La Lengua Moderna: Para lucir, ponte al lado de la gorda (24/06/2019)

Voz 2 01:23 vale diecinueve en el que se ha quemado estamos muy contentos y hoy en el amor todo es empezar sitúan otras que es un tormento y no se acaba de definir para ayudarte es el momento que enseguida les deseó sí que explota explota explota

qué desastre si tú te vas explota explota explota mi corazón

Voz 6 02:05 Maduro Amit que quienes cambiaran

bueno eso de Rafaela Carra aleatorio

Voz 6 02:11 qué verano Rafaela Carra y es muy Rafaela Carra la que Rice en su letra y en la poesía contemporánea la poesía moderna pues fíjate que pensado y esta poesía viene con segundas no sé porque ayer me escribió alguien en Instagram una chica que en nada

Voz 7 02:26 me puso flipa a veces con las con los poemas de que que hace como Filippo con lo que te dice cómo que está como entre dos amigas Biden le gustas fijo le contesté deje yo también

Voz 2 02:37 ha quedado muy bien a quién te quieres dedicar el programa número que sea tengo clarísimo

Voz 7 02:44 dedicárselo a doctora Foster sigue una serie en Netflix hacer spoiler la tía está fenomenal con una familia feliz de repente le deja

Voz 3 02:53 anda al marido y entonces de repente en la bufanda encuentra el pelito de otro color rubio cuando ella es negra actuaba desde el pelo pasan mil historias

Voz 7 03:05 las no entonces como que me siento muy identificada usamos los doctor Foster doctora porque soy feminista

Voz 6 03:12 sí y también a mí

Voz 3 03:15 amena al Mer al medio antes de dormir

Voz 6 03:17 esta vez no me está ayudando a mucha verdad Carlos Manuel Santos

Voz 2 03:22 mira de este programa practicamente pues yo sé lo que Karr fíjate tú a España España España porque a mí no me secuestrar la palabra llaman secuestra al país pero la palabra por lo menos dice la quiero dedicar porque si os acordáis el dos mil ocho nos metimos en una crisis muy jodida os acordáis algo venenoso la burbuja inmobiliaria o aquello después de recortes casinos salvó a Europa es gente que se quedó por el camino y tal pues oye mal que bien diez años después hemos salido de la crisis más o menos vuelve tal y como lo hemos celebrado con otra burbuja inmobiliaria

copa el fútbol no es bueno pero vale para esto también quemada récord dicho esto recordamos que claro hay que hablar y escribir bien porque es lo único que nos diferencia

muchísimas gracias estos la lengua moderna empezamos el curso cutre de la Lengua moderna que ya no están y afinado desde hace un mes desagradable a ver cómo podíamos hacer

Voz 0759 04:48 hice hacemos como usted muy lograr que ha dado muy bien podía hacer yoga una estrofa vosotros la que viene después parece

Voz 0759 05:02 de monitor de tiempo libre de Benidorm

ahora bien el concurso de la Lengua moderna traed el coro persona se enfrenta a ver cuál es por supuesto no hay premio sin esto no es la ruleta como es el concursó cutre que más da

Voz 9 05:36 siga

Voz 6 05:54 es cada vez peor pero la idea también bueno

Voz 0759 05:58 vamos a ver necesitamos a dos concursantes por favor

Voz 6 06:01 si tú allí así de Xavi

Voz 0759 06:11 el crossover de la comedia tenemos a Xavi que quiénes seáis afición

Voz 2 06:16 porque es la deportividad claro

Voz 0759 06:21 es uno de los componentes de venga monjas

Voz 2 06:23 yo tengo patrocinado patrocinado por le ha tocado de programa igual es que les pasa tanta gente otro día medio ternura

Voz 0759 06:33 cuando acabamos haciendo la foto en la terraza en un chaval muy joven mujer minimiza el oído yo quería venir a la viva Mugello

Voz 2 06:40 bueno porque es el placebo tranquilo

Voz 0759 06:43 el plan B bueno Sabin otra bueno si te lo voy a preguntar venga XXXIII veintitrés años

Voz 2 06:50 pasado mañana no el martes que viene cumplo treinta igual

Voz 0759 06:53 así en el límite de

Voz 2 06:55 es curioso porque hoy es un Mercedes uno de julio y Xavi uno ya lo cumplió cuatro años ahora tengo treinta y cuatro años donde vive Savic en Barcelona en Barcelona y a qué te dedicas pues lo has dicho novia ya pero tú cómo lo definiría

Voz 0759 07:12 al a lo mismo

Voz 2 07:16 Moneo a la franca Chela programa de palabras y me gusta utilizar palabras que no puede utilizar normalmente como Frank H la escrito

Voz 0759 07:29 bueno ya sabes cuál es tu nombre Eli Lilly dónde eres

Voz 3 07:34 Canarias con Borja

Voz 0759 07:37 Canarias pero no has perdido el acento

Voz 4 07:39 tengo amarilla como en casa Lohan

Voz 2 07:42 la gente habla vecina

Voz 4 07:50 es ahora mismo novio Madrid vivan en Edimburgo

Voz 2 07:53 el tango en Chile Burgo para miedo

Voz 4 07:59 qué tal Edimburgo está bien la primer año el segundo de carrera pues ya está están debajo del asiento que hace un año duro que estuviera astrofísica a la gente

Voz 0759 08:15 venga estabas en educación infantil

Voz 6 08:18 si tú pídele al universo céntrate y la verdad es muy de pedía al universo de lo que le pido lo digo por Astro Física harta este concurso estoy harta está feo que para cine hago céntrica calle flauta sentado bien pero sí es verdad es verdad

Voz 3 08:43 Héctor que yo creo que las siente temporada debería es cubierto una sección a sano

Voz 6 08:46 pues el concurso se Larra eh haberla RAE que hice

Voz 0759 08:50 es una sección que es hoy el presentador

Voz 6 08:53 es verdad pues por lo menos hazme la pelota todo el rato para

Voz 0759 08:58 así es hoy la azafata

Voz 6 09:00 a ver qué está hasta los huevos harta tras escupir así

Voz 2 09:09 joe

Voz 6 09:10 la sorpresa claro tenemos Nador

Voz 2 09:19 había que fuera lea la casualidad es todavía mejor

Voz 0759 09:22 atención porque aquí está Paco

la vida moderna light show patrocina el concurso el ganador de Olic sin llevará dos entradas para el increíble asombroso y admirable el son el día veintiocho en el Bicing

Voz 6 09:57 otra para el wifi para el perdedor dos entradas para ver a Valeria me han quitado ya el shock abran blanquita porque venían tras semana quitamos esa bueno un poco sí venga ya que tenemos

Voz 0759 10:10 se el patrocinador nos debemos a él así que vamos a empezar con una pregunta dedicado a nuestro nuevo patrocinador por favor ponme la captura Pablo la pregunta va ir pues para Lily por ejemplo a un saludo desde aquí al hecho el mejor convirtió ayer de que hay en parte de Europa

Voz 6 10:25 pues José tan quiera

Voz 0759 10:28 convierte y Manager despedidos de las bici más porque ahora pondrán caballos fuera el carril bici si fuera carril bici de hippies efectivamente ahí en esa raro es porque Nacho errores no comete jamás pero Lily hay hay un pequeño error sabes decirnos cuál es

Voz 2 10:46 atención como la música rancia de lo escogió bañaba nota ahora te lo te lo recito despedirnos de las víctimas porque ahora pondrán caballos entre los recito otra vez tiros de las víctimas porque ahora pondrán caballo ellos está muy bien porque sino cómo sería como sería despedidos no no puede ser una vuelta venga

Voz 0759 11:25 qué les sobra es obra una cosa

Voz 2 11:28 esa sino al rebote

Voz 0759 11:31 venga Xavi rebote yo diría despedidos despedimos el imperativo bueno ya también como homenaje a nuestro patrocinador sabéis que hay una tradición moderna que es que si sales pues Ignatius te chupa empezó aprovechando el pezón me podéis decirme a tenerla la las pizarras ahí por favor azafata acercarles las pizarras podéis escribir por favor correctamente en esas pizarras ese círculo rojizo algo Moreno que rodea el pezón cómo se llama

Voz 2 12:15 el no lo sacó de la red directamente círculos rojizo algo Moreno dice la RAE algo Moreno que rodea el Xavi goles valoró

Voz 0759 12:34 siete

Voz 2 12:35 aureola ha escrito Xavi que has escrito tu voraz

Voz 6 12:45 pero tiene la acaba luego hombre

Voz 2 12:50 esto física nosotros biología

Voz 2 12:54 por qué le dije a mis amigos que va sabía en Youtube

Voz 6 12:58 os hago un poco de verdad no hay mucho que verdad es buenísima ahí te hablan inglés sino juega a Bellow

Voz 0759 13:08 qué voy a salir de Edimburgo a toda costa

Voz 6 13:11 sí de toda España

Voz 2 13:13 has escrito ahora termina aureola también confiado en mi respuesta fondos pues es que ahora tengo yo la duda el contenido vuelta per lo que mirar la radiación momento para gustar concurso

Voz 6 13:37 en esto no puede ser ocurre esta mierda el concurso cutre la respuesta a ver a ver

Voz 2 13:46 vamos a ver es que no es aureola no no no vista chica Areola

Voz 5 13:57 yo yo me la sabían inglés

Voz 2 13:59 eso un punto para lírica

Voz 6 14:09 esa u vendrán de cuando te la ven

Voz 2 14:11 aureola yo creo que es lo de Los Ángeles y todo eso que Khalili escribe por favor

Voz 0759 14:22 junto separado fíjate qué fáciles

Voz 2 14:26 claro que sí esto medio punto operara para coger otro medio punto lengua va a partir de dedicada

Voz 6 14:37 tenía respecto a Mary Poppins no muere

Voz 2 14:42 entonces con mejor verdad y deja una montaña rusa de de Llor Fidalgo nada

Voz 0759 14:58 vale si escribimos porfía que también se puede escribir Porfi que es como más Cuqui todavía junto o por separado muy bien a punto Junta porque separamos de será por fax que es otra cosa ven Xavi Tengo una pregunta para Tengo una pregunta para aquí hablamos de música también tiene muchos músicos a vernos es una palabra que yo creo que se utiliza menos porque ha cambiado todo en el mundo de la música pero antes se decía por ejemplo que guitarrista de la Fuente ha sacado un álbum

Voz 2 15:34 Xavi como se escribió al treinta y tres y todavía tiene treinta y tres

Voz 0759 15:46 la salida al álbum ha rectificado porque la ibas pero el puesto con M y además con la tilde en la cómo está perfecto medio centro Xavi en plural por favor pues hay varias opciones podría ser algo un esquema hago podía haber sido albunes mantengo la o y mantener un fuerte aplauso

Voz 6 16:21 no puedo decir una cosa eh

Voz 3 16:25 tres que ser sinceros ser sinceros yo tengo un lío ya con como quién cree que está haciendo es al está improvisando todo el concurso

Voz 6 16:34 pues gracias gracias raya ratio por sí o por falta de mierda en qué momento estás en casa ignoramos escribiera Porfi Lilly no lo va a saber

Voz 0759 16:45 la tarde están animadas que paso bueno vamos a ver vamos a correr con la de álbum era tan fácil pensaba que tenía truco

Voz 2 16:50 no no no es que es que tampoco es bueno vamos a ver tenemos que acabar

Voz 0759 16:58 tengo una última imagen para acabar es de un titular del país que nos ha mandado un amigo del programa por las redes yo os animo a que nos mandáis todo lo que encontró es un titular del país lo vamos a poner creo que Lilly estás en desventaja porque no te has traído las gafas así que te puedes acercar todo lo que quieras por lo por lo Pablo y el primero que vea dónde está el fallo que den golpea la mesa automáticamente será ganador del concurso venga vamos con la música un padre que le pregunta a su hijo de cuatro años que quiere merendar le está poniendo al mismo nivel yo tengo la tiene el mismo peso su opinión creada el padre por otra parte estoy totalmente de aquí

Voz 2 17:38 Xavi

Voz 0759 17:39 adelante a decir que a su hijo de cuatro años que quiere ese que va con tilde bronca

Voz 5 17:46 a el Congo algún Helga termina

Voz 6 17:56 la llega la foto que no así sabéis porque tenemos una foto para esta gran va a subir followers para hay mierda inmerso sin a vuelta vamos a

Voz 3 18:15 a tu Comas ganado tiene que ser algo que te pertenezca osa por una foto que a ti te llega a este soy yo

Voz 6 18:22 está bien he estado cómodo habitual nada habla con tu esencia perfecto Andrés decir una foto de perdedora Palín de Edimburgo cómo estás ahí amargada por simple calculadora no

Voz 3 18:42 tú pon cara de que estás triste de verdad

Voz 0759 18:45 ya que tú ya tienes agradecidas puede hacer un donativo

Voz 6 18:50 esto las tenerlo como los cuestiona

Voz 0759 18:53 esto va a quien le quiere ceder las entradas del Bicing ya que tuvo pues hoy vas a tiene la comedia que en una puerta de comedias me se me ocurre que lo más deportivo sería Milito estar aquí lo de ocho de junio es que no está sí

Voz 2 19:06 no

Voz 6 19:08 Valeria vigila

Voz 2 19:15 sabes lo que es la vida

Voz 6 19:17 decimos que no pude ir esa es lo que es la habíamos jefe de las otras puerto aplausos

Voz 5 19:22 cabe gracias a los dos hasta que el curso Guti

Voz 2 19:28 bucle de la Lengua moderna ya míticas acción de Valencia Ros para lo cual pido un fuerte aplauso pasarlo al principio salía con como se tituló Sin después explicar como ya lo que soy que eso eso mira ahora está de moda se ha puesto lo de coger recoja la basura las playas recoge sí

Voz 6 20:27 es que Charlene y ahora es sexto entonces es simplemente la gente ayuda ignora no les pagan por las latas voluntariamente de voluntarios entonces esto vale entonces hablando del verano porque ya llega al verano nosotros nacimos en verano acababa toda la información sobre verano

Voz 2 20:51 hemos venido que

Voz 6 20:54 claro entonces acuérdate que el año pasado el verano era que me Roger con lo que luego se puso que al teléfono que os acordáis que me cogió una ola y no voy a salir casi me ahogue y salí con La teta fuera un horror vale pues ése no sabemos nada no sabemos absolutamente nada hasta ahora

Voz 3 21:09 a mí el verano me gusta bastante pero luego hay cositas que no me gustan ustedes lo que me gusta yo soy vegetariano bueno a ver yo no se espera yo no es que sea vegetarianas que tengo bolo histérico que se son pues mira yo con Volvo en Castellón no lo que me pasa a mí es que me cuesta tragar entonces eh me gusta tragar porque tuvo un trauma de pequeña con un calamar con un narraba que si me quedo aquí entonces mi madre me sacó la raza desde ahí avise va quedado entre eso y la ola de el otro día pues a mí yo no puedo comer carne porque me cuesta tragar la carne no te ríes porque te pasa al

Voz 6 21:47 la risa de los nervios área

Voz 3 21:50 del bolo histérico no es el caso es que yo soy vegetariana porque no quiero que muera animales a yo sin animal por supuesto lo que en aquellos momentos yo digo que se vegetariano hablando de basura del verano me gustaría contados para mí lo que debe salir del verano vale ese rollo que llevamos de que todos somos Flandes de los Simpsons en verano que es

Voz 6 22:11 lo peor sacude es como y me voy a la playa quitan el Cruise Aíto mierda

Voz 3 22:20 ya y aunque no tengas vacaciones aunque es amarga o en Madrid porque Dios ni un duro llamas no aquí estoy con la factoría

Voz 6 22:26 la limpiando con la fregona cita

Voz 3 22:31 basta ya está mierdas ayude grano cuál fue despacito sus Arnaud espacio serial hit entre tiempo renano verdad

Voz 0759 22:39 ha puesto de recita

Voz 3 22:42 eso eso esa basura de verano luego cosa que no puedo ir a las playas nudistas que ahí lo de lo eliminó dudan hace tanta gracia no eh eh el Piti ya no hay ahí

Voz 6 22:53 la playa nudista

Voz 3 22:54 poca mucha vergüenza porque hay muchos guisantes mucho guisante pues podías pequeña entonces yo me pongo nerviosa me dormía porque es gran vengo de donde vengo hay dos playas una nudista hay otra no entonces Anguita hay menos gente que es más salvaje pero también hay cada guisante sea de están durmiendo de levanta de aquí un señor mayor buenas sombría dices qué asco parece más

Voz 6 23:18 comiendo

Voz 3 23:20 es verdad es una vez pienso que este año como station las playas nudistas me van a ayudar a mí a relativizar porque así no idealista tanto al hombre con tanta mandan

Voz 6 23:32 has llamado

Voz 0759 23:35 estamos numerito de un globo

Voz 6 23:37 cómo de un cerdito

Voz 2 23:43 bueno un lobo que buena eh

Voz 3 23:49 te has dado cuenta Héctor que por ejemplo el nudismo no hay grados de nudista es como no son como izquierdas derechas es como o estás en pelotas todo esto yo estoy más buena en pelotas que parece que seguirán a yo creo que no hay entonces al final toples cómo que no tiene su sitio o porque lo ve mal no no tienes tú tu topless como ciudadanos

Voz 6 24:12 como hay otra basura

Voz 3 24:16 bueno esto por favor sobretodo las chicas y hagáis que me dijo muchas otras eh pero es verdad el tema del bigote de La Mancha sabéis que yo le llamo Don Quijote de la Mancha nosotras las mujeres no sale una mancha una mancha que es por pues dicen que es para ser fértiles no sé qué bueno el caso es que cuantía Gálvez Mis amigas y yo cuando llega el verano inauguramos el verano de no seamos mexicanas porque ya no sabe que dice yo portuguesa porque hacer lo deja aprovecha aprovecha hay de sombra ahí todo no pero es verdad que llega a ese punto a mí me recuerda mucho cuando pones el Predictor y espero ser el sombrero a ver si pues sí exactamente las misma situación es esta Mira da igual entonces para para el don bigote de La Mancha pues hecho unas palabras de Don Quijote

Voz 6 25:01 pero con el tema El bigote al que te parece

Voz 0759 25:03 ahora de elevar Stone cultural de este programa

Voz 3 25:06 no sabes tú que no es valentía la temeridad teme herida y tú sabes la valentía que supone salir con la temeridad de que me confundan con mi padre la contestación otra a mis amistades que son ciertas nadie las puede tirar bigote que se hace Mancha nadie lo puede quitar el último aquí humor

Voz 6 25:25 ella Dios le ensalza no perdón a Dios estos tóxico tú me has humillado primero

Voz 3 25:32 los a tú me dices que para ser fértil tengo que tener bigotes me estás vacilando creo a querer penetrar con on

Voz 2 25:38 sí bueno aunque hay gente para todo el que es decir no

Voz 3 25:45 después de esto guió una noticia basura que he visto también que la basura que es irse más tiempo podemos verla sino la ponemos luego irse más tiempo de vacaciones aumenta los días de vida y las horas de sueño normal esta basura aquí la escrito

Voz 6 26:01 vosotros tenéis bacalao

Voz 3 26:02 tienes que es como reírte de los pobres todo el rato llegará yo el año pasado tuve dos meses de vacaciones que levanta una vez que me fui a Argentina es que al final os lo juro estás tanto de vacaciones que al final te levantas a la una de la tarde hacer vivir es un trabajo en blanquitos que hacer hoy vivía es como que vivir se impone en tu vida no interfiera Argentina un horror la gente me decía dos adjetivos estas enrollado no me veían Víctor tenía la North Face hasta aquí frío

Voz 6 26:29 que no es tan bueno el verano no

Voz 3 26:31 no chicos los diseños de vacaciones sin es un gato pues ponerse en el cuarto seis a primera línea de playa tenéis que buscar las cositas que hagan sentir más libre sino con la tiza con carné oscila Marquitos

Voz 6 26:44 triste es otra cosa otra cosa el verano que ya de verdad me encanta para de todo el mundo

Voz 3 26:50 miente hoy quiero trabajar conector

Voz 6 26:52 trabajar y trabajar con no podrá operarse por favor es el juego de yo nunca juego nunca abriendo los vasos es es muy de verano yo nunca ha jugado saca una cerveza la única manera de que Héctor juegue poniendo de alcohol cierto haber abrimos con unas uñas de gel cómo va el juego porque había ubicado jugar pero no me lo estoy creyendo

Voz 3 27:22 no voy a decir yo soy digo yo nunca no sé que sí que lo echo Bebo

Voz 6 27:28 vale vale sí sí lo has hecho vale

Voz 3 27:30 empezamos a puede jugar a vuestra bola a pensándolo

Voz 6 27:35 yo nunca micros otra vez el inalámbricos ya que ésta

Voz 3 27:47 yo nunca yo nunca he votado al PSOE en las últimas elecciones generales Si lo has hecho bebés y lo he huevos sí

Voz 6 27:59 no hace tenía una

Voz 0759 28:02 tremenda de Béjar

Voz 3 28:04 a ver si con esta yo nunca he pensado pero si no soy tan gracioso

Voz 0759 28:08 yo nunca he pensado que así lo pensado claro

Voz 6 28:12 pues debe sectores por favor

Voz 0759 28:15 es que más que yo pienso que no tengo ni puta gracia

Voz 6 28:17 ACB trató de todo pero pero llevo veinte años en esto ahora vas a caer vas a caer

Voz 3 28:27 yo nunca me he liado con alguien del mismo sexo aunque sea pensando que era de lo puesto

Voz 0759 28:32 eso no lo he hecho tú tampoco tampoco

Voz 3 28:37 yo nunca me he sentido atraído por Valeria Ross no acudirá el día verdad no vale mentir

Voz 5 28:50 sí muchísimas gracias

Voz 6 28:57 tener un pensamiento que se

Voz 6 29:04 cómo puede terminar con otras cosas y no importa bueno ya estamos que había mucho

Voz 3 29:11 trucos para yo sé que todos seamos un poco el momento el verano porque estamos blancos un poquito normalmente entonces he traído trucos para sentirte Delgado vale en verano entonces ni biquini Tricky mini traje de baño neopreno es una opción Mario yo estoy aquí como cosas Ozzy no dibujos dibujó de esqueleto que hay hay vive y se puede vale hay otra cosa tampoco lo tiene

Voz 0759 29:36 Valeria saca una toalla no sé muy bien para qué

Voz 3 29:38 por para que se habrá ponen en la mesa

Voz 6 29:41 sí sí basado hasta ahí detrás de ti si nos ponemos así nos ponemos en la playa no bueno truco chico ya

Voz 0759 29:49 hacer como en que no te estoy viendo las bragas

Voz 6 29:52 menos mal miro para acá tengo depilación láser bueno el truco es el truco es poner vestir estáis viendo de todo no

Voz 3 29:59 el truco es levantar un poco la rodilla aunque éste es tumbado porque el efecto óptico hace ojo de pez pareces más delgado todo esto padecía esta mierda ah en una última la última está ya no vale nada pero para el año que viene durante el invierno por ellos mogollón de abrigos mogollón de abrigo

Voz 0759 30:18 al parecer los dos primeros años Sudán

Voz 3 30:21 seis pero luego no y cuando llega el verano ese momento de verano la gente flipa está buenísima San Isidro

Voz 6 30:29 al lado de la gorda de toda la alianza que empató ayer te pones al lado y

indie rock flamenco no sabemos muy bien qué es pero sí que nos encanta cómo suena Él es el talentoso Guitar rica de la Fuente

Voz 13 31:06 hola sí por supuesto

Voz 15 31:39 un vendido hoy ni alma al día hablo plata Jordan Rhodes citó al lado irá a la luz mañana Un disparo al corazón Juan

Voz 14 32:12 mira

Voz 15 32:18 soy could el plan

Voz 15 32:27 Mika las tres era quiero Boris y cita a mí me adentren el carrillos acabábamos hasta el culo en la piel angelitos oscuro si me quiero ir de caña la vías bonita que Clare

Voz 15 33:33 entre ellos a cada vamos hasta el la piel delitos curo me quiero ir a la boda a caña caña

Voz 16 34:24 vidas tan bonita que parece

Voz 2 34:52 Álvaro De la Fuente

Voz 0759 34:53 T O siéntate donde quieres una cerveza

Voz 2 34:58 la rápida

Voz 0759 35:01 a pasas a pachas

Voz 0759 35:07 hombre a medias porque quedan poco Álvaro De la Fuente conocido como vida rica Delafuente yo hace te voy a contar algo que te conté el otro día fui a Galileo a verte y con Jaime con Enrique tocar Felipe Felipe hace tres semanas no sabía ni que existía como tanta gente de repente tío escuché esta canción que me mando Flor además hip esto qué es creo que la escuché como diez doce veces no que para hacer un fan boys ahora diez o doce veces seguida dice puta barbaridad y luego ya me metía investigar vi Álvaro tiene veinte años será cabrón como lo ha sido todo esto bueno no no de verdad estoy muy bien en Galileo lo pasamos de puta madre sacos hay sé es que las cosas eso esos estamos haciendo gusta incluso hasta que podamos el dejan robar a veces el viernes y el domingo no había entradas desde hacía tiempo yo tuve que prevaricar lo reconozco y me me hizo mucha gracia del viernes estaba con una amiga que está muy metida en la música está toda la hindú está los de los de universal tanto Como buitre como vives ese porque al fin al cabo verdad que vosotros sois tres divirtiéndose en escenarios nota estáis en ese punto guay pero la realidad es la que es no sé yo saber tu es ahí a la gente a discográficas sigue luego viene dice que le mola y flipando porque al fin al cabo es lo que lo que estaba haciendo mi casa pues yo que que que logrado con con mi ordenador y con un micrófono de mierda que vengan gastado puesto suena tiene un algo de Ostia es que suena mal sin ninguna mucho muy esta esta en un momento muy flipante y vais a hartar de hacer una cosa que es entrevistar de promoción que son coñazo porque siempre me pregunta lo mismo siempre son las mismas para eso tengo aquí una caja

Voz 6 37:15 Caja más bonitas pedido la caja aquí

Voz 0759 37:18 la ética es vasquitos inscritas esta caja de preguntas rancias que se les hace a los músicos en promoción para Cuando vayáis a otras emisoras que no vamos a nombrar por supuesto así que manera creciente por favor la rancia para que vaya dando te vas a hartar de estas mierdas atención primera pregunta rancia intenso

Voz 2 37:43 o afecta o en plan Roque locutor de los cuarenta casi pone vamos con la pregunta de prensa venga pues vamos con la pregunta siguiente

Voz 3 37:52 pues tramita en el mundo de la música

Voz 2 37:56 muy lentamente como si todo un sketch

Voz 17 38:03 frente dentro la música que no se se gran nada Otra movida no hay algo de verdad mola

Voz 2 38:13 pero volveré actitudes rock'n'roll jodida esto venga vamos con otra pregunta Raquel triste

Voz 6 38:22 el meta

Voz 0759 38:25 cómo empezasteis en la música

Voz 17 38:28 un trabajo de hace mucho tiempo mucha suerte

Voz 2 38:35 eso me gusta mucho el personaje que has creado para ser previsto hacerlo ya

Voz 17 38:40 en todos damos nada sólo mirándole

Voz 0759 38:46 eh venga otra otra pregunta rancia por favor de las que había

Voz 6 38:53 cuáles son vuestras próximas proyectos porque tengo voz de locutor pues no lo sé a qué te refieres ha masticado

Voz 0759 39:06 como la pregunta se dicen proyectos

Voz 6 39:09 tienes algo en mente

Voz 0759 39:12 pues sí a ver esa mañana vamos a a Conexión Valladolid

Voz 6 39:19 ahí estamos eh

Voz 0759 39:23 vamos a dar todo el verano pues

Voz 18 39:24 al menos en julio que tenemos en Castellón en pues en

Voz 0759 39:28 todo agosto pues por

Voz 6 39:30 por Andalucía Asturias más anda que no hay críticos e muy grande bien en la foto de las Cuevas que que ahí tengo que adivinar es una ahí sale mi casa sabes como Pastor

Voz 2 39:53 no la con boina verdad

Voz 0759 39:58 Teruel en las regañar

Voz 2 40:01 los atuneros que valga que me sale solo

Voz 0759 40:06 pero el el el acento se acepte Rosana

Voz 6 40:12 ahora llevamos a todo

Voz 0759 40:14 pero la pregunta

Voz 3 40:18 vale cambiar que son muy

Voz 0759 40:20 pues venga la la hago ya está cuáles son vuestras influencias

Voz 17 40:29 sí que me gusta mucho Camela me me gusta mucho un poquito sí de fondo

Voz 0759 40:40 me dices que no te sabría decir que su DNI Mi ocho mil millones hay cuando es la música que he escuchado toda la vida ahí esta misma canción Guantanamera hasta llena de referencias empezando por el título es que parece que habrá que te voy a hablar de Cuba o lo que sea bueno es una cosa así no

Voz 3 41:03 sí porque para mí prima pequeños no perdone y además sí creo que sí

Voz 6 41:09 la vida privada

Voz 3 41:11 la de pregunto yo si les caerá algún momento perdona Martí Tammy prima Marty también

Voz 0759 41:16 pero es decir que que vais a tocar en el festival el Jardín de las Delicias el veintinueve de septiembre de dos mil diecinueve en la Universidad Complutense que bastar Coti también Andres Suárez derivas arte Marlon y guitarrista de la Fuente y ahora te voy a presentar a un señor mayor porque igual te quiere dar algún consejo también aunque es mejor no hagas caso adelante Julio he tenido que demostrar que no es sólo una

Voz 9 41:42 era bonita y un cuerpo Apollinaire

con mucho esfuerzo nos ha hecho ver que hay un cerebro detrás y una gran trayectoria es el gran Arturo González Campos

Voz 9 41:52 Arturo González Campos equilibrado está el programa de oye la joven promesa la vieja gloria medido soy muy grande no gusta somos intergeneracional magnífico es verdad ahora mismo pues está fundiendo aquí puesto por pues una España

Voz 2 42:18 no sólo en España vuelve a amanecer eso

Voz 9 42:21 pues eso es España vuelve a sonreír quemar Arturo

Voz 0759 42:24 sí porque estas aquí no

Voz 9 42:27 te prometo que no lo sé cuánto tiempo tenemos porque Trayvon varios temas a mí no se me olvida que esto en la vida moderna varios

Voz 19 42:34 ver una haremos

Voz 6 42:38 es que

Voz 9 42:39 Don porque he dicho a mí no se me olvida súper tajante al final la gran cagada Arés y un señor mayor tendréis que aceptar lo que diga mi cabeza el derrape ni riego el derrape rabito ya se empieza a notar varios temas pues nada piezas duros sí lo tenéis arroz blanco con tomate ponéis un huevo cómo se llama eso arroz a la cubana arroz a la cubana toda la verdad está en tu boca a mí me parece

Voz 0759 43:10 a mí me falta un plátano hay pero bueno no

Voz 9 43:12 zonal bueno siquiera lo discutimos pero se nos va de las manos es opcional el arroz a la cubana es un arroz blanco con tomates huevo y luego hay gente enferma para mí no podrá por ahí no vaya a ser que no y vamos a decirlo ya qué le echa un plátano frito algo que es bueno pues para mí antinatural la fuese más a Cuba directamente desfiles lo que coméis el plátano frito hacer desfiles del orgullo plátano frito lo que queráis lo que queráis pero no es natural lo es natural

Voz 0759 43:46 yo yo yo conozco desde hace mucho Arturo me estás viendo que me hagas esto en mi

Voz 9 43:50 sabes porqué el humor tiene unos límites lo dice un tío que me hundió un programa sobre Batman está diciendo diciendo Vengo con aviones con el rencor el rencor pero a mí he dejado una camioneta de de rencor

Voz 0759 44:07 en la puerta ir subiendo vamos a explicar qué es que Arturo me invitó el año pasado al cine más zarpazo que son pocas qué hacer con el otro tío ése con el otro escribiese entonces me invitó para hablar de superhéroes porque yo soy muy fan de los superhéroes ponían Batman cual pusiste pusimos Batman Begins la del que el coñazo de Nolan

Voz 9 44:29 hoy

Voz 0759 44:29 poco a poco estoy haciendo y luego había que debatir sobre Batman la figura Bahman lo yo porque yo llegué ahí dijo la buenas tardes todos los superhéroes son fascistas

Voz 2 44:38 bueno

Voz 0759 44:40 pero Leandro era mala manera que bueno pienso eso creo un debate de una hora y pico muy interesante la verdad de entonces ahora te quedes venga toda la mochila de rencor Boyer sacando entonces

Voz 9 44:50 estamos de acuerdo le pone un huevo al arroz blanco con todas ellas arroz a la cubana

Voz 0759 44:55 claro como te posiciones hay que mojarse esta filipina

Voz 6 44:57 no claro plátanos y plátano nunca te han hecho una pregunta sigue un plátano que dado que es que depende del plazo no sabía nada

Voz 9 45:10 eso lo hecho el plátano frito tú no hecho eres eres estás en mi bando estás en el mercado continuo perdona que has dicho que el hecho de Dunn atún vamos a ver es una persona muy joven está empezando Guitar Hero

Voz 3 45:37 un es muy fácil al iba dando unas

Voz 9 45:40 me todos los hechos a la canta obrado nos hemos hecho la carrera gracias a las latas de atún y claro

Voz 0759 45:50 esto lo hemos hecho así ya que tenía unos amigos que lo que hacían era la pasta en grandes cantidades industriales directamente en el lavabo

Voz 9 46:00 no no fregar claro el día que hay una fiesta bañera y el día que quieres hacerte collares pues directamente el tema arroz cerrado continúan Valeria te vuelvo a preguntar a ti y a mí que en Erbil

Voz 6 46:21 los Arturo por favor que porque estás

Voz 9 46:23 las sé si es verdad

Voz 0759 46:26 en está a la altura que vale quién tiene esa

Voz 9 46:28 delante un sándwich mixto si no daban le pones encima un huevo frito por supuesto

Voz 0759 46:35 no

Voz 9 46:36 de qué se trata ahora cómo se llama ese sándwich

Voz 3 46:38 ya máter ansiedad o no tenía ansiedad

Voz 6 46:43 ahí me has vuelto loco Plate cuenta Arturo alien cuando pide usamos mixto con desde que llevamos desde que nacimos de toda la vida el que va a poner el huevo

Voz 3 46:53 directo tienes dinero que si hace como el triangulitos por fuera esa gente yo familia pero yo también

Voz 9 47:05 con un mordisco en el alrededor de la yema a una ahí Susana hago una lista de Gemma esta noche equilibrado cuando ya está todo cojo el trozo de pan redondita que te han puesto a hacerle hueco ahora Gemma el vaso de chupito

Voz 6 47:21 ahí ya

Voz 9 47:23 acto y revienta al suelo

Voz 5 47:26 muy

Voz 0759 47:33 pues me alegra mucho que dicho porque ahora te voy a hacer otra cosa aunque este chico de aquí como te además Saúl Kamel inalámbrico que si mira lo que ha traído hola soy Saúl de la comedia contrata aquí

Voz 6 47:52 este libro es un incunable

Voz 0759 47:53 ya prácticamente del año dos mil ya lo era cuando salió del año dos mil eh aquí bueno es el club de la comedia el mejor programa de televisión del año dos mil según el país de las tentaciones

Voz 9 48:06 la luz de las muy arriba

Voz 0759 48:09 humor al cien por cien de un modo desconocido para la Audiencia dice súper Tele

Voz 2 48:16 posiblemente el espacio

Voz 0759 48:17 More más cuidado y sano de la pequeña pantalla según la prestigiosa revista Época que es que te lo firmado

Voz 9 48:24 sus al país en nuestra manos totalmente describisteis tú estar Tura si busca busca a los autores buscan los autores que no aparezca sí aparece en talde compañero aparece su nombre el busca compañero parece mi nombre pero por ahí perdido no este estoy viendo más aún estoy en agradecimientos junto con Pablo Motos Laura Llopis somos escribíamos esto pero estamos en agradecimiento

Voz 6 48:51 muy pequeño pero en aquí una conversación

Voz 3 48:53 por su compañero Kimi no dio el profesor

Voz 9 48:59 claro Miguel Rellán y no queda tan bueno tiene tiene unos monólogo maravilló en blanco y negro

Voz 0759 49:10 la comedia empezó a la par con Paramount Comedy te llama para un videojuego Comedy Central todo digamos que como no había cultura de esto en España de Se decidió que actores interpretase en monólogos escritos entre otras personas por Arturo González Campos eso es eso es determina o lo del huevo yo quería justificar tu presencia aquí por algo y luego también presenta una cosa que se llama que hay dragones en Podium podcast vamos a lo del huevo

Voz 9 49:36 lo bueno de todos los podcast el bueno de todos los pocas que existe bueno eso es sí sí sí entonces podemos estar de acuerdo en que si le ponemos un huevo a cualquier comida esa comida inmediatamente se convierten cubana porque el San señor no es cubano

Voz 6 49:54 yo solo sé una frase que ese cubana con mis tetas manejó gana nombre

Voz 5 50:12 todo el programa elegante

Voz 2 50:23 ahora toro entiendo todo enfado pero por favor

Voz 9 50:28 muy con muy seguro de aguantar más tiempo

Voz 6 50:31 acaba la teoría por favor que todo nuevo no tenía tanto super poco respetuosa termina perdón es que da como una frase de carpeta que me acuerdo sí entonces es que quiero que termine porque no

Voz 0759 50:44 hacer un apunte sobre algo frito al final

Voz 6 50:47 no no hubo fritos

Voz 9 50:50 Valeria frito

Voz 20 50:53 es una cosa eh eso quiere decir España lentejas vale lentejas lenteja hasta termina nunca

Voz 0759 50:59 las haces las come es verdad y te sobran a lo mejor o lo que sea pero Verona ya siente esta marca de otro plato de lentejas bien

Voz 9 51:06 ah

Voz 0759 51:06 hay según está deja las calientas huevo frito

Voz 6 51:10 en la cima de las gentes lenteja cubana irrumpe ser maravilla

Voz 9 51:20 sí me aportación me parece maravillosa el lenguaje a cualquier plato que le pongas un huevo de repente se convierten cubano que sabe muy bien por qué exactamente me parece maravilloso el cocido cubanos Nocilla ampliaremos la fabada curaron vendamos Expo no lo están haciendo con lo de ibérico que recogen cualquier plato ponen jamón lomo dicen lo que sea ibérico cuatro

Voz 0759 51:42 los más caros cuatro pagos más

Voz 9 51:44 hemos visto con el huevo convirtamos lo han cubano también todo lo que todo lo que se come con un huevo va a estar siempre bien cubano el huevo Kubala eso es

Voz 6 51:54 bueno por sino tienes título para tu próximo

Voz 9 51:57 hagan ido cubano eh bueno duda en una vuelta cubano tu caso pones con atún

Voz 0759 52:07 eh yo Arturo no quiero que se te quede nada dentro ella no no no no sé que es algo más que decir tenemos un minuto más minuto solo un minuto un minuto más

Voz 9 52:18 a a Valeria

Voz 0759 52:22 porque porque algún sacrificio estado escucha

Voz 9 52:26 anda Valerie hablando sobre el verano y tal y tengo una Norte pasando bien con esto parece no gays especial tengo vamos a ver yo me he puesto también en modo bombón Sito hace mes y medio para que estas tremendo en la verdad que es una maravilla que en lo que tengo deberá en Alberto es una gloria además te pone esa amistad Nadine que es como el genio más gordo por contraste porque la moda no tiene secretos para mí sí que lo está pasando que llevo diez kilos perdidos no lo nota una Isabel porque es pásalo un poco de ello pero no directamente por ser hombre con tetas a amigo el hombre conté

Voz 0759 53:08 por mucho eso es

Voz 9 53:10 el menguó por mucho que adelgace sigue pareciendo gordos verdad porque tiene pechos resultados está está discriminando al hombre con pechos se está discriminando al hombre con el día que esos empieza a salir el barón mamario ya Javier

Voz 5 53:26 no

Voz 9 53:29 ya veréis porque es somos un lobby somos los

Voz 3 53:32 mi único consejo es que te pongas un pie

Voz 5 53:56 a favor contigo

Voz 15 54:39 pasito a olvidar que con un hito Sasa se mide a mí pues tengo frío las eh es un gran sanarán frío ser no sólo aquí la victoria Zadie hora Carmen si ETA vuelve ya

Voz 15 55:36 un e mail a John me gusta el flamenquito un duende a Rapa ATI pro su ser it Zidane tuvo cal tallas la plaza Sula subí con la frente platea al quinto qué tiempo sin invernal cada el guión tome alma con agua una vez me estoy en el vendaval bailan dos Jaca Aranda Joan Gual han combinado la cosita para que lo dice empeño medida para curan música triste colombiana currando de la noche a la mañana papel así con plazo culo colombiana vallecana la gente me para en la Castellana pulse pero con

Voz 2 56:47 como crema

Voz 15 56:49 entiendo la cuerda de militar Rame Cole la mano al corazón por Mi Gitana el tiempo sin ver el cambien tome el alma del agua ineficaz visitó en el daban Aylan deja cada Aranda John o al Papa FAPA para Papa Juana no era el tiempo invernal no a Messi eh

Voz 22 57:38 no

Voz 15 57:42 tú una mucho