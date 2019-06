Un app para ahorrar dinero o pagar menos

Voz 0927 00:00 preocupa y mucho la declaración de la renta vale ya sé que estamos en los últimos días que muchos de ustedes muchos de vosotros seguramente ya Luis hecho pero es que nos hemos enterado ahora que que hay una aplicación que os puede ayudar a la y quizá ahorrando bastante dinero es como tener un asesor en casa venga vamos a conocerlo

Voz 0927 00:21 el City pone muy buenos días hay buenos días uno de los cofundadores de touchdown que es exactamente esto

Voz 2 00:29 bueno al final es una empresa tecnológica de Software que que lo que hace es intentar poner un poco versátil a a los contribuyentes pues ese proceso tedioso muchas veces muy rollo oí Ivi que requiere mucho tiempo de hacer la declaración de la renta no

Voz 0927 00:44 Il hacemos algunas veces pero no ponemos desgravaciones a las que tenemos derecho con lo cual estamos perdiendo dinero

Voz 2 00:50 si al final tú piensa que Hacienda Nos da un borrador lo que ellos llaman un borrador que no eso no es es un borrador que no incluye en muchos casos muchas de las deducciones por ejemplo ninguna de las deducciones autonómicas viene incluida por defecto en ese borrador nosotros lo que intentamos hacer es con muy poquitas preguntas y además preguntas que son para cada usuario pues intentar responder responder a esas deducciones ir maximizar el ahorro de los contribuyentes y al final ese dinero

Voz 0927 01:16 claro Álvaro cuánta gente devolverá sin más au dará el OK a esa declaración está perdiendo no sé cuánto si tenía hecha una estimación de cuánto cuánto se puede perder globalmente individualmente no sé

Voz 2 01:27 bueno es curioso nosotros hemos estimaron que más de nueve mil millones de euros están perdiendo en España ni en deducciones que la gente no se está aplicando porque por varias razones no yo creo que la primera es por lo que decías da el borrador directamente sin sin confirmar con un profesional que eso está bien hecho y la segunda que es un caso muy curioso es que las personas que tienen rentas bajas son aquellas que no tienen obligación de declarar según Hacienda y al final son las personas que más se pueden aprovechar de estas ayudas que da que sociales que da el Estado no entonces eso nosotros por lo menos hay que probar no hay que ver si si de la Rato declaración saldrían mejor porque muchos casos lo que te decía hay hay familias que podrían tener un ahorro de mucho dinero al mes durante esa declaración

Voz 0927 02:08 y cómo funciona exactamente primero esto donde Botín

Voz 2 02:10 haciéndose veinte años en Estados Unidos no donde tienen el sistema muy trillado ayer cincuenta por ciento tras declaraciones hacen online por ordenador no al final lo que hacemos nosotros recogemos información te pedimos que valía estos datos personales pues que tú eres tú y que tu DNI que aparece ahí de la misma manera que la ciudad de lo con un nación no somos colaborar el socio tributarias decirte

Voz 0927 02:30 Tyson homologados

Voz 2 02:33 exactamente al final somos como si fuésemos una asesoría de calle la única diferencia es que les metemos un poco de tecnología no lo que hacemos es pues primero de esos datos personales valía ingresos y una vez que termine ese proceso es donde entrar un poco en nuestra nuestro Machín la parte de la máquina que ayuda a ir prioriza alguna manera que Pérez cuántas hay que hacerlas aplausos persona en concreto no preguntamos maternidad a un hombre que está jubilado no no tiene mucho sentido

Voz 0927 02:59 bueno yo que es la comparación y sale pues mire que se podrían ahorrar en que es más de lo que el edil de Hacienda no que dicha nuestros

Voz 2 03:07 nosotros nuestros gran valor añadido es exactamente eso poner el borrador de Hacienda poner el resultado

Voz 3 03:12 ahí es cuando el cliente se da cuenta de que de que hay un ahorro considerable no cuánto cobra pues fíjate que que el cobro es

Voz 2 03:21 es lo más para mí es lo más atractivo para para un contribuyente es decir no cobramos nada por probar porque te metas en aplicación porque haga su declaración con nosotros de media tardamos unos doce minutos y hacemos diez preguntas que decir es muy rápido y una vez termine ese proceso pues si te hemos ahorrado más de veinticinco euros son los que cobramos veinticinco euros no sea lo que sea es decir que si nota ahorramos nada la pueden presentar con nosotros gratis no hay ningún

Voz 0927 03:49 muy bien bueno pues para la gente que tenga interés que no la haya hecho todavía que pueda hacer alguna historia para para revisarla pues ya sabemos que es una posibilidad que a lo mejor podemos arañar hay un dinerito Álvaro Falcon es muchísimas gracias

Voz 2 04:02 nada no estaba dañado mi mérito es el dinero de cada uno

Voz 0927 04:04 claro claro claro es que me has hablado antes de nueve mil millones no

Voz 2 04:08 no de mil millones de datos que te decía el dinero de cada persona lo que te corresponde