A vivir Madrid | Bobsultorio literario (23/06/19)

Voz 3 00:32 que dice que fue el Quijote la hola

Voz 4 00:35 bueno yo quería contar que hace un par de meses

Voz 3 00:37 es estaban en el aeropuerto de Londres lleguemos

Voz 4 00:40 durante temprano al aeropuerto para volver a mi casa y además viajaba sola como tenía que leer el Quijote para un trabajo de clase pues aproveche el tiempo pero resultó que las dos páginas empecé a quedarme dormida ahí perdí el avión entonces cómo tengo que leer el Quijote para recuperar de alguna manera es asignatura pues quería saber si podías dar algún consejo de si hay algún libro parecido pero quizá un poco más o alguna forma de leerlo por lo menos que no ha que me quedé dormida cada vez que linda

Voz 5 01:08 vamos a saber amiga te voy a decir una cosa que pueda es una obviedad pero con la que que voy a defender hasta la muerte no hay un libro más divertido que el Quijote ya esta oyente consultora cliente de cliente de este consultorio tengo que decir que lea El Quijote sin plazos viendo que es un rollo esto de tener una asignatura hay que leerlo por placer es osea sólo por disfrutar de la novela que me parece un deslumbrante catálogo de maravillas de hallazgos de Descubriendo literarios de juegos conste que yo con dieciséis años me lo tuve que leer que tenga en literatura en mi colegio veintiséis años sólo era el Quijote de todo el año y a mí también me costó pero años más tarde lo volvía intentó Mar San Pablo CEU e correcta amiga in love Felipe que fuimos tuvimos los mismos profesor de literatura no de Berna fue Josefina la que da de arte Nieves Escurras claro pues yo fue Víctor qué Víctor todo el año era le del Quijote a mí me costó pero lo leí a ver así como forzado y luego con los años lo he vuelto a leer muy darle dos consejos a esta amiga porque para eso estoy aquí para eso me pagas tú con tu propio dinero que sacas de Adele color de mis clientes efectivamente primero que se enamore de alguien que le transmitan su entusiasmo por el Quijote que a lo mejor era un poco complicado al batir el tiempo de tu llegas las regionales

Voz 1751 02:29 entonces si no te gusta el Quijote no me hable decir

Voz 5 02:31 al lo de Tinder busco apasionado del Quijote que me transmita su entusiasmo pasión porque cuando alguien te cuenta lo que le gusta Quijote porque que ha encontrado en el Quijote y demás es mucho más fácil leerlo y luego voy a hacer una cosa que a lo mejor suena a barbaridad pero el recomiendo que se como una edición barata Debolsillo El Quijote la destrocé la despiece vaya cogiendo trozos como el

Voz 1751 02:53 a este diario mismo pero no no no no que va

Voz 5 02:56 arrancando trozos para convertir el Quijote mucho los diferentes lo lleve siempre con ellas divisó Maya leyendo doscientas páginas en un bloque que lo vaya a tal tal en el gen por ejemplo en el bolso sí hice lo vayan leyendo perdiendo en el respeto por completo que se apropie del Quijote como si fueran varios libros de verdad que le va a encantar y por favor que todo el mundo le al Quijote porque El Quijote además tiene un gran problema es que todos aunque no habíamos leído creemos que lo hemos leído

Voz 0799 03:24 yo

Voz 5 03:24 pero no es verdad uno no le El Quijote así que no lo ha leído es más hasta que no he ido varias veces había padece un monumento de verdad todo lo que lo vayamos a leer después de lo Quijote además nos va a interesar muchísimo más porque todas la literatura

Voz 1751 03:39 es el Quijote bueno en ocasiones Bob sabes que Animos las puertas de del estudió a consultas más especializadas y hoy nos visita a un vecino de Madrid tiene treinta y cinco años fue Scout en su infancia no hace balconing pero le gustan los balcones de Madrid ha estado muy ocupado últimamente Iñigo qué tal buenos días qué tal muy buenos días has estado trabajando hasta muy tarde no últimamente

Voz 0799 04:02 yo he tenido semanas muy intensas muy alborotada

Voz 1751 04:05 en tus Stories Instagram por ejemplo hemos hemos visto comprando muy tarde en el supermercado

Voz 0799 04:10 de eso que llevas a casa si tienes la nevera absolutamente vacía han sido semanas

Voz 1751 04:13 densas digamos estás comiendo bien no no si ahora sí ahora mucho

Voz 6 04:16 no

Voz 1751 04:18 bueno en este consultorio ya sabes que cambiamos problemas por lecturas cuál es tu consulta para voz

Voz 0799 04:24 pues mi problema es ése que decía sobre esa consulta después de unas semanas muy intensas de trabajo de esas que te dejan exhausto pero también un poco vacío se acerca el verano si querría el verano para mí siempre es el momento de poder ponerme al día y leer todo lo que no me ha dado tiempo durante durante el resto del año cargarse otra vez como de nuevas experiencias entonces es querría que me recomendaron algo para leer estos libros que te dejan después como como agotado como exhaustos a que cierras la última página estas como nostálgico algo que me vuelvo a llenar después de estas semanas

Voz 5 04:54 pues mira Íñigo tengo varias ideas Patti no sé si has leído las páginas escogidas de Rafael Sánchez Ferlosio que han pues mira Random House ha recogido en una antología de los mejores textos ensayos piezas brevísima de Sánchez Ferlosio hizo esos libros que todo todo todo es aprovechable es una auténtica delicia es un tocho importante y que te va a volver loco ha hecho un trabajo además María Belloso Ignacio Echevarría de de edición para este libro y te recomendó mucho para este verano también tenía a recomendar los diarios de Susan Sontag que son dos tomos muy potentes muy interesantes de hecho también junto con los diarios te diría que un libro breve que acaba de publicar Alpha de Cai que es una entrevista maravillosa que le hizo Josep Cots a Sansón en dos entregas que nunca se llegó a publicar completan la rolling stone pero que ha publicado completa se llama entrevista para Rolling Stone de Sontag está publicada por Alfa Decca I M y es el autores de Joseph Kot y luego te voy a recomendar un libro muy bueno

Voz 1751 06:00 voces que está notando en la libreta pues sí un poco más

Voz 5 06:03 despacio pero da igual porque hay muy aplicado

Voz 0799 06:05 acostumbrado a anotar rápido es muy complicado

Voz 5 06:08 yo lo que no es que luego me de una réplica creen que luego me dejas

Voz 6 06:12 no es que lo pregone lo pregunto en serio porque hacerlo buena lista para verano

Voz 5 06:15 hoy pues le este de Susan Sontag los los dos diarios Si la entrevista además la entrevista te viene muy bien porque son tac consideraba que las entrevistas eran parte de su obra lloro que aparatito que te dedicas a algo que tiene que ver con un trabajo público pero también expresas parte de ese trabajo en tu comunica en tu comunicación con los medios poco Tito de vez en cuando está bien que te obligue ese cuento y luego una novela que te va a dejar exhausto y que tiene que ver con la recuperación de el dolor que se llama formas de estar lejos de Edurne Portela que está publicada por Galaxia Gutenberg y que además te va a ayudar a entender cómo se siente alguien que ha sufrido violencia una mujer que ha sufrido violencia como te ayuda a entender también que a veces tenemos muchos prejuicios sobre la violencia machista pero que no sólo la sufren quienes pensamos que están en una posición marginal lo más alejada de del mundo en el que vivimos sino gente que nos rodea gente que puede ser profesora universitaria también vive ese dolor forma de estar lejos Edurne Portela es una preciosa Red y radiografía del dolor y de la violencia ya con esto yo creo que un poquito el verano

Voz 0799 07:32 puede volver entre enloquecido y seco en septiembre

Voz 6 07:34 tanto me parece muy bien Íñigo Errejón qué tal buenos días que está muy buenos días

Voz 1751 07:40 hemos invitado a Íñigo Errejón hablar de libros nos parece una buena idea verdad

Voz 5 07:44 es que me planchazo de domingo es que además es guay hablar con niño de libros porque es verdad que estaba hay escribiendo pero es que antes de entrar estábamos hablando de libros desea que realmente es es muy buen lector bueno vino a la feria haberme yo suena al libre súper majos claro que voy con mucha ilusión

Voz 6 07:59 pero yo he venido como al vaciar ha venido a usarlos a que me veis

Voz 1751 08:04 en esa libreta Íñigo siempre te acompañan en los actos de campaña también

Voz 0799 08:08 no siempre la misma de va cambiando siempre roja pero pero va a cambiar

Voz 6 08:11 no tengo ya como estarlo siempre roja

Voz 0799 08:13 así las pastas rojas sí siempre

Voz 5 08:16 mismo dealer de libretas hola comprenden sitios diferir

Voz 6 08:18 no no no siempre el mismo sitio ya te tengo un modelo de libreta ya es la misma sólo que voy sabiendo cuál es la nueva porque es la que está menos es mucho menos machacada la verdad mola mucho lo que pasa es que voy mezclando pues eso ahora

Voz 0799 08:28 para los libros que me recomienda Bob con tareas Reunión

Voz 1751 08:32 es ideas en fin Iñigo esta mañana queremos que quede constancia de en este consultoría tu ficha de lector interés por eso tenemos preparada algunas preguntas vale cuál es el último el título del último libro que has sacado de una biblioteca pública de Madrid

Voz 0799 08:47 Face que libros de una biblioteca la de Dios tengo que decir que en mi biblioteca pública se llama mi madre es casa de mi madre a la que acudo a saquear la gente que acude a casa de su madre a que a llevarse pairs yo acudo casa Mi madre además ella me hace una función como de filtro males muy lectora en tiene mucho más tiempo que yo ahora Parallel en así que acudo a ella entonces de cada cuatro cinco pues ella me permite descartar mira me leído estos dos meses me he leído pero creo que sólo estas dos cosas merecen merece la pena entonces fantástico porque tengo una especie de eso tengo un filtro en casa tengo claro tengo una persona que me selecciona vivir siempre tiende mucho la novela negra también bien cuando te cuesta dormir Vitali te engancha te engancha fácil pero tengo un filtro maravilloso mi biblioteca pública tendría que usar más la biblioteca públicas pero Biblioteca Pública principal Chema llama madre

Voz 5 09:34 cuál ha sido el último libro que te ha recomendado tu madre

Voz 0799 09:37 el último libro que me ha recomendado tengo que decir que este no me ha no me ha fascinado mucho es un libro que se llama lo que se Maddox Soldier que eso es un ser un tipo un tipo ex veterano o un veterano de Vietnam que que se mete en el aprovecha los viajes que tiene de vivienda como muchos otros se convierten traficantes de droga y entonces mete droga como de contrabando en Estados Unidos entre una historia como a caballo entre viendo a mi Estados Unidos a la parte vivienda me interesaba más la otra parte bueno digamos no están mal es un libro interesante

Voz 5 10:06 pero era como que ya te habías leído si como son

Voz 6 10:08 por la parte Vietnam no la otra parte me parecía la enésima novela

Voz 0799 10:11 claro sobre cómo sobre bajo fondos en Estados Unidos incluso con diálogos y situaciones que me daba la sensación y luego no querría meterme con nadie pero creo que que la traducción no no debe ser ya porque había había partes había más que yo decía joder puede que yo esté con sueño y lo esté leyendo mal pero me da la sensación de que esto no está muy muy la última la última que me esas que me he dejado exhausto es una novela que sean

Voz 5 10:34 el sexo o ha de Jeffrey es sí que

Voz 0799 10:38 es una barbaridad un novelón y la traducción de ahora

Voz 5 10:41 drama de esa novela es magníficos amigo suyo la ley en inglés primero porque si así de pedorro y luego me lo era traducción es una novela que me fascina además

Voz 0799 10:49 lo varias novelas porque es la primera novela cuando emigran los los que luego sólo los abuelos es una novela como sobre la violencia y la emigración de desde Asia Menor hasta hasta Estados Unidos que es fascinante y luego se convierte en otra novela sobre la historia de una de una mujer bueno de una mujer que nace en un en un geranio que no se reconoce un el que no estaba número clave en los setenta al principio Sabrido abriendo abriendo brecha me pasa mucho con las novelas con el pasa con las películas que a veces teles es la contraportada hoteles resumen es esto a mí no me interesa nada y luego te la LES te te

Voz 1751 11:20 cuántos años tenías la última vez que leíste poesía

Voz 0799 11:26 Juan Cruz por ejemplo intenta siempre que le algo de poesía me regala cosas si iconos con gente que me que el que lo intenta y y estuve un tiempo con una chica que incluso escribía poesía hay que ir un estoy mal dotado para la poesía sean pienso en prosa

Voz 5 11:40 durante las Don recomendó el último Premio Hiperión de poesía sí por favor pero soy un caso medio semi perdido

Voz 0799 11:46 yo diría no creo que ese libro te va a recuperar

Voz 5 11:49 la poesía me encantaría recordar ahora mismo el el título lo tengo en mi móvil pero no son de que he hecho con mi móvil

Voz 0799 11:55 pues esta novela tiene novia ha vuelto a él mí

Voz 5 11:57 es ahora el último Premio de Poesía es una gozada porque es un tipo de poesía que habla de del tiempo de nosotros del trabajo de pero contado una forma espectacular sí maravilloso te voy a decir voy a buscarlo que te voy a dar

Voz 1751 12:14 mientras Bob lo busca voy a seguir con el las preguntas cuántos años tenía es la primera vez que visitase una librería de viejo

Voz 0799 12:21 yo creo que fue yo creo que fue con mi padre pues a lo mejor tendría a ver a lo mejor tendría doce años si recuerdas esa sensación que te distan entre sí porque era un poco como os a mis mis padres le mucho y además valora mucho la lectura así que incluso si no te gustaba necesariamente todo lo que te recomendaban o era como una especie de protocolo de entrar en un mundo respetado de los mayores entras tú te sentías tras me están llevando a esto pues es como la que te llevan a ver una película lo peligroso titulada que EBIT calmo puede no gustar pero estás haciendo un plan como de como de mayores

Voz 1751 12:52 cuántos años os a cuántos libros te han prestado en unas devuelto tres de los que se quedan los libros no mucho

Voz 0799 12:59 porque me me fastidia bastante cuando me lo hacen a mí de hecho empecé a empecé a apuntar en los libros el lo hago todavía son los firmo y pongo la ciudad donde me lo he comprado de los han regalado

Voz 1751 13:09 que el mes

Voz 0799 13:11 no en el que me los he leído sino el que lo sé me lo me los han dado los he comprado los sé entonces no los intento de volver porque me fastidia y luego reconozco que cada vez los trato mejor y peor mejor de más de que los cuido más y peor de que de que apunto cosas que antes lo hacían sólo con el ensayo lo estoy empezó en novela que es un horror

Voz 6 13:29 porque claro porque estás a lo mejor leyendo en la CAM

Voz 0799 13:32 ah y entonces Cánovas estar apuntando a todo lo que hace es que doblar una esquina intentas al día siguiente recordar cuando doblas te esa esquina que parte era la que querías así que al final lo que te queda es una especie de libro que alguna el doble de lo de

Voz 5 13:43 pero es un libro vivido que por cierto miedo tengo el autor del libro de poesías Carlos Tena Cózar el libro se llama los días hábiles intenta volver a la poesía con él que ya verás cómo te engancha

Voz 1751 13:57 este martes a Manuela Carmena ha decidido a nuestra compañera Elena Jiménez su primera entrevista después de dejar la Alcaldía allí desveló que va a publicar libros

Voz 0799 14:06 sí

Voz 1410 14:07 tuve pues precisamente ayer llevando a cabo algunos contactos con las editoriales para precisar eran contratos que tenía la verdad con anterioridad pero que no había podido cumplir por porque efectivamente siendo alcaldesa pues es difícil sacar tiempo también para escribir no oí y ahora llega un buen momento para poder cumplir con mis compromisos

Voz 6 14:25 editoriales y escribir sobre estos cuatro años al frente del Ayuntamiento sobre otros asuntos pues de todo un poquito lo que me parece muy importante hablar de lo que hay

Voz 1410 14:33 nueva política reflexionar reflexionar sobre cómo debe ser la política municipal reflexionar sobre el enorme desencanto que tienen ahora mismo los madrileños de pensar que después de un Gobierno que ha sido un gobierno pues tan apoyado por tantos madrileños Si que

Voz 7 14:51 no dejo de recibir felicitaciones no tengo que decirlo más leído algún borrador de los libros que va a publicar Carmena no

Voz 0799 14:59 ha contado me ha contado algunas de las ideas que tiene pero no he leído no he leído lo que está preparando luego ya lo voy a ser el primer en primer comprador

Voz 5 15:07 que va de miedo que cuando tienes una obra relación con alguien te dejen era un borrador no te guste

Voz 0799 15:13 te imaginas claro es que esto es muchas no sabía

Voz 5 15:15 ya no siempre quieres que te gusten las cosas que hace la gente la que quiere

Voz 0799 15:18 tengo muy buen amigo que hace música y no me gusta nada y creo que es bueno en el sentido digamos de virtuoso pero que a mí no me gusta nada tipo musica que hace lo que hay que como tengo mucha confianza se lo podía decir a los bueno los libres de Manuel

Voz 1751 15:32 alguno de ellos que te te te ha contado pero no sé si

Voz 0799 15:35 sí creo que no tiene nada que ver con la ficción y que lo que quieres hacer una suerte como de ensayo pero digamos creo que de carácter más desenfadado de atreverse a contar desde ambos lados no ahora desde la oposición en la que está pero habiendo sido la alcaldesa de la capital de España hasta hace muy poquito me da pena decirlo pero hasta hace muy poquito pues contar cómo ve algunos asuntos de la política de la vida de yo creo que que sea perdemos una magnífica alcaldesa pero vamos a ganar algo en que nos que nos ayude eliminar una parte el camino que queda por hacer por ejemplo columnista tú la ves como columnista Cayo Ezcaray mismos tiene un proceso que yo la veo como sea no sé como si quiere jugar en el Madrid

Voz 6 16:12 ya no no no no yo creo que prefiere escribir

Voz 0799 16:17 no lo sé si como columnista a lo mejor o comentando Manuel una persona de mucha creatividad en que la disparen muchos sentidos yo creo que ahora la tenido como concentrada en la ciudad de Madrid y ahora va a tener una como Un periodo como para expandir las liberar en muchos sentidos claro va a poder hacer más cosas de diferentes estilos hasta ahora estaba concentrada en una sola que no gobernar la nuestra ciudad y ahora bueno pues bueno no hay mal que por hoy no venga esta mañana estamos hablando del Ibex con Íñigo Errejón

Voz 1751 16:47 de tus lecturas favoritas está la caída de Madrid

Voz 0799 16:50 bueno es que esa trilogía satíricos que seguramente es lo más de lo más hermoso que yo he leído de Chirbes eh bueno porque lo más hermoso que he leído Chirbes a punto ya es decir

Voz 1751 16:59 está obligada con Anagrama sí

Voz 0799 17:02 es una novela en los últimos días de de Franco sobre la agonía del dictador iban a todo ese mundo no que empezaba a cambiar entonces Nos vamos a publicidad pero antes de ir a publicidad luego seguiremos les gustaría que terminás leyendo un fragmento de esta novela de la caída de Madrid te apetece me encantaría cuando quieras el presagio de aquella muerte inminente volvió angustiada no hizo más acuciante sus deseos de fumar José Ricardo elevó el sonido de la radio con la intención de que la música desalojar a esos sentimientos pesimistas y el deseo de tabaco e intentó leer el periódico que antes de dormirse había abandonado abierto a un lado de la cama pero también en la portada del periódico se referían a Franco y su enfermedad no lo llamaban agonías pero era eso agonía pensó es su setenta y cinco años en su mujer vagando inconsciente por los pasillos de la casa en la fiesta de la tarde agonía

Voz 1751 17:52 esta mañana nuestro consultaré literario Íñigo Errejón vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida continuamos ante esta dicho Bob ves a Manuela como ministra yo tengo que preguntar te ves a ti como ministro esto lo vemos en dos minutos

Voz 9 18:06 yo le he dicho bajito no

Voz 0799 18:08 la pública

Voz 10 18:18 la ropa Duffy de de cuatro se dio a escena

Voz 11 18:25 consultorio literaria aquí en A Vivir Madrid con Íñigo Errejón

Voz 1751 18:28 es su futuro en política en los próximos cuatro años pasa necesariamente por la Asamblea de Madrid o aspira algo más por ejemplo a ser senador

Voz 0799 18:38 pasa por paso por Madrid tenemos un senador pero no yo tengo otras tareas que es trabajar en Madrid en Madrid hay que construir hay que construir una alternativa ahora hay muchísima gente hoy sale creo que soy ayer suele un artículo sobre el asunto viento de Madrid de las tres derechas Ciudadanos Vox y el Partido Popular que básicamente no está haciendo nada en positivo sino que se está dedicando a una especie de furia revanchista para intentar borrar en lo cultural en lo social en lo medioambiental cualquier rastro de que Madrid hemos tenido un Gobierno y una alcaldesa diferentes en esos revela que en realidad más que plan hacia adelante tiene una es una especie de José voluntad como de borrar de nuestra memoria que las cosas pueden ser diferentes pues hace falta levantar con calma pero con mucha firmeza y con perseverancia una alternativa en Madrid Si a eso estoy cuando me cuando reponga el semillero de ideas este verano gracias a los libros que me recomendó en cuanto regrese me pongo exclusivamente a eso

Voz 1751 19:30 pero entonces no será senador no no tenemos

Voz 0799 19:32 el senador tendremos que hizo senadora tendremos que decidir tendremos que decidir quiénes pero yo tengo otra tarea que es construir una alternativa Madrid

Voz 1751 19:39 a día de hoy seguimos sin conocer cuál será el papel exacto de de Vox en el Ayuntamiento de Madrid crees que has secreto tiene un pacto secreto pero crees que a estas alturas se debería hacer público este este acuerdo

Voz 0799 19:52 por qué no se ha hecho hasta ahora pues supongo que cuando alguien lo hace público algo es porque les da vergüenza pero claro si te da vergüenza el acuerdo pues Vergüenza te debería dar firmarlo no entonces yo creo Vox amenazó al PP les dijo ojo que hacemos públicos los acuerdos claro mi pregunta al PP es porque no lo hacen ustedes no hagan ustedes con los acuerdos y no tienen nada de lo que avergonzarse lo que pasa es que yo creo que sí que tiene de qué avergonzarse en el Ayuntamiento de Madrid y lo quieren hacer en la Comunidad de Madrid gracias al inmenso error que está cometiendo ciudadanos quieren darle la llave de las instituciones de los madrileños a una fuerza política que tiene una diferencia fundamental conmigo o con nosotros que es que a mí me gusta con sus dolores y con sus cosas que cambiar a mi me gusta la España de dos mil diecinueve años le gusta la de mil novecientos cuarenta y nueve hola en mil novecientos treinta y nueve entonces a mi me gusta el país que somos hoy no me a mí no me gusta darle la llave el otro no sé si visteis las declaraciones del líder de Vox en Andalucía tras la sentencia de la manada

Voz 5 20:47 sí prolíficas terroríficas absolutamente terroríficos

Voz 0799 20:50 bueno pues hay que decirle a la gente que es que esa gente son los que tienen la llave del Ayuntamiento van a gobernar distintos enteros que hay distritos de Madrid que son más grandes que muchas capitales de provincia y quieren hacer lo mismo en la Comunidad de Madrid me parece un inmenso error osera si ya teníamos al PP sumido en inmensos procesos de corrupción en Madrid ahora vamos a tener eso mismo pero aderezado con una fuerza que nos quiera hacer retroceder cincuenta años bueno pues a nosotros nos van a tener enfrente yo creo que a la mayoría de los madrileños Madrid no es esa especie de caricatura de gente rencorosa asustada que en lugar de avanzar lo que quiere es que el otro no pueda tener los mismos derechos yo creo que no somos eso

Voz 1751 21:26 va a asistir el sábado que viene de la manifestación que se ha convocado a las siete de la tarde contra el desmantelamiento de Madrid Central

Voz 0799 21:31 me tienen que sacar un billete porque tenía pensado hace tiempo dar una conferencia tenido una conferencia París agenda todavía no tengo el billete entonces voy a intentar pelear para que me saqué el billete después de la ni en defensa de Madrid Central me encanta había sin sí sí estoy Madrid seguro no te ha llamado mucho la atención Íñigo

Voz 5 21:47 que ha habido bastante gente entre ellos algunos columnistas de diarios conservadores que durante el tiempo de el Gobierno de K Mena se opusieron muy fuerte a Madrid Central pero que ahora tienen la desfachatez de decir que pese a que en ese momento se opusieron ahora apoya Madrid Central porque creen que es una buena medida tanto ecológico como para la salud de los madrileños no es esto un síntoma terrorífico de para qué está sirviendo los medios en política

Voz 0799 22:18 pero yo también claro como me da igual lo que me dedico yo tengo la obligación de ver el vaso medio lleno entonces vi desde la perspectiva de verlo medio lleno me doy cuenta que Manuela y el y el gobierno del Ayuntamiento de el Gobierno pasado del Ayuntamiento de Madrid han deshecho muchos prejuicios porque yo creo que alguno de ellos se oponían a Madrid Central porque lo impulsaba en general porque ellos se oponen a las cosas medio nuevas cosas oponen no se opone a todo y luego treinta años después dicen bueno pues quizá no era mala idea bueno incluso si no simpatiza con algunos de esos columnistas au generadores de opinión se quede que ahora digan después de la guerra que dieron una idea que se mejora el aire que se mejora la salud de los madrileños que la ciudad es más visible pues seguramente es una es una prueba de una victoria cultural incluso tus adversarios han acabado diciendo no era una Cultural sin gritos sin aspavientos simplemente con la tranquilidad con la firmeza de hacerlo bien hasta el punto que algunos que lo rechazaban hoy lo han acabado admitiendo creo en general la Historia de España casi siempre es así hay una parte de nuestro país que pataleta impide los cambios siempre bloquea va siempre he sentido digamos de reacción y revanchista y al final años después acaba conociendo hoy los avances sociales tenían sentido no a otros nos toca empujar San Pedro

Voz 1751 23:36 qué tal una cosa crees que el hecho de de eliminar Madrid Central responde más al afán por acabar con el legado de Manuela Carmena que por una cuestión de propia convicción es decir del proyecto el PP para Madrid es que no

Voz 0799 23:49 hay proyectos a Madrid el proyecto el PP para Madrid es las derechas en España tiene una relación Se llaman liberales pero no tiene nada liberales tienen una relación patrimonial con el Estado viven en la medida en que ordenan al Estado y a las instituciones para ellos y sus familias así que creo que regresan al Ayuntamiento de Madrid con la sensación del que regresa a una finca que le que le quitaron un tiempo pero que es suya que le pertenece por apellidos no por Reconquista no tiene más proyecto que estar que permanecer que borrar de la memoria de los madrileños y de los españoles porque yo creo que irradia un más allá que aquí en Madrid las cosas se hacían de forma diferente por eso se lanzan sino en los últimos tres días han intentado prohibir ir a los parques sobretodo en los distritos más populares donde muchos migrantes organizan cumpleaños Sofía está salir Elvira ir a los parques a prohibirlo han prohibido unas clases de tango el aplazada Oriente están cerrando están ideando actividades en el espacio este la gasolinera en La Guindalera en Salamanca I did pero esto porque no porque porque está en contra uno de las clases de tango o de Madrid Central o de pues porque en realidad están en contra de que alguien recuerde que las cosas se pueden hacer de otra forma por eso no es un Gobierno para hacer creo que es más bien para deshacer como revanchista

Voz 5 24:58 si tú crees que eso nos va a acabar llevando esta victoria cultural de la que hablabas de esta revancha no va a acabar llevando a que los políticos de izquierdas tienes que parecer menos de izquierdas para que no rechacen

Voz 0799 25:12 uno tiene que hacer política en el en en el entorno cultural en el mundo cultural en el que vive en el que le pertenece tiene que saber escuchar cuáles son esas razones no se trata de esconderlos principio yo y cualquiera que vea no se la lectura es que recomendamos el tipo de libros el tipo de autores sabe quiénes somos y de dónde venimos pero lo más importante no es quiénes somos nosotros sino que somos capaces de hacer y por tanto lo que hay que va osea Si una diferencia hay una parte entre el entre la literatura y la política es que en la política no basta sólo con declarar lo que quieres hacerlo lo que te gustaría porque no estamos sólo para producir belleza sino para producir cambios en sus cambios se producen también convenciendo a gente que piensa diferente entonces no vale simplemente a digamos darse golpes en el pecho proclamando lo que ya somos porque eso por sí solo en otra forma las cosas pero se consigue con una posición fue

Voz 1751 26:06 arte no muy le parece el hecho de que haya dos portavoces Rita Maestre Marta Higueras

Voz 0799 26:12 bien yo creo que se van a complementar llevando una más la cosa institucional digamos la portavoz institucional y una más la portavocía mediática que se van a complementar bien tengo la sensación de que las ideas que defendemos las comparte incluso gente que a lo mejor a priori no viene de la misma educación sentimental y emocional izquierdas que nosotros pero L'Horta voces favorece esa oposición sólida sí sí yo creo que sí yo creo que sin duda yo creo casi complementa Amine además que son dos estilos que se pueden complementar mucho y además me parece que eso ayuda sea después de alguien como Manuela pues no se puede tener solo es muy difícil nadie va a llenar ese hueco según cosa llena yo creo en se llenen colectivo lo que decía antes es que creo que hay mucha gente que el otro día nos enteramos que Berlín ha prohibido la subida de alquileres a congelar los precios de los alquileres para cinco años yo estoy convencido que hay mucha gente que no se escucha a muchos madrileños que saben que es una barbaridad que se te vaya la mitad del sueldo en el alquiler y que a lo mejor no tiene mi misma educación sentimental no en de mí misma biografía a lo mejor no se identifican con los muros de la izquierda pero están de acuerdo con nosotros en que hay que poner orden en que hay que equilibrar la balanza en que el pacto no lo pueden pagar siempre los mismos ha con toda esa gente hay que hacer camino y hay que tener esa capacidad que es una capacidad narrativa de poner en común a toda esa gente creo Manuela en ese sentido lo hizo muy bien Manuela fue capaz de incorporar a un proyecto de ciudad a gente muy identificado con la izquierda y gente que a lo mejor no necesariamente pero decía oye me gusta lo que está haciendo por eso construir una mayoría tan amplia no así no gana las elecciones no ha sido suficiente para mantener el Ayuntamiento pero sí para imprimirle yo creo un tono muy diferente a esta ciudad tanto será de diferente tono tanto aire fresco vendría como para que ahora el nuevo Ayuntamiento de Ciudadanos Vox y el Partido Popular gaste sus primeros días no en hacer sino en borrar

Voz 5 28:01 claro ahí el único problema es que al final cuando intentas eso a veces lo que pasa es que esta gente quieres incorporar que no es de izquierdas no llega a compartir ese discurso y la gente que siete Izquierdas siente que no está integrada en ese discurso

Voz 0799 28:14 no pasado en este caso porque porque porque por el otro lado uno ha salido no ha salido nada en una yo creo que pero nada

Voz 5 28:21 con representación digo pero hay también los votos es gente que no va a votar eso movilizar a gente que antes estaba movilizada también es algo Íñigo

Voz 0799 28:30 sí pero yo creo que eso yo creo que el efecto fundamental de eso ha sido el calendario electoral que hizo que muchísima gente se movilizarán las nacionales sobre todo por el miedo a Vox creo que el tanto el PSOE como podemos recibir mucho voto en mi opinión un poco prestado porque no era tanto voto en favor de partidos como un voto para generar a Vox que tengo muchos amigos que nunca votaban y que acudieron a las generales a votar para frenar a Vox cuando se vio las municipales que su pasado que tampoco era para tanto dijo que tiene un diez por ciento me gustaría que fueron cero pero tienen un diez por mucha gente dijo bueno pues ya está me puedo me me puedo medios relajar pero lo Massey para mí lo más importante es que todas las grandes proyectos políticos y los grandes liderazgos políticos han tenido la capacidad de poner en común a mucha gente que a lo mejor no se identificaba siempre con los mismos libros con las mismas canciones era más líderes populares o ciudadanos que líderes sólo de una parte la izquierda cuando ganes cuando es capaz de representar a los suyos ya un proyecto de país más justo mira a lo mejor lo piensas como yo pero quieres un país más ordeno y más

Voz 1751 29:27 Justo para terminar en esa libreta que tienes encima de la mesa existe alguna autocrítica algún error escrito es decir algo que hayáis hecho mal dicho yo he hecho algo mal me gustaría

Voz 0799 29:37 me arcones y te enseño el conjunto de sitios en el conjunto de de auto critica agotados agotados un un programa en Madrid en parte en España no sólo competimos contra partidos de derechas eso competimos con una forma de de sentir de comportarse que es digamos íntimamente con una subjetividad neoliberal con una idea base que se ha asentado década tras década no puedes confiar en la sociedad no puedes confiar en lo público tienes que confiar solo intimismo lo que ganes te lo ha ganado si te va mal es culpa tuya esa ruptura de la comunidad no se soluciona sólo en unas elecciones es una gran tarea cultural y hacen falta toneladas de libros y de canción

Voz 1751 30:19 dar en Madrid no no te vas

Voz 6 30:22 te quedaste en Madrid no en general pero en política todo buen madrileño política porque desde Madrid en verano pero políticamente pieza en política me quedo pero me hace mucha ilusión enfrentarse

Voz 0799 30:32 esa tarea de que no es sólo ganar elecciones reconstruir la idea de que podemos confiar en nosotros del lazo comunitario y esa no la y eso lo quiero decir muy claro eh eso lo hacen sólo quiénes estamos en política institucional un primer en la política eso es una inmensa tarea cultural no desconfiar del otro Isabel que avanzamos más avanzamos juntos y eso se hace con en sobretodo empatía capacidad de ponerte en el lugar del otro y a mí lo que me enseñó la empatía la capacidad de vivir vidas que no son las mías y sentirla como si fueran propias sólo en libros mesa Íñigo gracias por Bennett muchísimas gracias por invitarme placer esperamos

Voz 6 31:05 la vuelta en verano claro para que nos cuente es cómo han ido las lecturas que te ha recomendado me pasáis me pasáis examen aquí detrás del comentario de texto comenta en dos páginas