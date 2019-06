Burque: "Quiero un Madrid Central en mis venas"

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 3 00:06 eh

Voz 2 00:09 Urquía el cubo rojo Manuel Burque

Voz 4 00:17 pues nada que puede tener

Voz 1378 00:18 Sergio sea una medida no te puede dar en cualquier

Voz 0874 00:21 a mí me ha pasado fíjate ahora porque lo había tendrá que sí que si no pueden ser Javier algún defecto en que tener no no no pero es que yo pensaba que eso ya lo tenía libre ya está hecho fíjate que en Washington que es como vivir en un parque pero casi todo el mundo tiene alergias porque allí el polen es apagadas digamos pero deberían estar acostumbrado tuve en cambio que ahora de repente lo hemos que salir alergia algo yo algo que me rodea

Voz 1378 00:48 quiere decir que puede llegar a tener alergia se vota el anisakis también que yo pensaba que como gallego estaba inmunizado pero no

Voz 0874 00:56 pero alergia el anisakis pero tú comes anisakis

Voz 1378 00:59 no pero como como mucho pescado como gallego y ahora resulta que es más que nunca tenemos todos porque no pero si lo pilla tú puedes tener creo que hay dos tipos pero esto no debería mirar no me voy a meter en él

Voz 5 01:12 no quiero Carla Javier

Voz 1378 01:14 pero tengo mucha variedad de enfermedades posibles que pillar de aquí al final de mi vida no sabes tú viendo las cosas que puede escoger con lo cual ligero o tenerlo pues esta sección es vital para mí bueno me queda un largo no largo camino más gusta de la radio hacia así es esto me gusta como como claim de la sección más egoísta de la verdad es que quieres hablar yo he leído como que lo más peligroso de todo estamos hablando de mil movidas pero lo más peligroso son las enfermedades cardiovasculares bueno la verdad más peligrosas es como la primera causa de muerte sí sí sí sí sí entonces las mujeres pues esto no es pues especialmente mujeres es el infarto pero eso es como un dos por ciento más no no lo sé pero los hombres también tiene un porcentaje alto sí por eso claro es la sección más egoísta de la radio entonces claro no nos hemos preocupado por esto Javier dice en esta sección claro por qué no me ha dicho nada Javier qué quieres que me muera que tiene que lo descubriera sobre la marcha no tú querías que me pasase algo para que luego te te dijese esto es peligroso pero vamos hacemos Javier

Voz 0874 02:27 creo que esto es una obviedad de todo el mundo sabe que no hay que fumar que que hay que hacer ejercicio físico

Voz 1378 02:32 no nos llega yo quiero hacer un Madrid Central Enmi circulación venas quiero tenerlo todo libre de humos empieza por votar hacían a mí no me acuso es lo hemos invitado invitada hemos invitada invitado antes de nada me ha olvidado una cosa clave en el intermedio esta semana entrevisté a una señora que llama María José sí me dijo con las gafas de sol mirándome desde abajo que guapo se quitó las gafas me miró con con las gafas en la apuntaran hay huelga Javier dile a Javier no sé por qué me dijo esto dile a Javier que eres muy guapo ella es oyente del programa vale no sé por qué cree que tú piensas que soy feo

Voz 0874 03:10 es una cosa de la que nunca te acusado y mira es verdad

Voz 1378 03:12 es que no sé por qué pero lo dio por hecho dio por hecho en el que en el conjunto de de maltrato y que me haces está que te piensas que soy de que he visto Stuff

Voz 0874 03:22 yo conocía maquillado o caracterizado como un policía

Voz 1378 03:25 ha muerto suma M

Voz 0874 03:27 de la Rosa María Moreno carriles que para el servicio de arqueología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario de la Princesa que muestra Rosa María buenos días sí hola buenos días esto que estaba comentando Manuel es una obviedad que hay que cuidarse

Voz 1378 03:41 sí lo de ser guapo que le iba a preguntar por tu belleza

Voz 0874 03:43 no bueno y no reiteradamente claro

Voz 1378 03:46 el tú Rosa María tú sabes cómo soy yo físicamente

Voz 0874 03:50 no bueno pues no tiene frión a Rosa María cómo cuidamos la circulación de nuestras venas para aquí a Manuel no le pase lo que teme que elevó a pasar claro

Voz 6 04:03 bueno la circulación de las venas como tenemos muy poquito tiempo creo para explicar qué medidas podemos tomar solamente yo quisiera transmitir que hay una serie de mecanismos que influyen en que las venas lleven de manera adecuada la sangre que recojan de todo el cuerpo al corazón no es intervienen una serie de mecanismos las válvulas de las venas los músculos la presión abdominal intratorácicos de alguna de estas cosas se altera por alguna enfermedad por algo ha adquirido o porque van pasando años y nos vamos deteriorando

Voz 0874 04:40 por malos hábitos

Voz 6 04:42 esto influye muy negativamente en los hábitos es muy importante porque una de las partes que menciona es el efecto que hacen ciertos músculos en lo que es un bombeo ya vamos vamos popular hacia el corazón

Voz 1378 04:55 estás es lo dirigir todo tu discurso a criticar la panza la barriga bueno

Voz 6 05:03 por ahí por ahí iba a los tiros porque es que es muy importante es muy importante que la presión que en las venas no no esté superada por la presión y entonces es uno de los factores de riesgo más importantes ya que es la ciudad podamos controlar esto afortunadamente está nuestra manos y queremos no

Voz 1378 05:24 yo yo de momento voy bien es verdad que a veces pues por temporadas la cerveza invade mi cuerpo me sale un poco de panza esto es peligroso no

Voz 6 05:35 sí yo creo que ahí tenemos que ser un poquito cauto así pensar que nada es gratis es decir si si no momento da optamos por la cerveza hay otras cosas que puedan ser más o menos bien nuestro gusto de alguna manera vernos compensar si hacemos una cerveza deberemos hacer un poquito ejercicio físico que elimine las calorías esa cerveza con lo cual nos quedamos no estupendos

Voz 7 05:57 claro Ia el tabaco costó eso lo

Voz 1378 06:00 el primero no

Voz 6 06:02 el tabaco incide de manera mucho más contundentes sobre las arterias sobre las venas a pesar de las arterias que generan otros problemas que por cierto son mucho más graves por lo general que los de las venas pero realmente no

Voz 1378 06:17 problemas que problemas dime los para apuntar menos Tita

Voz 6 06:21 en la siguiente cita todos todos los seres humanos pero espero que llevan Bonino no estás arterial un poquito duras un poquito alteradas en su función normal

Voz 8 06:33 has dicho todos sin excepción desde niños empezamos con Dios no una cierta dimensión

Voz 1378 06:40 o sea que yo ya estoy en ese camino

Voz 9 06:43 Nos estamos no no eso no

Voz 1378 06:45 todo bien tú también ya pero yo no hay manera de evitarlo

Voz 6 06:49 la manera evitar es aquí actuar sobre los factores de riesgo que incidan sobre estas cosas aquí hay que evitar tener azúcar alto tener la tensión alta nuevamente hay que estar en peso ideal pero no es tan contundente como ala venga Sin son cosas distintas las arterias

Voz 0874 07:06 no hay que vivir lo importante no es es que hay que no fumar porque claro aunque hay condiciones genéticas si cargamos con ellas lógicamente si le dura la suerte y la mala suerte mucho siempre hay cosas que se pueden hacer desde una edad temprana para intentar bueno

Voz 1378 07:23 estoy intentando yo claro pero la arte

Voz 7 07:26 pero los esclerosis lo he dicho pero eso es como una

Voz 0874 07:28 está cansado no se puede esto es un poco encontrar que no puedes escuchar nada

Voz 1378 07:31 de lo que hacemos Javier nada quitar la papada no se puede quitar la las cataratas seguro que sí

Voz 0874 07:37 si no médica que no sé nada porque la operación es muy difícil además

Voz 8 07:41 quién que a veces se quita así una operación como como Rosa adelgazar hacen tratamientos haciendo una con que me gusta esconder todo esto no

Voz 1378 07:54 si te quieres venir de consejera al habitual te quiero es verdad Mi con te puedo contratar de consejera Rosa

Voz 0874 08:02 a María Moreno carriles que es jefa de servicio de arqueología cirugía vascular del Hospital Universitario de la Princesa gracias Rosa María un beso fuerte

Voz 1378 08:10 el te contactar eh

Voz 6 08:12 buena mañana hasta ahora sí

Voz 1378 08:14 yo os digo bueno pues ha sacado no ha sacado nada porque una enfermedad que inicia sabía que iba a tener ya la tengo bueno bajar las escaleras de esta octava planta eludía millas que tiene una enfermedad que él ni conocía a una colonoscopia rápidamente claro cómo era Artero

Voz 0874 08:34 serio esclerosis arteriosclerosis ya la tengo

Voz 1378 08:37 ya lo tengo ahí te pero esto es horrible vamos a peor no sé para qué hago estas es es mejor vivir en la ignorancia me voy a encerrar en mi sótano semisótano

Voz 10 08:47 no me voy a encerrar en mi casa ya estoy en mi sótano para siempre

Voz 1378 08:53 voy a comprar un montón de comida como refugio

Voz 10 08:56 y así no me voy a agobiar por ninguna enfermedad porque no voy a saber que existen Javier

Voz 1378 09:01 me estás haciendo infeliz con estas aquí

Voz 11 09:04 no me estás ayudando nada

Voz 1378 09:06 sección más egoísta de la radio