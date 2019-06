Fabián Ruiz: "Mi gol contra Polonia entra en mi top-5"

Voz 1 00:00 hola Álvaro muy buenas a todos el día después de una gran

Voz 0475 00:02 exhibición de La Rojita sí señor es un día feliz

Voz 1501 00:05 eh porque la la la celebración lo merecía porque la ocasión merecía hemos estamos ya clasificada en los Juegos Olímpicos al margen de que tengamos la opción yo creo que incluso pasemos casi a ser favoritos pero eso es una visión optimista de alguien que lo ve desde fuera que no juega en el césped para ganar esta Eurocopa el primer objetivo está cumplido estamos en los Juegos Olímpicos y además con una exhibición de fútbol lo decía ayer Álvaro Benito de las mejores que recuerdan los últimos años con un centro del campo estelar especialmente dos hombres Fabian Ceballos que dieron un clínic de lo que hay que hacer para ganar un partido acompañado por supuesto por por todas la selección sub veintiuno que que fue espectacular en uno de los protagonistas del día antes de nada déjame decirte que Mikel Oyarzabal está razonablemente bien que es verdad que no ha ido a entrenar con el resto de sus compañeros por la tarde pero que ya tienen menos dolor y que han descartado las pruebas médicas una lesión grave lo cual es muy bueno muy bien yo fíjate que ahora mismo ni siquiera descarto que puede estar el jueves ojalá sea así que evolucione bien que el dolor sea cada vez menos y sólo se torció el tobillo muy fuerte eso sí pero sólo torció solamente puede puede que incluso pueda llegar al partido luego a ser una pieza muy importante como lo ha sido la recuperación de la lesión de ese golpe que se llevó con Italia Fabian Ruiz que le tengo aquí a mi derecha en el hotel de concentración de la selección hola muy buenas

Voz 2 01:14 muy buena

Voz 1501 01:16 ayer Álvaro Benito y yo no sabíamos cómo definir cada vez que le pegaba a puerta de Lepe gaste dos veces al larguero ya la tercera la vencida aparte de que tira está alguno muñecos de de la selección fue porque la defensa varias veces pero es que el tercero fue fue espectacular habrá un golazo

Voz 2 01:33 sí veníamos trabajando esa opción no porque sabíamos que ello trabajaba en bloque medio bloque bajo y que una o de la opción era puede tirar a puerta desde fuera el área hay la verdad es que que tuve tres o cuatro opciones que queda vi clara y no no pudo entrar pero al final pues pudo entra Hay y ayudar al equipo y nada contento

Voz 1501 01:53 Álvaro es el ojo derecho de Ancelotti y me consta también de Luis de la Fuente y es que eso lo ha ganado a pulso porque porque está siendo muy

Voz 0475 01:59 lo importante en cada calle en cada lugar en el que pone

Voz 1501 02:02 me las gotas y que empezó a jugar al fútbol quiere tiene ya en sintonía El Larguero

Voz 0475 02:05 pedazo de partidazo dicen en el día ayer Hola Fabian buenas noches nos que se hacen el día después de una exhibición como la de ayer

Voz 2 02:12 se duerme bien me costó dormir tengo más pasa el día bueno después del partido puede toca disfrutarlo no porque creo que nos merecíamos pues por eso clasificación unos Juegos Olímpicos que llevábamos mucho tiempo España puede clasificarse y por no te disfruta hace aprovecha el partido para para estar todos juntos y nada hoy toca ya pensar en el jueves que tenemos un partido difícil no sabemos con quién pero seguro que será muy difícil toca trabajar recupera pierna porque hicimos un gran esfuerzo ya pensando en el jueves da la sensación de que después de

Voz 0475 02:49 ya adelantados contra Italia hace una semana que remontar a la selección italiana como que tenía muchas ganas como mucha rabia contenida deseos vio desde el minuto uno

Voz 2 02:59 sí desde nada más acabar el partido contra Italia llegamos al Vestuario todo el equipo hoy estábamos deseando que fuerce el próximo partido ya para poder

Voz 0475 03:09 era Fabian ahí empezó la conjura de de la rabia que tuvisteis después de perder contra Italia y esos minutos un poquito más los que tuviste

Voz 2 03:16 yo creo que es decir que nada más pitar el árbitro el final en el partido de Italia ya nos vimos la cara llegamos vestuario nos miraba muy dijimos todo estamos deseando que llegue el próximo partido porque queremos ganarlo queremos demuestra de que somos una buena aceleración que queremos paz Hay creo que que es punto de reflexión más importante que que motes ni oí hace lo demostramos ayer

Voz 0475 03:40 cuántas veces has visto repetido el golazo que le marca hasta ayer los polacos

Voz 2 03:44 bueno una cuánta no porque en el partido pues no no lo ve bien porque es muy rápido oí después puede te por nave resume el partido hoy el lo los vídeos que te manda lo familiar tu tu amigo y la verdad es que lo he visto dos o tres veces nada sí que es verdad que que entra bien y tuve la suerte de de poder

Voz 0475 04:05 hace gol está en el top cinco de mejores goles has marcado

Voz 3 04:09 bueno la verdad que ellos todo lo mete siempre fue la al área porque ya llevo poco pero desde entonces siempre tengo que tira de fuera la verdad es que

Voz 2 04:19 que he metido muy buenos goles pero sí creo que será uno de los más importante por la citación por poner algo que era Hay de la manera que que fue entonces me quedo con

Voz 0475 04:30 el Top Teen a quién iba dedicado por cierto que divas hay rápidamente a la a la cámara te saca

Voz 4 04:35 si las piñas Piñera piénsalo de que

Voz 2 04:39 bueno en una una la hija de mi prima no que tiene dos añitos hoy la verdad que el lo ha pasado muy mal porque nació con cinco meses hay bueno ha sufrido varias operaciones sí la verdad es que ha sido muy duro pero ella hacia un fuerte y cría hace dedicárselo a ella porque aciago día que haya regresado al hospital bueno era para ella que me estaba bien

Voz 0475 05:04 claro que sí pues para ella queda os puso por cierto el míster que que lo contaba ayer aquí en Carrusel os puso en la charla previa al partido cuatro cero pues puso cuatro cero no Joyce a ganar era lo

Voz 2 05:16 lo necesitaba bueno era tres pero siempre Nietzsche pues pide mano y al final pues se quedó corto mallorquín quinto Mario además saques que

Voz 1501 05:26 es además la falta e hace falta entró por por Miguel Zabala hacía falta mayor llorosas alegaron todo no porque yo lo que me está llamando mucho la atención afortunadamente tenemos la suerte estar muy cerca a los periodistas en esta concentración hay porque ella Nos dejan fundamentalmente y me gusta el la la en la complicidad que hay entre todos es que yo cuenta un detalle ayer que cuando Oyarzábal se marchó Vallejo que no jugaba ayer capitán del equipo sale corriendo al vestuario para para consolarle casi casi se pierde a alguno de los goles no eso eso indica que el grupo está muy bien

Voz 0475 05:54 eh

Voz 2 05:54 no si al final creo que que el grupo lo más importante no creo que que el Estado todo junto el que juega como el que no juega que se siente importante al final o te te da muchísimo la verdad que tienen un grupo increíble porque somos veintitrés jugadores somos mucho y la verdad es que que en un campeonato al final pues no tienen menos minutos pero lo que están en el banquillo están como como si fuese jugando están animando están con nosotros y la verdad es que que eso te motiva no que un compañero que que no tengan minuto esté como como uno más pues eso da muchísimo no

Voz 0475 06:28 yo recuerdo Fabian hace años que la selección española sub veintiuno tenía jugadores que estaban poco cuajados en primera división no al más alto nivel no es lo mismo de lo que sucede con esta selección que tiene jugadores con consagrado pésimos como Ceballos o como tú que que que que que estás hay en Italia que ha sido indiscutible para para Carlo Ancelotti y tú te sientes el líder uno de los líderes de esta selección de los que tiran del carro y que después de la derrota contra Italia dicho venga aquí estamos

Voz 2 06:53 bueno no no es verdad que que me siento importante porque hace y me lo transmite la confianza que me da te en toda ácimo de mi aportar mi granito de arena pero creo que tenemos grandísimos jugadores que entre todos junto pues aportamos muy

Voz 1501 07:12 en tu hijo Álvaro de perdono de preguntarle si si bajar de la selección absoluta porque yo viéndolo aquí no me lo parece pero si cambian algo así te cambian algo no sé cómo a otros compañeros como o cómo vas en una concentración como esta si cambia algo el ya venía de la absoluta ir esto tiene pinta de que al venir echar una mano pero que vuelve otra vez a la absoluta vamos pero seguro a las primeras de cambio

Voz 2 07:33 bueno a mí no ha cambiado nada no yo creo que al final pues estamos jugando al fútbol que que lo que más nos gusta el deporte hizo compañeros igual que es la absoluta que aquí al final pues viene aquí con con muchísimas ganas de poder hacer un gran Europeo mirando hacia un futuro de poder

Voz 5 07:51 a la fruta que donde todo queremos donde todos queremos jugar

Voz 0475 07:55 el físicamente a estas que tuviste ese problema físico contra Italia ayer jugó hasta un grandísimo nivel estás bien al cien por cien

Voz 2 08:04 es decir que es verdad que ha estado cuatro días parado ha jugado un partido de tanta intensidad hay hay setenta y cinco minuto puede a veces cenó tampoco no ese esos cuatro días para pero bueno no creo que que que estoy bien que no he tenido ningún tipo de molestia ahora recupera bien y ha llega para vuelve a tope

Voz 0475 08:25 sentís que al nivel de ayer sois imbatibles favoritos para ganar es europea

Voz 2 08:30 no si imbatible porque al final en el fútbol pues puede pasar de todo pero estoy que que con como ayer con con esta intensidad con esta gana pues tenemos muchas posibilidades y así lo queremos demostrar el web con con la misma intensidad desde el primer minuto oí tipo de llega a esta final

Voz 0475 08:48 eh para el año que viene qué prefieres Eurocopa

Voz 5 08:51 ja o Juegos Olímpicos o las dos cosas buen hacer puede estar

Voz 0475 08:55 no puedes espero que sepas una cosa eh fue ver acaba el acá acaba el doce de julio la Eurocopa y creo que empieza el veintidós julio así que no sé si eh

Voz 2 09:07 bueno yo firmaría ahora mismo puedo poder estar al lado porque ya ve tú estás en una Eurocopa con con la absoluta en unos Juegos Olímpicos pues pues no se puede pedir más no puedo pobreza yo firmaría poder estar lado

Voz 0475 09:20 las tres últimas que tiene en la cantera del Betis que había salido dice oye si tú tienes a Kanter fue bueno y ahora

Voz 2 09:27 Junio no creo que yo no sé yo creo que la cantera Betty lleva trabajando muy bien muchos años no creo que confían mucho en ello y ya este año el año anterior puede tienen la tira mucho años atrás también Merino y yo creo que que es importante para un club no poder tira de de canterano porque al final así lo lo otro va desde pequeño y yo creo que que tienen ambición de poder almacén en el club que creció que yo creo que eso es muy importante yo creo que es el Betis lo está haciendo y lo debería hacer

Voz 4 09:59 estoy haciendo crees que Setién tiene

Voz 0475 10:02 una parte importante mérito del del momento actual que por ejemplo están atravesando estáis atravesando júnior Ceballos o tú mismo

Voz 2 10:10 sí claro que tiene muchísima parte de culpa no porque en mi caso fue el que me medio esa confianza que necesitaba porque venía de jugar en Segunda División con el Elche allí no había tenido muchos minutos en Primera División y él fue el que que apostó por mí me dio confianza y también por su estilo de juego por su estilo de juego me venía muy bien y también lo tengo que dar la gracia por por eso que me dio ayuno también lo lo hizo debutar creo recordar hay también les dio muchísima confianza tanto el año pasado como he echado entonces él tiene culpa

Voz 0475 10:44 efectivamente ven que ya no está en el Betis

Voz 1 10:47 pues ha sido un placer Fabien la última tú estás a gusto en Nápoles au allá Parla Parla italiano bien

Voz 1501 10:53 sí yo lo he visto por aquí manejarse no perfectamente vamos para paraba es verdad que aquí mal que bien no manejamos todo verdad eh pero pero a Hagi especialmente especialmente bien a mí lo que me da rabia extraer estamos felices de que triunfa en labores pero me da rabia porque se nos escapó Diego a la Liga española cuanta fue treinta y cinco treinta treinta millones que hoy Talgo el mercado

Voz 0475 11:14 cuánto se pagaría por favor

Voz 2 11:17 bueno no lo saben pero sí que es verdad que que estoy a gusto estoy estoy bien allí y me quedan cuatro años más de contrato hacen que que no quiere el

Voz 0475 11:27 vamos a seguir hablando italiana al menos el próximo año pero ya se sabe que es todos los contratos en el fútbol hay que mirar a corto plazo el año que viene tú te quedas ahí en Nápoles

Voz 2 11:35 pues no ha ganado pero sí que estoy muy contento tengo contrato y al final pues donde está a gusto pues a veces quiero jugar

Voz 0475 11:44 Mario la última que se siga así

Voz 1501 11:46 yo creo que va a durar poco en el Nápoles saber es un grandísimo equipo de Italia pero es que tiene es que le necesitamos yo creo en la en la Liga española solamente quiero saber que esto ya empieza a ponerse serio si alguien ha hecho algún tipo de no sé si de promesa exactamente pero de no sé que decir esto lo esto lo ganamos y si lo ganamos hago no sé qué

Voz 2 12:06 bueno la verdad es que no es verdad que siempre que es un reto pues de te propone hace una novatada por decirlo no lo otro día hablando con Carlos que me muy compañera habitación X de de que si ganábamos puede hacer no de algo de pintar no el pelo rapado no algo sabe pero sí seguro que si ganamos la final en El Vestuario alguno de todo haremos cualquier cosa cómo ha cambiado esto Álvaro eso es

Voz 1501 12:32 optimismo pero instalado permanentemente desde que ganamos a ver puso la cosa así así que el optimismo de además tendrá Fabián que estábamos todo rezando para que no puedo hacer y fíjate lo importante que ha sido en ese fin coger

Voz 0475 12:43 y lo va a ser seguro este próximo jueves en un abrazo muy fuerte Fabián que haya suerte

Voz 2 12:48 toma muchísimas gracias

Voz 0475 12:50 soy futbolista del Nápoles sino de los cracks de la selección española seguís en Bolonia por cierto Mario

Voz 1501 12:55 seguimos en el momento vamos a va a buenos vamos a seguir en principio como base de todas todas porque mañana sabremos el el rival también la hora de dónde jugamos

Voz 0475 13:05 qué confusión a la expedición de la selección española de de

Voz 1501 13:08 se a cambiar cambiaron no las sedes y los horarios en cualquier caso el Reggio Emilia que estaría aquí a setenta kilómetros Isabel si jugamos a las seis a las nueve menos cuarto hora las nueve Verón bueno cualquiera de los dos casos nos convendría más que fuera las nueve sencillamente por el calor porque va a apretar mucho durante esta semana a eso del jueves vas estamos en máxima de treinta y ocho grados que apretar mucho calor pero en principio seguimos en Bolonia Éste es el cuartel general ya que estamos con el optimismo que te digo que está instalado en esta esta