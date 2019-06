Macarena: "Estuve 762 días en lista de espera para mi reconstrucción mamaria"

Voz 1

00:00

el mi nombre Macarena tengo cuarenta y cinco años soy de Sevilla soy paciente de cáncer de mama diagnosticada en el año dos mil catorce me hicieron más hecho mía en mayo del dos mil catorce me incluyeron en lista de espera para reconstrucción mamaria en noviembre del dos mil quince la intervención de reconstrucción mamaria me la hicieron en enero del dos mil dieciocho después de setecientos sesenta y dos días de espera a pesar de que en octubre del dos mil dieciséis publicó la orden en BOJA de que te incluían la reconstrucción mamaria en el decreto de garantía de plazos porque anteriormente a esa fecha las reconstrucciones mamaria no estaban incluidas en en el decreto de garantías de plazo sino que había que esperar el tiempo el tiempo que es estimara oportuno la meditación una vez incluida en el BOJA eh tenían ciento ochenta días para para Zenón las reconstrucciones María aquellas mujeres que lo que así lo solicitaran se incumple INI caso es un ejemplo de ello que me que está ucranios setecientos sesenta y dos días ya parte no tenga finalizan la reconstrucción el pezón para la reconstrucción del país son incluyeron en lista de espera en junio del año pasado Ia esta fecha aún estoy esperando es sumamente importante para todas aquellas mujeres que hemos pasado por el cáncer de mama hice nos ha hecho una mastectomía y aquellas que quieran reconstruirse recuperar nuestra vida en nuestra anormalidad poder Serra de tapa aunque es de bien nacido ser agradecido reconozco y agradezco a los todos los profesionales sanitarios que me han atendido han intervenido