Cuando Ciudadanos abre hilo

buenos días algo Twitter y me encuentro con un bombardeo de Ciudadanos bajo la etiqueta pactos de la infamia alguien de su equipo de redes ha trabajado mucho para elaborar un hilo con una lista de cien pactos en ayuntamientos en los que el PSOE ha alcanzado acuerdos con los diabólicos nacionalistas cada tweet lleva su correspondiente que quitó multicolor con los escaños que suman esos pactos aderezado con un despliegue de emoticonos frases sentencias mucha mucha santa indignación nunca doscientos ochenta caracteres dieron para tanto por aquello de redondeo podemos aceptar que sean noventa y nueve los pactos cien como anuncian el P lema es la cantidad de gráficos inexactos cuando no abiertamente falseados o manipulados para sostener la tesis de los de Rivera que pactar con los nacionalistas ya sea el PNV Bildu Benega Esquerra Compromís significa no ser constitucionalista lo que es una lectura torticera de la Constitución como si sus socios de Vox no fueran también radicalmente ultranacionalistas el hilo de Twitter ver pone la guinda a una semana en la que Albert Rivera se inventó nada más y nada menos que una conversación con el presidente francés Emmanuel Macron que tuvo que ser desmentida por el Elíseo al final será cierto como dijo Ángel Gabilondo que los naranjas tienen una relación oblicua con la verdad