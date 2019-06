Ryo Matsumoto: "En el mundo del flamenco me bautizaron como "El Cigarrón de Jerez""

Voz 1995 00:00 Don Quijote y Sancho el ideal el Real CR encarnan todos los lunes cuando aparece en el horizonte nuestros cuerpos especiales son una pareja histórica son César y Bruto son Daoíz y Velarde son la hoz y el martillo el Juve las flechas Ortega y Gasset una combinación explosiva menta con chocolate vodka con naranja el boquerón en vinagre de bolsa treinta muchísimas llegan a Hoy por hoy lanzando serpentinas y soplando Matas suegras por la paz siempre nuestros cuarto

Voz 1995 02:46 doy fe somos son mexicano en Tijuana un dato curioso que hemos conocido esta mañana las estadísticas con los nombres de recién nacidos en España más de dos mil dieciocho es que es muy curioso porque Daniel que estuvo en cabeza durante años habrá superado hubo Martini Lucas van a ser los pies que Mateo ahora Daniel está en el número seis

Voz 0460 03:08 nada ni está en el número cuatro y Mateo sigue a mitad de mandato está en el número seis claro pues hace la media es decir español medio les estoy haciendo ante todo eh yo me he duchado él cinco Kiko también te digo que para lo que he hecho mucha nota es vamos a hablar de algo interesante de hecho

Voz 1995 03:37 esto esto de la radio tiene muchas cosas buenas un es que puedes viajar sin moverte del sitio y les vamos hasta el año mil seiscientos catorce una expedición extensión japonesa llega nuestro país con el objetivo de establecer relaciones diplomáticas y comerciales con el imperio español de Felipe II comandando comandados por el Samurai asegura su no Gaga a su une Gaga era un ictus señores asegura Le llamaban asegura secas los barcos Haase has colegas has quejas decían que dejase los barcos es que no me dejáis no no requiere los barcos japoneses remontaron en el Guadalquivir con intención de alcanzar el puerto de Sevilla por el camino muchos de los miembros de esa expedición tomaron contacto con la población de localidades como Coria del Río

Voz 4 04:34 y la que hoy cuatro siglos después todavía puede percibirse la influencia oriental

Voz 1995 04:43 Álvaro Díaz Lorenzo que es un director de cine muy bueno buenos días buenos días queda me inventaba algo de lo que contar a pesar de las dificultades

Voz 3 04:51 para hacerlo además del apellido que muy complicada no todos ven

Voz 1995 04:54 todo Real llegaron remontaba el río se quedarán en Copa del Rey

Voz 2 04:59 porque a la vuelta mucho no hace la travesía ese quedarán en Coria del Río se enamorada él sevillana ya empezaban a hacer los primero sevillanos japoneses como el apellido era tan complicado un cura no sé en qué momento pero en cura decidió ponerle Japón a todo a partir de ahí estaba uno que era japonés de Japón un tapón a día de hoy además de cuatrocientos descendiente directo más de cuatrocientos directos de los primeros y se ese diciendo que el mítico Árbitro

Voz 0460 05:26 Japón Sevilla Coria del Río

Voz 5 05:29 el CIS madre mía

Voz 0460 05:32 pero cuesta tres nosotros perderán un segundito vamos a aclarar qué te crees que asombraba pero y el guión que hacemos aquí todas las mañanas nos ha llegado tarde no ha llegado tarde no es formaban

Voz 1995 05:48 el water recientes descendientes directos tema además venía venían río Matsumoto es muy buenos días

Voz 6 05:56 días

Voz 1995 05:57 tú eres japonés de verdad si es en España me den ya

Voz 6 06:00 tan pero criado en Sevilla a conocer sus bases así pero sí que estoy tramitando

Voz 3 06:13 de pero ahora la gente tiene un un lío en la cabeza ahora mismo yendo dijo

Voz 1995 06:20 a ver si tú has investigado en tus antepasados

Voz 7 06:23 si tienen algún

Voz 5 06:26 cruce de ADN habrá tenido no Cecif

Voz 6 06:29 producto de San Francisco Javier que se fue a Japón hace siglo que ha dejado una huella o soy descendente de eso japonés se que van a Stalin que San Francisco Javier no era tan cuando fue a Japón todavía puede haber tenido todavía no era mucho después de que llegara como Francisco Javier

Voz 5 06:52 hasta Madame Butterfly es bien cree que ha no ha tenido cosas no sé si viene de

Voz 0460 07:02 tengo claro tú puedes parece es la película con él yo estoy yo aquí estamos haciendo una pero la película buenísima que vamos a hablar de ella pero poco más puede hacer la película acabar la digo yo

Voz 2 07:16 yo siempre antes antes empezar darle cogía les daba un paso hacia Río tú estás haciendo dúo japonés que hablo un poco español olvida de flamenco el arte cuando diga Acción te pones y luego ya cortado

Voz 0460 07:26 entonces tenía que era un ejercicio de concentración he tenido que bajar digo va a ser portado muy bien

Voz 3 07:37 es te ponen hoy andaluz que yo ponía andaluz

Voz 0460 07:46 bueno es una película que va a reventar las taquillas estuvieron los Japón

Voz 8 07:52 este año Japón corona su nuevo emperador usted es nuestra última experto ir distingo de nuestro imperio Ésta es su mesa imaginas la que se les viene encima hoy se quieren Prado Paqui si Ramos

Voz 1995 08:10 David una película protagonizada por Dani Rovira y María León dirigida por Álvaro Díaz Lorenzo aquí de cuerpo presente en la que debuta como actor río Matsumoto tío Sapiens que ACS actor

Voz 5 08:21 y no que yo de actor hace treinta y tantos años con teatro musical y no me ha abordado nada

Voz 6 08:29 me han cogido allí de casualidad y me lleva a una industria cinematográfica más brutal de de España vamos

Voz 1995 08:38 de dónde se encontraba fuera

Voz 2 08:41 es que gracias las cásting porque no encontrábamos hablábamos con el japonés en total finales que a buscar otra cosa yo sólo puse es difícil quiero como esto en Pretty Woman el director de hotel de un tío así pero japonés elegante que habla español y que sea buen actor me lo pone difícil y un mes después después de ver a muchos japonesa apareció este cuanto lo vi dije tenemos ahí DACA costó pero al final apareció en Zaragoza en edad de treinta años Triana luego Zaragoza y al final apareció la la oficina

Voz 5 09:12 estoy dispuesto es bastaba película que te

Voz 1995 09:14 dedicaba río flamenco

Voz 5 09:17 o sea que quiere pasaba del mundo de de de interpretación el cine con por desconocimiento y no Lancia eh que pasaban totalmente sea que cuando me llamaban que por favor presenta tal pues no me interesa conocimiento y que tenía un freno de de mí arte pero cuando ya me cogieron me doy cuenta de de la oportunidad sobretodo desde el duende que yo he podido sentir en su y cura rodando que es lo mismo que yo siento es en en el baile flamenco saque

Voz 1995 09:52 sí en jaque en casa que te dicen te oye voy a hacer una película que te dicen en Japón

Voz 5 09:57 en Japón los amigos que hay que por qué no lo ponen Japón evitaron sí claro estamos tratando de tema de familia imperial comedia andaluza no sé si va a aceptarlo o no

Voz 1995 10:15 la reconocen que hasta hasta después de la Segunda Guerra Mundial en emperador era un Dios no era ni tan siquiera una persona en una deidad con lo cual son muchos años de terapia bueno vamos a hacer una pequeña pausa tienes que contar mi cuando empieza cuando empecé a escribir esta teoría de qué manera pensáis que además argumentos fantástico que el emperador de Japón Corea del risco es un argumento buenísimo hacemos una pequeña pausa y enseguida

Voz 7 10:43 pues no y con Toni Garrido Japón

Voz 1995 10:47 Sevilla no sólo han estado cerca de los apellidos de un árbitro

Voz 0460 10:51 a poco más de cuatrocientos años una intervención diplomática

Voz 1995 10:56 qué japonesa llegó por mar la cuenta son llegó por mar hasta algunos de los puertos en los márgenes el río Guadalquivir como el de Coria del Río que las cuentas no salen a ver por cuánto cuando samuráis era Álvaro

Voz 2 11:11 treinta no

Voz 3 11:12 sí pero queda muy poco no lo entiende ocho como bueno como buena Béjar seiscientos entre treinta

Voz 0460 11:21 dos virtuosos de la espada era lo Julio Iglesias de Oriente has visto en las películas cuando saca el samurai la espalda ya así que le vienen cinco ya lo mimo bueno pues a partir de ahí tuya llegue a tus conclusiones viene de Dios quedan algunas casas como joyas familiares de

Voz 9 11:43 hay algún día debería no

Voz 0460 11:46 bien qué paso con dice ojalá hubiera creado quejara nada que la herencia está muy repartido

Voz 1995 11:51 el viaje resultó un fracaso absoluto lo comercial Pérez fue un gran éxito les estamos contando en cuanto al intercambio de Cultura y civilizaciones

Voz 5 11:59 la persona que aquí en Corea vienen de las

Voz 10 12:02 de abulense claro cohabitar con las

Voz 2 12:04 Mariana romance porque fíjate

Voz 5 12:07 Medio Coria en Japón da apellido pueblos

Voz 10 12:09 lindo como adelantan raros la azúcar por un bebé decirles les decían Japón y así nació el apellido Japón

Voz 1995 12:17 es una historia absolutamente real que sirve de contexto para nueva comedia protagonizada por Dani Rovira y María León los hammanes

Voz 8 12:25 nuestro liderazgo imperado discuten ustedes que yo sé que el nuevo emperador de Japón

Voz 1995 12:37 hablamos con Álvaro Díaz Lorenzo que es el director y con uno de esos protagonistas Ryu Matsumoto y el punto de partida es la necesidad encontrar el nuevo al nuevo emperador japonés

Voz 0460 12:46 algo que en la vida real ocurrió hace dos meses

Voz 11 12:50 hoy concluye mis funciones como emperador

Voz 0460 12:53 a partir de mañana comienza una nueva etapa

Voz 11 12:55 va en la que sinceramente

Voz 1995 12:58 no nos ha pillado en la promoción que el traspaso de trastos de Akihito hacia nadie

Voz 2 13:04 en las fechas sí veces edades de la vida es una buena señal pero un japonés Kimi si el emperador yo

Voz 6 13:12 las del algo simbólico se ha pasado

Voz 9 13:14 en el de puede la reflexión de de de

Voz 5 13:17 pero non de Segunda Guerra Mundial que

Voz 0077 13:20 civilizado dignificado como Dios y tal y entonces pero sigue siendo una admiración y respeto de todo pueblo japonés

Voz 1995 13:31 y Álvaro había hecho algún pase en Corea

Voz 2 13:34 el viernes hicimos una además invitamos a a todos los Japón se llenó el la verdad es que el cine fue muy fue muy bonito muy especial que yo hubiese reía mucho la verdad yo pensaba digo ser Riego no tienen aquí tomate pero les encantó la peli se reía y luego sobre todo con él ni con los chavales que estaban ahí presentando la peli la que fue muy los donantes gustó mucho y espero que gusta Dani Rovira de emperador en cualquier sitio si yo lo creo

Voz 0460 14:01 cabe pican Dani Rovira emperador opta espada área de emperatriz que también tiene seguro que Maika bien dice en Japón y que es imposible que te caiga mal de cualquier lugar del mundo cambien

Voz 1995 14:13 el río tú recuerdas llevas mucho tiempo en España treinta años no

Voz 5 14:16 si antes el treinta

Voz 1995 14:19 no muchas pero alguna alguna más como fueron tu estuvieras con pases en Triana cuando llegas a Sevilla como fue aquella época

Voz 5 14:28 la verdad que trinan aquella época era diferente a Triana Triana pero bueno es para mí era algo que que me sentía muy familiar que lo que yo buscaba ahí lo que sentía como mía

Voz 0460 14:41 como una hubo una que vuelve a su río donde ha nacido es así es así

Voz 5 14:46 yo he tenido sentirían Acosta todo

Voz 0460 14:49 los salmones perdona es que por segunda vez saliva utilizar

Voz 1995 14:52 por ejemplo el salmón en este programa

Voz 0460 14:54 herencia vital que por cierto asegura ha sido maravilloso no sé si lo sabido río pero han tenido al chaval que han sacado más nota en Selectividad el estoy el mejor estudiante de España y ha dicho que se crea dedicar al teatro porque eso es lo que siente ha dicho claro que sí eso es lo que nos enseña salmón noruego que hay que ir a contracorriente yo pensaba hombre no se Tom tú sabes cómo acaban los salmones después de remontar el río pero no sé si es un gran final a los osos nacidos en cuanto a la pringao bueno volvamos como volvamos

Voz 1995 15:25 en Triana cuando llega un japonés que quiere ser bailaor que que dicen

Voz 6 15:29 fue un un Jueves Santo para debutar me viene Canadá Oriana vamos es que el templo así todos los días me meto a Asier pese a señoras de Triana de todo para

Voz 5 15:43 saque

Voz 0077 15:44 pero digamos que fui muy bien acogido aceptado Banon amado querido mano todo lo italiano y flamenco de todos sus vamos que he tenido una gran suerte de de mamar todas las la esencia de flamenco

Voz 1995 16:00 bueno la verdad es que habla espectacularmente bien vamos a escuchar el taconeo eso son los tacones de Río porque es el cigarro de Jerez

Voz 5 16:22 sí sí llamo

Voz 1995 16:27 cómo cómo te pusiste ese nombre decía ronda

Voz 6 16:29 pues Juan Andrés Chiquito de la era de dan su autor

Voz 5 16:33 de de de detrás de cámaras de Isla pues en fiesta flamenca porque tenía Ríos te vamos a bautizan nombre más flamenco más más sorera y tal cigarro cigarro de dónde pues si que tiene más peso bueno yo he ganado de previo de concurso va ir en caddie entonces era gente de caddie tú tú eres de Kay tú de Gerena dicha claro lo oído ya me estaba llamando eres llegar donde donde cae bueno se enteró mi padrino y que hay plena en Kayes suena

Voz 6 17:12 tampoco Agazzi entonces bueno tenía que

Voz 3 17:16 nombre Ahmed es fuera no es una gran

Voz 1995 17:21 tradición de cantaores de de baile por ejemplo

Voz 4 17:25 taka de Tokio

Voz 12 17:31 eh

Voz 1995 17:33 ahora llamada yuca y Marea

Voz 13 17:40 sobre

Voz 1995 17:46 sí que es verdad que hay una conexión muy grande mucha más allá de de de aquellos treinta guerreros que llegaron hace cuatro siglos ha roto está prepara para la segunda parte porque va a ser un éxito Babel mucha gente que va a llenar los cines para verlos Japón tú estás preparado para ser una pero tengo la idea del guía

Voz 2 18:04 ya sale hecho Antena3 Juanes si queréis ya está aquí ahora al público es decir es si queda que haya segunda parte no todo el mundo queda hacerla yo pero bueno pero si no siempre si no he visto era creo yo estaba pensando que la película se cuenta no que los japoneses venían venían a una cosa pero por el camino no lo al llegar a sí camino se vio que tenían también una según segundo proyecto no entre que dejó como seiscientos descendientes en Coria entonces río tú venías a bailar sí pero aparte de bailar tute

Voz 0460 18:38 es un segundo un segundo proyecto también como estos japoneses samuráis diga el Sevilla viste que el que la acogida no era sólo dentro del mundo artístico

Voz 1995 18:49 ya

Voz 6 18:50 bueno he trabajado de Canal Sur ha sondeado hoy esa cosa

Voz 3 18:54 el Ariane sainete que tiene yo creo que no es lo todo esto pero hace mejor que no metíamos al final tampoco samuráis todas las no todo el mundo nace samurái oye tuvieron Zaragoza ahora que cuando vives en Zaragoza imagínate en la gente que te ves japonés pero con acento andaluz que le pasa la gente que implosión a sí

Voz 6 19:18 estoy un poco a poco no mágico japonés Zico

Voz 0460 19:24 oye hablabas española lleguen bañistas no imaginabas español

Voz 5 19:29 no es nada

Voz 1995 19:31 eh que tiene un pintor en la película de verdad

Voz 2 19:35 sí se la gente buena pinta aparte hemos podido rodar en Japón que eso de porque consigue si puedo contar con Dani contraer hubiera María León que es una pareja inédita que nunca vi nunca habían trabajado juntos no es curiosísimo

Voz 1995 19:47 que dos de los tipos más divertidos hombres mujeres en este país no hubieran coincidido nunca

Voz 2 19:51 claro yo en minuto uno dije quiero Adán y a María y le dijeron que sí era como súper Fathi como se contar con Messi Cristiano todo ventajas muy voy a pata Ayoze tenía muchas ganas de currar ir que está muy bien

Voz 1995 20:03 qué tiene que ir una película si tiene

Voz 5 20:06 hay una diversidad total porque yo creo que es primera película española que han logrado un popurrí entre negro asiático y de Louis de todo Krahe una cena entre Voley yo que hablando de churro son dos cosas

Voz 3 20:23 dice que le hacía lo que pasa pero yo si vamos a hacer un poco

Voz 1995 20:28 qué pasa con lo ocho reglas chorradas y bueno

Voz 5 20:30 no sé si mi personaje es hasta qué punto estaba entendiendo lo que significa tan churro pero que que que que no no me tiene que enseñar nada y tal pues cree que yo se abra sin distinguir la palabra a escena pero lo parece

Voz 2 20:49 es que hay que hizo de vasco gay en de paciencia que de mayor apelación Guinea como usted con el escribe un personaje que es el dueña de la Peña

Voz 3 21:00 entonces cordobés entonces cuando yo va a tomar

Voz 2 21:05 él explica lo que estoy churros como sabe lo que es lo que hay un juego de bueno que ver

Voz 3 21:10 pues sevillano que tenemos

Voz 1995 21:12 de haberla peli este viernes veintiocho de junio se estrena en los cines los Japón es la nueva comedia española protagonizada por Dani Rovira María León hirió Matsumoto fantástico placer conocerte río dirigida por Álvaro diez que vaya todo muy muy muy muy viviendas halal que que seguían en los cines y que dentro de poco estamos hablando ya de la segunda parte muchísimas gracias gran placer río en un placer gracias

Voz 3 21:39 la sorpresa que tiene que esperar hasta que termine de todo todo la pedicura alguien que viene como los Vengadores no hay una escena

Voz 0460 21:46 ah pos créditos no salgan rápido de

Voz 14 21:51 gracias