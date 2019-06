Carrusel último tramo: Primera parte (23/06/2019)

Voz 1 00:00 Carrusel deportivo Cadena Ser Álvaro Benito qué tal muy buenas Dani Garrido muy buena segunda a la segunda de segunda primera estaba pensando los tres golazos que ha marcado el Mallorca e tremendo muy mira noni el de Salva segundo una maravilla el debut de en el minuto veintiuno Salva Sevilla en el sesenta y dos y el de Abdón Prats no ha tenido el mejor año que de hecho no jugó durante buena parte de la temporada porque Vicente Moreno no lo veía en condiciones de ser titular que marcaba un golazo en el minuto ochenta y dos tríos el Deportivo de la Coruña muy gordas en el dos cero en el marcador una que saca Manolo Reina estreno alfil llegaban abajo que es dificilísima y sobretodo la de Pablo al final en el minuto noventa y cuatro tú Rafa Nadal que esperando que sólo agrada ahí que estaba charlando Moyá ya al lado de Aouate que estuvo en el pueblo de La Coruña y en el Mallorca padre felicidades a toda la gente buena de Mallorca un equipo que no pertenece a la ciudad y cuatrocientos mil habitantes que tiene ciento tres años de historia hay que suave equipo de la Primera División

Voz 3 01:06 es el primer ascenso a Primera desde el año mil novecientos noventa y siete y como decía Dani Garrido el año pasado terminó líder de su grupo en Segunda B ascendió en la primera eliminatoria contra el virus

Voz 0799 01:16 es que hay muchos de esos jugadores Abdón Salva Sevilla Vicente Moreno el entrenador que estaban en ese equipo que subió de Segunda véase una IN este ascenso desde Segunda División B a la Primera División así que felicidades a toda la gente de Mallorca estaba pensando que al menos el año que viene en Primera división de los veinte equipos va a haber uno perteneciente a alguna de las muchas islas que tiene territorio español ninguno de Canarias ni Las Palmas Tenerife pero sí en ese caso el mayor club de fútbol la primera conexiones con el estadio de somos porque evidentemente el partido arrasa

Voz 0699 01:44 a las nueve de la noche con lo cual la fiesta todavía sigue está siendo tremenda y la vamos a contar y vamos a escuchar aquí a todos los protagonistas en el tramo final de Carrusel deportivo

Voz 1 01:52 lo por ahí está Pedro Fullana hola Pedro muy bueno

Voz 0699 01:55 hola Álvaro muy buenas una fiesta increíble

Voz 1415 01:57 han llegado ya a la gente me dicen a las tortugas pero es que es lo que somos es increíble el Mallorca perdió la primera hace seis años en dos mil trece Se decía que los aficionados y público de quiénes eran muy frío oscuro vivían esta situación bueno pues seis años después se ha demostrado caliente que es Mallorca como han estado todos

Voz 4 02:14 prácticamente en los últimos minutos de partido salen jugadores

Voz 1415 02:18 la gente va tirando día dentro del del vestuario del Real Club Deportivo Mallorca es una fiesta mayor que ahora mismo somos lo es Palma tenían ganas de volver a Primera División hilo y lo han conseguido

Voz 1 02:29 enseguida vamos a estar en la plaza de las tortugas teníamos dos posibles puntos de conexión a esta hora de de la noche a la plaza de Cuatro Caminos en A Coruña en caso de que hubiese subido el Deportivo fijó se después del dos a cero de la ida después haber jugado durante más de cuarenta y cinco minutos la segunda parte y parte de la primera en el encuentro de ida con un hombre más quizás no lo aprovechó el Depor para conseguir una mayor diferencia hoy ha tenido sólo dos acercamientos haga más Pedro tú has palpado en estos últimos días que había confianza en la en la remontada porque desde fuera se veía muy complicado

Voz 1415 02:58 si la vía ahora bien hay que ver hasta qué punto la podía haber de de verdad no la gente decía que hay que confiar que es el deporte cada dos goles en tu casa porque no vas a marcar dos tú también al Deportivo cuando el que ha marcado en todos los partidos de esta temporada cuando marcó el Mallorca llevaba medio año sin perder en casa luego es verdad que tiene que salir el guión perfecto no les ha salido como te digo es algo histórico la gente lo está viviendo metida prácticamente dentro del Vestuario en Mallorca donde está siendo ahora mismo la gran fiesta de los de los futbolistas y los como te digo aficionados por todos los lados la gente lo está disfrutando el vuelo contrasta mucho con lo que ha sufrido este club no en los últimos años son cinco años consecutivos que estuvo entre segunda visión y luego el año de segunda B pero sobre todo con algunos nombres propios Vicente Moreno Salva Sevilla llegaron a Mallorca hace dos años en Segunda División B para tratar de subir a Segunda ya al final dos ascensos consecutivos para estar en la máxima categoría la verdad es que Mallorca es una fiesta muchos creían ya al final el guión ha sido prácticamente perfecto

Voz 1 03:53 escucha a través de ese micrófono inalámbrico de Pedro Fullana quién que Rosell abriendo este programa este último tramo hasta la una y media de la madrugada que evidentemente hoy en Mallorca no se va a dormir directamente además hoy es curiosamente la Nit de Sant Joan la noche de San Juan con muchas hogueras prácticamente eh en en media España en toda la España que tiene playas y además es la noche más corta del año el imaginamos cómo hacer toda la noche en Mallorca preparando este programa once y treinta y cuatro diez y treinta y cuatro en Canarias no te vayas de ahí ya sabíamos que iba a haber una ciudad que iba a explotar de alegría y que iba a haber otra que va a ver cómo su sueño quedaba absolutamente truncado en somos también está Fran Hermida que ya sabéis que sigue el Deportivo de la Coruña lo tenía en la mano el deporte hola Fran buenas noches qué tal Álvaro muy buenas en ni en la peor de las pesadillas de los seguidores del Deportivo de la Coruña seguramente anoche cuando se iban a la cama podían pensar en esto

Voz 1179 04:43 vamos yo creo que no no no entraba en la cabeza de nadie que pudiese suceder no habido triunfalismo por parte del Depor en ningún momento se ha querido dar por hecho el ascenso de categoría y desde luego nadie imaginaba que todo esto iba a acabar así el Depor no ha dado la cara hoy ha completado un partido lamentable bueno pues fruto de ello lo que acabamos de ver a un equipo que se cae que se desmorona que se muere en la orilla la viva imagen de lo que ha pasado yo creo que son tres personas Carlos Fernández que pese a ser cedido y pasar por aquí únicamente una campaña se iba llorando Alex Bergantiños que no ha podido jugará hoy después del del golpe que se llevó contra pérdidas en el partido de ida ha pasado parecía un auténtico zombi mirada perdida totalmente destrozado el presidente el presidente había comparecido quien ante los medios el célebre que que se da para todos ya tenido que interrumpir lo porque empezaba a llorar se emocionaba hay ya ha dicho textualmente hasta aquí

Voz 0799 05:48 Aído no habrá derbi gallego el año que viene en Primera División ninguno de los tres equipos que el año pasado bajaron de primera segunda ninguno de ellos ha subido a Primera División eh suben por lo tanto el Osasuna quedó primero clasificado segundo el Granada y en este play off el Mallorca que de nuevo otro año más no así el tercero en este caso asciende el quinto que fue el Mallorca mucho ánimo Armedo y también para toda la afición del Deportivo de La Coruña que nos está escuchando adiós Fran venga un abrazo

Voz 1 06:17 enseguida con Pedro Fullana con Pedro mula desde la plaza de las tortugas son habitualmente también celebra el Mallorca sus ascensos insisto si Pedro

Voz 1415 06:24 aguántame este en El Vestuario el Mallorca me metió directamente aquí no hay protocolos que valgan Manolo Reina buenas noches hola buenas noches de la mano de las niñas quién te iba a decir esto hace dos años

Voz 5 06:34 la verdad que nadie has claro que viene a un club lo importante como el Mallorca en Segunda B pero bueno la verdad que esto que hemos conseguido es muy importante ya que valorarlo y sobre todo ahora hay que disfrutarlo

Voz 1415 06:44 estoy con los jugadores que no sé muy bien dónde vamos estamos El Vestuario el Make a vamos a la sala de prensa cuales viste así que me voy con ellos directamente

Voz 0699 06:53 relata lo tú yo te hago paredes estos un micrófono de la cadena SER

Voz 1415 06:57 salimos vemos apellido Martí estamos con Manolo Reina y los jugadores llevan a sala de prensa de esta Vicente Moreno tú tú pones gastando nuestro físicamente como tú

Voz 6 07:08 nada que a todo

Voz 4 07:13 la aparecemos en la sala de prensa de esta a Vicente Mora

Voz 1415 07:15 no yo esto solo jugadores que han salido del vestuario

Voz 4 07:18 y cantan esto

Voz 6 07:21 al olvido

Voz 1415 07:26 venga al Elop vamos enhorabuena vaya vaya final enorme el Grec espectacular estaba saliendo aquí y mira te digo otro de los de los grandes que lo vive de de forma especial Xisco Campos capitán del Mallorca muy buenas buenas qué tal que noche no va una locura una locura creo que es un premio muy merecido era una buena todos los equipos que han hecho el playoff que creo que todos hemos hecho un temporizador pero bueno al final tenía que ser uno hemos sido nosotros no lo hemos currado pasaba muchísimas adversidades y al final tenemos el premio dos por mi compañero en el equipo por la afición uno lo que dejaría al rescate del Mallorca en Segunda B con el objetivo sois la segunda dos años consecutivos en Primera bueno una locura la verdad que lo piensas tienes la visión esa tienes el sueño ese pero sabes que es muy difícil que que secundo y bueno la con la ayuda del esfuerzo de los compañeros la verdad que que que lo hemos conseguido tiene a su hija en brazos para que iba una noche mágica como esta te escucha el capitán del Mallorca Xisco Campos en el Larguero hola Xisco

Voz 1 08:25 buenas noches buenas noches queda que anoche dormí este bien por un momento pensaste va a ser el partido de así tres cero la ciudad cómo logra

Voz 1415 08:32 y la verdad que confiaba mis compañeros no no soy de hacer pronósticos pero confiaba ciegamente en mis compañeros porque por lo que han demostrado durante todo el año sí es verdad que la noche antisirio en laSexta le da más vueltas de de de lo normal de que cree que otro partido pero bueno mira ha salido bien muy contento por por la afición por mis compañeros porque ya ya digo veníamos de una trayectoria difícil nos lo hemos currado mucho hoy estamos aquí por méritos propios de Segunda B a Segunda

Voz 1 09:01 ahí de segunda primera en un año

Voz 1415 09:02 es una locura es un sueño es una visión que tú tienes cuando llegas aquí yo llevaba tiempo fuera a haber renunciado volver vuelvo oí la verdad que que será un poco todo te juntas con gente que que lo da todo oí al final cuando te juntas con con gente así de el chico las rejillas Hat son era quién era el preparador físico que no mete caña que estamos nosotros gracias a él sea que al final es una cuestión de trabajo de esfuerzo de mucha la insistencia durante todo el año ya digo hemos pasado por diferentes fases y el equipo siempre ha dado la cara ahí eso es de agradecer

Voz 1 09:37 no hay nada como un ascenso no hay nada más bonito

Voz 1415 09:40 no yo para mí es el primero tenían muchísimas ganas sobre todo en casa para mí un sueño hecho realidad y sobre todo muy contento por mis compañeros aquí por la afición

Voz 1 09:50 si te vas a quedar el año que viene por porque este año empezaste jugando pero últimamente ha jugado bastante poco treinta y siete años te vas a quedar

Voz 1415 09:55 bueno yo tengo contrato iraquí no me bueno los geos

Voz 0699 09:59 un abrazo capitán una hora todas horas de Xisco en ese en el que no si Jaime

Voz 1415 10:04 no le perdía la mirada en el micrófono de la cadena SER es una noche histórica lo quieren vivir algunos con sus hijos

Voz 1 10:09 hay huelga AT donde te tengo que Colau

Voz 1415 10:12 estuario para Rajoy estuvo un vestuario resulta que van Ike Ike Manolo Reina me saca venga Manolo ya que me ha sacado El Vestuario hacia la sala de prensa aquí tenemos en El Larguero al portero que has sacado qué mano sacado con el dos a cero

Voz 7 10:25 bueno sí pero pero bueno la verdad que que tenía que salir así que yo no estaban llegando mucho y bueno no no podían en argot de ninguna manera porque sino encajaban un gol la verdad que se complicaba todo mucho no he mirado al final con mucho trabajo con mucho sacrificio no hemos ganado esto que llevamos mucho entrenamiento mucho día sufriendo mira planean contaba con nosotros mira yo estamos

Voz 1415 10:48 San Manolo Reina que dicen por aquí salvo la eliminatoria ante ante el Albacete con tres paradones hoy otro paradón ya la sintonía del Larguero uno de la una de las claves sin de este equipo

Voz 1 10:57 la portero buenas noches enhorabuena

Voz 8 11:00 muchas gracias hablaba hablábamos contigo

Voz 1 11:02 después de pasar la eliminatoria frente al Albacete

Voz 9 11:06 decías este sí sí pasamos y ascendimos éste va a ser especial porque tú ya lleva unos cuantos ascensos a la espalda

Voz 7 11:11 sí bueno yo un ascenso a Primera con el Levante ha ido más segundo a uno con el Nat y otro con el con el Mallorca pero bueno al final va pasando la edad va viendo que esto se va acabando un poco May le damos valor a las palas cosa que abajo siguiendo que encima de todo pues bueno sigue un ascenso de de segunda B de Segunda primera consecutivamente pues pues más valor todavía

Voz 1 11:30 oye la gente estaba coreando tu nombre ahí el preparador físico los jugadores ahí el Vestuario que lo escuchamos el micrófono inalámbrico de Pedro Fullana la gente te quiere mucho eh

Voz 10 11:38 sí está claro que que desde el primer día que llegué

Voz 7 11:41 aquí la gente se ha portado muy bien conmigo no estoy muy agradecido a ello no estoy aquí muy feliz muy contento no bueno a ellos también se lo merecen porque han estado ayudando empujando en en cada entrenamiento en cada momento no es igualó también también parte de ello

Voz 9 11:56 esa esa que sacas con el dos a cero esa abajo

Voz 8 11:59 poco como lo hacen más bueno pues

Voz 7 12:02 la verdad es que no quería que iba a rematar al final me viene tenemos que reaccionar tengo que reaccionar rápido no no podían tener el balón de ninguna manera estábamos ahí con dos cero porque si nos iba a complicar muchísimo no voy igual no tengo la la suerte de de pararlo para eso trabajamos para eso entrenamos mojón Fernando Maestro no para esos los tiene preparados para estar al límite

Voz 1 12:21 bueno gracias había salido bien en el minuto noventa y cuatro cuando remata a dos metros ETI completamente solo Pablo Mari qué piensas

Voz 7 12:27 bueno se va se va ha dado un vuelco todo no pero pero bueno al final he pensado que que está para nosotros que no ha costado mucho llegar aquí con una jugada que que tal vez no hemos despistado un poquito no no los podían castigar tanto cuando la victoria salió rozando el palo la verdad que que bueno que respira un poquito las dos últimas

Voz 1 12:46 a quienes lo dedicas

Voz 7 12:47 bueno se lo dedico a mi hija no se lo dedico a mi mujer a mis padres convenio que han venido hasta aquí no muy buenos esto va esto va por ello y sólo los que lo viven día a día lo que lo sufren hoy los que están ahí en cada momento el año que viene

Voz 1 13:00 eh siete verano del Bernabéu en el Metropolitano y en el Camp Nou defendió los porteros María como como que el el año que viene el curso que viene unos meses deberá con la camiseta del Mallorca defendiendo la portería en el Camp Nou en el Metropolitano en el Bernabéu

Voz 7 13:12 pues ojalá ojalá la verdad es que estamos en Primera yo estoy muy contento aquí tengo contrato y y ojalá la verdad que sí que mira vamos a estar en Primera vamos a a luchar otra vez a preparar no sobre todo ahora disfrutar que es el momento de Di

Voz 1415 13:23 tutor

Voz 7 13:24 y estaremos a tope para empezar la pretemporada

Voz 1 13:27 cuando el segundo ha dicho se lo dedico a mis hijas

Voz 1415 13:30 Ana y Alejandra Alejandra que dice es el Puppy tímida nos ha salido tuviera ver a favor te te parece lo que chocó para hoy VI en ella es verdad os has dedicado que un ascenso a Primera

Voz 8 13:47 es un buen regalo no

Voz 1415 13:50 la Corte de los Reyes seguro que estaba escrita o el ascenso o no pero la cosa de la palabra pero bueno al menos valorarán en el futuro lo que avisen

Voz 7 14:00 yo sí hombre claro que si ella lo lo sufren igual lo vive en cada partido me acuerdo que que sobre todo mi Ana la mayor me decía el partido de Granada que como que no entendía que que hubieran subió ellos no Si sino lo habían ganado no hubiese pero es injusto e no entendía pero bueno la verdad que que sí que se lo merecen vamos a disfrutar este momento minada a disfrutar jalear la bien hoy mañana y pasado

Voz 1415 14:28 ahora me dice Alejandra que saber pole la nota papá de uno a diez como en el cole cuando le pones dice el Papa con diez Alejandra vino luego cuando le pones al Papa un diez Ana bueno si en diez diez Un diez para el Puppy enhorabuena Manolo gracias a Manolo Reina con las dos niñas de la casa a las que les ha dedicado evidentemente este ascenso es la fiesta que hay en en Son Moix con los dos capitanes con Xisco Campos el capitán que llegó a Mallorca otra vez para ir un ascenso a Segunda División que le iba a decir que iba a ser la primera en dos años consecutivos con Manolo Reina una de las claves de este Real Club Deportivo Mallorca que hizo un partidazo en el partido de vuelta en Albacete salvó tres clarísimas en la segunda parte cuando prácticamente no apareció en el partido Joy también no en en ese momento decisivo del encuentro con el dos a cero para el Mallorca con va a favor aparece el el remate franco y claro del Deportivo de La Coruña y la mano salvadora de de Manolo Reina bueno pues sin duda es una de las claves como te digo en el túnel que ya da acceso al vestuario el Mallorca justo con él salíamos del del vestuario ha puesto a correr para ir a la sala de prensa buscar al técnico y tirarse encima del técnico en esa imagen que va a recorrer en todos los informativos en la jornada de mañana con los padres del Mallorca sobre el técnico del conjunto bermellón de Vicente Moreno Icon hemos recorrido pues algo histórico pero para un día que me meto en El Vestuario va Manolo Reina m saca bueno ya entrenamos a otro día de un vestuario de Primera vivir

Voz 1959 15:47 John

Voz 1415 15:48 sí bueno no va a dejar pero bueno es muy habitual

Voz 1 15:50 no es muy habitual el periodista se pueda meter en el Telegraph

Voz 0699 15:53 sí pero yo sabía que tú Fullana en somos cómo no te vas a meter en el Vestuario ya pero un ascenso a Primera veintidós años después

Voz 1415 15:58 el día que me meto me sacaban a los reina apareció Rally yo estuve uno detrás del otro sacado me han empujado hacia la sala de prensa pues a que allí no sabemos y donde estaba Vicente Moreno que sin duda sin duda Vicente Moreno es yo creo eh poco desde ahí están analizando la gran clave también este equipo llegó hace dos años dos ascensos consecutivos increíble lo que ha conseguido con este equipo el técnico del Real Club Deportivo Mallorca uno de los pilares lo fichó Maheta Molango para este proyecto inglés por cierto visto Andy Kohlberg ex tenista profesional ahora propietario presidente el Mallorca recordarás un un Andy Kohlberg que fue tenista de dobles junto Maheta Molango no ha podido estar aquí estigmas que va a ser padre en las próximas horas Ike no ha podido estar en Mallorca con su equipo pero la fiesta americana vino para ascender a Primera División ya lo tienes

Voz 1 16:43 bueno te damos un poquito de respiro hemos escuchado al capitán a Xisco Campos y también a Manolo Reina vaya en la que has sacado con dos cero en el marcador en una de las pocas ocasiones que ha tenido el Deportivo de la Coruña enseguida digamos hay con Pedro Fullana enseguida doy paso también a Óscar Egido Pedro Morla que va a estar en la plaza de las tortugas pero simplemente recordar que Argentina para resumir el resto lo más importante del día Argentina ha metido los cuartos de final de la Copa América jugará el viernes a las nueve de la noche contra Venezuela y ha ganado dos cero acatar goles el del Kun Agüero no han marcado Messi que mañana es el gran día del fútbol femenino en España seis de la tarde partido de octavos de final del Mundial frente a Estados Unidos hemos quedado para dentro de un ratito con Jorge vida Ike Feliciano López fuera del top cien por primera vez en diecisiete años ha ganado el torneo de Queen's en dobles también Ingles once y cuarenta y siete diez y cuarenta en Canarias enseguida continuamos con la fiesta del equipo de Primera Dyson post aguanta la cuña dale Pedro

Voz 1415 17:33 con el decía la clave del Mallorca para mí es Vicente Moreno llegó al Mallorca lo metió en Segunda va ascenso a Primera Vicente buenas noches

Voz 1959 17:44 buenas noches te voy a los jugadores ahí

Voz 1415 17:46 como si fuese una estampida de de dinosaurios encima pero hoy vale todo no

Voz 1959 17:52 lo vamos a dar por bueno el motivo del bien bien lo valen lo soy mucho de cerveza champán pero creo que tiene cabida todo y hay que disfrutar porque realmente lo lo conseguido es para para yo

Voz 1415 18:05 no os decía Vicente Moreno tras el ante ante el Albacete Álvaro que claro que era nuevo para él que una final de ascender a Primera Jo que él era nuevo que no sabe tampoco muy bien cómo gestión estas cosas más allá de su experiencia en otros ascensos bueno pues la tiene la conseguido dos años en el Mallorca dos ascensos de seguro la primera para mí el gran pilar del Mallorca en el avión

Voz 0415 18:27 hola Mister buenas noches buenas noches enhorabuena muchas gracias es que habéis hecho el partido perfecto

Voz 1 18:33 qué complicado es en un playoff como este aguantar las emociones jugaste durante más de cuarenta y cinco minutos con un hombre menos en Mallorca que imagino que hay el tema era evitar los mayores daños posibles y Christie's a punto de Eiros con uno cero en vez de un cero de hoy el el remontar el partido ha sido la remontada perfil

Voz 1959 18:49 sí bueno ha salido todo todo perfecto el guión que deseamos preparado no podía salir mejor además incluso Hall ambos con los jugadores la posibilidad de de que el guión perfecto era llegar con el dos cero al final y en la parte finalmente el el tercero Salgado está está hasta esto no yo creo que al final aparte de trabajar lo de merecerlo de de provocarlo que creo que lo hemos hecho en el partido de hoy también tienes que tener cierta cierta dosis de de de suerte en momentos puntuales recuerdo la para la que ha hecho valoró Reina que podía haber dos cero con dos cero podía el significado pues previamente el el final de de de de las posibilidades yo he pues buenos ha junto a un poco todo ese trabajo bien hecho esa suerte a diferencia que nos pasó en el partido de de Coruña no donde pues todas las circunstancias tuvimos la mala suerte de que no no cayó ninguna de nuestro lado

Voz 1 19:41 a quién se lo dedicas

Voz 1959 19:43 evidentemente a mucha gente no no unos acuerda siempre de la de la Familia porque son los que están siempre ahí sufriendo incluso más que más que tú además hoy pues ha venido previamente eh casitas toda la toda la Familia falta mi hermana no podido venir toda la familia amigos pero yo hoy me voy a alegrar sobre todo por los jugadores de sus facilitarnos son también los que de alguna forma nos han arrastrado hasta hasta aquí con su con su rendimiento con Suu su sacrificio y luego evidentemente pues por toda la gente que trabaja en el club por por el cuerpo técnico los aficionados no había empujado llenado el campo y ya han sido parte muy importante en que hayamos podido conseguir es todo no cesó de forma cuenten

Voz 0699 20:26 esto ha aprieta te viene el auricular

Voz 1 20:28 y también Fullana porque esto es Mallorca ahora

Voz 12 20:31 mismo es hora somos pero eso que estamos escuchando de fondo es la plaza de las tortugas donde se encuentra Pedro Morla con los aficionados que ya están poblando esa plaza Pedro buenas noches qué tal Alba

Voz 0684 20:41 no muy buenas noches si ya son miles de aficionados que se ha acercado a la plaza de las tortugas para celebrar este ascenso de categoría del Real Mallorca ahí estamos con algunos aficionados que saben la importancia que ha tenido Vicente Moreno en todo ello y que quieren darle un mensaje a al míster buenas tardes hola buenas tardes con lo cuenta lo mejor dicho buenas noches cuéntanos un mensaje para Vicente Moreno

Voz 13 21:06 entiendo que para mí es el principal artífice de todo esto hay que darle un abrazo no y que súper es el mejor entrenador que hay es un fenómeno más y me encanta es súper bueno no me ha gustado mucho el equipo hoy el tío como ha trabajado es un fenómeno estamos súper contentos ha hecho feliz a mucha gente mallorquinista me contento

Voz 0684 21:29 se escuchaban los dos aficionados que saben que Vicente Moreno así lo NAC la de este equipo y que ha conseguido subirlo de Segunda B a Segunda División Segunda segunda primera Vicente qué les dices

Voz 1959 21:42 de agradecerles para ser oportuno

Voz 1415 21:46 esto cuando uno consiguió un resultó pues como como

Voz 1959 21:48 te oí yo un logro como el de hoy pero la realidad es que me sentido igual de querido desde el primer día del primer día hablo en Segunda División B e ir desde el inicio se antes de poder conseguir cual cualquier cualquier cosa entonces bueno tengo que estar inmensamente

Voz 10 22:03 agradecido aunque yo creo que es improbable

Voz 1959 22:06 te iba a decir que aquí lo realmente importante son los que hoy ha partido la cara ahí dentro del terreno de juego que son dos jugadores

Voz 1 22:13 es casi un milagro subir en un año de Segunda B a Segunda B de Segunda a Primera

Voz 1959 22:17 es muy difícil si no sé si si milagro pero pero es muy difícil haya tenido la suerte de casi lograrlo con

Voz 1 22:24 Nástic con el Nástic de Tarragona

Voz 1959 22:27 tuve la suerte de lograrlo como como jugador cuando estaba en el en el Jerez no de forma consecutiva pero pero bueno me pude lograrlo pero de forma consecutiva creo yo que es muy difícil digo sea al final mejores han creído han trabajado muchísimo y yo creo que lo han provocado osea es que se lo han ganado han sido merecedores de lo que de lo que ha conseguido

Voz 1 22:45 el destino era que marcara el gol final Abdón Prats con el que yo creo que has dado un poquito de paliza Nuria durante este año

Voz 11 22:51 eh

Voz 1959 22:52 eh bueno pues me alegro mucho por él además el jugador que vamos a ver cómo estaba porque ha tenido un percance con la con la rodilla él estaba realmente preocupada por ser algo lo importante pero me alegro muchísimo era un tío que que es un tío que que siente mucho el el escudo el el Mallorca la gente también lo valoro muchísimo y que él haya conseguido Ségol de de de la censos ese tercer gol yo personalmente me alegro muchísimo además habíamos hablado esta mañana que que no iba a arrancar de de de inicio que que tenían importante la parte que iba que iba a salir y mira gracias a Dios me creerá porque eso de

Voz 1 23:27 sí lo hiciste

Voz 1959 23:28 sí sí te vas a marcar gol de cargos del ascenso no pero que que que íbamos a iba a ser una parte importante cuando iba a salir a los más o menos minutaje lo teníamos controlado que que sino llevamos ya por delante en la eliminatoria pues saldría sobre el cinco o diez de la segunda parte lo que sí hablamos esa esa posibilidad del dos cero en el último momento el tercero para que no hubiera tiempo de mucho más no guión ha salido perfil

Voz 1 23:54 va a continuar el año que viene

Voz 1959 23:56 sí es que yo creo que que eso no lo importante es ahora mismo ojalá ojalá ya tiene contrato

Voz 1415 24:03 pero también estaba hablando para renovar sí pero no pero sí

Voz 1959 24:05 creo que hay que al final estamos todos en la misma situación y no quiero no quiero que que que la situación alentados a diferente a la de cualquier jugador Notes horas momento de de disfrutar de de pasarlo bien que no haya ningún nombre propio por encima de de otro para los próximos días ya habrá tiempo de hablar de todo

Voz 1 24:23 bueno me imagino que será a corto plazo porque bueno ya hay equipos que creo que la semana dentro de Paradiso manitas ya vuelven

Voz 0699 24:29 por decir esto no para nosotros no corras tanto sobre estos dos días de vacaciones y nosotros por suerte arrancar

Voz 1959 24:36 hemos algo más tarde que que la mayoría de equipos porque es verdad que es importante trabajar pero también es importante que lo que los chavales descansen carguen pilas vuelvan con con plenas garantías no afronta una temporada

Voz 1 24:48 no sé qué te despidamos once y cincuenta y cuatro diecisiete y cuatro en Canarias este es el audio de cuando hace apenas unos instantes te han duchado en la sala de prensa la legalidad

Voz 1959 24:57 sí que sí

Voz 14 25:00 de

Voz 15 25:06 ríe

Voz 4 25:11 está bien mojado entonces no

Voz 0699 25:14 lo quisiera ver así es elevado ya digo yo le veo pues un trocito a la altura del cuello sin mojar y el resto llevaremos hasta los pantalones no delito enterito

Voz 1 25:24 aquí cambiarse para la fiesta ex comentarista de Carrusel deportivo valenciano Vicente Moreno que le hemos conducido con el Nàstic ascendiendo lo primero división de ahora con el Mallorca un abrazo muy fuerte Mister gracias muchas

Voz 1959 25:34 la otra parte no sé si si

Voz 0699 25:37 de Pedro Fullana está el hombre que nos ha narrado para cadena en Carrusel deportivo con Dani Garrido el ascenso del Mallorca el hombre que más sabe de Segunda División director de Play Segunda Óscar Egido la Óscar o la Óscar el que sí que está aquí a mi lado Roberto Trashorras hola Rober muy buenas muy buenas noches pasadas las once y media porque ya estamos el drama humano hombre normal

Voz 0415 25:56 instamos creo que está Raúl Ruiz que estos hombres armados

Voz 1 26:00 cómo estás hombre Rober todas

Voz 0415 26:02 confío con alguno esto salvo si Salva Sevilla con Lago Junior también he competido con él bueno muchos de ellos los conozco porque sigo bastante la la Segunda División y bueno me alegro especialmente por el Mallorca porque creo que es un equipo que bueno pues que tiene una historia detrás que ha sufrido mucho estos años me entristece un poco por por el Depor porque soy gallego pero creo que visto el partido hoy para mí merecido el ascenso el mayor

Voz 1 26:30 para ti Raúl totalmente justo para mí también

Voz 0636 26:32 para mí también lo que ha demostrado el Real Mallorca que siempre ha demostrado durante toda la temporada que es un equipo valiente no sabe especular no saben defender siempre va hacia arriba con jugadores rapidísimos hoy con un Baba extraordinario jugador que ha estado en todos los lados y luego tres golazos que ante esos tres golazos no

Voz 0699 26:51 por eso claro es el no sé cuál es mejor destreza

Voz 0636 26:54 son los tres muy buenos porque el movimiento el primero con esa parece giran caño

Voz 1 26:59 es la pega al palo también es un gran gol salvas

Voz 0636 27:01 la villanos que era acostumbrados pero de verdad que ha estado para que verla iguala la lo igualada que está ligando estrés si recuerdas la última jugada ha salido a cinco centímetros o no el cabezazo de Pablo Marí y ahora había escucha hablando de algo completamente diferente claro cinco centímetros diez como máximo Amos hasta ahora a que ahora se estuviese celebrando por parte del Depor con el partidazo que ha hecho el Real Mallorca sí

Voz 1 27:25 te da un vuelco al corazón a los reina tal y como nos ha contado el micrófono de pero Fullana aquí creo que ella sí está podrías Óscar Egido Oscar

Voz 1415 27:31 hola a ver por aquí a sí sí

Voz 1 27:34 alto y claro perfectamente qué te ha parecido al del partido

Voz 1963 27:36 eh que ha habido un equipo que ha venido a subir a Primera División a remontar un resultado adverso y loco

Voz 1643 27:42 seguido y otro que me esté preguntando todavía sea parecido

Voz 0699 27:45 el Mallorca no porque el Deportivo en la primera parte en y en la segunda nota mucho la baja de Bergantiños el hecho de que era un partido de no sé

Voz 1 27:53 es decir de pierna fuerte de de gente con carácter

Voz 0699 27:56 sí creo que se ha notado mucho menos avales

Voz 1643 27:58 en lo que a haber sido un recambio perfecto para Bergantiños Expósito Vicente Gómez han visto cómo sobre todo el ghanés se los comían en el centro del campo estaba en todas aparecía en todos los sitios y ahí porque la velocidad en ataque el Mallorca con la atacaba es el Deportivo el partido tenía contra una imagen porque estaba obvio de la celebración del Mallorca Hay lo contento que estas todos hay otra imagen estaba otra cara está la del Deportivo de La Coruña que es el perdedor cuando ha salido Martí de la rueda de prensa estaba él solo en una esquina con las manos en la cabeza prácticamente llorando estaba completamente hundido alicaído sea no se creía que es el haya podido escapar el dos cero de Riazor pasado fue

Voz 0636 28:37 sí además Martí y Raúl Oscar Roberto que es un emblema del Mallorca claro yo decía el lema del mayor yo decía que hoy iba a eso se retiro aquí claro esas retiró aquí con cuarenta años y luego además fue entrenador yo decía que iba a ser un día inolvidable para él tanto para lo bueno como para lo malo ha tenido que ser para lo malo pero nunca olvidará que perdió un ascenso a Primera División que él está peleando también ya lo hizo con el con el Tenerife y lo perdió frente al Getafe y quiere llegar un día a primera división y lo ha perdido en su casa

Voz 1415 29:09 apagando el segundito Susaeta Blanco buenas noches buenas noches consejero delegado Mallorca la cabeza visible sobre todo americano este que está quiere Prendes Óscar Egido cuando llegó el Mallorca que los americanos aquí a Mallorca hablaron en Play Segunda le dijo a Óscar un día te invita son muy para que venga a una fiesta montamos algo bueno pues vaya día en el que ha elegido la censo pues no Oscar bueno cuando quiero hacer claro que hay que hacer ahora Maheta de pagarnos el viaje de la Cadena SER me Mallorca porque claro lo que necesites tanto para lo bueno pues me imagino después los sacrificios algo a lo que ha hecho el Mallorca con esta inversión cuando llegaron años atrás este a la nueva propiedad como está al frente Le noto que está visiblemente emocionado y me imagino que detrás de todo esto de todo este trabajo de todo este éxito esta las horas y horas y horas de despachos el de de estar aquí en somos así que uno de los grandes también claves uno dos grandes baluartes de este equipo ahora en El Larguero

Voz 11 30:03 el consejero delegado buenas noches hasta una mujer extraordinaria que es complicado sean dos hijos que son son dos fenómenos que también me aguanto con lo pasaba mal nuevos sobre todo está un grupo inversor que que yo no tengo palabra para describir lo que ha dicho que en ese club no yo creo que cualquiera que baja a Segunda B al año y medio llegar pues lo lógico es que pliegue ellos en lugar de hacer eso pues siguen en septiembre llega pagado ocho millones de concurso de planteo pues una revolución del club apoyan a nivel emocional el económico para hacerlo tiró un grupo de jugadores que que no no tengo palabras no yo creo que es un grupo de chicos que

Voz 16 30:41 el gran éxito aquí es es gente

Voz 11 30:43 que que gente normal gente normal gente que tiene hambre gente que resiente gente cuando las cosas van mal pues se levanta lucha bueno yo creo que eso justo premio a al trabajo de un grupo extraordinario y luego bueno cuerpo técnico que bueno que no tengo palabra tampoco no yo creo que Vicente Dani pendían y Pastor sin maestro en fin la serie de gente que que hechos y que el Mallorca pues parece por segunda vez campos inhóspitos campos complicados y que hoy marcas el primer millón seis años después

Voz 1 31:13 entre los planes subir en un año de Segunda B a Segunda B de Segunda I

Voz 11 31:18 yo la verdad que es usted si te dijera que sí sería un poco evidentemente no yo creo que que es muy difícil hilo decía ahora la gente aquí no hay que darle mucho mérito el chico porque es muy muy complicado la Segunda B es tremendamente complicada la segunda ni te cuento

Voz 1 31:34 eh esto no para y ahora mismo los oyentes de la Cadena Ser en Mallorca que están celebrando el ascenso el primero a primera división veintidós años después que se dice pronto consejero en quieren saber si va a continuar en la del año que viene

Voz 0111 31:49 Maheta que a

Voz 0699 31:52 no están felicitando a los enterados

Voz 1415 31:57 el Mallorca seis de los de los de la Federación está diciendo que hay que animarlos ahora hay que animarlo entiendo que para que si absorbiendo más pero claro estando en Primera me imagino que lo de animarlo lo próximo que no es para que vaya a Europa aquí en lo deportivo olla hoy aquí todo el mundo está quitándole el organillo a a Maheta ahora sí Maheta ahora abre

Voz 1 32:16 si no sé si me escucha bien consejero va va a continuar Vicente Moreno curso que viene hombre como

Voz 11 32:21 hemos de baile de los testículos y lo cuelgo

Voz 0699 32:26 ha recibido bien no no no no yo blanco de lo que soy yo no tengo ninguna pregunta que hacerle buenos días

Voz 11 32:34 dicen Vicente es es la persona que tengo muchísimo aprecio quiero resaltar que que el momento de dificultad pues el apostó por el proyecto ahora parece fácil pero en aquel momento apostado por segunda vez en una fase llegará un técnico que había hecho muy bien quería hecho un play off de ascenso que tienen buen cartel el y yo quiero recordarlo porque cuando uno está sufriendo parece que todo Fassi Vicente Vicente tuvo tuvo que tú fíjate que tenía y que le colgará pues prometo como les merece hace mereces ascenso porque son quieren una persona normal

Voz 0636 33:06 Álvaro si Álvaro fíjate Raúl predecía Maheta no ha habido han venido jugadores a Segunda B de nombre y de la talla de Salva Sevilla pero ha habido otros como la Union yo me consta que que tenía uno fartóns del del Real Oviedo y optó por quedarse sea que son jugadores que han demostrado que quieren al club Israel

Voz 0699 33:26 he renunciado ofertó de Inglaterra para

Voz 0636 33:28 que se quedara en Segunda B con mucho aparta encima la mesa

Voz 1 33:31 pero que querían quedarse en el Mallorca

Voz 11 33:32 sabían que esto podía ascender mira con Lago Tengo una relación muy especial porque es un choque que todavía recuerdo cuando fuimos juntos a recogerla a Miranda un choque que ha crecido muchísimo un choque que nunca ser in the creo que es el jugador que más acorde

Voz 0636 33:47 la segunda división parece que Rotratour de cutis beso

Voz 11 33:50 fantástico que yo creo que que me hace mucha ilusión por gente como él porque porque apostó por nosotros herido se quedó luchó y ahora pues resumió un club de Primera ir yo pues lo mismo pasa que rayos es duro de pelar muchas gracias mes de Borg tiene mucho carácter y quiere crecer y quiere quiere triunfar y al final pues se quedó apostó por nosotros ahora es papá tiene un mallorquín y está en primera división contentos las dos últimas consejero se iban a quedar

Voz 1 34:16 Llorío de jugadores

Voz 11 34:17 hombre quiero pensar que quiero pensar que sí que lo pensar que sí creo que ahora mismo temo que disfrutar el momento creo que no tenemos que quede que pensar más allá de de la de las tortugas que es nuestro talismanes donde van a celebrar los títulos a partir de mañana ya pensaremos que hacemos lo hacemos

Voz 1 34:31 ha cerrado algún garito de Mallorca para continuar la fiel

Voz 11 34:34 hasta que sea ya al amanecer un garito garito no yo creo que aquí diciendo tampoco pero bueno habrá que

Voz 1415 34:43 no habrá que te que se deje llevar que se deje llevar habrá

Voz 0699 34:46 el Barça es un abrazo enhorabuena muchas gracias bueno pues ha quedado claro hay Egido y Roberto Raúl que se va a quedar Vicente Moreno vamos básicamente porque yo no tengo integridad física desaloja de Roberto

Voz 1 35:03 no sé si tuviese es que no se poner a este ascenso el nombre de una persona seria Vicente Moreno o no se salva Sevilla que bueno sería que están un montón de equipos de Segunda B a Primera División Abdón

Voz 0415 35:16 más no se seguramente sería Vicente sí creo que quizás y bueno sobre todo porque lo cogió en una situación muy complicada y ha sido capaz de de de subir a Primera División podríamos poner a muchos

Voz 1 35:30 más eh bueno hemos escuchado a Vicente qué

Voz 0415 35:33 recalca sobre todo el equipo la afición el club bueno yo creo que la figura del entrenador ese súper importante y sobretodo por por el partido de hoy el el haber hecho creer a los jugadores después del del partido de ida el el la propuesta que ha tenido yo visto hoy un Mallorca valiente un Mallorca ofensivo lógicamente no le quedaba otra pero aún así con el dos cero no especulaba el tres cero ha querido resolver la eliminatoria no no esperar a la prórroga que le beneficiaba entonces yo creo que tiene mucho mérito oí gran parte del del ascenso yo creo que se debe a Vicente

Voz 1 36:09 el Raúl para ti también sí por supuesto

Voz 0636 36:11 el Pakea ha logrado inyectar estos jugadores que fíjate el palo que es tocar fondo porque tocaron fondo en Segunda B pero cogieron impulso y ahora están en Primera lograron que que se lo creyese en yo he visto jugadores aquí que han dado un nivel de Primera división decía de que se iban a quedar muchos en en el Real Mallorca pero a mí me consta que hay muchos jugadores que van a tener ofertas que ya las tienen de de otros equipos pero la clave por supuesto siempre es el entrenador y en este caso Vicente Moreno ya lo demostró en el Nástic estuvo a nada también de ascender y ahora lo ha conseguido

Voz 0699 36:45 con el Real Madrid vamos a acabar en breve

Voz 1 36:48 bueno estamos aquí hasta la una y media de la madrugada pero en lo que es la fiesta el mayor que va a continuar hasta altas horas de de la madrugada insisto ninguno de los equipos que bajó el año pasado de primera segunda subido después de segunda primera uno de ellos era el Deportivo de la Coruña que va a continuar un año más en en la Segunda división y quería con vosotros tres hasta que fui Annan hospeda pasó con algún protagonista más Oscar me encanta ya sé que llevamos ocho años con esto del play off pero es que me vuelve loco la para mí es que a quién idear a esto desde luego habría que dar un premio aunque eso sí he visto el calendario provisional llegara el año que viene no se va a jugar miércoles domingo miércoles domingo sino en tres semanas que decir todo en fin de semana Óscar eso es lo que está previsto por parte del calendario provisional de la federaciones que me fije el otro día crees que esto atraía a cualquier a cualquier persona para mí hoy este era un partido de Primera División

Voz 0699 37:33 te va a hacer caso a Ramis entonces al Albacete que Villegas jugará igual que segunda B que no hubiera jornada tres semanas desde era de defienden finde pues mira yo creo que es el mejor invento que ha hecho te vas por la Segunda División aparte de que la temporada tenga el bar para que se edita en alguno de los pollos que habéis soñado en Segunda por comparación con la con la primera pero sí es emocionante es vertido mantiene en tensión lo malo que la Liga de Segunda es muy larga la fuerte dos jornadas hace muy muy larga

Voz 1 37:57 ha tenido el Mallorca lo pero cuarenta y seis partidos

Voz 0699 38:00 cuarenta y seis partidos para nombrar a primera división más

Voz 0415 38:02 los de Copa es una barbaridad estamos hablando de que hay que buscarlo

Voz 0699 38:05 dos semanas empiezan la pretemporada hayan primera al Mallorca acaba de subir hoy tiene que dar vacaciones a los jugadores y a hacer la nueva plantilla para primera va con retraso por culpa los claro pero bueno está primera eso eso no se lo quita nadie

Voz 0415 38:15 estamos a veinticuatro de junio y es que en menos de dos meses en un Messi tres semanas vuelve la Liga se estrena que son cuarenta y seis partidos que claro que la segunda visón claro tiene veintidós equipos no solamente equipos y encima tener que jugar otros cuatro partidos sí es es demasiado larga yo creo lo que debería bueno pues a jugar más partido entre semana sí que es verdad que el tema del parón de la selección pues están mirando también pues para que pare la segunda pero el tema del play off me parece que además da opción a a muchos equipos me parece que lo que hemos visto y lo que vemos en cada año como el play off creo que es una fiesta del fútbol una fiesta de de aficiones de ciudades que que se ven con la posibilidad de de subir y creo que bueno pues ha sido un mono un acierto muy grande pero sí que es verdad que te demasiado larga la la Gata

Voz 1 39:03 por eso sí Raúl raramente sube el tercero fíjate que ha estado a punto de subir el sexto y ha subido el quinto set

Voz 0636 39:09 te lo de la temporada pasada ha subido el quinto igual que la temporada pasada el Real Valladolid pero en una temporada ascendió el séptimo que fue el Córdoba osea que será fue de traca el sexto es difícil que que Hacienda el tercero no se está haciendo valer lo cava hablamos del factor campo no de quedar en esa posición pero a mí los prión me encantan desde que sexta oró el plenario hemos quitado también no sólo dar esperanza otros equipos sino suspicacias cuando ya haga a lo largo de la temporada había equipos que ni para arriba ni para abajo pues como competían sabes en que si sí daban todo no lo daban todo Si reservó a jugadores Si algunas están pensando en el próximo contrato Icon en el play yo no da no da tiempo a esto porque cualquiera se puede meter

Voz 1415 39:53 aguantar ha dado en segundo viaducto cuando lo que vamos a escuchar muchas de fondo no esto es El Vestuario el Mallorca muy buenas rabito que pasa que te oigo hablar por ahí oye enhorabuena ante Raúl espérate Raúl al que no te vas a quitar la barba no no es nada cometen con un pinganillo con con con una bebida irónica isotónicas voy a don

Voz 0636 40:18 eso es dime porque me mar dejó preocupado al final del partido dices estoy contento pero me he roto la rodilla

Voz 1963 40:25 si algo algo algo más que la rodilla pero bueno hay que disfrutar ahora ya veremos

Voz 0636 40:30 bueno espero que no sea nada no ahora a disfrutarlo apunta hielo no en el vaso en la rodilla pero de momento el vaso mañana ya veremos hoy enhorabuena ante todo vaya golazo era era salir al campo y era lo soñado no meter el gol

Voz 0111 40:45 el ascenso al final el míster es un fenómeno es un crack

Voz 17 40:50 que hemos hemos hablado esta mañana de de hacer este guión de de salir minuto cincuenta Hay Si bueno vi jugar los cuarenta minutos y si había prórroga pues jugarlo

Voz 0111 41:04 los veinte minutos de prórroga pero al final ha salido

Voz 1963 41:06 guión perfecto mira muy felices

Voz 0111 41:09 al final la somos dos se lo merecen te hemos sufrido mucho como como mallorquinistas Si bueno

Voz 1963 41:17 como aficionados del Mallorca que bueno muy feliz muy feliz en la verdad no puedo no tengo palabras y aguanta bien porque bueno

Voz 1415 41:23 vamos vamos a tirar la baba vamos a tira la casa por la ventana Salva Sevilla ven para acá estamos aquí en El Vestuario

Voz 8 41:28 yo con con un control con el fenómeno

Voz 1415 41:32 como Don Prats os gozaba Sevilla yo me quito los cascos ya no los tengo Se los paso a sale sí a los dos aquí mallorquín que vino otro en Segunda B

Voz 0699 41:43 el veterano joven Lord

Voz 1415 41:45 los aquí que refrenda de este que ya está en El Larguero

Voz 0699 41:48 es una noche para recordar para toda la isla de Mallorca la noche más corta del año y el Mallorca sube a Primera División seis años después doce doce once y doce en Canarias Abdón Prats sigue por ahí verdad

Voz 16 41:59 aún así Salva Sevilla buenas noches

Voz 1 42:01 la y esta es la narración para Radio Mallorca de la Cadena SER de Pedro Fullana de tu gol en el minuto ochenta y dos partido

Voz 4 42:09 explicó para compras que quiere marcar el tercero Tom Kelley fe

Voz 1963 42:30 emocionas es increíble la verdad que tengo palabras todavía no no me lo creo estábamos convencidos pero al final tengo tengo que asimilarlo no yo creo que todos estamos igual unos nos durará un par de días para asimilarlo digamos y bueno ahora disfrutarlo al final no se puede celebrar antes de hora o una cosa no como como así han hecho por otro otra otra gente no y bueno para disfrutar la isla el club