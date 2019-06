La Vida Moderna | Lutra lutra

Voz 0470 00:00 hay que sacar a sacar la bandera de Moder Doña que ya no se puede Sota proyectó la bandera del águila eso es inconstitucional inconstitucional eso es lleva la camiseta de venga monjas frente chaval está a todos los productos alta comedia

Voz 3 00:55 la camiseta del famosas también

Voz 4 00:57 yo me entreno

Voz 0470 01:00 hay de todo pero bueno no vamos a hacer de estos otra cosa otro programa de Xavi vino de público gobernar sin avisar sin avisar

Voz 3 01:11 dijo concurso así en el cole

Voz 0470 01:13 que es el descenso llegó a ganó

Voz 1194 01:17 es que eso ya es espabilar

Voz 0470 01:20 bueno vamos a las siete de la tarde la respuesta hoy hoy hemos empezado tarde por mi culpa hoy hoy por mi culpa en concreto normalmente no lo suele ser por mi culpa por mi gran culpa gran culpa volverán culpa y entonces hoy no me he comprometido con con el resto de órganos de dirección del programa que también huevos como ya hemos dicho otras veces

Voz 3 01:37 ah vale Twitter huevos efectivamente

Voz 0470 01:39 aquí lo que hay que hacer los Veintisiete muestra que es así

Voz 3 01:42 vemos sus huevos les llama

Voz 0470 01:45 yo les llamo pelan Sebastià

Voz 3 01:47 mío buenas noches

Voz 0470 01:51 yo Cánovas del Castillo Rivera y casado vamos a ver hoy hoy he pensado hacerlo todo de veintisiete minutos clavados porque la gente ha esperado aquí media hora no no pedimos disculpas por haber estado aquí un abriendo una pared sí hemos nombrar

Voz 1194 02:07 dicen no voy avisando el tipo no faltó el reloj

Voz 0470 02:09 lo ha habido nunca se hubiera ocurrida tanto medidor del tiempo clásicos mil heridos tienen suficientes pero sí sí entonces vale un par de cosas dónde empezar primero eh quiero es que no quiero estar siempre diciendo cosas de aquí de Madrid porque parece muy centralista pero para gente de provincias también vale porque hay gente que de pronto quiere venir a la capital a ver como en las la civilización

Voz 1194 02:29 bueno de hecho se sucede no seguramente aquí a Gemma

Voz 0470 02:31 gente provisiones que del propio Madeleine I de Madrid aquí hoy bueno y la mayoría la provincia de provincias el resto bueno más o menos son a chicas que no levanta

Voz 3 02:40 hola

Voz 0470 02:41 me para para otra será de Guinea kicking quién ha sido no es que no levantó la mano para que van a participar en cosa sale a lo mejor a lo mejor que te campo de campo Cataluña no no vale desde el campo del campo verdad de no de la capital de provincias o de campo eso es vale quiero avisar de una cosa que es que puede provocar esto es la típica cosa que luego provocando un accidente

Voz 3 03:13 a ver qué pasa

Voz 0470 03:15 llama al alcalde luego ácaro al nuevo Almeida es que paso una cosa que creo que con esto puedo hacer servicio social porque hay un un semáforo en Plaza España que puede provocar atropellos y muerto

Voz 1194 03:30 cuál ha pero si yo ya eso lo ha puesto Vox

Voz 0470 03:33 eh

Voz 3 03:35 ahora aquí viene el orgullo negociado cuando pase el orgullo por aquí no no eso es una trampa tuviesen claro claro jóvenes los autobuses turísticos y les atropelló justo lo único que semáforo lo único que pidieron con Almeida para pactar fue un semáforo que admiro los semáforos donde nosotros podamos hacer fascista

Voz 0470 04:07 pues ese semáforo también muy sencillo el tema pero creo que con esto es que no hay ni risa aquí es un semáforo que está mal orientado en una curva entonces los coches cuando se ponen rojos se meten al paso de cebra yo pensaban que la gente va Catalunya fui yo también en coche y casi atropellados porque no se ve porque a la maniobra sólo que Giralt semáforo eh XXXV cuarenta grados a su llegan loto Lotus sólo por esa maniobra ya sino Con girar en semáforo

Voz 3 04:35 vamos un día lo le habría quiere girar lo escuchamos

Voz 0470 04:38 es un atropello bajado objetivo nombre sacar a Franco

Voz 3 04:40 el Valle de los Caídos a Zidane ha terminado la temporada girando en micrófono ya

Voz 0470 04:48 hay que ser realistas vamos a ver pero espero que muy Franco ya está muerto y aquí se puede evitar una muerte yo estaba bien bien claro no se puede tanto de Echenique es verdad

Voz 1194 04:59 no es tan épico pero es más práctico

Voz 0470 05:01 eso es es el semáforo que está en un servicio a la sociedad sumidos y hay que girar el semáforo que baja de princesa en gira para derecha Gran Vía treinta y cinco grados para Izquierda digo lo tienes está perdido ahí fue anoche cuando había gente con unas cuadras y un cuarto vestido Negrín ya con treinta y cinco grados está bien porque de los autobuses a a Boko giran hice meten todo el morro cuando entro ya yo mirando Instagram lo deja tonto no pues eso a que hubiera pole o a Carmina me gente Manuela atropellada por su propia atropellada por el propio tenemos el teléfono de Almeida ya vale vale Eva te vale sólo quería decir eso eh hay que moverlo alejado han en la SER tenemos algún algún programa así con que ponernos en contacto a servicio público

Voz 3 05:51 SER Consumidor el atropello ha sido atropellado imagínate que lo de Madrid central se mantiene pero se hace también que ya se se despeja tanto Madrid central que queda una zona perfecta para atracador que si ya que no hay nada hay tan poco tránsito ya que es ideal para acometer el mal vas saqueos de los Angeles de noche y que atrás queda Carmelo saque muera de éxito

Voz 0470 06:17 por día vale eso es lo que diré nada llegando aquí andamos todavía nada un chaval por la calle una serie el guión de una sala

Voz 3 06:25 hecho toma una Biblia La Biblia de una serie

Voz 0470 06:27 el Ibiza muevas tu

Voz 1194 06:31 estoy traficantes ahora sí hay gente que está muy bien dos de momento que te sale también porque un hombre son muchos años en el Parque el Retiro

Voz 0470 06:41 pero

Voz 1194 06:42 pero ver que te sale el que parece que esa pinchó una rueda

Voz 0470 06:47 qué estáis haciendo la potencia de labio

Voz 3 06:50 claro que al todas no lo puedo hacer en un tono que sólo escuchen los jovencitos confusos

Voz 0470 07:01 yo lo escucha ahora por eso claro ah vale hay hay hay chavales que es el salón todos los orejas un dóberman vale poco porque está guardado en el silbido es el dijo perico era yo animaba así cuando la Vuelta Ciclista dijo perico

Voz 3 07:21 bueno

Voz 0470 07:24 no yo creo que con esto podemos empezar programas el número sesenta y cuatro

Voz 0759 07:28 en el tiempo parece que no corren por este programa porque han pasado seis tiempo cinco cinco tiempo

Voz 3 07:34 morales es verdad que parece que no correría

Voz 0470 07:37 seguimos con lo con lo mismo con la broma la salita semáforo

Voz 1194 07:40 pues siempre dijimos vamos a ver si para la próxima temporada lo hacemos distintos y no

Voz 0470 07:47 la gente quería dejar de ser idiota otros genes la venir toda la puta ser una abrazo para empezar

Voz 3 08:33 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente de los que sí

Voz 1642 08:37 hola

Voz 3 08:37 hola soy Vicente del Bosque la vida moderna

Voz 6 08:49 hola buenas noches le atiende donde actor

Voz 3 09:12 dos niños con lo que hicimos ya dormido hoy a hemos dormido perdón perdonan los padres

Voz 0470 09:18 recordemos que hay un bebé pues el bebé más pequeño que ha venido nacidos está recién precintada está tan garantía está acaba de hacer sobre el dinero el cordón umbilical todavía está todavía que ya alguien venga recién parida bueno vamos a ver estábamos diciendo que es que había que hacer minuto justo se acaba con lo cual nada sin sin transición nada directamente esto la vida más de cuatro quitar y nadie

Voz 3 09:49 es por antonomasia Dios que dinamismo al dinamismo y palmo el otro día hablamos creo que no se seccionó surgió así porque sí que a veces surge caras de surge las cosas surgió que ya era hora que surgiera programa Hablar de nutrias sí sí todo el mundo se fijan las foca a la hora de apalear cría y nadie se acuerda de la nevera siquiera a las nutrias bellotas sin apalear como nadie supiera nada hasta ya su rollo nos parecía un animal

Voz 0470 10:20 echamos un hablando de nutria no sé por qué porque es una

Voz 3 10:23 animal que da para vídeos muy cookies para muy graciosos una nutria nadando de espalda dice gracioso

Voz 0470 10:29 con una nutria comiéndose un pez pequeño chiquitín pequeños

Voz 3 10:33 no comen toda la Marta no Marta sí pero no pero no son similares no no vale es más de sí

Voz 0470 10:41 la dice cada sí sí pero en su ambiente no pleno tentar en la abuela Marta

Voz 1194 10:45 la la el sotobosque mismo hábitat no exactamente

Voz 3 10:51 el componente Cuqui la nutre la nutria siempre a la Bella y luego una hija de la gran es de los que más y es ese es la que está encima es el lobo del río San hombre claro está en la cima de la pirámide trófica es la la la la Nuria comer todos

Voz 0470 11:06 como el el nombre técnico es luto al ultra otra fiesta en ingleses Bieber vea no Otter que Castor vale es la diferencia pues la la especie es una especie distinta

Voz 3 11:18 a animal la cola una nutria Marta ya una ya un hecho

Voz 0470 11:28 no no no me estoy con presentación Not no no no parece polcas torera nutria pero no

Voz 0759 11:33 además de la misma familia supongo lo ver buscando primos lejanos cuidado porque muy poco tiempo después dos días después de que nosotros hablásemos de la nutria de lo que es que luego una hija de puta que nos encontramos esta noticia en el país

Voz 3 11:47 la nutria o el tras el centro de Madrid surcando el Manzanares

Voz 0470 11:53 Madrid centrales a Madrid

Voz 3 11:56 el río pero lo siguiente por qué porque Carmena decidió abrir las compuertas del río y que el río que siempre había estado estancado y no sé qué flancos de Carmena la propia Carmen personal de Carmena

Voz 0470 12:06 desde el puente Segovia abrirla

Voz 3 12:09 tenía una derecha tenía un plan Madrid con salida al mar por si acaso y entonces es verdad que ha vuelto hay gaviotas incluso Almazán ha vuelto a ver el hombre que son la propia además

Voz 0759 12:25 no es una nutrida naturalizado de nuevo centralizado de repente han visto primer fundaron las caquita de la ONU y luego ya dieron mala la nutria en Madrid tenemos creo al teléfono el Manzanares al señor

Voz 1194 12:40 que vio al señor nutria o al señor nutre

Voz 0759 12:44 no señor que visto a la nutria Illa fue siguiéndola fue siguiendo hasta el Vicente Calde

Voz 3 12:49 claro que sí pero que si es no creo que bueno que no lo explique en esta en esta Esquerda tenemos avisador de nutrias Francisco José García al teléfono un fuerte aplauso por favor hola

Voz 1642 13:05 hola muy buena estoy un poco abrumado con esto en nombre no me imaginaba yo como metodología esto de persiguiera la nutria buceando

Voz 0470 13:13 no pero pero porque la nutria echan agua no

Voz 1642 13:17 las arterias si están en el agua eh pero andan por tierra mucho más de lo que pensamos nosotros bichitos en Extremadura cinco kilómetros poder de charcas para buscarse

Voz 0470 13:28 osea que sí que tiene que ver más con la Marta de lo que yo he dicho son de Bal

Voz 3 13:34 o sea que también un animal terrestre antes de presidir la nutria que qué cosas perseguía usted

Voz 1642 13:40 en la vida la vida desde la adolescencia dispensó

Voz 3 13:44 sí bueno siempre su objetivo antes de decir

Voz 1194 13:46 decir va ahora a por a por la nutria colofón el objetivo que usted fue cumpliendo ante

Voz 1642 13:52 yo bueno básicamente como casi todos los biólogos que trabajamos en campo con especias tenemos un punto

Voz 3 13:58 aquí a perdonar dique seco

Voz 1194 14:01 este era un vagabundo

Voz 1642 14:03 qué bueno que tiene la la vida de biólogos tiene en España un cierto que ser

Voz 3 14:11 uno empieza a día Francisco como fue el caso como fue como viste a la nutria que estaba sentada

Voz 1642 14:19 pues fue casualidad sea nosotros la cumbre todavía nutria que tú lo has dicho bien ya hace tiempo que hayamos visto cosa es que de momento con los que marcan el territorio en su tierra en tu tierra David si hay mucha nutrían mucha nuclear

Voz 0470 14:34 sí sí sí sí pues los Kremer

Voz 1642 14:36 no son están llenos de espinas de peste de conflictos de rana así tal de de comer la mierda es una mierda Espinosa activa además curiosamente no huele mal Andrea tiene unas glándulas especiales

Voz 0470 14:51 perfume en la cara al junto al palo

Voz 1642 14:54 pero con un olor a ver estoy yo lo cuento muchas veces a la charla

Voz 3 14:57 la lucha de Guardiola mayor

Voz 1642 15:00 se pone perfume si es flipante porque te hacen ducharse de la sociedad que hace duchar

Voz 3 15:04 la sociedad estoy de verdad

Voz 1642 15:06 no ponerte un perfume que está hecho con glándulas de voy al clero la verdad como dice el ballet me quitó mi olor y me pongo el de un buen examen no sé hasta qué punto esto es un animal

Voz 0470 15:17 por qué perfume asumirla porque pone de qué se queja aquí

Voz 1194 15:20 ese listado lo de la nutria

Voz 1642 15:22 no no lo de la nutria se comercializó en tiempos igual que el aceite de Castor que decías austero aquel castor es un roedor no no tiene nada que ver con la nutrientes

Voz 3 15:30 no no está feo cuando es hablar más de ello no hay ningún actor no no creo que sea el tema se centrémonos en la nutria por favor bueno entonces que que ha sido vista por el puente los franceses no fue más o menos

Voz 1642 15:44 a la primera desde es que detectamos nombre así bueno no rendía el Elbicho andaba ya andaba nadaba

Voz 0470 15:53 piensa pulsos ponen

Voz 1642 15:56 pies para vigilar desde las procedencias pero eso ya que son bichos muy completito de que subieron Pitis el mayor algo practico hombre es muy gracioso me lo lo sea lo dicho bueno las nutrias hoy de jugar son algunos dirigentes aquí aquí

Voz 0470 16:12 que juega pelean poco

Voz 1642 16:14 hoy dedican mucho a parte el tiempo a jugar a los Sims a pescar básicamente con más que pescan pero viendo cómo nos vale que Francisco Vañó a ponernos

Voz 1194 16:24 voy a pescar a lo que predican

Voz 1642 16:27 vale vale Sonseca efectivamente practican por ponente propone

Voz 0470 16:30 a ese juega a hacer hacer más

Voz 3 16:32 es más espaldas que tampoco dan para los cerdos que les sueñan con comer una cosa que por poner un caso siempre en Asturias se dice la prensa que hay que hacer de cuentas un oso porque eso es en Barcelona bajan los jabalíes a la que hay que hacer es otro jabalí

Voz 1194 16:47 el madrileño madrileña

Voz 3 16:49 el residente en Madrid una nutria cómo debe actuar Francisco

Voz 1642 16:54 pues o simplemente disfrutando de verlo no es fácil

Voz 3 17:00 no es agresiva no pues que postula recomiendas para disfrutar

Voz 1642 17:03 mira esto me lo preguntaba un periodista el otro día

Voz 0470 17:07 buen encuentro familiar

Voz 1642 17:09 qué es lo que tengo que hacer digo mira lo primero es no intentar tocar la como coma cualquier visto salvaje no les gusta que les no acaricies ni como defiende muerden son dos eh no es ni a favor de Pelosi a contrapelo no hay que acabar

Voz 0470 17:21 yo nunca encontramos encontramos Micaela

Voz 3 17:24 cómo interactúa con la nutre entonces

Voz 1642 17:26 cada unos prismáticos llevar la distancia no quiero nada

Voz 3 17:29 ahí no hay es difícil que surja el cariño claro

Voz 1642 17:32 ya no roce mejor que no lo hace unos años sale una noticia en el periódico de un un cazador ruso un ruso que había encontrado borraba y os puedo mandar el el recorte de periódico

Voz 0470 17:45 cuando no lo recorte estaba Cadena SER borrar

Voz 1642 17:47 esto que había intentado violar un mapas o no hombre joven va Pacelli arrancó el pene de un mordisco

Voz 0470 17:53 me entreno pero

Voz 3 17:56 sí al revés es que siempre hablamos mal de los rusos borracho

Voz 0470 18:01 pero hay que hay que hablar de los rusos borracho

Voz 1642 18:04 te podría no sé si el mapa estaba sobrio no pero te podría decir que hay varias anécdotas tipo con captadores rusos alcohol y animales

Voz 0470 18:14 cantidad contiene escriba un libro una cosa lleva a la otra egipcio la otra es mejor dejarla que ella le exactamente efectivamente

Voz 3 18:25 a Francisco muchísimas gracias o sea esto es si ves alguna nutria de cerca la mandas por favor

Voz 0470 18:31 foto alguna cosa graban vídeos

Voz 3 18:33 el borrachos no sabes

Voz 1642 18:36 a dónde se mete la pobre industrial con vosotros cedés

Voz 0470 18:39 bueno en el Vicente Calderón claro claro es que ahora eso está igual está es la taquilla

Voz 3 18:45 Futre

Voz 0470 18:47 una vez un fuerte aplauso Francisco José García muchas gracias

Voz 1642 18:51 muchísimas gracias a vosotros

Voz 0470 18:54 da ya por rematar la quema la practico otro día de esto está muy bien cuidado con los animales

Voz 3 19:01 cookies que luego no lo son eso es te acuerdas que hablamos mucho la primera temporada hace casi basamos uso en eso en el el cerdo vietnamita que gracioso se puso de moda porque Clooney que se lo trajo si aquello te acuerdas cerdos vietnamitas que se escaparon en Cartagena una manada atacaban

Voz 0470 19:19 esto es que favoritas de la historia que un sello que compró un cerdo muy pequeñito a los cuatro meses eso en un animal infernal de de cincuenta kilos muy feo ir de acuerdo se me quedará grabado siempre el testimonio de una señora de Cartagena Murcia es el margen que decía anoche bajó bajó uno de la montaña cambió la rueda de una moto

Voz 3 19:35 sí sí

Voz 0470 19:38 hasta luego al concejal la explica

Voz 3 19:40 el concejal de Cartagena seis hemos detectado el problema es que la especie no es autóctona de Cartagena claro un cerdo vietnamita recompra compra cara Sue que cada pues no aprende la gente lleva una foto con una señora con un cerdo vietnamita por favor

Voz 0470 19:59 ah coño encuentra una infanta Infanta Sofía Federico Infanta no fijaba Infanta Álvaro de Marichalar es sin falta no nos vamos a meter en la Feria del carbón no es si en la feria

Voz 3 20:15 lo que pasa que ya aprovechar para hacer la puesta de largo de Victoria Federica que es una cosa las puesta de largo que sigue haciendo esta gente y sí sí sí sí es cómo llevar a la muchacha que ya está claro macho mi arrime presentarán en sociedad aquí también no en mi pueblo pero vuelta una banderita ahora suena raro pero me presentaron en sociedad gesto hubiera dura hable de repente me sacaron pero se hacía lo lo normal

Voz 1194 20:40 les con chicas pero a mí me lo hicieron este plan aviso aviso

Voz 3 20:42 eso te da aviso de que tenemos unos de Granadilla de Abona aquí está Juan Ignacio

Voz 0470 20:48 sí

Voz 3 20:51 pues esta gente lo sigue haciendo y cuidado hay otro animal Cuqui las ardillas ardillas son súper cookies que siempre las hemos entronizado con dibujos animados conoce que es asqueroso satélite todas las enfermedades ataca la noticia era que la

Voz 0470 21:04 vez decía que templar aún eh lo aquí yo creo yo tengo aquí o en el otro programa aquí en el otro Hyde Park en Londres es que hay mucha iba yo comiendo una chocolatina y me hice me tiró directamente a quitarme la de la mano una ardilla una ardilla tuvo que ser bueno bueno hubo una pelea

Voz 3 21:20 por la pole la policía argentina

Voz 1194 21:24 ya también serio porque el

Voz 0759 21:26 además el hombre traficaba con tal

Voz 3 21:29 la ardilla para luchar

Voz 0759 21:31 que luchara contra apuestas me imagino

Voz 0470 21:34 Let the River una ardilla drogada hombre otra vez balance nada diga cómo va paralela a la ardilla hubo una virgen dar Diyala la va a provocar un poquillo me ha cómo se tira tirar está nerviosa a la Virgen la ardilla estaban dando hipotecas a plazos mira qué mirada eh lo que se oyó susurrando me ría

Voz 7 22:03 está Mel me mi mierda

Voz 6 22:08 pero una cosa tarde

Voz 3 22:12 ojo con las ardillas vale no son animales cookies ya lo normal quieres y no está siendo nada extraño

Voz 0470 22:18 bueno a mucha velocidad velocidad

Voz 6 22:20 pero como me movería

Voz 0470 22:24 te tienes que quedar

Voz 3 22:27 el ruido es eso a la policía diciendo tenemos solar acabamos ya con otro animal que ha sido visto hace poco un animal de la fauna ibérica de que cada vez queda menos ha sido visto en la zona de Toledo por favor es un tipo de nutria que está desapareciendo no sé si tenemos la foto por favor

Voz 0470 22:46 si la ve tan sólo eh es bueno el el chiste visual que ha hecho donde eh

Voz 3 22:52 también la foto del año Juan Carlos Girauta

Voz 0470 22:55 Juan Carlos Girauta solo sentado en uno en un grupo de muchas sillas pero él solo sobrepeso en el útero en en el Manzanares básicamente

Voz 3 23:01 me parece la foto del año la subido él

Voz 0470 23:06 no es una bolsa de papel

Voz 3 23:08 sí pero que existió un micro usted no lo subió al Twitter y puso una algo en plan cursi lo que queda de vida y lo que no puso esta foto parece haber favorecido pero es que eso es que es entrañar además es que me recuerda a mí de mayor si el año que viene en vez de como este año con la giras de órganos queda el Wisin del viernes podemos ser giras de esta sí es actuar para Girauta una persona siempre necesita por favor si lo por dejamos los acerquéis no es como las nutrias

Voz 0470 23:44 si te muerden el cuello e conviene dejarlo

Voz 3 23:46 esto se pone de pie ojo y que poco a poco vaya entrando en razón tendrán la bolsa bebé a lo mejor votos para hasta aquí muchas muchas gracias

Voz 7 24:07 hola buenas Juan

Voz 6 24:29 claro sí perdona tengo un albaricoque nada

Voz 1194 24:32 el equipo cuando reflejado yo haría Georgia eso él comería mientras el programa gracias por me alegro que mis costumbres hayan comido huevos sí ya no hay más cosas

Voz 3 24:45 me entra dentro de la normalidad arándanos ya no los traemos pero tuvimos una época muy buena curioso si tijeretazo indigenista eso es Belice que al final todo bien si no parecen ya ves normal normal vale la ayuda de Héctor no sé si nos queda mucho

Voz 1194 24:58 tiempo que tú controlas más que yo en estas cosas que quería plantear esto en plan concurso

Voz 3 25:05 me tengo que ahora me dado

Voz 1194 25:07 por los aforismos escribo aforismos sí bueno lo ruegan una de las salidas que la comedia poniendo huevos en varias esta tengo tres aforismos uno de ellos no es mío qué hacemos

Voz 3 25:22 cursar con cómo se puede plantear esto en plan mecánico de concurso

Voz 0470 25:25 bueno le los tres Si alguien dice cuál es voluntario

Voz 1194 25:29 bueno Dario alguien de vosotros no

Voz 0470 25:32 si alguien de

Voz 1194 25:34 no con el que entiende yo creo que me han salido bien sea creo creo que a por lo menos puedo hacer dudar Ballmer aforismo hay dos maneras de hacer desaparecer los problemas solucionarlos o hacer que crezcan a estar hasta eclipsar cualquier otra posibilidad es bonito eh ese esa idea

Voz 0470 25:54 yo ya que tuyo porque lo vio en Twitter

Voz 1194 25:57 ha puesto en Twitter los tres a esa otra cosa es que lo he dicho más de la mitad de las cosas que yo pongo en Twitter no son mías las robo de autores

Voz 3 26:07 hagan ganas bien y así me gusta Olear a Alaska

Voz 1194 26:11 de de Twitter haber segundo aforismo un cínico Coloso el precio de todas las cosas y el valor de ninguna se entiende que eso no no sólo tuya me refería te referías ose referían

Voz 8 26:32 eh

Voz 1194 26:33 ahora hay eh voy dejando pistas falsas por el camino quería quería hablar de de la gente que pone por ejemplo o que utilice la expresión la duda me corroe que lo hemos visto lo visto a algún lado que yo pongo cosa y luego como son cosas brillantes

Voz 3 26:59 desarrolla y además no son tuyas la duda

Voz 1194 27:05 ustedes piensan que alguien que utiliza la expresión la duda me corroe está hablando en serio verdad que hay

Voz 3 27:10 ya algo de parodia paródico hay algo como que no

Voz 1194 27:14 el fondo se está riendo de verdad que alguien que dice la duda me corroe verdad que en el fondo te está poniendo la zancadilla muy exagerado sí en cambio es una frase hecha te das cuenta aquí del drama que hay seguramente la gente que diga la duda me corroe esa se hijos de puta intransigente e que no tienen ni la más mínima sensibilidad para cuestionarse la vida pero utilizan la expresión la duda me corroe él muy cínicamente porque lo que quieren es hacerte la trampa e hice Rienda su madre su madre hasta de sumar sabes que sería incapaz la gente que utiliza la expresión la duda me corroe es capaz de cualquier cosa en cambio las aceptamos en nuestro mundo eh hay que eliminarle que vamos a ver por supuesto que es un sentimiento

Voz 3 28:08 es real la duda te puede corroe uno puede llegar

Voz 1194 28:11 hasta un punto de cirugía tengo dudas obviando sala duda te corroe ese un sentimiento de sentimiento real lavanderas está preparando

Voz 3 28:19 has preparado pero no no voy a fallar tiro este tiro no lo no lo voy a fallar la la la la la duda

Voz 1194 28:26 te puede corroe diez un sentimiento legítimo pero si tú ver balizas es esa sensación real con la formula cliché de la corroe ya no es lo que es algo

Voz 3 28:41 la la due te puede corregir la primera persona que dijo la duda me corroe huevo

Voz 0470 28:50 sabéis adelanta sois iguales

Voz 3 28:52 la primera persona que se le ocurrió besar en los labios otra persona hola tus huevos dio un paso adelante se me ocurre esto esto puede

Voz 1194 29:00 Har durante la segunda persona

Voz 3 29:02 lo hizo ya es una mala persona

Voz 1194 29:05 porque ya copia ya ya falsifica Jazz un impostor en el fondo y esto es lo que quiere hablar es el drama de las personas lenguaje sirve para lo que sirve para engañar para mentira para SER impostores incómodo mucho teniendo suerte para la ficción pero para nada más el lenguaje siempre llega un segundo tarde el lenguaje siempre llega cuando la batalla

Voz 9 29:31 ya ha finalizado para eso no sirve

Voz 0759 29:34 la ética la épica ahora épica vuelos lo que sea

Voz 1194 29:38 ya eso es lo que se refiere a la frase cínicos el que sabe el precio de todas las cosas sabe cómo manipular y utilizar esas trampas para prosperar pero no sabe el valor de ninguna en el fondo alguien que utiliza la expresión la duda me corroe está está despreciando hasta la está abaratando está moviéndose en la mierda como no podría ser de otra manera por cierto como es nuestro hábitat habitual otra frase

Voz 0470 30:07 todo esto venía de falsos

Voz 3 30:09 claro claro todavía te te comentando la segunda el segundo aforismo como como concurso estaba falta

Voz 0470 30:17 trampilla cayendo una caja o algo ese una rampa inclinada

Voz 1194 30:20 ojo pero bueno no sé que no me ha dado tiempo de formular esto la primera recuerdo hay dos maneras de hacer desaparecer para solucionarlo o hacer que crezcan hasta eclipsar cualquier otra posibilidad ésta es una manera de

Voz 0470 30:32 eh aunque vuelve a la primera gentes ojo eh

Voz 3 30:36 no no no retomo retomó el tema para que no se lo pierda

Voz 1194 30:39 que estamos hablando

Voz 3 30:41 gente que utiliza la expresión hacer del fallo

Voz 1194 30:44 virtud o a ser de la necesidad de hacer de la necesidad virtud vale creo que hacer de tripas corazón similar es adiós a esa a la obvio pero

Voz 3 30:55 si va a hacer de tripas corazón como resignar

Voz 1194 30:57 no es una cosa así pero es que esa no la Pío de todas hacer de tripas corazón de Londres

Voz 0470 31:03 eh perdón nombre exagerarla machada estén con sus este concurso sirve de filtro para pararla

Voz 1194 31:14 gente que está aquí que no nos valga echarla

Voz 0470 31:16 tú ya estás eliminado el estoy con no es eh aguantar aguantar ahí

Voz 1194 31:23 va osea tus sentimientos convertirlos en viseras no no Flip parte con tus sentimiento sino con traerlos

Voz 9 31:31 es al revés como el revés que no la entiendo

Voz 1194 31:36 te lo digo sinceramente como sería boca de dónde viene búsquelo hacer decir craso si hay una realizara unas

Voz 0759 31:42 Cierzo para hacer algo que es poco deseable o produce miedo o asco

Voz 3 31:48 dos de los sentimientos y actuar fría bien de una muchacha bueno cuántas veces has tenido que hacer vienen eh te lo sabía de memoria en eres ese Murcia gracias gracias a la gente muy bien lo que hacer de tripas corazón para poder sobrevivir en eso provincia sin estar soterrados que esa sería otra manera de sobre

Voz 0470 32:15 dice que no sólo se trata de que sea una labor desagradables sino que la persona ya no tiene corazón suficiente para hacerlo es decir no tienen ánimo espíritu coraje sólo le quedan las tripa que son vísceras un órgano que no noble como el corazón las tripas como ya de impulso ya

Voz 1194 32:26 el primario es matizó hable lo que te has dicho entonces no es exactamente a dejar a un lado los sentimientos ni actuar no no te quiero dejar mal tú tú no has puesto en el buen camino pero simplemente estamos recorriendo ese camino pero es verdad como siendo ya no me quedan sentimientos nobles voy a agarrar mi a lo a lo básico a lo raster pero sea cuando cuando ya no podemos aspirar a la nobleza los contestamos con los Content tamos con el rastrillo

Voz 9 32:50 si no sirve para algo se muere

Voz 1194 32:54 ah pues a eso se refiere un poco la frase la frase I love problema o los solucionamos o hacemos que crezcan que es otra estrategia que ese problema se convierta ya en tu vida crece tanto el problema que ya es tu vida es tu manera de vivir por lo tanto Llanos técnicamente es un problema sino que es tu manera de estar y entonces esa sería otra estrategia mala esa de esa manera digamos que todo lo que sucede con bien

Voz 0470 33:19 se entiende simplemente hay que agrandar

Voz 1194 33:22 para que ya no quepa otra posibilidad cuando cuando uno ya porque simplemente un matiz últimos cuando uno ya no tiene donde elegir mientras tiene donde elegir te te cabe la duda en la duda te corroe ahí

Voz 3 33:34 no jugó bien pero cuando ya tú mismo te has llevado

Voz 1194 33:39 la situación en la que ya no hay retorno ni otra posibilidad posible en el fondo lo que has hecho es facilitar que las cosas se entiende no por ejemplo tú quieres dedicarte a cómico malas imagínate que conmigo es una sito en una profesión difícil

Voz 3 33:51 a un lado también un poco privilegiado

Voz 1194 33:54 Nos no hay por qué negarlo pero te acabas enfrentando en muchos momentos duros pero buenos con lo ha con la amabilidad de la gente eso va p'alante lo pasas mal entonces para obligar a tía ser cómico lo que tienes que hacer es que tu vida sea lo suficientemente de mierda para que ya no tenga otra opción eso es lo que hice yo animo

Voz 3 34:13 la va a mí me daba pánico dedica

Voz 1194 34:16 el primer a un escenario digo si consigo que mi vida sea tan mierda y no me va a dar tanto miedo entonces en lo que hay que hacer convertir invertir en la pérdida convertir la vida de cada uno de nosotros en algo muy de mierda para para eh se entiende no para que ya digamos no no tener eh

Voz 0470 34:38 la duda de si Podemos aspiran como recuerdo cuando hace no sé cuánto dijo hoy voy rápido no no pero el último el último está siendo maravillosos curiosidad tengo en ver a dónde nos lleva este río nada nada estamos en un tronco concurso concurso ya tenemos claras cuáles son las dos primeras los dos primeros aforismo el tercero sería un chaval yo no lo tengo claro nosotros llevábamos ya verdad

Voz 1194 35:10 una persona puede equivocarse haciendo algo o no haciéndolo todos estamos de acuerdo en esto tú te puedes equivocar hay dos maneras equivocarse haciendo algo o no haciéndolo palets de la puedes acertar o equivocarse de esas dos maneras

Voz 0470 35:23 muy sencillo no pero no terminado una persona

Voz 1194 35:26 era una persona puede equivocarse haciendo algo o no haciéndolo pero la manera más divertidas la primera es la tuya vamos a ver vamos a ver si te puedes equivocar te haciendo algo no haciéndolo pero cómicamente hablando es más provechoso si te has equivocado haciendo entonces qué enseñanza tenemos de esto ante la duda de te puedes equivocar o haciendo un haciendo pero si eliges haciendo esa posibilidad ya lo que te llevas la la risa pero sí sí sí por lo menos te llevas la risa lo otro lo otro ya paralizar T no bloquear de fondo no saca ningún rendimiento pero en la prisión por la primera por lo menos la risa ya ya te lo ya ya eso puedes contar con ellos ya tiene esa garantía de que si aciertas bien si aciertas bien adelante el camino la virtud

Voz 3 36:16 sólo pero si te equivocas haciendo algún

Voz 1194 36:22 eh tarde o temprano podrás recordar algo como algo gracioso en el fondo se trata de hacer cosas entonces yo simplemente quiero que a todo el mundo se quede grabado esto

Voz 0470 36:32 que hay que hacer cosas

Voz 1194 36:34 hacer cosas como los catalanes como lo hago

Voz 3 36:38 los catalanes podían equivocarse

Voz 1194 36:40 declaramos la dependencia o no las órdenes

Voz 3 36:42 desgastar al final la declararon la dejaron sus

Voz 0470 36:45 declarar la dependencia

Voz 3 36:48 Murcia declaran la dependencia tenga la respuesta murciana a Cataluña nosotros declaramos los declaramos depende entonces sería eso sería eso muchas veces

Voz 1194 37:00 habla de que si es buena o mala la tentación de existir por ejemplo los asiáticos tienen una filosofía más de la quietud más de no hacer más de la nada bueno en buena es algo valla no puede venga p'alante no digo que esté mal pero nuestra civilización sea basado en lo contrario entonces no hay que renunciar a lo que somos tenemos que caer en la tentación de existir para sí existe para existir

Voz 3 37:25 tenemos que llevarnos a dos o tres por delante igual que vosotros estoy igual que vosotros estoy muestra Barcoj entonces cuál de las tres cuál de los tres aforismo no es mío pues sí

Voz 10 37:43 desde luzca Uruguay es de la obra de Oscar Wilde

Voz 0470 37:48 Nico de Lady que este meter a la gente intuyó que el que no era tuyo el que era corto lo ha puesto fácil que no tenían partido

Voz 3 37:58 aquí como muy entusiasmados no sabrá quién es si y Óscar Guaino si estoy Ignatius Farrar todo el mundo lo tenía clarísimo la buenos la media pues gracias por esta lección de humildad pues una plaza para

Voz 0470 38:11 datos para intentar engañar a todo el mundo pero claro

Voz 10 38:14 los ponerme el mismo

Voz 6 39:21 una noticia importante el forro de Nacho cumplió este sábado treinta y un años Bravo deseamos

Voz 12 39:38 Fotsis por si no se puede ser bueno que mensajitos funcional de prefieren así porque estos hay otros forro aquel el paro subordinados que parecía que te me al Gobierno de España cumpleaños soy el presidente acompañan bueno así felicidades como siempre ha un aplauso para el verlos para Ignacio sí

Voz 0470 40:07 no lo hemos caminado