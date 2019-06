un padre ausente ese inició la construcción de un lugar que pretendía traer a México un poco el el sueño americano de modo de vida no lo cual lo volvió un lugar con muy poca cultura en general que muchas escuelas muy conservadoras de corte católico y en general como familias muy pegadas al a los partidos de derecha justo la el espíritu represor de este tipo de escuelas y de It y sobre todo como una especie de desconexión generalizada entre padres e hijos

Voz 2

02:24

a Berlín no llegó el cine de Almodóvar llenó también lo primero que hace hallar mus que también fue este de volar el cerebro o no porque justo tienen toda esta relación con con estos mundos que en muchos de interesar en aquel momento esté ven de diez Nos no no llegaron impulsos de otros de otros países que no hicieron mucho sentido