Flash Deportes SER de las 14:30 (24/06/2019)

Voz 1606

00:41

eso será desde las seis de la tarde además celebraciones del Mallorca en este lunes en que ya termino la temporada en Segunda División el conjunto balear un año después de subir desde Segunda B vuelve a la máxima categoría a las ocho celebración en el Ayuntamiento después en el Gobierno balear a las diez menos cuarto estaba programado el encuentro con los aficionados a la plaza de las tortugas aunque la noticia de la mañana no es la deja Sevilla El Sevilla ya que todo apunta a la marcha de perfumes del cuadro del Sánchez Pizjuán el jugador holandés que se va a marchar al Ajax a cambio de veinte millones de euros si hablamos también del Europeo sub veintiuno están clasificadas ya tras el fin de semana España y Alemania para las semifinales como ganadores en los Grupos I B y hoy vamos a conocer a los otros dos semifinalistas que van a depender sobre todo el resultado del partido entre Francia y Rumanía que corresponde al grupo C en la Copa América Argentina se ha impuesto esta madrugada dos a cero a Qatar y con la victoria que Colombia uno a cero ante Paraguay Argentina que se va a clasificar para cuartos iba a jugar el próximo viernes ante la selección de Venezuela esto es todo por el momento se lo vamos a contar por supuesto en todas nuestras emisoras en Cadena Ser punto com y en las aplicaciones móviles tanto de la Cadena SER como de Carrusel deportivo K peines