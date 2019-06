Cualquier tiempo pasado fue anterior: Fernando VII, mastuerzo desde pequeñito (23/06/2019)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser cualquier tiempo pasado fue anterior con Nieves Concostrina

Voz 1626 00:24 veintitrés de septiembre de mil setecientos ochenta y nueve iglesia de los Jerónimos de Madrid tras una misa pontifical osea con un obispo como director del sarao los asistentes se hinca de rodillas y entonan el Beni creador espíritus un ruego para que el Espíritu Santo encienda la luz sobre sus sentidos les de perpetuo auxilio y aleje de ellos al enemigo tras el rezo cantado con animado ritmo ello gregoriano llega la apoteosis del acto la jura de Fernando María Francisco de Paula Domingo Vicente Ferrer Antonio Pascual Diego Juan Pons no Genaro Gabriel Calixto no me queda aire para los otros catorce nombres la jura digo como Príncipe de Asturias Fernandito que sólo estaba un mes de cumplir cinco años era el hijo de Carlos IV de Borbón Un Ribó Beato de María Luisa de Parma una reina intrigante crápula y en aquel acto quedó consagrado como heredero oficial al trono de España por la gracia de Dios pero aquel día el espíritu santo como es costumbre en él estaba por uvas por mucho que les robaron ni dio luz a los sentidos ni auxilió a este país ni alejó al enemigo es más permitió que nos metieran al enemigo en casa con la jura del Príncipe de Asturias el que acabaría siendo Fernando VII España ustedes disculpen acababa de la

Voz 2 01:44 dio hora mala

Voz 3 01:46 es

Voz 1626 02:04 en contra de lo que pudiera parecer si nos quedamos solo con el titular de aquel día que sería algo así como la jura del Príncipe de Asturias no es que el niño Fernandito estuviera jurando lealtad a España ni cumplir con sus obligaciones ni ser un buen gobernante en y velar por el bienestar de sus súbditos ni chorradas semejantes en realidad eran todos los asistentes los que juraba lealtad al niño obispos grandes de España a miembros del Consejo de Castilla nobles infantes y demás fauna juraron prestar obediencia reverencia sujeción vasallaje al Serenísima hoy esclarecido Príncipe Fernando Serenísima esclarecido la madre que lo parió aquel niño era una bomba de relojería Il explotó a este país en toda la cara si hay una biografía de un Rey digna de conocer primero porque protagonizó una de las etapas cruciales de la historia de España y segundo para poder llamarlo de todo con conocimiento de causa esa es la de Fernando VII Un más tuerce Un peina ovejas un majadero un ablanda Breva así un cantamañanas dicho sea con permiso del cantautor ingenio de los insultos Riki López luego la escuchará serán nuestra cara de hoy con Emma valles pinos ya antes de seguir una recomendación muy seria si les apetece conocer bien a Fernando VII desde que era un oso luego durante su reinado absolutista Isabel también las consecuencias que sufrimos pilla en el libro del historiador Emilio La Parra de editorial Tusquets se titula Fernando VII un rey deseado detestado no es un tocho sesudo de Historia es un libro entretenido muy esclarecedor ahí está Fernando VII en su conjunto desde que empezó a hacer la puñeta hasta que se murió y pese a ello siguió haciéndola

Voz 4 03:44 es un idiota otros aprender se hacen los heridos

Voz 5 03:51 las tratan de compensar no puedes pensar lo que quieras hoy no te salva la aritmética todo el mundo tiene un porcentaje medio pese su genética para separarnos con la toga pequeños mundos somos el centro mejor unificar nos con el idiota que todos sepamos sabe dentro

Voz 1626 04:10 pero a nosotros no nos entra todo porque como Fernando VII hizo tanto todo mal esto no puede espabilar ser un programa con este hombre hay que ir como con Jack el Destripador por partes hoy tocan sus inicios su principado no su reinado momento en el que fue tomando forma su personalidad amoral y cruel nos ocupamos de cuando Fernando era un cito pequeño un adolescente cretino y un joven despreciable y en esto de traspasar nos en el trono a semejante personaje algo de culpa tuvieron la citada madre que lo trajo el pan filo del padre que lo engendró y alguno de los preceptores que le pusieron vale que lo de Carlos IV de Borbón fueron pan Filho lo digo yo pero es que su padre lo llamó directamente idiota si Carlos III pensaba eso de su hijo no vean Si hubiera tenido tiempo de conocer mejor a su nieto al futuro Fernando VII lo hubiera ahogado no habría pasado de la adolescencia y eso que nos hubiéramos ahorrado los demás de entrada hoy el tema sería otro la siguiente escena es de sobra conocida porque es graciosa pero también es cierto que la anécdota sale del libro de Lord Hollande un viajero e intelectual británico que puede que le gustará cebarse de más en aquella Familia Real tan esperpéntica pero también la recoge con una ligera variación el escritor español Blanco White puede que no se ajuste literalmente a lo que ocurrió pero tiene toda la pinta de parecerse mucho también dice bastante del olfato de Carlos III que comprobó enseguida que su hijo Carlitos no iba sobrado de luces flojea va en carácter y a veces plantea unas cuestiones que le hacían parecer más simple que la salud

Voz 6 05:48 seis eh

Voz 1626 06:06 la escena se produjo cuando Carlos todavía Príncipe pero ya mayorcito le dijo a Papa Carlos III y se lo dijo totalmente convencido nosotros los cabezas coronadas no debemos temer que nuestras esposas no sean infieles porque las reinas no querría ni podrían aspirar a tener relaciones con alguien inferior la reacción de su padre fue contundente hijo mío eres completamente idiota dicen que le dijo Carlos III otras fuentes indican que la respuesta fue todavía peor Carlos pero que tonto eres todas son putas resulta que este idiota guste tonto según la fuente que quieran creerse era el padre del príncipe Fernando y efectivamente su esposa la reina María Luisa se la pegó unas cuantas veces en esta corte creció el niño Fernando con sus padres absolutamente desacreditados con el Rey Carlos IV siendo un títere en manos de su superministro Manuel Godoy Icon la reina intercambiando fluidos con él con el ministro a ratos menudo trío la educación del master cito estuvo desde el principio en manos de un cura jefe que a su vez montaba el cuadro de profesores según las materias que decidía tenía que estudiar el niño todos los profes curas los religiosos tenían el monopolio de la educación porque era lo que tocaba era el contexto de la época en este país y así ya salían adoctrinados de serie los dos únicos profesores que no eran sacerdotes fueron el de instrucción militar y el de Bahía

Voz 8 07:31 yo va ahora a ver a ello

Voz 1626 07:48 empezaron por enseñarle las primeras letras para que lo primero que leyera fueran las Sagradas Escrituras continuaron con la Gramática latina para que supera a leer la Biblia también el latín todo esto está muy bien porque al menos alguien poco instruido tuvo la suerte de que uno de sus preceptores decidiera insistir con la Gramática latina con un par de Lenguas Modernas Historia Geografía cronologías su poquito de filosofía y religión claro mucha religión y ahora que alguien argumente cómo es posible que pese a tanto eclesiástico empeñado en su educación Fernandito salir la malvado putter o jugador maltratador traidor soberbio en su cuerpo serrano entraron los siete pecados capitales antes de que Fernandito cumplir a los doce años entró a formar parte del cuadro de profesores un cura muy conservador llamado Juan es Koikili muy culto tan culto como intrigante conspirador que se dedicó a que el Príncipe de Asturias Fernandito creciera odiando al ministro Godoy a su madre por estar ligada con él y a su padre por por inmanejable más claro el profes Koikili fue un maestro fomentando el odio empezó envenenando al master citó niño luego al cretino adolescente y después al joven canalla poquito a poco fue convenciendo al Príncipe de Asturias de que iba a tener muy difícil heredar la Corona de España porque en los planes de Manuel Godoy estaba coronarse él por supuesto el ministro contaría con la ayuda de la reina su amante y mala a María Luisa de parte ah no

Voz 9 09:17 sí sí quedará quedará la les mete prisa Toni

Voz 1626 09:46 todo se lo tragó el Príncipe de Asturias llegó a la mayoría de edad dispuesto a que no le arrebatará el trono ni Dios es más empezó a hacer planes para alcanzar la Corona antes de tiempo había que apartar a su padre el Rey anular al ministro Godoy y arruinar la imagen de su madre la reina la primera boda del Príncipe de Asturias tampoco ayudó a que se les rebajara las sesenta lo casaron a los dieciocho años con su prima María Antonia de Borbón otra pieza si yo hablo mal de Fernandito no quieran saber cómo hablaba de él su primera mujer escribió lo siguiente El príncipe no hace nada ni lee ni escribe ni piensa nada me hacen roja con sus groserías con la gente y cuando se le mencionan cosas sabias sale hablando de comida o de paseo pero bueno tampoco se pierdan cómo hablaba la reina María Luisa de su hijo de su hijo Fernando al que llamaba marrajo cobarde de su nuera María Antonia a la que definió como escupir Tina de su madre que familia tu barbaridad y aunque esté feo entrar en consideraciones físicas no es correcto haremos una excepción con el Príncipe Fernando para poder redondear el personaje según lo definió su suegra tenía una figura espantosa feo de cara grueso de cuerpo con muslos y rodillas redondos voces afina desagradable Risi ya un papel Mazo un pan filo completó un estúpido desagradable tonto escuchen como lo definió el sacerdote liberal García Blanco bípedo de gran potencia atronador y atrevido grande sólo de cuerpo de facultades corporales escaso en pensamientos muy vulgar y luego me preguntan a mí que porque lo llamo más

Voz 3 11:21 sí eh

Voz 0151 11:29 va a Aragón

Voz 3 11:34 no me habla

Voz 0151 11:37 me hicieron

Voz 1626 11:42 lo que peor llevaba María Antonia de su marido Fernando al margen de que fueron impresentable era que no cumplía con lo más importante con la única razón que los había reunido procrear aunque fuera con una pinza en la nariz pero había que dar continuidad a la dinastía para seguiré dando esta empresa llamada España la princesa se quejaba de la impotencia sexual del Príncipe de Asturias de que estar con él era como estar con un tubo que ni sabía ni quería ni podía Fernando de Borbón sencillamente tenía un retraso en su desarrollo físico la primera vez que ese afecto llevaba seis meses casado pero por otra parte tenía macroeconomía genital o elefante asfáltica luego ampliaremos este asunto con estos nombres pónganse en lo peor eso era burro grande ande o no ande Onda al final se fue pudiendo pero no cuajó nada para lo único que sirvió aquel primer matrimonio fue para que se juntaran el hambre con las ganas de comer en torno a la pareja bicha ella Elbicho Él se fue formando el conocido partido Fernando sino una pandilla de conspiradores unidos todos por el odio a Godoy por el deseo de encajar cuanto antes al más fuerza en el trono el cura Juanes Koikili manejaba los hilos cada cosa que ocurría daba una excusa para ridiculizar al Rey Carlos IV como cornudo o para señalar como culpables a Godoy y a la Reina como cuando se murió María Antonia la esposa del príncipe Fernando puede tuberculosis pero dio igual bastó lanzar una fe News diciendo que había sido envenenada por Godoy para liar más la pelota

Voz 0151 13:15 no

Voz 10 13:17 sí yo yo pienso que todo el niño

Voz 11 13:27 de que yo le había impedido inequívocamente nos va homogéneo que hagan Pérez

Voz 12 13:38 yo sigo o no ha acabado

Voz 1626 13:52 sí así transcurrieron los primeros veinte años de la vida del Príncipe de Asturias cuando sólo podía conspirar todavía sin suficiente poder para fastidiar El País imaginen lo que hizo en los otros veinte a partir de que pudo trincar la corona algo bueno haría dirá a alguien algo saldría bien pensarán los buenistas la verdad es que recibió muy buena instrucción pero no aprovechó los estudios por ejemplo le encantaban los libros compraba muchos pero lo que le interesaba no era tanto el contenido acumulan cuaderno nació le encantaba cortar los pliegos verán antiguamente muchos libros venían con las hojas pegadas se llaman libros intensos es decir que se encuadernado van sin cortar los pliegos bueno pues el Príncipe Fernando Sepi por cortar los separar las obritas y otra cosa que se le daba muy bien el francés lo hablaba perfectamente cosa que le vino de perlas para hacerle la pelota Napoleón con todo el vocabulario posible aunque a Napoleón no te lo ganaban ni hablándole en su idioma no se pierdan el cuento con el que remató haremos el programa con la famosa conjura del Escorial verán que hasta Napoleón Bonaparte a kilómetros de distancia supo ver que el Príncipe de Asturias Fernando de Borbón el heredero al trono de España tenía más peligro que su pariente Froilán con una bandera en Colón para sentar a ese tipo en el trono los españoles se desangrarse en la Guerra de la Independencia

Voz 13 15:17 o no

Voz 14 15:20 el Historias con sonido

Voz 15 15:23 no cara con Inma Vallespín nos vamos con nuestra primera historia con sonido de hoy

Voz 1626 15:29 hoy aunque la verdad es que he dicho hace un rato de que destripador o la nieve es un poco de spoiler sí que acecha el tema elegido

Voz 0564 15:38 para nuestra cara ha sido por petición popular la de este equipo que data tú querencia por el protagonista de este cualquier tiempo pasado fue anterior hoy las historias con sonidos son especiales porque cantar las es una buena terapia de choque contra aquello que aquellos que cómo decirlo Nos gustan lo justo puede ser séptimo un ex el arrendador que decide subirnos dos

Voz 0151 15:59 cientos euros el alquiler porque Barrios ha puesto Cuqui

Voz 0564 16:02 You largo etcétera ahora vamos a escuchar con el corazón en la nariz del cantautor cómico Ricky López la canción es toda una galería de improperios contra los que insultan usando el término payaso tomen buena nota porque cuando hay que insultar no hay nada peor que repetirse

Voz 1626 16:16 eso es verdad ser un payaso es un piropo joe para todo lo demás

Voz 2 16:21 sí si a usted que cuando colman el vaso de su paciencia cada vez que lo hace son poco más mismo un astro platos un Rudd un engaña pelo todo hombre en Cantabria un transformer un soplo más flautas encara J Un faltó toca pelotas asúmelo un pinchó a un mercante ya un cargante mucho integran los payasos pero tememos sacrifica por un cometido supremo que los payasos son artistas de espíritu místico lingüístico saltaba con voz un culo un petate charcos más virus

Voz 15 17:51 Álava nuevos descubridores con Jesús Pozo

Voz 2 18:04 el turno de

Voz 1626 18:23 Jesús Pozo de la nueva descubridora que nos trae buenísima seguro te va a gustar todavía estudiante de Victorio y divulgador

Voz 17 18:31 en Twitter de su pequeña de investigaciones y ahí la descubrí con un hilo muy bien hecho sobre el problema de Fernando VII para intentar tener heredero reciente razón tiene ese me gustan los estudiantes en general en los que además divulgan pues en paro

Voz 1626 18:44 popular mira se llama Lara López

Voz 17 18:47 inning nos cuenta cómo se apasionó desde pequeñita con la historia

Voz 0277 18:51 somos de un barrio obrero como Vallecas pero mis padres desde pequeño me llevaban a mi a mi hermano a sitios y a museos aquí en materias aunque fuera el Museo del Prado etcétera aunque realmente a mí no me explico a nada ni yo tenía absoluta de nada pero estalla naturalizado algo estás haciendo tuyo el pasado y lo estás viendo como algo propio es lo que todo el mundo yo creo que para llegar a amar la historia es lo que tiene que hacer que es un llegar a verlo como un proceso en el que tú estás aquí por una sería eventos pasados que han ido determinando el porqué tú estás aquí

Voz 17 19:28 porqué está aquí pues porque le encanta la época napoleónica se ha documentado y no va a situar en la importancia del problema del Maktoum cito

Voz 0277 19:36 salió el año pasado una biografía de un historiador que se llama Emilio La Parra López la más reciente biografía de Fernando VII yo la saque de la biblioteca ir abrió una pequeña mención a este problema que yo lo recordaba a haberlo leído en algún momento de mi infancia y dije pues me voy a poner a investigar sobre esto y me pareció tanto gracioso y tan curiosas porque al como algo tan nimio podría haber influido luego tanto posteriormente en las décadas siguientes de historia España que decidí pues difundirlo

Voz 1626 20:06 mira qué bien hablará López también le ha gustado la biografía del deseado y el detestado Fernando VII recuerdo déjeme que recuerde editorial Tusquets buenísimo eh

Voz 17 20:14 es un es un gran libro sí bueno vamos a ir al problemas genital de Icomos corrió la noticia por toda Europa

Voz 0277 20:22 pero más importante que necesitó Rey es una descendencia entonces si nos fijamos realmente Fernando VII tuvo cuatro mujeres porque no había descendencia alguna Prosper Merimée que fue el autor de la novela y Carme ya lo mencionaba en una carta Stendhal que le habían llegado rumores por aquel entonces en mil ochocientos treinta de que al Rey de España que Fernando VII parecía que una de las damas que acompañaba a su tercera esposa ya de de Sajonia eh mencionaba que tenía el miembro viril el diámetro tan grande como un puño ir la longitud tan larga como un taco de billar decías

Voz 1626 21:03 es tremendo lo que es lo mismo el señor Próspero Merimée es un poco con lo de la largura del taco de billar en fin pues no acaben rollo al cuello pero bueno sí tenía un miembro absolutamente ilógico desproporcionado

Voz 17 21:16 además aquí es verdad que el tamaño importa bueno vamos al a la enfermedad puesta que traía el el Príncipe

Voz 0277 21:25 lo que sufría el monarca ir a una enfermedad conocida como mal maestros son mía genital o Elephant y así es fabricado por la clara analogía con la Tron poner de que esta dolencia lo que hace es que por diversas causas parasitaria así bacterianas pueden llegar a provocar inflamación crónica de ciertas partes del cuerpo entre las cuales se encontraba el miembro ir llegando a magnitudes de treinta centímetros de diámetro que es una salvajada realmente cuando empiezan a salir a la luz las cartas de Miri me hay ciertos investigadores que empiezan a buscar en la correspondencia de estas reinas si acaso habían mencionado algo parecido

Voz 1626 22:08 qué situación la de esa mujeres pues famosos tener que procrear no sólo con ese personaje sino con el instrumental buena que no hubieran sido ricos

Voz 17 22:15 sí pues atenta al artilugio que se inventaron para intentar evitar los dolores

Voz 0277 22:19 ella es la primera esposa María Antonia de Nápoles realmente en una de las cartas a su madre eh nada más casarse les relata con un tono claramente enfadados que es que este sábado es que fuera feo es que era un adefesio Preciado sea literalmente tiene esta estas palabras era un adefesio que la mente humana no podía ni siquiera concebir Ike encima parecía ser ella no lo dejaba caer pero decían que todavía no había no la había hecho hombre ni él ni ella ni en la había hecho mujer ella es decir que lo sabía consumar el matrimonio con esto se lo médico su interesado en en que está descendencia se llevara porcina terminó aquí provocó que se ingenió harán una especie de invento bastante rudimentario poco higiénicos como era cortarle un agujero un agujero una almohada eh para que Fernando introduce introdujera por ahí el miembro ISIS verá de tope para no destrozar el útero a la mujer y poder consumarse la relación que Cyrus con una salvajada realmente

Voz 17 23:22 se sabe cuál de las cuatro uso el artilugio en cuestión au lo usó con las cuatro que parisinos no parece ser que con la tercera con Amalia de Sajonia

Voz 0277 23:29 ninguna de las dos primeras esposas accedió a utilizarlo pero sí la tercera Amalia de Sajonia hilo utilizado por una situación muy curiosa y es que su noche de bodas cuando llegan a la habitación individual vislumbra es la monstruosidad la chavala decide irse corriendo y parece ser que incluso tuvo una diarrea nerviosa esa anoche no pudo absolutamente pasar nada es los diez años que estuvieron casados parece ser que no hubo apenas relaciones sexuales si las hubo fue porque el Vaticano mismo tuvo que ponerse en contacto con ella para hacerla entender lo necesario que era eso para la Corona de España para la propio deseo divino de que ella como reina tuviera que es generar un hijo final lamentablemente Amalia fallece

Voz 1626 24:17 el Vaticano oye siempre tan preocupados por la procreación de las monarquías católica siempre pendientes de la cosa se su a menos de la suya de la de todos los demás no quiso gracias Jesús ya que un ratito más

Voz 15 24:28 ellos cualquier tiempo pasado fue anterior

Voz 14 24:37 con Nieves Concostrina

Voz 1626 24:59 la mayor ofensiva contra el Rey Carlos IV la reina María Luisa hay por supuesto el ministro Manuel hoy la peor campaña de desprestigio que puedan imaginar la financió hoy la supervisó de forma clandestina el Príncipe Fernando el hijo ridiculizó públicamente a sus padres que encima eran los reyes de España muy loco no en fin la campaña que montaron el príncipe y su camarilla consistió en enviar pasquines por correo a las casas aristocráticas distribuirlos por los cafés de Madrid donde estaban muy de moda las tertulias para que desde allí se extendiera el chafaras veo de los supuestos amoríos de la Reina con el ministro hizo los cuernos que lucía el Rey se encargó importantes pintores y dibujantes la realización de unas estampas con su dibujitos donde se ponía pringado a los tres personajes en una por ejemplo donde se veía al Rey cazando su actividad favorita de hechos única actividad decía mientras tú te vas de caza en tu vedado entra otro en otra sobre Godoy se leía este es Manolo primero de otro nombre cero estas estampas satíricas fueron conocidas como los Haji Pedralbes repito Haji Pedralbes la palabra no existe para entenderla hay que leerla del revés le dedicaron a la reina muchas rimas con esta palabra muchas coplillas donde se decía que la Reina otorgaba poder colmaba de regalos a su favorito Godoy a cambio de favores sexuales algunas de esas coplas parece que salieron de la pluma de su propio hijo del príncipe Fernando agitadores anda Luisa pronuncian lo a la contra veras que risa la Corona te ha dado para que es lo haces de maravilla agitadores anda Luisa sea al revés lo dije eres verás qué risa y al revés a GP dos meses se llevó de pija ya no se lleva eso de pija pero ustedes ya lo entiende

Voz 15 26:56 el arte Ana Vall tierra

Voz 19 27:12 dos

Voz 1626 27:18 Fernando VII no salió favorecido no sólo retrato a lo largo de toda su vida por mucho photoshop que le metían eso no había forma de arreglarlo de allí no salía arte así que el único arte con este hombre es el que nos trae a naval tierra que ETA tiene mucho arte porque por algo es doctora en Historia del Arte

Voz 15 27:35 que nos trae ves la nieve

Voz 0151 27:38 estaba escuchando ahora estaba pensando que si cada en su retrato sobresalían partes que nos la explicado ya a las partes que sobresalían claro Hernando bueno vamos a hablar de un retrato familiar que plasmó de manera magistral todo lo que estás contando tú Nieves el cómo era esta familia del Príncipe Fernando me refiero a la pintura que conocemos con el nombre de Familia de Carlos IV que se expone hoy en el Museo Nacional del Prado fue realizado por Goya en el año mil ochocientos esta obra en esta obra aparece Fernando que todavía era príncipe en una posición adelantada está bueno va a costar que lo veas no pero está está puesto a los ojos de la élite dentro de sus posibilidades no aunque yo lo éramos con las hojas del resentimiento así que no era muchas bueno está vestido de azul y no que es el color del Principado de Asturias era Príncipe de Asturias viéndolo diríamos que no ha roto un plato en su vida bueno tú ya dices que ha roto bastante no me así es no han estos años ya estaba entregando contra sus padres como has contado bueno pues al lado tiene una mujer que gira la cabeza no le vemos el rostro representa la futura esposa de Fernando bueno ya no le pinta al rostro la cara porque en esos años no se sabe a ciencia cierta con quién se casa con quien se casaría se hablaba de Carolina de Sajonia Weimar una noble alemana pero bueno la cosa no cuajó Nieves así que Goya hizo más que bien en no ponerle la cara

Voz 1626 28:57 pero hay hay más gente en la pintura no hay mucha gente lo los Reyes entro los culpables de dejarnos aquí

Voz 0151 29:02 sí efectivamente nieve si tienen un papel muy importante a nuestra derecha según miramos justo enfrente de Fernando está Carlos IV todos los hombres que aparecen pintados en esta obra llevan la Banda de la Orden de Carlos III ese esa tela que les cruza al pecho que aparece la bandera de Argentina para entendernos no esta orden fue creada para condecorar a las personas que hubiesen destacado por sus buenas acciones en beneficio de España que quién dice España hice la corona por supuesto no

Voz 1626 29:30 mismo era lo mismo efectivamente

Voz 0151 29:33 el Rey lleva el collar que era un emblema reservado a la Familia Real tiene apariencia bonachón con su gran panza esa sonrisa así como medio en tonada siempre se ha dicho que apoyará un pintor que traslada al lienzo la psicología de los personajes su carácter no parece que Asier a Carlos IV un tipo afable ese mucho carácter campechano que diríamos a día de hoy

Voz 1626 29:54 tú no puedes llamar afable yo voy a decir que era bueno pero no no olvides que no hay tonto bueno además ojo bueno la reina María Luisa de Parma en el en la pintura

Voz 0151 30:04 bueno es mi favorita eh esta es mi favorita la pintura de decir está en el centro es la figura que más destaca como todas las mujeres representadas lleva la banda a la Real Orden de Damas Nobles fundada por ella misma para rendir homenaje a ella misma no está claro si para ello nos hubiésemos si sí si además como mi marido la hecho pollo también no estará Un poco culo veo culo quiero no bueno era para recompensar a las mujeres que se distinguían por sus cualidades siempre que fueran nobles claro que eran las que podían tenerlas está rodeada de sus hijos uno de ellos Francisco de Paula está entre los dos reyes lo pone para presumir de que tenía otro descendiente varón aunque según las malas lenguas era hijo del primer ministro Godoy o sea que bueno sí de hecho excede efectivamente al lado esta María Isabel a que la Reina rodea con el brazo con un gesto protector en este momento en este momento se especulaba con Casar La con el mismísimo Napoleón Nieves cosa que tampoco cuajó hay otra segunda hija representada María Luisa que está a la derecha con un bebé en brazos y su esposo al lado esto es rarísimo verdad nieve según lo miras noble dando de mamar a su hijo criando a su hijo no es normalmente se contrataban nodrizas pero en esta época se siguen las ideas de la medicina según la cual a través de la leche ese transferían a los hijos las cualidades aristocráticas apañados Iván ya te digo que esto era como Alto Standing efectivamente la leche mágicas

Voz 1626 31:28 no yo Bárbara ya había otro hijo más barón más no ahí

Voz 0151 31:32 así es Fernando por detrás le coge de la cintura Carlos María Isidro que era su hermano pequeño sería el mismo que años más tarde el día haría una grandísima al no reconocer a la hija de Fernando VII Isabel Segunda como Reina iniciaría lo que conocemos como guerras carlistas bueno este personaje fue luego muy denostado como te puedes imaginar fíjate qué cosa más curiosa Nieves esta gran pintura de la familia real de Goya estuvo oculta en una sala reservada del Museo del Prado hasta mil ochocientos sesenta y ocho no se podía haber vale es precisamente por la aparición de Carlos María Isidro en ella no tenían que claro que esa recordara a este que estaba reclamando al trono español ya valen bosque mirando el lienzo tenemos ya plasmados muchos de los problemas políticos que tendría España la siguiente siglo vale todo esto a pesar de que lo que intentaba era resaltar la prosperidad de los Borbones sobretodo plasmado la idea de continuidad te explico rápido claro ostras no sabido muy mal tuvimos un Carlos II que no tuvo descendencia originó la Guerra de Sucesión en cambio que es como se nos dijeran no os preocupéis que no va a pasar a nosotros aquí no sobra los herederos fíjate todos los que tenemos no están todos ahí puestos en la quiebra Orreaga todas efectivamente te cojo te abrazo todos puestos por la pintura así María Luisa de Parma está representa como paradigma de la fecundidad de hecho se ha dicho que quizá es por tanto parto por lo que aparece tan estropear Illa en la pintura de Goya por eso por la mala leche que decían ese gastaba eh

Voz 1626 32:56 el hombre me sale sale muy sale muy feo muy fea pero era ella es sí o Goya se cebó hay un poquito

Voz 0151 33:03 bueno yo creo que tiene pero vamos parece que sí

Voz 15 33:05 era era tuvo catorce y

Voz 0151 33:08 juegos y otros diez embarazos más que terminaron en aborto estuvo embarazada veintitrés veces una de ellas de gemelos eso sí claro sino te cuidas pues no te pasa factura por ejemplo a día de hoy sabemos que nada las partes más frágiles durante el embarazo son los dientes es porque durante el embarazo se produce una pérdida muy importante de calcio y el motivo de que pierdas ese calcio es que lo estás usando para la formación de los huesos del bebé que estas gestando pues imagínate Nieves la de Cancio que necesitas para veinticuatro fetos no eso es un despido por renta pues claro María Luisa perdió todos los dientes iguana pues a las grandes ocasiones les ponían unos postizos de porcelana no que eran los implantes de la época que habían hecho la fábrica del Buen Retiro a la Real Fábrica de porcelana bueno Goya lejos de intentar disimular todo esto no con lo que hace es que pintar algo casi como un poco rara que llegó al fin sí sí como los labios se nota non poco y bueno te cuenta otra curiosidad además porque para verla contrapartida no una cosa muy curiosas que María Luisa de Parma que se miraba con buenos ojos no presumía tenía unos brazos muy bonitos entonces parece que incluso para poder lucir los pues había suprimido la Corte la costumbre llevar guantes y por eso así aparece la pintura de Goya luciendo brazos

Voz 1626 34:19 para que ella se lo hubieran bonitos la activamente como los colocó a Jorge

Voz 0151 34:24 en la pintura no faltan

Voz 1626 34:25 pero por lo visto además no faltan y Goya que digo yo que diría el voy a salir

Voz 0151 34:31 por si acaso la acaban hablando de es tierra de esto es diques y seguro que si sigo ya auto retrata Nieves delante del Gran de un Cranach caballete ya lo había hecho Velázquez en Las Meninas sabemos que por supuesto Goya conocía la pintura Velázquez seguramente estaba equiparando a su predecesora se gran maestro no sólo como genio de la pintura sino también porque los dos fueron primeros pintores de cámara está presumiendo no y de esta manera Goya pues lo que hace es emular a Las Meninas hay diferencias aún así no nos podemos meter en todo ante Las meninas la está Familia de Carlos IV Las meninas por ejemplo todas las figuras están haciendo algo una una patada al perro otra ofrece una bandeja otras están hablando en cambio que los Borbones sólo están posando es decir no hacen nada más que estar posando y algunos incluso manera distraída parecemos está emulando lo que hacían a la vida real casi sin que aclare qué hace pues efectivamente pasmado mirando para para el frente bueno la Familia Real está representada al completo al fondo como hemos mencionado están los hermanos de Carlos IV y entre ellos destaca María Josefa no eh con ese lunar horrendo en las

Voz 1626 35:38 siempre siempre son más con lunares y es verdad que ve una mogollón tremendo la que sí

Voz 0151 35:43 no no es enorme no es además eran nuestros que ya estaban pasados con muy de moda porque una época de pintarse Luna bueno aparecen como si fueran burgueses a veces hablado como esto empresarial conflicto que que el propio Goya debió sentir resignado bueno con la gratitud de la realeza en la Comunidad que suponía trabajar para él

Voz 1626 35:58 los

Voz 15 35:59 es cuando realmente era más

Voz 0151 36:01 pueblo llano no como si fuera un hipster no de esta letrada no me gusta pero bueno hay que hacerlo no incluso he leído algunos elementos esta pintura como críticas soterradas del pintor a la realeza me refiero por ejemplo a que detrás de del retrato hay una pintura que cuelga en la pared del fondo y algunos dicen que está representado Lot y sus hijas los recuerdas es un personaje bíblico que copular con sus hijas sus hijas se quedó embarazada de su padre y bueno pues de esta manera Goya parece que está ya haciendo alusión al libertinaje a la corte

Voz 1626 36:34 o más bien incluso se ha dicho de la propia

Voz 0151 36:36 peina que también fue bastante criticada por sus relaciones extra es no iba a variadas efectivamente sea como sea bueno en fin Nieves esta pintura no tiene desperdicio nos daría para varios programas bueno

Voz 1626 36:49 hay que hacer es ir a verla al Prado eh que es estupenda no es es genial yo creo

Voz 15 36:54 lo que Goya puso muy mal al echar ahora de pintar a la Familia de Carlos IV pero bueno muchísimas gracias Ana para hacernos ver más allá de esta familia Mons gracias es un viaje al pasado con Jesús Pozo

Voz 20 37:08 ha escrito ya pueblo Excal está Alba del Oporto

Voz 21 37:19 tres de oro tocó tocó de lo que el té que se pueden le la Rage Hacienda nombraba posible Camps

Voz 3 37:31 inglés

Voz 4 37:35 retorna retornar en hola para llevarnos a hacer turismo

Voz 17 37:40 histérico por donde aunque me le imagino por Italia vámonos a Italia porque ya que hablábamos antes de las mujeres de Fernando VII me fui a Focus on women una agencia de viajes distinta y especializada en turismo histórico y cultural para mujeres te presento a su fundadora Alice Fobos que nos cuenta la iniciativa

Voz 22 38:00 bueno pues hace años decidí editar legó a todas estas mujeres que no están en los recorridos turísticos que yo quiero que eres bueno pues con lo pone al gente que viaje con nosotras para que se lleve una visión mucho más completa de lo que está pasando en esos países desde el punto de vista de de género no que no que apareció con ello pues bueno pues justamente el visado izar esa cultura visibilidad esas realidades tantas mujeres inspiradoras que hay también en poder a las mujeres porque ten en cuenta que al no estar presentes en el sector turístico bueno pues tampoco hay mucha posibilidad de poder ayudarlas a que mejoren monto es más las cosas que hacemos Focus a Wyman es justamente el trabajar con proveedores mujeres en intentar impulsar negocios de mujeres para que de esa manera entre todas no estemos ayudando no hiciera esa manera pues no ellas también tengan un futuro Sorzano países en días de desarrollo donde lo tienen mucho más complicado

Voz 1626 38:51 bueno me parece una idea magnífica e supongo que serán viajes además muy diferentes de los de eso Voley Playa exacto y además lo ha ayudado

Voz 17 38:58 esta empresa que es social y de economía colaborativa gira en torno a la cultura y a la historia desde el turismo

Voz 22 39:06 cada vez de somos más somos más inquietas estamos aprender buscamos ayudar focos Women no deja de ser una plataforma también de networking no entre mujeres de distintos países no buscamos una experiencia distinta mucho más enriquecedora somos cada vez más culturalmente inquieto desafortunadamente entonces todo esto a lo que lleva es a que viajes como los que nosotras creamos que son viajes ya autor que todo eso se valore hice disfrute y que haya sobre todo a una demanda para eso será hubiese demanda de nada serviría lo que estaríamos haciendo no y eso sí que lo mataban muchísimo en la sociedad española nos evolucionaba otra cosa ya no gustamos tanto turismo de playa como hacíamos antes ido

Voz 1626 39:45 está la la relación de Alice fuego con Fernando VII que tampoco es que yo le diré sin ninguna relación pero bueno dónde está

Voz 17 39:52 bueno yo tampoco la verdad pues que conoce Nápoles desde hace treinta años yo le pedí que no llevará de paseo por la ciudad de donde había salido con sólo quince añitos Maria Antonia de Borbón que fue la primera mujer del príncipe Fernando

Voz 22 40:05 Nápoles para mí es una ciudad muy desconocida por parte de la gente que la visitas más ciudad que desafortunadamente ese ha visitado en cruceros mayoritariamente por lo tanto te llevan a Pompeya te piensas que con Pompeya ya te has visto a Nápoles y en Nápoles es una ciudad que tiene un patrimonio increíble tiene lugares como Sambora Museo Arqueológico en donde siquiera ver de los mejores para mí los mejores mosaicos del mundo que se encuentran ese encuentran Museo de Nápoles ya el Museo del Bardo Antúnez tiene el cristal velado ese bueno una una estatua de mármol que están la capilla en la capilla es San Severo que es algo increíble tiene uno Un paseo maravilloso donde se ve el Vesubio que además lo han hecho peatonal hace unos cuantos años donde te puedes seguir andando perfectamente hasta Polly Ponce es la zona de las embajadas Massana maravillosa con casas antiguas con las famosas Casas del las las famosas cajas la Copa española Nápoles tiene una de las farmacias más antiguas de Europa que no la conoce nadie porque está metida en un hospital catacumbas increíbles en la parte norte de la ciudad que son super bonitas es que Nápoles tienes tantas cosas que para mí Nápoles requiere de por lo menos tres o cuatro días para poderlo ver bien

Voz 1626 41:18 por cuatro días como poco bueno supongo que según la filosofía de la agencia de Alice fuego allí habrá mujeres expertas que nos llevarán de la de la mano entiendo lo entiendo así

Voz 17 41:28 varias anfitrionas como la llaman ellas son las que no se enseñan el otro Nápoles que normalmente no está en lo recorridos turísticos al uso

Voz 22 41:36 que bueno que vas a viajar en un grupo reducido de acompañada por más cicerone Bibiana que Bibiana es una una arqueóloga italiana que conoce fantásticamente bien todo el sur de Italia sobretodo todo ese patrimonio histórico que queda en quedan toda la zona de Nápoles y Tana nosotros vamos a estar en contacto con varias anfitrionas como pueden ser Antonella Chile Doc es una escritora que se inspira en los cuadros para poder escribe sus libros vamos a estar en contacto con Rosarito que es una de las grandes periodistas que han estado luchando contra la Camorra que como sabes está muy presente en todas las Tana de Nápoles con un par de empresarias que están vinculadas a la costa malacitana con todo el tema del limón Chelo que es una de las cosas típicas de Nápoles también por supuesto vamos a conocer a mujeres que son bastante desde un punto de vista son son fascinantes las historias de vida que tienen la experiencia que tienen y que nos trasladan en esos encuentros que tenemos con ellas no y que complementan pues esas visitas a Pompeya determinados lugares que son icónicos la ciudad

Voz 1626 42:36 yo desde luego estos conocer Nápoles con una visión muy particular de napolitanas además muy particulares

Voz 17 42:41 ya está estupendo sí según Alice fuego lo que también vamos a ver es un Nápoles permanentemente en obras ríete tú de Madrid porque siempre están sacando Historia del subsuelo

Voz 22 42:50 lo bueno que tiene esa ciudad es que toca todos los periodos en cada esquina puedes encontrar desde ruinas del siglo II hasta palacete que me todo se ha dicho ahora mejorar un poco la ciudad pero tienen muchísimo trabajo por hacer porque tienen que tienen que respaldar una cantidad sitios tremendos porque claro hay tanto ahí tanto allí que va los que sería inacabables pero tienes también edificios eh por ejemplo el barrio español que es un barrio bastante curiosa no por las en las que existen allí que el casas el siglo XVIII XIX tienes lugares que son fascinantes y que están vinculados justamente con eh bueno pues con todas las noches a ese siglo en una de las villas que está en el barrio de esquí haya que lo vaya de que haya que es uno de los barrios más famosos ahora mismo a Nápoles porque es el barrio de La de lujo y estas cosas está la vía Pignatelli que es una vía que no vas a practica mente nadie que la han convertido en museo y que te casualmente puedes visitarlo If puedes ver perfectamente cómo vivían la nobleza así veintinueve

Voz 1626 43:47 como siempre en esta sección a estas alturas lo siento mucho pero tengo hambre hombre claro dime algo de la celebérrima pizza napolitana idea algo más que se pueda comer pues que no creas que va a ser tan fácil comerte la Pisón Napoleón

Voz 22 43:59 lo primero que de comer es la pizza napolitana obviamente nosotros lo primero porque para eso se creó allí no iré hecho hay varios sitios muy famosos en Nápoles Payá comerla lo que pasa es que a las colas eternas dos Si te gusta hacer cola ir a los sitios al decir que es como lo que es el City el típico sí yo eh eh me para poder ir a tomar pizza Erez pero lo bueno que tiene Nápoles es que no sólo pizza es decir se ve muchísimo pescado de hecho en todas las zonas del puerto en día parte noté que es esta zona en la que te podías dar un paseo maravilloso viendo el Vesubio y luego Nápoles es que lo buena que piensas que tiene una cocina muy variada entonces diera más modulada en algunos casos incluso con la comida se incidirá Nano entonces en bueno puedes comer para mí uno de los mejores equipos del mundo se encuentra en Nápoles casualmente uno de los mejores helados de chocolate

Voz 1626 44:47 en el helado para Haití la pizza para quién quiera sus bolas a mí que yo me iré a por el pescado y el marisco muchas gracias Jesús en una sección muy nutritiva en todos los aspectos valen hasta la próxima

Voz 3 45:00 con los pies de trapo y la cabeza al revés

Voz 23 45:14 todo intento

Voz 1626 45:20 han oído hablar de la conjura de El Escorial hasta hay una película que se titula así pero no hay que liarse porque conjuras del Escorial ha habido varias en distintas épocas es la que nos ocupa a continuación es la que organizó nuestro protagonista así que primero pongamos el contexto a este novelón estamos en mil ochocientos siete Fernando Principito de Asturias tiene solo veintidós años ha tenido tiempo de quedarse viudo pero sin hijos necesitaba otra esposa ya mismo en Europa el rey del mambo era Napoleón Bonaparte Se estaba merendó a todas las monarquías e instalando su propia dinastía los únicos Borbones que quedaban con la Corona apuesta estaban en España pero qué Borbones un esperpento de familia en una institución desprestigiada y a tortas entre ellos Carlos IV María Luisa de Parma el ministro Godó hoy el Príncipe Fernando los partidarios de unos y otros todos sabían que para mantener el chiringuito necesitaban tener Alamo de Europa a Napoleón de su parte

Voz 24 46:20 no

Voz 1626 46:42 los conjurados de la secta Fernandinho en El Escorial pretendían que Fernando le cayera Viena Napoleón destituir a Godoy poner bajo custodia a su gran defensora la reina sólo esto no el último paso sería apartar a Carlos IV porque el heredero se había cansado de ser príncipe quería ser Rey tenía prisa por serlo nada de todo lo anterior sería posible sin el beneplácito de Napoleón pero es que las mismas estaba la oposición es decir también Carlos IV Godoy andaban poniéndole ojitos al emperador francés porque sólo con su apoyo podría sobrevivir la Casa de Borbón en cuanto al Bonaparte se le cruzaron cable impusiera el ojo en España en el momento que quisiera pegaba un soplido a los Borbones y a tomar vientos en realidad eso era lo que tenía previsto hacer pero a su debido tiempo el plan de los Fernandinho unos era que el Príncipe de Asturias se casara con alguna moza de la Familia Bonaparte esa era la jugada redunda en aparentar con Napoleón porque así Fernando en cuanto encajara el culo en el trono no tendría nada que temer sería el tres de Francia pero igual daba con tal de ser Rey

Voz 25 47:49 no

Voz 1626 47:57 ah sí

Voz 26 48:04 y no esquiar

Voz 2 48:17 pero Fernando y sus conjurados

Voz 1626 48:19 no podían entrarle directamente a Napoleón menudo era necesitaban un intermediario para que les pusiera al emperador en suerte IS interlocutor fue el embajador de Francia François de Bourne que llegó a España aquel mismo año de mil ochocientos siete y lo primero que hizo fue meterse en charcos y enredarse con los conjurados cómo sería el príncipe Fernando que hasta el embajador francés el que estaba supuestamente de su parte el que tenía que venderlo bien adorna adicto para que lo comprara Napoleón escribió el ministro de Exteriores francés diciendo que el pretendiente afecta indiferencia y una especie de simplicidad luego añadió algún elogio del tipo es recto Franco religioso esto de que fuera religioso Napoleón traería Pairo para terminar diciendo que el novio suplicaba de rodillas la protección del Bonaparte que aceptaría como esposa la que él decidiera y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que le pidiera más adelante el propio Fernando se atrevió a escribir directamente a Napoleón dirigiéndose a él como el mayor héroe de Europa enviado por la providencia para salvar a las naciones de las amenazas para consolidar los tronos vacilantes se han quedado o no este era el tipo que luego hizo creer a los españoles que los franceses no sabían invadido por sorpresa pasaron meses pero por fin Napoleón se pronunció ante la propuesta y lo primero que hizo fue poner a parir a su embajador por meterse en líos conspiratorias con la secta de los Fernandinho y a espaldas del Rey de España que era el único con autoridad para negociar el matrimonio del Príncipe Heredero que con el tal Fernando que parecía ser un traidor a su país y a su Rey un pelotón mentiroso un comecocos un cateto patético un caga rutas y un esperpento no había nada que tratar a finales de octubre de mil ochocientos siete la conjura empezó a desmoronarse y el principio del fin fue una nota anónima que apareció en el despacho del Rey en donde se le decía Carlos IV que el Príncipe Fernando pensaba arrebatarle la corona y que la Reina podría ser envenenada el Rey se fue a por su hijo les registro los bolsillos Pío pruebas de la conjura ordenó el registro de sus habitaciones de El Escorial ir de allí salieron

Voz 0151 50:45 más papeles que del despacho de los tesón

Voz 1626 50:47 los del PP total el Príncipe arrestado en su cuarto catorce detenidos incluido el mozo de retrete por haber hecho de corregir y le en vez de limitarse a vaciar el orinal casi todos los detenidos fueron denunciados por el propio más tuerce que se rajó a la primera de cambio se chivo de todos y cantó La traviata en cuanto amenazaron con castigarle sin Colacao

Voz 28 51:15 diría yo

Voz 1626 51:24 conclusión a esta birria de conjuras curia se que Fernando pidió perdón dijo que era un pobre jovenzuelos el que habían manipulado unos ambiciosos el Paoli de Carlos IV informó a la opinión pública mediante decreto diciendo que su amoroso hijo Fernando había sido engañado por unos malvados para participar en una conspiración para matarlo hasta los españoles se lo tragaron y empezaron a mirar al principito más tuerto con ojitos tiernos como si fuera una víctima mientras Napoleón no paraba de coger apuntes si ese tal Hernando era el heredero al trono de España se andaban a guantazos entre ellos si el Rey era así de pan filo si esa institución monárquica estaba tan degradada

Voz 15 52:05 todo iba a ser muy útil invadir España iba a estar chupa injusto

Voz 28 52:14 la hora

Voz 30 52:19 Historias con son

Voz 15 52:20 pido cara B con Emma Valle Espinós

Voz 1626 52:24 tengo ganas de librarme de Fernando VII ya ya mismo así que vamos a ir terminando con música

Voz 0564 52:30 con nuestra cara B que como ya advertía antes sigue el mismo hilo temático que la primera historia con sonido es otra canción terapéutica analgésicos viene de perlas para mandar a la porra a hacer puñetas a que nos tenga hartos nuestro cierre musicales la canción Pesadilla en el parque de atracciones de los planetas un álbum Encuentro con entidades que los granadinos publicaron en dos

Voz 1626 52:50 los la escuchamos enseguida pero antes les recordamos que este programa además pues ha sido posible gracias a Jesús Pozo a naval tierra a Emma Valle Espinosa a Pepe Rubio a nuestra querida técnico de eso

Voz 31 53:04 sonido María Jesús Rodríguez y a mí nieve hongkonés

Voz 1626 53:07 la que también he venido porque en fin como para