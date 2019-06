Carrusel último tramo: Tercera parte (23/06/2019)

Voz 1 00:00 el Deportivo de Érase heredero perfecto de Pablo Arévalo uno cinco doce y cinco en Canarias está sintonía es preso una vez porque no sólo tenemos que hablar del Mundial Femenino de Fútbol mañana con Estados Unidos España a partir de las seis de la tarde sino también de la Europeo sub veintiuno España en semifinales y además con el billete asegurado para para no juegos olímpicos después de la gran victoria frente a la selección de polonio ahora pensando ya en el rival de semifinales este próximo jueves a partir de las seis de la tarde a las nueve de la noche en Italia está Mario Torrejón hola Mario buenas noches hola Álvaro muy buenas a todo el día después de una gran exhibición de La Rojita

Voz 1501 00:39 sí señores un día feliz porque la la celebración lo merecía porque la ocasión no merecía hemos estamos ya clasificada por unos Juegos Olímpicos al margen de que tengamos la opción yo creo que incluso pasamos casi a ser favoritos pero eso es una visión optimista de alguien que lo ve desde fuera que no juegan el césped para ganar esta Eurocopa el primer objetivo está cumplido estamos en los Juegos Olímpicos y además con una exhibición de fútbol lo decía ayer Álvaro Benito de las mejores que recuerdan los últimos años con un centro del campo estelar especialmente dos hombres Fabian Ceballos que dieron un clínic de lo que hay que hacer para ganar un partido acompañada por supuesto por por todas la selección sub veintiuno que que fue dar a uno de los protagonistas del día antes de nada déjame decirte que Mikel Oyarzabal está razonablemente bien que es verdad que no ha ido a entrenar con el resto de sus compañeros por la tarde pero que ya tiene menos dolor y que han descartado las pruebas médicas una lesión grave lo cual es muy bueno muy bien yo fíjate que ahora mismo ni siquiera descartó que pueda estar el jueves ojalá sea así que evolucione bien que el dolor sea cada vez menos sólo se torció el tobillo muy fuerte eso sí pero sólo torció solamente puede puede que incluso pueda llegar a su partido lo cual es una pieza muy importante como lo ha sido lo la recuperación de la lesión de ese golpe que se llevó con Italia Fabian Ruiz que la tengo aquí a mi derecha en el hotel de concentración de la selección había muy buenas muy buena ayer Álvaro Benito y yo no sabíamos cómo definir cada vez que le pegaba a puerta le dos veces al larguero ya la tercera la vencida aparte de que tira está a muñecos de de la selección fue porque le remontó una defensa varias veces pero es que el tercero fue fue espectacular habrá un golazo

Voz 2 02:09 veníamos trabajando esa opción no porque sabíamos que ello trabajaban bloque medio bloque bajo y que una o de las opción era puede tirar a puerta desde fuera el área hay la verdad es que que tuve cuatro opciones que que hay muy clara y no no pudo entrar pero al final pues pudo entrar hay que ayudarle aquí pues nada contento

Voz 1501 02:28 Álvaro es el ojo derecho Ancelotti y me consta también de Luis de la Fuente y es que se lo ha ganado a pulso porque porque está siendo muy importante en cada en cada lugar en el que pone las gotas y que empezó a jugar al fútbol la quiere tiene ya en sintonía de que

Voz 0880 02:40 Palacio de partidazo en el día de ayer Hola Fabian buenas noches

Voz 2 02:44 pero no se quiere hacen el día después una exhibición como la de ayer se duerme bien ha costo dormirte como has pasado día bueno después del partido puede toca disfrutarlo no porque creo que nos merecíamos pues pues rezó clasificación unos Juegos Olímpicos que llevábamos mucho tiempo tímido España puede clasificarse y por pasa a hacer vino te disfruta hace aprovecha el partido para para estar todos juntos y nada hoy toca ya pensar en el que tenemos un partido difícil no sabemos con quién pero seguro que será muy difícil toca trabajar recupera pierna porque hicimos un gran esfuerzo y ya pensando en el jueves

Voz 0880 03:23 da la sensación de que después de adelantar los contra Italia hace una semana que remontara la selección italiana como que tenía muchas ganas con mucha rabia contenida aseos vio desde el minuto uno

Voz 2 03:34 sí desde nada más acabar el partido contra Italia llegamos al vestuario todo el equipo oí estábamos deseando que fuese el próximo partido ya para poder

Voz 0880 03:43 hay conjura Fabian ahí empezó la conjura de de la rabia que tuvisteis después de perder contra Italia y esos minutos un poquito a los que tuvisteis

Voz 2 03:51 sí yo creo que es decir que nada más pitar el árbitro el final el partido de Italia ya nos vimos la cara llegamos vestuario nos miramos y dijimos todo estamos deseando que llegue el próximo partido porque queremos ganarlo queremos demuestra de que somos una buena selección que queremos para Zhai creo que que el punto de reflexión más importante que hemos tenido y hace lo demostramos ayer

Voz 0880 04:15 cuántas veces has visto repetido el golazo que le marcas taller los polacos

Voz 2 04:20 bueno una cuanta no porque en el partido pues no no lo ve bien porque es muy rápido oí después puede te pone resume el partido oí lo lo Filho que te manda lo familiar tu tu amigo y la verdad es que lo visto dos o tres veces nada es verdad que eh que entra bien y tuve la suerte de de poder hacer gol está en el top cinco de mejores hombres que has marcado bueno la verdad es que ellos todo lo mete septiembre área porque llego poco en todas partes entonces siempre tengo que tira de fuera la verdad que que metido muy bueno goles pero sí creo que será uno de los más importante por la situación por poner algo que era Hay de la manera que que fue entonces me quedo con el toro

Voz 0880 05:06 cinco a quién iba dedicado por cierto el que divas hay rápidamente a la a la Cámara Teresa Castells piña Piñera

Voz 3 05:12 yo pienso lo de que sí

Voz 4 05:14 bueno en una una la hija de

Voz 2 05:17 de mi prima no que tiene dos añitos hoy la verdad que el lo ha pasado muy mal porque nació con cinco meses Hay bueno ha sufrido varias operaciones ahí la verdad es que ha sido muy duro pero ella Cio fuerte cría hace dedicárselo a ella porque hacia que haya regresado al hospital bueno era para ella que me está bien

Voz 0880 05:39 claro que sí pues para ella queda de os puso por cierto el míster que que lo contaba ayer aquí en Carrusel os puso en la charla previa al partido cuatro cero pues puso cuatro cero no Joyce a ganar era lo

Voz 2 05:51 Lorca necesitado bueno era tres pero siempre en Michel pues pide mano al final pues se quedó corto y quiso al quinto

Voz 1025 06:00 José Mari además Soccer

Voz 1501 06:02 a falta eh hacia falta entró por por Mikel Oyarzabal hacía falta mayor llorosa alegaron todo no porque yo lo que me está llamando mucho la atención afortunadamente tenemos la suerte estar muy cerca los periodistas en esta concentración y hay porque ella nos dejan fundamentalmente y me me gusta el la la en la complicidad que hay entre todos contaban detalló ayer que cuando hoy se marchó Vallejo que no jugaba ayer capitán del equipo sale corriendo al vestuario para para consolarle casi casi se pierde a alguno de los goles no eso eso indica que el grupo está muy unido

Voz 2 06:29 no si al final creo que que el grupo lo importante no creo que que el Estado todo junto el que juega como él que no juega que se siente importante al final pues eso te te da muchísimo la verdad es que tenemos un grupo increíble porque somos veintitrés jugadores como mucho y la verdad es que que en un campeonato al final alguno tienen menos minutos no pero lo que están en el banquillo o están como como si fuese jugando están animando tan conocido otro y la verdad es que que eso te motiva no que un compañero que que no tengan minuto es como como un más pues eso da muchísimo no

Voz 0880 07:04 os sentís que al nivel de ayer sois imbatibles favoritos para ganar el Europeo

Voz 2 07:09 no sé si imbatible porque al final en el fútbol pues puede pasar de todo pero sí que que con cómo va más allá con comienza intensidad con esta gana pues tenemos muchas posibilidades ya se lo queremos demostrar el web con con la misma intensidad desde el primer minuto oí tipo de llega a final

Voz 0880 07:27 eh para el año que viene qué prefieres Eurocopa o Juegos Olímpicos o las dos cosas bueno puede lado esto tengo

Voz 1025 07:35 espero que pasa una cosa eh todavía no acaba el acá acaba el doce de julio la Eurocopa y creo que empieza el veintiséis de julio Juegos olímpicos así que no sé si eh

Voz 2 07:46 bueno yo firmaría ahora mismo poder trasladó porque ya ve tú tal una Eurocopa con con la absoluta en unos Juegos Olímpicos pues pues no se puede pedir más no puedo pobreza yo firmaría poder estar las

Voz 0880 07:58 las tres últimas que tiene en la cantera del Betis que había salido dice oye si tú

Voz 2 08:04 en esa Kanter pues bueno y ahora Junio no creo que hay pues yo creo que la cantera Betty llevaba trabajando muy bien muchos años no creo que confían mucho en ello y yo este año el año anterior pues tienen la tira mucho años atrás también Merino y yo creo que que es muy importante para un club no poder tira de de canterano porque al final lo lo trabaja desde pequeño y yo creo que que tienen en ambición de poder almacén el club que ha crecido yo creo que fue muy importante yo creo que el Betis lo está haciendo y lo debería seguir haciendo

Voz 0880 08:39 es que Setién tiene una parte importante mérito del del momento actual que por ejemplo están atravesando estáis atravesando júnior Ceballos sólo tú mismo

Voz 2 08:48 sí claro que tiene más muchísima parte de culpa no porque en mi caso fue el que me medida esa confianza que necesitaba porque venía de Juan II división con el leerse allí no había tenido muchos minutos en Primera División y el fue el que que apostó por mí me dio esa confianza también por su estilo de juego por su estilo de juego me venía muy bien yo también lo tengo que dada la gracia porque por eso que me dio ayuno también lo lo hizo debutar a creo recordaba hay también les dio muchísima confianza tanto el año pasado como hecho entonces él tiene

Voz 0880 09:22 culpa efectivamente se ven que ya no está en el Betis pues ha sido un placer Fabian la última tú estás a gusto en Nápoles eso ya ya Parla Parla italiano bien no

Voz 1501 09:32 ese sí sí sí sí yo lo he visto por aquí manejarse Parla italiano perfectamente vamos para parar es verdad que aquí mal que bien no manejamos todo eh pero ahora vamos a Javi especialmente francamente bien a mí lo que me da rabia extraer estamos felices de que triunfa en labores pero me da rabia pues en los escapó Diego la Liga española cuando fue treinta y cinco treinta treinta millones que hoy le gusta el mercado es cuánto se pagaría por favor

Voz 4 09:55 bueno de lo saben pero sí que es verdad que

Voz 2 09:58 es que estoy a gusto estoy estoy bien allí me quedan cuatro años más de contrato hacen que que hablamos

Voz 0880 10:06 a seguir hablando italiano al menos el próximo año pero ya se sabe que es todos los contratos en el fútbol hay que mirar a corto plazo el año que viene tú te quedas ahí en Nápoles

Voz 4 10:14 bueno bueno no pero

Voz 2 10:16 sí que estoy muy contento tengo contrato y al final pues donde está a gusto pues a veces quiero va

Voz 0880 10:22 Mario a la última que que sí sí

Voz 1501 10:25 así yo creo que va a durar poco en el Nápoles saber es un grandísimo equipo de Italia pero es que tiene es que le necesitamos yo creo en la en la Liga española solamente quiero saber que esto ya empieza a ponerse serio

Voz 1025 10:36 si alguien ha hecho algún tipo de

Voz 1501 10:38 no sé si de promesa exactamente pero de no se decide esto lo esto lo ganamos y si lo ganamos hago no sé qué

Voz 2 10:44 bueno la verdad es que no es verdad que siempre que hay un reto pues de te proponen hace una novatada por decirlo no lo otro día hablando con lo que me compañera de habitación dijimos de de que si ganábamos hacer no de algo de pintar no el pelo rapado no algo sabe pero sí seguro que ganamos la final en el vestuario alguno de todo haremos cualquier cosa cómo ha cambiado esto Álvaro es

Voz 1501 11:10 el optimismo pero instalado permanentemente de ganamos a Bélgica puso la cosa así así que nada el optimismo de además tendrá Fabian que estábamos todo rezando para que una contrarreloj y gano puedo ser fíjate lo importante que ha sido en ese cinco cero

Voz 0880 11:22 y lo va a ser seguro este próximo jueves en un abrazo muy fuerte Fabian que haya suerte no sé decirlo gracias Fabian Ruiz futbolista del Nápoles sino de los cracks de la selección española seguís en Bolonia por cierto Mario

Voz 1 11:34 seguimos en de momento vamos a a

Voz 1501 11:36 buenos vamos a seguir en principio como base de todas todas porque mañana sabremos el el rival también la hora de dónde jugamos hay un poco de confusión la expedición de la selección española de de Si señala cambiaron hola sedes y los horarios en cualquier caso el Reggio Emilia que estaría aquí a setenta kilómetros Isabel si jugamos a las seis a las nueve menos cuarto a las nueve el Verón bueno cualquiera de los dos casos nos convendría más que fuera las nueve sencillamente por el calor porque va a apretar mucho durante esta semana a eso del jueves vas estamos en máxima de treinta y ocho grados que apretar mucho calor pero en principio seguimos en Bolonia Éste es el cuartel general y aquí estamos con el optimismo que te digo que ha instalado en esta esta

Voz 1025 12:12 concentración te has ganado un buen plato de pasta mañana me lo cuentas un abrazo a Mario un abrazo

Voz 0880 12:16 en seguida la Fórmula uno diecisiete

Voz 5 12:19 esto es muy es más informado es que nunca pero estamos mejor informados que nunca hoy por hoy la referencia en información de las mañanas en radio de seis a doce y veinte con Pepa Bueno Toni Garrido

Voz 6 12:36 sí

Voz 1025 12:38 tiempo para hablar de la Fórmula uno después de la prueba que se ha celebrado hoy Gran Premio de Francia en el circuito Paul Ricard sorpresa hola a José Antonio Ponseti muy buenas feliz madrugada ha ha vuelto a ganar Luis Hamilton que yo no sé si ese paso ganar todas las carreras del Mundial y Mercedes va a hacer todo doble ganar ha vuelto a ganar me ha dado la sensación que en alguna curva incluso sacaba el codo por por por fuera porque ha sido decía columna mano a mano yo creo que has ido de una Can Dida de dominio y de abuso y de vuelta rápida ahí de que es que yo no sé qué va a pasar porque mira mira a la altura que estamos todas las carreras que faltan Hamilton está en en otro nivel

Voz 0880 13:18 vamos a Pray Pedro Martínez de la Rosa hola Pedro

Voz 7 13:22 sí hemos buenas noches vivía tal Pedro

Voz 0880 13:24 tarde para Hamilton Salmon concretas tercero Leclerc ahora hablaremos de Carlos Sainz que ha acabado en una buena sexta posición adelantado Vettel pero ha acabado por delante de su compañero de equipo pero es lo que se ha preguntado el mundo pero con lo que empezado con Ponseti Luis Hamilton va a volver a ganar de calle el Mundial

Voz 2 13:39 no

Voz 7 13:40 bueno tiene toda la pinta la pinta hoy ha sido un paseo pero hay un paseo porque realmente le ha metido dieciocho segundos a su compañero de equipo

Voz 8 13:49 que hay hizo la pole ayer ha salido bien

Voz 7 13:53 cabeza todas la carrera no ni se ha inmutado No realmente dominio absoluto e tiene toda la pinta de ser otro de ganar otro Mundial eh pero lo que pasa que queda mucho todavía por delante pero bueno pintas eh

Voz 0880 14:05 ha sido la carrera más aburrida de lo que llevamos de temporada

Voz 8 14:08 para mí sí para mí sí es realmente

Voz 7 14:13 yo creo que ha sido aburrida hasta para Hamilton no porque al final decían con tanta diferencia pero le he visto nada bueno

Voz 1025 14:19 el codo por fuera en alguna has trabajado

Voz 4 14:22 ahora

Voz 7 14:23 pues yo le he visto lo visto es una superioridad tremenda porque es una última vuelta ido a por la vuelta rápida izquierdas dos centésimas ultrarrápida rápida que Vettel ha hecho da también la última vuelta todo con neumáticos nuevos y blandos lo ha hecho con un neumático deben nueve vueltas duro sea imagínate yo creo que eso ya lo dice todo

Voz 0880 14:43 tiene

Voz 1025 14:44 Arbós tiene de largo el mejor

Voz 0880 14:47 en el mejor coche es de largo el mejor piloto

Voz 7 14:51 ahora mismo yo creo que está por encima de todos el Mercedes está Mercedes el mejor coche más completo y luego el yo creo que está en un estado de desgracia osea dar feliz no lo decía antes de la carrera no sea preguntaba ya ya pregunta por las carreras por la estrategia o con los neumáticos preguntada por su estado de ánimo está está feliz le saca treinta y seis puntos

Voz 0880 15:14 el tono botas Lesaka setenta y seis a Sebastian Vettel que nos iba a decir que después de ocho pruebas justo antes de arrancar el Mundial iba a sacar setenta y dos quizás a al al gran piloto de la otra gran escudería que setenta exigentes es una barbaridad como vamos a pensar que realmente va a haber competitividad hasta el final

Voz 1025 15:31 no es que es muy difícil y piensa una cosa seguro que te P Pedro piensa como yo pero si estos no afloja de ritmo que no van a aflojar porque el coche y Hamilton están en un perfecto estado de revista en septiembre octubre estamos con las manos a la cabeza de las diferencias me refiero eh no sea que es que veintiocho estamos así llevamos ocho carreras verdad Pedro maqueta

Voz 7 15:52 no no estoy totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo tema es que llevamos ocho carreras ocho victorias y no sé cuántos dobletes de Mercedes

Voz 1025 16:02 sí fija que si hizo

Voz 7 16:05 si contamos las dos ultimas del año pasado llevan diez carreras ganadas consecutivamente hace el dominio no o mes de Octubre octubre septiembre yo diría que no se a octubre a este paso setenta y nueve triunfos

Voz 0880 16:18 Hamilton está a doce de las noventa y uno de de Michael Schumacher a que ya son son palabras mayores y Ponce de Carlos Sainz y veremos contar salió sexto ha acabado sexto con un adelantamiento y le adelantó Vettel eso sí

Voz 1025 16:29 no pero pero hay que hay que valorar en su justa medida a ver si coincide hoy con Pedro pero la salida espectacular Ivair Se por dentro ha visto que lo tenía complicado ido por fuera ya incluso estado ahí pasando Verstappen que Verstappen será devuelta al final ha pasado a su compañero de equipo muy bien en esa parte muy bien ha tenido problemas de neumáticos como todos ha tenido en algunas fases de la carrera que poner mayor ritmo al coche porque se le ha acercado será acercaba mucho precisamente Norris en el guión estaba que Vettel le pasara porque es que es no les no pasa Vettel yo me he preocupado yo yo no sé qué ha pasado en las dos primeras vueltas las primeras vueltas puedo quedó entraba el el pero pero pero yo veía a Vettel detrás de Norris decía pero no puede ser esto a vamos a ver qué está pasando aquí bueno pues después digamos que se ha normalizado todo no Pedro pero lo da vivieron eh

Voz 7 17:22 el Gran Premio de tíos a lo mejor gran premio han sido ya no ha sido lo mejor gran premio pero las aquí vais vosotros yo creo que Mclaren ha sido lo mejor de Gran Premio sea

Voz 0880 17:33 el único equipo que ha dado un paso adelante que está

Voz 7 17:36 mejorando en línea ascendente que clasificaron delante de un Ferrari y que luego carrera como dice Ponseti no han ido al delantero lógicamente no han podido salir les ritmo no pero el Piqué también Carlos Norris ha sido muy bonito porque Norris se quejaba de cacos iba lento el equipo decía Carlos tiene encima rápido y Pam miles de atizar a otro dos tres décimas más rápido

Voz 0880 17:58 por qué porque para no a Norris porqué para no primera Norris si va para adelante Carlos

Voz 7 18:02 bueno esa es una buena pregunta es una pregunta que Carlos desde hacer al equipo dentro no poco decir hoy a ver cuál era la estrategia ésta no porque da ávidos momento que es el de el de la parada en boxes de Norris Rice sale bien que no ha salido bien

Voz 8 18:14 eso sí el neumático nuevo

Voz 7 18:17 sacaba más más distancia en la cosa más más tiempo en la en la salida de boxes le hubiese adelantado por estrategia entonces que ha sido un momento de duda de a ver lo normal en Fórmula uno es que el que va detrás nunca tiene nunca pueden antes en boxes porque te te colocan a un paso de adelantar a tu compañero de equipo no yendo detrás no eso sea hace con rival no con tu compañero pero bueno al final no ha pasado nada no es simplemente que hace un momento de qué pasaría me ha gustado eso es lo que los cambios de ritmo y los cambios de ritmo de campeón se afirma rápido de tranquilos chicos que esto está controlada del todo que te mando escuchamos contra afán medio segundo más rápido es una Gustavo eso es realmente lo valoro mucho

Voz 0880 19:00 Pons es claramente el cuarto coche por detrás de Mercedes

Voz 1025 19:03 Ferrari Red Bull ahora mismo para mí sí bueno al menos por los deberes que están haciendo lo que decía Pedro es verdad es que el coche que mejor está ahora mismo dentro de ese grupo medio sin duda alguna es el McLaren ha quedado por delante Raynaud que es quién les suministra motores y eso que ahí han estado Ricciardo y Hulkenberg peleando hoy que por cierto ahora que estoy hablando de esto

Voz 9 19:27 corre que te acabas de acordar ahora me acabas de acordar verdad

Voz 1025 19:30 está hablando del bocadillo de chóped

Voz 7 19:34 he visto ahora allí has visto Pedro

Voz 1025 19:37 pero lógicamente con normalidad como lance de carrera lo que le ha pasado hoy a Norris al final con ese adelantamiento de Riquer donde límite que luego eso ha provocado que le pasaran los tres que era Raikkonen Ricardo y Hulkenberg no

Voz 7 19:51 sí ha sido haber Ricardo le ha pegado un hachazo pero lo adelantado por fuera del circuito no metió los cuatro neumáticos pues circuito eso es tomar una ventaja fuera de circuito para adelantar a otro piloto luego también ha adelantado a Raikkonen circuitos es decir la han caído dos penalizaciones de cinco segundos me parecen cómo estás no son bonitas las penalizar a un piloto por adelantado puede arriesgar nunca es bonito pero el reglamento es el que no

Voz 0880 20:17 sí sí circuitos con con escapatoria

Voz 7 20:19 desde asfalto sin una un trozo de césped de o algo que te penalice esto es lo que pasa no que al final las penalizaciones son segundos y no por falta de adherencia entrando en una zona de césped que eso es más vistoso y más bonito no es justo también pero bueno buena penalización hace bueno acertada acertada lo que la gente no les gusta este tipo de penalizada dos pilotos por arriesgar y por cometer errores

Voz 0880 20:46 la próxima carrera en Austria la semana que viene veremos

Voz 1025 20:49 sí mantiene el dominio de

Voz 0880 20:52 de Mercedes con ganas con

Voz 7 20:54 en esta próxima carrera yo me quiero sacar el mal sabor de boca de esta carrera a nivel general donde una carrera floja floja sabes de mucho dominio entonces suertes Jagla ya el próximo fin de semana tenemos otra vamos a ver cómo va la lucha por favor Mclaren encima para arriba que yo que soy repito él lo mejor del Gran Premio la reacción de Mclaren

Voz 0880 21:15 Nos gusta ver a Saiz en esa posición igual con opción de incluso tener mejores opciones en la próxima carrera en Austria y para finalizar Pedro tú sabes algo de Alonso ya el año que viene no

Voz 7 21:27 no no no yo lo único que es lo que sabemos todos que echamos de menos pero ya no nosotros la Fórmula uno

Voz 1025 21:36 la noticia ha estado en que Mc Laren lo han publicado este ayer y hoy que Mclaren no va a contar en los próximos test tiene lógica eh con con Fernando ya que a priori no se va a subir en el en el coche creo por lo que ellos se que Fernando está más pendiente de lo que podría ser el Dakar si hace un par de pruebas antes quizá algo de esta hora este verano sobre todo si firma ese acuerdo con Toyota porque me imagino que Fernando con con buen criterio si decide finalmente al Dakar les va a preguntar a estos señores que que cuanto cuantos esto porque al final el el la explosión mediática que puede provocar su aterrizaje en el Dakar eremita descomunal claro

Voz 0880 22:24 chicos os emplazo a la semana que viene a menos que os vayáis

Voz 1025 22:27 de vacaciones y demás no no no aquí estaremos todavía te mantienes un coincido con Pedro compartir bocadillo chóped ya la cabeza vais a la vamos a ser serios hombre tú

Voz 7 22:38 hace cuánto que no Tomás Un bocadillos y pudiera ultimado

Voz 1025 22:41 sí adolescente de del hombre Teddy cubierto si yo sí

Voz 4 22:46 es un tío profesional en la mesa eso de los bocadillos tú lo dejó más más de huevas de salmón Psicosis no no no toque porque por algo se te queda arrasado que viene el cuadro de adiós ya para finalizar en oro quedan dos minutos Highland hola hola Álvaro

Voz 10 23:09 muy rápidamente dos saudíes el primero Javier Rodríguez sobre su futuro nuestro compañero Javi Sánchez tras el partido de Colombia esto ha dicho sobre su futuro el colombiano James como vas con el italiano

Voz 11 23:19 no no mal no se te ves en el Real Madrid en el Napoli como a tu futuro se ahora estoy pensando

Voz 12 23:26 en todo lo que es Copa todavía no sé dónde voy entonces

Voz 11 23:30 eh quiero estar ahora tranquilo dependería de esa decisión depende más del conjunto blanco

Voz 12 23:36 el club no yo creo que hay personas dentro que que manda mucho ya ahí

Voz 11 23:40 no puede hacer nada podido hablar de su futuro Blanca nunca nunca nunca nunca nunca nunca ha hablado con

Voz 10 23:47 Zidane depende del club así que seguramente le vamos a ver lejos del Santiago Bernabéu y también yo lo escuches a Fernando Torres que hoy se ha despedido en Japón del fútbol profesional ha dicho su último partido será contra el Visel el veintitrés de agosto está dicho Fernando Torres

Voz 0880 24:00 yo creo que es algo que todo el mundo espera

Voz 0084 24:02 el Atlético es mi vida así que probablemente nuestros caminos se encuentren en el futuro pero no de forma inmediata lo que me gustaría hacer en el Atlético si alguna vez tengo la ocasión de volver es algo tan grande que en

Voz 0880 24:14 necesito formación necesita estudiar así que no voy a volver para ser sólo una cara visible Si vuelvo allí será para hacer grandes cosas para llevar al club al siguiente nivel eso necesita tiempo yo no tengo experiencia ni conocimiento para entrenar pero sí podría ser palabras de Fernando Torres hasta aquí este carrusel lleno de protagonistas emoción y sobre todo un recuerdo para la afición del Mallorca nuevo equipo de Primera División mañana más Larguero a las once y media con Yago de Vega adiós

