Feliciano López: "Ha sido la mejor semana de mi vida, el año que viene seguiré jugando"

Voz 1 00:00 Feliciano López buenas noches qué tal buenas noches enhorabuena lo está celebrando sí sí somos aquí penando

Voz 2 00:09 hola gente cabreada relacionada

Voz 3 00:11 con algo tan bueno como compañero esta semana con algunos amigos decir que celebrando este momento que merece la pena quién está más

Voz 4 00:18 contentó Andreotti

Voz 3 00:20 sí bueno obviamente yo yo estaba muy feliz porque es buena voz porque han sufrido mucho tenido operaciones imaginaba hace seis meses en Australia cuando hubo que volver a jugar al loro me dio y ha ganado títulos doble Cuen se hace muchas obviamente no no es comparable lo que ocurrió ese espíritu esta semana a pesar de que el mero hecho de poder estar feliz pues toca algo tan obvio para él

Voz 4 00:53 primero de todo hay algún sitio abierto en directo a las doce menos veinte de la noche hora local de Londres ha abierto para vosotros

Voz 3 01:00 no estábamos aquí hace un rato ya Double de mi amigo el cambio de tercio estamos aquí desde las de eso así estamos aquí todavía con las postre

Voz 4 01:13 la mejor semana del año para ti

Voz 3 01:15 cuando mejor semana de mi vida para ganar el título de The Queen Design que es casi imposible y con treinta y siete años pediría que todavía me es imposible si cabe aquí imagínate era feliz esto

Voz 4 01:30 cuando supiste que te da buena porque claro juegas el has el torneo con invitación

Voz 3 01:35 sí bueno en el director de entonces me avisó como nosotras quince días antes ya sabía que era que tiene la invitación por un tiempo razonable cómo va a poder preparar me digo los Mossos de prepararme para llegar aquí a Koke

Voz 4 01:56 te ha costado mucho este año no no no sé si además tamén compatibilizarlo con tu cargo de director del del Mutua Madrid Open que hizo que por ejemplo no jugara el el Mutua el hecho de estar fuera de los cien primeros del mundo por primera vez en diecisiete años como has gestionado todo eso para triunfar en esta semana la mejor semana de tu vida profesional

Voz 3 02:14 bueno pues yo creo que que hay que también aceptar un poco las cosas tal y como bien en la vida al yo soy consciente de que tengo treinta y siete años de que llegará un momento en que ya el cuerpo para más Si bueno este año es verdad que por diferentes circunstancias así un poco difícil una lesión en el orbe propios Cameron tiene torneo después tuve una infección estomacal en Méjico y no pude me tuve que retirar yo jugado muy poco la verdad muy el coco luego tuve que que la temporada de tierra no espera pero varias semanas por mi en y osea que ha sido algo accidentada en ese sentido también habrá algo que yo ya sabía que podía pasar las lesiones y jugar la temporada destierro muy costoso para poder estar dedicada al cargo de director etc no pero bueno la verdad es que ha sido positivo sabía que este momento pudiera llegar en algún momento y lo que sí es esfuerzo gran preparado por jugar la temporada lleva un poco de garantía creyendo que que bueno que podía ser un poquito la podía jugar bien aquí en el año pues un poquito mejor de lo que estaba yendo muy bueno evidentemente me desesperaba anillos pongan aquí pero pero bueno la verdad es que estoy muy feliz y muy bueno muy contento también del del esfuerzo realizado la semana pasada el anterior yendo a jugara a dos torneos para prepararme ahí creyendo que todavía tenía que tenis para demostrar aquí es cierto

Voz 4 03:47 tener la sensación de que este este último título

Voz 3 03:51 no lo sé el tenis no te pues que no te pues crear grandes expectativas pequeñas porque porque te sorprende cuando menos te lo esperas en la prueba de ello hacia esta semana ganar el torneo con este con treinta y siete años así que no no te puedo decir que me dejaste pero va a ser el último debería ser muy bien si todo fuera normal pero como el tenis un deporte en el que pasan cosas pues un poco inexplicables a veces pues no te puedo decir que

Voz 4 04:24 sé que no me lo vas a decir pero tú tú sabes Giacomo te vas a retirar quiere decir estamos todos melancólicos porque claro que se ha retirado David Ferrer encima en ese torneo que también ha dirigido también con Antonio Arenas conteo el equipo que es una auténtica Sada al homenaje que le brindaba seis sea retirado Ferrer tout con treinta y siete camino de los treinta y ocho años que no queramos no es que queramos que te retires pero que tú mismo lo has dicho alguna vez que se está acercando al final tú sabes cuándo lo vas a dejar no

Voz 3 04:54 no no yo no yo no lo sabía yo mi idea era jugar este año

Voz 2 05:00 obviamente es las cosas no iban bien

Voz 3 05:01 pues me hubiera planteado mi retirada final de año no sé de qué manera lo hubiera planteado pero pero si no hubiese acabado este año bien pues seguramente a lo mejor hubiera pensábamos seriamente pero claro que las cosas han cambiado este año entre los cincuenta mejores otra vez el año que viene pues cuales Grand Slam sí he directo que también pues es un aliciente más para seguir con el récord consecutivo Si y la verdad es que es difícil cuando estás

Voz 4 05:34 soy competitivo lo saqué el año que viene seguro va a continuar

Voz 3 05:38 sí sí el año que viene jugar después de este título de una persona contienen el año que viene no que mucha gente y te porque no te retiras ya está y aquí se queda pero no se me da un poco de pena también pueda jugar el Grand Slam los torneos más importantes del mundo retirar

Voz 4 05:58 más acuarios Burns esta semana que me está dando aquí en la aplicación que estás aquí te pega apuntado vas a jugar o no

Voz 3 06:04 pues no lo sé

Voz 5 06:06 debate de Figueres

Voz 3 06:08 y voy a ir unida a un último esfuerzo sin

Voz 4 06:13 esta semana pero Wimbledon tú Emilio con la hierba como se explica porque es cuando das conseguido otros mayores logros en Wimbledon pero castigado un par de veces y sino corrígeme a cuartos de final tres veces perdón me había comido una calle hasta luego una porque claro ahora vas a estar otra vez de los cincuenta mejores pero quitando esta semana estaba fuera de los cien primeros sino había logrado clasificar

Voz 1 06:35 cómo se explica tu idilio con la hierba después de tantos años bueno yo creo que es un tema de

Voz 3 06:41 de condiciones de juego el equipo

Voz 2 06:45 la mitad que es muy físico que pertenecía

Voz 3 06:50 se lo digo a todo el mundo desde el primer año que viene jugará Wimbledon sentí que podía ser una superficie de al contrario que la mayoría de sus compañeros en aquel momento

Voz 2 07:01 yo pensaba que lo podía hacer bien y así ha sido hacía

Voz 3 07:04 lo mejor jugador así yo

Voz 2 07:06 cuatro torneos Cierval dos veces Secuita

Voz 3 07:11 que al final yo creo que los jugadores con el tiempo nos vamos dando cuenta de cuál es la superficie que mejor Sants juego oí sinceramente era perfecto para mi hijo si eso también te da pues un extra de motivación y de confianza cuando llegan la temporada hierba la cual es más fuerte que los demás si piensas que bueno que puedes ganar a muchos jugadores superficies más difícil