Dolores Delgado: "¿Qué queda después de un insulto?"

Voz 1727 00:00 saludamos también a Dolores Delgado ministra de Justicia en funciones ministra buenos días

Voz 0506 00:06 hola qué hay buenos días venimos contando los insultos

Voz 1727 00:08 a chispas que ha sufrido por parte del portavoz de Vox en la Asamblea de Murcia como está cómo se encuentra esta mañana

Voz 0506 00:14 bueno bien estas cosas normalmente nos hacen un poco reflexionar que tenemos que tenemos por delante no una forma de hacer política basada pues eso en la injuria en el insulto yo creo que que tenemos un poco que erradicar ese ese sistema se puede hacerla más dura crítica política o el análisis político más fuerte pero bueno con argumentos sin insultos e con la altura intelectual si esas palabras pues demuestran justamente todo lo contrario todo lo contrario

Voz 1727 00:51 la ministra me va a perdonar porque imagino que está harta de escucharlo pero igual Se incorpora a la audiencia de la SER alguien que se despierta hasta ahora no sabe de qué hablamos le han llamado puta embustero quién le queda el debate público cuando sus representantes ponen

Voz 1 01:06 el debate en este nivel pues

Voz 0506 01:09 es lo que da poco le quedaba poco margen porque porque falta respeto yo creo que estamos lanzando la ciudadanía lo ha dicho el se viene repitiendo la gente está cansada de de esta crispación del insulto de la de la injuria a lo que se pretende es pues es entrar en unos cauces normales de hacer política si resulta que quedó está a basando demasiado sumó su discurso en en en temas además de género si dirigidos especialmente pues a las mujeres con está casi violencia verbal porque después de un insulto que queda era que a adonde pasamos cuál es el siguiente paso que línea que línea roja ahí después de un de una injuria cuando se habla pues por ejemplo del feminismo opresor o que una sentencia se ha dictado por una turba feminista ahí suprema asista o se habla de que las feministas no quieren a la familia esto a que nos conduce a qué ideología nos conduce yo creo que que debemos reflexionar en en en España tenemos ahora mismo mil una mujer asesinada por la violencia machista por el terrorismo machista con esto no se puede banalizar ni frivolizar tenemos que concienciarnos tenemos que inocular en todas las cabezas pues el respeto yo especialmente y especialmente a los que estamos en política luego hablamos pues también de de ese discurso del odio que hay que erradicarlo de redes y fíjese fíjese hasta dónde se puede llegar con las con las injurias y esto yo creo que es cuestión de todos de todos los demócratas saber con quiénes se pacta con quienes no se pacta a quién se dirige un discurso y a quiénes no yo creo que que Vox tiene que que parar en esta en esta Dina

Voz 1727 03:07 y el resto el grupo parlamentario de del individuo que ha proferido estos insultos es necesario para que PP y Ciudadanos gobierna en la Comunidad de Murcia le han dicho algo se han dirigido a usted los dirigentes de ambos partidos

Voz 0506 03:20 no no no yo creo que que es un momento de posicionarse esto está incluso por encima si me apura por encima está de ideologías es es algo mucho más sano es la democracia dentro de nuestras cabezas es el respeto es la ejemplaridad como políticos yo creo que debemos exigirnos todos todos unos comportamientos democráticos irrespetuosos irrespetuosos con fundamentalmente las mujeres que a la gente le que de esto muy claro esto no va de de hacer política con las mujeres no se puede banalizar con todo esto esto es un compromiso que yo creo que los demócratas tenemos independientemente del espectro político en el que nos encontremos

Voz 1727 04:05 llevé algún recorrido a la querella que está estudiando la Fiscalía

Voz 0506 04:09 bueno ahí sí algunos artículos en el Código Penal y esto sí que me lo sé yo eh hay algunos artículos del Código Penal en donde encajan perfectamente la la opción las palabras del portavoz de boxeo en Murcia

Voz 1727 04:25 pero usted siempre se plantea personalmente denunciarlo

Voz 0506 04:28 bueno como es un delito en este caso público porque yo soy autoridad así Se trataría de unas injurias contra contra una persona que que representa la autoridad tiques autoridad pues hay quien tiene que manifestarse en primer lugar es la es la propia Fiscalía porque es un delito que se persigue de oficio

Voz 1727 04:49 él se ha justificado diciendo que lo de puta no iba a usted que iba por Bildu en cualquier caso no está mal no que alguien que ha estado tantos años en una fiscalía batallando contra el terrorismo le vendan ahora explicar que es una cosa que es otra no

Voz 0506 05:00 pues sí yo me he pasado la vida intentando buscar la justicia hay persiguiendo a aquellos que que más daño hace no como por ejemplo los los terroristas de del ordeno y del signo que sean entonces es realmente realmente a la frustrante para mí encontrarme que que hay personas que no tienen escrúpulos para pasar líneas rojas en eso en la injuria respecto de personas que estamos aquí simplemente para hacer política de trabajar por la ciudadanía en el servicio público

Voz 1727 05:36 sí bueno distinguir lo que fue el pasado lo que es el presidente que es un partido que fue una banda terrorista en fin ya que la tengo en en antena la sentencia del Supremo les sorprendió

Voz 0506 05:47 pues la sentencia de la manada no me sorprendió en en el siguiente sentido los hechos que se recogían en la primera sentencia eran eran unos hechos muy claros muy muy claro si definían una acción que para mí era típica de una entonces Eli ahora agresión sexual y que vamos a intentar que pasea una calificación de violación con la reforma del Código Penal yo creo que que los hechos eran concluyentes así que me parece que que la interpretación que en este caso ha hecho el Tribunal Supremo se ajusta plenamente a esos hechos

Voz 1727 06:27 Dolores Delgado ministra de Justicia en funciones tendremos gobierno pronto mire

Voz 0506 06:31 pues no lo sé en ello se está en ello se está trabajando a quién corresponde pues están trabajando en ello así que vamos a esperar

