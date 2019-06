Nacho Padilla: "Las banderolas del Orgullo que hay en la calle no son las que se aprobaron"

Voz 3 00:00 eh

Voz 4 00:22 vamos a saludar también a Nacho Padilla el

Voz 1515 00:25 ha sido el director creativo de las campañas con Manuela Carmena a Nacho qué tal hola

Voz 5 00:30 hola buenas bueno gracias por atendernos te pillamos

Voz 1515 00:33 todo subir a un a un avión pero yo no quería hoy dejar pasar la oportunidad de preguntarte por el orgullo oficialmente comienza este viernes tú eres la persona que ha estado detrás de el diseño de la celebración de este Orgullo dos mil diecinueve que nos vamos a encontrar Nacho

Voz 5 00:49 sacan banderas buenas una campaña de exterior en la que le han hecho referencia a las personas que en su momento lucharon por los derechos de del colectivo nosotros hicimos un Klein que llevaba nuestro mayor orgullo acompañado de titulares haciendo referencia pues a esas personas no llega lo frágil que es mantener derechos sólo lo mucho que el costo conseguirlos etc

Voz 1515 01:12 tengo la sensación es que desde algunos colectivos vinculados al movimiento LGTB ahí hay una cierta incertidumbre sobre la posibilidad de que algunas de las cosas que vosotros habéis organizado pudiesen cambiar eslóganes banderolas carteles de eso tenéis conocimiento constancia de que eso se esté produciendo o el temor de que pueda ocurrir

Voz 5 01:34 no bueno a ver en principio no lo que es que ha sucedido caseros experiencia propia porque me ha pasado el salir a la calle es que las banderolas que están en la calle no correspondían un poco a lo que se aprobó en su momento y mercado ha sido el quiere decir que el Klein que era nuestro mayor orgullo ha repetido cuando la idea era que el claim estuviera por un lado oí y otros

Voz 5 02:00 en la campaña pues otros que se mantuvieron firmes en defensa hechos au quiénes estaban cuando no está o quiénes guardan recuerdan la represión etcétera ese tipo titulares que también forman parte de las banderolas dan ahora lo que yo he podido ver en la calle

Voz 1515 02:14 eso ha desaparecido es decir vosotros teníais nuestro mayor orgullo esto es una campaña pensando un poco en lo que ha sido la vieja guardia los primeros que empezaron a a enarbolar las banderas de los derechos del colectivo habíais puesto encima de las fotos frases como quiénes se mantuvieron firmes o quiénes levantaron nuestros derechos esas frases de las banderolas que has visto esta mañana han desaparecido Nacho

Voz 5 02:35 en las banderolas que yo he visto si no sé si está en alguna otra o tal pero que he visto no estaban lo único que te que puede haber una observación por la calle no

Voz 1515 02:46 he podido hablar esta mañana con alguno de los organizadores de los colectivos pues alguna de las organizaciones en defensa de los derechos de este colectivo

Voz 5 02:56 no no puede hablar de hecho es que bueno también yo ya no formo parte el Ayuntamiento con lo cual no soy euritos por el momento y luego ya me estoy yendo ya de viaje entonces me resultó poco imposibles

Voz 1515 03:08 imagínate cuando esto que estamos conociendo ahora mismo cuando lo empiecen a conocer los diferentes colectivos que se han quitado frases importantes que se habían puesto o sea que se habían aprobando en el equipo de Carmena como quiénes levantarle de nuestros derechos o quiénes se mantuvieron firmes yo entiendo que bien Nacho no les va a sentar

Voz 5 03:28 seguramente bueno tampoco sé hasta qué punto sólo ha crecido citado en algunas partes porque bueno todavía queda por salir lo que yo no he visto los mujeres digitales y los nazis de papel guardias etcétera y eso la verdad es que no sé cómo están supongo que seguir de igual porque piense ven impresos o que

Voz 1515 03:46 no creo que haya cambios bueno lo vamos a seguir viendo a lo largo de las próximas horas en los próximos días veremos exactamente qué qué ocurre y cómo es la celebración de este orgullo

Voz 4 03:57 en un escenario político complejo Nacho Padilla enhorabuena pensamos que pues nuevas al avión Humberto y gracias muchísimas gracias a los dos

