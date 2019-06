Carlos Rodríguez: "Durante los 30 o 40 próximos años, me gustaría levantarme para ir a trabajar a un empleo que me guste y que me apasione"

Voz 1995 00:00 en fin va a ser muy difícil que nosotros podamos cambiar su presente así que vamos a intentar concentrarnos en su futura casi todos los treinta mil estudiantes que se presentaron a ser evitó la selectividad por toda España tiene ya su nota con ella en la mano se enfrentan a una de las decisiones más trascendentales de su vida

Voz 1 00:18 qué estudiar ahora

Voz 1995 00:21 además en nuestro país se ofertan cientos de titulaciones estudiantes ven condicionada su decisión Portos extremos la vocación que es importante o el pragmatismo o lo útil lo que quiero ser o lo que viene bien que sea difícil en serlo y es una decisión que te va a acompañar el resto detuviera el gran pregunta estudiar lo que te gusta aunque posiblemente no te de comer estudiarlo que tiene muchas salidas profesionales ante esta disyuntiva se ha colocado carros Rodríguez es el estudiante que ha sacado la mejor nota de toda España un catorce de catorce el examen perfecto ha sabido en todos los medios a ustedes seguramente ya conocen su caso porque su caso extraordinarios ha hecho un bachillerato brillante de Ciencias pero ha optado por perseguir su sueño que tiene muy poco que ver con la ciencia con los laboratorio bueno consciencia los no pocos sí pero no con los laboratorios Carlos Rodríguez dos escucha desde Alicante carros muy buenos días está seguro claro que vas a estudiar dramaturgia en Madrid a muy a mucha gente le ha llamado la atención como con esas no tazas a la RESAD porque esto más que te sorprenden las críticas luego los comentarios

Voz 2 01:34 porque al fin y al cabo es lo que me gusta y lo que me llena evidentemente soy consciente de que podría estudiar matemáticas o ingeniería porque bueno pues pues un bacheado de ciencias y es para lo que estoy preparado al fin al cabo pero lo que me llenan no es lo que me gusta ya al final Cabo voy a tener que levantarme por la mañana durante treinta cuarenta años y me gustaría tener que hacerlo para ir a trabajar a a un empleo que me guste que me apasione sí que es verdad que quizás haya suscitado más polémica de la que debería porque creo que es algo que no debería sorprender ni que debería ser noticia que un chico se hiciera dedicar a ser dramaturgo actor bailarín o lo que fuera cierto

Voz 1995 02:11 el índice mucho sobre lo que creen algunos sobre la importancia del teatro lo espiritual las humanidades sobre lo que representa eso también dice mucho de de esa sorpresa pero tiene ya la plaza Carlos

Voz 2 02:24 no lo sé de hecho me lo van a decidir este mediodía a las doce a todo CEAR altos no sé cuando cuando cuando ellos quieran

Voz 1995 02:32 oye si te dicen que no

Voz 2 02:34 pues siempre tengo alternativas o sea mi sueño es dedicarme al teatro y sé que si no es este año pues al que viene pero mientras tanto pues o quién sabe quizás este año me meto a matemáticas o estudio Comunicación Audiovisual o estudio cine o no lo sé pero vamos que tengo claro lo que lo que quiero hacer y un año perdido no tiene que ser un año perdido

Voz 1995 02:59 que Carlos ha ido a pedir plaza justo en el único sitio donde su catorce sobre catorce no vale Resad la la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid no tiene en cuenta de que tiene en cuenta pero no de forma definitiva definitoria en tu casa cómo han vivido la la decisión porque mucha gente no sé si es tu caso mucha gente decide él y ayudante a los geles deciden a ver

Voz 2 03:24 yo ya desde pequeñito que empecé a bailar con cuatro años ella se iba viendo un poco por dónde iba a acabar tirando sigue Pereza que la decisión en sí pues impactó un poco de teniendo en cuenta los dos años de bachiller de Ciencias con con esas notas pero vamos que cuando lo dije cuando dije escucha mamá que yo me quiero dedicar al teatro ya está puedes a mí no me dijo nada de hecho me me apoyan montó ni eso

Voz 1995 03:50 vale se seguían en casa no hay ningún problema de y el entorno en el instituto tus profesores lo han entendido

Voz 2 03:58 sí que es verdad que había algún que otro comentario de madre mía pues qué pena que con esas notas te tengas que dedicará a las artes tal pero vamos que que ningún problema que cuando

Voz 1995 04:07 pero quién te dices aquí en fin él quién dice oye con esa nota teoría fantástico fíjate vamos a tener muy buen arte

Voz 2 04:14 ya no sé o sea yo creo que por por la concepción también derbis verdad que hay en general de que de que cuanta más nota tengas más técnica científica tienen que ser la cara la carrera en la que te especializa entonces yo creo que hay que no que no es un comentario que hagan a mala leche ni muchísimo menos sino simplemente que es lo que se salen lo que piensan

Voz 1995 04:34 vale que hemos leído entrevistas tuviese esta semana porque el caso de Carlos pues ha llamado mucha atención algunos titulares donde veíamos que tu sueño se estrenaron musical en la Gran Vía exacta él tiene ya pensado más o menos como ha de tengo muchísimas ideas

Voz 3 04:50 cómo te como el título se van a darnos el título que yo yo estoy convencida que vamos un día a pasear el holandés de neón unos títulos nací a todo lo largo de neón donde sea

Voz 2 05:00 a ver yo yo la verdad es que el título de verdad que lo último que que pienso cuando con estoy creando cualquier tipo de de de yo no sabía no te lo puedo decir por ahora

Voz 1995 05:12 pero sobre qué va pues la

Voz 2 05:15 es que no lo tengo claro esa tengo seis siete ideas no sé para dentro de diez años cual estará más desarrollada cual menos en meta fijan un poco no tengo ni idea

Voz 1995 05:25 yo te digo yo lo que funciones de amor si alguien La Palma alguien en algún momento se enfadan hay

Voz 3 05:33 conflicto y luego todo acabó animales también entre Málaga se meterá algo de animales pues de esta clase

Voz 1995 05:42 hoy un estudio de esas Research nos dice que en dos mil veintidós habrá uno coma veinticinco millones de puestos tecnológicos sin cubrir claro está cambiando mucho el perfil de delante de las necesidades de una sociedad como la nuestra ahí tecnológica necesita en ningún momento ha pensado llevo mira mientras me hago una cosa yo que ser otra carrera por si yo que sé posible pues si no va bien lo primero sigue en verdad

Voz 2 06:09 qué pensaba en compaginar los estudios en la RESAD quizás con una carrera de matemáticas o vía online por la UNED pero es algo que tengo que meditar o que no me gustaría que me quitará tiempo de de la Resad sea lo primero es el arte dramático dice a partir de ahí puedo si a partir de tengo tiempo para hacer cualquier otro tipo de actividad de ser una carrera o sea lo que sea pues entonces sí que lo haré

Voz 1995 06:33 pues si quieres que te diga Carlos cines dieciocho años velará diecisiete diecisiete cuando goles dieciocho en agosto ya mayor de edad Ojo cuidado que la vida ahora se pone interesante bueno pues Carlos con diecisiete lo tiene claro y no es fácil no es nada fácil tener las cosas tan claras en un momento tan importante de la vida de un así que Carlos toda la suerte del mundo yo me voy a fijar a partir de ahora todos los días cuando suba por la Gran Vía que yo vivo al lado exhibiendo ABS que vaya sobre animales

Voz 3 07:05 adiós a contra corriente es algo que nos enseña el salmón nórdico a contracorriente de aplausos

Voz 1995 07:14 qué bonita que de aquí no sobre todo porque era un cierre supera aspiracional esto el salmón tonos deja ahora mismo en un punto tan bello el bueno y al menos también te digo ya sabe lo que no hay que hacer caer sobre cómo acabar un asunto Carlos toda la suerte del mundo la que tú camino sea muy fructífero que aprendas montón que que lo pases bien que lo pases mal y sobre todo que cuando triunfe el éxito sea el tuyo de que tú marcas no el de los demás como parece que va a ser un abrazo y cuida te con salmones ya de muchas seguimos en Hoy por hoy hablamos evocaciones de Prat de lo práctico

Voz 4 07:55 en el deseo Hoy por hoy con Toni Garrido es que muchos están todos

Voz 1995 08:01 en estos días finalmente van a poder y la universidad que que el y de qué manera cual esa segunda tercera opción

Voz 1 08:09 si la nota les da sino en nada

Voz 1995 08:12 la decisión muy difícil luego es verdad que la vía de que aquí definitivo definitivo salvo una cosa lo demás es bastante bueno moldeable pocos avisos en cualquier caso mayores que el que se abre estos días para un chaval de diecisiete dieciocho años una chica o un chico con la selectividad recién aprobada con toda la vida por delante en un país con la tasa de desempleo juvenil más alta tenemos la tasa más alta de la Unión Europea superior al treinta por ciento subieron una carrera con salidas que es una frase desde maravillosa todo y nada es la opción pragmática aunque a veces no siempre no siempre es la primera opción hemos conocido un caso hace unos segundos vamos a ver si luego le dan la aplazará eh que con catorce sobre catorce no tenemos claro que Carlos vaya a entrar en la reserva vamos ahora con Miguel Ángel Serradilla Miguel Ángel muy buenos días buenas Atica es lo que te gusta de verdad

Voz 5 09:03 pues bueno realmente cuál es tu vocación si yo te pregunto cuál es tu vocación me gusta lo que es dar clase lo qué es esto de la radio de la tele

Voz 1995 09:18 el cabello ya venir a ya verás pero me que Miguel Ángel Prieto Bachar aquí una lo cual es una vocación tuya algo que tú sientas realmente qué tema

Voz 5 09:27 sí bueno pues eso realmente porque voy a hacer de derecho realmente a las salidas pues no es que no es que me interesen mucho pero bueno hay bastantes donde elegir así que pues sí

Voz 1995 09:39 lo hace porque tú quieres estudiar Derecho

Voz 5 09:43 pero pero

Voz 1995 09:45 has apuntado ya sí

Voz 5 09:47 ya me he inscrito en la primera opción nevadas la nota pues fue estoy con alegría o por asignación con alegría porque al final bueno pues hay tantas salidas de tu vida tu te vas

Voz 1995 09:59 cuando por la mañana unos pantalones muy bueno pues de salir en casi todos los días si se que trabajar a un sitio donde a lo mejor no te no te hace muy feliz vamos

Voz 5 10:11 imposible ojalá eso espero pero bueno lo que yo pienso es que al final esto lo hacemos todo porque llevo estudiando pues claro desde que desde que empiezas realmente pues no poca gente va feliz a estudiar porque les guste

Voz 1995 10:26 que sí hombre que sí tiene otra

Voz 5 10:28 si la decisión es cien por cien tuyo si bueno ha influido un poco Mis padres no saber vamos si yo te pregunto

Voz 1995 10:37 son cien por ciento día sí pero no cien por cien pero qué porcentaje ochenta por ciento tuyo solamente dos padres se

Voz 5 10:48 porque al final me han estado apoyando bueno lo que tú quieras tal

Voz 1995 10:52 pero tú en algunas universidades en Estados

Voz 5 10:56 entonces aquí ahí un ahí

Voz 1995 10:59 las series influye mucho pero hay muchas universidades en Estados Unidos que cuando acababan cuando está en un momento como como el tuyo le preguntan es un trabajo que tienen que hacer un trabajo de fin de carrera dónde te ves dentro de diez años sin la mediación de ahora mismo que es muy interesante también para para medir las expectativas con la que después vamos a lidiar en cuentas frustraciones y anhelos tú cómo te ves Miguel Ángel dentro de diez años fue es la otra camiseta que no sea de la Juventus compleja que se ha presentado con la camiseta de ayudas a medias

Voz 5 11:31 años pues mira pues he terminado ahora Hato la carreras son cinco se pueden alargar bueno siempre está bien tener algún máster entonces ya no voy a contar aquí es lo que dice sí sí Masters

Voz 1995 11:46 sí

Voz 5 11:46 así que con veintisiete veintiocho años donde

Voz 1995 11:48 te ves qué qué qué quieres que estarás haciendo pues eso

Voz 5 11:51 pero de trabajando de algo que medianamente bien me guste espero cogerle el tranquillo porque bueno pues al final cuando empecé primero de Bachillerato no me ha gustado nada la filosofía es una ejemplo que no ha vuelto a poner en segundo ahora he cogido mucho cariño entonces en gran parte gracias a la profesora saludos que me estás escuchando pues nada quizá a veces piensas que no te gusta mucho algo pero al final pues de detenerlo ya había pues te acabas acostumbrando oí te gusta

Voz 1995 12:20 bueno entonces es que en el en el Hades supuestamente se gana dinerito claro claro dinero mejor del ex pues verás te voy a presentar a un amigo que estén Guadalajara os escucho un compañero que es lo mismo que tú él le gustaba la historia que que no deba de casualidad carrera con salidas historia debe ser de lo último vamos pero ha dicho que va a estudiar Historia Felipe muy buenos días Felipe sobrinos hola buenos días qué qué nota saca estén selectividad eh con veintiséis eso está fenomenal le vas a hacer historia si pasa en todos los sentidos

Voz 6 13:05 sí lo tienes claro no ya estás apuntado ya tienes aplaza todo

Voz 5 13:08 ven clarísimo lo tengo lo aplazó tobillo no

Voz 6 13:10 se ha la prescripción pero vamos es algo que llevo toda la vida con ello claro

Voz 1995 13:15 vale y cuando oyes a gente como Miguel Ángel aquí hablar de ha pues está bien pero no tiene mucha salida si yo quiero ganar dinerito tú tú que tú que sientes

Voz 6 13:25 a mí en parte sea yo entiendo que a ver ha quitado un el libre no parte me da un poco de pena no porque pena ya que el resto de tu vida no en estás con la incertidumbre que te vas a dedicar a algo que no sabe si te va llena no

Voz 5 13:41 que que

Voz 6 13:44 que lo hagas por el osado a lo mejor por dinero o por influencia o pero vamos yo creo que lo primero es la felicidad no y lo que te llene te sientes realizado con él

Voz 5 13:56 por alusiones un saludo Felipe pero bueno quizá eres más feliz contrabajo que si trabajo

Voz 6 14:06 pero es que en esta vida nadie te asegura tener trabajo tampoco no saber las vueltas que da la vida no a lo mejor tengo trabajo a lo mejor no pero me voy a dedicar en cuerpo y alma algo que me llena mucho

Voz 7 14:19 aunque sea desde mi casa

Voz 0598 14:22 sí bueno

Voz 5 14:23 otra opción que barajaba era meter una filosofía pero me echa atrás porque es que solamente me sirve pues

Voz 1995 14:29 para el profesor quizá hay poco más dice lo que dice el satélite que es que de verdad sí

Voz 6 14:35 pero da igual ser pero eso no sea si te llena lo que es la filosofía además la filosofía súper bonito un campo quién te abre la mente que que te llena de conocimiento no ya no sólo por las salidas el dinero no silo lo que te llena Haití no lo que creas que puedas aportar también esta sociedad no la docencia luego es otro es un trabajo que a mí me parece maravilloso muy difícil con una gran responsabilidad entre tus espaldas pero me parece maravilloso

Voz 1995 15:04 Felipe podía hacer televisión pregunta quién es mía eh que es muy americana de Grecia también se pregunta tú dónde te ves dentro de diez años

Voz 5 15:12 yo

Voz 6 15:12 tras diez años me veo aportando a la historia y a la sociedad lo que pueda investigando o en un museo o transmitiendo cultura y arte vamos de dónde venimos no explicar a la gente de dónde venimos porque estamos aquí que somos

Voz 1995 15:30 te ves con coche bueno así con con vacaciones era la playa a tope de Ibiza ahí con un como tipo Cristiano Ronaldo

Voz 6 15:38 pues eso todavía no lo sé no lo hicieron lo que como

Voz 1995 15:40 herido de en la camiseta del Juventus digo pues será un ejemplo donde te ves pues no lo sé

Voz 6 15:48 lo tengo claro a lo mejor estoy de me puedo pagar las vacaciones de mi vida no he conseguido un curro maravillosos pero para mí eso tampoco sería un curro maravilloso no sería un en el que me levantara feliz todas las mañanas y le gustó ahora lo quería que me sintiera realizado aportando lo que pueda a esta sociedad vamos

Voz 1995 16:06 que viene con vosotros porque los medios nunca nunca hablamos con jóvenes muy pocas veces si hablamos de la vida pero muy pocas veces escuchamos a Miguel Ángel hay que sacarle las palabras no pasa nada pero es que nos preguntamos nunca allí estos básicamente supuestamente Sebastián preguntar vivir en responder vale nos vamos a dejar hoy a las dos mira a todos los que nos escuchan solos ante una decisión tan importante hemos invitado una asesora de lujo esta señora Zubillaga es directora de educación y formación de la Fundación Cotec para la innovación es una de las mayores expertas este país en educación una expresión más informadas más sensatas más perspicaz es añora tú te arrepienten haber elegido tu carrera muy buenos días

Voz 0598 16:49 buenos días no no no me arrepiento para nada pero recuerdo el día aquí con diecisiete dieciocho años

Voz 1995 16:54 enseñas que decidir a caballo

Voz 0598 16:57 yo elegí provocación sí

Voz 1995 16:59 acaba la pedagogía

Voz 0598 17:02 que genere muchas salidas claro porque aquí al final lo que están poniendo sobre la mesa la salida es que por ejemplo están formulando ahora Miguel Ángelo Felipe a mi se me ocurren muchas más en las carreras en las que ellos están poniendo sobre la mesa por ejemplo historia tiene mucho que decir en la elaboración de videojuegos en toda la parte de contextualización de los videojuegos y eso es evidentemente un aria de futuro qué es clara y evidente es decir el ha dicho Bono yo me veo investigando en un museo otros hablantes de filosofía y los vinculado a la docencia y la cuestión es que aquí hay que empezar a percibir de las disciplinas los estudios y las profesiones de una manera mucho más transversal y multidisciplinar

Voz 1995 17:51 yo creo que a nombre a Miguel Ángel Angulo pasa que luego Miguel Ángel que viene tocado sí si estás llevando aquí pero claro Miguel Ángel estudiar Administración de Empresas con al con derecho sí que es la carrera es una de las que tiene las nueve por ciento de todas las ofertas de empleo que se producen cuando yo estaba en la universidad son para la licenciatura de es lo que más demandan las empresas historia es de las menos de las que de las que menos vamos a hacer una pausa de Sin esta pausa pues ya lo yo debo medio convencido lo me decía hacemos una pequeña pausa densidad seguimos hablando con Ainara como Felipe con unos segundos

Voz 8 18:33 hoy por hoy

Voz 4 18:36 con Toni Garrido

Voz 1995 18:38 pues aquí con millennials Felipe con Miguel Ángel que son millennials puros nacieron en el cambio de siglo icono Ignacio Villalonga directora de educación y formación de la Fundación Cotec de innovación hablando de que estudiar cuando se está estudiando unos datos buenísimos la de las carreras con salidas es verdad que esa pregunta tiene que hacer muchas veces a cuáles son las carreras con más salidas

Voz 0598 19:03 bueno sí las carreras con más salidas pues son ahora mismo las que tiene

Voz 3 19:08 en una línea tecnológica claramente no el monte del data quedamos pues es todo lo que tenga que ver con eso

Voz 1995 19:16 ingeniería esto lo digo a vosotros os para que valles apuntando Ingeniería Informática yo creo no se Felipe leímos de comenzó pero ingería informáticas de todas las ofertas que hicieron el año pasado en cuatro con uno tenían que ver con Ingeniería Informática Illes siguen ingeniería industrial tres con nueve Ciencias el trabajo relaciones laborales y relaciones humanas en dos con cinco el doble grado de Derecho entras con cincuenta ven comercio medicina exhibió en biomedicina un dos con uno ambiente conocéis a alguien que haya utilizado estas tablas para elegir Suu bueno pues primero voy a Ana informática luego el industrial para para elegir trabajo

Voz 6 19:53 Felipe bueno yo creo que el primer antes de llegar ese problema no es el presentasen bachillerato en casi acaba en acabar la prueba de decir ahora que estudio no ahora qué hago con mi vida no pues muchas veces cuando pasa eso se escoge la carrera con mayor salida porque claro que vas a hacer en en ese campo de incertidumbre no pues te va a seguir a lo que te ve algo de seguridad

Voz 1995 20:21 era la clara la vocación siempre Álamos chavales se felices y demás pero realmente lo que aprendan hilo que acaben haciendo va a haber una misma si no sé si la vocación tan importante cuando después lo que van a acabar haciendo de la tarea para que les van a contratarla ser muy distinta para los que se están preparando

Voz 0598 20:41 yo creo que el el dilema vocación

Voz 9 20:42 no no o salidas

Voz 0598 20:45 no les no tiene porque ser un un dilema quiero decir yo creo que más que hablar de pragmatismo a la hora de elegir qué vas a estudiar deberíamos hablar de empleabilidad que es un término que sí tiene una parte que es acceso al mercado laboral pero tiene otra parte que es mantenimiento y sobretodo redefinición capacidad de adaptación a una cosa que es lo único seguro de futuro que es que no sabemos cómo va a ser el mercado laboral lo que sí sabemos es que va a estar caracterizado por un alto grado de incertidumbre entonces cuanto mayor capacidad tengan estos chicos para saber redefinir Se cuando sea necesario

Voz 5 21:24 sí ya adaptarse exactamente

Voz 0598 21:26 pues mayor posibilidad de éxito van a tener en su vida profesional en su vida

Voz 1995 21:31 pero estoy Miguel Ángel me va a dar la razón y por fin ya dentro de cinco años dejó de estudiar verdad pero es verdad Miguel Ángel de cinco años vas a tener a este lo en ese nuevo entorno del que hablamos era el aprendizajes con esta cara aprenderemos hasta los setenta años

Voz 0598 21:49 no acaba no no hay osea el marco es el aprendizaje a lo largo de la vida y eso es una cosa que lo tienen que entiende que lo tenemos que entender todos no es una cosa de los jóvenes nosotros también yo misma me he redefinido varias veces en mi vida laboral y estoy segura que que me queda muchas no sí evidentemente también lo tienen que entender las instituciones educativas que están cada una estancada en un digamos en un momento del proceso de formación y que también van a tener que dar cabida a personas que entran y salen constantemente

Voz 6 22:22 yo creo además perdona que te interrumpa que hay un problema que es bastante serio que muchas veces cuando vamos a estudiar alguna carrera tenemos presente el trabajo el trabajo el trabajo y no nos damos cuenta de que si de lo que es que nos llene lleve conocimiento no el el aprender el ese pensamiento humanista no de conocer de todo lo posible y poder hacer todo lo posible no porque el conocimiento da igual de donde provenga de que ciencia y cultura de que arte que no va a enriquecer como personas yo creo que son muchas veces también se deja a un lado iba hablamos todo el rato de trabajo te lo hace el Pepa

Voz 1995 23:01 es que lo ideal sería porque pensamos en una cosa o la otra no es un individuo humanistas formados en la filosofía en el pensamiento y por otra parte enfrente los que están estudiando gestión empresarial y no sería compatible que las carreras realmente educa eran en ambas en ambas disciplinas

Voz 6 23:20 sería compatible pero no entenderíamos porque decantar no sólo por una línea pues sí que es una clara estoy una carrera y un referente al humanismo y luego quieres volver a estudiar a de derecho es que me parecen que tiene que haber un equilibrio que todo es importante no no tenemos que dejar ninguna carrera de lado ningún conocimiento de lado ningún trabajo de lado porque todos somos necesarios para seguir avanzando en esta sociedad

Voz 1995 23:44 todos absolutamente todos desde desde la política entendiendo ese nuevo entorno donde donde vivimos

Voz 0598 23:54 desde las políticas educativas desde luego no no está entendiendo y no no Se no hay un currículum que dé respuesta a esta flexibilidad ya está y si no es tanto a lo mejor como como decía ahora Felipe el que puedes estudiar una cosa que tradicionalmente vinculado con letras de otra que tradicionalmente vincula conciencias sino que es que deberían estar integradas los a los perfiles son absolutamente multidisciplinares en una en un contexto por ejemplo del dato es igual de relevante la interpretación del dato la lectura del dato el relato que generas con el dato sea al algoritmo Noval y eso por ejemplo un filósofo está mejor predispuesto a hacerlo que un ingeniero por mucha fruta información técnica idea hechos están incorporando estos perfiles y los están demandando sea una asignatura que de hecho en el sistema educativo ha quedado relegada no pues en los próximos años puede tomar un protagonismo que que hasta ahora pues no no tenía por eso digo que que a la incertidumbre es lo único seguro de un contexto laboral que no sabemos cómo va a ser

Voz 1995 25:03 bueno Felipe sobrino si Miguel Terradillos más o menos tiene Serradilla perdón Chagas Serradilla Serradilla diría Viena tercera perdón tiene más o menos claro más o menos más o menos claro eso futuro sea el que sea lo que vaya muy bien que si es muy felices que que que os riáis mucho que disfrutéis mucho con lo que sea y que dentro unos años sería interesantísimo unos años seguir esto AVE que da llamar otra vez ver cómo a la vida cómo los estudios y habéis cambiado no estáis contentas no sería sería muy no lo descartarse un abrazo muy grande ambos muchas gracias en esa camiseta de de la Juve y Ainara Zubillaga directora de educación y formación de la Fundación Cotec es que es necesario hablar ahora vamos muy poco y fíjate insistirán vamos muy poco con ellos

Voz 3 25:52 al abuso protagonistas a los que hablamos de ellas pero no hablamos con ellos hablar con ellos era muchísimas gracias a vosotros