Nuestra propia Gioconda

Fermín Agustí la de la sección de Dani Álvarez los jueves me encanta por cierto en la técnica Noema Valido Alicia Molina también ha estado Julio Hernández en la producción Fermín Agustí en la redacción Cristina del Casar Miriam Soto Javier Jiménez Bas lo digo cada día para recordar que todo esto sale gracias al trabajo conjunto de un montón de gente

Voz 1515 01:59 hablemos con Dani Álvarez con esta sintonía Groenlandia lo utilizamos para las historias de superación del deporte todo súper loco yo creo que el último día podemos hacerla ejerció y que no la más que del horror que el último día es él la magia en directo al final veintitrés de veintitantos de julio pero oye de que vamos a hablar hoy por cierto regate a principios de temporada no estamos llegando al final por estuvimos hablando del segundo centenario del Museo del Prado si mi cumpleaños que estamos celebrando también este año coincide con el quinto centenario de la muerte de Vinci mil

Voz 0772 02:38 quinientos diecinueve en Francia en ambas pues fíjate que estos dos aniversarios están muy relacionados con la con la ciudad de Madrid por detalles que vamos a comentar el primero de ellos quizás algo que muy pocos conocen aunque a partir de dos mil doce tuvo su predicamento porque sale en muchos medios de comunicación y es que el Museo del Prado precisamente desde mil ochocientos diecinueve es decir desde hace dos siglos en el momento de su inauguración exhibe ah a una de las copias de la de la Gioconda que todos los expertos dicen que proviene del taller es coetáneo de cuando él hizo en la que se conserva en el Museo de luz que la pintó entre mil quinientos tres y mil quinientos diecinueve Ike seguramente algunos de los trazos que aparecen en en en esa pintura pues son de la mano del propio del propio genio florentino que Carmen tú lo conoce as no bueno un yo estaba en el Museo del Prado

Voz 1515 03:31 hace un tiempo es verdad hay por favor

Voz 1 03:33 pero esta tarde te diré que me voy a grabar una

Voz 1515 03:36 la sección que vamos a poner en marcha la próxima semana la siguiente un espacio porque hacemos poco de museos y esta tarde me voy al Lázaro Galdiano

Voz 2 03:45 a grabar con un guía

Voz 1515 03:48 determinados cuadros los menos conocidos no vamos a poner el foco en los más conocido sino en esas pequeñas joyas más desconocidas y haremos un recorrido de cinco seis minutos por cada uno de esos cuadros y lo vamos a hacer con varios museos con el triángulo pictórico de Madrid esta tarde empezamos por el Lázaro Galdiano y contando qué tal

Voz 0772 04:04 pues fíjate algo parecido debido suceder hasta que bueno ya en el en pleno siglo XXI a comienzos de del siglo XXI hace unos quince años más o menos pues empezaron muchos expertos a llamar la atención sobre sobre esta copia de La Gioconda si te parece vamos a escuchar a Ana González Mazo ya es restauradora hizo una de las que inició esta investigación en los va a contar algunos detalles de esos trabajos primeros que se hicieron en el en esta en esta tabla vamos a escucharlo

Voz 0809 04:32 en este caso lo primero que se hizo fuera etnografía infrarroja la radiografía que es la que nos aporta datos sobre el dibujo subyacente de del cual sólo que está debajo de la pintura después ya se ha ido un proceso que ha durado dos años que todavía no está que no está terminado una vez que ya vimos el dibujo no era exactamente un dibujo de una copia tradicional empezar una seguimos investigando la la reflectores fían después llenos el paisaje se hizo la radiografía y después empezaron a hacer estudios químicos para suelto para tener para resolver preguntas muy concretas y luego el proceso de estudio ha ido paralelo al proceso de restauración Ésa es decir mientras el restaurador está trabajando el apoyo técnico que se la edad es constante en todo momento a la rectora se ha repetido cinco veces porque a medida que se iba levantando el repunte iban apareciendo más cosas le teníamos que volver a a realizarlo echó el último cambio de la cabeza parecían hace quince días cuando estaba terminando de restaurar

Voz 1515 05:35 mira escuchando esta mujer Ana González Mazo Nacho Ares estaba pensando que esto es parecido a mí me puedo me pongo en la piel de quienes han realizado esta labor de investigación un poco como las prospecciones en egipcio en Egipto cuando te metes ahí empieza bueno que te voy a contar a ti de eso no hablo algo parecido de repente vas descubriendo cómo Leonardo de forma paralela al original estaba trabajando en apoyar no sus discípulos cómo vas descubriendo poco a poco todo es pero no

Voz 0772 06:01 efectivamente porque el cuadro como decía antes lleva desde mil ochocientos diecinueve en exposición en el Museo del Prado antes había llegado en el siglo XVII a las colecciones reales estuvo en el en el Alcázar real en el Antiguo Alcázar real en el ala meridional que luego se quemó pero se pudo ser para esta esta pintura yo la primera vez que David me llamó mucho la atención porque era una copia exacta de la de la Gioconda pero con el fondo negro es decir no sabe veía ese paisaje que podemos observar en la en el retrato en la pintura que vemos en el museo de luz y hay una anécdota que siempre cuento y es que se me colocaron al lado dos señoras mayores que miraban con mucho interés el cuadro Le dice una a la otra dice mira no sabía que este cuadro estaba aquí en el Prado creen que era el original creía que era la actriz

Voz 1515 06:45 no

Voz 0772 06:45 pero es que es una copia tan exacta tan exacta sino fuera por ese fondo negro que claro era muy extraño no que una pintura tuviera ese ese color tan tan oscuro que es lo que se hizo pues como decíamos como escuchábamos ahora Ana González Mazo se descubrió que había un repite es decir un una pintura posterior a ese siglo XVI que tapó todo ese fondo que salió en esas radiografías en esas fotografías que se hicieron en pues hace prácticamente unos unos veinte años que pues que es sacó a la luz algo que que no voy a decir que nadie esperaba porque realmente este tipo de cuadros tienen ese toque también de misterio no de intentar quién es el que ha puesto su mano aquí para ocultar lo que había detrás no pero sobretodo la la intrahistoria un poco que protagonizaba esa esa tabla el hecho de que sabemos hoy que procede del taller de Leonardo da Vinci que fue pintada a comienzos del siglo dieciséis es decir coetáneas cuando Leonardo estaba pintando la la buena había un alumno suyo o una alumna que eso nunca lo sabremos estaba pintando también esta esta copia que es la que ha llegado a a Madrid

Voz 1515 07:49 qué buenos son esos misterios de la historia que después cuando siglos después son descubiertos es absolutamente emocionante has hablado también con Javier Sierra sobre este asunto no habían contado

Voz 0772 07:59 Javier Sierra es uno de los mayores entusiastas de la figura de de Leonardo y precisamente dabas ahora en en esos términos como leyenda misterio enigmas que hay alrededor de este cuadro cuando se hicieron esos estudios tan tan cercanos aparecieron pues lo que vamos a escuchar ahora de la voz de Javier Sierra

Voz 0903 08:17 durante el proceso de restauración de de esta copia de Leonardo se descubrió en el extremo superior derecho de la tabla una marca digital lo que parecía una huella digital y bueno yo la pude ver en los primeros momentos de la restauración de la obra y ahora parece que los expertos han llega a la conclusión de que no se trata de una huella qué tal si de una huella de Palma Palmosilla probablemente del costado de algún dedo o de una parte de La Palma y eso hace más difícil su comparación con las huellas de inventariados de Leonardo pero no lo hace imposible porque también hay huellas de costado de la mano se cree que de Leonardo en sus propios pinturas y que podrían en fin con un buen programa informático compararse quién sabe yo creo que ahí se abre una investigación a futuro cuando la tecnología lo permita

Voz 0772 09:04 fíjate encontrar huellas de Leonardo en una de sus pinturas o que hay algunas inventariados ya como decía Javier Sierra en este en este corte la investigación como digo pues tienen un recorrido muy largo sobre todo porque entra dentro de de esas copias de de La Gioconda contemporáneas que asumen bueno pues hacen sumar más datos para intentar conocer un poco la historia de de este cuadro pero Marta no es la única referencia que tenemos

Voz 1515 09:32 él lo grado no creo que en la Biblioteca Nacional hay libros de Leonardo da Vinci tenemos ahí tenemos un puente establecido Da Vinci grande Madrid aunque muchos no lo sepan yo tampoco lo sabía hasta que tú malo contaste

Voz 0772 09:45 totalmente fíjate que Leonardo siempre ha estado vinculado a Florencia la historia del Renacimiento a Francia en esos últimos años pero algunas de sus obras porque él escribió como trece mil páginas tu sobre lo que es escribir trece mil páginas en esos tratados de conocimiento de de de arte de mecánica de inventos que él hacía de ingenios pues dos de esos códices se encuentran en el Madrid seguramente los trajo Pompeyo Leoni que era escultor de Felipe II atrajo desde Italia no sabemos porqué pues por esas hazañas rosas del del destino se perdieron se perdieron Japan reaparecieron en mil novecientos sesenta y cuatro y ahí están en la en la Biblioteca Nacional son en total ocho volúmenes que se consideran bueno en dos bloques de de cómo denominados códices tienen quinientos cuarenta páginas y hablan de mecánica hablan de estática hablan de geometría hablan de polio ascética que es Le bueno pues la manera de defender las plazas fuertes definitiva pues muchos de esos intereses de esas inquietudes que tenía Leonardo por la cultura por el mundo intelectual por los inventos por los ingenios lo que él era realmente no un ingenio sino un genio no

Voz 1515 10:57 ahora te voy a proponer yo una exposición te parece Nacho Arés acompañas a esta compañía

Voz 4 11:06 a ver esta eh es que Apple

Voz 1515 11:09 quince de septiembre en Madrid y en el Palacio de de Gaviria sí

Voz 5 11:14 está exhibiendo una retrospectiva que se llama El hombre invisible es de un artista chino que se llama te va a gustar yo he estado viendo fotos señor a Miriam Soto y me pareció fantástica del artista chino Liu Bolín que lo que hace es camuflarse hice mimetizado con el paisaje lo conoces es fantástico si lo hace como forma de protesta para denunciar la invisibilizan de determinados colectivos es como el hombre invisible Osama se toma fotos y lugares icónicos muchos de ellos otros no tanto el se invisibilizan bueno es una exposición que ha visitado nuestra compañera Miriam Soto que ese las recomendamos nos lo va a contar

Voz 6 11:54 quién es el renombre querría convertirse en invisible

Voz 7 11:58 trata punto di un facto particular en la biografía del artista una aquella época las autoridades chinas destruyeron totalmente su taller donde él estaba trabajando como artistas independientes ir como acto de protesta ahí de oposición a esta acción por parte del Estado China decidió mini de empezar una nueva forma de expresión consistía en hacerse invitar al inversa dilema

Voz 6 12:29 es Beatrice Benedetti la representante del chino Liu Bolín en Europa el hombre invisible un calificativo que no sólo habla de su manera de presentarse en sociedad sino de sí

Voz 7 12:40 mismo mi fondo con los fondos

Voz 8 12:43 por tanto somos parte de los siglos se convierte en el fondo mismo que fondo y forma parte de como los camaleones Se mi melliza en consumo en con el entorno de esta manera no sólo pretende ser transparente y neutral en esta forma de protesta sino también quiere expresar su identidad Eden quita

Voz 6 13:07 son setenta obras en las que este artista camaleónico se funde con el paisaje con butacas con escaleras

Voz 9 13:14 pongo claramente que habian significa primero eh bueno llevar un sitio que tenga un significado obviamente aquí nos encontramos en Italia por ejemplo el que tengan veía Milán ocupada Marcilla con mirar el Palacio Lombardía pues piano piano así Fano y luego eh sepan haciendo localización de Exteriores Finanzas de canciones

Voz 1515 13:39 para afinar exhibido

Voz 9 13:42 las veces al derrame este lugar es que están cerrados y las que single completó todos los artistas

Voz 6 13:48 pero esta fusión no es gratuita como en muchos artistas la denuncia está presente ya sea en China

Voz 9 13:54 Tokio al ingreso a beticismo fotos con las chiíta prohibir con Riis Trust UDIMA

Voz 0809 14:00 han visto una foto muy alargada de la ciudad prohibida ya retrato de Mao la versión original Él estaba bien equipado con el entorno con el retrato de Mao está justo delante de retrato de Mao y todo estaba como en el retrato de Mao menos el rostro la cara era la del propio artista muy Bolín quería expresar el hecho de que la la sombra de Madrid desea ver no tenemos tres años después de que él naciera pero

Voz 9 14:26 su figura hasta durante muchos años y yo proyectar una sombra muy grande conductor quiero más usted don

Voz 6 14:33 como en la Europa que no quiere a los migrantes que llegan a sus costas

Voz 9 14:38 la foto Blue a desde Europa pros propio unos KAS toque de una fiesta esta fotografía es como una Piedad el color azul de la bandera europea porque el sueño de estas personas es convertirse en europeos viven Talgo bichitos vinimos

Voz 6 14:57 lío Bolín el artista chino que utiliza la táctica del camaleón para protegerse

Voz 1515 15:07 qué mejor Nacho Ares para estos días de calor de muchísimo calor en en Madrid que refugiarse

Voz 0772 15:13 en una buena exposición con un buen museo eh sí porque muchas veces tendemos a pensar que las exposiciones de arte contemporáneo pues son muy frívolas ya estar realmente es magnífica porque el el visitante interactúa con lo con la con la pieza en el sentido de que es muy fácil muy fácil pues se diluirse también en esos pensamientos de de la artista yo cuando la labia me

Voz 11 15:36 me cogió es en la estoy viviendo hace hace muy poquitos días yo es alucinante es alucinante

Voz 1515 15:41 el Bayern ver disfruten la nosotros les vamos a contar ahora tú sabes que como en el programa pasemos por muchísimos registros enseguida nos vamos a ir a recordar algunos de los mejores momentos de la gala que celebramos la semana pasada en el Café Berlín la final de suena Madrid El espacio que durante dos semanas dedicamos en Hoy por Hoy Madrid a escuchar grandes sonidos grandes músicas de nuestros músicos callejeros muchísimos del Conservatorio un nivel impresionante fue una noche genial íbamos a recordar algunos de los mejores momentos enseguida Nacho Ares compañero en la semana que viene más