había leído

Voz 10 16:43 sí sí me hablaron poco del libro

Voz 3 16:45 lo que más te ha gustado que capítulo no recomiendas

Voz 1418 16:50 pues me lo leí hace unos cuantos días y me quedé con varias cosas como por ejemplo lo de no pasar mucho tiempo desde que te levantas sin tomar alimentos con ellos

Voz 16 17:04 lo de golpear te la barriga el capítulo III del regate ocioso en la barriga por ejemplo

Voz 1418 17:12 de hacer deporte sin yo antes me iba andando o en bicicleta Hay dos horas comía algo pues eso recuerdo que también estaba cosa que que aprendí con el libro me sorprendió lo de lo de los zumos y los pasos que pensaba que eso no engorda nada

Voz 3 17:29 aunque lo va a contar todo José Manuel en qué punto tú decidiste este libro al que seguramente puede devolver cuando tenga problemas de peso problemas de salud este libro me ocupa mucho espacio en casa y lo voy a poner en guapo esto lo haces con todos los libros

Voz 15 17:46 no

Voz 12 17:48 no claro

Voz 15 17:49 yo me tengo guardado en en mi ordenador y

Voz 16 17:55 ha hecho un poco

Voz 12 17:58 que fue el coches

Voz 1418 18:00 bueno yo vendo muchas cosas en guapo entonces dije bueno pues lo voy a vender en guapo y la verdad que lo tenía vendido pero no logre luego con

Voz 16 18:09 no había adelgazado para otro lado

Voz 3 18:15 pero ya ha habido muchas preguntas sobre el libro esto que lo pone si no se charlatán alarmas o han sido cuatro gatos los que están pregunta

Voz 1418 18:22 no me aburro me ha preguntado me ha hecho ofertas de hecho que no plazo pero queda para mí

Voz 3 18:28 pero eso se ha perdido dos euros que eso pasa mucho eh

Voz 1418 18:32 se llegó es que es muy típico

Voz 3 18:34 sí sí

Voz 0470 18:37 quedamos para transacción en tu casa por la noche es para muchos

Voz 3 18:42 bueno pues ayer José Manuel si quieres tienes que Ángela si le quiere dar un consejo yo que sé que ponga más fotos o famoso oso algo no

Voz 1418 18:50 Angela tienes que sacar uno eh adelgaza para agentes comerciales que no tenemos horarios

Voz 10 18:55 vale es un mal lo está pero qué suerte con la venta eh ya ya nos contarás venga un abrazo hasta luego

Voz 3 19:06 claro que se siente Ángela sabiendo que tú productos culturales son reciclados y que tienen una segunda vida

Voz 12 19:13 bueno mira a él ya la ha utilizado ya dicho venga

Voz 3 19:18 oye teníamos pendiente otro tema con es el de las que oye

Voz 0470 19:20 estas cosas hay muchas cosas

Voz 3 19:22 el de las ranas que nos hemos quedado en que para para hacer han

Voz 0470 19:25 yo que ya que era una rana no te quedas pellizcar lo ponga contra Ángela lo que os a ver más que quede en el desconocimiento

Voz 3 19:32 la las que llegue te suelta una información privilegiada te dice no es que me lo ha contado un paciente muy famoso eso es sabe entonces te deja ahí con la cosa de quién será el paciente si era el común de famosos que ahí no entonces bueno hay un paciente muy famoso de Ángela que es el de las ranas pero me da la ranas la rana yo creo que no deberíamos decir quiénes o no nos bueno que decida él sí sí está aquí y ha venido a contarnos no

Voz 0470 19:55 lo de las ranas el paciente de llamarle

Voz 3 19:58 todo por escoger un nombre nombre cualquiera no si el nombre genérico como estás bien vosotros como exagera

Voz 12 20:08 hoy es un biopic

Voz 13 20:11 en el Gabinete como la Gran Vía sino de tienes esperando tres horas allí salen salen cartillas de dinero

Voz 0470 20:17 tiene buena idea una sala de unos a la espera con mucha gente con mucho calor sudando

Voz 0187 20:22 mira te encuentras con nadie tiene que dormir

Voz 0470 20:24 claro que hay como varios canales tanto como toboganes claro para que nadie

Voz 3 20:27 que paciente salen con pasamontañas les obliga para que me parta tras tener una puerta tras es al que Ford muchas broncas

Voz 13 20:36 no hay ninguna hasta ahora hasta ahora

Voz 12 20:39 no hay confiar nunca tan sólo de Ignatius no Carme que haga falta

Voz 6 20:46 que a las ranas voy yo estoy aquí pues como activo sí sí

Voz 0470 20:52 Víctor todo venidos de tu casa voy solo Paco

Voz 13 20:56 precisamente porque ya estaba insistiendo

Voz 3 20:58 mucho sí sí somos muy pesados con esto tú motu proprio de tenían me consultó a Ángela yo le dije que sí porque era necesario aclarar ciertas cosas ciertas cosas que se han dicho en este programa o empeorar o empeorar sí sí más afectada tu reputación porque lo primero que tiene que explicar es qué hacías tú de pequeños

Voz 13 21:16 cuando no porque yo veraneaba en un sitio se llama Quintana Ranero negros

Voz 12 21:20 fue el Marina

Voz 13 21:25 a diez kilómetros de León los de Asturias grado mucho allí porque van a secarse del invierno húmedo

Voz 0470 21:31 donde las ranas a morir ahí está y ahí ahí

Voz 6 21:33 a una rollo El Arroyo once

Voz 13 21:36 es un afluente del es la íbamos pues prácticamente todos los días a cazar ranas pero vosotros caza vais para luego comerlas sino si esto

Voz 7 21:46 no pero sí es es un actividad cinegética con un fin culinario que siempre es bueno noble

Voz 3 21:50 entonces para hacer hacen falta ranas

Voz 13 21:54 una de muy Laguna seguro para empezar a hablar pero él métodos son poco expeditivo tienes que las ranas les gustó mucho estar fuera del agua cuando hay sol Pías una la pelas digamos la amistad viva una viva entonces como la

Voz 3 22:11 María para matarla hay que agarrarla por las patas y gol

Voz 13 22:14 mirarla contra el suelo

Voz 17 22:15 ojo ojo ojo bueno tardé de cuanto no

Voz 13 22:18 menos sufra sufran animal menos de verdad con algo eléctrico pero además se ponga a la cabeza el detrás de algunas canciones cantante muy famoso que ahora contrasta mucho con este país

Voz 0470 22:29 el que sí

Voz 13 22:31 una vez golpea a tienes que despejar Icon el pellejo hace una especie de Obilla hito atarlo con un cordel y atarlo pero las ranas despejada es estar aprovecha también como para plato o si lo harán casi quiere sí porque sólo se comen las

Voz 3 22:46 las

Voz 13 22:47 y eso es bueno a veces uno viejito y lo pones en la apunta en el extremo de de la caña de pescar y eso ya porque ranas tienen un punto caníbal como rehén a cuatro les está bien empleado pero qué tipo de datos es eso lo comprobó Chen Internet

Voz 12 23:03 bueno se comen nosotras a hablar de esto a ver cómo estoy bien la verdad es que había muy poca informal

Voz 6 23:15 bueno ya echase

Voz 13 23:17 a los juncos au van con una voracidad engancharse cuando se engancha tiras hacia fuera el agua Reina fuera de la segunda ronda claro ya es muy torpe camina con dificultadas saltitos y tal pero la pillas con facilidad y entonces esa contra la piedra Teresa rápido y la tercera con la piel de la segunda con la piel no llana con la porque eso no sólo llegan a comer nunca de Rana que tu descuartizar no saben además que lo está

Voz 12 23:45 contando con esa primer anda que tú descuartizan teclados siempre narración fría e os ahí seco seco

Voz 13 24:03 este fritas Fleta se padece cuando vino el señor de la aquí a donde donde empezó todo también decías que yo las he hecho para que sean más ricas porque no saben a nada pero si hacemos un poquito de viene sabe con un poquito de vinagre en poquito comino y eso y desde luego

Voz 12 24:21 no les gustan las ranas a Víctor yo creo que exacto

Voz 3 24:24 te deberíais hacerlas a la piedra

Voz 12 24:27 Nuestro amigo desconocido Víctor Mata ranas se le encantan la ranas e increíble pregunta oye pude

Voz 13 24:35 baste de tomar de rana o no de escuelas volvía de redescubrir en Buenos Aires menos a ese comía muchísimo en los años setenta ahora ya no tanto pero no había un restaurante que una tesis eso ranas

Voz 0470 24:48 pero sí sí te entiendo en verano ahí a Quintanar de la rana

Voz 18 24:50 va a matarme no no no supervisar cómo se están matando a alguien como

Voz 3 24:54 el famoso que vivirá en una finca

Voz 6 24:57 bueno no lo Hacienda no Italia etcétera Rana tendrán

Voz 3 25:00 sus sus lagos no eso es supongo que de vez en cuando paseando por la mañana junto con con su mayordomo al

Voz 12 25:07 venga ya hombre supongo ya lo matará con rifle de francotirador

Voz 6 25:12 cerca de ahí está llena de ranas sí sí a hacer a las oigo cantar desde casa cruzar desde casa

Voz 12 25:20 piensas ahí si te pillen sincero realmente en la que la espía

Voz 13 25:24 es una una culebra muy grande que él mismo islas come semestres Lago es la escala Culebras

Voz 3 25:29 eh tú piensas que está bien empleado porque no

Voz 13 25:32 la verdad es que son cantidades oye

Voz 3 25:34 es para acercarte tú sabes que teníamos una comida preparada lo hemos cambiado por otra porque a lo mejor tú también puedes aportar algo claro ya que ha venido Ángela fabada es algo eso es una palabra que en la consulta de Ángela está

Voz 12 25:47 el cartel con palabras prohibidas la primera

Voz 3 25:50 la porque esto no es recomendable para nada

Voz 0187 25:54 hombre a ver a nivel calórico potente

Voz 12 25:56 es potente pero fíjate antes estabas diciendo que

Voz 0187 25:59 estamos tomando un plátano porque necesitados potasio pues te voy a decir un dato el POT el plátano tiene trescientos ochenta miligramos de potasio

Voz 3 26:07 a fabada tiene más poblada pero por el mismo número dos gramos mil ciento setenta por cien gramos

Voz 12 26:12 cómo lo ves pero tiene también otras cosas bueno sí claro claro pero porta consigo que era lo que tú que demandaba

Voz 0187 26:17 tiene claro tú has dicho que te faltaba

Voz 0470 26:19 siempre pero ojo eh pero de verdad como nutricionista

Voz 12 26:22 diciendo un poco el rápido claro

Voz 3 26:28 bueno entonces qué es lo que no tiene la falta porque yo la estoy mirando desde aquí tiene muy buena pinta eh que tiene muy buena pinta entonces es que tiene

Voz 19 26:34 tiene claro tiene las judías au las fabes que luego tiene el con Pangos que

Voz 0187 26:40 teniendo un poco de la zona de Asturias puede variar un poco pues tiene morcilla tocino a veces tiene hueso en salazón hubo y luego a veces tiene botillo también que el botillo es una especie de embutido cárnico que está elaborado con costillas

Voz 3 26:53 es muy gracioso porque Ángela cuando ésta es cocinero delante siempre habla como un poco de

Voz 6 26:58 pero aún asturiana clase tras una fabada a la izquierda ahí está la pobre que estás sudando tinta

Voz 18 27:05 está dando datos que Europa sí pero por ahora la no está arriesgar tanto como nos presentaba la cocinera no ha podido hablar

Voz 3 27:11 pero pero yo creo que le

Voz 0470 27:13 bien lo que ha dicho para ahora ahora de momento momento

Voz 3 27:16 no desconozco

Voz 0187 27:19 algo negativo en la hombre a ver las calorías son potentes la cantidad de grasas potente ir a ver también por ejemplo las judías aportan muchos gases entonces si tiene es una patología que a mí me encanta que sea Mohamed terrorismo

Voz 3 27:34 por qué ese exceso de gases pues el deceso

Voz 0187 27:37 eso sí mismo entonces bueno pues en esos casos estoy entonces

Voz 3 27:40 verdad estoy parecía una leyenda de Mortadelo y Filemón reproduce ahora sí sí sí sí claro claro asiente Víctor sí claro en Asturias es un hecho conocido muchísimas eso

Voz 12 27:49 no se puede matar una rana es decir la cercana no

Voz 6 27:55 Adela Besteiro es cocinera y propietaria de la casa

Voz 3 27:58 tensión en la calle Farmacia número dos como estás Vela buenos días y esto es cuánto tiempo has preparado esto tarda unas tres horas y media porque hay que hacerlo a fuego lento si las las judías llevan un sello de denominación de origen asturiano sí son fabes auténticas así a como lo sabes que son fabes asturianas porque yo tengo mi proveedor hace treinta y cinco años en el mercado de segunda mano no

Voz 0470 28:22 vale lo está diciendo muy en serio de la escolta podría total escolta al carro de la fabes pobres a Madrid

Voz 20 28:28 aquí no hay truco esto lleva todos

Voz 3 28:31 ha dicho Angela más porque cada uno lo cuando alguna cosa

Voz 19 28:34 bueno todo lo que me lleva Angela depende de cada cocinero yo por ejemplo no lo hecho nada Ny hueso de salazones natural totalmente solo lleva panceta chorizo morcilla al nada más

Voz 3 28:45 has dicho lo que diga Angela yo hago lo que quiero lo has dicho lo dicho eso todo no

Voz 20 28:50 es la la tengo mi manera de hacerla hay varias

Voz 3 28:55 cuatro años haciendo siempre es un plato que piden más la gente mayor que la gente joven no pero bueno yo he estado en Casa Hortensia comiendo pedido fabada

Voz 19 29:04 ahora mismo ahora mismo estamos la gente joven tira también mucho de fabada

Voz 3 29:09 te voy a hacer pasar por un poco no sé cuál te da un poco de mala energía aquí habitualmente David eso es que prueban los platos porque ya tenemos un asturianos asturianos a la mesa de aprobar lo que es cierto es que te una leyenda no era que pesa sobre sus espaldas el servicio del que mataba pero yo creo que debería decir si finalmente es porque tú eres yo soy gallega

Voz 20 29:31 yo también mataba ranas bueno que sí

Voz 12 29:35 a España Eric adelante no

Voz 20 29:40 que lo que vas a emigré a Madrid si ya me me entero habría no se ido haciendo desde luego

Voz 6 29:46 esto era entonces el método de distintas

Voz 19 29:49 si Galicia dice sí bueno de aquella nosotros eramos pequeños no lo hacían

Voz 20 29:54 nosotros lo hacíamos puedo por jugar y por bueno tan asomaba su cabecita nosotros tirábamos con escopeta de cooperar con eh

Voz 12 30:08 no bueno es curioso estaba muere pero eso me dio me lo así tienen la sirena que está dando en la sede del pacto están bajando los bomberos sí

Voz 20 30:18 sí pero no en serio con escopeta pero sí con con un escopeta de perdigones que ella no estaba prohibido nada cogíamos no pájaro la rana todo lo que siempre decimos que lo considera no teníamos nada que ya no había móviles no había hubiera manera de jugar con la cocina

Voz 12 30:33 a ver si ser una Constitución oyentes de la radio esas cien mil personas pero Adela pero pero

Voz 3 30:41 sí

Voz 0470 30:41 te retractas de esto lo juicios

Voz 20 30:45 sí hombre ahora ahora no lo haría los animales cuando ellas Jean Paul Klee

Voz 3 30:51 ya se lo juega David cuando dices

Voz 20 30:54 si los niños ella o claro como una manera había que divertirse caros no andábamos todas las pandillero de a ver quien tenía eran apuestas

Voz 0470 31:04 a ver Play Station pues no había no

Voz 20 31:06 a León para arriba esto era territorio comanche

Voz 12 31:09 seis bueno a ver pues qué Víctor prohíbe por favor estas fabes y a ver si se habrán quedado fría ya

Voz 6 31:16 lo ten cuidado que Adelaida lleva el vale

Voz 19 31:20 más que un poquito porque claro se queda la grasita pues la ley valles tú sabes que no has visto como no lo económico me suena de haberla

Voz 0470 31:27 claro es que no no queremos decir su nombre Víctor está mientras hablas tú ya ya está comiendo fritos además ahorrar

Voz 3 31:33 así ha comido ya cuatro está muy buenas está más pero

Voz 13 31:36 no le falta algo de Asturias no yo les quitaría grasa claro

Voz 3 31:42 es que tú tenías que haber dicho para estar aquí

Voz 13 31:44 claro no pero son dos tendencias lo que cuando las hago las desgracias mucho

Voz 19 31:51 tú lo haces un hombre yo claro es un penalti Pinilla no

Voz 3 31:56 no someter un día me está a punto de publicar un libro de cocina cocina convicto si está todo ahí dentro todo lo que me ha prohibido ajenas

Voz 12 32:07 metió todo os esta rica no

Voz 3 32:10 en el destino que vuestros libros Esther

Voz 12 32:12 en las estanterías los mismos bueno

Voz 3 32:17 no no están bien entonces no si muy ricas Adela Besteiro que es cocinera y propietaria de Casa Hortensia farmacia dos in de escopetas en guapo gracias por poner un abrazo Víctor siento has venido muchas veces a esta radio para cosas mucho más importantes siento atraído para

Voz 0470 32:34 bueno haber hablado así a comía fabada

Voz 12 32:37 también que no sé quién Javito está bien si quieres vender algo

Voz 6 32:39 es un disco libro de muy grande

Voz 3 32:43 es vuelve debilitar a placer como siempre gracias Angela suerte