¿Quién dijo miedo? | Rebeca

Voz 5 00:27 pues saber hoy traigo uno de los trabajos más

Voz 1594 00:30 a grandes de decir que hemos hecho en Negra y Criminal aviso que hoy no voy a contar el final porque espero que al que le interese pues hoy que lo busque Se trata de Rebeca la semana pasada colgamos en Podium podcast punto com iTunes y hay Vox la primera parte desde hoy precisamente hace hace pocas horas está colgada la segunda en las unas plataformas y en las webs Se encuentra fácilmente en Google yo la sinceramente te digo recomiendo su escucha completas una hora y media en total como Un cuento de Navidad en dos partes y un gran esfuerzo por parte del equipo al que sinceramente también quiero felicitar el consta nunca lo hace bien en nuestra versión la protagonista es la siempre brillante Mabel del Pozo acompañada de Nacho rápido como el perfecto caballero de Carmen Mayordomo como la sombría señora dan verse vamos al lío Rebeca es una novela publicada en mil novecientos XXXVIII de Daphne Molière la autora de los pájaros que como esta última Hitchcok llevó también a la pantalla en mil novecientos cuarenta hay que decir que las sensibilidades de estos dos grandes maestros son muy afines y cuando se encuentran se producen grandes clásicos como estos dos nuestra humilde versión empieza así

Voz 6 01:36 anoche soñé que volvía de haberle estaba cerrada con una cadena enorme y oxidada la travesía del como un fantasma y avance por el sinuoso camino que también conocía la naturaleza con su fuerza callada e inexorable había ido recuperando su terreno transformando los cuidados jardines en un bosque salvaje India la avenida estaba Manpower

Voz 7 02:09 su piedra gris y majestuoso tiempo no había conseguido destruir la perfecta simetría de aquellos muros la casa así azada intacta gobernando el mar desde las terrazas de Poniente

Voz 6 02:24 cómo se acabáramos de dejar como si fuera una mina

Voz 8 02:29 el bueno de de las penas hija acaricia una nube cruzó la luna y con ella desapareció

Voz 6 02:40 Vanderlei volvía a ser un caserón de suela abandonados hasta de los abetos cuando despertarse no les diría nada no le suena comenzaría hemos nuestro himno hablaríamos demanda porque manda quemar de aquí luchamos nuestro Vanderlei Samu existe salimos vencedores de la prueba pero no logramos escapar

Voz 0313 03:20 este arranques inició la frase de principios es legendaria Esteban su ni que volví a mandarle bueno como como el yo tuve una granja en África no de de Memorias de África de Dakar

Voz 1594 03:31 sí que también se si ambas son autoras mujeres ya ambas con un talento descomunal entre otras cosas para la evocación como hemos podido escuchar en el caso de tu Ariel este talento se suma al de la creación de atmósferas de auténtico terror pero de manera muy sutil yo creo que en Rebeca para mí por lo menos alcanza sus mayores cotas tenemos entonces a nuestra protagonista Kenny en la novela ni en la película de Hitchcock tiene nombre cuando arranca la historia ella es una chica muy tímida muy inocente que acompaña a una señora bastante insoportable la señora van Hopper en una estancia de Carlo allí conoce a Max de Winter un hombre rico dueño de Marley una imponente mansión famosa en toda Inglaterra viudo desde hace un año al parecer estuvo casado con una tasa Rebeca que murió ahogada en una barca y que todo el mundo parece recordar como una mujer bellísima e inolvidable por suerte para nuestra protagonista la van Hopper cae enferma IMAX aprovecha esta comparecencia para llevar a nuestra muchacha de excursión por los alrededores

Voz 9 04:31 en espacios lo conocía

Voz 2 04:33 ya había estado antes aquí

Voz 6 04:36 pero entonces me miró como si no me conoce su mente está muy lejos de aquí él está a punto de caerse por el precipicio está haciendo tarde

Voz 2 04:45 quiere que volvamos no lo siento disculpe no tengo perdón por un momento me he visto era que nunca estuve aquí si hace muchos años quería haberse había cambiado pero no lo he hecho en lugar no ha cambiado nada se encuentra sí sí sí son los recortes momento manden allí las rocas son menos escarpadas siempre guarde Flores bien manos solía quejarse del exceso ver OMS decía que la emborrachan deberes ser previas pero eso depende del gusto de cada uno se encuentra bien ahora es usted quien parece pensativa

Voz 6 05:24 a veces quisiera tener treinta y seis años y estar vestida de seda negra con un collar de P

Voz 2 05:30 las no estaría usted en este lugar conmigo

Voz 6 05:33 junto pásalo no sólo Tomir mal

Voz 2 05:35 pero por qué me indica estos paseos por qué no visto ustedes no tiene un collar de perlas Mitre Te6 también

Voz 5 05:45 siento que usted sabe todo lo que es posible saber de mí y sin embargo yo de usted no se apenas más que el primer día

Voz 10 05:52 a mí que sabía entonces que vivían manda ahí que

Voz 11 05:56 que había perdido a su esposa

Voz 6 06:00 la palabra se quedó flotando y el silencio la fue hinchando hasta convertirla en algo espantoso una palabra prohibida que ya no podía retirar

Voz 2 06:10 mis recuerdos amargos y prefiero olvidarlo hace un año me ocurrió algo que transformó vivida por completo quiero borrar todo lo que pasó hasta ese momento aquellos días acabaron ahora tenemos que comenzar de nuevo

Voz 6 06:23 así que el aval Hopper tenía razón no puede olvidar

Voz 2 06:26 disculpe yo no quiero ser años estuve aquí con ella con Rebeca no ha cambiado nada pero ahora todo está muerto y enterrado nada me recuerda al pasado es probable que gracias al tipo de no haberte conocido estaría ahora en Italia o en Grecia llámame más por favor el usted me hace sentir tan mayor días y esta joven que no sé cómo tratarte está bien si así lo desea lo desee

Voz 11 06:55 sí así yo deseo

Voz 0313 07:03 bueno aquí lo que se intuye lo que están haciendo no sé si mucho poco o hay un poquito el amor son Fateh si no sobre todo por parte de ella

Voz 1594 07:12 sin embargo cuando llega al hotel ese día la señora van Hopper le dice que salen inmediatamente para Nueva York nuestra chica agobiada por la posibilidad de no volver a ver a Max va corriendo a su habitación este inesperadamente le pide que se case con él nada menos nuestra protagonista feliz como si estuviera viviendo un cuento de hadas acepta después de una breve luna de miel los recién casados van a Vanderlei el soñado Vanderlei donde les esperan todo el personal

Voz 12 07:39 buenas tardes nada dice no la de un Inter buenas tardes buenas tardes

Voz 5 07:44 buenas tardes señora soy la señora dan ves en mi nombre y en el de toda la servidumbre le doy la bienvenida a Vanderlei esperamos que todo sea de su agrado muchas gracias señor Anders estoy segura de que así será

Voz 11 07:59 mira este es Jasper desde que la quitado

Voz 5 08:03 si me lo permiten demostraré a la nueva señora sus estancias

Voz 13 08:07 ves por favor háganlo yo tengo que hablar con esta ley expira en la biblioteca señor sí baja después a la biblioteca hay que presentaría gracias a todos ya vuestros ojos

Voz 5 08:21 tome señora se le ha caído un guante sí muchas gracias muy amable me acompaña me parece que únicas muriendo es muy eran es verdad sí señor Vanderlei es muy grande y a dónde estamos yendo el señor mandó reformar las habitaciones del ala este antes eran los cuartos de invitados este es su cuarto

Voz 14 08:50 esto sólo para aquí es maravilloso

Voz 5 08:54 las ventanas de esta parte darlas la Rosales desde aquí no saben no me gustan no se escucha desde esta fase sería difícil suponer siquiera que el testaferro

Voz 7 09:06 las habitaciones son precios Illa esas reglas

Voz 5 09:09 estoy con tanta justo no hecho más que seguir las instrucciones del señor eran esta la habitación de la antigua señor y la señora De Winter tenía su habitación en la otra ala estos Bed es más grande que es un cuerpo precioso con un artesonado de Gramepark las ventanas Langa al novelista insinuando que todo habitaciones de secundar el gran salón de abajo antes era el salón de banquetes todavía se usa en las grandes ocasiones la señora de Inter organizaba las mejores escenas desde del condado tenía un gusto excepcional ella se encargaba de todo ya ya imagine es difícil de imaginar sino conoció usted a la señora de veinte en cualquier caso las habitaciones han quedado preciosas

Voz 15 09:57 y agradezco el esfuerzo

Voz 0313 10:00 me da mal rollo de no vamos directamente quién le pasa con con la con la anterior con la antigua señora

Voz 1594 10:06 el Winters pues ese es el quid de la cuestión obviamente el recuerdo de Rebecca es poderoso y al menos la señora dan ves esta señora dan ver no se lo va a poner fácil a la nueva señora que por otro lado como vemos es todo candor e inocencia con lo que está doblemente indefensas ante esta fuerza de ultratumba pasan los días y ella intenta acostumbrarse a los ritmos de la casa al fantasma eterno de Rebeca que la señora dan por cierto le recuerda y con el que la compara constantemente y un día dando un paseo con más Icon Jasper la nueva señora De Winter descubre algo

Voz 11 10:39 no Jasper Polaino ve por aquí porque supo

Voz 13 10:43 la costumbre La Caleta donde solíamos tener un taxonomía marquen lo que me cago el chico corre a por el palo

Voz 10 10:51 ya no tener la barca no ya te dije que cosas de las que prefiero no hablar por la piedra Jasper perdóname no tenía intención de no te preocupes déjalo estar Jasper Jasper donde se ha batido

Voz 11 11:07 se le oye por allí voy a buscarle

Voz 0313 11:09 yo no quiero ir por ahí que se apaña sabe volver

Voz 11 11:12 sí se ha caido pobrecito déjame que busque quizás se atrapado la marea

Voz 6 11:24 mira está allí tumbado frente a la puerta de esa casita para barcas venga vámonos por qué no vienes me parece que vas a tener que quizás dentro de la cabaña encuentras una cuerda hola Star abandonada miras a puerta también parece abierta qué es esto creía que encontraría el acostumbrado desorden de una caseta para barca había polvo y suciedad de dormir remos negar la habitación estaba amueblada había una mesa escritorio sillas y una cama pegada contra la pared a pesar del abandono había adornos llenos ahora

Voz 16 12:13 me Toni extra

Voz 6 12:15 año para un lugar como aquel es un refugio era porque está decorado vámonos vámonos dónde está la barca que más dice que tenían que tiene que ser la misma barca en la que Rebeca se ahogó así que está casa tenía que ser de Rebeca el refugio de Rebecca pero de que se refugiaba o de quién

Voz 17 12:48 en

Voz 0313 12:53 esto rato donde empieza a ser bastante misterioso y es posible que Rebekah fuera asesinada

Voz 1594 12:59 no se sabe pero el hecho es que algo pasó con Rebeca que Max no les está contando a su nueva mujer esto es obvio sin embargo ella está completamente enamorada de él todas las personas que nuestra protagonista conocen a partir conoce a partir de ahora le hablan maravillas de Rebeca la mujer más hermosa que hayan visto jamás la más elegante la que organizaba las mejores fiestas pero sobre todas las alabanzas planea sobre todo la veneración que les sigue procesando la señora de al mes hundía esta le propone enseñarle el cuarto de Rebeca el Santa Santorum que permanece cerrado para todos los demás seres humanos

Voz 6 13:34 este es el cuarto verdad que es precios el más bonito que haya visto en su vida efectivamente era precioso

Voz 11 13:45 esta era su cama

Voz 7 13:47 la tengo siempre con esta colcha dorada porque era su preferida y aquí está el camisón que se puso la última noche antes de morir

Voz 6 13:56 coge de a los suave y ligero que era muy al a que no imaginaba usted que fuera tan alta que tenía hasta como huida yo lo hacía todo probamos unas cuantas doncellas pero ya me decía dan ninguno me sirve como tú no quiero otra a sus cepillos

Voz 10 14:19 esta noche yo venía allí ella me decía Adán gimnasia de pelo Chus podría estar veinte minutos cepillan Dora

Voz 7 14:32 en aquellos tiempos el señor siempre estaba riendo y bromeando

Voz 6 14:39 a esta como trance

Voz 7 14:44 aquí guardias civiles con esta capa de Dyson estaba espectacular claro que a ella le caía bien cualquier cosa cuando murió llevaba unos pantalones y camisa veo pero todo lo destrozó y la encontraron desnudo las rocas habían destrozado aquella cara preciosa de faltaban los dos brazos no me lo perdonaría usted yo tuve la culpa del accidente no tendría que haber salido esa tarde como Rebecca había ido a Londres no la esperábamos hasta después si yo hubiese estado lo hubiera dicho que no saliese que la noche estaba desapacible ya ya que siempre me hacía caso hubiese dicho bueno ya está bien muy tus miedos nos habríamos quedado hablando de su viaje a Londres el señor había estado cenando con Frank no sé a qué hora volvió nunca más volvió a usar estas habitaciones es terrible dice que acaba de salir un rato y volverá por la tarde

Voz 18 15:48 me pasa también muchos sitios de la casa

Voz 6 15:53 casi por todas partes usted también lo nota verdad sale aquí no se ve usted que nos estará viendo ahora que los muertos

Voz 7 16:01 a los vive Dios me lo pregunto vigilando los observando les al señor ya lo están exentos

Voz 6 16:12 se encuentra bien vete escapa creo que tomará la terraza necesita aire fresco

Voz 0313 16:20 buenos días señora Lambert está fundada directamente pero tiene tiene pinta

Voz 1594 16:24 puede llegar a ser bastante peligroso y de hecho llega a serlo lo que pasa es que a su modo entre etéreo y de catacumbas día en el transcurso de una fiesta llega inducir a nuestra protagonista a que se suicide lo importante no es que la quiera matar es que quiere que ella se suicide trató de convencerla de lo que le ha dejado claro desde el primer momento que nunca podrá sustituir a Rebeca que Max nunca a la mara como amor Rebeca y nuestra protagonista inocente como pues expuesta a todo este peso del mundo de las sombras obligada a madurar en circunstancias tan persas se lo cree pero no del todo porque no llega suicidarse y entonces ocurre algo encuentran un barco hundido en el mar

Voz 19 17:07 ha visto Mi marido en la playa tienes que ir a la playa

Voz 20 17:18 moral que ha pasado un barco chocado contra los arrecifes pero con esta niebla era imposible ver nada han mandado un buzo y ha habido muertos donde está más no no no ha habido muertos pero han encontrado la barca marca que marca no se abarca abarcan Rebeca seguramente el buzo encontró un cuerpo en el camarote como que en cuarto nos decían que iba sola donde está Max donde está no lo sé no lo sé tengo que encontrar a Max señora de allí

Voz 21 17:45 más cariño dónde estás en la caseta de barcas Max estos aquí estoy en la esquina oculto un oscuridad máxime amor

Voz 11 18:07 estaba tan preocupado ha ocurrido algo Ter Cycle no sé no quiero que pase esto solo quiero ayudarte es demasiado tarde hemos perdido las pocas probabilidades que teníamos de ser felices

Voz 2 18:21 ha ocurrido lo que siempre he temido Rebeca ganado

Voz 11 18:25 otra no Max lo digas eso no ha ganado mi amor yo te quiero quiero ayudarte el cadáver que han encontrado es eso lo que te preocupa no no es eso

Voz 2 18:36 no entiendes Rebeca estaba sola no iba con nadie el cadáver que hay en el camarote es el suyo no

Voz 22 18:46 eso no es posible ella está enterrada en el panteón el cadáver hay en el panteón no es el suyo es el cuerpo de una mujer desconocida que nadie reclamo no hubo accidente Rebeca no se ahogó a Rebeca la maté yo en este mismo lugar de un disparo en el corazón

Voz 0313 19:13 pero haber Mona genera Nos vamos pero nos vas a dejar así sí

Voz 1594 19:18 lo siento hoy es me temo me temo que sí que os voy a dejar a reclamaciones al maestro pero que conste que lo visado desde el principio he dicho no voy a contarle al final pero es que esta es una historia que la verdad hay que escuchar para que la sorpresa nos dicen como eso como lo que son sorpresas se lo diré que obviamente la cosa está claro no termina aquí hay razones para todo y para todos hay giros y sobre todo hay sorpresas así que aquí en la hayan interesado ya sabe en Podium podcast punto com ahí Vox o iTunes o sencillamente buscando Negra y Criminal Rebeca en Google

Voz 0313 20:11 Mona León Siminiani estará próxima hasta la próxima la próxima que tenga final la labor esto tiene su punto también claro

Voz 1594 20:19 pero es que esto esto no se puede contar historias y luego ir a buscarlo sí porque el que lo oiga ahora y luego ya a verde o irlo siempre verlo entero siempre tienen

Voz 22 20:28 hemos u otro placer pero aquí es la primera vez que lo hago eh muy bien beso venga buena en buen fin de semana