Jorge Vilda: "Si ganamos será una de las mayores hazañas de la historia del fútbol"

Voz 1704 00:00 pues mañana es el gran día mañana a las seis de la tarde juega España frente a Estados Unidos en el Mundial Femenino de Fútbol que se está celebrando en Francia de hecho las notas me ha preparado aquí Héctor González es España la única novata en estos octavos de final ahí están Miguel Martín Talavera y Sonia Lus que llevan durante todo el torneo siguiendo a las nuestras hola Sonia muy buenas hola muy buenas Álvaro Talavera hola buenas noches Sonia llegó el día a las seis de la tarde mañana en Reims contra Estados Unidos lo que dice que es la mejor del mundo pues sin nada que perder creo yo vamos

Voz 1914 00:36 lo dicen y es por algo lleva siete partidos los números decía hoy el seleccionador en juego en rueda de prensa siete partidos lleva a Estados Unidos sin encajar un gol cuarenta y ocho encuentros seguidos marcando por lo menos uno son las futbolistas estrellas a nivel planetario es la mejor selección Rankin número uno en la FIFA actual campeona del mundo han venido aquí a ganar les da igual cruzarse con España con Francia son estrellas hasta en el trato porque apenas en las puede ver por aquí por Reims pero yo creo que hace poco se celebraba aquí el desembarco de Normandía ya ha llegado el día D para el equipo español y esperemos que sea mañana a partir de las seis de la tarde

Voz 1 01:13 a la hora de la noche nos atiende lo agradecemos el seleccionador español Jorge Vila hola Jorge buenas noches

Voz 2 01:20 hola buenas noches cómo estás

Voz 4 01:23 pues bien lo hace bien no estoy nervioso

Voz 2 01:27 pero si con garaje llegue las seis de la tarde Sonia ha dicho el día veis la hora H solas hidratar

Voz 1 01:33 de este cuando llevas preparando el partido porque claro España fue el lunes de la semana pasada hace casi una semana que fue cuando se clasificó con dos para octavos de final pero hasta el jueves no supisteis que era Estados Unidos cual además tenis más descanso que ellas desde llegas preparando el partido desde el jueves o desde el lunes por guía del Olías ya de Olías Pérez

Voz 2 01:51 sí sí desde que nos lo explicamos lo más probable es que sometido a Estados Unidos hay pues no subimos más o menos ochenta por ciento de Estados Unidos veinte por ciento Suecia y al final pues bueno cuando estuvimos viendo en directo el partido entre Estados Unidos y Suecia Hay ganó Estados Unidos dos cero pues ya cien por cien con Estados Unidos pero vamos son conocidas nos hemos enfrentado en el partido amistoso por primera vez en en enero en el Rico Pérez contra ellas las conocemos la somos ello también desde entonces entonces pues bueno son pequeños matices porque las jugadoras también conocen a esta selección

Voz 1 02:27 si os ha hecho muy largo lo de esperar una semana para este partido

Voz 5 02:32 pues la verdad es que no voy hablando con alguna jugadora

Voz 2 02:35 pues mañana hacemos seis semanas once entramos ya en la preparación de este Mundial bueno fue una preparación porque es incorporar a un poco más tarde del Athletic Atlético Madrid Real luego la semana siguiente en las el Barça pero las que están aquí desde el principio dicen que las ha pasado volando igual que a mí yo tengo la sensación de Guardian seis semanas es José hubiera pasado semana y media o dos o sea que es

Voz 1 03:00 es por eso tiene mucho mérito eh porque estar aunque te lleves muy bien con un grupo de jugadoras y con el cuerpo técnico y demás quieras que no Messi medio pues siempre hay algún algún pique algún roce algún es que es estar concentrados durante seis semanas deshonor Oria

Voz 2 03:19 llevaba un mes y medio pero entonces reina el buen ambiente y además bueno pues luego los entrenamientos han sido muy buenos de calidad ellas quieren mejorar saben que nuestra forma de algún día Si Dios que y de pronto estemos cerca de las grandes potencias pues se es trabajando más que las demás y las demás trabajaba en seis horas los otros ocho horas

Voz 1 03:40 a ver si os vais a ver juntos de vacaciones después quiero decir eso

Voz 6 03:44 nosotros ya

Voz 5 03:46 debería entrar en no está bien gracias a ellos y supo supongo no ya te digo yo que iba a ser pues lo sabía

Voz 1 03:57 y cuando tienes tu sacadas las vacaciones desde mañana por la noche

Voz 5 04:01 tú has dicho no siete de junio de una manera más adelante

Voz 1 04:08 Julio que es tu cumpleaños el día de la final no

Voz 4 04:11 justo justo justo pero bueno

Voz 2 04:13 estaba en un poquito más tarde para no piano pase lo que pase está lo que ha conseguido hasta ahora que es muy meritorio muy meritorio estamos contentos pero claro si si mañana por lo que sea conseguimos pasar pues va a ser una de las hazañas más grandes que Sarkozy al fútbol algo así

Voz 7 04:35 eh de difícil lo complicado es que yo recuerdo

Voz 2 04:41 porque es pocas veces el fútbol pero lo vamos a intentar

Voz 1 04:44 cómo lo va a intentar España qué qué partido tiene en la cabeza el ideal para para poder tener opciones de ganar el partido frente a Estados Unidos

Voz 2 04:52 sí haberlos número la edad es que son poco apabullantes pero sí sí nosotros aguantamos bien naval cuando cuando empiezan los partidos empiecen a un ritmo frenético eso juega atléticas muy muy rápidas muy veloces y muy técnica así cuando pone la séptima marcha lo te quitas esta séptima empiezan la séptima pues hay que ser capaces de aguantarlo y que no te pasen por encima así pasamos esos es el primer cuarto de hora salimos vivos y empezamos a poder hacer nuestro fútbol hay vida jugadas y teniendo la posesión ir dominando las y metiendo la supongo en campo contrario oí llegamos al descanso con la portería a cero pues perdíamos algo a un paso importante legado pero pero bueno ahora ya a partir de ahí en la segunda parte deberíamos no pues nosotros también tenemos que ser capaces de generar de de llegar de pegar algún susto si puede ser pronto mejor para pues bueno para también que ella se sepan que tiene delante

Voz 1 05:52 para eso hay que estar muy bien físicamente estáis bien físicamente

Voz 8 05:58 sí bueno a ver nosotros hemos llega

Voz 2 06:00 ha sido en buena condición pues bueno diferentes estados de forma porque pues hay jugadoras que pues una temporada más tranquila con menos partidos otra gente dio muchísimo partidos muchísimas exigencia Yes ya a nivel mental han jugado finales que fue el que eso al final también desgastada y bueno pues cada uno ha llegado con cualquier condición pero estoy muy contento

Voz 4 06:25 no llegaron aquí dos por ciento en la mejor dónde podríamos saber esto

Voz 1 06:31 en para empezar cuando dices que hay que hay hay que aguantar el vendaval de los primeros quince veinte minutos vamos a empezar con presión arriba o con el permíteme que te diga con el autobús puesto empezar

Voz 5 06:41 nada ni una cosa ni la otra ni una cosa ni la otra

Voz 2 06:44 nosotros no somos un equipo que que no sepamos cerrar que sepamos estar en bloqueo abajo desde el principio que sea el partido te lleva a ello y lo tenemos que hacer pues vamos a agarrarnos de El Larguero si es necesario pero pero de iniciarlo no no va a ser así

Voz 1 06:59 en Sentís que no no hay presión que es lo que lo más normal entre comillas es que Estados Unidos gana España porque es una de las mejores selecciones del mundo ha marcado dieciocho goles en la fase de grupos que es una auténtica barbaridad como que la previsión la vía para meterse en octavos pero que ahora no la tenéis

Voz 8 07:17 bueno de Prisiones pues saber sentimos presión pero

Voz 7 07:24 sí un poco la responsabilidad de dar nuestra mejor

Voz 2 07:28 el versión eso siempre lo tienes ahí sabe mañana en mostrarnos como como son bosque aunque tengas un equipo que sabes que favorito que es superior porque sabemos que superiores pero que nosotros podamos hacerlo nuestro o sea que que nosotros estamos España que podamos y Podemos podamos dar el tono que nosotros esperamos y que la gente también de nosotros

Voz 1 07:51 cómo has notado a las jugadoras nerviosas expectantes

Voz 4 07:55 ha entrenado bien

Voz 2 07:57 han hecho un buen entrenamiento son el entrenamiento previo al partido son cortitos intensos con jugadas de finalización han estado precisas a las concentradas he acabado el entrenamiento en el campo con toda la expedición que te da si me revienta el tímpano pienso que ganamos

Voz 1 08:18 Sony a Talavera hay tenis al míster qué tal buenas noches

Voz 9 08:23 Nuestra la gira a mi me gustaría preguntarte dos cosas el gran éxito que ha conseguido tu selección que habéis conseguido en este Mundial es que a pesar de ser los únicos debutantes como decía Sonia en esta ronda de octavos de final no la Copa del Mundo jugar contra el equipo que nadie quiere el equipo a batir en esta Copa del Mundo no se vea como un imposible poder ganar mañana

Voz 2 08:46 bueno pues eso yo te dicen mucho poder enfrentarte a Estados Unidos para nosotros es un privilegio porque eso significa que estamos jugando fases finales que estás llegando a las eliminatorias y que que bueno pues que este partido seguro que nos va a hacer mejores y que además que tenemos una visión no finalista del del Mundial me refiero como un fin en sí mismos nada nosotros lo que queremos ser hay ir mejorando seguir trabajando estar un día acerca de estas elecciones que nos hagan distancia por pues obliga a apostar por la mujer en sus países por muchas condiciones pero que que vamos saltando escalones rápidamente y eso es lo que lo que queremos y lo que hacen

Voz 9 09:29 seguramente habrá que dar un poco de distancia pase lo que pase en este campeonato del mundo para para analizarlo pero no sé si uno es consciente metido en harina metido en la mitad de un Mundial que que está siendo parte importante junto con su equipo junto con sus jugadoras de este boom que hay en el fútbol femenino y que estamos viviendo estos días en nuestro país Jorge

Voz 2 09:50 pues sobre todo por lo que nos cuentan porque si allí seguimos a la repercusión que está teniendo pero pero no igual que estuviéramos a España cuando hablas con la familia o con amigos y dicen oye que si estáis permanentemente en las noticias permanentemente en los medios pues pues algo que te alegra porque porque es el trabajo que hacen las jugadoras y que se está haciendo que la gente lo valora pendiente que finalmente pues las conozcan y que existen grandes referentes y que te llame un amigo oye que mi hija quiere apuntarse al equipo de Cole el año que viene

Voz 4 10:28 pues pues sabes que tenemos de

Voz 2 10:32 de responsabilidad y vosotros también eh y eso al final es buenísimo no que al final el fútbol femenino haya haya calado definitivamente en España pues pues es una gran noticia

Voz 3 10:43 hola Jorge buenas noches hoy Sonia

Voz 2 10:46 bueno buenas noches Sonia

Voz 1914 10:48 hoy en la rueda de prensa la verdad es que te has vaciado en elogiar a tu equipo en elogiar su compromiso su valentía su forma de jugar y el cuerpo técnico y el grupo que forma Ice no es un reproche de verdad no me lo entiendo como un reproche pero he echado en falta la palabra ilusión ni oído la palabra ilusión en toda la rueda de prensa hay ilusión de verdad por intentar dar la campanada mañana

Voz 2 11:13 pues sí yo siento que si yo siempre me si como hemos hablado antes el entrenamiento como como notó a las jugadoras ya ya tienen ilusión pero claro comedida medirá porque saben lo que tienen delante y entonces como lo conocen pues no hay miedo pero sí que hay cierto respeto porque es un partido que que tienen sus peligros y sus peligros es pues como como hemos visto que en otras ocasiones equipos buenos que tiene un equipo buenísimo delante llega a los veinte minutos las cuatro cero pues queremos evitar eso a toda costa y queremos plantar cara estar aquí ponemos si tenemos alguna oportunidad pues pues aprovecharla pero pero ilusión estamos estamos

Voz 1914 11:59 hilado y la última por mi parte sé que eres un entrenador que te gusta mucho hablar con las jugadoras y de manera individual de manera grupal en pequeños grupos hoy te he visto en el centro del campo en el estadio a hablar con las tres capitanes no me lo digas porque además sé que no me lo dirías pero sabes cuál es la última frase las últimas frases que les vas a decir mañana en las futbolistas antes de saltar al campo

Voz 5 12:24 pues bueno ahora mismo a ninguno pero las últimas fuera

Voz 2 12:27 así es la última arenga que se hace no metemos diez minutos antes de saltar ahí pues son mucha confianza que que sean ellas mismas quitarles los nervios que puedan tener por lo demás y poco más que pues ahí también que tiene la oportunidad de seguir haciendo historia Hay que que sean inmortales porque es que si mañanas si mañana consigue que te Gibbons llegan a Estados Unidos pues toda jugadoras van a ser inmortales eso es eso yo creo que por eso vale la pena luchar

Voz 1 13:02 ha soñado con eliminarlas sea lleva estado durante toda la semana soñando con alguna vez te has despertado has dicho yo estaba soñando con esto estaba soñando con uno cero Minuto noventa y cuatro sacaba el partido estamos en cuartos

Voz 2 13:13 sí algo soñado y lo también pues en los entrenamientos que vas entrenando cosas

Voz 5 13:20 pues estás ganando el partido sabe llevamos una semana ganando el partido con resultados unidos

Voz 2 13:25 hablando por la calle con el cuerpo técnico también pues empiezan a hablar de jugadas de esta edad

Voz 5 13:31 no digamos hicimos nosotros de está jugando el partido estaba indio

Voz 2 13:37 pagando el partido pero claro de lo que pasa pues pues bueno a ver a ver si

Voz 1 13:43 Mister te agradecemos mucho esta charla pero de qué es noticia ayer aunque ya lo avanzábamos aquí en la SER el pasado cinco de marzo que ya que me comentaras comentado aunque sea brevemente como veis la llegada del Real Madrid al fútbol femenino a la liga española de cara al próximo año sólo faltaba el Madrid está ahí

Voz 2 14:01 bueno es que tiene confirmarlo si se confirma es es una gran noticia claro que sí que todos los clubes y más clubes como la de la injundia que el Real Madrid pues todos asume es muy buena noticia será

Voz 1 14:20 decían haber mucha suerte mañana