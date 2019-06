Carrusel último tramo: Segunda parte (23/06/2019)

Voz 1038 00:00 mañana a las seis de la tarde encadena aquí en la Cadena Ser vamos a ofrecer el partido entre Estados Unidos y España es un Mundial de fútbol a ver si nos vamos acostumbrando yo el primero entonó el mea culpa no es un Mundial Femenino de Fútbol no es un mundial masculino de fútbol es un Mundial de fútbol que es lo que se juega mañana seis de la tarde Estados Unidos España hemos quedó para entre un ratito con Jorge Videla en Carrusel hasta la una y media de la madrugada han antes este viernes va a jugar argentina a los cuartos de final de la Copa América hoy corría el riesgo de quedar eliminado pero al final la cosa no ha pasado a mayores Bruno Alemany muy buena Álvaro muy buena e victoria dos cero frente a Qatar no ha marcado Messi el partido ha podido acabar no sé si incluso cinco dos quiero decir Catalá ha tenido opciones pero Argentina muchas más sí

Voz 0301 00:44 en Argentina tenido espacio se encontrado contra una Qatar que se le ha notado que no tiene experiencia en este tipo de torneos a pesar de haber ganado y con muchísimos méritos en la Copa de Asia hace apenas unos meses pero hoy se la he visto inferior a la selección de Argentina en la que yo he visto en la segunda parte han tenido muchas opciones como decías Álvaro para marcar más goles muchos contrataques con espacios no han sabido rematar los delanteros argentinos ha cambiado de sistema hay creo que es importante jugado Messi de enganche con el Kun Agüero y con Lautaro por delante creo que a nivel ofensivo ha funcionado bastante bien porque Messi tenía bastante más espacio para maniobrar ése ha podido juntar con los Celso Id y compañía para asociarse y y tirar paredes pero creo que en defensa el equipo lo ha pagado porque defendían jugador menos salían con tres centrocampistas en vez de de cuatro y creo que eso ante un equipo Gordon ante un equipo importante de más nivel que que Qatar lo puede acabar pasando mal las elecciones

Voz 1038 01:41 albiceleste pasa Argentina a pesar de no haber rendido bien en el primer y en el segundo partido eso sí frente a Qatar en la Copa América gol hay alguno que es diciendo pero porqué Catar rechazando la Copa América pues son lo mismo por lo que he también era Japón no estamos muy alta

Voz 0301 01:54 pon de hecho tienen fines mañana de de clasificarse todavía no no Estado

Voz 1038 01:57 el de unas semifinales nuevo lo lo con una copa

Voz 1 02:01 pues sí sí sí sí la Copa África ha pasado hoy algo relevante lo más importante que han ganado las las ese selecciones que que esperaba que lo hicieran si si se quiere decir así

Voz 0301 02:11 se ha ganado la selección de Argelia por dos a cero a Kenia ha ganado Marruecos pero sufriendo bastante más con agrado el jugador propiedad del Madrid titular ha ganado uno cero o Marruecos a a Namibia victoria de Senegal por dos goles a cero contra la selección de de Tanzania Un gol de Keita Valdés jugador nacido en en buseas jugador de origen senegalés pero nacido en Cataluña y ha se ha estrenado hoy en la Copa

Voz 1038 02:34 el abrazo Bruno otro hasta luego ha disputado también el Corazón Classic Match esa hace tiempo organiza el Real Madrid siempre en junio ha habido cincuenta y cinco mil los sesenta mil personas enseguida nos lo va a contar contarán Doñana pero está allí Javier Herráez hola qué tal Álvaro muy buenas has asestado también ahí enseguida insisto nos lo cuenta Antón Meana pero eh entramos de lleno Jayne semanas importantes en Madrid vuelven un par de semanas al trabajo también lo hace el Barcelona Un poquito después ya hay muchos jugadores cuyo futuro está en un poco en duda yo hoy ponemos bajo el foco la situación de Keylor Navas porque hay mucho aficionado del Real Madrid Javier red que se pregunta qué va a pasar con el costarricense

Voz 2 03:08 pues me gustaría decirte que va a ocurrir también a los oyentes de la Cadena SER pero yo era que no saben y el propio Keylor Navas el Madrid lo tiene claro que evidentemente no se va gratis el Madrid quiere un si se va que quiere evidentemente porque jugador ya está se despidió del del Bernabéu en el partido frente al Betis quiere un traspaso se quiere algo porque es un futbolista que ha conseguido tres Champions es un jugador importante de Courtois es el portero del Real Madrid pero evidentemente si hay una oferta que él había en su momento del él pero claro para el Marino la oferta porque sino recibían un duro no le valía mejor gana cinco millones de euros netos son diez brutos por año le quedan dos temporadas son veinte millones la operación más lo que podría poner ese equipo encima de la mesa pero claro pese allí en su momento con el director deportivo que tenía ahora tiene a a Leonardo y busca otro tipo de de portero más asequible más barato podría ser donar Uma que le gusta el portero italiano pero el caso de hay que decir también que el PSD con un nombre como Mendes que si lleva cosas de Keylor pero no todo en su momento al que intentó colocar el PSD fue a David De Gea la realidad es que quería poner a David De Gea no cuadró el tema desde marzo estaba la opción de Keylor Navas llega Zidane al Real Madrid en esa primera conversación como cuanto aquí en la Cadena Ser la dice que va a ser portero del Real Madrid Keylor para todo porque va a jugar en el Madrid luego hay una segunda conversación en la que Zidane sí que bueno que el portero digamos a va a ser Courtois entonces el ya se despide In comienza ya a intentar a esa operación eso no ha ocurrido porque el PSOE llena puesto pasta encima de la mesa Iker sigue siendo portero del Real Madrid porque su contrato así lo dice así que ahora mismo qué va a pasar no lo sabe nadie el María evidentemente Zidane por encima de todo Si se queda perfecto porque Andrea a Courtois tendría Keylor Navas más la opción de de un hombre como como veremos qué pasa con Luca Zidane ilumine el portero ucraniano pero ahora mi cómo está de vacaciones está con Sergio Ramos Sergio de una de miel están allí en Costa Rica los los dos matrimonios veremos qué pasa en el futuro más inmediato pero yo no sabría decirte si se va a subir o no al avión de la pretemporada parece que sí porque salvo que Mendes consiga una oferta de algún equipo de los suyos y que sea buena para el Real Madrid que es complicado la operación insisto que quiere ganar más dinero gana cinco que de ganar siete siete por dos catorce eh Álvaro catorce

Voz 1038 05:31 eso sí catorce brotes claro como a esos niveles vivirlo entre dos para el

Voz 2 05:37 esto son veintiocho por dos años si fichas son futbolista de treinta y tres años como tiene Keylor Navas Veintiocho brutos y veintiocho brutos más lo tiene que pagar a Madrid la operación por un portero como Keylor que es un gran portero Jaime me parece buenísimo también le parece a a Zidane y a mucha gente pero claro la operación se puede ir a cincuenta sesenta millones de euros que lo por encima la mesa pues a mi se me antoja que complicado por eso digo que animo nadie sabe qué va a ocurrir que lo tiene contrato todo puede pasar ahora mismo con el futuro de la portería del Real Madrid aunque insisto ese despidió el buscara cobijo en algún equipo grande pero el y ahora mismo con Leonardo ahora mismo piensa más en un tipo donar Uma que en un portero como Keylor que la operación como digo sería bastante elevada

Voz 1038 06:17 cobra cinco quiere siete lo cuenta Javier Herráez Vaya semanita se nos avecinan porque hay muchos capítulos pequeños capítulos en lo que se refiere a los jugadores del Real Madrid con la llegada de los jugadores que han llegado en estos en estas últimas semanas que van a tener que salir es bastante obvio lo iremos contando aquí los diferentes programas de deportes de la cadena ser un abrazo Herráez hasta mañana hasta mañana en seguida me encuentro Antón Meana lo que ha sido el el Corazón Classic Match pero creo que ahora le Pío en la cena de veteranos del Chelsea con un protagonista hola Antón

Voz 0231 06:45 cómo estás buenas noches con un viejo amigo Ricardo Carvalho buenas noches buenas noches

Voz 1038 06:49 será el estar tiempo siempre bien

Voz 3 06:51 gracias a siempre bien

Voz 0231 06:53 qué te ha parecido esta fiesta venir al Bernabéu jugar otra vez lleno

Voz 3 06:57 bien de muchos godos también ha sido por una buena causa también acierto chance

Voz 0231 07:04 qué tal vez al Madrid en la distancia a la vuelta de Zidane el fichaje de Jafar cómo está viviendo un ex del Madrid como tú a este nuevo Real Madrid

Voz 3 07:12 y verdad de que año pasa no acogiera como cómo está la gente quería pero ha venidos de años muy muy muy buenos ganando a Liga de Campeones gana no pudo bien en la foto a pasa daños que no son tan buenos permanecen a construir en equipo para construir equipar intentaré vencer primeros partidos que quedan importantes para ser es importante empezar a vence partidos este con ya están confirmadas dar los conozco bien y hasta un un grande cesada

Voz 0231 07:46 del Chelsea como tú hija en el Chelsea lo hecho de maravilla crees que sepa adaptar rápido con lo bueno que es a la liga española

Voz 3 07:51 sí presentan de otras que que va a hacer bien es muy fuerte bueno controlando muy rápido va a tener más espacio aquí pese CRA va están nada grande equipa con con grandes jugadores solados también va a ser bien seguramente

Voz 0231 08:07 dos preguntas rápidas crees que el Madrid echó mucho de menos el año pasado a Cristiano Ronaldo

Voz 3 08:12 la verdad es Cristiano siempre hacia hace godos grandes va en claro hace Don jugador importante pero ha sido a petición del Cristiani del de los dos llegaron a Pontes de de pensaba que hará un mejor para ambas partes es que hay que respetar

Voz 0231 08:31 la última la de ojeador yo Félix viene del Atlético de Madrid parece que es el futuro del fútbol portugués tú que has estado con los mejores series de los mejores de Portugal crees que acierta al Atlético

Voz 3 08:42 no los conozco por jugar unos Benfica este año es muy joven del dejado crecer también por qué tal

Voz 0231 08:52 Carles muchísimas gracias Ricardo Carvalho que ya se marcha del Santiago Bernabéu un viejo amigo de cuando estaba aquí en el Madrid y que bueno hablando un poco de todo y que deja ese mensaje no hay que dejar crecer a Joan Félix que es joven y que necesita todavía foguearse en el fútbol español gracias

Voz 1038 09:04 Antón y sobre Joao Feli se puede ser uno de los protagonistas evidentemente de estas próximas semanas en caso de que ya al Atlético de Madrid confirme ese fichaje también en el Bernabéu hablado Giuliano Belletti ella sois que estuvo en el Barça bueno campeón del mundo con Brasil en dos mil dos campeón de Europa con el Barça en el año dos mil seis el han preguntado acerca de Neymar de la situación DNI después de que el Paris san Germain ya haya filtrado que le haya puesto bueno haya filtrado lo haya dicho entre otras palabras el propio Naser al que la fila ya puesta en el mercado esto decía Belletti

Voz 4 09:31 esto de leer muchas cosas de de esto muchas cosas con las redes sociales ahora se ponen hará todo no se eh es el momento de que De Mar tome la decisión de de ser Félix sobretodo jugando a fútbol hay mucha presión mucha responsabilidad sobre todo por la calidad que tiene con su decisión de quedarse donde está de moverse tiene que ver con que conquiste a Félix consigo mismo primero antes de todo luego disfrutar el fútbol para que nosotros también disfrutemos de su fútbol eran las palabras sí

Voz 1038 10:05 Belletti Antón y casi sesenta mil personas y en el Bernabéu año tras año es un éxito si es una fiesta absoluta ya es un clásico

Voz 0231 10:13 nunca mejor dicho el Corazón Classic Match han venido equipos tan potentes como el Bayern de Munich como el Liverpool la Roma la Juventus el Milán y este año el Chelsea el partido ha terminado cinco cuatro empezó muy bien el Madrid marcando goles Raúl Morientes de los cinco del Madrid dos fueron de Raúl dos de Morientes y uno de Karembeu es una pasada ver jugar por ejemplo a Gianfranco Zola en el Chelsea que al final la maquillado el marcador empezaron tres cero al final cinco cuatro el Madrid esto por la Fundación Real Madrid la Fundación alma que cada año tiene un montón de eventos alrededor del mundo escuelas de formación y que hay un montón de niños y ella una fiesta cinco Urban en la entrada han eso han ido aproximadamente cincuenta y cinco mil espectadores al al Bernabéu ir más allá de la fiesta que lo ha sido de lo bonito que es el fin del Corazón Classic Match hoy me quiero quedar con Raúl la ilusión que despierta en el madridismo que Raúl vuelva a estar en primera línea del club aunque

Voz 1038 11:09 era como técnico del Castilla pero Raúl

Voz 0231 11:11 ha vuelto de verdad cuando estás en la cantera estás pero parece que los focos no te señalan ahora ya está en el penúltimo escalón el siguientes que si el Madrid ante eso después esperemos que sea tarde por su bien decide cambiar a Zidane muchos van a mirar al técnico del filial que es Raúl y hoy ha jugado como un futbolista casi en activo moviéndose muy bien marcando como te digo un par de goles también ha actuado aunque fueron partido benéfico entre veteranos que muchos no están para demasiados trotes hablando dirigiendo mandándose ha llevado la gran ovación de la tarde cuando le han cambiado en la segunda parte hay me quedo con eso por encima de la calidad de Guti que es exquisita por encima de la alegría eso deberá míticos del Chelsea de los noventa como Dennis Wise como Fall Out como Flo me quedo con la vuelta del Raúl goleador esa ilusión que despierta en el madridismo que Raúl esté otra vez en primera línea en la toma de decisiones deporte

Voz 1038 12:06 Mister del Castilla y que haya marcado goles a la victoria del Madrid era lo de menos cinco cuatro sobre el Chelsea gracias hasta mañana carretera de que este rato con Ricardo Carvalho

Voz 0231 12:15 soy muy de Ricardo Carvalho perder así

Voz 1038 12:17 para las noches claro que había que escuchará recordó Carvalho que tuvo buenos años en el Real Madrid de José Mourinho los nuestros doce treinta y cuatro doce treinta y cuatro en Canarias descansa tú que a mí me había una hora pausa y seguimos aquí en Carrusel con muchos protagonistas todavía sigue no te vayas a la cama

Voz 1038 15:45 veinte tres minutos para la una de la madrugada a las doce en la Comunidad canaria Miguel Ángel Zubiarrain hola Zubi

Voz 15 15:51 hola buenas noches estamos jugando Feliciano López

Voz 1038 15:53 torneo de Queen's es uno de los protagonistas del fin de semana sin ninguna duda con treinta y siete años por primera vez en diecisiete años fuera del top cien que ahora va a volver evidentemente consigna para Luis Ibai gana no sólo singles sino en dobles con Andy Murray con todo lo que eso significa

Voz 15 16:10 bueno pues la verdad es que sí porque Feliciano estaba al borde de la retirada estaba ya diciendo que iba a jugar muy poco pero claro el CAR ir hay que aprovecharlos tienes te lo aprovechó muy bien segundo triunfo en Queen's con del enemigo peligroso porque Javi era el tenis Gilles Simon o Bassas que quizás Feliciano ha tenido la fortuna de que el Times ha sido malo el ha podido van a seguidos ahí tomar ventaja tranquilizarse y luego a Hong sereno muy sereno mucho más sereno de lo que lo suele hacer en otras ocasiones ya sabido sacar bien jugar muy bien las revés cortado Ivo leal con mucha eficacia eso le ha hecho daño a Simón que sabe pasar muy bien que llega muchas bolas pero que se ha encontrado Feliciano muy serio muy concentrado que suele ser otro de los problemas de Feli pero hoy ha jugado para mí muy buen

Voz 1038 17:05 ha sido Feliciano López buenas noches

Voz 13 17:08 qué tal buenas noches enhorabuena toda ciudad

Voz 0588 17:11 Nuestra celebrando

Voz 16 17:13 sí sí estamos aquí Fernando

Voz 13 17:15 la gente calamidades nacional si con algo tan bueno como compañero esta semana con algunos amigos así que celebrando este momento que merece la pena quién estamos

Voz 0588 17:24 contentó Andreotti

Voz 13 17:27 bueno obviamente yo yo estaba muy feliz porque es bueno hemos porque han sufrido mucho he tenido dos operaciones se lo imaginaba hace seis meses en Australia cuando hubo que recibe alguien este hobby a volver a jugar al que me y ICO ha ganado títulos doble encuentro hace mucho obviamente no no es comprar a pesar de que el hecho de poder estar feliz porque se juegan te pues creo que es algo tan obvio para él

Voz 0588 17:59 primero de todo hay algún sitio abierto en directo a las doce menos veinte de la noche hora local de Londres hora abierto para los otros

Voz 13 18:06 no estamos aquí hace un rato ya de amigos cambió de tercio estamos aquí desde las filas si estamos aquí todavía con la postre

Voz 0588 18:19 la mejor semana del año para ti

Voz 13 18:22 bueno mejor semana de mi vida de ganar el título de The Queen designe Cibeles es casi imposible y con treinta y siete años pediría que todavía más imposible si cabe

Voz 0588 18:34 pues imagínate cuando supiste que te daba una el porque claro juegas el jamás el torneo bonificación

Voz 13 18:41 sí bueno en el director entonces me avisó nosotros quince días antes ya sabía que era que tienen la invitación por un tiempo razonable cómo va a poder prepararme lo digo sur because preciosas tú luchas los Mossos de prepararme para llegar aquí a Koke

Voz 0588 19:02 te ha costado mucho este año no no no sé si además amén compatibilizarlo con tu cargo de director del el del Mutua Madrid Open que hizo que ejemplo no jugara el el Mutua el hecho de estar fuera de los cien primeros del mundo

Voz 1038 19:12 por primera vez en diecisiete años Cobas gestión

Voz 0588 19:15 dado todo eso para triunfar en esta semana la mejor semana de tu vida profesional

Voz 13 19:20 bueno pues yo creo que que hay que también poco después esta como bien en la vida verás final yo soy consciente de que tengo treinta y siete años de que llegarán aunque ya el cuerpo no me depara más Si bueno este año es verdad que por diferentes circunstancias así un poco difícil delante con una lesión en el gemelo los propios que tiene el gesto tuve una infección estomacal en Méjico y no pude me tuve que retirar dijo algo muy poco la verdad el coco luego tuve que que la temporada de tierra no espera pero Juárez semanas en Madrid Osán que ha sido juego accidentado en ese sentido porque también habrá algo que yo ya sabía que podía pasar las lesiones jugar de hierro para pues estar dedicado a cargo del director etc no pero bueno la verdad es que he sido positivo sabía que este momento porque llegar en algún momento y lo que sí foto gran Pepa por Puare la temporada lleva pues pone un poco de garantía creyendo que que bueno que podía ser un poquito la podía jugar bien aquí encara el año pues un poquito mejor de lo que estaba yendo muy bueno eso esperaban y yo me pongan aquí pero pero bueno la verdad es que estoy muy feliz y muy muy bueno muy contento también del del esfuerzo realizado para pasar el anterior yendo jugara a dos torneos para prepararme

Voz 0588 20:50 cierto que todavía demostrar aquí tenéis la sensación de que este último título

Voz 13 20:57 no lo sé el tenis no te pues que no te pues crear grandes expectativas pequeñas por qué porque te sorprende es cuando menos te lo esperas en la prueba hacia esta semana en ganar mucho René con este con treinta y siete años así que no no te puedo decir que va a ser el último debería ser muy bien si todo fuera normal pero como el tenis es un deporte que pasan cosas pues un poco explicables a veces pues no te puedo decir que a hacer

Voz 0588 21:30 ya sé que no me lo vas a decir pero tú tú sabes ya como te vas a retirar quiere decir estamos todos melancólicos porque claro que sea retirado David Ferrer encima en eso

Voz 12 21:40 torneo que también ha dirigido también con Antonio Arenas conteo el equipo que es una un útero

Voz 0588 21:45 la pasada al el homenaje que le brindaron sea retirado Ferrer el tout con treinta y siete camino de los treinta y ocho años que no queremos no es que queramos que te retires pero este tú mismo lo has dicho alguna vez que si está acercando al final tú sabes cuándo lo vas a dejar bonitos

Voz 13 22:01 no yo no yo no lo sabía yo mi idea era jugar este año Si y obviamente si las cosas no iban bien pues me hubiera planteado mi retirada a final de año no sé de qué manera lo hubiera planteado pero pero si no hubiera acabado escaño bien pues seguramente a lo mejor me hubiera pensado seriamente pero claro que las cosas han cambiado este año pero entre los cincuenta mejores otra vez el año que viene el Grand Slam si directo que también pues es un aliciente más entona seguir con el récord están consecutivo Si y la verdad es que es difícil de de cuando estás

Voz 0588 22:40 que es competitivo cosa que el año que viene seguro va a continuar

Voz 13 22:44 si el año que viene jugar no después este título una persona contiene el año que viene no que mucha gente que se retira el perjuicio el temple y el doble acuerdo ya estaba aquí se queda pero no es un poco de pena te puedo jugar los Grand Slam y los torneos más importantes como todo retirar

Voz 1038 23:04 en vas acuarios Bourne esta semana que me da que en la aplicación que estás aquí apuntado vas a jugar o no

Voz 13 23:10 pues no lo sé depende con el desgaste viviré y voy a fuera ponía un último esfuerzo sin descanso esta semana para preparar Wimbledon

Voz 0588 23:22 tu idilio con la hierba como se explica porque es cuando dónde has conseguido otros mayores logros ha ocasionado un par de veces y sino corrígeme a cuartos de final tres veces perdón había comido una que además cuando una huelga porque claro ahora vas a estar otra vez en los cincuenta mejores pero quitando esta semana estaba fuera de los cien primeros sino había logrado clasificar cómo se explica tu idilio con la hierba después de tantos años

Voz 13 23:44 bueno yo creo que es un tema de de de condiciones de juego el obispo el juego mitad que consistió en esquí superficie no se lo digo a todo el mundo desde el primer año que viene a Wimbledon sentí que podía ser una superficie donde al contrario que la mayoría de los compañeros en aquel momento es yo pensaba que lo podía hacer bien y así ha sido está mejor de jugar los torneos hiciera dos entonces es que al final yo creo que los jugadores con el tiempo nos vamos dando cuenta de cuál es la superficie que mejor Sands lo juego oí sinceramente era perfecto para mi juego si eso también te da pues un extra de motivación y de confianza cuando llegan la temporada hierba la cual es más fuerte que los demás y piensas que bueno te puedes ganar a muchos jugadores para superficie más difícil

Voz 1038 24:43 que a disfrutar del momento Feliciano que te mereces todo lo bueno que puede ser un abrazo grande chao un abrazo Feliciano López campeón en dobles del ATP quinientos de de Queens y gracias Zubi en breve hablamos para Wimbledon un abrazo

Voz 15 24:57 bueno un abrazo hasta ahora la victoria

Voz 1038 25:00 bueno López nada dentro de exactamente una semana arranca Wimbledon evidentemente Feliciano es una de nuestras principales bazas XXXVII años camino de los treinta y ocho venga que no queremos hacer esperar más a Jorge Bill la mañana seis de la tarde gran día para el fútbol femenino de nuestro país

Voz 17 25:15 cinco Maya acertó con la fecha del fin del mundo

Voz 18 25:19 ningún Hawai va a dejar de funcionar

Voz 17 25:22 Nuestros productos Huawei podrá seguir actualizando todos los servicios de Google como por ejemplo Google Play o Gmail que ahora que te han puesto en lo peor que estás dispuesto a quedarte con el mejor yo estoy con Hawley

Voz 1704 25:37 pues mañana ser Gran Vía mañana a las seis de la tarde juega España frente a Estados Unidos en el Mundial Femenino de Fútbol que se está celebrando en Francia de hecho las notas que me ha preparado aquí Héctor González es España la única novata en estos octavos de final ahí están Miguel Martín Talavera y Sonia Lus que llevan durante todo el torneo siguiendo a las nuestras hola Sonia muy buenas hola muy buenas Álvaro y Talavera buenas noches Sonia llegó el día a las seis de la tarde mañana en Reims contra Estados Unidos lo que dicen que es la mejor del mundo pues sin nada que perder creo yo vamos

Voz 1914 26:09 lo dicen y es por algo lleva siete partidos los números los decía hoy el seleccionador en juego en rueda de prensa siete partidos llegó a Estados Unidos sin encajar un gol cuarenta y ocho encuentros seguidos marcando por lo menos uno son las futbolistas estrellas a nivel planetario es la mejor selección Rankin número uno en la FIFA actual campeona del mundo han venido aquí a ganar les da igual cruzarse con España con Francia son estrellas hasta en el trato porque apenas las pude ver por aquí por Reims pero yo creo que hace poco se celebraba aquí el desembarco de Normandía ya ha llegado el día D para el equipo español y esperemos que sea mañana a partir de las seis de la tarde

Voz 1038 26:47 esta hora de la noche nos atiende a lo agradecemos el seleccionador español Jorge Vila hola Jorge buenas noches

Voz 19 26:54 hola buenas noches cómo estás pues si lo hace bien no estoy nervioso

Voz 20 27:00 pero si con garaje llegue las seis de la tarde Sony ha dicho el día D y la hora H son las diez de la tarde

Voz 1038 27:07 de este cuando llevas preparando el partido porque claro España fue el lunes de la semana pasada hace casi una semana que fue cuando se clasificó para octavos de final pero hasta el jueves no supisteis que era Estados Unidos y además tenéis más descanso que ellas desde cuándo llegas preparan el partido desde el jueves o desde lunes porque ya del Olías ya de Olías pero sí

Voz 20 27:25 pues sí desde que nos lo explicamos lo más probable es que se mete a Estados Unidos por lo menos ochenta por ciento de Estados Unidos veinte por ciento Suecia ya al final pues bueno cuando estoy volviendo en directo el partido entre Estados Unidos y Suecia Hay Estados Unidos dos cero pues ya cien por cien con Estados Unidos pero vamos son conocidas nos hemos enfrentado en partido amistoso por primera vez en en enero en el Rico Pérez contra ellas las conocemos las hemos seguido también desde entonces entonces pues son pequeños matices porque las jugadoras también conocen a esta selección

Voz 1038 28:00 si os ha hecho muy largo lo de esperar una semana para este partido

Voz 21 28:06 pues la verdad es que no estoy hablando con alguna jugadora

Voz 20 28:08 oye es mañana hacemos seis semanas desde que nos concentramos ya en la preparación de este Mundial bueno fue una preparación porque es incorporar a un poco más par del Athletic Atlético Madrid Real luego la semana siguiente en la que el Barça pero las que están aquí desde el principio distingue las ha pasado volando igual que a mí yo tengo la sensación de Guardian seis semanas de Jose hubiera pasado semanas y media o dos o sea que es

Voz 1038 28:33 eso eso tiene mucho mérito eh porque estar aunque te lleves muy bien con un grupo de jugadoras y con el cuerpo técnico y demás quieras que no Messi medio pues siempre hay algún algún pique algún roce algún es que es estar concentrados durante seis semanas deshonor Horia

Voz 20 28:52 llevamos mes y medio pero puedes reina el buen ambiente

Voz 13 28:57 a ello además bueno pues luego los entrenamientos

Voz 20 29:00 han sido muy buenos de calidad ellas quieren mejorar saben que nuestra forma de algún día Si Dios que de pronto estemos cerca de las grandes potencias pues de trabajando baje las demás si las demás trabajaba a los otros ocho horas

Voz 1038 29:14 a ver si os vais a ver juntos de vacaciones después quiero decir au choca tanto no está muy claro

Voz 20 29:18 eso eso es que ya no en tasa en casa donde también gracias a ellos estás y supongo lo ya digo yo que va a ser pues lo sabía la verdad

Voz 1038 29:31 y cuando tienes tu sacadas las vacaciones desde mañana por la noche

Voz 0588 29:35 tú has dicho no no hasta el siete de junio nada de julio que es tu cumpleaños el día de la final no

Voz 19 29:44 justo justo justo pero bueno

Voz 20 29:47 es estaban un poquito más tarde no piano veloz pero pase lo que pase hasta conseguidas

Voz 22 29:53 ahora

Voz 20 29:54 y que es muy meritorio muy meritorio estamos contentos pero claro si si mañana por lo que se ha conseguimos pasar pues es una de las hazañas más grandes que ha dado el fútbol sea algo así de de difícil lo de complicado es ese yo recuerdo pocas pocas veces el fútbol pero lo vamos a intentar

Voz 1038 30:18 cómo lo va a intentar España qué qué partido tiene la cabeza el ideal para para poder tener opciones de ganar el partido frente a Estados Unidos

Voz 20 30:26 sí a ver los números la verdad es que son pongo apabullantes pero sí sí nosotros aguantamos bien el vendaval cuando cuando empiezan los partidos empiezan a un ritmo frenético Sojuela atléticas muy muy rápidas muy veloces muy técnica así cuando ponen la séptima marcha algo que te quitas esta séptima empiezan con la séptima pues hay que ser capaces de aguantarlo y que no te pasen por encima Si pasamos esos ese primer cuarto de hora salimos vivos y empezamos a poder hacer nuestros bueno allí hilvanar jugadas y teniendo la posesión ir dominando las y metiendo las en campo contrario oí llegábamos al Jaso con la portería a cero pues tendríamos algo a un paso importante legado pero pero bueno ahora ya a partir de ahí en la segunda parte deberíamos no pues nosotros también tenemos que ser capaces de generar de de llegar de pegar algún susto si puede ser pronto mejor para pues bueno para también que ya se sepan que tiene delante

Voz 1038 31:26 para eso hay que estar muy bien físicamente es estáis bien físicamente

Voz 20 31:32 sí bueno a ver nosotros hemos llegado en buena condición a pues bueno diferentes estados de forma porque pues hay jugadoras que pues Sandrine la temporada más tranquila con menos partidos otra gente dio muchísimo partido muchísimas exigencia IS ya también a nivel mental que han jugado finales que pues fue el que eso al final también dos Rato está bueno pues cada uno ha llegado con cualquier condición pero yo estoy muy contento

Voz 19 32:00 aquí todo por cierto en la mejor dónde podíamos haber estado

Voz 1038 32:06 para empezar cuando dices que hay que hay hay que aguantar el vendaval de los primeros quince veinte minutos vamos a empezar con presión arriba con el permíteme que te diga con el autobús puesto empezaron

Voz 20 32:15 nada ni una cosa ni la otra ni la otra no nosotros no somos un equipo que que no sepamos cerrar que sepamos estar en bloque bajo desde el principio que si el pardillo te lleva a ello y lo teníamos que hacer pues vamos a agarrarnos del Larguero si es necesario pero pero de inicio lo no no va a las

Voz 1038 32:33 en Sentís que no no hay presión que en lo que lo más normal entre comillas es que Estados Unidos gana España porque es una de las mejores selecciones del mundo ha marcado dieciocho goles en la fase de grupos que es una auténtica barbaridad como que la presión la vía para meterse en octavos pero que ahora no la tenéis

Voz 20 32:50 bueno de Prisiones ver pues sabe de no sentimos presión pero sí un poco la responsabilidad de dar nuestra mejor versión y eso siempre lo tienes ahí de mañana mostrarnos cómo cómo somos que aunque tengas un equipo que sabes que favorito que es superior porque sabemos que muy superiores pero que nosotros podamos hacer lo hemos hecho crea que que nosotros estamos España podamos de Podemos podamos dar el tono que nosotros esperamos y que la gente también está de nosotros

Voz 1038 33:25 hemos notado a las jugadoras nerviosas expectantes

Voz 20 33:29 ha entrenado bien han hecho un buen entrenamiento son los entrenamientos previos a partidos son cortitos tensos con jugadas de finalización han estado precisas a las hagan centradas en el entrenamiento en el centro del campo con todas la expedición que te das si me revienta el tímpano pienso que ganamos

Voz 19 33:52 Sonia a Talavera tenis al míster que tal Mister buenas noches bueno a mi me gustaría

Voz 1576 33:59 eh preguntarte dos cosas el gran éxito que ha conseguido tu selección que habéis conseguido en este Mundial es que a pesar de ser los únicos debutantes como decía Sonia en esta ronda de octavos de final en una Copa del Mundo jugar contra el equipo que nadie quiere el equipo en esta Copa del Mundo que no se vea como un imposible poder ganar mañana

Voz 20 34:20 bueno pues eso yo te hice mucho poder enfrentarte a Estados Unidos para nosotros es un privilegio porque eso significa que estamos jugando fases finales que estás llegando a teorías y que y que bueno pues que este partido seguro que nos va a hacer mejores y que además que tenemos una visión no finalista del Mundial me refiero como un fin en sí mismo una nosotros lo que queremos ser hay que ir mejorando seguir trabajando estar un día cerca de estas elecciones que no hagan distancia por pues obliga a apostar delante por la mujer en sus países por muchas convicciones pero que que vamos saltando escalones rápidamente y eso es lo que lo que queremos y lo que estamos haciendo

Voz 1576 35:02 seguramente habrá que dar un poco de distancia pase lo que pase este campeonato del mundo para para

Voz 1038 35:07 analizarlo pero no sé si uno es consciente

Voz 1576 35:10 he metido en harina metido en la mitad de un Mundial que que está siendo parte importante junto con su equipo junto con sus jugadoras de este boom que hay en el fútbol femenino y que estamos viviendo estos días en nuestro país Jorge

Voz 20 35:23 pues sobre todo por lo que nos cuentan porque si aquí seguimos instó a la repercusión que está teniendo pero pero no igual que estuviéramos a España cuando hablas con la familia o con amigos sí dicen oye estáis permanentemente en la noticia permanentemente el medios pues pues es algo que te alegra porque porque pues el trabajo que hacen las jugadoras y que se está haciendo que la gente lo valora este pendiente que finalmente pues las conozcan y que existen grandes referentes y que te llame un amigo oye que mi hija quiere apuntarse a equipo de Cole el año que viene pues pues sabes que seguimos de de responsabilidad y vosotros también eh y eso al final es buenísimo no que al final el fútbol femenino haya haya calado definitivamente en España pues pues es una gran noticia

Voz 19 36:16 hola Jorge buenas noches hoy Sonia muy noches Sonia

Voz 1914 36:22 he estado hoy en la rueda de prensa la verdad es que te has vaciado en elogiar a tu equipo en elogiar su compromiso su valentía su forma de jugar el cuerpo técnico y el grupo que forma Ice no es un reproche de verdad no me lo entiendo como un reproche pero he echado en falta la palabra ilusión ni oído la palabra ilusión en toda la rueda de prensa hay ilusión

Voz 0231 36:42 verdad por intentar dar la campanada mañana

Voz 20 36:47 cursillos yo siento que si yo siempre me si como hemos hablado antes el entrenamiento como como noto a a las jugadoras ya ya tienen ilusión pero claro comedida competirá porque saben lo que tienen delante y entonces como lo conocen pues ya no hay miedo pero sí que hay cierto respeto porque es un partido que que tienen sus peligros y sus peligros es como como hemos visto que en otras ocasiones equipos buenos que tiene un equipo buenísimo delante llega a los veinte minutos vas cuatro cero pues queremos evitar eso a toda costa y queremos plantar cara estar aquí si ponemos si tenemos alguna oportunidad pues cosas

Voz 13 37:29 porque charla pero pero ilusión estamos tan

Voz 20 37:31 nos tiene

Voz 1914 37:33 la última por mi parte se quiere es un entrenador que te gusta mucho hablar con las jugadoras y de manera individual de manera grupal en pequeños grupos hoy te he visto en el centro del campo en el estadio hablar con las tres capitanes no me lo diga las porque además sé que no me lo dirías pero sabes cuál es la última frase las últimas frases que les vas a decir mañana a las futbolistas antes de saltar al campo

Voz 21 37:58 pues bueno ahora mismo a mismo pero las últimas

Voz 20 38:01 las es la última arenga que se hace no metemos diez minutos antes de saltar ahí pues son mucha confianza que que sean ellas mismas quitarles los nervios que puedan tener además y poco más que ha pues hay que tiene la oportunidad de seguir haciendo historia Hay que desean inmortales porque es que si mañanas Sima Ayala consigue que este Gibbons llegan a Estados Unidos pues toda la jugadoras van a ser inmortales eso es eso yo creo que que por eso vale la pena luchar

Voz 1038 38:36 ha soñado con eliminarlas sea llevado durante toda la semana soñando alguna vez te has despertado hoy has dicho y estaba soñando con esto estaba soñando con uno cero Minuto noventa y cuatro sacaba el partido estamos en cuartos

Voz 20 38:47 si algo algo negado eso ya o y luego también pues en en los entrenamientos que vas entrenando cosas pues está ganando el partido ya llevamos una semana ganando el partido Bozzo Estados Unidos llevan por la calle con el cuerpo técnico también pues empiezan a hablar de jugadas de esto no digamos hicimos nosotros estamos ganando al partido de pavés lleva pagando el partido pero es de lo que te imaginas a lo que pasa es bueno pues bueno a ver a ver si

Voz 1038 39:17 Mister te agradecemos mucho esta charla pero de qué es noticia ayer aunque ya avanzábamos aquí en la SER el pasado cinco de marzo y que ya que me comentabas es aunque sea brevemente como veis la llegada del Real Madrid al fútbol femenino a la liga española de cara al próximo año sólo faltaba el Madrid

Voz 20 39:35 bueno que confirmarlo si se confirma es es una gran noticia claro que sí que todos los clubes y más club de la enjundia que el Real Madrid pues todos asume es muy buena noticia será o bienvenido

Voz 1038 39:54 el seleccionador mucha suerte mañana

Voz 20 39:56 muchísimas gracias en directo desde REM

Voz 1038 39:58 donde juega mañana España a partir de las seis de la tarde ese encuentro de octavos de final Talavera Sonia hay que afinar la garganta de Carlo de mañana que lo vamos a contar en Carrusel encadena desde las seis de la tarde

Voz 1576 40:07 pues sí porque es un día histórico yo creo que hay que quitar ya lo del sexo es un día histórico para el fútbol español y ojalá que acabe de la mejor forma