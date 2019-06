no yo estoy centrado en la Historia no es un biopic pero es personal en ese sentido a mí me siento identificado contener trece años estar solo ve encontrarle una comunidad fuera betún a un grupo de amigos algo de lo que enamorarse en última instancia esta película es sobre un grupo de niños en ese momento en el que eres tú y tus amigos contra el mundo y tu familia es menos importante que todos anula es el Tenerife

Voz 1

01:45

tengo una vida muy rara porque empecé queriendo ser un escritor director y luego caída accidentalmente en esta increíble carrera de dieciséis años como actor que ha sido un viaje de Méndez es aún un viaje Clemente por eso me tomé mucho tiempo para averiguar tengo el puesto de director entonar alta estima que no quería ser sólo un actor haciendo el tonto tratando de hacerlo que es algo que me importa que es importante y entonces me tome en cuatro años y esperé hasta tener una historia que significará algo para hoy