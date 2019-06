A vivir Madrid | Iñigo Errejón "Me quedo en Madrid. Hay que construir una alternativa"

Voz 1 00:00 doce Dd4 seguimos en el consultorio aquí en A Vivir Madrid con Íñigo Errejón es su futuro en política

Voz 1751 00:06 en los próximos cuatro años pasa necesariamente por la Asamblea de Madrid o aspira a algo más por ejemplo a ser senador

Voz 1884 00:14 pasa por paso por Madrid tenemos un senador pero no yo

Voz 0799 00:18 tengo otras tareas que es trabajar en Madrid en Madrid hay que construir hay que construir una alternativa ahora hay muchísima gente hoy sale creo que soy ayer suele un artículo sobre el Ayuntamiento de Madrid de las tres derechas Ciudadanos Vox y el Partido Popular que básicamente no está haciendo nada en positivo sino que está dedicando a una especie de furia revanchista para intentar borrar en lo cultural en lo social en lo medioambiental cualquier rastro de que Madrid hemos tenido un Gobierno y una alcaldesa diferentes en esos revela que en realidad más que plan hacia adelante tiene una es una especie de museo voluntad como de borrar de nuestra memoria que las cosas pueden ser diferentes pues hace falta levantar con calma pero con mucha firmeza con perseverancia una alternativa en Madrid Si a eso estoy cuando me cuando reponga el semillero de ideas este verano gracias a los que me ha recomendado en cuanto regrese me pongo exclusivamente a eso

Voz 1751 01:06 pero entonces no será senador no no tenemos

Voz 0799 01:08 el senador tendremos que hizo senadora tendremos que decidir tendremos que decidir quiénes pero yo tengo otra tarea que es construir una alternativa en Madrid

Voz 1751 01:15 si a día de hoy seguimos sin conocer cuál será el papel exacto de de Vox en el Ayuntamiento de Madrid crees que veto tiene un pacto secreto pero crees que a estas alturas se debería hacer público este este acuerdo porque no se ha hecho hasta ahora pues supongo que con

Voz 1884 01:31 desde no hace público algo es porque le da vergüenza pero claro si te da vergüenza el acuerdo pues mal Vergüenza te debería dar firmarlo no entonces yo creo Vox amenazó al PP les dijo ojo que hacemos públicos los acuerdos claro mi pregunta al PP es porque no lo hacen ustedes no hagan ustedes

Voz 0799 01:47 luego con los acuerdos y no tiene nada de lo que avergonzarse lo que pasa es que yo creo que sí que tiene de qué avergonzarse en el Ayuntamiento de Madrid y lo quieren hacer en la Comunidad de Madrid gracias al inmenso error que está cometiendo ciudadanos quieren darle la llave de las instituciones de los madrileños a una fuerza política que tiene una diferencia fundamental conmigo o con nosotros

Voz 1884 02:05 que es que a mí me gusta con sus dolores con sus cosas

Voz 0799 02:09 que cambiar a mi me gusta la España de dos mil diecinueve años le gusta la de mil novecientos cuarenta y nueve hola en mil novecientos treinta y nueve entonces a mi me gusta el país que somos hoy no me a mí no me gusta darle la llave el otro no sé si visteis las declaraciones del líder de Vox en Andalucía tras la sentencia de la manada

Voz 1884 02:23 sí terroríficas absolutamente terrorífica

Voz 0799 02:26 bueno pues hay que decirle a la gente que es que esa gente son los que tienen la llave del Ayuntamiento van a gobernar distintos enteros que hay distritos de Madrid que son más grandes que muchas capitales de provincia y quieren hacer lo mismo en la Comunidad de Madrid me parece un inmenso error osera si ya teníamos al PP sumido en inmensos procesos de corrupción en Madrid ahora vamos a tener eso mismo pero aderezado con una fuerza que nos quiere hacer retroceder cincuenta años bueno pues a nosotros nos van a tener enfrente yo creo que a la mayoría de los madrileños Madrid no es esa especie de caricatura de gente rencorosa asustada que en lugar de avanzar lo que quiere es que el otro no pueda tener los mismos derechos

Voz 1751 03:00 esos yo creo que no somos eso va a asistir el sábado que viene de la manifestación que se ha convocado a las siete de la tarde contra el desmantelamiento de Madrid Central

Voz 0799 03:07 me tienen que sacar un billete porque tenía pensado hace tiempo dar una conferencia tenido una conferencia París agenda todavía no tengo el billete entonces voy a intentar pelear para que me saqué el billete después de la mani en defensa de Madrid Central me encanta Alía sin sí sí estoy en Madrid

Voz 2 03:22 lo intenté llamado mucho la atención Iñigo que ha habido bastante gente entre ellos algunos columnistas de diarios conservadores que durante el tiempo de el Gobierno de Carmena se opusieron muy fuerte a Madrid Central pero que ahora tienen la desfachatez de decir que pese a que en ese momento se opusieron ahora apoya Madrid Central porque creen que es una buena medida tanto ecológico como para las

Voz 1884 03:44 saludos los madrileños no es sexto un

Voz 2 03:48 síntoma terrorífico de para qué está sirviendo los medios en política

Voz 0799 03:54 pero yo también claro como me da igual lo que me dedico yo tengo la obligación de ver el vaso medio lleno entonces vi desde la perspectiva de verlo medio lleno me doy tanta que Manuela y el el gobierno del Ayuntamiento de el Gobierno pasado del Ayuntamiento de Madrid han hecho muchos prejuicios porque yo creo que alguno de ellos se oponían a la central porque lo impulsado

Voz 1884 04:13 no

Voz 0799 04:14 en general porque ellos se oponen a las cosas medio nuevas cosas oponen se opone a todo y luego treinta años después dicen bueno pues quizá no era mala idea bueno incluso si no simpatiza con algunos de esos columnistas au generadores de opinión se quede que ahora digan después de la guerra que dieron que esto ya que se mejora el aire que se mejora la salud de los madrileños que la ciudad es más visible pues seguramente es una es una prueba de una victoria cultural incluso tus adversarios han acabado diciendo no era una viste la cultural sin gritos sin aspavientos simplemente con la tranquilidad con la firmeza de hacerlo bien hasta el punto que algunos que lo rechazaban hoy lo han acabado admitiendo creo que en general la historia de España casi siempre es así hay una parte de nuestra país que pataleta impide los cambios siempre bloquea va siempre en un sentido digamos de reacción y revanchista y al final años después acaba reconociendo hoy los avances sociales tenían sentido no y a otros nos toca empujar San Pedro

Voz 1751 05:12 pero sobre todo es una cosa crees que el hecho de de eliminar Madrid Central responde más al afán por acabar con el legado de Manuela Carmena que por una cuestión de propia convicción es decir del proyecto del PP

Voz 0799 05:23 para Madrid es que no hay proyecto a Madrid el proyecto el pedido para Madrid es las derechas en España tienen una relación Seaman liberales pero tiene el liberales tiene una relación patrimonial con el Estado viven en la medida en que ordenan al Estado y a las instituciones para ellos y sus familias así que creo que regresan al Ayuntamiento de Madrid con la sensación del que regresa a una finca que Le que le quitaron un tiempo porque suyas que le pertenece por apellidos no por reconquista en más proyecto que estar que permanecer Ike borrar de la memoria de los madrileños de los españoles porque yo creo que irradia más allá que aquí en Madrid y las cosas de forma diferente por eso se lanzan sino en los últimos tres días han intentado prohibir ir a los parques sobretodo en los distritos más populares donde muchos migrantes organizan cumpleaños o fiestas al aire libre ira parques a prohibirlo han prohibido unas clases de tango en la plaza de Oriente están cerrando están empleando actividades en el espacio este la gasolinera en La Guindalera en el instituto Salamanca I did pero esto porque uno porque porque está en contra uno de las clases de tango o del Madrid Central o de pues porque en realidad están en contra de que alguien recuerde que las cosas pueden hacer de otra forma por eso no es un Gobierno para hacer creo que es un guión para deshacer como revanchista

Voz 2 06:34 tú crees que eso nos va a acabar llevando esta victoria cultural de la que hablabas de esta revancha no va a acabar llevando a que los políticos de izquierdas tienes que parecer menos de izquierdas para que no rechacen

Voz 0799 06:48 uno tiene que hacer política en el en en el entorno cultural en el mundo cultural en el que vive en el que le pertenece tiene que saber escuchar cuáles son esas razones no se trata de esconderlos principio yo cualquiera que vea no se las lecturas que recomendamos el tipo de libros el tipo de autores sabe quiénes somos y dónde venimos pero lo más importante no es quiénes somos nosotros sino que somos capaces de hacer y por tanto lo que hay que va osea Si una diferencia hay una parte entre el entre la literatura y la política es que en la política no basta sólo con declarar lo que quieres hacerlo lo que te gustaría porque no estamos sólo para producir belleza sino para producir cambios en sus cambios se producen también convenciendo a gente que piensa diferente entonces no vale simplemente a digamos darse golpes en el pecho proclamando lo que ya somos porqué eso por sí solo en otra forma las cosas

Voz 1751 07:40 pero se consigue con una oposición fuerte no muy grande parece el hecho de que haya dos portavoces Rita Maestre Marta Higueras

Voz 0799 07:48 bien yo creo que se van a complementar llevando una más la cosa institucional digamos la portavoz institucional y una más la portavocía mediática que se van a complementar bien tengo la sensación de que las ideas que defendemos las comparte incluso gente que a lo mejor a priori no viene de la misma educación sentimental y emocional de izquierdas que nosotros

Voz 1751 08:05 pero dos portavoces favorece esa oposición sólida

Voz 0799 08:08 sí sí yo creo que sí yo creo que sin duda yo creo casi complementa Amine además que son dos estilos que se pueden complementar mucho y además me parece que eso ayuda sea después de alguien como Manuela no se puede tener solo es muy difícil nadie va a llenar ese hueco según cosa llena yo creo en se llenen colectivo lo que decía antes es que creo que hay mucha gente que en el otro día nos enteramos que Berlín ha prohibido la subida de alquileres a congelar los precios de los alquileres para cinco años yo estoy convencido que hay mucha gente que no escucha a muchos madrileños que saben que es una barbaridad que se te vaya la mitad del sueldo en el alquiler y que a lo mejor no tiene mi misma educación sentimental no de mí misma biografía a a lo mejor nos identifican con los símbolos de la izquierda pero están de acuerdo con nosotros en que hay que poner orden en que hay que equilibrar la balanza en que el pacto no lo pueden pagar siempre los mismos ha con toda esa gente hay que hacer camino y hay que tener esa capacidad que es una capacidad narrativa ah

Voz 1884 09:03 de poner en común a toda esa gente

Voz 0799 09:06 creo Manuela en ese sentido lo hizo muy bien Manuela fue capaz de incorporar un proyecto de ciudad a gente muy identificado con la izquierda ya gente que a lo mejor no necesariamente pero decía oye me gusta lo que está haciendo por eso construir una mayoría tan amplia no así no gana las elecciones no ha sido suficiente para mantener el Ayuntamiento pero sí para imprimirle yo creo un tono muy diferente a esta ciudad tanto será de diferente tono tanto aire fresco vendría como para que ahora el nuevo Ayuntamiento de Ciudadanos Vox y el Partido Popular gaste sus primeros días no en hacer sino en

Voz 2 09:37 claro ahí el único problema es que al final cuando intentas eso a veces lo que pasa es que esta gente quiere incorporar que no es de izquierdas no llega a compartir ese discurso y la gente que sí es de izquierdas siente que no está integrada en ese discurso

Voz 1884 09:49 eso no pasa o en este caso porque porque porque por el otro lado uno ha salido una salido nada en una yo creo que en nada

Voz 2 09:57 con representación digo pero hay también los votos es gente que no va a votar eso movilizar a gente que antes estaba movilizada también es algo Íñigo

Voz 0799 10:06 sí yo creo que eso yo creo que el efecto fundamental de eso ha sido el calendario electoral que hizo que muchísima gente se movilizarán las nacionales sobre el miedo a Vox creo que el PSOE tanto el sol como podemos recibir mucho voto en mi opinión un poco prestado porque no era tanto voto en favor de partidos como un voto para generar al que tengo muchos amigos que nunca votaban y que acudieron a las generales a votar para frenar a Vox cuando se vio las municipales que su pasado que tampoco era para tanto digo que tiene un diez por ciento me gustaría que fueron cero pero tienen un diez por mucha gente dijo bueno pues ya está me puedo me me puedo medio relajar pero lo Massey para mí lo más importante es que todas las grandes proyectos políticos y los grandes liderazgos políticos han tenido la capacidad de poner en común a mucha gente que a lo mejor nos identifica va siempre con los mismos libros con las mismas canciones era más líderes

Voz 1751 10:51 sí

Voz 0799 10:51 populares o ciudadanos que líderes sólo de una parte la izquierda cuando ganas cuando es capaz de representar a los suyos ya un proyecto de país más justo mira a lo mejor lo piensas como yo pero quieres un país más ordeno y más justo

Voz 1751 11:03 para terminar en esa libreta que tienes encima de la mesa existe alguna autocrítica algún error escrito es decir algo que hayáis hecho males dicho yo he hecho

Voz 1884 11:12 algo mal me gustaría terminar con es Si te enseño el conjunto de sitios en el conjunto de de autocrítica hago estamos agotados un un programa

Voz 0799 11:22 en Madrid y en parte en España no sólo competimos contra partidos de derechas eso competimos con una forma de de sentir de comportarse que es digamos íntimamente con una subjetividad neoliberal con una idea base que se ha asentado década tras década no puedes confiar en la sociedad no puedes confiar en lo público tienes que confiar sólo intimismo lo que ganes te lo ha ganado si te va mal es culpa tuya esa ruptura de la comunidad no se soluciona sólo en unas elecciones es una gran tarea cultural y hacen falta toneladas de libros y de canción

Voz 1751 11:55 te vas a quedar en Madrid no no te vas te queda el Madrid no en general pero en política todo buen madrileño política queda ese Madrid en verano pero política esa te en política me quedo pero me hace mucha ilusión enfrentar eso

Voz 0799 12:08 tarea de que no es sólo ganar elecciones reconstruir la idea de que podemos confiar en nosotros del lazo comunitario esa no la y eso lo quiero decir muy claro eh eso no lo hacen sólo quiénes estamos en política institucional en primera línea política eso es una inmensa tarea cultural no desconfiar del otro Isabel que avanzamos más avanzamos juntos y eso se hace con el sobretodo empatía capacidad de ponerte en el lugar del otro y a mí lo que me enseñó la empatía la capacidad de vivir vidas que no son las mías y sentirla como si fueran propias

Voz 1884 12:36 son los libros mesa Íñigo gracias por venir

Voz 1751 12:38 muchísimas gracias por invitarme placer te esperamos en la vuelta en verano claro para que nos cuenten cómo han ido las lecturas que te recomendado me pasáis me pasáis examen aquí comentario de texto en dos páginas doce y cuarenta y siete enseguida continuamos