Buenismo Bien: Cannabis bien (25/06/2019)

Voz 2 00:00 de

Voz 3 00:42 una buenísimos bien es no tener quien

Voz 4 00:44 vetar los aplausos y los gritos del público cantando tú de la comedia llevarte una bolsa de casa por si vas a la compra del humor el comprar con esa bolsa de la compra en el pequeño comercio de la risa

Voz 5 00:55 muy bien

Voz 4 00:56 el tener la puta suerte desde que el pequeño comercio esté abierto cuando sales de trabajar a las mil cargando todo el día con la puta bolsas de la compra de las

Voz 5 01:04 sabes primero el eh

Voz 5 01:12 era Books Books no digas vamos a Vox el el la apertura de comercios muchísimas horas es malísimo que lo sepas eh esto es eh

Voz 7 01:24 el grito a sí sí sí Javi te has Chris

Voz 8 01:27 algo que es bueno saber hoy está Jaca abierto cuando

Voz 9 01:30 tú sales de trabajar a las diez de la noche cuando estampa

Voz 8 01:33 cuando a la gente muy poco dinero esa explotación estaba hoy estamos derrotado en las urnas

Voz 10 01:40 ese escrito El Sabio señala la luna el necio mira el dedo

Voz 7 01:43 yo estoy dejándome de los horarios

Voz 10 01:46 Siria no al pequeño comercio sí

Voz 6 01:49 la gente ahora te tienes que

Voz 1378 01:52 con con de hoy tengo una dura eh

Voz 8 01:57 como tengo un amor

Voz 1378 02:00 nos lleva ya ya el yate estas Nani Zhang a tope y voy a hacer una confesión que me va a hacer para vosotros me va a volver un gilipollas podio a la gente que estornuda más de dos veces seguidas pero me lo me lo pero pero la odian

Voz 4 02:17 pero eso es bueno pero no es que me irrita alguien estornuda más de dos veces seguidas de esto de os odio profundamente se queda necesitáis pero desde mi punto de vista es como que me diesen con con una regla en los nudillos como si me metiese en el dedo en el oído mojado con saliva es es ese nivel de irritación el otro día iba en el tren alguien estornudo como veinte veces seguidas que yo no sé cómo no nos lesiona bueno quince veces si yo como es que me levanto eh pero claro me volvería un gilipollas eso siguió luego una vez cada diez segundos todo el trayecto controlarlo esto que hace mucha gente como de impresionar de cómo de un arteria rota

Voz 9 03:06 la rapidez pierden parte del cerebro sí sí

Voz 4 03:08 hacer no bueno yo quiero decir una cosa esto es una cosa que me Rita pero yo lo acepto no voy legislando para que os prohiban estornudar más de dos veces y esto es un ejemplo para la gente de Vox

Voz 11 03:21 yo sé que a vosotros os irrita que se casen los homosexuales pero os aguantáis como me aguanto yo con los estornudos yo sé que no os gusta que las mujeres tengan los mismos derechos pero es igual que yo simplemente es lo aguantáis os os y Rita post os joven como yo con los estornudos y no estoy sugiriendo que la homosexualidad se pueda curar eh

Voz 4 03:43 que esto haya alguno de Vox y hay algunos de izquierdas también

Voz 5 03:47 sí hay gente que que lo puede interpretar así así que

Voz 4 03:49 básicamente esto es muy mientras os podéis

Voz 12 03:55 hola

Voz 13 03:58 que con esta música me siento

Voz 9 03:59 en Radio Nacional de Spacey hola qué tal muy bien todos los evoluciona de sabes que juegas te llevan a todos los días que va que va saliendo Ícaro yo tenía una sección tenía obtengo no sé si ha tenido la tengo lo estoy decidiendo vayan no me lo esperaba sabéis muy famosa en la sección vaya no me lo esperaba tan Nava yo de cómo de desmontar los prejuicios no de intentar pues eso jugar a desmontar los prejuicios y luego básicamente Miguel muy bien pero básicamente lo que yo le daba hostias a la derecha la utilizamos eso sí en el fondo si como casi todo lo que te digo

Voz 6 04:32 vaya no me lo esperaba si vale te has ido

Voz 9 04:35 me lo esperaba hasta gracias gracias gracias gracias muchachas igual que nosotros bueno entonces quiero dejar de hacerlo porque es que ella es es que es muy tedioso sea por ejemplo yo qué sé esta semana ciudad Sabe Rivera dice que le ha llamado Macron y luego no ha llamado o ciudadanos metiendo va ya no me lo esperaba no me lo esperaba esto Esperanza Aguirre no ahora resulta que lo implican otra vez en la caja B del Partido Popular que podía imaginar esto no me lo esperaba claro

Voz 4 05:04 notó cierto claro es cierto

Voz 9 05:06 entonces quiero darle la vuelta y seguir manteniendo el vaya no me lo esperaba pero con noticias más lúdicas tú estás pitando quieres sorprender a nuestros oyentes es que se me habían acabado los temas y vienen a homenaje a Manuel Burque que ya sabes que la semana pasada descubrió que hace año y medio de haber metido en una lista de actores más sexys de España de los ponen perra nunca si eso nunca la unidad recordemos que lo firmó una señora una cualquiera si no a estar aquí

Voz 4 05:35 decir tú estás no yo estoy consenso de ella con su coche

Voz 9 05:37 una frase que llevaba barba lo cual es bastante correcto bien no sé si conoces ponerlo ahí en la pantalla a Omar volcán que es este señor Mi primo por Cannes es conocido conocido pero lo que es archiconocido pero ya lo digo yo el hombre más sexy del mundo eso señor de Arabia Saudí Le echaron por guapo Burque cuidado estoy pasando tienes que ir al mar eh

Voz 4 05:58 el Ministerio de no cuando llevaría esto

Voz 9 06:01 pero o el de Defensa no es Pedro Sánchez lo lleva personalmente extrema jarrera dicho te vas a tener que hay que te revisando eh yo si pero bueno bueno que decían que era una distracción para las mujeres y que también generaba malestar en los hombres le me pasa a mí mucho más es muy frágil en Arabia Saudí pueblo echaron del país lo echaron del país por por exceso de guapo sí es que es guapo como te sientes viendo a este hombre te sientes inferior

Voz 4 06:24 sí

Voz 8 06:25 no por ahí estamos pues en la Liga no

Voz 4 06:28 sí yo y le digo oye hablamos de tú a tú

Voz 9 06:33 este señor vive en otro país árabe vale entonces siempre va con turbante cosas siempre será visto ha pasado que se ha descubierto estos días por favor ponerme la foto

Voz 8 06:45 pero una me lo esperaba es decir alguien que eso lo sería con turbante que iba a sendos el guapo y resulta que es calvo

Voz 1378 06:54 no me lo esperaba muy bien

Voz 4 06:56 hasta Arabia Saudí somo son como Kinder sorpresa

Voz 6 06:59 no

Voz 4 07:00 recuerdo Calvo no claro pero eso no indica que no sea guapo que lo que pasa que haces aquí pero si tienes al final tú

Voz 14 07:09 la cosa porque el Álamos noticias buenista de verdad el pelo

Voz 1484 07:12 las tretas de los hombres seguimos es él

Voz 6 07:15 me voy a hacer ningún

Voz 7 07:19 adiós Juan Calvo no veinte nada de es lo ibas a hacer no

Voz 14 07:26 era un buen Calvo

Voz 7 07:28 hacer un buen Calvo completó un gran equipo

Voz 14 07:32 vale os acordáis que hace un par de semanas hicimos hable de una noticia maravillosa de una señora que era fue un Aviocar mientras estaba dormida y ella le pegó un mordisco arrancó la lengua bueno pues mira aquello que un augurar una sección nueva

Voz 7 07:45 que te llame heroínas anónimas por favor ponme una no

Voz 14 07:47 quizá de esta semana el velo sí porque otra vez lo demuestra

Voz 9 07:51 los grandes era una mujer da una brutal paliza al acosador que se estaba más turbado mientras la miraba

Voz 7 07:56 por favor

Voz 15 08:01 y más grande

Voz 7 08:04 el bien la sí

Voz 9 08:06 estaba haciendo una sesión de fotos ella y el chaval pues apareció allá

Voz 7 08:10 me encanta estas mujeres

Voz 4 08:12 eh luchadora o algo así no es

Voz 9 08:16 no no fue objetivo por la parte es matar Cordero igual no es el momento

Voz 14 08:23 esto lo contemos porque así lo mismo la gente la la toma como referente y aunque sea es una persona muy chiquitito y el digas yo entonces fue tú no te igual donde el ojo sabes

Voz 4 08:32 vale ahora Nani podemos hablar ya que has hecho es que te vayas podemos hablar de lo que ha pasado hoy tenemos un grupo en buenismo bien anónimos de todo el equipo

Voz 6 08:40 hoy y oye mira a Leo yo la primera parte

Voz 9 08:43 vale

Voz 4 08:45 antes estábamos hablando de lo de la manada

Voz 9 08:48 hace cincuenta once cincuenta y cinco meses

Voz 4 08:51 S de Nani chicos os acordáis del vídeo del señor que se había puesto una polla enorme que otro Le fallaba la uretra esto nos vino al grupo de buenismo bien el que hablamos de cosas terapeuta

Voz 9 09:06 eh voy a hacer mejor que Valera que lleva una semana en la que ha vencido dice que pero cuánto tiempo de faltado

Voz 6 09:17 ay perdón no era para

Voz 7 09:20 que era para Nacho chicos

Voz 9 09:23 sí Krzyzewski era para mí

Voz 7 09:25 bueno amigos de haber de todos digo

Voz 14 09:29 es que lo tengo que leer joder ir les pega el mensaje puesto a mis amigos ya Mis amigos Contés dan simetría

Voz 7 09:36 era era mi servicio otro la vagina así pues ya venga por favor que este concepto no iba a por favor

Voz 14 09:48 bueno total que de un amigo lo he encontrado el el online no el fichero lo lo lo quieres yo a pues si es que lo negó

Voz 6 09:54 pero no vamos a hacer una cosa para al grupo de tus amigos y luego responde aunque no lo creáis es para trabajo amigos para otro trabajo que tiene de pasar que cómo puede ser eso trabajo

Voz 14 10:09 no servía de inspiración pero Cuatro mensajes más abajo

Voz 6 10:12 en la que no puede porque el tiempo vendieron la Quirón y luego ella

Voz 4 10:19 bueno pues se ha animado ya ha pegado el vídeo

Voz 14 10:22 luego volverán nombre porque yo he dicho hombre ya a mí me hablan de la apoya angina Illa lo quiero

Voz 9 10:27 se cierra chat José nuestra Comunidad de manera diciendo que no lo he intentado alguna vez

Voz 4 10:31 Dios de hecho mira me voy a ella

Voz 6 10:33 esta esto se está ensayando el fotograma vale no no no no me parece mal es habéis visto Ghost bueno cuando están haciéndole Se de barro

Voz 8 10:45 el jarrón de barro que tiene como

Voz 7 10:48 no

Voz 6 10:51 pero que ha transformado esto esto es un programa de de esa vasija

Voz 17 11:13 ni

Voz 5 11:21 te pueden yo pensaba que iba a sonar Marley

Voz 9 11:23 me va a lo descubrí que viven

Voz 5 11:26 exacto donde digo yo lo que es la vida porque vi una foto de ella votando en las elecciones votaba en el cole de Mis hijos

Voz 4 11:32 yo dije esto muchas veces también hasta aquí hoy vamos a hablar sobre cannabis es lo mismo permitirla que promoverla es lo mismo a fumar porros que el uso médico del cannabis que si quiero o que si tengo sabéis que aquí siempre queremos contar con expertos y si hay que buscar algún experto en radio y marihuana yo creo que es es

Voz 5 11:54 claro demente sí parece ser que se utilice ese aspecto

Voz 6 11:58 tiene el tiene un podcast no sí

Voz 5 12:01 cobren marcaban el cordón de caucho es el primer podcast que se hace aquí en España sobre el cannabis y entrevistas pero hay más en el mundo en el mundo si si de zurda de beber también que te derivar cambiando de tercio tiene uno que es de versión hacer

Voz 1484 12:15 te pones en concreto es Def marca

Voz 5 12:18 Davis mientras se entrevistó hace lo quiero hacer con un que la cuestión está Jaime Fernández aquí que ha venido averno Germán Fernández jugador de la ACB y de la selección española Jaime tú puedes dar positivo solo por estar en este

Voz 9 12:32 de eso a dos metros positivo porque Caco sea tu respira el mismo aire que él tan positivo en el control antidoping tras tiene trazas de marihuana así que contiene el aire mucho rato yo que soy muy joven vale que Jaime que nosotros una camiseta quería poner aquí camiseta o ya tiene una excusa para fumar cuando te piden ha sido aquí esta camiseta luego me la llevo yo vale me podía haberla traído para todas pero gracias a mí

Voz 6 13:01 gracias gracias por todo eh que

Voz 4 13:04 bueno desde que habláis en el programa lo importante es hablaron fumar

Voz 5 13:08 yo creo que lo importante el programa Diego

Voz 1484 13:10 dicho es sobre todo de ese estigmatizar y normalizar el consumo de cannabis y que la gente ve además que hay que hay personas que conocen y admiran que pasan por ahí a fumar ya dar la cara

Voz 6 13:24 a la hora de que trabaja en el Congo en la gente que va su programa a fumar que truco tiene para que no te enteras guardo

Voz 1484 13:37 civil en principio gatos todos es es legal entre comillas porque estamos en un sitio privado como podría ser Mi casa y estamos hay fumando sin molestar a nadie osa que a no ser que entre los que os por la ventana irme bien con el porro en la mano

Voz 5 13:53 no no tienen porqué hacerme nada tenemos un corte os habrá un corte de esa tu programa

Voz 18 13:58 pero la droga está conceptual social

Voz 9 14:01 el ente eso es muy normal

Voz 18 14:03 pero la droga es que te voy a decir yo es lo que

Voz 4 14:08 música salud claro esto todo esto has dicho cuando dije sí

Voz 9 14:14 entonces las rayas con la tarjeta de Sanitas eso es salud

Voz 6 14:17 pues aún tiene que ser porque

Voz 9 14:19 señor sí que digo sorprendentemente tú fumas mucho

Voz 1484 14:22 que fuma a diario yo soy canónico desde hace doce años y si a diario normalmente lo tengo para estar en mi casa flotantes dormir lo lo empezó a utilizar antes de dormir según va a estar ahí dado viendo viendo mierdas viendo claro

Voz 6 14:35 estás echando a perder

Voz 1484 14:37 totalmente hombre por ahora esto parece que está dentro de la plataforma de Zubieta Holanda podcast programa de Camps ya tenemos patrocinadores serios ya venía gente que claro como no hay un programa así en toda audiovisual de España pues las marcas de ese vehículo

Voz 6 14:55 pero Aquarium tanta no me centro gente gente del banco

Voz 1484 15:02 semillas sí bueno el Observatorio pero el cannabis también estuvo preguntando por por meterse ahí claro porque es es eso es es un psicólogo

Voz 6 15:10 no yo no lo dicho yo sí riéndome hijos lo tenía que comer

Voz 5 15:15 tú lo pagas tú de de todo todo yo la parte buena parte de los que Abizaid porque claro en no no puedo terminar el el podcast de una persona que fumaba decirle

Voz 6 15:27 no claro

Voz 4 15:31 os vais a allá en el infierno

Voz 5 15:33 desvela zona desde Ciudad Lineal

Voz 4 15:36 a dar forma a nadie he fumado en esa zona

Voz 5 15:39 alguien le ha dado nada o Flood alguien acabó regular la entrevista hemos tenido alguna baja ahí ya tenemos ya podemos hacer un in memoriam alguno algo con mucha clase tengo que decir lo sacan con mucha clase

Voz 1484 15:53 porque a intentar aguantar el tipo yo me di cuenta porque empiezan a cerrar mucho los ojillos

Voz 7 15:58 acaso muy callados cuando ya

Voz 1484 16:00 pues te queda muy callados responden con eh pues ya termino un un amigo que es Quique Matilla el pobre pues terminó el programa y me dice

Voz 5 16:10 me puede echar muñequito en un sofá que habitan

Voz 7 16:13 una hora inconsciente pero inconsciente no no es que diga se queda dormido inconsciente darle con un palo

Voz 5 16:20 también hay que decir que

Voz 4 16:22 no no me drogo mucho nunca me he drogado esto es cierto y además me pongo muy tenso cuando hay drogas delante

Voz 9 16:29 fijaos no Pedro pues mucho nunca miedo

Voz 5 16:31 a estas dos frases colisiones

Voz 9 16:33 colisión no porque por qué te pone nervioso estando minados

Voz 5 16:37 más allá de la marihuana

Voz 4 16:38 Madoff drogas más fuertes pues no me me daba un poco de pavor de hecho es eso que me pongo muy violento con Porto raro cuando por ejemplo sacan una bandeja con ciertas cosas que no voy a mencionar pareciera salga a la harina pues yo me ofrecen yo digo

Voz 7 16:57 no no quiero no gracias gracias

Voz 9 17:00 como que mira a otro lado lento con Lázaro García así es el mundo de los actores sí sí bueno bueno sí sí el general no se violen tan precisos pero pero

Voz 4 17:10 una hace poco provee un poco de M ajá vale me dieron además como todo el mundo sabe cómo me agobio con las cosas es en plan no no pero solo una chupa Lita pero mínima en plan así probé yo no sentía nada y me fui a casa me fui a casa como diciendo esto tenía que haber tomado más casa empezó a sonar esta canción

Voz 6 17:33 sí estuve poniendo en bucle veinte veces mientras bailaba delante del espejo vestido yo no no en parte el creído

Voz 5 17:46 esto es lo que me pasó con lo cual las prefiero lejos aquí te hacen bien te persona pero

Voz 4 17:55 yo prefiero estar inhibido

Voz 5 17:58 la mariguana lo bueno que no no vas a encontrar nada de violencia de que todos fuimos en la calle o que alguien de Vox fuma

Voz 4 18:08 bueno bueno a nosotros te traemos como voz autorizada de del uso lúdico de la de la marihuana has estado en la Marcha Mundial por la mariguana en mayo no

Voz 1484 18:17 en Gran Vía además que sería un buen pitón no sé si lo visteis pero que no

Voz 6 18:21 vendíais tú te acuerdas

Voz 7 18:24 ahí va siguientes sobre todo por por la

Voz 5 18:26 a por la regularización y por la por la legalización ahí es que pasa que todo ese tema tiene que venir muy en estás en el

Voz 9 18:34 ahí ahí ahí

Voz 6 18:36 entre el humo se vea alguien

Voz 5 18:39 me me de fuimos muy bajitos la mucha gente fumando no es todo el mundo sabe estar todo mundo marcha más bien

Voz 6 18:47 lenta invita una cosa muy gracioso que de repente

Voz 5 18:55 la marcha sentido acelerar a despejar ya estar como me hay menos gente iban mira que la gente está en casa no es que estábamos pasando por delante de un Taco Bell

Voz 6 19:08 pero bueno que es eso que la regularización y lo legal y como están las cosas ahora

Voz 4 19:12 cómo está para Wii Carlos

Voz 6 19:14 cómo se puede no se puede fumar no no supo más lo que pasa es que

Voz 1484 19:17 ahora por ejemplo el CB que es uno de los cannabinoides que tiene la mariguana pues es el que está entrando un poco de forma más legal entre comillas ya hay tiendas en Madrid en el centro de Madrid en Ribera de Curtidores tienes una

Voz 5 19:29 qué puedes entrar a comprar cogollos de marihuana e hilos comprase sales de ahí te vas a tu casa porque no tienen tienen menos del cero dos por ciento de THC que se supone que aunque no hay ninguna ley al respecto especifica sobre eso sí que hay precedentes de que con ese porcentaje THC es legal pero tú ya no notas nada

Voz 1484 19:47 no es psicoactiva sale él no te ataca mucho la cabeza another no te pone cabezón pero sí que bueno tampoco de relax corporal baje en las manifestaciones que

Voz 9 19:55 la policía corre Fathi

Voz 8 19:57 yo paso bueno he

Voz 9 20:01 efectivamente te tú eres el uso lúdico pero tenemos

Voz 4 20:06 en serio y que pase por favor Javier Fernández Ruiz

Voz 19 20:09 la lluvia de estrellas bien Javier Ruiz

Voz 4 20:14 es catedrático Fernández Ruiz es catedrático en la Facultad de Medicina de la Complutense codirector del grupo de investigación sobre Canal noites lo he dicho sin fumar hecho mal que hacéis allí en el grupo vamos podemos fumar pero no no fue realidad

Voz 20 20:34 el dedicamos a investigar porque has medicinales de los cannabinoides y las aplicamos en nuestro caso básicamente a enfermedades neurodegenerativas parkinson enfermedad Huntington a la ELA es un lateral amiotrófica dedicamos a desarrollar formulaciones con cannabinoides que puedan ser útiles por su propia en protectoras ese es un poco nuestro trabajo

Voz 9 20:52 son protectoras que seguiría exactamente que

Voz 20 20:55 tejer las neuronas en las enfermedades en las que el cerebro se daña por alguna circunstancia enfermedades que todos conocemos no alzheimer parkinson aparte nuestro cerebro se deteriora se mueren las neuronas oí ahí aparecen los síntomas de estas enfermedades entonces los camerinos tiene una bueno además muy los canarios que la mencionado el guión no es coactivo pero tiene una actividad terapéutica importante entre esas propiedades está la de hacer que las neuronas en general todas las células del organismo pues puedan puedan vivir mejor puedan mejor sus taxis no porque llamamos obvio éxtasis celular esto podría ser podría ser interesante para desarrollar medicinas a partir de ahí

Voz 4 21:36 huy vosotros estudia desde el cogollo

Voz 6 21:39 a ellos en una nevera o algo así no

Voz 20 21:42 nosotros estudiamos básicamente compuestos aislados porque no interesa saber cómo

Voz 4 21:46 vale como son esas propiedades necesitamos saber

Voz 20 21:48 cómo son los mecanismos indagar dentro del cerebro para ver por qué hacen esos esos efectos porque tienen esos efectos pero necesitamos aislarlos compuestos dar los probetas están en tubos fresquitos pequeño pero están preparados en disolución para administrar

Voz 6 22:05 dónde lo pidáis no claro esto lo digo porque

Voz 4 22:09 me imagino que en algún momento habrá resultado como difícil justificar estas investigaciones no

Voz 20 22:13 pues la realidad es que no es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia pero la realidad es que no ahora mismo sobre cannabinoides sobrecarga medicinal sobre propiedades terapéuticas hay mucha buena conciencia o no realmente no no estamos ciento especialmente dificultades otra cosa es que los pacientes cuando intentan utilizar cannabis medicinal puedan encontrarse con trabas que se encuentran obviamente pero para la investigación no está viendo o especialmente importantes problemas muy buen Un proyecto bien fundamentado de cannabinoides propia enero protectoras los fetos antitumorales en cáncer o efectos sobre otras patologías pues es siempre bien valorado si está bien construido el proyecto en el punto de vista científico sin ningún problema

Voz 5 22:55 toda la gente con dolores crónico de Dolores digamos diarios de los que a lo bruto fumarse un porro de marihuana les hace bien

Voz 20 23:05 están bien demostrar esas propiedades osea que se sabe realmente por eso no estamos trabajar con los compuestos aislados para ver porque cada uno de los compuestos hace lo que hacen tres Se sabe que los digamos los sitios donde actúan el cerebro pues están localizados sobre unas neuronas que tienen que ver con el control de nuestra sensibilidad al dolor y entonces ese receptor sea activa y lo que provoca es pues una bajada el umbral de dolor en tú sentimos menos dolor in de ahí viene sus propiedades igual que hacen los opioides osea que hay bastante paralelismo entre el sistema sistema cannabinoides asisten endógeno

Voz 4 23:38 cuánto tiempo queda para que el doctor le complace entre fume un petardo antes de dormir o MS DOS que es que lo haces

Voz 9 23:46 eso sí

Voz 4 23:49 sí sí sí pero claro si no puedes ir a comprarlo cómo lo haces

Voz 20 23:53 eh hombres que nosotros de ir a comprarlos se trataría de que se desarrollarán medicamentos que los medicamentos de la Seguridad Social que los médicos los conocieran en los pudieran recetar para determinadas patologías que se trataría de esos hacernos está pensando ahora sí porque no hay el acceso realmente son medicamentos pero el futuro sería el que se pudiera perfectamente estandarizar formular cannabinoides que éstos estuvieran la farmacopea y que fueran accesibles para determinar patologías para eso necesitamos investigar para saber en qué patologías podrían ser útiles

Voz 9 24:25 es una de las formas de la regulación por ejemplo

Voz 5 24:28 que antes de dentro también hay una regularización una de ellas es pues claro hoy es que hay una lucha con un componente moral con lo que estáis trabajando

Voz 20 24:38 estigma obviamente pero pero en la práctica vamos Diop personalmente mi experiencia de trabajo nunca me he encontrado ninguna dificultad para investigar incluso es un tema que la gente le gusta o sea le parecen interesantes divertidos que tiene cierta cierta cosa hay hay muchos jóvenes ahora mismo investigadores que están haciendo tesis doctorales investigando sobre estos temas que tiene interés

Voz 1484 25:03 yo me sorprendió de la gente que de la gente que fuma que conozco o que por lo menos siente curiosidad por lo estoy viendo en el programa En confunde cauto que al principio me costaba como llevar a gente ideales sigue me llaman y me escribe

Voz 5 25:15 oye pudiera fuera tu programa tal pero no pero me apetece me da buen rollo y igual encantado mucha gente está utilizando para empezar aguante

Voz 4 25:26 sí tiene pinta de que esto se va a liberar

Voz 5 25:28 no nosotros sabemos de vez en cuando alguna pequeña

Voz 1484 25:31 por ahí normalmente la cifra de años que más salen suelen ser tres sanitos por lo menos ya no

Voz 5 25:38 no para una legalización completa pero para una regulación parcial Halo para una despenalización por ejemplo que no es lo mismo qué tipos de consumo

Voz 4 25:47 en el ámbito médico

Voz 20 25:49 pues va a ser muy variadas no estamos hablando simplemente fumar hay otras formas de administrar para uso medicinal

Voz 4 25:55 la pregunta es te has fumado alguna vez un porro pensaba que me iba a ser de pero

Voz 6 26:00 a su programa cómico pero rara la comedia

Voz 4 26:04 yo hago para esa pregunta

Voz 20 26:07 y entre los investigadores que trabajan en este campo hay que fuma y quién no fuma pero es irrelevante desde el punto de Rajoy esas si si en vez de venir a decir que estoy investigando vino es te viniera a contar que estoy investigando en el virus de inmunodeficiencia adquirida mediría

Voz 4 26:26 esto no lo diría siete cosida de preguntaría si tengo gira no me lo pregunta es decir del Levante no tenía argumentos y si es que es que no

Voz 5 26:41 ya me entiende a lo mejor cuando tú te vas es la comunidad médica tú estás en un corrillo a lo mejor te vas tú oye de fondo haya seguido el porrón

Voz 20 26:49 esta en algunas esto puede que sí puede que sí pero si médico es soy bioquímico

Voz 4 26:57 yo la facultad diciendo paz

Voz 6 27:01 su hermano

Voz 9 27:03 a lo mejor es una cuestión política que no te atrás pero sí desde el punto de vista de la regulación

Voz 5 27:08 tenemos que quitarle he o tenemos que intentar quitarle el componente moral que se asocia o ético que se asocia a la mariguana decir hay gente aquí investigando que lleva muchas horas aquí hice hecha la mañana aquí

Voz 20 27:19 desde luego para la parte médica claramente no quiero decir es que no tendría porque haber este estigma de haber para el cáncer se investigan con venenos venenos que están en la naturaleza para matar las células cancerosas y nadie se alarma porque se investigue sobre ese tipo de cosas eso sea esto es investigación que esa investigación para uso terapéutico

Voz 4 27:39 vosotros como fans de la marihuana fans de la marihuana no se enfada un poco esto es muy maniqueo de lo que voy a decir no se enfada el alcohol que no sirve para nada

Voz 6 27:51 legalizados caía me gusta

Voz 4 27:57 esto esto no lo hemos dicho es muy hijas nunca sobre Levante porque el alcohol es legal pero no está demostró su Suter

Voz 5 28:05 a mí me te digo una digna

Voz 4 28:08 el alcohol este bueno yendo por las calles libremente

Voz 6 28:11 y la marihuana tenga que estar en sótanos

Voz 4 28:13 escondida

Voz 1484 28:14 pues sí es contra lo que estamos luchando yo creo un poco todos desde muchos sectores porque es que de una cosa tan pequeña como una semilla sale un mundo gigantesco muy de fumado

Voz 6 28:24 pero sobre el próximo día vendiendo más con los árboles nos ha traído esto que hacemos y no te digo nada

Voz 9 28:37 muchas muchísimas gracias a ver que es respetar sin lactosa sin gluten pero siglo del siglo XXI es sí mejores ya que la lactosa si vamos

Voz 6 28:51 la manual Manuela Carmena es verdad

Voz 9 28:53 Manuela Carmena Tierno Galván una cosa una pregunta tengo yo este muchacho que sí que fuma marihuana a lo loco

Voz 5 29:04 cuánto le queda de Bekele estadio todo bien en la vida con respecto a lo loco

Voz 9 29:09 es decir qué beneficios tiene una cosa

Voz 20 29:13 sí pero bueno si no en mi contexto para una persona que está sana no es una cuestión meramente

Voz 4 29:20 el K de Cultura en fin

Voz 20 29:23 otra cosa es una persona que tiene una patología nocturnos interesa ver aquellas personas en las que necesitaban algo para curar su patología o para paliarla

Voz 4 29:30 pero es una decisión personal no fumar marihuana con tabaco

Voz 5 29:36 pues sí por qué

Voz 8 29:39 ha tenido la dio

Voz 5 29:41 jo mira cada uno fuman como quiere eso es algo que a mí lo dejo ahí estamos muy libres todos y cada uno fuma como quiere

Voz 1484 29:52 normalmente yo yo sí un poco el tabaco también por economizar porque creo que el el programa en Sens un saco roto

Voz 6 29:59 claro que con marihuana de Colombia

Voz 9 30:03 eh económicamente a muchos has hecho de qué pasaría si España lo legalizar a todos lo tendrá poca cosa cuánto dinero puede mover esto se creía que mover esto cuánto supondría para las arcas públicas sobre la Refree

Voz 1484 30:14 has que tenían que era un poco de de Estados Unidos hablaban de cerca de tres mil millones de euros anuales en beneficios

Voz 20 30:23 ahora mismo es el diez por ciento del PIB

Voz 4 30:25 que lo legalizar que vive pero qué me estás contando digo porque me estáis container

Voz 9 30:31 pero como la construcción en España ahí es la mariguana porque lo hizo referéndum y salió que sí

Voz 20 30:38 pero eso no quiere decir que según se tenga que mantener siempre que en este momento representó un diez por ciento

Voz 4 30:44 al paso que en Canadá y lo legalizar acabó a las veinticuatro marihuana

Voz 1484 30:50 no hubo hubo falta de decirle sí me suministros difícil sacaba enseguida lo que pasa es que el el tema de la regulación y fricción siempre hablamos que tiene que ser un poco para para todos porque también hay pequeños cultivadores la gente que otro cultiva que siempre a todo esto en vigor hay que tener en cuenta que no sea siempre para

Voz 6 31:08 el capitalismo no claro

Voz 5 31:11 con todo que va a ser seguro cannabis el negocia el diario El País el negocio millonario que apunta a convertirse en el pelotazo del siglo se hablan de cantidades un plan de cincuenta mil millones de euros y eso sí legalizar a nivel global es decir estamos hablando de una burrada

Voz 6 31:27 sí ya lo gana bien pero los Estados no ves nada

Voz 9 31:32 pero para los que necesitamos usted usted que es investigador igual necesitamos dinero cuesta muchísimo yo no no no encontró la gente que tiene profesiones que me respeto muchísimo son de usted aunque seis años y acerté

Voz 5 31:45 lo paga caro

Voz 9 31:48 estamos muy necesitados igual necesita un poquito de dinero para sus para su laboratorio igual le vendría bien que legalizadas esto no

Voz 20 31:54 hablamos de los presupuestos de ciencia en este momento de permanentemente sea no queremos llevar a cabo esa dirección salida de invertirse gana dinero en lo que llaman el oro verde no tendría que venir a la investigación en cannabinoides bueno

Voz 4 32:13 tenemos una noticia muy interesante dice que otro investigador de la Complutense ha estado analizando el hachís puesto que mucha gente compra por los mismos supuestos beneficios observando que contiene bacterias fecales pues el precio no pero lo que sería peligroso para gente que está bajo tratamiento oncológico

Voz 20 32:37 depende donde ha venido ese hachís

Voz 6 32:38 no se pueden encontrarse en confeti me sorprendería estoy por también por esto hace falta una regulación

Voz 1484 32:47 eh claramente no para que no lo tenga acceso a este tipo de de de

Voz 5 32:51 esto ya contaminado

Voz 4 32:54 también fuma es tu Hutchison también

Voz 5 32:56 de vez en cuando a Estela pasó por el programa el señor que hizo esta investigación pagó el hachís y luego caro lo tuvo que destruir

Voz 9 33:03 tú fíjate quedara tú fíjate

Voz 6 33:05 Dani no del vídeo

Voz 4 33:09 cortar una cantidad vejación

Voz 6 33:11 esto puede para así mismo que bueno pues Dios está dando a todos ganas de fumar la verdad que con el con el que de verdad hay aquí es como una positividad vea alguna cara esfumado localiza es como

Voz 5 33:31 tú tienes créame no los los que pueden tras ese es tienen poco pinta me quedo de vez en cuando

Voz 8 33:39 con mimo

Voz 6 33:40 dicho que fuma terapéuticos señora

Voz 4 33:46 os voy a contar una anécdota esto acabamos una vez a mi madre me encontré un poquito de hachís en en un bolsillo y entonces yo les dije bueno no era ella pero cómo se te ocurre tal cosa que yo no lo bueno es que lo hay traído cómo se te ocurre

Voz 6 34:01 no invitar así que luego os máis entre los dos

Voz 5 34:12 bueno pues nada que le podemos pedir al país claro

Voz 4 34:15 eso avance más rápido cada uno lo vuestro

Voz 5 34:18 bueno yo pido sobre todo que se estigmatice hice el consumo y que cuando entre la regulación y la legalización pues nada teniendo en cuenta a todos los sectores que incluye el cannabis

Voz 20 34:31 pues me gustaría que lo que está haciendo en las universidades en los centros de investigación que está haciendo mucho pero con modelos celulares con ratones de laboratorio con pues que tarde o temprano salte a los a los pacientes para eso hay que hacer ensayos clínicos en los hospitales todavía son remisos las empresas farmacéuticas no tienen demasiado interés de momento en invertir pero es es necesario porque es la única manera de que llegue al paciente no de forma particular no de forma a parcial digamos sino que lleve masivamente osea que los médicos conozcan las formulaciones que haya de las puedan recetar para para los pacientes con una determinada patología para muchos pacientes hay poco tiempo porque algunas de las enfermedades donde se van a se pueden utilizar los cannabinoides son enfermedades la esperanza de vida es muy corta

Voz 9 35:15 así para el Gobierno el diez por ciento del PIB de Colorado es este tema colorado que decide por amarillo ahora ahora llegan ladrona de un programa que perseguimos un aplauso

Voz 21 35:36 es quién viva

Voz 22 36:16 ahora vamos a dejar el programa del momento que es Nanín

Voz 14 36:21 el Papa virtudes en vez del programa hablando de que te daba mucha rabia la gente que estornuda yo vengo a hablar de una gente que a mí me da muchísima rabia que es esta gente a la que llamó puros premium

Voz 4 36:32 que no son los Kardashian

Voz 14 36:35 esa es la gente que te dice a ellos que no creo en el trabajo pero yo miro y digo a ver hijo de la gran puta porque tú no tienes hijos

Voz 7 36:44 sí claro que estaba hay gente como yo hago todos los días estamos deseando llegar es cagar en casa con un niño de dos años sentado en las rodillas que pasan la vida con el niño Eleanor estén benditos yo con el tuyo colgando culo encantando quién teme Aldo pues Vigo a ver necesito llegada de Trobajo ya es más hay días que intento cargaran descenso

Voz 5 37:15 oye es una pregunta para preguntarle sobre esto

Voz 6 37:17 Maika Talens acaba por lo tanto

Voz 7 37:20 te cagas en el palio

Voz 9 37:22 de tu plata o te cambias de plata corramos el vídeo también esto eh

Voz 7 37:30 en el de mi planta ya en edad de ir más que cuenta

Voz 4 37:35 por eso no te da ninguna vergüenza no finjas menos

Voz 7 37:37 pero ahora hemos querido entrar a las nueve de nueve al cinco contra todo el mundo da el diez vamos Gloria Bendita a estrenar si no hay absolutamente nadie silencio no soy modo totalmente más hay mucha gente que baña mi compañeras yo voy bueno tranquilidad vamos

Voz 4 37:59 pero te está haciendo muchísimas gracias a una sola

Voz 6 38:03 le vuelve loca estarías de la carta eso todo el rato

Voz 7 38:08 yo no como la gripe tu vida Khyber Pío pues el dato es que es lo que hay exagerado traducciones esa acabar conmigo al lado diciéndome cosas es como de verdad que no puedo la gente quiero muchísimo pero es que esto no puede ser quería hablar ahora de la banda de que deje lo puedo decir

Voz 4 38:27 es una cosa así claro yo soy un todo terreno me puedes poner un baño infernal lleno de yo que se decida si él Escocia yo lo único necesito papel higiénico para para hacerme mi Cuadrado ahí mi fundir que al final necesitas más del qué crees tú que tienes que sobre todo son las juntas

Voz 7 38:50 complicado

Voz 4 38:51 un poco al fondo para que no me salpique al al voto primero y luego exacto en cualquier sitio

Voz 14 39:01 no venal soy la cosa en realidad efectivamente es toda mi introducción que yo desde que soy madre mi relación con la caca es que ha cambiado muchísimo estamos viendo ya hay cosas que a mí me hubiera gustado que se hubiera mantenido igual pero no ir a por ejemplo la mierda humana me pasa que no me da asco no me encuentro tuyo en el paseíllo en la bronca al gato al niño

Voz 7 39:22 pero para es lo mismo tener buena suerte que cuando cojo

Voz 14 39:25 concluyó con las

Voz 7 39:30 pero todo el rato

Voz 6 39:36 dijo el mayor

Voz 9 39:36 Mikel Miquel te lo te voy a querer siempre por esto Mike Le quitamos el pañal hizo caca encima una vez dijo que has ya nunca más volveré atacante dijo te voy a querer siempre osado que me metas en un asilo de mayor yo te voy a querer siempre porque yo todo este drama Nole Pasabán Héctor tú estás estás en época te vamos a quitar el nada te remiendo techo de consejo

Voz 14 39:57 con esto ahora le estamos quitando España la Otto dio el otro día por ejemplo le quitamos el pañal sentía un bueno ya les hemos quitado se tira un pedo yo Cory Nacho tras el orinal el niño que nota que son un disco bueno está está ahora mismo es mi día a día total lo que ellos

Voz 4 40:15 no puedo hacer una cosa es que hay veces que no sabe si es de de otro del gato te lo juro es de Nacho

Voz 6 40:23 aprovecha para que nadie me vigila que tengo cabezas de turco para culparle

Voz 4 40:31 esto claro el tamaño sí que importa que desgraciado decía importa si porque es una

Voz 14 40:35 de ser una bolita bueno según porque por la mañana

Voz 6 40:41 esto se está viendo marihuana mira pues dilatar que di la cuestión es claro

Voz 14 40:49 mismos cuando tú vas a ser padre se ponen muy pesados con que te regalan que Si el chupete estabilizadores para los biberones que realmente no son importantes lo que es realmente importante tendrían que regalar a todos los padres es un kit para la caca

Voz 6 41:06 porque esto ya comparte no te comenta sus Browning está pararlos

Voz 7 41:15 el primer elemento que ya lo enseñado en este programa más cosas pero esto no es decir los hormiguero encima que esto son padres el primero que ya lo saquen en este programa es el caso de atrapar el tuyo para cuando el niño se caga en la bañera estoy igual te sirve para coger un circuito que para la sopa luego por la noche estudiantes infectados nada esto es la realidad continua por favor eso de la bañera no la Baña para cuando se Kagan hasta luego

Voz 14 41:46 eh cuando ellos empezaron a ver

Voz 4 41:49 a mi lado no le va a encantar estoy de momento de radio única

Voz 14 41:53 cuando los niños empiezan a comer verduras el olor es una cosa tan insoportable que si tú estás cambiando los pañales y te pones la camiseta así

Voz 9 42:03 Subcomandante Marcos cero subcomandante

Voz 14 42:06 pero sé que de esas edades y la camiseta que toque

Voz 6 42:08 te te deja ciego

Voz 7 42:13 esta movida

Voz 9 42:14 quizás de natación sincronizada queda

Voz 7 42:17 la entonces de una cosa de una China para poner del andarín pa arriba no he preguntado porque lo tengo SL Lali es esto somos capaces en esta gran no cosas raras total que plaza Tahrir para arriba no te la nota de la pone sabes pero entonces lo pone vi mano dejando para cambiar al niño

Voz 4 42:42 te pones de verdad vale

Voz 7 42:45 la cosa que tenemos que tener es un circo sea tener claro así al círculo cromático de la un poco porque como mire

Voz 6 42:56 no te digo yo

Voz 7 43:03 me intenta poner un poco seria aquí que esto para que esto sea bueno vale pero esto ya os digo que esto

Voz 9 43:10 el el caso

Voz 14 43:13 lo último un círculo cromático de la caca porque los niños cuando acaban de pequeños hecha la variedad cromática es increíble

Voz 5 43:21 esta infinita prácticamente desde Palos asustar

Voz 14 43:24 hombre es roja así porque puede llevar sangre no se produjo de hecho que dio paso una vez con esto porque esto no sabía que estaba yo en casa con el móvil tan tranquilamente el niño era muy pequeño tenía como un año estaba asentado en la itrio estaba desviando en Instagram tan tranquila no sé que de repente no

Voz 16 43:39 a la cabeza veo

Voz 14 43:41 la movida de ir de toda la cabe

Voz 16 43:44 en todo el cuerpo

Voz 4 43:46 qué ha pasado

Voz 7 43:49 en estos cinco minutos me levanto esto os juro que esto es real levanto mi hijo me quito veo

Voz 23 44:07 el instinto en vez de llevar media llevó a la boca indio

Voz 7 44:15 me acabo de comer un canto cae más no me preguntes por qué porque no es un sabor a priori que yo tuviera

Voz 6 44:24 bueno a lo mejor

Voz 7 44:25 por alguna noche entró en principio de Maccabi como una mierda que sabe hachís sea yo llamé a Nacho es esperada yo me acabo de comer la mierda que tu hijo sea ya R vende ya vi y me di cuenta de que tenía el pañal abierto lo que ya está dañando Instagram pues estaba textil

Voz 9 44:45 bueno tengo que hacer un inciso no te quieren de encima

Voz 7 44:48 lo ha justificado

Voz 9 44:50 cuando ves a tu hijo con una cosa verde el coger lo que tiene llevarte a la boca lo ha justificado en el instinto te lo juro

Voz 7 44:58 qué cojones distinto es ese que instinto es ese potaje Juan mole no es pues no sé si era moqueta tendió el daño que se deben y muy que hemos no era moco que lo cuidaba de guerra

Voz 6 45:15 me vio como el de llevamos nos ha contagiado Caco

Voz 14 45:21 que no pues eso que no me di cuenta ya hasta total que ya te digo que yo ya me había hecho en blande mira esto sea tu hijos a lo voy a meter la bañera pero la mierda del salón la recoges tú cuando llegues al niño tiré lavar la ropa la basura niño lo metió en la bañera tío la mitad de salón porque está ladrona todo estaba lleno de mierda con Mi coño dos dorando pidan pues ahí el salón está abierta no lo limpiamos

Voz 7 45:44 que ya que ya no puede qué haría

Voz 14 45:45 dos mierda que me tenía que reponer desechó o te ya bastante que había metido el niño en la total círculo cromático de la mierda es básico es grande verde puede ser mierda no te metas en las

Voz 6 45:56 eh

Voz 9 45:58 pero esto se general sea no con la caca de los niños metidos en la boca las cosas que según

Voz 6 46:03 dijo a miles de adolescentes ya que tiene la vida es una vida que justificarlo por el Instituto va parece increíble vuele no está mal

Voz 4 46:14 al igual que ahora en este momento a la mariguana hay Caca

Voz 9 46:17 se va a cerrar vamos a tirar la música para arriba y el público aquí presente tiene derecho a un pase privado de de la vagina que lo va a poner en el móvil con vosotros ya lo veis vale vale no retoques

Voz 4 46:28 el si tu claro está

Voz 6 46:57 esto que va a hacer Nani se puede ver